Oidea 3 Anelli intrecciati acciaio inossidabile Fidanzamento moda Uomo Donna argento(Regalo una collana catena puo` indossare anche come collana) € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Amazon.it Features Materiale:acciaio inossidabile

un regalo ideale per uomo/donna/Compleanno/promessa/Natale; Argento sterling rodiato prevenire le allergie e rende la gioielleria e` piu` brillante,non cambiera` il colore,finitura argento persistente.

Specifiche:diametro:16.50mm

Regalo una collana catena puo` indossare anche come collana; Lucidatura multipla, tocco morbido permette di indossare comforto, struttura e moda coesistere. Indossare qualche occasione speciale, come Halloween,Natale,festa,cerimonia

Confezione regalo disponibile,ottimo rapporto qualita`/prezzo

Gioiello BREIL collezione NEW TETRA, ANELLO da DONNA in ACCIAIO colore SILVER misura 16 - TJ3018 € 69.90 in stock 4 new from €69.90

Amazon.it Features ANELLO misura 16

Materiale: ACCIAIO

KAULULU Anello Donna Personalizzato con Nome Incisione Anelli Croce in Acciaio inossidabile per Famiglia Bff Sorella Madre Personalizzabile Regalo Compleanno per Mamma € 20.99 in stock 1 new from €20.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ♚Regalo significativo: regalo perfetto per la festa della mamma, festa del papà, compleanno, anniversari, Natale, San Valentino. Questa collana pendente con incisione da donna è un regalo premuroso per una persona cara per fare una dichiarazione unica che ricorderai sempre.

♚Incisione gratuita: questa collana con nome è un must per ogni donna alla moda. Puoi personalizzare l'incisione della catena del nome con il tuo nome, altre opzioni sarebbero il nome di un amico, dei migliori amici, madre, figlia o anche una parola preferita.

♚Passaggi personalizzati: 1 - Fare clic su "Personalizza ora" per personalizzare. 2 - Inserisci il tuo nome e aggiungilo al carrello.

♚Una volta ricevuto il tuo ordine, elaboreremo il tuo ordine per la prima volta. Il tempo di produzione è di circa 3-5 giorni e il tempo di consegna è di circa 12-20 giorni. Se avete domande, non esitate a contattarci. Risponderemo alla tua domanda entro 24 ore.

♚Garanzia: 30 giorni di sostituzione o rimborso gratuiti, non preoccuparti! In caso di problemi con il prodotto, contattaci per la risoluzione dei problemi post-vendita!

Kucheed Anelli Regolabili, Gioielli Ispirati All'anello Sono Abbastanza Inciso,Anello di Torsione a Spirale in Acciaio Inossidabile,Regali di Laurea di Compleanno per Ragazze Ragazzi Donne Uomini € 9.99

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.it Features 【Anello Ispiratore】 Con la parola ispiratrice "Sono abbastanza" sul ring, parole semplici ma adorabili di ispirazione, illuminano la mente e potenziano lo spirito. Ogni volta che ti senti giù o perdi forza,basta leggere le parole scritte su di esso e ottenere la motivazione per continuare la tua giornata.

【Dimensioni Regolabili】 Diametro interno: 0,748 pollici / Larghezza: 0,196 pollici / Spessore:0,039 pollici. Misura dell'anello 6-9 #, può adattarsi alla maggior parte delle dimensioni del dito. Nessun bordo affilato e non preoccuparti, il bracciale si farà male al dito. Piegalo semplicemente per adattarlo comodamente intorno al dito, non sono necessari strumenti speciali.

【Materiali di Alta Qualità】 Realizzato in acciaio inossidabile 316L chirurgico, più resistente e più durevole. Non placcatura, anallergico, non sbiadito, lavabile. 100% salutare per il corpo e l'ambiente.

【Design di Personalità】 Design in stile semplice e di personalità, luminoso e lucido con bordi lisci tutt'intorno, questo anello è molto carino e ben fatto, e otterrai molti complimenti e attenzione quando lo indossi.

