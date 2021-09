Ultimo aggiornamento in

22 settembre 2021, 16:24

Jed Dernbach convocato in Italia per le qualificazioni alla Coppa del Mondo T20

L’ex speed bowler inglese Jade Dernbach giocherà per la nazionale italiana.



Il 35enne è stato inserito nella lista dei convocati dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali T20 maschili in Europa, che inizieranno il mese prossimo.



Dernbach ha rappresentato l’Inghilterra in 58 presenze limitate tra il 2011 e il 2014.



Lascerà la contea di Sarri alla fine di questa stagione.



Ecco maggiori dettagli.



L’ultima volta che Dernbach ha giocato per l’Inghilterra è stato nel 2014.

Dernbach ha avuto possibilità limitate nel cricket domestico in Inghilterra di recente.



Ha giocato l’ultima volta per l’Inghilterra al World T20 2014.



Il veloce giocatore riprenderà ora la sua carriera internazionale con l’Italia.



Gareth Berg lo ha convinto a giocare per l’Italia.



In particolare, il giocatore multilivello del Northamptonshire sarà capitano e allenatore dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali T20 maschili in Europa.



I convocati dell’Italia per le qualificazioni al Mondiale T20

I convocati dell’Italia per le qualificazioni al Mondiale T20: Gareth Berg (capitano e capo allenatore), Jade Dernbach, Maduba Fernando, Jimmy Grassi, Grant Stewart, Darren Law, Dinido Maraj, Gian Piero Meade, Joy Pereira, Amir Sharif, Baljith Singh, Jaspreet Singh, Manpreet Singh, Nikolai Smith

Uno sguardo alla carriera internazionale di Dernbach

Dernbach ha fatto il suo debutto in Inghilterra nel giugno 2011 nel T20I contro lo Sri Lanka.



Ha guadagnato il suo primo tappo ODI tre giorni dopo.



In una carriera internazionale durata quasi tre anni, Dernbach ha gestito 39 wickets da un 34 T20I con una media di 26,15.



Il numero include i migliori numeri del 22/4.



Ha anche pompato 31 wicket ODI con i migliori numeri di 4/45.



Come si è comportato Dernbach nel cricket nazionale?

Dernbach ha giocato la sua prima partita di classe nel 2003, contro l’India A all’Oval.



Ha debuttato in A List due anni dopo.



Dernbach ha raccolto 311 wicket di prima classe da 113 partite. Il problema include 10 trasferimenti da cinque wickets.



Ha catturato 228 azioni di serie A con una media di 27,10.



Dernbach possiede anche 178 wickets nel cricket T20 a 26,57.