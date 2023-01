Home » Giocattolo Miglior Bambola Lol Surprise: le migliori scelte per ogni budget Giocattolo Miglior Bambola Lol Surprise: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

L.O.L. Surprise! Hair Hair Hair Tots - Bambola con Acconciature Personalizzate e 10 sorprese tra Cui Vestito, Scarpe, Accessori e Altro - da Collezionare - per Bambini dai 4 Anni in su € 19.99

€ 16.10 in stock 9 new from €16.10

€ 16.10 in stock 9 new from €16.10

Amazon.it Features SCOPRI 10 SORPRESE - Le bambole LOL Surprise Hair Hair Hair Tots sono dotate di 10 sorprese, tra cui una stravagante bambola LOL Surprise con capelli veri e diversi accessori. Pettina la tua bambola e crea tutte le acconciature che vuoi!

SORPRESA IN ACQUA - Non solo la tua bambola Hair Hair Hair ha capelli favolosi da acconciare e accessori, ma se le dai da mangiare o le fai il bagno rivelerà un'ulteriore sorpresa d'acqua e un cambio di colore unico

TANTO DIVERTIMENTO - Ogni LOL Surprise Hair Hair Hair Tot include un favoloso vestito, scarpe, accessori per capelli, una bottiglia e una bambola LOL Surprise da collezionare

COLLEZIONALI TUTTI - Ci sono 6 personaggi preferiti dai fan nella serie LOL Surprise Hair Hair Hair Tots, ognuno con il proprio stile e capelli da acconciare. Collezionali tutti e completa la serie. Gli stili possono variare

IL REGALO PERFETTO - Crea tantissime acconciature con le bambole LOL Surprise Hair Hair Hair Tots, il regalo perfetto per compleanni o altre occasioni per bambini dai 4 anni in su

LOL Surprise World Travel Tots - Bambola alla Moda con 8 sorprese tra Cui Un Messaggio Segreto, Abiti, Accessori e Altro - Assortimento Casuale - da Collezionare - età: 4+ Anni € 15.79

€ 13.20 in stock 15 new from €10.50

€ 13.20 in stock 15 new from €10.50

Amazon.it Features SCOPRI 8 SORPRESE - Le bambole LOL Surprise World Travel Tots vengono fornite con 8 sorprese tra cui una bambola LOL Surprise a tema viaggio, vestiti e accessori. Non importa dove vadano, queste bambole diventeranno amiche durante il viaggio

SORPRESA D'ACQUA - Dai da mangiare o fai il bagno alla tua bambola per una sorpresa d'acqua, incluso un cambio di colore. La tua bambola cambierà colore in acqua fredda o calda? Piangerà, sputerà o farà pipì?

TANTO DIVERTIMENTO - Ogni LOL Surprise World Travel Tots include un messaggio segreto, un passaporto, un vestito alla moda, scarpe, accessori, bottiglia, foglio di adesivi, confezione di globo con supporto e 1 bambola LOL Surprise

DA COLLEZIONARE - Colleziona tutte le 9 bambole LOL Surprise World Travel Tots, ognuna con il proprio stile. Preparati a esplorare il mondo LOL Surprise e a scoprire nuove tendenze. Gli stili possono variare

IL REGALO PERFETTO - Ovunque viaggino, ci saranno sicuramente molte sorprese con le bambole LOL Surprise World Travel Tots. Esplora il mondo con queste bambole che sono il regalo perfetto per bambini dai 4 anni in su

LOL Surprise Fashion Show Bambola - 8 sorprese tra cui una sorpresa d'acqua, vestiti, accessori e altro - Confezione di cartone - Assortimento casuale - Da collezione - Età: 4+ anni € 12.99 in stock 13 new from €12.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 8 SORPRESE - Scopri 8 sorprese tra cui una delle 12 bambole alla moda con vestito, accessori, scarpe e molto altro, il tutto in una confezione di carta ecologica

SORPRESA D'ACQUA - Dopo aver sfilato e aver svelato il messaggio segreto, c'è ancora tanto altro divertimento da scoprire. Dai da mangiare o fai il bagno alla tua bambola per una sorpresa d'acqua. La tua bambola piangerà, sputerà o farà pipì?

