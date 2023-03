Home » Gioielleria Miglior Bracciali Swarovski Donna: le migliori scelte per ogni budget Gioielleria Miglior Bracciali Swarovski Donna: le migliori scelte per ogni budget 2 Views Save Saved Removed 0

Swarovski Subtle Trilogy Bracciale Morbido, Placcato in Tonalità Rodio Lucido con Delicati Cristalli Swarovski a Taglio Arrotondato, Taglia M, Bianco € 95.00

€ 75.00 in stock 8 new from €75.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure: lunghezza 11-22 cm, taglia M

Un infuso d'arte: brillanti cristalli Swarovski, dal taglio arrotondato e incastonati su maglie a coppa, conferiscono una sontuosa lucentezza al braccialetto Swarovski Subtle Trilogy rodiato

Orna te stesso: il bracciale avvolge naturalmente il polso, anche grazie alla raffinata chiusura a sfera scorrevole, che oltre alla praticità, permette una vestibilità sempre confortevole

Calamita di brillantezza: il braccialetto Swarovski Subtle Trilogy sarà un ottimo partner per gli outfit di tutti i giorni; puoi sovrapporlo ad altri bracciali per un tocco di stile scintillante

Indossalo e condividilo: il bracciale della Collezione Subtle è una raffinata idea regalo per una persona importante; l'elegante stile senza tempo si fonde facilmente con altri design Swarovski

SWAROVSKI Donna acciaio_inossidabile Bangle 5071173 € 155.00

€ 125.00 in stock 6 new from €125.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misura: lunghezza 16.5 cm

Un mondo di meraviglia ti attende: l'incantevole connubio di metallo placcato rodio e spunti di pavé Clear Crystal del bracciale Angelic dona un tocco di delicata brillantezza a qualunque stile

Pieno di carattere: una fila di cristalli Clear Crystal rotondi, ciascuno incorniciato da uno scintillante pavé di Clear Crystal rende questo bracciale un classico intramontabile per ogni occasione

L’arte incontra l’immaginazione: il gioiello si abbina ottimamente alle altre creazioni della linea Angelic; indossalo con un orologio Swarovski per un look stiloso che non passa inosservato

Articolo consegnato: 1 x Swarovski Angelic Braccialetto, con cristalli Swarovski circolari incorniciati da un pavé brillante e placcatura in tonalità rodio, inclusa confezione Swarovski

Swarovski Infinity Bracciale a Catena Morbida, Placcato in Tonalità Rodio Lucido con Delicati Zirconi su un Simbolo con Cuore e Infinito, Bianco € 75.00

€ 59.00 in stock 7 new from €59.00

3 used from €56.54

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure: lunghezza 24 cm

Un'espressione di amore eterno: il bracciale placcato in tonalità rodio presenta un affascinante duplice elemento raffigurante un cuore e un simbolo dell’infinito intrecciati

Pronti, partenza, brilla: un’unica, brillante pietra scintillante adorna il simbolo dell’infinito e dona un tocco di luminosità al modello

Cattura i cuori: aggiungi ai tuoi gioielli il bracciale della Collezione Infinity con catena veneziana regolabile per uno stile semplice ma incantevole

Meraviglia la persona amata: il bracciale della Collezione Infinity è un'idea regalo originale e ricca di significato per una persona importante nella tua vita

Swarovski Ginger Braccialetto Rigido, Placcato in Tonalità Rodio con Pavé di Brillanti Cristalli Bianchi Swarovski, Taglia M, Bianco € 95.00

€ 68.95 in stock 7 new from €68.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure: 5.9 - 4.5 cm

Eleganza sfavillante: il bangle placcato in tonalità rodio della popolare linea Ginger raffina ogni look con un disco in pavé di cristalli bianchi che crea il classico scintillio firmato Swarovski

Infuso d’arte: il delicato bracciale crea un delizioso effetto sovrapposto con un filo metallico liscio abbinato a un altro a catenella, su cui è fissato un elemento circolare in pavé di cristallo