【Regalo Perfetto】 Regalo incredibile per il giorno di Natale, la laurea, il giorno dell'anniversario, il giorno del Ringraziamento, il giorno di San Valentino e il compleanno per i tuoi amici, sorelle, figlia, moglie e mamma. READ Miglior Parrucche Donna Corte: le migliori scelte per ogni budget

Oidea 3 Anelli Intrecciati irregolare Donna Fidanzamento Acciaio inossidabile Argento Oro Rosa € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Amazon.it Features Materiale:acciaio inossidabile

Una promessa e un regalo ideale per donna/Compleanno/Fidanzamenta/Natale/Valentine's Day/Anniversario; Riduzione dell'abrasione del dito e dell'anello, comodo da indossare; Moda e squisito fatta, bella decorazione per voi.

Specifiche:diametro:17.20mm

È non solo un accessorio quotidiano ma anche un regalo perfetto per uomo per anniversario, matrimonio, serata, riunione o altre occasioni importanti; L'anello e` adatto ad ogni occasione:ambienti interni ed esterni,casa e ufficio; Il design elegante aggiunge un tocco di raffinatezza al tuo look.

Confezione regalo disponibile,ottimo rapporto qualita`/prezzo

Morellato Donna acciaio_inossidabile Anello SAKM39014 € 39.00

Amazon.it Features Misura: 14

Materiali: Acciaio, PVD Oro rosa, Cristalli

Confezione originale Morellato

Misure disponibili: 12, 14, 16, 18

Essenziali e femminili, maxi o mini, ritornano i Cerchi declinati in misure e forme innovative che assecondano il gusto contemporaneo con un twist decisamente gipsy.

Morellato Anello da donna, Collezione Love Rings, in acciaio e cristalli - SNA42012 € 25.00

Amazon.it Features Part Number 8033288858263

Gioiello BREIL collezione NEW TETRA, ANELLO da DONNA in ACCIAIO colore SILVER misura 14 - TJ3017 € 69.90 in stock 4 new from €66.42

Amazon.it Features ANELLO misura 14

Materiale: ACCIAIO

Morellato Anello da donna, Collezione Love Rings, in acciaio e cristalli - SNA42016 € 22.50 in stock 2 new from €22.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiali: Acciaio, Cristalli

Misura: 16

Confezione originale Morellato

Essenziali e dalle forme sottili gli anelli della Collezione Morellato Love Rings. Anelli preziosi che legano al dito un simbolo di affetto e di tenerezza.

Solitari, simboli preziosi ed eleganti fedi con giro di cristalli.

YADOCA 7 Pezzi Acciaio Inossidabile Anelli Impilabili per Donne Ragazze 1MM Sottile Knuckle Ring Midi Band Misura Adatta 3-9 € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.it Features 〖Qualità Affidabile〗Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità. Robusto e durevole, mai ruggine e resistente alla corrosione, privo di nichel, alta durata. Adatto per dita sensibili.

〖Taglia〗Larghezza dell'anello: 1MM.Un ordine include 7 pezzi Anelli, taglia 3 a taglia 9. Semplice ma eterno. Faccia interna ad alta lucidatura, grande lavorazione galvanica, mantenimento del colore duraturo, comfort.

〖Versatilità〗Ottimo per impilare e grande assortimento di dimensioni. Impilarli o indossarli separatamente. Utilizzato come anelli impilabili, anelli a nocca, set di anelli a maglie larghe, fede nuziale, ecc. Un tocco piacevole a qualsiasi outfit.

〖Regalo〗Una buona scelta da inviare come regalo perfetto per la persona amata a Natale, San Valentino, Compleanno, Fidanzamento, Festa della mamma, Anniversario, Matrimonio o qualsiasi Evento speciale.

〖Servizio di promessa〗Forniamo un servizio post-vendita di 365 giorni. Consegna rapida FBA. Risposta via e-mail 24 ore. Puoi goderti un'esperienza Shopping senza preoccupazioni.

