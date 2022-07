Home » Giocattolo Miglior Binari Lego Duplo: le migliori scelte per ogni budget Giocattolo Miglior Binari Lego Duplo: le migliori scelte per ogni budget 5 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Binari Lego Duplo perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Binari Lego Duplo. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Binari Lego Duplo più votate disponibili sul mercato nel 2022.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Binari Lego Duplo e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



LEGO DUPLO Binari Ferroviari, Set con Mattoncino Rosso Multifunzione e Passaggio a Livello, Giochi Creativi per Bambini in Età Prescolare, 10882 € 19.49

€ 18.80 in stock 94 new from €15.25

€ 18.80 in stock 94 new from €15.25

Amazon.it Features Include un binario diritto, 10 binari curvi, 2 stop, 2 cambi, un passaggio a livello e un mattoncino rosso di fermata

Combina questo LEGO da collezione con altri set della serie DUPLO dedicati ai treni: Treno a vapore (10874) e Il grande treno merci (10875)

Posiziona il mattoncino di fermata sui binari e combina il set con altri set a tema: Treno a vapore (10874) e Il grande treno merci (10875)

Posiziona il mattoncino di fermata sui binari e combina il set con altri set a tema: Treno a vapore (10874) e Il grande treno merci (10875)

Fantastica idea regalo per i fan delle ferrovie, è compatibile con tutti i set della serie DUPLO sui treni (tranne i mattoncini multifunzione)

LEGO City 7499 - Binari Flessibili € 59.99 in stock 10 new from €59.99

Amazon.it Features Giocattoli e modellismo

Marca: Lego

Dimensioni: 15x25x40 cm

LEGO Duplo 2734 - 6 Binari Diritti per la ferrovia € 29.30 in stock 3 new from €22.00

Amazon.it Features BINARI DRITTI LEGO 2734

Unico- Treno e Stazione ferroviaria, 8544-0001 € 31.90 in stock 3 new from €31.90

Amazon.it Features Mattoncini e binari compatibili lego duplo

Lego Duplo 10882 - Binari ferroviari (23 Pezzi) € 29.72 in stock 6 new from €29.72

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Con il set dei Binari ferroviari LEGO DUPLO 10882, il tuo bambino potrà realizzare un fantastico percorso per tutti i treni della sua collezione DUPLO. Con passaggi a livello, binari morti, scambi e una combinazione di binari dritti e curvi, le possibilità sono infinite!

Contiene un binario dritto e 10 curve, più 2 binari morti, 2 scambi, un passaggio a livello e un mattoncino multifunzione rosso (arresto treno).

Utilizza questo set con 10874 Treno a vapore o 10875 Treno merci per ampliare le possibilità di gioco con il tuo treno LEGO DUPLO. Metti il mattoncino rosso sui binari per fermare qualsiasi treno compatibile - come il treno a vapore 10874 o il treno merci 10875 - quando lo raggiunge.

I binari del treno giocattolo inclusi in questo set sono un regalo ideale per i fan dei treni LEGO DUPLO e sono compatibili con tutte le collezioni dei treni LEGO DUPLO esistenti (i mattoncini multifunzione non sono compatibili con i treni DUPLO precedenti).

I prodotti LEGO DUPLO sono ideali e facili da costruire, per le manine dei più piccoli! Usa il set con 10872 Ponte e binari ferroviari per tante combinazioni di binari e divertimento con i treni LEGO DUPLO in più. READ Miglior Lavagna Luminosa Bambini: le migliori scelte per ogni budget

LEGO DUPLO Ponte e Binari Ferroviari, Set da Collezione con Mattoncino Sonoro, Giochi Educativi e Creativi per Bambini in Età Prescolare, 10872 € 24.99

€ 22.90 in stock 78 new from €21.75

Amazon.it Features Include la figura di un operaio LEGO DUPLO con vanga e valigia

La rotaia si compone di 8 pezzi diritti e 4 inclinati per fare il ponte; nel set è incluso anche un mattoncino sonoro giallo (avvisatore acustico)

