Hai mai provato ad acquistare un Aspirapolvere Senza Sacchetto perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Aspirapolvere Senza Sacchetto. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Aspirapolvere Senza Sacchetto più votate disponibili sul mercato nel 2023.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Aspirapolvere Senza Sacchetto e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



Hoover H-POWER HP720PET – Aspirapolvere senza sacchetto, ciclonico, spazzola pelo di animale, parquet, pavimenti duri e tappeti, filtro HEPA 68dBA, 850W, serbatoio One Touch 2L, cavo 9m, plastica, oro





Amazon.it Features Aspirapolvere senza sacchetto progettato per la pulizia di case con animali domestici, include una mini testina turbo per rimuovere peli di animali domestici

Maniglia intelligente con controllo della potenza di aspirazione e accessori integrati

Svuotamento del serbatoio super igienico: espulsione automatica dello sporco senza contatto con la polvere

Molto silenzioso: rende il compito di pulire più piacevole e aiuta a mantenere la tranquillità a casa (68 dba)

Set di accessori completo: testina a doppia azione per peli di animali domestici, testa per parquet, testa per pavimenti duri e tappeti, accessori polvere e mobili e bocchetta per fessure

Cecotec Aspirapolvere a traino Conga PopStar 4000 Ultimate. 800 W, Multiciclonico senza sacchetto, 20 kPa di potere di aspirazione, serbatoio 3,5L, filtraggio efficiente.







Amazon.it Features Aspirapolvere a traino da 800 W di potenza. Multiciclonico senza sacchetto. Massima capacità del serbatoio fino a 3,5 l con filtraggio altamente efficiente e tubo telescopico metallico.

Elimina qualsiasi tipo di sporco grazie ai suoi 20 kPa di potere di aspirazione. Include un grande serbatoio fino a 3,5 l di capacità. Ampio raggio di azione fino a 9 metri.

Tecnologia Cyclonic System che grazie al suo sistema multiciclonico senza sacchetto raggiunge una pulizia estrema mantenendo il potere di aspirazione costante lungo la sua vita utile.

Regola la potenza in base alle necessità grazie al sistema Smart Power Regulation che ti permette modificare la potenza per adattare la potenza a qualsiasi situazione.

Il sistema EasyMove permette un uso comodo e semplice grazie al design compatto e leggero. Include un insieme di filtri altamente efficienti. Pulisce ogni tipo di superficie grazie alla sua ampia gamma di accessori.

Kärcher Puzzi 30/4 1200 W Aspiratore Senza Sacchetto Bagnato Senza Sacchetto

Amazon.it Features Puzzi 30/4

Kärcher – Aspirapolvere Puzzi 30/4 – 11011200

Direttamente dal negozio specializzato nella pulizia

Miele 11602470, Boost CX1, aspirapolvere Senza Sacchetto, Colore, Rosso/Nero



Amazon.it Features PERFORMANT: il Boost CX1 dispone di un motore PowerLine da 890 W e della tecnologia Vortex per catturare efficacemente le particelle fino alle più sottili! Adatto a tutti i tipi di pavimenti

COMPACT: questo aspirapolvere è ideale per spazi ristretti grazie al suo ingombro ridotto

IGIENICO: l'aspirapolvere senza sacchetto è dotato di un filtro Hygiene AirClean che consente di rilasciare aria più pulita nella stanza. Il sistema di filtrazione a 3 livelli offre un'igiene ottimale

Versatile: l'aspirapolvere è dotato di una spazzola universale a doppia posizione e 3 accessori a portata di mano, agganciabili alla maniglia (aspiratore lungo, bocchetta per cuscino e spazzola per mobili)

SAMSUNG VS20T7562R5/EG, Aspirapolvere Manuale a Batteria, Fili e Senza Sacchetto, Argento Cromato





Amazon.it Features Potente pulizia senza fili con una potenza di aspirazione fino a 200 W

Filtraggio dell'aria con sistema di filtraggio a più livelli

Batteria sostituibile da 21,9 V

Aria di aspirazione filtrata e forte potenza di aspirazione grazie al sistema multi-Cyclone ad alta efficienza

Fino a 120 minuti di autonomia grazie alla batteria di ricambio

Winkel WS10 Aspirapolvere Multiciclonico Senza Sacchetto



Amazon.it Features Potenza: 800 w

Accessori per la pulizia del pavimento

Serbatoio estraibile da 1,5 l

Riavvolgimento automatico del cavo

Lunghezza del cavo: 4,2 m

Bosch Serie 6 BGC41XALL, Aspirapolvere Senza Sacchetto, Bianco





Amazon.it Features 10 anni di garanzia del motore: prestazioni costantemente elevate grazie alla tecnologia del motore Bosch "Made in Germany".

