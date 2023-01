Home » Giocattolo Miglior Barbie Capelli Lunghissimi: le migliori scelte per ogni budget Giocattolo Miglior Barbie Capelli Lunghissimi: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Barbie Capelli Lunghissimi perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Barbie Capelli Lunghissimi. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Barbie Capelli Lunghissimi più votate disponibili sul mercato nel 2023.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Barbie Capelli Lunghissimi e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



Barbie Bambola con Capelli Lunghi Arcobaleno e Tanti Accessori, Giocattolo per Bambini 5 + Anni, FXN96 € 34.99

€ 24.50 in stock 66 new from €23.00

12 used from €16.65

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Barbie Capelli Arcobaleno accende la fantasia invogliandoti a creare acconciature uniche con il gel glitterato, gli accessori per capelli e le sue strabilianti caratteristiche!

Barbie nasconde un arcobaleno di cinque colori brillanti nei suoi lunghissimi capelli biondi che misurano ben 19 centimetri!

Utilizza il pettine e il gel glitterato per rendere luccicanti i capelli di Barbie: fissa il tubetto di gel al pettine e applica in tutta semplicità il gel premendo il tubetto!

Le giovani stylist potranno creare divertenti acconciature, come trecce, code, codini, chignon, semiraccolti e altro ancora, utilizzando le tre mollette, i due elastici e la spazzola!

Quando vuoi cambiare look, lava via i glitter con l'acqua e ricomincia da capo, tutte le volte che vuoi per scoprire look e storie sempre diversi!

Barbie - ​Bambola Capelli Multicolor con Funzione Cambia Colore, Include Cerchietto e Borsa a Forma di Gatto e Accessori a Tema Leopardo, Giocattolo per Bambini 3+Anni, GRN81 € 29.99

€ 19.50 in stock 94 new from €18.00

6 used from €20.09 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ​Scopri tanti stili diversi e look fantasiosi con la bambola Barbie Capelli Multicolor (30.40 cm)

​Spazzola i lunghi capelli arcobaleno di Barbie al lato per rivelare un ottimo look sfumato. Attiva la funzione cambio colore aggiungendo acqua fredda e vedrai apparire una stampa leopardata. Fantastico

​Crea diversi look e tutti i tipi di acconciature con 16 accessori alla moda e per capelli, compresi gli elastici che vanno bene anche sui capelli di Barbie

​Barbie Capelli Multicolor con i seguenti accessori eleganti, perfetti per i giovani stilisti e per un divertimento all'insegna della moda: 2 forcine, 3 elastici/bracciali (adatti anche per i capelli di Barbie), fasce per capelli, una spazzola, una T-shirt con cuore, gilet di jeans, orecchie da gatto, una borsa a forma di gatto, collana, zaino, un paio di scarpe extra, una spugna per attivare l'effetto cambio colore e un contenitore per l'acqua ghiacciata

​È un ottimo regalo per i bambini e le bambine dai 3 ai 7 anni, soprattutto per coloro che amano esplorare nuovi look, acconciature e stili

Grandi Giochi - BARBIE STYLING HEAD DELUXE 2021, Multicolore, Normal size - BAR17000 € 59.95

€ 57.49 in stock 33 new from €55.00

3 used from €45.53

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Deluxe styling head di barbie è perfetta per tutte le bambine che amano acconciare i capelli, truccarsi ed avere un look sempre alla moda.

Le braccia e la testa si possono muovere.

Si possono applicare le extention e personalizzarle.

Inoltre si può applicare la frangetta, cambiare il colore delle palpebre, mettere i fermagli sui capelli e applicare le unghie finte.

30 accessori inclusi.

Barbie - Extra Fancy, Bambola curvy con completo floreale da 2 pezzi, gattino, capelli lunghissimi e accessori, snodata, Giocattolo e regalo per Bambini 3+ Anni, HHN14 € 29.99 in stock 29 new from €24.95

1 used from €29.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Le bambole Barbie Extra Fancy portano lo stile a un altro livello con i loro abiti glamour, pronti per il red carpet, dettagli e accessori di lusso e un cucciolo che si abbina al loro stile unico.