Combina questo LEGO da collezione con altri set della serie DUPLO dedicati ai treni: Treno a vapore (10874) e Il grande treno merci (10875)

Posiziona il mattoncino giallo sui binari e combina il set con altri set a tema: Treno a vapore (10874) e Il grande treno merci (10875)

Le rotaie incluse nel set sono compatibili con gli altri set LEGO DUPLO dedicati ai treni

LEGO DUPLO Town Il Grande Treno Merci più Binari Ferroviari più Ponte e Binari Ferroviari, Giochi per Bambini di 2-5 Anni € 147.47 in stock 1 new from €147.47

Amazon.it Features Tutti i bambini di 2-5 anni salgono a bordo di LEGO DUPLO Il Grande Treno Merci e partono per avventure straordinarie e viaggi più lunghi grazie ai 2 set di espansione

Questo bundle include 3 set LEGO DUPLO, giochi per bambini di 2-5 anni: Il Grande Treno Merci (10875), Binari Ferroviari (10882) e Ponte e Binari Ferroviari (10872)

Contiene un treno giocattolo Push & Go con luci e suoni; 2 carrozze merci con funzione di ribaltamento, 5 mattoncini multifunzione codificati a colori e 24 binari

I bambini possono avviare il treno con una leggera spinta in avanti o indietro; per fermarlo, invece, basta poggiare una mano sulla locomotiva

Il viaggio sembra non finire mai grazie ai contenuti del set Ponte e Binari Ferroviari: 8 binari dritti, 4 pezzi per costruire il ponte e un mattoncino sonoro multifunzione giallo

LEGO DUPLO Treno a Vapore, Set Costruzioni Push & Go, Luci e Suoni, Giocattolo con Mattoncini Colorati, Giochi per Bambini dai 2 ai 5 Anni, 10874 € 59.99

€ 45.99 in stock 101 new from €45.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il set include un treno giocattolo telecomandato da costruire per bambini, con motore Push & Go, luci e suoni, mattoncini multifunzione e 16 binari LEGO DUPLO

Il treno telecomandato include i personaggi LEGO DUPLO del macchinista e di un bambino, uno scoiattolo, una latta per il rifornimento del treno, una valigia e una vanga

I giochi per bambini dai 2 ai 5 anni LEGO DUPLO Push & Go permettono di accendere le luci, far fischiare e far partire il treno giocattolo grazie alle funzioni del telecomando incluse nell'app

Posiziona i 5 mattoncini multifunzione colorati sui binari LEGO DUPLO, in modo che il treno telecomandato segua le istruzioni per fischiare, accendere le luci o cambiare direzione

Combina questo treno giocattolo per bambini con i set 10872 Ponte e binari ferroviari, 10875 Treno merci e 10882 Binari ferroviari, per divertirti con i treni LEGO DUPLO

LEGO DUPLO Il Grande Treno Merci, Set Push & Go, Luci e Suoni, Costruzioni Creative, Gru Giocattolo, Giochi per Bambini dai 2 ai 5 Anni, 10875 € 102.99 in stock 74 new from €99.85

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il set include un treno giocattolo Push & Go con luci e suoni, 2 carrozze merci, 5 mattoncini multifunzione colorati, 24 binari LEGO DUPLO con scambi, passaggio a livello e binari morti

Comprende i personaggi LEGO DUPLO del macchinista, del capitano e del negoziante, più un gabbiano, l'area del porto, 2 gru giocattolo per bambini, una nave, la caffetteria e la stazione di carico merci

Tanti accessori inclusi: una pompa di benzina, una macchinetta per il caffè, una tazza, della cioccolata, una bottiglia di latte, pane, banane, un registratore di cassa, una chiave inglese, un pesce e un menu

I bambini possono avviare il treno giocattolo con una leggera spinta in avanti o indietro, e fermarlo mettendo la mano sulla locomotiva

Posiziona i 5 mattoncini multifunzione colorati sui binari LEGO DUPLO, in modo che il treno telecomandato segua le istruzioni per fischiare, accendere le luci o cambiare direzione

LEGO Duplo - Set ferrovia a vapore 10874 + 10872 ponte ferroviario con binari + 10882 € 112.19 in stock 3 new from €112.19