Glamour senza tempo: immancabile nel tuo portagioie, il bangle placcato in tonalità rodio è facilmente abbinabile a un orologio Swarovski per un look di tendenza a sovrapposizioni

Cogli la luminosità: il design originale e raffinato, combinato con un tocco di classico romanticismo, rende il bracciale un'idea regalo accattivante per una persona speciale READ Miglior Anello Uomo Mignolo: le migliori scelte per ogni budget

Swarovski Infinity Bracciale Rigido con Catena Morbida Abbinata e Zirconia, Placcato in Tonalità Rodio Lucido con Simbolo Infinito, Taglia M, Bianco € 115.00

€ 85.00 in stock 15 new from €85.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure (forma ovale): 5.9 x 4.5 cm, taglia M

Un'espressione di amore eterno: il bracciale rigido placcato in tonalità rodio presenta un affascinante elemento raffigurante l'infinito, reso scintillante da delicati zirconi Swarovski

Pronti, partenza, brilla: un’unica, brillante pietra su una catena morbida si abbina al bracciale rigido per donare luminosità ed eleganza al simbolo dell'infinito

Cattura i cuori: aggiungi ai tuoi gioielli l'elegante bangle Swarovski regolabile della Collezione Infinity con catenina rodiata abbinata, per uno stile semplice ma incantevole

Meraviglia la persona amata: il bracciale della Collezione Infinity è un'idea regalo originale e ricca di significato per una persona importante nella tua vita

Swarovski Emily Braccialetto, Placcato in Tonalità Rodio con Delicata Striscia di Cristalli Montato a Castone, Taglia M, Bianco € 115.00

€ 85.15 in stock 8 new from €85.15

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure: 17.5 cm, taglia M

Capolavoro di immaginazione: il bracciale classico seduce con una raffinata striscia di piccoli cristalli Swarovski montati a castone e una brillantezza che non ha bisogno di commenti

Il venerdì sera è stato inventato per l’eccellenza: piccoli cristalli incastonati su un semplice bracciale rodiato sono una dichiarazione di stile ed eleganza che non passa inosservata

Pronti, partenza, brilla: crea un look minimal ma allo stesso tempo raffinato ed elegante che fa tendenza; grazie alla chiusura con gancio di sicurezza puoi brillare in modo spensierato

Indossalo e condividilo: il sottile braccialetto può essere abbinato ad altri gioielli Swarovski ed è un'idea regalo chic per te o per una persona cara, donando un classico tocco a ogni outfit

Swarovski Ginger Braccialetto Rigido, Placcato in Tonalità Oro Rosa con Pavé di Brillanti Cristalli Bianchi Swarovski, Taglia M, Bianco € 95.00

€ 56.80 in stock 8 new from €56.80

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure: 5.9 - 4.5 cm

Eleganza sfavillante: il bangle placcato in tonalità oro rosa della popolare linea Ginger incanta con un disco in pavé di cristalli bianchi che crea il classico scintillio firmato Swarovski

Infuso d’arte: il delicato bracciale crea un delizioso effetto sovrapposto con un filo metallico liscio abbinato a un altro a catenella, su cui è fissato un elemento circolare in pavé di cristallo

Glamour senza tempo: immancabile nel tuo portagioie, il bangle placcato in tonalità oro rosa è facilmente abbinabile ad altre creazioni e gioielli Swarovski per un look attuale ed elegante

Cogli la luminosità: il design originale e raffinato, combinato con un tocco di classico romanticismo, rende il bracciale un'idea regalo accattivante per una persona speciale

Swarovski Tennis Bracciale, Placcato in Tonalità Rodio Lucido con Zirconi Swarovski Arrotondati su Intera Lunghezza, Taglia M, Bianco € 135.00

€ 115.00 in stock 15 new from €88.05

1 used from €58.04 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure: lunghezza 17 cm, taglia M

Calamita di brillantezza: l'intera lunghezza del bracciale Tennis placcato rodio è impreziosita da vivaci zirconi Swarovski dal taglio arrotondato, creando un raffinato scintillio