Il look di Barbie non passa inosservato con lunghissimi capelli arancione brillante, con riflessi scintillanti e dettagli intrecciati.

Sfoggia il suo stile con determinazione in un completo glamour da 2 pezzi sopra leggings coordinati con stampa floreale all-over.

Scarpe col tacco e laccetti arancioni, occhiali da sole oversize dorati, borsa floreale e tanti strati di gioielli di lusso incoraggiano a esprimere tutto il proprio stile e a raccontare le storie più divertenti.

Anche il suo gattino è davvero extra, con una posa giocosa e un'espressione adorabile! READ Miglior Imparare A Scrivere: le migliori scelte per ogni budget

Barbie - Extra Fancy Bambola con abito asimmetrico rosa lucido, cagnolino, capelli lunghissimi e accessori, articolazioni snodate, Giocattolo e regalo per Bambini 3+ Anni, HHN12 € 31.90 in stock 43 new from €31.90

1 used from €33.94 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Le bambole Barbie Extra Fancy portano lo stile a un altro livello con i loro abiti glamour, pronti per il red carpet, con dettagli e accessori di lusso e un cucciolo che si abbina al loro look unico.

Il look di Barbie diventa sorprendente, con i suoi lunghissimi capelli biondi con punte rosa, raccolti in una coda alta con frangetta.

Barbie sfoggia il suo stile e tutta la sua determinazione nel suo abito asimmetrico rosa in pregiata finta pelle lucida, impreziosita da grandi fiocchi e collant con stampa di cuoricini.

Le scarpe col tacco rosa decorate con volant, gli occhiali da sole perlati, la borsetta a specchio portatile e tanti lussuosi gioielli a strati ispirano l'espressione della propria personalità e il divertimento narrativo.

Anche il suo cagnolino è davvero extra, con pelo rosa, fiocchetti e un'espressione adorabile!

Barbie - Extra Fancy Bambola con abito decorato con stampa di orsetti e strascico velato, orsacchiotto, capelli lunghissimi e accessori, snodata, Giocattolo e regalo per Bambini 3+ Anni, HHN13 € 44.86 in stock 7 new from €44.86

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Le bambole Barbie Extra Fancy portano lo stile a un altro livello con i loro abiti glamour, pronti per il red carpet, con dettagli e accessori di lusso e un cucciolo che si abbina al loro look unico.

Il look di Barbie lascia tutti a bocca aperta con capelli extra-lunghi raccolti in nodi bantu.

Sfoggia il suo stile con determinazione, grazie all'elegante abito con una simpatica stampa di orsetti arcobaleno, un nastro verde brillante incrociato sul davanti abbinato a una cappa con orsetti e stampa laminata.

Completano il look scarpe col tacco blu, calzini rosa, micro occhiali da sole metallizzati, guanti viola, una borsa a forma di cuore e tanti gioielli di lusso indossati l'uno sull'altro per ispirarti a esprimere il tuo stile e raccontare tante storie divertenti.

Anche il suo orsacchiotto è davvero extra, con le guance a cuore e un'espressione adorabile!

Barbie- Girls, Colore Bionda, DWH42 € 48.90 in stock 3 new from €26.40 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il gioco di fantasia triplica con la principessa Barbie Color Styling Bionda di Barbie Dreamtopia e la sua lunga chioma che cambia colore come per magia

Prima gira la parte superiore della testa della bambola per sfoggiare uno stile in rosa acceso. Per una seconda trasformazione, usa la spugnetta per applicare l'acqua fredda sulle lunghe ciocche rosa e rivela quelle viola sgargiante

Usa la spazzola e la coroncina per creare look incantevoli ed esaltare il colore

La principessa Barbie indossa abiti con stampe floreali glitterate sulle lunghe gonne fruscianti

Le scarpe e la raffinata collana completano il look di Barbie Dreamtopia

Barbie - Super Chioma Bambola con abito a stelle, capelli fantasia lunghi 21,6cm, 15 accessori alla moda - 8 con effetto cambia colore, Giocattolo per Bambini 3+ Anni, HCM88 € 32.99

€ 24.50 in stock 75 new from €24.49

1 used from €20.37 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ispirata alla Barbie più venduta di 30 anni fa, la bambola Barbie Super Chiomacon abito a stelle sfoggia un'acconciatura, texture dei capelli e un look alla moda!