DIVERTIMENTO - Ogni confezione include 1 vestito, 1 paio di scarpe, 1 accessorio, 1 paio di occhiali, 1 bottiglia, 1 messaggio segreto, 1 foglio di adesivi e 1 bambola LOL Surprise Fashion Show in edizione limitata

COLLEZIONALE TUTTE - Preparati a scatenarti sulla passerella e divertiti con la collezione di bambole alla moda che include sia gli stilisti che le modelle Ci sono 12 diverse bambole da collezionare nella serie LOL Surprise Fashion Show

IL REGALO PERFETTO - Appena arrivate dalla settimana della moda, queste bambole completeranno la tua sfilata con la loro moda e accessori Le bambole LOL Surprise sono il regalo perfetto per compleanni e altre occasioni per bambini dai 4 anni in su

LOL Surprise OMG Mini Family Collection -ASORTIMENTO CASUALE - Bambola alla moda in miniatura con Lil Sis, animale domestico e moda - Playset riutilizzabile - Età: 4+ anni € 12.99 in stock 7 new from €12.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SCOPRI LA MINI FAMILIA OMG - Scopri i favolosi personaggi OMG, la loro Lil Sis, e l'animale domestico di famiglia ora in miniatura! Ogni mini è una replica esatta della bambola originale e dei suoi vestiti

CONFEZIONE PLAYSET - Apri ogni pallina e scopri 3 mondi unici! Potrete rilassarvi nello chalet invernale, salire sullo ski lift o esplorare il paese delle meraviglie invernale LOL

TANTO DIVERTIMENTO - Ogni LOL Surprise OMG Mini Family include vestito, confezione che diventa una stanza e una mini replica della bambola alla moda da 24cm, Lil Sis e animale domestico

COLLEZIONALI TUTTI - Ci sono 12 mini da collezionare, ognuno con il proprio accessorio distintivo per abbinare al loro look. Colleziona tutti e 12 e crea il tuo mondo LOL Surprise OMG in miniatura.

GRANDE REGALO - La LOL Surprise OMG Mini Family Collection rende omaggio alle bambole alla moda OMG, alle Lil Sis e ai loro animali domestici. I mini sono un ottimo regalo per bambini dai 4 anni in su. READ Miglior Sword Art Online Cosplay: le migliori scelte per ogni budget

LOL Surprise Serie Sparkle Collezione da 12 Bambole con Glitter Assortite, Oltre 80 Sorprese Tra Cui Bambole, Con Sorpresa d'Acqua Da Collezione, Età 4+ Anni, Esclusivo Amazon € 130.99

€ 78.55 in stock 1 new from €78.55

€ 78.55 in stock 1 new from €78.55

Amazon.it Features TUTTI I 12 PERSONAGGI - Ti sei perso le bambole originali della serie LOL Surprise Sparkle? Ora hai la possibilità di collezionare tutti i 12 personaggi della serie Sparkle, ognuno ricoperto di glitter, in questa esclusivo set da 12

SCOPRI 84 SORPRESE - La serie LOL Surprise Sparkle include 7 sorprese in ogni pallina, tra cui una bambola glitterata e un sacco di accessori. Con 12 palline, avrai un totale di 84 sorprese da trovare

BRILLANTE E CON SORPRESA D'ACQUA - Ogni bambola è dotata di splendidi abiti alla moda ed è tempestata di glitter dalla testa ai piedi. Fai il bagno o dai da mangiare alla tua bambola per scoprire una sorpresa d'acqua per un maggior divertimento

TANTO DIVERTIMENTO - Include 12 bambole LOL Surprise, messaggi segreti, adesivi, bottiglie, scarpe, abiti e accessori

IL REGALO PERFETTO - Colleziona tutte e 12 le bambole della serie Sparkle di LOL Surprise. Sono il regalo perfetto per qualsiasi occasione speciale per bambini dai 4 anni in su

L.O.L. Surprise! Bambola Tweens - Scopri 15 Sorprese - Con Vestiti, Accessori - Spazzola per Capelli, Appendiabiti, Supporto per Bambole e Altro - Regalo Perfetto per Bambini - Hoops Cutie € 32.80 in stock 7 new from €25.39

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features NUOVA DIMENSIONE - Scopri le dimensioni completamente nuove della bambola LOL Surprise, una via di mezzo tra le bambole LOL Surprise e le bambole alla moda OMG

SCOPRI 15 SORPRESE - Include la bambola alla moda Hoops Cutie di LOL Surprise Tweens

PRONTA PER LA PASSERELLA - Hoops Cutie, la nuovissima bambola alla moda da 15,24 cm, ha caratteristiche sorprendenti dalla testa ai piedi

VESTITI INCREDIBILI - Scopri i vestiti e gli accessori in stile sportivo di Hoops Cutie per prepararla per la passerella

LA CONFEZIONE DIVENTA UN SET DA GIOCO - Il pacchetto si trasforma in una camera da letto riutilizzabile. Trasforma il set di gioco piegando il letto per rinnovare la stanza

L.O.L Surprise! All-Star BBs, Squadra di Calcio- Bambola Luccicante a Tema Sportivo con 8 Sorprese e Accessori alla Moda, All-Star BBs Serie 3, Bambola da Collezione Adatte dai 3 Anni in su. € 12.99 in stock 9 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SCOPRI 8 SORPRESE - LOL Surprise All-Star BBs Serie 3 viene fornito con 8 simpatiche sorprese, oltre all'adorabile e scintillante bambola calciatrice troverai anche i suoi accessori sportivi.

