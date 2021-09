Nationalgeographic.co.id –Gli studi della Stanford University, piuttosto che un’evoluzione graduale nel corso di centinaia di milioni di anni, colture di terra Sperimenta una grande diversità in due drammatiche eruzioni vulcaniche. si è evoluto colture di terra Pubblicato sulla rivista ad un intervallo di 250 milioni di anni Scienza di recente.

Nello studio, i ricercatori hanno utilizzato un nuovo metodo per misurare lo sviluppo delle piante e hanno rivelato che dopo l’inizio delle prime piante da seme, il composto non esisteva da 250 anni. La seconda eruzione è avvenuta circa 100 milioni di anni fa durante la diversificazione delle piante da fiore.

Questo studio utilizza una nuova ma semplice scala per classificare la complessità delle piante in base al numero di componenti essenziali del loro sistema riproduttivo. Gli scienziati hanno creduto a lungo che le piante diventassero più complesse con l’emergere di semi e fiori. Questo studio fornisce informazioni sui tempi e sulla portata di questi cambiamenti.

“La cosa più sorprendente è questo tipo di stagnazione, questo complesso di plateau dopo lo sviluppo iniziale dei semi (avvenuto) e i cambiamenti complessivi che si sono verificati quando le piante da fiore hanno iniziato a diversificarsi”, ha affermato l’autore principale dello studio. Andrew Leslie keh Majalah Stanford Earth Matters. Thea Mirobajan è assistente professore di geografia presso la Stanford School of Earth, Energy, and Environmental Sciences (Stanford Earth).

I ricercatori hanno spiegato che i fiori sono molto diversi dalle altre piante, creando colori, profumi e motivi che nutrono gli animali e deliziano i sensi. I petali, il polline e il pistillo sono intrecciati nell’ordine corretto. Questo per attirare e ingannare gli impollinatori per diffondere il polline da un fiore all’altro.

Questo composto rende difficile per gli scienziati confrontare le piante con piante con sistemi riproduttivi semplici come felci o alcuni coni. Di conseguenza, i botanici si sono concentrati a lungo sui tratti all’interno dei loro gruppi familiari e hanno studiato l’evoluzione delle piante a fioritura naturale separatamente dai loro parenti a fioritura complessa.

Andrew Leslie Gigli africani (Agapanthus africanus) divisi in più parti.

Leslie e i suoi colleghi superano questa discrepanza progettando un sistema che classifica il numero di diverse parti del sistema riproduttivo basandosi esclusivamente sulle osservazioni. Ogni tipologia è classificata in base al numero di tipologie di parti che contiene e al gruppo dell’area di appartenenza. Hanno classificato circa 1.300 specie di piante terrestri da circa 420 milioni di anni fa fino ai giorni nostri.

“Racconta una storia molto semplice sull’evoluzione della riproduzione vegetale in termini di forma e funzione. Ha un numero di funzioni per pianta e, più specificamente, più parti. Questo è un modo utile per pensare a trasformazioni più ampie. Copre il tutta la storia della pianta”, dice Leslie.

Pinterest Descrivi il panorama del periodo Devoniano.

quando ha aggiunto colture di terra Da 420 a 360 milioni di anni fa, nel primo periodo Devoniano, era il primo mondo vario e caldo senza alberi terrestri o vertebre terrestri. Ragni come scorpioni e insetti vagano per terra tra piante corte e casuali. E la creatura più alta sulla Terra è un fungo alto 20 piedi che assomiglia a un tronco d’albero.

Dopo il periodo Devoniano, nel mondo animale avvennero grandi cambiamenti. Gli animali selvatici apparivano come grandi corpi, cibi molto diversi, insetti diversi e poi dinosauri. Tuttavia, non vi è alcun cambiamento significativo nei problemi riproduttivi fino a quando la pianta non produce fiori.

“Una cosa di cui discutiamo in questo articolo è che questa classificazione riflette la loro diversità funzionale. Essenzialmente dividono il loro lavoro per essere più efficienti nel fare ciò che devono fare”, afferma Leslie.