Barbie sfoggia capelli lunghissimi fino a 21,6 cm e oltre 15 accessori aggiuntivi: 8 fermagli per capelli cambia colore, pettine, 1 set di elastici per capelli, 2 elastici in tessuto, un abito con smanicato metallizzato, una borsetta, occhiali da sole e una collana.

I fermagli cambia colore sono disponibili in 4 tonalità diverse e cambiano colore con il calore delle dita: i bambini si divertiranno un mondo con tutte le possibilità di styling!

La bambola con abito a stelle ha la stessa silhouette e frangetta laterale della bambola Barbie Super Chioma originale e splendide ciocche viola e blu.

Il suo abito a stelle ha le maniche a sbuffo.

Barbie - Extra Bambola Snodata con Lunghissimi Capelli Verde Fluo, Maglietta Larga e Leggins Extralarge, con Pappagallino e Accessori, Giocattolo per Bambini 3+ Anni, HDJ44 € 34.99

€ 24.50 in stock 34 new from €24.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Le Barbie Extra sono il massimo in fatto di stile con le loro personalità estrose e includono 15 pezzi tra cui abiti, accessori e amici animali con accessori coordinati.

La bambola Barbie sfoggia un make-up da rock star e lunghissimi capelli verde fluo raccolti in un'acconciatura glam con coda attorcigliata.

Risplende in tutto il suo stile con un abito-maglietta stampato extralarge, leggins neri con lacci e un grintoso boa di pelliccia.

Gli accessori includono una divertente borsa a forma di scatola di cereali, occhiali da sole con dettagli di perle, diversi gioielli luccicanti e una coroncina con la scritta GIRLS ROCK che incoraggia l'espressione della propria personalità per storie super spassose.

Il suo pappagallino è così Extra con il suo paio di occhiali da sole a forma di cuore, l'espressione adorabile e le sue due scatole di cereali.

Barbie Dreamtopia Bambola Sirena con Lunghissimi Capelli Fantasia Bicolore e Accessori, Giocattolo per Bambini 3+Anni,GTF39 € 16.99

€ 16.03 in stock 14 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questa bambola sirena Barbie Dreamtopia ispira storie divertenti e alla moda con capelli lunghissimi e multicolore e tanti accessori per lo styling.

Spazzola i lunghi capelli colorati della sirena Barbie, poi crea il suo look e guidala verso un'avventura sottomarina!

Gli accessori di stile includono un pettine per i capelli, 2 coroncine, 2 fermacapelli e 2 clip a pettine che consentono ai bambini di inventare e creare un look da favola intramontabile.

Il look fantasy della sirena Barbie comprende un corpetto con dettagli ispirati alle gemme e una coda scintillante con pinna viola semitrasparente.

La bambola Barbie Dreamtopia è un regalo fantastico per i bambini da 3 anni in su, soprattutto se amano le acconciature e le sirene!

Mattel Barbie: Glitz Outfits - Blonde Doll with Blue Dress (GRB32) € 17.46 in stock 8 new from €10.11

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Include Barbie con moda e accessori

La bambola non può essere sola

Barbie Capelli Fantasia, Bambola Castana, con Accessori da Sirena e Unicorno, Giocattolo per Bambini 3+ Anni, GHN05 € 49.97 in stock 7 new from €49.97 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Barbie Capelli Fantasia è dotata di 2 look da favola, unicorno e sirena, per una trasformazione semplice e immediata! Oppure scegli il look dell'unicorno e vestila con la t-shirt arcobaleno con il disegno di un unicorno e la corona con corno, orecchie e 3 extension per capelli colorate di rosa, giallo e viola

Usa gli elastici e le 2 mollette per capelli inclusi per abbellire i lunghi e colorati capelli castani di Barbie con glitter per un look ancora più fantastico

Il suo abito da festa scintillante e iridescente è pronto per essere trasformato: abbina scarpe argentate o scarpe da ginnastica e completa il look con un paio di orecchini viola a goccia