TANTO DIVERTIMENTO - Include una bambola preferita dai fan con un look scintillante e tanti accessori per il calcio glitterati. Questo è ottimo come regalo di compleanno !

QUAL È LA TUA SQUADRA? - Ogni bambola della Serie 3 contiene tutte le nuove, adorabili bambole con abiti e accessori stravaganti e scintillanti. Troverai i Teal Rockets o i Pink Lightning?

QUAL È LA TUA SQUADRA? - Ogni bambola della Serie 3 contiene tutte le nuove, adorabili bambole con abiti e accessori stravaganti e scintillanti. Troverai i Teal Rockets o i Pink Lightning?

SORPRESA D’ACQUA - Dai da mangiare o fai il bagno alla tua bambola per una sorpresa nell’acqua, incluso un cambio di colore.

L.O.L. Surprise!- OMG Sports Vault Queen-Bambola alla Moda di Ginnastica Artistica-con 20 sorprese-Include Abiti, Accessori e Altro-da Collezione-per Bambini dai 3 Anni in su, Colore, 577515C3 € 41.99

€ 23.48 in stock 8 new from €17.80

€ 23.48 in stock 8 new from €17.80

Amazon.it Features SCOPRI 20 SORPRESE - La confezione contiene una bambola alla moda in stile ginnastica artistica con 20 sorprese da scoprire. Vault Queen è una star della ginnastica artistica e una delle prime bambole alla moda della serie LOL Surprise OMG Sports

LA CONFEZIONE DIVENTA UN PLAYSET - Quando scarti la tua bambola, la confezione diventa un playset riutilizzabile come camerino che rende questo giocattolo ancora più bello

DIVERTENTE - La confezione include la bambola alla moda, un vestito, scarpe, accessori, una cappelliera, una spazzola per capelli, una borsa per abiti, un adesivo, un appendiabiti, un supporto per bambole e una confezione riutilizzabile

COLLEZIONA ENTRAMBI I PERSONAGGI - Saluta i tuoi nuovi amici. Sia Cheer che Gymnastics sono rappresentati con i 2 nuovissimi personaggi di OMG Sports. Colleziona sia Cheer Diva che Vault Queen

IL REGALO PERFETTO - Una bambola alla moda snodabile con accessori mix & match e uno stile straordinario è il regalo perfetto per i compleanni o qualsiasi altra occasione speciale per bambini dai 3 anni in su

LOL Surprise OMG bambola alla moda SWEETS con 20 sorprese, tra cui vestiti, outfit glamour e accessori alla moda. LOL Surprise OMG Serie 4. Bambola alla moda da collezionare adatta dai 4 anni in su. € 40.99

€ 35.98 in stock 10 new from €35.98

€ 35.98 in stock 10 new from €35.98

Amazon.it Features SCOPRI 20 SORPRESE - LOL Surprise OMG Serie 4 include 20 sorprese da scoprire. Scopri tutti i suoi adorabili vestiti e accessori grazie alla nostra esperienza di unboxing.

SULLA PASSERELLA - Sweets ha bei lineamenti e capelli perfetti. Inoltre, è flessibile e può fare tantissime pose. Falle indossare i suoi vestiti e accessori. Sweets è la sorella maggiore di Sugar.

LA CONFEZIONE DIVENTA UN SET DI GIOCO - La confezione di ogni bambola diventa un set di gioco riutilizzabile. Include anche un pezzo rimovibile che è la metà di un cuore.

INCLUDE - 1 bambola alla moda LOL Surprise OMG, vestiti, scarpe, accessori, cappelliera, spazzola per capelli, borsa per indumenti, adesivi, appendiabiti, piedistallo per bambola.

GLI OPPOSTI SI ATTRAGGONO - Ci sono 2 bambole da collezionare nella Serie 4 di LOL Surprise OMG e le bambole sono OPPOSTE. Colleziona sia Sweets che Spicy Babe!