Amazon.it Features Lego Duplo - Set di 3 ferrovia a vapore composto da:

10874 ferrovia a vapore

10872 Ponte ferroviario con binari

10882 Set di guide ferroviarie

LEGO Duplo 10508 - Set Treno Deluxe € 269.00 in stock 1 new from €269.00

Amazon.it Features Treno con effetti sonori, 2 vagoni, camion, edificio con gru, mattoncini-pietra, sezione con galleria/ponte, binari

Semaforo, pompa di rifornimento, frutta, attrezzi, mobili, recinto, latta d'olio

Il set include oltre 160 cm di binari, 3 personaggi Duplo, mattoncini Duplo aggiuntivi e fiori

Androni Giocattoli 8540-0001 Busta Binari, 21x25 cm, Nero € 9.99

€ 9.67 in stock 15 new from €5.21

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Giocatolo

Binari

Prodotto per bambini

Facile da usare

LEGO Duplo 10506 - Set Accessori Ferrovia € 87.99 in stock 5 new from €87.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Include 8 binari curvi, 5 binari diritti, 2 set di scambi, un incrocio e mattoncini Lego Dupo assortiti

Numero totale di pezzi: 24

Include 1 libretto con istruzioni e idee

LEGO Duplo Treno a Vapore, 10874 & Ponte e binari ferroviari, 10872 € 84.98

€ 70.98 in stock 1 new from €70.98

Amazon.it Features Product 1: Gli accessori includono una latta per il rifornimento del treno, una valigia, del pane e una vanga

Product 1: I bambini possono avviare il treno a vapore con una leggera spinta in avanti o indietro e fermarlo mettendo la mano sulla locomotiva

Product 1: Mostra come posizionare e spostare i 5 mattoncini multifunzione colorati sui binari in modo che il treno segua le istruzioni per fischiare, accendere le luci, rifornirsi, cambiare direzione o fermarsi

Product 1: Sviluppa l'immaginazione e incoraggia il gioco di ruolo utilizzando i personaggi LEGO Duplo per creare viaggi e avventure senza fine

Product 2: Include il personaggio dell’operaio Lego Duplo con due accessori: una vanga e una valigia

LEGO DUPLO Set treno deluxe set per costruzioni € 199.00 in stock 2 new from €199.00

Amazon.it Features 583 x 477 x 154 mm (lunghezza x larghezza x altezza)

BRICKCOMPLETE Lego Duplo 10882 - Set di 2 ferrovia e 10872 ponte e guide € 60.72 in stock 2 new from €47.93

Amazon.it Features Lego Duplo Set composto da:

LEGO 10882 - Binari per ferrovia

LEGO 10872 - Ponte ferroviario e binari

LEGO City Treno Merci, Giocattolo Telecomandato per Bambini di 6-12 anni, Bluetooth RC, 3 Carrozze, Binari e Accessori, 60198 € 160.21 in stock 119 new from €160.21

2 used from €146.10

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Costruisci un treno merci motorizzato con 4 carrozze e centro di controllo, furgone blindato e carrello elevatore con questo fantastico set

Contiene un locomotore motorizzato con telecomando Bluetooth a 10 velocità, pantografo sul tetto apribile e cabina di guida con pannello di controllo

Include un centro di controllo con scaletta e luci di segnalazione, una ferrovia giocattolo con 16 binari curvi, 16 binari dritti e uno scambio ferroviario con leva

Usa la leva dello scambio per indirizzare il treno su un binario diverso, per caricare o scaricare le merci

Questo treno giocattolo per bambini di 6-12 anni include 6 minifigure LEGO: 4 operai ferroviari, un addetto alla sicurezza e un ladro

Lego Il Grande Treno Merci Costruzioni Gioco Bambino Bambina Giocattolo 103 & Duplo, Ponte E Binari Ferroviari, 10872 € 127.98 in stock 1 new from €127.98

Amazon.it Features Product 1: Include i personaggi del macchinista, capitano e negoziante Lego DUPLO, più un gabbiano