Morellato Anello da donna, Collezione Love Rings, in acciaio e cristalli - SNA41 € 22.50 in stock 2 new from €22.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiali: Acciaio, Cristalli

Essenziali e dalle forme sottili gli anelli della Collezione Morellato Love Rings. Anelli preziosi che legano al dito un simbolo di affetto e di tenerezza.

Confezione originale Morellato

Gioiello BREIL collezione NEW TETRA, ANELLO da DONNA in ACCIAIO colore SILVER misura 18 - TJ3019 € 69.90 in stock 4 new from €66.42

Amazon.it Features ANELLO misura 18

Materiale: ACCIAIO

JeweBella 3/6 PCS Anello Donna Acciaio Inossidabile Spinner Anello Set Cubic Zirconia Fiore Farfalla Bead Antistress Anelli a Fascia da Meditazione Impilabili per Donna € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.it Features SET ANELLI DONNA Il set di anelli spinner contiene 3 diversi tipi di anelli da donna: zirconia, ape fiore, anello antistress a farfalla. Adatto per partecipare a varie occasioni. Puoi indossarli come anelli impilabili allo stesso tempo.

ANELLI ANSIA IN ACCIAIO INOX Questi anelli antistress hanno un design girevole che può distogliere l'attenzione e alleviare la noia, l'ansia e lo stress. Non c'è rumore quando gli anelli girano, quindi non devi preoccuparti che possano disturbare l'ambiente circostante. Questo anello anti-ansia può essere ruotato di 360 gradi rapidamente.

QUALITÀ AFFIDABILE L'anello regolabile è realizzato con materiali di alta qualità e AAAAA + zircone, galvanica di alta qualità, materiale solido, nessuna superficie liscia blu, nessun graffio e lo zircone è solido e non cade facilmente. L'anello superiore, che può essere ruotato con i polpastrelli, può essere ruotato rapidamente e dura a lungo. pieno di divertimento.

ANELLI REGOLABILI La dimensione dell'anello può essere regolata, adatta per la maggior parte delle donne. Puoi condividere questo interessante anello in acciaio inossidabile con i tuoi buoni amici. Per le persone che si sentono spesso ansiose e stressate, è il regalo perfetto per fidanzate, mogli, madri, figlie e sorelle il giorno del Ringraziamento, Natale, San Valentino e Halloween.

✉SERVIZIO CLIENTI✉JeweBella offre un servizio post-vendita di 365 giorni per set di anelli in acciaio inossidabile. Consegna veloce di Logistica di Amazon. Rispondi via e-mail entro 24 ore. Spero che tu abbia una piacevole esperienza di acquisto.

MORELLATO Anello statement Donna acciaio_inossidabile - SALY19 € 29.99

€ 22.00 in stock 4 new from €22.00

Amazon.it Features Gioiello da donna

Materiale gioiello: Acciaio, Pietra

Colore gioiello: argento e rosso

Lunghezza gioiello: 4,8 cm

Tipo di chiusura: Farfallina

JewelryPalace Anelli Donna Argento 925, Foglia di Olivo Anelli Donna Regolabili, Diamante Simulato Zirconi Anniversario Matrimonio Promessa Sposa Bande Anello Donna Regolabile, Gioielli Donna € 13.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.it Features √ ANELLO IN ARGENTO 925 STERLING APERTO REGOLABILE AAA ALTA QUALITÀ: Il nostro anello di fidanzamento è realizzato in argento 925 sterling massiccio, noto per la sua resistenza, luminosità e lucentezza. L'argento Sterling dei nostri anelli matrimoniali resiste all'ossidazione. Il rivestimento in rodio garantisce una lucentezza duratura e rende gli anelli di argento 925 resistenti all'ossidazione! Senza nickel, senza piombo, e senza cadmio per prevenire eventuali reazioni avverse.

√ ADATTO AD OGNI OCCASIONE: Aggiungi stile al tuo look casual con questo solido anello in argento 925 da donna. Classico anello a foglia di ulivo, foglia abbellita da zirconi cubici da indossare per chi ha una personalità unica ed emozionante.Le pietre sono incastonate appositamente per resistere ad urti e cadute. Perfetto da indossare tutti i giorni per un look che fa tendenza, a prescindere da quale sia dall'occasione. Un'aggiunta abbagliante per la tua collezione di gioielli!