LOL Surprise Big Baby Hair Hair Hair Bambola Grande - UNICORN - Bambola da 28cm con 14 sorprese tra cui accessori da condividere e capelli veri - Da collezionare - Età: 4+ anni € 59.99 in stock 2 new from €59.99

2 used from €44.88

2 used from €44.88

Amazon.it Features DIMENSIONI - Scopri le bambole LOL Surprise preferite dai fan in una nuova dimensione: 28cm! Ti presentiamo la bambola Unicorn, pronta per creare tantissimi look con tutti i suoi vestiti e accessori

14 SORPRESE - Include una bambola da 28cm, un vestito, scarpe, una tiara, orecchini, scrunchies, fermagli per capelli, una spazzola per capelli e uno zaino

GIOCA CON STILE - Queste bambole sono dotate di capelli VERI e multipli accessori per creare acconciature Accessori mix & match per look infiniti Consiglio: Quando hai finito di giocare, puoi riporre tutti gli accessori nello zaino

INDOSSA E CONDIVIDI - Anche tu puoi indossare gli accessori di Splash Queen Prova la tiara o i suoi orecchini, aggiungi i ganci inclusi in modo da poterli indossare anche tu!

COLLEZIONALE TUTTE - Scopri la collezione di bambole Big Baby Hair Hair Hair e colleziona Unicorn e Splash Queen

LOL Surprise 707 Bambola QUEEN BEE - Bambola Lil Sister con 7 sorprese inclusa una sorpresa d'acqua - Include vestiti, accessori e altro - Collezionabile - Età: 4+ anni € 12.75 in stock 5 new from €12.75

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 7 SORPRESE - Sicure di sè e con uno stile unico, le tue bambole preferite sono tornate grazie alla serie LOL Surprise 707! Scopri 7 sorprese tra cui una bambola Lil Sister con vestiti e accessori, il tutto in una confezione ecologica

SORPRESA D’ACQUA - Oltre a mostrare il loro stile più feroce, le bambole LOL Surprise 707 arrivano con una sorpresa d'acqua. Dai da mangiare o fai il bagno alla tua bambola 707 e scopri se piangerà, sputerà o farà pipì

DIVERTIMENTO: ogni confezione include un messaggio segreto, un vestito, scarpe, accessori, una bottiglia, un foglio di adesivi e 1 bambola LOL Surprise 707, il tutto in una confezione ecologica

DA COLLEZIONARE - Preparati a festeggiare, scoprire messaggi segreti, abiti e accessori alla moda con le bambole LOL Surprise 707. Ci sono 4 bambole da collezionare: MC Swag, Queen Bee, Neon QT e Diva

UN FANTASTICO REGALO: Festeggia anche tu con le tue bambole LOL Surprise 707 preferite, un regalo ideale per compleanni o altre occasioni per bambini e bambine dai 4 anni in su

L.O.L. Surprise! Fashion Show Casa delle Bambole, 40+ sorprese da scoprire, Include 2 bambole esclusive, mobili, accessori e molto altro, collezionabile, Età: 4+ anni, 586050 € 70.08 in stock 9 new from €62.09

Amazon.it Features L.O.L. Surprise! Fashion Show Casa delle Bambole, 40+ sorprese da scoprire, Include 2 bambole esclusive, mobili, accessori e molto altro, collezionabile, Età: 4+ anni, 586050

L.O.L. Surprise!-LOL Surprise Bambola OMG Queens-Splash Beauty-con Oltre 125 Look Mix & Match-Include Abiti, Accessori, Capelli Che cambiano Colore e Altro-da Collezione-età: 4+ Anni, 579939EUC € 62.99

€ 44.99 in stock 6 new from €44.99

€ 44.99 in stock 6 new from €44.99

Amazon.it Features 125+ LOOK - LOL Surprise OMG Queen viene fornito con oltre 125 look mix & match e una bambola alla moda, Splash Beauty, con caratteristiche straordinarie. I suoi capelli hanno riflessi bianchi che diventano rosa alla luce del giorno, anche se è nuvoloso

ALLA MODA - Non dimenticare di chiedere l'autografo a Splash Beauty dopo averla vestita con i suoi abiti e accessori sgargianti. Questa regina è un'artista e ama i riflettori. Suggerimento: le mani sono rimovibili per vestire la bambola facilmente

DIVERTIMENTO GARANTITO - Riceverai: 1 bambola alla moda LOL Surprise OMG Queens, bikini, scarpe, calzini, occhiali da sole, collana, cintura, fascia, appendiabiti, una spazzola per capelli, un invito, un poster, e un supporto per bambole

COLLEZIONALE TUTTE - Colleziona tutte e 4 le bambole alla moda OMG Queens per completare la serie: Runway Diva, Miss Divine, Sways e Prism. Poi, dai un'occhiata a OMG Queen Splash Beauty che viene fornito con oltre 125 outfit mix & match

IL REGALO PERFETTO - Bambole alla moda completamente snodabili, sono le regine della sorellanza. Le bambole da collezione sono il regalo perfetto per compleanni o qualsiasi occasione speciale per bambini dai 4 anni in su

LOL Surprise OMG Sports Bambola alla Moda con 20 sorprese - SPARKLE STAR - Include vestiti alla moda e accessori sportivi - Età: 4+ anni € 39.99 in stock 1 new from €39.99

1 used from €38.79

1 used from €38.79

Amazon.it Features LA STAR DEL BASKET - Sparkle Star è la campionessa del mondo di basket. Ha caratteristiche straordinarie, bei capelli e uno stile sporty-chic inconfondibile.