Vesti Barbie con la t-shirt blu con il disegno di sirena e aggiungi la corona decorata con stelle marine, conchiglie e 2 lunghe extension per capelli turchesi per immergerti nel look da sirena

Barbie GJK13 Dreamtopia Princess Doll € 16.90 in stock 19 new from €11.99

1 used from €12.08

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Le principesse Barbie Dreamtopia ispirano le avventure più fantastiche con i loro abiti da favola

Questa principessa Barbie Dreamtopia indossa un corpetto luccicante e una gonna colorata con stampa floreale.

la coroncina rosa e le scarpe coordinate completano il suo magico look.

Una ciocca viola tra i lunghi capelli biondi di Barbie aggiunge un ulteriore tocco di colore.

i giocattoli e le bambole della linea Barbie Dreamtopia sono il regalo perfetto per le appassionate di fiabe da 3 ai 7 anni. Collezionale e dai vita ai tuoi sogni da favola Ognuno in vendita separatamente, secondo disponibilità.

Barbie - Barbie Super Chioma, bambola con capelli lunghissimi color arcobaleno, castano scuro, abito mono-colore, 11 tipi di capelli e accessori alla moda, giocattolo per bambini 3+ Anni, HKT99 € 38.10 in stock 1 new from €38.10

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Fin dal suo debutto avvenuto 30 anni fa, Barbie Super Chioma ha fatto davvero faville! Ogni bambola di questa nuova linea sfoggia uno stile unico con vestiti, capelli e corpetti diversi.​​​

Barbie ha capelli lunghissimi fino a 21,6 cm con un tocco di colore! Bambini e bambine possono personalizzare il suo look con 10 accessori alla moda per lo styling.​

Questa bambola curvy ha capelli ondulati castano scuro con riflessi color arcobaleno. Indossa un abito mono-colore aderente con motivo a forma di cuore, oltre a orecchini e scarpe di grande effetto!​​​

Bambini e bambine possono cambiare facilmente il suo look con abiti da scambiare e abbinare! Include un abito aggiuntivo con stampa floreale, un paio di scarpe col tacco aggiuntivo e una borsetta bianca a tracolla.​

Gli accessori per lo styling includono una coroncina con extension colorate, un fermaglio con extension brillante, due fermacapelli, un cerchietto con chignon e un set di elastici per capelli.​​

Barbie- Girls, DWF49 € 650.84 in stock 2 new from €641.59 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Gli anni '90 sono tornati

Festeggia i 25 anni di una delle Barbie più vendute di sempre

Per tutti i fan nostalgici di Barbie

Barbie- Girls, Colore Rosa, DKB60 € 49.90 in stock 1 new from €49.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La principessa Barbie dalla lunga chioma è pronta per splendide acconciature create da te

I suoi capelli sono lunghi ben 20 cm e includono ciocche rosa

Una spazzola e una coroncina sono gli accessori ottimi per look da favola

Per tante acconciature diverse, puoi usare le due perline dei capelli con l'intrecciatore incluso a Barbie Chioma da Favola (in vendita separatamente) READ Miglior Lego Classic Mattoncini: le migliori scelte per ogni budget

Barbie Capelli Arcobaleno Afroamericana, Bambola con Accessori, per Bambini 3+ Anni, FXN97 € 55.00 in stock 2 new from €55.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Barbie nasconde un arcobaleno di cinque colori brillanti nei suoi lunghi capelli che misurano ben 19 centimetri

Il pettine e il gel glitterato possono essere utilizzati per rendere luccicanti i capelli: basta fissare il tubetto al pettine e applicare in tutta semplicità il gel premendolo

Barbie Capelli Arcobaleno ha un look versatile abbinato ai capelli: t-shirt nera con il disegno di un arcobaleno, gonna color argento metallizzato, scarpe nere e orecchini argentati a forma di cerchio

Le giovani stylist potranno creare divertenti acconciature, come trecce, code, codini, chignon e semiraccolti con gli accessori Barbie per capelli inclusi: tre mollette, due elastici e spazzola

Include Barbie Capelli Arcobaleno con abiti, tubetto di gel glitterato, pettine e accessori per capelli