Intramontabile ma moderno: grazie al design accattivante ma facile da indossare, il gioiello Swarovski dona un tocco di glamour agli outfit di tutti i giorni

Lavorazione meticolosa: i brillanti cristalli Swarovski tondi sono incastonati su maglie a coppa, una tradizionale tecnica di alta gioielleria che dona la giusta lucentezza al modello

Cogli la luminosità: il bracciale della Collezione Tennis è un'affascinante idea regalo per una persona importante; l'elegante stile senza tempo si fonde facilmente con altri design Swarovski

Swarovski Lifelong Bow Bracciale Rigido con Cristalli Swarovski, Fiocco Placcato in Tonalità Rodio e Oro Rosa, Taglia M, Bianco € 95.00

€ 66.50 in stock 3 new from €66.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure (forma ovale): 6 cm x 4 cm

Dai una forma diversa alla realtà: il fiocco placcato in tonalità rodio e oro rosa dona un effetto 3D grazie alle sue linee pulite ed eleganti, per una fusione di forme, luci e colori ipnotizzante

Precisione progettata: i materiali sapientemente lavorati si uniscono per creare un capolavoro senza tempo; indossa il bracciale Lifelong Bow per uno stile inimitabile

Spingiti oltre i confini: la lucentezza ottenuta dalla lavorazione meticolosa dei cristalli, combinata al design contemporaneo ed elegante del bracciale, rende il gioiello una vera meraviglia

Cattura i cuori, fa’ girare le teste: il delizioso bracciale non passerà inosservato quando lo indossi; indimenticabile anche come regalo per soprendere la persona amata

Swarovski Angelic Bracciale a Catena Morbida, Placcato in Tonalità Rodio con una Pietra Blu Chiaro e una Linea di Pavé, Taglia M, Blu € 75.00

€ 68.50 in stock 1 new from €68.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure: lunghezza minima 9 cm, lunghezza max 24 cm

Calamita di lucentezza: l'elegante gioiello affascina con una pietra blu dallo particolare taglio, fissata con una linea di pavé bianco e una semplice catenina placcata in tonalità rodio

Cattura i cuori: il bracciale Angelic regala un intramontabile scintillio ai tuoi outfit da tutti i giorni con la lucente pietra blu e può essere combinato con tanti altri gioielli Swarovski

Sfida accettata: le dimensioni del semplice ma luminoso bracciale sono facilmente regolabili grazie alla chiusura scorrevole con una piccola sfera rodiata che dona un ulteriore tocco di eleganza

Indossalo e condividilo: con il suo look classico il sottile bracciale è ottimo per completare gli stili casual ed è un'idea regalo contemporaneo per una persona speciale

Swarovski Exalta Bracciale, Placcato in Tonalità Rodio con Fila di Cristalli Swarovski Blu Mare del Taglio Tondo e Chiusura Regolabile, Blu € 95.00

€ 80.00 in stock 8 new from €80.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure: lunghezza max 24 cm

Infrangere le regole dello stile: il bracciale Exalta è un gioiello essenziale per tutti i giorni e dona un tocco di colore a ogni outfit, per un look che non passa inosservato

Espressione che scatena l’immaginazione: l'elegante braccialetto incanta con una linea di cristalli Swarovski blu su una catenina placcata in tonalità rodio, creando un contrasto stiloso

Ruba la scena con i cristalli Swarovski: il sottile bracciale colorato è semplice da indossare grazie alla chiusura regolabile e può essere combinato facilmente con altri gioielli Swarovski

Desiderio di esplorare, provare, creare: il design originale e sfavillante, combinato con un tocco di colore, rende il bracciale un'idea regalo accattivante per una persona speciale

Swarovski Emily Bracciale, Placcato in Tonalità Rodio con una Fila di Cristalli Swarovski Rotondi in Diverse Dimensioni e Sfumature, Taglia M, Rosa € 78.45 in stock 1 new from €78.45

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure: lunghezza minima 9 cm, lunghezza max 24 cm