Product 1: Contiene una locomotiva Push & Go con luci e suoni, 2 carrozze merci con funzione di ribaltamento, 5 mattoncini multifunzione codificati a colori, area del porto con piccola gru e barca, grande gru, caffetteria, stazione di carico/scarico e 24 binari, incluso scambi, colline, passaggio a livello e binari morti

Product 1: Gli accessori includono una pompa della benzina, macchinetta per il caffè, tazza, barretta di cioccolata, bottiglia di latte, rete da pesca, pane, banane, pacchetto, registratore di cassa, chiave inglese, un pesce e un menu

Product 1: I bambini possono avviare il treno con una leggera spinta in avanti o indietro e fermarlo mettendo la mano sulla locomotiva

Product 2: Include il personaggio dell’operaio Lego Duplo con due accessori: una vanga e una valigia READ Miglior Imparare A Scrivere: le migliori scelte per ogni budget

LEGO DUPLO Town Treno a Vapore più Binari Ferroviari più Ponte e Binari Ferroviari, Giochi per Bambini di 2-5 Anni € 96.68

€ 90.47 in stock 1 new from €90.47

Amazon.it Features Tutti i bambini di 2-5 anni salgono a bordo di LEGO DUPLO Treno a Vapore e partono per avventure straordinarie e viaggi più lunghi grazie ai 2 set di espansione

Questo bundle include 3 set LEGO DUPLO: Treno a vapore (10874), Binari Ferroviari (10882) e Ponte e Binari Ferroviari (10872); vivi un lungo viaggio sul treno LEGO con rotaie

Costruisci un divertente treno giocattolo Push & Go con luci e suoni; 5 mattoncini multifunzione e 16 binari; scarica l'app con funzione di telecomando e attività extra

L'avventura è più lunga con i contenuti del set Ponte e Binari Ferroviari: 8 binari dritti, 4 pezzi per costruire il ponte e un mattoncino sonoro multifunzione giallo

Continua il tuo viaggio grazie al set Binari Ferroviari: un binario dritto, 10 curve, più 2 binari morti, 2 scambi, un passaggio a livello e un mattoncino multifunzione rosso

LEGO Duplo 10810 Trenino € 130.00 in stock 3 new from €130.00

Amazon.it Features Treno costruibile con tetto incernierato, vagone, auto, passaggio a livello apribile, binari del treno, albero costruibile

Casse da caricare sul treno o l'auto, fiori e mattoncini decorati da mele e zucche

Passaggio a livello per spiegare al bambino i concetti di sicurezza stradale e ferroviaria

Include 2 personaggi Lego Duplo: il macchinista del treno e il conducente dell'auto

LEGO City Treno Passeggeri Espresso, Locomotiva Giocattolo Telecomandata con Luci Dimmerabili e Binari, Giochi per Bambini dai 7 Anni, 60337 € 149.99

€ 139.49 in stock 59 new from €135.51

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questo set LEGO City include un treno giocattolo con locomotiva aerodinamica ultramoderna, dotata di fari funzionanti e dimmerabili, telecomando e tecnologia LEGO powered up

Include un treno telecomandato con vagone bar e vagone passeggeri, una banchina della stazione giocattolo con panchina, albero e cartello, oltre a 24 sezioni di binari LEGO, 16 curvi e 8 dritti

Le funzioni del treno giocattolo, come i fari funzionanti e dimmerabili, possono essere controllate con il telecomando incluso o con uno smart device dotato di app LEGO Powered Up

Include 6 minifigure LEGO, 4 passeggeri, un Barman e il macchinista, e vari accessori, come un laptop, un telefono, una bici con casco, una sedia a rotelle, una valigetta, uno zaino, un hotdog e un croissant

I bambini aspettano sulla banchina la moderna locomotiva, pronti a salire sul vagone ristorante per un drink e un croissant, o sulla carrozza passeggeri, dove c'è spazio per i bagagli e per la bicicletta

LEGO Harry Potter Espresso per Hogwarts, Stazione di King's Cross con Binario, Treno Giocattolo da Costruire in Mattoncini, Idea Regalo 75955 € 129.21