√ DESIGN MODERNO ED ANELLO REGOLABILE: Il nostro anello a bande alla moda è unico e moderno. Calza alla perfezione le tue dita, e potrai sempre correggerne la dimensione. L'anello donna aperto regolabile è realizzato con un design a foglie mdoerno, che lo rende elegante e trendy. L'anello a fasce alla moda è perfetto per il dresscode femminile, che sia casual o da ufficio.

√ UN REGALO MERAVIGLIOSO PER TUTTE LE OCCASIONI queste fedine uniche e semplici sono confezionate con cura e pronte per essere regalate. È una sorpresa romantica per qualsiasi donna fantastica. Questo classico essenziale è l'idea regalo perfetta per una moglie, una figlia, una mamma, una sorella, una fidanzata, una migliore amica o per se stessi. Regala a qualcuno di speciale un gioiello lussuoso e raffinato da sfoggiare con stile giorno e notte.

√ ECCELLENTE SERVIZIO POST-VENDITA: CAMBIA TAGLIA INCLUSO GRATUITO, questo CAMBIA TAGLIA per anelli renderà l'anello più piccolo senza cambiarne la taglia. Tutti i nostri anelli devono superare rigorosi teste e controlli di qualità prima di essere messi in vendita. Se per qualsiasi motivo non sei completamente soddisfatto dei nostri set di anelli donna, contattaci entro 60 giorni e ti rimborseremo, senza chiedere ulteriori spiegazioni.

Mayelia Set di anelli vintage a forma di stella, in argento, per donne e ragazze (9 pezzi) € 9.66 in stock 1 new from €9.66

Amazon.it Features Gli anelli a stella vintage sono realizzati in lega di alta qualità. Non si preoccupa di sbiadire, ossidare e rompersi.

Il set di anelli midi è disponibile in diverse dimensioni, variando da midi a dimensioni regolari. È possibile scegliere la taglia più adatta, indossarla da sola o impilarle tutte come ti piace, basta goderti il divertimento del fai da te. Si prega di fare riferimento alla foto delle taglie per le dimensioni dettagliate prima di effettuare l'ordine.

Gli anelli per le nocche dovrebbero evitare il contatto con l'acqua e le alte temperature per prevenire l'ossidazione e la dissolvenza. Quando l'anello non è in uso, metterlo nella scatola di immagazzinaggio.

L'anello per nocche è perfetto per molte occasioni, come anniversario di matrimonio, feste, vacanze, vita lavorativa quotidiana, ecc. Può essere utilizzato come regalo di compleanno, fedi nuziali, fedi di fidanzamento, anniversario e regalo di San Valentino per la famiglia e gli amici.

Gli anelli di giunzione dell'annata sono ispezionati prima che venga venduto. Qualsiasi domanda circa gli anelli non esitate a contattarci, vi risponderemo il prima possibile! READ Miglior Guanti Lunghi Donna: le migliori scelte per ogni budget

Set di 8 Anelli da Donna Bohemien Apertura Anelli Donna Regolabili Set Daisy Pearl Joint Shaft Flower Knuckle Rings Ragazze Impilabile Gioielli Argento Elegante Fashion Jewelry € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.it Features Contenuto della confezione: 8 anelli da donna con 8 diversi modelli di anelli: margherita, fiori, nodi, perle, cuore, onde. Bellissimo gioiello alla moda, adatto per tutte le occasioni.

Materiale: l'anello è realizzato in lega di qualità, superficie lucida, non scolorisce e non arrugginisce, molto sano e comodo da indossare.

Multifunzione: set di anelli impilabili in stile bohémien, un ottimo accessorio, potete indossarlo singolarmente o come cavigliere, anelli impilabili, anelli centrali, anelli per dita.

Dimensioni: anello per caviglia, diametro: 2,3 cm, 2,5 cm. Le dimensioni di quattro tipologie sono regolabili, adatte per la maggior parte delle donne, donne e ragazze.