EasyClean System: facile rimozione e pulizia della scatola della polvere.

Filtro igienico UltraAllergy: filtraggio eccellente, sviluppato appositamente per chi soffre di allergie.

Bocchetta XXL per imbottiture: ideale per la pulizia rapida e accurata delle imbottiture.

Design ergonomico: facile da trasportare, manovrare e riporre.

Ogouguan 2600 W, aspirapolvere senza sacchetti, ciclonico, 18 Kpa, a slitta, con sistema di filtrazione, raggio di lavoro di 7,5 m, rosso



Amazon.it Features Potente ed efficace: l'aspirapolvere a cilindro Karl Aiken dotato di un motore da 2600 W integrato, la tecnologia ciclonica multigrado e la tecnologia senza sacco offrono una potente aspirazione di 18 kpa, per dare alla vostra casa superfici pulite e profonde in un solo passaggio.

Advanced 4 Level Filtration: Dite addio alle allergie. Il suo sistema di filtrazione HEPA elimina il 99,97% delle particelle aeree piccole come 0,3 micrometro di diametro. È 300 volte più piccolo di un capello.

Economico e pratico: non c'è bisogno di sostituire il sacchetto, il cestino dei rifiuti si pulisce semplicemente con acqua.

Ipoallergenico -- Il filtro HEPA integrato filtra le particelle più sottili come il polline e altre particelle allergene - l'aria che esce dall'aspirapolvere è pulita, per un ambiente di vita particolarmente sano.

La confezione include un tubo resistente allo schiacciamento, una testa di alimentazione, una prolunga, una spazzola e una fessura con diversi accessori. L'aspirapolvere Karl Aiken offre una garanzia di 3 anni e un servizio alla clientela a vita. Siamo sempre qui per durare.

Amazon Basics, aspirapolvere cilindrico senza sacchetto 15KC-71EU4, potente per pavimenti duri e tappeti, filtro Hepa, compatto e leggero, 700 W, 1,5 L





Amazon.it Features Aspirapolvere ciclonico a cilindro senza sacco da 700 W

prestazioni di qualità AAA in termini di pulizia ed efficienza energetica

consumo annuale pari a 25 kWh

La bocchetta a tripla azione assorbe completamente sia le particelle di sporco sottili sia quelle più grosse: basta semplicemente ruotare la manopola per regolare l'aspirazione

Il filtro HEPA 12 lavabile cattura oltre il 99,5% delle particelle, ripulendo maggiormente l'aria in uscita

Hoover Aspirapolvere speciale per slitta allergie, senza sacchetto, 850 W, filtro HEPA 13, ciclonico, serbatoio 2L, cavo 7 m - HP300

Amazon.it Features SERBATOIO DI GRANDE CAPACITÀ: La capacità di 2 L del serbatoio consente di reoger più rifiuti e richiede uno svuotamento meno frequente. Il serbatoio di facile estrazione offre un grande comfort

FILTRO HEPA 13: consigliato per allergici e asmatici. Il filtro HEPA 13 lavabile garantisce una maggiore ritenzione della polvere e degli allergeni, per un'eccellente qualità dell'aria riprodotta

Ideale per proprietari di animali domestici: puoi mantenere divani, letti, sedie, tappeti e moquette puliti dai peli con il mini ugello turbo ad alta efficienza con trattamento agli ioni d'argento

REGOLATORE DI ASPIRAZIONE: la spazzola principale è dotata di un regolatore di aspirazione intelligente che si adatta a tutti i tipi di pavimenti e garantisce una raccolta ottimale dei rifiuti anche sui tappeti

Comodo da trasportare: la maniglia per il trasporto retrattile e resistente rende il prodotto comodo da portare ovunque. Inoltre, ha l'accessorio 2 in 1 conservato a bordo

Teland 2000W Aspirapolvere senza sacchetti, ciclonico, 18 Kpa Powerful Compact Aspirapolvere a slitta, sistema di 4 filtrazione, raggio di lavoro di 7,5 m, rosso



Amazon.it Features Potente ed efficace: l'aspirapolvere a cilindro dotato di un motore da 2000 W integrato, la tecnologia ciclonica multigrado e la tecnologia senza sacco offrono una potente aspirazione di 18 kpa, per dare alla vostra casa superfici pulite e profonde in un solo passaggio.