Barbie Bambola Capelli Fantasia A Tema Unicorni E Sirene con Accessori, Giocattolo Per Bambini 3+ Anni, GHN04 € 29.99

€ 24.00 in stock 40 new from €24.00

14 used from €19.78 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Barbie Fantasy Hair è dotata di 2 look da favola, unicorno e sirena, per una trasformazione semplice e immediata

Vesti Barbie con la t-shirt blu con il disegno di sirena e aggiungi la corona decorata con stelle marine, conchiglie e 2 lunghe extension per capelli turchesi per immergerti nel look da sirena

Oppure scegli il look dell'unicorno e vestila con la t-shirt arcobaleno con il disegno di un unicorno e la corona con corno, orecchie e 3 extension per capelli colorate di rosa, giallo e viola

Usa gli elastici e le 2 mollette per capelli inclusi per abbellire i lunghi e colorati capelli biondi di Barbie con glitter per un look ancora più fantastico

Il suo abito da festa scintillante e iridescente è pronto per essere trasformato: abbina scarpe argentate o scarpe da ginnastica e completa il look con un paio di orecchini viola a goccia

Barbie - Extra Bambola Snodata con Lunghissimi Capelli Ondulati con Ciocche Rosa, con Maglia - Abito da Basket/e Pantaloncini da Ciclista, Cagnolino e Accessori , Giocattolo per Bambini 3+ Anni, HDJ46 € 19.50 in stock 45 new from €19.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Le Barbie Extra sono il massimo in fatto di stile con la loro personalità brillante e includono 15 pezzi tra cui abiti, accessori e amici animali con accessori coordinati.

Barbie lascia tutti a bocca aperta con i suoi lunghissimi capelli ondulati e ciocche rosa che le incorniciano il viso.

Sfoggia tutto il suo stile indossando una maxi camicia di flanella, un luccicante abito-maglia da basket sfrangiato e calzoncini da ciclista neri.

Gli accessori includono una borsetta a forma di palla da basket, occhiali da sole con fiamme, una collana dorata e scarponcini trendy per incoraggiare l'espressione della propria personalità e arricchire le storie più divertenti.

Il suo cucciolo di corgi è così Extra con gli occhiali da sole, la ciambella gonfiabile e un'espressione adorabile.

Barbie Dreamtopia Bambola Principessa da circa 30cm con Lunghissimi Capelli Fantasia e Accessori, Giocattolo per Bambini 3+Anni,GTF38 € 16.99

€ 16.15 in stock 21 new from €12.97

1 used from €12.04

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Bambola con capelli bicolori

Vestito con i colori del arcobaleno

Con accessori per i capelli

Ottimo giocattolo per bambini

Barbie- Bambola con Capelli Azzurri Music Producer, con Accessori, Giocattolo per Bambini 3+Anni, GTN77 € 19.99

€ 19.00 in stock 2 new from €19.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ​Esplora il mondo della musica con la bambola BarbieCarriera dell'Anno produttrice musicale!

Barbieproduttrice musicale (circa 30,4 cm) indossa una t-shirt alla moda, jeans, una giacca corta e stivaletti con zeppa, e sfoggia lunghi capelli blu!

La bambola ha una console da mixaggio, computer e cuffie per dar vita alla musica!

I bambini si divertiranno a esprimere la propria creatività e inventare storie sempre nuove.

Un regalo fantastico per i bambini dai 3 anni in su, soprattutto per chi ama seguire il ritmo della musica!

Barbie Dreamtopia - Chioma da Favola 2023, bambola dai capelli fantasia con treccia e piega, extension arcobaleno, con strumento per lo styling e accessori, Giocattoli per Bambini 3+ Anni, HNJ06 € 44.99 in stock 1 new from €44.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ​Bambini e bambine possono creare i look dei loro sogni con Barbie Chioma da Favola! Questa bambola radiosa indossa un corpetto sfumato e una gonna con stelline da sogno.

​Crea le acconciature più magiche! Barbie sfoggia lunghissimi capelli fantasia fino a 21,6 cm con extension arcobaleno da attorcigliare e intrecciare.