Regalo:Anello a fascia, ideale come regalo per sorelle, mamme, mogli, fidanzate, migliori amiche, regalo per la festa della mamma, compleanno, matrimonio, vacanze, Natale, San Valentino, ecc.

Simsly - Anelli vintage a forma di stella e luna, in argento, per donne e ragazze (Argento 1) € 9.66 in stock 1 new from €9.66

Amazon.it Features Set di anelli vintage bohémien. Set da 12 pezzi, riceverai anelli di vari stili.

Il diametro interno è di 1,5 cm-1,7 cm. Realizzato in lega e cristalli.

Gli anelli a forma di luna, elefante e strass sono in stile vintage bohémien, un ottimo accessorio per essere alla moda, si abbinano facilmente per ogni occasione.

Regalo ideale per fidanzata, moglie o mamma per compleanni, anniversari, feste, laurea, Natale.

Sarai più affascinante e attraente. Splendidi per la maggior parte delle donne e delle ragazze.

Milacolato 4Pcs Anelli Midi Knuckle Impilabili in Acciaio Inossidabile 316L per Set Anelli Falange da Donna Minimalista Chevron V Ring Set di Anelli per Unghie Regolabili € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.it Features 【DESIGN DI MODA】 Nella confezione riceverai 4 pezzi di anelli aperti regolabili in diversi stili. Tre anelli sono un anello regolabile a una / due / tre linee e un anello midi a doppio snodo a V chevron da un pezzo

【MULTI-SIZE】 Semplici modelli di anelli per dito di varie dimensioni. Ogni dito si adatta a te, ogni dito ha una dimensione diversa, puoi indossare una combinazione di dita diverse ogni giorno, in modo che le tue dita diventino molto personalizzate.

【FUNZIONE】 Adatto a varie taglie, puoi impilarlo o indossarlo da solo, per offrirti una varietà di scelte diverse, per soddisfare le tue diverse esigenze di abbinamento del vestito. Possono essere utilizzati come anelli sovrapposti, anelli a snodo, anelli MIDI, anelli minimalisti, anelli di arresto, fedi nuziali, anelli Promise e anelli per le dita dei piedi.

【REGALO PERFETTO】 Con il multiuso di questi anelli aperti delicati. È un regalo meraviglioso come regalo di San Valentino, regalo per la festa della mamma, regalo di Natale, regalo di Halloween, regalo di laurea, regalo di compleanno, regalo di anniversario, regalo di nozze o altro regalo di festa per la tua amica, sorella, mamma, moglie, fidanzata, zia, nonna.

【SERVIZIO SODDISFAZIONE AL 100%】 Politica di restituzione senza rischi. Se non ti piace assolutamente, restituiscilo e ti rimborseremo ogni centesimo. Per qualsiasi domanda non esitate a contattarci. Risponderemo entro 24 ore lavorative.

Anello in Rame e Placcato Argento Design Alla Moda Ali D'angeli per Donna € 14.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale: Un bellissimo riflesso della bellezza divina, un anello a forma di piuma realizzato in metallo di alta qualità che aggiunge un tocco tridimensionale alla sua lavorazione. Viene adottata una tecnica di lucidatura fine per rendere la superficie interna più liscia e comoda da indossare. Una delle più eleganti collezioni di anelli da donna in metallo, ha un rivestimento di lunga durata con una superficie lucida e resistente allo sbiadimento.

Design Unico: L'anello da donna in metallo è modellato con un design di piume ispirato alla natura ed è realizzato con un’arte raffinata. Il design della piuma è un emblema di libertà e rappresenta le ali di un angelo che porteranno fortuna e felicità nella tua vita.

Apertura Regolabile: L'anello di piume è un anello da donna regolabile e ha una forma sinuosa e raffinata. Può essere regolato per qualsiasi dimensione del dito senza il timore che possa cadere. Il rivestimento in metallo di alta qualità lo rende resistente alla corrosione ed è adatto ad ogni tipo di pelle. È privo di effetti dannosi per la pelle e adatto alle pelli sensibili.