Advanced 4 Level Filtration: Dite addio alle allergie. Il suo sistema di filtrazione HEPA elimina il 99,97% delle particelle aeree piccole come 0,3 micrometro di diametro. È 300 volte più piccolo di un capello.

Economico e pratico: non c'è bisogno di sostituire il sacchetto, il cestino dei rifiuti si pulisce semplicemente con acqua.

Ipoallergenico -- Il filtro HEPA integrato filtra le particelle più sottili come il polline e altre particelle allergene - l'aria che esce dall'aspirapolvere è pulita, per un ambiente di vita particolarmente sano.

La confezione include un tubo resistente allo schiacciamento, una testa di alimentazione, una prolunga, una spazzola e una fessura con diversi accessori. L'aspirapolvere offre una garanzia di 3 anni e un servizio alla clientela a vita. Siamo sempre qui per durare.

Black & Decker BHFEV1825CP aspirapolvere Senza Filo Bianco Senza Sacchetto

Amazon.it Features Black & Decker BHFEV1825CP aspirapolvere senza filo Bianco Senza sacchetto

Electrolux EENB54EB Ultraenergica Classic Aspirapolvere, Sacchetto raccoglipolvere in tessuto, 750 W, 1.5 Litri, 80 Decibel, Acciaio, Nero







Amazon.it Features Potenza massima 750W, potenza minima 600W

Sacchetto raccoglipolvere in tessuto, 1.5 litri di capienza

Silenziosità 80db, lunghezza del cavo 5 metri, raggio d'azione 7 metri

Contiene 3 spazzole: DustPro per tappeti e pavimenti duri, Parquet per pavimenti in legno o delicati, MiniTurbo spazzola rotante per la rimozione di peli di animali e capelli dai tessuti

Equilibrio della scopa bilanciato, centro di gravità ottimale

Domo DO217SV Senza sacchetto 0.5L Nero, Bianco scopa elettrica





Amazon.it Features Vacuum Cleaner|DOMO|DO217SV|Upright/Handheld/Cordless/Bagless|Capacity 0.5 l|Weight 2.15 kg|DO217SV

Thomas Aqua+ 786522 - Aspirapolvere anallergico, senza sacchetto, 1,8 litri, colore: Turchese piombo

Amazon.it Features Ideale per persone allergiche

Aspirapolvere senza sacchetto: polveri sottili, polline, batteri e sporco vengono legati nell'acqua e poi smaltiti semplicemente con l'acqua sporca

Con filtro HEPA13, lavabile

1700 Watt max. Potenza del motore assorbente

Raccomandato dal "aiuto tedesco per la pelle e le allergie e.V."

Lavorwash Freddy Aspiratore senza sacchetto 20L 1200W Nero, Giallo





Amazon.it Features Tensione: 230 V- 50 Hz

Motore aspirazione: 1000 (max 1200 W) W

Capacità fusto di raccolta: 20 l

Peso: 6 Kg

Portata aria massima: 35 l/s

Bestron Aspirapolvere verticale senza sacchetto con tubo telescopico, Portata: 6,5 m, Capacità: 0,6 L, 600 Watt, Rosso/Grigio



Amazon.it Features Aspirapolvere verticale flessibile senza sacchetto a lunga portata (6,5 m) per una pulizia facile e accurata di pavimenti, pareti e soffitti

Ampia spazzola rotante a 360° con ugello piatto e spazzola tonda per la pulizia ottimale di fessure, angoli e fughe difficili da raggiungere

Utilizzo semplice: Manico maneggevole, Peso ridotto, Tubo telescopico regolabile (41,5 - 66 cm), Utilizzabile come scopa elettrica o aspirapolvere verticale

Filtro rimovibile e lavabile, Poco ingombrante grazie al supporto da parete incluso con vano accessori, Lunghezza cavo: 6,09 m

Contenuto: 1 Bestron Aspirapolvere, Supporto da parete, Ugello, Spazzola, Potenza: 600 W, Capacità: 0,6 L, Materiale: Plastica/Metallo, Dimensioni: 11x20x31 cm, Peso: 1,2 kg, Colore: Rosso/Grigio, AVC800 READ Miglior Macchina Caffe Con Macinacaffe Incorporato: le migliori scelte per ogni budget