Cogli la luminosità: il bracciale regolabile e placcato in tonalità rodio incanta con una fila di brillanti cristalli Swarovski rotondi in diverse dimensioni e in sottili sfumature rosa

Calamita di brillantezza: le varie sfumature rosa si adattano dolcemente a ogni stile e con il meccanismo di trazione con una piccola sfera rodiata puoi facilmente aggiustare il tuo gioiello

Orna te stesso: sia per un look giocoso o elegante, indossalo singolarmente o abbinato ad altri bracciali e gioielli Swarovski per uno stile raffinato e incantato che ruba la scena

Pieno di carattere: con il suo design stupefacente il semplice ma sempre elegante bracciale della Collezione Emily è un'idea regalo originale e giocosa per te o una persona cara nella tua vita

Swarovski Tennis Deluxe Bracciale, Placcato in Tonalità Rodio Lucido con Zirconi Swarovski Arrotondati su Intera Lunghezza, Taglia M, Bianco € 175.00

€ 135.15 in stock 8 new from €135.15

1 used from €109.23 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure: lunghezza 16.5 cm, taglia M

Calamita di brillantezza: l'intera lunghezza del bracciale Tennis Deluxe placcato rodio è impreziosita da vivaci zirconi Swarovski dal taglio arrotondato, creando un raffinato scintillio

Intramontabile ma moderno: grazie al design accattivante ma facile da indossare, il gioiello Swarovski dona un tocco di glamour agli outfit di tutti i giorni

Lavorazione meticolosa: i brillanti cristalli Swarovski tondi sono incastonati e montati a griffe, una tradizionale tecnica di alta gioielleria che dona la giusta lucentezza al modello

Cogli la luminosità: il bracciale della Collezione Tennis Deluxe è un'affascinante idea regalo per una persona importante; l'elegante stile senza tempo si fonde facilmente con altri design Swarovski

Swarovski Subtle Bracciale Morbido, Placcato in Tonalità Rodio Lucido con Doppia Fila di Cristalli dal Taglio Arrotondato, M, Bianco € 125.00

€ 99.99 in stock 16 new from €99.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure: lunghezza 12-24 cm, taglia M

Un'infusione d'arte: due file di Clear Crystal, dal taglio arrotondato e incastonati su maglie a coppa, decorano il bracciale Subtle rodiato, emanando una sontuosa lucentezza

Orna te stesso: il bracciale avvolge naturalmente il polso, anche grazie alla raffinata chiusura a sfera scorrevole, che oltre alla praticità, permette una vestibilità sempre confortevole

Una vera e propria dichiarazione di stile: indossa il gioiello con un orologio Swarovski per una brillantezza controllata o amplificala per la sera aggiungendo gioielli da polso più contrastanti

Calamita di brillantezza: il bracciale rodiato è un'idea regalo impeccabile per chi ama brillare; combina lo stile elegante e intramontabile della Collezione Subtle con altri design Swarovski

Swarovski Ginger Braccialetto Rigido, Placcato in Tonalità Rodio con Pavé di Brillanti Cristalli Blu Mare Swarovski, Taglia M, Blu € 95.00

€ 51.92 in stock 3 new from €51.92

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure (forma ovale): 5,9 cm x 4,5 cm

Eleganza sfavillante: il bangle placcato in tonalità rodio della popolare linea Ginger esalta ogni look con un disco in pavé di cristalli blu mare che crea il classico scintillio firmato Swarovski

Infuso d’arte: il delicato bracciale crea un delizioso effetto sovrapposto con un filo metallico liscio abbinato a un altro a catenella, su cui è fissato un elemento circolare in pavé di cristallo

Glamour senza tempo: immancabile nel tuo portagioie, il bangle placcato in tonalità rodio è facilmente abbinabile a un orologio Swarovski per un look di tendenza a sovrapposizioni

Cogli la luminosità: il design originale e raffinato, combinato con un tocco di classico romanticismo, rende il bracciale un'idea regalo accattivante per una persona speciale READ Miglior Orecchini Donna Argento 925: le migliori scelte per ogni budget

