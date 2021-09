L’Apple Store è attualmente in fase di pre-ordine per iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

I clienti possono iniziare a preordinare i loro nuovi telefoni a partire dalle 5:00 PST, ovvero circa sei ore da oggi.

La linea di iPhone 13 viene fornita con le stesse configurazioni di dimensioni dello schermo dell’iPhone 12 e anche i prezzi di partenza non vengono modificati. Tuttavia, Apple ha raddoppiato la capacità di archiviazione a 128 GB sui modelli più economici di iPhone 13 e iPhone 13 mini.

Le nuove caratteristiche degne di nota includono fotocamere aggiornate per foto di migliore qualità, video in stile cinematografico con messa a fuoco simulata, prestazioni GPU più veloci come parte del chip A15 e durata della batteria significativamente più lunga. I telefoni Pro ora sono dotati di un obiettivo zoom 3x e di un display ad alta frequenza di aggiornamento di 120Hz, che consente uno scorrimento e animazioni ultra fluidi.

Apple ha annunciato la lineup di iPhone 13 durante il suo evento mediatico martedì. Ha anche annunciato un iPad da $ 329 e un iPad mini radicalmente ridisegnato. Questi dispositivi sono stati ordinati subito dopo l’evento.

Questa settimana Apple ha anche annunciato l’Apple Watch Series 7, che presenta un design industriale modificato con schermi più grandi grazie alle cornici più basse. Apple non ha annunciato una data di rilascio confermata per la Serie 7, quindi non sappiamo ancora quando sarà disponibile per l’acquisto. La società ha detto vagamente che sarà disponibile “più avanti in autunno”.