​Pettinale i capelli, poi inserisci due o tre perline nello speciale strumento per lo styling e crea acconciature fantastiche premendo semplicemente un pulsante.

​Una volta completata l'acconciatura, usa le tre clip a forma di arcobaleno per fissare i capelli. Spazzola e ricomincia da capo per infinite possibilità di styling e tantissime ore di divertimento!

​Personalizza il look della bambola con quattro mollette colorate e conducila verso un'avventura incantata!

Barbie Barbie-GTG00 Dreamtopia-Principessa Chioma da Favola, Bambola con Extension Arcobaleno e Accessori & Bambola con Capelli Lunghi Arcobaleno e Tanti Accessori € 72.98

€ 27.68 in stock 1 new from €27.68 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Prodotto 1: Crea storie e stili da favola con la principessa Barbie Dreamtopia Chioma da Favola

Prodotto 1: Questa Barbie Principessa è caratterizzata da capellI lunghi da 22 cm (8.5 pollici), extension color arcobaleno da acconciare e intrecciare e uno strumento che rende lo styling facile e divertente

Prodotto 1: Pettinale i capelli, poi inserisci due o tre delle perle nello strumento di styling e premi per creare acconciature uniche di tutti i tipi per Barbie

Prodotto 1: Decora con 3 ulteriori perle qualsiasi sezione dei capelli biondi Barbie da torcere e intrecciare insieme alle sue extension arcobaleno; Le possibilità sono infinite

Prodotto 2: Barbie Capelli Arcobaleno accende la fantasia invogliandoti a creare acconciature uniche con il gel glitterato, gli accessori per capelli e le sue strabilianti caratteristiche!

Barbie Extra n.3 - Bambola Snodata con Pelliccia Rosa e Maialino-Unicorno - 15 Accessori - Look Fashion con Ciocche Rossa - Regalo per Bambini 3+ Anni € 35.99

€ 29.99 in stock 29 new from €29.00

10 used from €28.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Le Barbie Extra sono il massimo in fatto di stile con la loro personalità brillante e includono 15 pezzi tra cui abiti, accessori e amici animali con accessori coordinati

Barbie sfoggia capelli extra lunghi biondi ondulati con ciocche rosa, raccolti parzialmente con fermagli in cignon spaziali

Il look sbarazzino e allegro rispecchia tutto il suo carattere, con un top scintillante e pantaloni con stelline abbinati a una morbidissima giacca lanosa rosa

Gli accessori di Barbie, tra cui una pochette a forma di snack, un anello orsetto gommoso, diversi gioielli argentati, occhiali da sole imperlati e stivali alati, aggiungono un tocco personale per rendere memorabile ogni storia che inventerai

Anche il suo maialino è così EXTRA, con il suo corno da unicorno e ali rimovibili, il lettino nuvoletta e l'espressione simpatica

Barbie-Extra Bambola n.12 Snodata con Lunghissimi Capelli Biondi con Cuoricini con Completo Floreale, Coniglietto e Accessori, Giocattolo per Bambini 3+ Anni, HDJ45 € 34.99

€ 25.95 in stock 44 new from €24.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Le Barbie Extra sono il culmine in fatto di stile con la loro personalità ottima e includono 15 pezzi tra cui abiti, accessori e amici animali con accessori coordinati

Barbie lascia tutti a bocca aperta con i suoi lunghissimi capelli biondi e una ciocca decorata con cuoricini viola trendy

Sfoggia tutto il suo stile indossando un top con una sgargiante stampa floreale abbinato a pantaloncini corti di jeans con volant, un poncho trasparente con design floreale in stile hippy e stivaletti bianchi

Gli accessori includono una borsetta a forma di cestino da picnic, occhiali da sole a fiore d'ispirazione retrò e tantissimi gioielli vistosi per incoraggiare l'espressione della propria personalità e arricchire le storie più divertenti

Il suo coniglietto è così Extra con il suo cappello da pescatore rimovibile, i vistosi gioielli dorati e un'espressione adorabile

Barbie Sirena Arcobaleno con Capelli Biondi, Luci Colorate, Si Attiva Sott'Acqua,DHC40, Esclusivo Amazon € 36.90 in stock 8 new from €36.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Fai un tuffo nella magia con questa Barbie sirena