Swarovski Subtle Drops Bracciale Morbido, Placcato in Tonalità Rodio con Cristalli Arrotondati su Catena e Pietre Sospese, Taglia M, Bianco € 129.00

€ 98.87 in stock 4 new from €98.87

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure: lunghezza minima 9 cm, lunghezza max 24 cm, taglia M

Un infuso d'arte: sia in fila sulla catena che sospese, le pietre bianche dal taglio arrotondato fanno meraviglie impreziosendo il bracciale e trasmettendo luce a chi lo indossa

Orna te stesso: il bracciale avvolge naturalmente il polso, anche grazie alla raffinata chiusura a sfera scorrevole, che oltre alla praticità, permette una vestibilità sempre confortevole

Calamita di lucentezza: il braccialetto Swarovski Subtle Drops sarà un ottimo partner per un look lucente ma anche casual; puoi sovrapporlo ad altri bracciali per un tocco di stile lucente

Indossalo e condividilo: il bracciale della Collezione Subtle è una raffinata idea regalo per una persona importante; l'elegante stile senza tempo si fonde facilmente con altri design Swarovski

Swarovski Latisha Bracciale a Catena Morbida, Placcato in Tonalità Oro Rosa, con Cristalli Swarovski su Motivi Floreali, Taglia M, Multicolore € 135.00

€ 94.50 in stock 11 new from €94.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure: lunghezza max 24 cm

Lavorazione meticolosa: il delicato design del braccialetto Latisha a catena morbida è caratterizzato da motivi floreali impreziositi da cristalli Swarovski incastonati con la tecnica Pointiage

Rendilo incantevole: rifinito con una placcatura in oro rosa, il bracciale può essere indossato sul polsino di una camicia o di un dolcevita, per impreziosire un look altrimenti semplice

Progettazione dinamica e moderna: la combinazione di colori, unita alla lucentezza dei cristalli Swarovski, dona al tuo bracciale un'incomparabile delicatezza e un'eleganza senza tempo

Indossalo e condividilo: indossa il bracciale insieme ad altri gioielli Swarovski e dai vita a infinite creazioni, oppure regalalo alla persona che ami per una sorpresa indimenticabile

Swarovski Letra Bracciale in Cristalli Swarovski, Placcato in Tonalità Oro, con Cordino Regolabile in Cotone e Stella Gialla Stampata, Bianco € 65.00

€ 39.00 in stock 10 new from €39.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure: lunghezza minima 12 cm, lunghezza max 24 cm, larghezza 1 cm

Pieno di carattere: un mondo di meraviglia ti attende con il bracciale di cristallo bianco Letra, una moderna e deliziosa interpretazione dei tradizionali bracciali con bead e del loro simbolismo

Ricco di significato: realizzato con brillanti cristalli bianchi con taglio square e rifinito con un cordino scorrevole in cotone cerato, ha una stella gialla stampata, simbolo di magia e ispirazione

Indossalo e condividilo: dona allegria e positività alla tua collezione di gioielli grazie al vivace bracciale creato per rendere speciale la tua quotidianità e quella dei tuoi cari

Un infuso d'arte: parte della famiglia Letra e ideato dalla Direttrice Creativa Giovanna Engelbert per la Collection II, il braccialetto Letra è un'idea regalo contemporaneo e giocosa che fa tendenza

Swarovski Tennis Deluxe Braccialetto, con Zirconia Swarovski a Taglio Misto e Chiusura Moschettone Ripiegato, Placcato in Tonalità Rodio, Bianco € 280.00

€ 179.50 in stock 13 new from €179.50

1 used from €157.96

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure: lunghezza 17 cm

Calamita di brillantezza: lasciati conquistare dal raffinato bracciale Tennis Deluxe firmato Swarovski, un gioiello dall'’intramontabile bellezza che dona una luce delicata a ogni look

Capolavoro di immaginazione: due file di pietre bianche sfaccettate brillano luminose, alternando forme quadrate, a goccia e rotonde, con tagli ovali e Trilliant raffinati, per un effetto abbagliante