20 SORPRESE - Include una bambola alla moda LOL Surprise OMG Sports, un vestito, accessori sportivi, scarpe, una spazzola per capelli e un supporto per bambole.

ALLA MODA - Falle indossare i suoi abiti e accessori sporty-chic per mostrare il suo stile streetwear. Consiglio: le mani della bambola sono rimovibili per vestirla più facilmente. Inoltre, è articolata per tantissime pose!

CUORE DI CAMPIONE - Queste bambole LOL Surprise OMG sono qui per vincere! Colleziona entrambe le bambole OMG Sports della serie 3, Sparkle Star e Court Cutie!

DA REGALARE - Le bambole LOL Surprise stimolano la fantasia e la creatività, rendendole un ottimo regalo per ogni occasione per bambini dai 4 anni in su. READ Miglior Vestiti Halloween Per Bambini: le migliori scelte per ogni budget

LOL Surprise Hairgoals. Bambola con capelli da pettinare e 15 sorprese. Include accessori alla moda ed un effetto speciale colorato. Hairgoals Series 2. Bambola da collezione adatto dai 3 anni in su. € 25.79

€ 14.87 in stock 9 new from €14.87

€ 14.87 in stock 9 new from €14.87

Amazon.it Features SCOPRI 15 SORPRESE - LOL Surprise Hairgoals include 15 sorprese da scartare, incluso un effetto di cambio colore per maggior divertimento e tante altre sorprese!

BAMBOLA A SORPRESA CON CAPELLI SPAZZOLABILI - LOL Surprise #Hairgoals Serie 2 presenta una bambola a sorpresa con splendidi capelli spazzolabili e uno stile favoloso!

PERSONAGGI DA COLLEZIONARE - Nella confezione troverai uno dei 9 nuovissimi personaggi della Serie 2, ognuno con una acconciatura.

SORPRESA DEL CAMBIO DI COLORE - Ogni bambola ha una sorpresa che cambia colore. Immergi la tua bambola nell'acqua (assicurati di non bagnare i capelli) per rivelare un cambiamento di colore.

GIOCA CON I SUOI CAPELLI - Include graziosi pettini e accessori per capelli per acconciare e aggiungere un tocco di stile ai favolosi capelli della tua bambola.

L.O.L. Surprise! OMG Bambola alla Moda Sunshine GURL - con 20 sorprese, Vestiti e Accessori alla Moda - Serie 4.5 - da Collezione - età: 4+ Anni € 43.53 in stock 2 new from €43.53

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SCOPRI 20 SORPRESE - La LOL Surprise OMG Series 4.5 viene fornita con 20 sorprese tra cui la bellissima bambola alla moda Sunshine Gurl con i suoi lineamenti mozzafiato e i capelli perfettamente acconciati. È snodabile e può mettersi in posa

STILE UNICO - La confezione delle bambole diventa un camerino in modo da poter vestire la tua bambola con i suoi vestiti e gli accessori. Suggerimento: le mani sono rimovibili per vestirla facilmente

DIVERTENTE - La confezione include la bambola alla moda Sunshine Gurl, un vestito, scarpe, accessori, una cappelliera, una spazzola per capelli, una borsa per abiti, un adesivo, un appendiabiti, un supporto per bambole e una confezione riutilizzabile

COLLEZIONA ENTRAMBI - Opposti per sempre! Le bambole LOL Surprise OMG Series 4.5 sono a tema opposto con due personaggi della collezione: Midnight B.B. e Sunshine Gurl. Collezionale entrambi per completare la serie

IL REGALO PERFETTO - Che si tratti di un compleanno o di qualsiasi occasione speciale, queste bambole alla moda sono il regalo ideale per bambini e bambine dai 4 anni in su

L.O.L. Surprise, OMG Fashion Show Style Edition, LAROSE, Bambola da 25 cm con oltre 320 Look alla Moda - Include Abiti Trasformabili, Accessori e Altro - Da Collezione, Età: 4+ anni € 46.99

€ 34.90 in stock 20 new from €34.90

6 used from €33.85

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features MODA - Scopri gli accessori e i vestiti trasformabili della serie LOL Surprise OMG Fashion Show Style Edition, che include una bambola alla moda da 25 cm, LaRose con caratteristiche incredibili e capelli acconciati