Vale la pena Indossare metallo Pezzo: Il design unico e la lavorazione artigianale riflettono le ultime tendenze e consentono di personalizzare il tuo stile aggiungendo una raffinata espressione stilistica alla tua personalità. Potrebbe essere il prossimo gioiello elegante per completare il tuo scrigno di gioielli. Un anello che merita un elogio per il suo design. Si può facilmente abbinare con qualsiasi capo di abbigliamento che indosserai.

Regalo ideale: Aggiungi un tocco di glamour al tuo outfit quotidiano o presentalo come regalo ideale per illuminare la bellezza del tuo amore. Può servire come regalo a tua sorella, madre, amica o al tuo amore a Natale, a San Valentino, per un compleanno, per la festa della mamma, un matrimonio, un anniversario, una laurea e in qualsiasi momento speciale.

BERING Piercing ad Anello Donna Acciaio_Inossidabile - 556-37-101 € 60.00 in stock 1 new from €60.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale Gioiello: Acciaio anallergico

Misura anello : 28

Pietra: Swarovski

Tipo di Anello: Veretta

Marca: Bering

OIDEA Anello in Acciaio Inossidabile per Uomo Liscio Nero promessa Misura 30 € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Amazon.it Features Materiale:acciaio inossidabile

Una promessa e un regalo ideale per uomo/ragazzo/Compleanno/promessa/Natale; Nero sterling rodiato prevenire le allergie e rende la gioielleria è più brillante,non cambierà il colore,finitura nero persistente.

Specifiche:diametro:22.2mm

Se si riceve un prodotto difettoso, garantiamo di farle un rimborso completo entro 20 giorni o una nuova spedizione

Confezione regalo disponibile,ottimo rapporto qualita`/prezzo

OIDEA Donna Anello Acciaio Inossidabile lucidato Fidanzamento Promessa Matrimonio(4 Colori/Pezzi) 20 € 14.99 in stock 2 new from €13.99 Controlla il prezzo su Amazon

Elegante e generoso gioiello puo` essere utilizzato con una varieta` di stili di abbigliamento per tutte le parti le occasioni di Compleanno,Matrimonio,Anniversari,Natale, serata di festa.

Specifiche:diametro:19.10mm

4 pezzi combinazioni, possono indossare combinati o separati

Confezione regalo disponibile,ottimo rapporto qualita`/prezzo

Gioiello BREIL collezione JOINT, ANELLO da UOMO in ACCIAIO COLORATO colore SILVER/BLACK misura 21 - TJ3032 € 39.90 in stock 3 new from €37.91

Amazon.it Features ANELLO misura 21

Materiale: ACCIAIO COLORATO

Colours & Beauty Anello Donna Pendente Con Ciondolo Cuore e Iniziale | Anelli Donna Regolabili Con Ciondolo In Acciaio | Ciondolo Con Iniziale Lettera M | Anello con Iniziali Colore Argento € 17.50 in stock 1 new from €17.50

Amazon.it Features ANELLO CON PENDENTE CUORE LETTERA M: Questo gioiello donna comprende: - Anello regolabile donna in acciaio nickel free ipollergenico; - Ciondolo pendente Cuore con Iniziale Nome (larghezza max: 2.2 cm) Colorazione argento

ANELLO REGOLABILE: questo anello con ciondolo può essere facilmente adattato alla misura del tuo dito per permetterti di indossarlo con la massima comodità o di fare un simpatico regalo senza preoccuparti di sapere la misura.

CIONDOLO CUORE IN ACCIAIO: i pendenti con lettera di questo anello sono realizzati interamente in acciaio inossidabile e utilizzando uno stile grafico chic, creano un effetto elegante e di grande impatto quando indossati. Prova ad indossare più anelli con iniziale per avere un effetto unico e personalizzato.

IL REGALO PERFETTO: questo anello è il regalo perfetto per ogni occasione. Compleanno, anniversario, San Valentino, oppure solo un modo per dire grazie ad una donna speciale nella tua vita: la tua migliore amica, la tua ragazza, la mamma o tua moglie. Questo anello vi verrà spedito con una elegante e preziosa confezione regalo che vi permetterà di valorizzare al meglio il vostro gioiello.

