L’accordo sottomarino australiano con la Francia: la Francia afferma che Biden ha agito come Trump per affondare l’accordo sulla difesa australiano: la Francia afferma che Biden ha agito come Trump per sabotare l’accordo sulla difesa australiano

La Francia ha espresso la sua forte insoddisfazione per il possesso di sottomarini nucleari tra Stati Uniti e Australia. La Francia ha detto che è stata una pugnalata alle spalle. Abbiamo instaurato un rapporto di fiducia con l’Australia e loro ci hanno tradito. Non solo, ma la Francia ha anche affermato che Joe Biden, come il suo predecessore Donald Trump, sta sabotando i nostri accordi di difesa. L’Australia aveva precedentemente firmato un accordo di 50 miliardi di euro con la Francia per questi sottomarini.Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha dichiarato in un’intervista a FranceInfo giovedì mattina che è stata come una pugnalata alla schiena. Abbiamo instaurato un rapporto di fiducia con l’Australia e loro hanno tradito la nostra fiducia. Le Drian si è detto “indignato e amareggiato” per l’annullamento dell’accordo. Ha detto che ho parlato con la mia controparte australiana qualche giorno fa, ma non ha menzionato passi così seri.

Video virale di Joe Biden: Joe! Si chiama Scott Morrison… Quando Biden ha dimenticato il nome del Primo Ministro australiano davanti alla telecamera?

Gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’Australia formeranno una nuova alleanza

Australia, Gran Bretagna e Stati Uniti formeranno una nuova alleanza, in base a un accordo annunciato mercoledì dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Questa alleanza sarà conosciuta come AUKUS. Attraverso questo, i tre paesi assisteranno alla condivisione di tecnologie di difesa avanzate tra loro. L’Australia concluderà il suo accordo sottomarino con la Francia come parte del nuovo accordo.

L’Australia mobilita sottomarini nucleari per competere con la Cina, cooperare con Gran Bretagna e Stati Uniti

La Francia si batterà contro la decisione dell’Australia

Il ministro degli Esteri francese ha indicato che il suo Paese avrebbe lottato contro la decisione dell’Australia. Ha detto che non era ancora finita. Avremo bisogno di chiarimenti. Abbiamo contratti. Gli australiani dovrebbero dirci come uscirne. Abbiamo un accordo intergovernativo che abbiamo firmato nel 2019 in pompa magna, con precisi impegni, clausole, come ne usciranno? Dobbiamo dirglielo. Quindi questa non è la fine della storia.

Questo piccolo paese come Hong Kong sta mostrando i suoi occhi alla Cina, erano i sogni di Jinping così

La Francia ha detto – Biden ha menzionato Trump

Le Drian ha affermato che l’annuncio della mossa da parte dell’Australia e dell’America ci ha ricordato il predecessore di Biden, Donald Trump. “Quello che mi preoccupa è il comportamento americano”, ha detto, “questa decisione brutale, unilaterale e imprevedibile è molto simile a quella che ha fatto Trump… è in qualche modo intollerabile”.

Il ministro della Difesa australiano ha annunciato: aumenterà la cooperazione con l’India per trattare con la Cina

Il ministro della Difesa francese ha espresso la sua tristezza

Prima di questa intervista, il ministro degli Esteri Le Drian e il ministro della Difesa francese Florence Parly hanno affermato che la decisione va contro lo spirito e lo spirito di cooperazione tra Francia e Australia. In un momento in cui stiamo affrontando sfide senza precedenti nella regione indo-pacifica. L’adozione dell’opzione americana di separare un alleato e partner europeo come la Francia da un partenariato strutturale con l’Australia dell’epoca… riflette una mancanza di coerenza.