CREA PIÙ DI 320 LOOK - Cambia lo stile di LaRose tutte le volte che vuoi con i suoi abiti trasformabili I suoi vestiti possono cambiare lunghezza e colore, creando nuovi stili che puoi combinare con i suoi accessori

TANTO DIVERTIMENTO - La confezione include 1 bambola LOL Surprise OMG Fashion Show Style Edition, abiti trasformabili, orecchini, appendiabiti, borsa, occhiali, fermagli, collana, supporto per bambole, spazzola, manichino, rivista e borsina

COLLEZIONALE TUTTE - Lascia che LaRose e le sue amiche siano le regine della passerella con le loro trasformazioni. Colleziona tutte e 4 le bambole LOL Surprise OMG Fashion Show tra cui Lady Braids, Twist Queen, LaRose e Missy Frost

IL REGALO PERFETTO - Completamente articolata e snodabile, LaRose è accattivante, favolosa e pronta per la copertina della rivista Fashion BB. Le bambole LOL Surprise OMG sono il regalo perfetto per qualsiasi occasione per bambini dai 4 anni in su

L.O.L. Surprise! Tweens Bambole alla Moda Serie 3 CHLOE PEPPER, Bambola da 15 cm con 15 sorprese tra cui vestiti, accessori e altro, Da collezionare, Per bambini e bambine dai 3 anni in su, 584056 € 25.99 in stock 12 new from €25.99

4 used from €25.21

4 used from €25.21

Amazon.it Features 15 SORPRESE - La serie 3 di LOL Surprise Tweens include 15 sorprese tra cui una bambola alla moda con caratteristiche straordinarie e capelli acconciati. Chloe è famosa per il suo ritmo pop e i suoi passi di danza.

SERIE 3 - Scopri le bambole LOL Surprise Tween da 15 cm con vestiti e accessori alla moda. Ti presentiamo Chloe e il suo caratteristico stile anni '90.

TANTO DIVERTIMENTO - Ogni confezione include una bambola, un vestito, scarpe, accessori, una spazzola per capelli, un diario e un supporto per la bambola per mostrare la sua moda e il suo stile

COLLEZIONALE TUTTE - Ci sono 4 bambole alla moda nella serie 3 di LOL Surprise Tweens da collezionare: Chloe Pepper, Nia Regal, Marilyn Star ed Emma Emo.

IL REGALO PERFETTO - Tutte le bambole Tweens delle serie 3 sono fornite con vestiti di tendenza e sono quindi il regalo perfetto per qualsiasi occasione per bambini e bambine dai 3 anni in su

Giochi Preziosi - L.O.L. Suprise! Confetti Under Wraps, Modelli assortiti, 1 pezzo € 21.99

€ 18.90 in stock 9 new from €9.99

Amazon.it Features L.O.L Surprise, Present Surprise, la nuova bambola LOL Surprise con confezione completamente riciclabile

Ogni bambola ha più di 8 sorprese che scoprirai aprendo la confezione

Scopri più di 12 modelli da collezionare.

Include anche diversi accessori con un tema di festa di compleanno

L.O.L. Surprise! OMG Guys Bambolotto Cool Lev. con 20 sorprese a Tema, Abiti e Accessori alla Moda, Giocattolo da Collezione Bambine dai 4 Anni in su € 41.99

€ 24.69 in stock 8 new from €24.69

€ 24.69 in stock 8 new from €24.69

Amazon.it Features I più piccoli possono esplorare ​il mondo con l'immaginazione

Progettata per impreziosire i momenti di gioco

Sempre in sicurezza e sotto la supervisione di un adulto

Varietà agli spazi di gioco collezionando tutti i suoi favolosi mobili e accessori

Rappresenta un amato personaggio dei cartoni animati

LOL Surprise OMG Dance Dance Dance Bambola B-Gurl, con 15 sorprese, abiti firmati, black light magica, accessori di moda, scarpe, supporto per bambola e confezione TV, Adatto dai 4 anni in su € 34.99 in stock 5 new from €31.48

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SCOPRI 15 SORPRESE: La bambola B-Gurl LOL Surprise Dance Dance Dance OMG include 15 sorprese da scoprire, inclusa una black light per rivelare ulteriori sorprese luminose

SUPER FASHION: B-Gurl ha capelli acconciati e ha tantissime pose; è la sorella maggiore di Beats, la preferita dei fan; scopri i passi di ballo di B-Gurl e diventa la regina della pista da ballo

VESTI LA TUA BAMBOLA: Vesti B-Gurl con i suoi abiti e accessori; un consiglio dagli esperti: Le mani della bambola sono rimovibili per vestirla facile

PLAYSET: La confezione di B-Gurl diventa un playset riutilizzabile con schermo e pista da ballo