QUALITA' E STILE COLOURS & BEAUTY: questo accessorio è firmato Colours & Beauty, marchio leader in Italia di accessori moda, che seleziona per te le ultime tendenze per permetterti di essere sempre alla moda e di personalizzare il tuo stile.

LOLIAS 10Pcs Anelli Fascia Set Acciaio Inossidabile Donna Ragazze Impilabile Anelli Midi Band CZ Anello Semplice Anelli Twist Eternity Bands per Donna Comfort Fit Tono Argento/Oro/Rosa € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.it Features ** ANELLO IMPILABILE ** Un ordine viene fornito con 10 anelli in acciaio inossidabile Knuckle Midi anelli , anello impilabile in zirconi cubici - 1 mm / 1,25 mm CZ / 1,5 mm / larghezza. Tono argento / oro / oro rosa. 5 tipi di stili per te. Puoi abbinarli a piacimento, perfetto per il tuo outfit quotidiano.

** SET DI ANELLI KNUCKLE ** Set di anelli impilabili semplici e classici. Disponibile in diverse dimensioni, puoi impilarli o indossarli separatamente, avere stili diversi. Possono essere usati anelli per anelli impilabili, anelli per nocche, anelli per dita, molto adatti per la collocazione di una varietà di vestiti e occasioni.

** ACCIAIO INOSSIDABILE 316L ** Realizzato in acciaio inossidabile 316L resistente, antiallergico, privo di nichel, senza ruggine, corrosione e ritenzione del colore duratura; alta superficie levigata, liscia e lucente, comoda da indossare.

** REGALO PER LE DONNE ** Questo prodotto unico e sentito è ben confezionato e pronto per essere donato. Un set di anelli per articolazione semplice ma classico deve essere un regalo meraviglioso per te, moglie, mamma o qualsiasi amica di compleanno, anniversario, vacanze, laurea, Natale, festa della mamma e così via.

** SEVICE PERFETTO DA LOLIAS ** Offriamo un rimborso di 120 giorni o una garanzia di scambio e abbiamo aderito al servizio AMAZON PRIME per garantire che le merci ti vengano consegnate più velocemente e meglio. In caso di domande sui nostri prodotti o servizi, vi preghiamo di contattarci via E-Mail e risolveremo il problema entro 24 ore. READ Miglior Porta Pillole Settimana: le migliori scelte per ogni budget

Morellato Anello da donna, Collezione Love Rings, in Acciaio, Cristallo - SNA45 € 30.59 in stock 3 new from €30.59

Amazon.it Features Materiali: Acciaio, Cristallo

Misure disponibili: 12 - 14 - 16 -18

Confezione originale Morellato - Certificato di garanzia, validità 2 anni

Pietra: Cristallo

Morellato Collezione Love Rings: anelli dalle forme essenziali e sottili gli anelli. Preziosi gioielli per legare al dito simboli di affetto e di emozioni speciali.

Morellato Anello da donna, Collezione Love Rings, in acciaio, PVD oro giallo e cristalli - SNA39018 € 26.09 in stock 3 new from €26.09

Amazon.it Features Materiali: Acciaio, PVD oro giallo, Cristalli

Misura: 18

Confezione originale Morellato

Essenziali e dalle forme sottili gli anelli della Collezione Morellato Love Rings. Anelli preziosi che legano al dito un simbolo di affetto e di tenerezza.

Solitari, simboli preziosi ed eleganti fedi con giro di cristalli.

ELBLUVF in acciaio INOX 18 K placcato argento lascia foglia regolabile ramo di alloro anello € 10.13 in stock 1 new from €10.13

Amazon.it Features Brand : ELBLUVF

Quantità : 1pc

Dimensioni: regolabile

Gioiello BREIL collezione LIGHT, ANELLO da DONNA in ACCIAIO colore ALTRO misura 12 - TJ2144 € 33.90

€ 29.40 in stock 3 new from €29.00

Amazon.it Features ANELLO misura 12

Materiale: ACCIAIO