€ 75.99 in stock 88 new from €75.99

11 used from €71.38

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Costruisci la stazione di King’s Cross con il suo ingresso segreto attraverso il muro di mattoni e tutti i suoi dettagli, con il magico set LEGO Harry Potter treno Espresso per Hogwarts

La stazione è dotata di ponte ferroviario con orologio, un treno giocattolo in cui posizionare le minifigure grazie al pannello laterale e al tetto rimovibili della carrozza

Prendi il tuo biglietto treno per Hogwarts, passa attraverso il muro mobile di mattoni sul binario 9¾ e rivivi le scene più divertenti del film con i set di giochi di Harry Potter

Il set LEGO espresso per Hogwarts comprende 3 bagagli, 4 bacchette magiche, una rana di cioccolato, del gelato, 2 quotidiani, 5 minifigure di Harry Potter, un Dissennatore e il topo Crosta

Aumenta le tue capacità di costruzione e sviluppa la creatività attraverso i set di giochi Harry Potter, come questo fantastico modello di treno per Hogwarts

LEGO Duplo 3774 - Ponte € 114.99 in stock 2 new from €111.90

Amazon.it Features LEGO DUPLO Trains 3774: Bridge

LEGO DUPLO My First I Miei Primi Veicoli, Mattoncini da Costruzione con Macchine Giocattolo, Camion ed Elicottero per Bambino di 1.5+ Anni, 10886 € 24.89 in stock 12 new from €19.75

Amazon.it Features Contiene 4 veicoli LEGO DUPLO costruibili: un camion dei pompieri, un elicottero, un taxi e un camion della spazzatura.

Include un mattoncino decorato da semaforo e mattoncini decorati da finestrini, conducenti e passeggeri.

Crea e connettiti con il tuo bambino e sviluppa le sue capacità motorie complesse costruendo questi iconici veicoli.

Ispira le piccole immaginazioni creando tanti meravigliosi e colorati veicoli!

Incoraggia le capacità sociali ed emotive mentre i bambini giocano con i personaggi decorati a bordo di queste graziose macchinine.

Unicoplus- Accessori Circuito Treno 22 Pezzi, Colore Grigio, 8539-0000 € 26.63

€ 12.50 in stock 10 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Guide e accessori compatibili LEGO DUPLO

Colore: grigio

Made in Italy

Peso della confezione: 8.3 kg

LEGO Power Functions Treno Motore kit inclusi IR Ricevitore, A distanza & Custodia Per Batteria € 198.05 in stock 2 new from €198.05

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Is Adult Product

LEGO City Treno Passeggeri, Giocattolo Telecomandato per Bambini di 6-12 anni, Connessione Remota Bluetooth, 60197 € 129.99

€ 109.99 in stock 122 new from €109.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questo treno giocattolo LEGO City include 4 minifigure LEGO: 2 passeggeri, un capotreno e un'assistente ferroviaria.

Dotato di un locomotore motorizzato con telecomando Bluetooth a 10 velocità; parte anteriore apribile, pantografo e cabina di guida con finestrino apribile e pannello di controllo

Questo divertente treno giocattolo ha anche una carrozza ristorante con tetto rimovibile e tavoli; più una carrozza passeggeri con tetto rimovibile, sedili e tavoli

Include inoltre una banchina con 2 posti a sedere e una mappa, una ferrovia circolare completa con 16 binari curvi e 4 rettilinei, e un segnale ferroviario costruibile.

Gli accessori includono 3 tazze, 3 muffin, un hot dog, un croissant, una borsa a tracolla e una valigia con scatola LEGO all'interno.

burgkidz Set di Blocchi da Costruzione, 214 Pezzi di Giocattoli Educativi per Bambini Grandi Mattoni Creativi, 13 Forme Divertenti e Mattoni di Plastica per Secchio di Stoccaggio per Tutte le Età € 52.99 in stock 1 new from €52.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features LUSSO 214 PZ / 4,1LB: Grandi blocchi di alta qualità alla rinfusa mattoni creativi fai-da-te di cui 10 classici colori brillanti, 13 forme diverse sono dotate di fiori, porte e finestre in un forte secchio di plastica