Rowenta RO723 RO7230, Silence Force Cyclonic-Aspirapolvere Senza Sacchetto, Silenzioso, Elegante, capacità 2,5 l, Accessori Speciali per la casa RO7230EA, Materiale del Tubo: Metallo, Grigio/Arancione





Amazon.it Features Alta prestazione: aspirapolvere senza sacchetto ultra efficiente che offre risultati impeccabili e una scorrevolezza eccezionale, tutto in un nuovo design

BASSO CONSUMO ENERGETICO: Eccellente efficienza energetica unita a livelli di prestazioni senza pari

FORMAT COMPACT: un design ergonomico ridisegnato per un maggiore comfort, fluidità e una maggiore libertà di movimento

Prestazioni ottimali sui pavimenti duri: la testa di aspirazione ad alta efficienza a 2 posizioni garantisce una pulizia profonda e una perfetta scorrevolezza su pavimenti duri

ROIDMI 822006 x20 elegante e potente aspirapolvere scopa 2 in 1 senza sacchetto e senza fili fino a 65 minuti di autonomia della batteria carica magnetica





Amazon.it Features ● aspiratore e scopa in un'unica operazione durata della batteria fino a 65 minuti spazzola multifunzione carica magnetica wireless app roidmi cleaner

Aspirapolvere con filtro dell'acqua, senza sacchetto, potenza di aspirazione H20, EEK A, 2.000 Watt, tubo a 360°, aspirapolvere senza sacchetto, aspirapolvere senza sacchetto (Deep Ocean Blue)

Amazon.it Features Aspirapolvere a secco e a umido con filtro dell'acqua. Oltre il 99,9% delle particelle di polvere e gli allergeni vengono filtrati nel filtro dell'acqua a magazzino. Il filtro dell'acqua incluso rende superfluo il sacchetto della polvere. Il filtro dell'acqua di nuova concezione assicura che tu possa respirare liberamente.

Con l'aspiratore per acqua non solo è possibile rimuovere le impurità "normali", perché tranne la polvere, anche le parti più piccole come acari, pollini, batteri, muffe e virus vengono aspirate e legate in modo affidabile nell'acqua. Grazie alla potenza di 2.000 Watt, è possibile aspirare anche liquidi e piccoli oggetti pesanti.

Il serbatoio dell'acqua viene semplicemente svuotato e risciacquato dopo l'uso e quindi ottiene la sua potenza di aspirazione. L'aria aspirata viene condotta attraverso il filtro dell'acqua, dove quasi lo sporco e la polvere vengono legati nell'acqua e lavati l'aria.

Le particelle di polvere sottili, pollini, allergeni, vengono filtrate al 99,9%6 grazie al filtro dell'acqua conservato. L'aspirapolvere può essere utilizzato a secco (con sacchetto) o con acqua (senza sacchetto).

Dettagli: 2.000 Watt max. Potenza (1.500 Watt nominale). Filtro dell'acqua facile da pulire. Per la pulizia interna ed esterna. Capacità: circa 8 litri; potenza di aspirazione: 2300 mm H2O (196 mbar) flusso d'aria: 45 litri/sec. Con motore a 2 ugelli protetto dall'ingresso dell'acqua. Innovativo sistema di filtraggio dell'acqua con 99,96%. Alimentazione: 230 Volt/50 Hertz. Dimensioni circa Larghezza: 35 cm, profondità: 35 cm, altezza: 55 cm

h.koenig - Scopa senza fili 2 in 1 senza sacchetto FullPower UPX22, potente, compatta, leggera, efficace, autonoma, silenziosa, 220 W, multifunzione per casa e ufficio, 2 spazzole incluse



Amazon.it Features h.koenig - Scopa senza fili 2 in 1 senza sacchetto FullPower UPX22, potente, compatta, leggera, efficace, autonoma, silenziosa, 220 W, multifunzione per casa e ufficio, 2 spazzole incluse

Miele Blizzard CX1 PowerLine - Aspirapolvere a cilindro senza sacchetto con bocchetta per pavimenti EcoTeQ Plus a risparmio energetico, filtro igienico a vita e ampio raggio d'azione, Grigio grafite







Amazon.it Features Aspirapolvere a traino senza sacchetto con bocchetta EcoTeQ Plus per aspirazione a basso consumo e igiene profonda.

