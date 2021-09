Per lei non è mai stata una grande cosa. Nel 2018 l’attrice e regista è stata tra le prime ad andare in prima linea per denunciare Harvey Weinstein. Lungi dall’elevarla al rango di icona, la sua lotta l’ha resa un obiettivo. Oggi l’Italia soprannominata la “Dark Lady” prende la penna.

Partita di Parigi. Harvey Weinstein è il filo conduttore del tuo libro. Dopo essere stata violentata due volte, essersi presentata al tuo compleanno ed essere venuta senza invito al tuo primo spettacolo… perché ti ha seguito per tutti questi anni?

Asia Argento. Pensavo di piacergli, ma no. È solo malato. È un predatore seriale. È così che funziona. Vuole controllare la vittima, rubargli qualcosa di prezioso e intimo. Ha bisogno di sentirsi forte. Inoltre, è stato detto meno, ma è stato assolutamente terribile con i registi. Era onnipresente, rieditato e ha rubato la creatività degli altri. La gente aveva paura di lui. È un orco, come quelli delle favole.

Al Festival di Cannes 2018, quando sali sul palco per fare un discorso contro di essa, scrivi che le donne ti hanno in faccia…

A quel tempo, mi chiedevo perché l’avrei fatto. Sono molto istintivo. Era in libertà, e avevo l’impressione che il fatto che tutte queste donne avessero parlato non serviva a nulla. Dopo la mia chiacchierata, sono diventato indesiderato. Lo ero già, ma è peggiorato. Sfortunatamente, non esiste un’associazione femminile in questa professione. tanta gelosia…

L’Italia non ti ha fatto un regalo quando hai denunciato Weinstein. Ti penti di aver parlato?

Sì e no. Quando ero in prima pagina ogni giorno, non era facile. In televisione tenevano il pulpito, da un lato, con quelli che erano miei, e dall’altro, con quelli che erano avversari. Era surreale. Ma so che ha aiutato le donne, quindi non me ne pento. Se non fosse stato per la telefonata di Ronan Farrow, il giornalista del New Yorker che stava indagando su Weinstein, non l’avrei denunciato… avrei fatto fatica a guardarmi allo specchio sapendo che stava facendo lo stesso . per gli altri. Non l’ho fatto per me, ero il più facile da distruggere. Per le persone, sei una puttana… e non violenti una puttana, giusto? Il discorso non è stato una vittoria. L’unica vittoria è che è in prigione. La preoccupazione ora è l’inclinazione del movimento #MeToo.