BENEFICI PER LO SVILUPPO PRECOCE: questo fantastico set di giocattoli educativi fatto apposta per piccole mani e menti crescenti per le sue grandi dimensioni che non si preoccupano del pericolo di soffocamento e giocattoli di attività di costruzione aiutano genitori e bambini a condividere momenti preziosi insieme

32+ FIGURE DIVERSE: i bambini possono facilmente mescolarsi con altri blocchi in quanto è compatibile con i blocchi di plastica di tutte le principali marche, inclusi anche i blocchi-duplo. i tuoi bambini costruiranno vari tipi di modelli come camion, coccodrilli, simpatici animali, alberi verdi, giardini, castelli, case o qualsiasi cosa tu possa immaginare, divertimento illimitato per i piccoli costruttori

SECCHIO DI PLASTICA RIUTILIZZABILE: grandi blocchi di burgkidz ben confezionati in un secchio forte con bellissimi adesivi stampati che i tuoi bambini adoreranno così tanto, un bel regalo per il tuo dolce piccolo, e il secchio potrebbe essere usato come deposito per raccogliere tutti i tuoi blocca pezzi o altri giocattoli insieme per mantenere la casa pulita e ordinata

SODDISFARE TUTTI I REQUISITI DI SICUREZZA DEI GIOCATTOLI DELL'UE: ogni blocco di plastica è stato testato per soddisfare tutti gli standard di sicurezza dei giocattoli dell'UE, che è sicuro e affidabile per i tuoi bambini che giocano con i nostri giocattoli per l'edilizia

LEGO DUPLO Town Autorimessa e Autolavaggio, Garage per Macchine Giocattolo per Bambini di 2 Anni con Camper e 2 Auto, 10948 € 86.59 in stock 1 new from €86.59

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Consegnato in una confezione libera da frustrazioni, facile da aprire e realizzata con materiali riciclabili al 100%

Questo set LEGO DUPLO per bambini di 2+ anni contiene un autolavaggio drive-through con tenda di "pulizia" in tessuto e un parcheggio sul tetto per le macchine giocattolo

I posti auto nel garage di macchine per bambini sono dotati di rampa e barriera mobile; il divertimento continua con una stazione di ricarica e una biglietteria automatica

Include 2 macchine giocattolo: 1 Push-and-Go meccanica e 1 a spinta; nel set c'è anche un camper van con parte superiore apribile che può contenere 3 personaggi

In questo set di giocattoli per bambini di 2 anni troverai 4 personaggi DUPLO: 2 uomini, una nonna e un bambino, più la minifigure di un cane per infinite possibilità di gioco

Lego Dulpo 10872 - Ponte e binari ferroviari (26 Pezzi) € 29.97

€ 27.49 in stock 4 new from €27.46

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questo ponte alto e i segmenti delle guide offrono ancora più divertimento trenino Lego Duplo. Include una statuetta LEGO DUPLO con pala e valigetta.

Contiene 8 segmenti dritti, 4 segmenti di guida per costruire il ponte e una pietra funzionale gialla per lasciare segnale. Combina questo set con i set di ferrovia a vapore (10874) o "treno merci (10875), così la tua collezione di ferrovia LEGO DUPLO offre ancora più M.

Mostrate al vostro bambino quanto è facile posizionare la pietra funzionale gialla sulle rotaie, in modo che ogni treno LEGO DUPLO, come ad esempio la ferrovia a vapore (10874) o il treno merci (10875), si sente un segnale quando si allaccia la pietra funzionale.

I segmenti inclusi in questo set sono compatibili con una collezione ferroviaria LEGO DUPLO già esistente. Contiene 2 pietre sfuse, una pala e una valigetta, per offrire ancora più benefici per giochi di ruolo e la storia della storia.

In combinazione con il set di accessori per binari (10882) k si possono creare ancora più combinazioni di binari, per vivere ancora più divertimento della ferrovia LEGO DUPLO. Il ponte è alto 12 cm nel punto più alto. READ Miglior Lego Classic Mattoncini: le migliori scelte per ogni budget

