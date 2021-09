acai Espandi la tua ambita serie MPC con il sistema di produzione musicale MPC Studio di nuova generazione. Il controller integrato funziona in combinazione con il software MPC2 di Akai per macOS e Windows.

MPC Studio mantiene l’iconico flusso di lavoro a 16 pad per il quale è nota la serie di campionatori. Ogni pad è retroilluminato RGB, sensibile alla pressione e alla velocità e compatibile con il tocco. Questi 16 pad a grandezza naturale ti consentono di riprodurre e registrare pattern, note, accordi e suoni, con un display che mostra la velocità e i raggruppamenti dei pad.

Akai ha incluso la Touch Strip in MPC Studio, che secondo lui può “elevare qualsiasi performance con un’espressione energica”. I produttori possono utilizzare la Touch Strip per aggiungere giunzioni a strumenti a corda virtuali, applicare la regolazione dell’intonazione o l’intonazione a una parte di synth, controllare la frequenza delle note per i rulli di batteria e altro ancora. La Touch Strip può essere impostata su vari parametri nel software MPC2 per un flusso di lavoro più pratico.

Un display LCD a colori fornisce un feedback visivo per i nomi dei percorsi, i preset dei plug-in, la navigazione delle classi, i valori dei parametri e i punti di ritaglio del campione. Akai afferma che questo schermo ti aiuterà a tenere gli occhi sulla console piuttosto che sul laptop, con controlli di trasferimento MPC dedicati e pulsanti di posizionamento per una posizione precisa.

MPC2 è la piattaforma DAW di Akai per macOS e PC e il compagno perfetto per MPC Studio. Insieme, gli strumenti forniscono flussi di lavoro e funzioni MPC come il campionamento audio accurato, il groove MPC, lo swing e il ridimensionamento e il sequenziamento e l’arrangiamento MIDI estesi. MPC2 può anche funzionare come plug-in in qualsiasi piattaforma di lavoro digitale audio.

Il software viene fornito con otto strumenti aggiuntivi che vanno dai classici emulatori hardware ai motori di sintonizzazione originali. Inoltre, la suite di effetti dispone di un’ampia gamma di plug-in e strumenti per la formazione della voce per aiutare i produttori a registrare, modificare e mixare lo scatto perfetto.

MPC Studio di Akai è ora disponibile per £ 230. Scopri di più attraverso akaipro.com.