NELLA CONFEZIONE: B-Gurl LOL Surprise Dance Dance Dance OMG con abbigliamento firmato, scarpe, accessori moda, cappelliera, black light, spazzola per capelli, borsa porta abiti, adesivi, appendiabiti, supporto per bambola e playset riutilizzabile

L.O.L. Surprise! Bambola OMG Queens - Runway Diva - con 20 sorprese tra Cui Vestiti, Accessori, Supporto per Bambole e Altro - da Collezione - età: 4+ Anni € 36.99 in stock 6 new from €36.99

2 used from €30.12

2 used from €30.12

Amazon.it Features SCOPRI 20 SORPRESE -La confezione include 20 sorprese da scoprire, inclusa una bellissima bambola alla moda con caratteristiche speciali e capelli acconciati. Questa regina è proprio un'esperta di moda!

ALL'ULTIMA MODA - Runway Diva ha uno stile streetwear elegante. Falle indossare i suoi vestiti e accessori e preparala a salire in passerella. Suggerimento: le mani sono rimovibili per vestire la bambola facilmente

DIVERTIMENTO GARANTITO - Riceverai: bambola LOL Surprise OMG Queens, outfit, scarpe, occhiali, orecchini, collana, borsa, spazzola e forcine per capelli, borsa porta abiti, appendiabiti, invito, poster e supporto per bambole

COLLEZIONALE TUTTE - Colleziona tutte e 4 le bambole alla moda OMG Queens per completare la serie: Runway Diva, Miss Divine, Sways e Prism. Poi, dai un'occhiata a OMG Queen Splash Beauty che viene fornito con oltre 125 outfit mix & match

IL REGALO PERFETTO - Bambole alla moda completamente snodabili, sono le regine della sorellanza. Le bambole da collezione sono il regalo perfetto per compleanni o qualsiasi occasione speciale per bambini dai 4 anni in su

LOL Surprise Hair Hair Hair Dolls Series 2 - scarta 10 Sorprese tra cui una bambola da collezione con capelli veri, moda e accessori - Adatto a bambini e collezionisti dai 4 anni in su € 16.99 in stock 3 new from €16.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features UNBOX 10 SURPRISES - Include una bambola LOL Surprise Hair Hair Hair Doll, outfit, scarpe, accessorio, bottiglia, spazzola per capelli, accessori per capelli, scrunchie, elastici e bigodini per capelli

COLOUR REVEAL SURPRISE - Bagna la tua bambola LOL Surprise Hair Hair Hair per rivelare una sorpresa che cambia colore!

IMBALLAGGIO CON SCATOLA A FINESTRA - Guarda i capelli favolosi e le mode della tua bambola prima di scartarla

COLLEZIONALE TUTTE - Colleziona tutti e 8 i personaggi e progetta il tuo look alla moda con l'intero equipaggio!

IL REGALO PERFETTO - Le bambole LOL Surprise incoraggiano l'immaginazione e stimolano la creatività, rendendole un ottimo regalo per compleanni e altre occasioni speciali per bambini dai 4 anni in su

L.O.L Surprise! OMG Fashion Show Hair Edition, Twist Queen, Bambola da 25 cm con Diverse Acconciature, Include Abiti, Accessori, Mousse Magica e Altro, Da Collezione, Età: 4+ Anni € 46.99 in stock 6 new from €46.99

4 used from €39.29

4 used from €39.29

Amazon.it Features STILE - Scopri tante acconciature diverse con il LOL Surprise OMG Fashion Show Hair Edition, che include una bambola alla moda da 25 cm, Twist Queen, con caratteristiche incredibili, vestiti e capelli trasformabili

ACCONCIATURE INFINITE - Cambia l’acconciatura di Twist Queen tutte le volte che vuoi con i suoi capelli trasformabili. Usa la mousse magica WOW e gli accessori inclusi per creare look da passerella come ricci, onde e molto altro senza usare il calore

TANTO DIVERTIMENTO - La confezione include 1 bambola, vestito, orecchini, scarpe, occhiali da sole, collana girocollo, cintura, elastici per capelli, mollette, fermagli, bigodino, spazzola, mousse magica e rivista

COLLEZIONALE TUTTE - Lascia che Twist Queen e le sue amiche siano le regine della passerella con le loro trasformazioni. Colleziona le bambole LOL Surprise OMG Fashion Show tra cui Lady Braids, Twist Queen, LaRose e Missy Frost

IL REGALO PERFETTO - Completamente articolata e snodabile, Twist Queen è accattivante, favolosa e pronta per apparire sulla copertina della rivista Fashion BB. Le bambole LOL Surprise OMG sono il regalo perfetto per bambini dai 4 anni in su

LOL Surprise JK Mini Fashion Doll - 15 Sorprese, Abbigliamento e Accessori - Per Bambini Dai 6 Anni in Su - Da Collezione - Diva € 29.99