Immergi Barbie Sirena Magico Arcobaleno in acqua e ammira la sua coda da sirena risplendere con luci colorate ispirate a un arcobaleno

Premi il pulsantino sulla collana di Barbie per passare alla modalità on, poi ammira lo show di luci immergendola nella vasca o in piscina

Porta la magia sulla terra ferma puoi premere il pulsantino sulla collana della bambola per ammirare le luci colorate senza acqua

Pinne arcobaleno, una cintura di perle colorate, capelli con ciocche rosa e una coroncina da principessa completano il look da capo a coda di questa magica sirena

Barbie Bambola Principessa Arcobaleno con Capelli Rosa Lunghi e Spazzola, Giocattolo per Bambini 3 + Anni FXR94 € 17.12 in stock 21 new from €16.30 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Barbie Bambola Principessa Arcobaleno con Capelli Rosa Extra-Lunghi e Spazzola, FXR94

Quello che oggi considerate come un semplice "giocare con Barbie", in realtà la sta preparando per il suo futuro. Barbie incoraggia l'immaginazione, la libera espressione e la voglia di scoprire attraverso il gioco.

Età: 3 anni +

Barbie Extra - Bambola con borsetta arancione, cucciolo di chihuahua e accessori, Giocattolo e regalo per Bambini 3+ Anni, HHN08 € 40.51

€ 30.77 in stock 18 new from €30.77 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Le Barbie Extra sono il ottimo in fatto di stile con la loro personalità e includono 15 pezzi tra cui abiti, accessori e amici animali con accessori coordinati

Il look di Barbie diventa sorprendente, con i suoi lunghissimi capelli biondi dalle punte blu, raccolti per metà in uno chignon

Barbie sfoggia il suo stile e tutta la sua determinazione in una giacca blu oversize con motivo cachemire, gonna coordinata, top bianco aderente e tacchi blu

Una borsetta testurizzata arancione, occhiali da sole in oro metallizzato e tanti lussuosi gioielli dorati a strati ispirano l'espressione della personalità e il gioco di narrazione

Anche il suo cucciolo di chihuahua ha una personalità extra, con occhiali da sole alla moda e un adorabile mini tapis roulant READ Miglior Giochi Per Neonati: le migliori scelte per ogni budget

Barbie Extra Bambola con Giacca Metallizzata e Gonna Coordinata, Cagnolino, Capelli Lunghi e Accessori, con Articolazioni Snodate, Giocattolo per Bambini 3+ Anni, HHN07 € 34.60

€ 29.87 in stock 13 new from €29.87

2 used from €27.86

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Le Barbie Extra sono il massimo in fatto di stile con la loro personalità brillante e includono 15 pezzi tra cui abiti, accessori e amici animali con accessori coordinati.

Il look di Barbie non passa inosservato con le labbra color lavanda gloss e i capelli extra lunghi con fermagli scintillanti.

Sfoggia il suo stile con determinazione in una giacca da motociclista color argento metallizzato e dettaglio in pelliccia sintetica viola, una gonna coordinata, un top con stampa di cuoricini e stivali viola con fibbia.

La borsa che si ispira a una fetta di pizza, i micro occhiali da sole semitrasparenti e gli strati di gioielli incoraggiano a esprimere tutto il proprio stile e a raccontare le storie più divertenti.

Anche il suo cucciolo di dalmata ha una personalità EXTRA, con occhiali da sole a forma di cuore, un fiocco rosa e uno smartphone!

Barbie Infinite Acconciature con Bambola e Tanti Accessori Inclusi, Multicolore, DWK49, Esclusivo Amazon € 44.90

€ 21.95 in stock 4 new from €21.95

1 used from €23.03 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Arriccia, fai la piega e crea le tue acconciature con Barbie Frisé e Ricci

Con la boccetta spruzza acqua calda su una piccola sezione dei capelli Barbie

Per il look riccio premi con l'arricciatore sulla sezione di capelli che hai inumidito

Per un effetto boccolo perfetto, avvolgi i capelli intorno all'accessorio per arricciarli e poi rilascia