Pulizia potente grazie alla tecnologia Vortex – 890 W

Filtro senza manutenzione Hygiene Lifetime

Bocchetta EcoTeQ Plus per una Pulizia efficiente ed eccezionale

Pulizia delle superfici ampie grazie al raggio d'azione di 11 m

Rowenta Aspirapolvere senza sacchetto, multicolore, taglia unica

Amazon.it Features Aspirapolvere senza sacchetto

Country of origin:Spain

Rowenta RO2913 Swift Power Cyclonic Aspirapolvere a Traino Senza Sacco, 1.2 L, 750 W, 77 dB(A), Tecnologia Ciclonica, Design Compatto, Potente e Silenzioso, Filtro Alta Efficienza, 1 Accessoro Incluso







Amazon.it Features ASPIRAPOLVERE SENZA SACCO: L'aspirapolvere a traino Rowenta Swift Power Cyclonic offre risultati di pulizia profonda in un design compatto, per soluzioni di pulizia domestica semplificate

TECNOLOGIA CICLONICA: La potenza della tecnologia ciclonica avanzata produce un elevato livello di separazione di aria e polvere, per prestazioni di pulizia elevate con risultati di lunga durata

PERFORMANCE ELEVATE: La spazzola di aspirazione ad alta efficienza e il motore Effitech ottimizzato per pavimenti duri assicurano un ambiente domestico impeccabile e una scorrevolezza elevata per una pulizia senza sforzo

SENZA SACCO: Scopri tutti i vantaggi di un aspirapolvere senza sacco, progettato per la massima praticità e per risultati di pulizia affidabili giorno dopo giorno

FORMATO COMPATTO: Pensato per adattarsi al tuo stile di vita, il design compatto è maneggevole e ultra leggero (circa 5 kg), adatto a spazi limitati, e ti offre la massima comodità ogni giorno

Miele Boost CX1 - Aspirapolvere a Traino senza Sacco con Filo, 890 W, Potente, Compatto e Agile con Tecnologia Vortex e Filtro Hygiene AirClean, Bianco e Rosso







Amazon.it Features Potente: Boost CX1 ha un potente motore da 890 W, un efficace ugello per pavimenti e circuiti d'aria ottimizzati che catturano sporco grossolano e polvere fine grazie alla tecnologia Vortex di Miele

Compatto: creato per occupare poco spazio, questo aspirapolvere per casa ha un ingombro più piccolo di una rivista aperta ed è comodamente regolabile in altezza grazie al tubo telescopico Comfort

Agile: grazie alle ruote laterali e al TrackDrive, l'aspirapolvere a traino con filo Boost CX1 resta stabile pur rimanendo ultra flessibile, assicurando che ogni fessura e angolo sia pulito a fondo

Sistema di filtraggio multistadio: il filtro Hygiene AirClean dell'aspirapolvere senza sacchetto filtra anche le particelle più piccole; per tappeti, pavimenti in legno duro e piastrelle più puliti

Usi versatili: è dotato di un ugello universale e 3 accessori standard tra cui bocchetta per tappezzeria, bocchetta per fessure e spazzola per spolverare, sempre a portata di mano grazie a VarioClip

Philips PowerPro Compact 3000 Series Aspirapolvere Senza Sacco - 900W, con Filtro HEPA e Spazzola TriActive (FC9332/09)







Amazon.it Features Compatto e potente: prestazioni potenti con design compatto per pulire tutta la casa - raccoglie il 99,9% di polvere* ed è l'aspirapolvere ideale per pavimenti in legno duro

Aspirapolvere per tappeti con 3 azioni di pulizia: la spazzola TriActive utilizza 3 azioni di pulizia contemporaneamente per rimuovere la polvere in profondità dei tappeti

Pulizia con il minimo sforzo: aspirapolvere Philips compatto con spazzola morbida integrata nel manico adatta ad ogni lavoro

Perfetto per chi soffre di allergie: il sistema di filtraggio H13 completamente sigillato cattura polline, peli e acari. Il contenitore facile da svuotare riduce al minimo le nubi di polvere

Contenuto della confezione: aspirapolvere senza sacco, spazzola di aspirazione TriActive, bocchetta a lancia, spazzola integrata, filtro allergy H13 HEPA, filtro lavabile

Kärcher Aspirapolvere Professionale T 7/1 Classic, Compatto e con peso piuma di 3,5 kg, Potenza di Aspirazione di 23 kPA, Contenitore da 7,5 l Utilizzabile con o Senza Sacchetto Filtro





Amazon.it Features Compatto e leggero: con il suo contenitore da 7,5 l, il T 7/1 Classic pesa solo 3,5 kg; 850 Watt di potenza che generano una potenza d'aspirazione di 23,0 kPa