€ 18.01 in stock 13 new from €18.01

€ 18.01 in stock 13 new from €18.01

LOL Surprise Big Baby Hair Hair Hair Bambola Grande - SPLASH QUEEN - Bambola da 28cm con 14 sorprese tra cui accessori da condividere e capelli veri - Da collezionare - Età: 4+ anni € 59.99

€ 49.65 in stock 5 new from €49.65

2 used from €46.87

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DIMENSIONI - Scopri le bambole LOL Surprise preferite dai fan in una nuova dimensione: 28cm! Ti presentiamo la bambola Splash Queen pronta per creare tantissimi look con tutti i suoi vestiti e accessori

14 SORPRESE - Include una bambola da 28cm, un vestito, scarpe, una tiara, orecchini, scrunchies, fermagli per capelli, una spazzola per capelli e uno zaino

GIOCA CON STILE - Queste bambole sono dotate di capelli VERI e multipli accessori per creare acconciature Accessori mix & match per look infiniti Consiglio: Quando hai finito di giocare, puoi riporre tutti gli accessori nello zaino

INDOSSA E CONDIVIDI - Anche tu puoi indossare gli accessori di Splash Queen Prova la tiara o i suoi orecchini, aggiungi i ganci inclusi in modo da poterli indossare anche tu!

COLLEZIONALE TUTTE - Scopri la collezione di bambole Big Baby Hair Hair Hair e colleziona Unicorn e Splash Queen READ Miglior Funko Pop Naruto: le migliori scelte per ogni budget

L.O.L. Surprise!- Giocattolo, Colore, 117988EUC € 34.79

€ 24.99 in stock 9 new from €24.99

1 used from €20.96

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features

L.O.L. Surprise! OMG House of Surprises Bambola alla moda Serie 2, ALT GRRRL, Include accessori e supporto per la bambola, Da collezione, Età: 4+ anni, 586128 € 33.26 in stock 3 new from €33.26

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features BENTORNATA! - Alt Grrrl è tornata! È una ragazza ribelle che ama sorprendere tutti. Ha caratteristiche meravigliose, capelli acconciati ed è snodabile per fare tante pose. Inoltre, è la sorella maggiore della rocker per eccellenza, Grunge Grrrl

MODA - Fai indossare ad Alt Grrrl i suoi favolosi vestiti e accessori alla moda per mettere in risalto il suo stile streewear. Suggerimento: le mani della bambola sono rimovibili per vestirla facilmente

INCLUDE - La confezione include una bambola alla moda, un outfit, scarpe, accessori, spazzola per capelli e supporto per la bambola in una confezione unica.

COLLEZIONALE TUTTE - Colleziona tutte e 4 le bambole alla moda LOL Surprise OMG in edizione limitata: Candylicious, Roller Chick, Alt Grrrl e Honeylicious

UN GRANDE REGALO - Le bambola alla moda LOL Surprise OMG sono completamente articolate per fare tante pose Sono un ottimo regalo per qualsiasi occasione, per bambini e bambine dai 4 anni in su

L.O.L. Surprise! OMG House of Surprises Bambola alla Moda Serie 2, ROLLER CHICK, Include accessori e supporto per la bambola, Da collezione, Età: 4+ anni, 586135 € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features BENTORNATA! - Roller Chick è di nuovo in azione! Adora scaternarsi in discoteca. Ha caratteristiche meravigliose, capelli acconciati ed è snodabile per fare tante pose. Inoltre, è la sorella maggiore dell'elettrica Roller Sk8er

MODA - Fai indossare a Roller Chick i suoi favolosi vestiti e accessori per mettere in mostra il suo stile selvaggio. Suggerimento: le mani della bambola sono rimovibili per vestirla facilmente.

INCLUDE - La confezione include una bambola alla moda, un outfit, scarpe, accessori, spazzola per capelli e supporto per la bambola in una confezione unica.

COLLEZIONALE TUTTE - Colleziona tutte e 4 le bambole alla moda LOL Surprise OMG in edizione limitata: Candylicious, Roller Chick, Alt Grrrl e Honeylicious

UN GRANDE REGALO - Le bambola alla moda LOL Surprise OMG sono completamente articolate per fare tante pose Sono un ottimo regalo per qualsiasi occasione, per bambini e bambine dai 4 anni in su

L.O.L. Surprise! Present Surprise-Miss Glam-Bambola da Collezione con 20 sorprese a Tema, Abiti e Accessori alla Moda, adatto a Bambini dai 4 Anni € 38.99

€ 26.26 in stock 17 new from €24.90

€ 26.26 in stock 17 new from €24.90

Amazon.it Features