Facile da usare: il filtro incluso separa in modo ottimole polvere e residui, consentendo di lavorare anche senza sacchetto filtrante; Se necessario, è possibile montare il sacchetto in pile incluso

Aspirazione potente e a basso consumo: il flusso d'aria ottimizzato garantisce la migliore potenza di aspirazione; Questo rende il T 7/1 Classic potente e al tempo stesso a basso consumo energetico

Silenzioso e pratico: con soli 63 dB(A), l'aspirapolvere risulta silenzioso; Il cavo di alimentazione si può fissare alla macchina con un gancio, evitando il rischio di inciampare

In dotazione: Kärcher T 7/1 Classic, tubo di aspirazione da 2 m, 3x tubo di aspirazione da 0,35 m, sacco filtrante (vello), bocchetta commutabile per pavimenti, cestello filtro permanente (vello)

Aspirapolvere a Traino senza Sacco, Eco Compact, Filtro HEPA, 700W, Contenitore 2 Litri, Improve IMPAP1507HJX



Amazon.it Features 【GRANDI PRESTAZIONI】L’aspirapolvere senza sacco Eco Compact offre eccellenti risultati di aspirazione della polvere e tutta la comodità di un formato pratico e compatto. Il motore ad alta efficienza, con soli 700W di assorbimento e a velocità fissa, mantiene costante la capacità di aspirazione garantendo prestazioni eccellenti

【FILTRO HEPA】 Il filtro HEPA assicura aria pulita, filtrando e intrappolando al proprio interno anche le particelle di polvere più sottili restituendo all'ambiente aria più pulita. Il filtro è lavabile e può essere riutilizzato più volte

【FACILE DA PULIRE】L’aspirapolvere è dotata di un comodo contenitore facilmente estraibile e svuotabile da 2 litri così non avrai nessun costo aggiuntivo per il cambio del sacchetto. La grande capacità di raccolta garantisce lunghe sessioni di pulizia senza interruzioni. Ed una volta pieno si svuota velocemente in pochi passaggi

【FACILE DA USARE】Le dimensioni contenute rendono l’aspirapolvere comoda da riporre e maneggevole durante l’utilizzo. Infine le ruote gommate ne semplificano ulteriormente la praticità d’uso

【ACCESSORI】La spazzola universale a due posizioni garantisce prestazioni di pulizia ottimali su qualsiasi pavimento duro (piastrelle, cotto, marmo, etc) e tappeti o moquette. La bocchetta per fessure 2 in 1 è stata ideata per risparmiare spazio: la spazzola a setole lunghe per superfici fragili e delicate, bocchetta di aspirazione per raggiungere luoghi di difficile accesso (radiatore, computer, TV, auto) READ Miglior Tappi In Sughero: le migliori scelte per ogni budget

LG CordZero A9K-CORE1S Aspirapolvere Senza Fili Potente 200W, Autonomia 120 Minuti, con Wi-Fi, 2 Spazzole e 2 Accessori, Scopa Elettrica con Tubo Telescopico e 2 Batterie Ricaricabili







Amazon.it Features ASPIRAPOLVERE SENZA FILI: LG CordZero A9, leggero e silenzioso, è dotato di Motore Smart Inverter e tecnologia Axial Turbo Cyclone che separa le particelle di polvere e sporco, garantendo un flusso d'aria regolare per una grande potenza di aspirazione

SPAZZOLE: La spazzola Multi-Superficie pulisce in profondità polvere e sporco da ogni superficie (anche i tappeti); Power Drive Mini Nozzle è pensata per le superfici in tessuto e per eliminare i peli di animali

ACCESSORI: Crevice ti permette di aspirare anche le aree più difficili da raggiungere; Combination è un accessorio 2 in 1 dotato di due spazzole, soft e dura, studiato per pulire angoli e piccole fessure

LUNGA AUTONOMIA: Le due batterie ricaricabili e intercambiabili assicurano fino a 2 ore di pulizie no stop; inoltre, LG CordZero A9K può essere riposto facilmente grazie alle 3 soluzioni di ricarica (libera installazione, supporto a parete o modalità compatta)

PRATICO E FACILE DA USARE: Il tubo telescopico consente di regolare l'altezza in 4 diversi livelli per un utilizzo più confortevole; grazie al Thumb Touch Control puoi gestire con un semplice tocco accensione, spegnimento e livelli di potenza