Cogli la luminosità: con la chiusura a moschettone ripiegato, il delicato bracciale si presta elegantemente a svariati abbinamenti con altri gioielli in coordinato per impreziosire ogni tuo look

Indossalo e condividilo: per un'idea regalo elegante e dalla grande ispirazione, il raffinato braccialetto Tennis Deluxe di Swarovski diventa un'inaspettata dichiarazione di personalità

Swarovski Symbolic Bracciale a Catena Morbida, Placcato in Tonalità Oro Rosa Lucido con Ciondoli a Simbolo Portafortuna, Taglia M, Blu € 115.00

€ 89.00 in stock 10 new from €89.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure: lunghezza max 24 cm, taglia M

Pieno di carattere: cattura lo sguardo con il bracciale Swarovski Symbolic reso accattivante dalla presenza di vari ciondoli scintillanti portafortuna tra cui ferro di cavallo, infinito ed evil eye

Pronti, partenza, brilla: ogni simbolo è ricoperto da uno o più cristalli Swarovski bianchi e blu, per un effetto di contrasto di alta raffinatezza

Orna te stesso: un gioiello placcato nella tonalità oro rosa che non potrà che aggiungere un tocco di glamour al tuo look; abbinalo al choker coordinato, per un’atmosfera davvero boho-chic

Meraviglia la persona amata: impreziosito da vari ciondoli, il bracciale morbido della Collezione Swarovski Symbolic è un'idea regalo accattivante per sorprendere una persona cara

Swarovski Infinity Bracciale Rigido con Catena Morbida Abbinata e Zirconia, Placcato in Tonalità Oro Rosa con Simbolo Infinito, Taglia M, Bianco € 115.00

€ 85.99 in stock 7 new from €81.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure (forma ovale): 5.9 x 4.5 cm, taglia M

Un'espressione di amore eterno: il bracciale rigido placcato in tonalità oro rosa presenta un affascinante elemento raffigurante l'infinito, reso scintillante da delicati zirconi Swarovski

Pronti, partenza, brilla: un’unica, brillante pietra su una catena morbida si abbina al bracciale rigido per donare luminosità ed eleganza al simbolo dell'infinito

Cattura i cuori: aggiungi ai tuoi gioielli l'elegante bangle Swarovski regolabile della Collezione Infinity con catenina oro rosa abbinata, per uno stile semplice ma incantevole

Meraviglia la persona amata: il bracciale della Collezione Infinity è un'idea regalo originale e ricca di significato per una persona importante nella tua vita

Swarovski Infinity Bracciale Rigido, Placcato in Tonalità Oro Rosa Lucido con Delicati Zirconi su Cuore e Infinito, Taglia M, Bianco € 125.00

€ 81.00 in stock 8 new from €81.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure (forma ovale): 5.9 x 4.5 cm, taglia M

Un'espressione di amore eterno: il bracciale rigido oro rosa presenta un affascinante duplice elemento raffigurante un cuore e un simbolo dell’infinito intrecciati per un look romantico

Pronti, partenza, brilla: un’unica, brillante pietra scintillante adorna il simbolo dell’infinito e dona un tocco di luminosità al modello

Cattura i cuori: il design del bangle regolabile Swarovski della Collezione Infinity presenta un mix di placcature del metallo che combina in modo elegante tonalità calde e fredde

Meraviglia la persona amata: il bracciale della Collezione Infinity è un'idea regalo originale e ricca di significato per una persona importante nella tua vita

Swarovski Orecchini Pendenti Bella V, Taglio Tondo, Rosa, Placcato Color Oro Rosa € 65.00 in stock 1 new from €65.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Aggiungi un tocco di colore con questo paio semplice ed elegante di orecchini a buco con una femminile placcatura oro rosa

Sfoggiando splendidi cristalli rosa rotondi, impreziositi da un accenno di pavé di cristallo Clear, completano qualsiasi outfit e ti accompagneranno dal giorno alla sera con uno stile impeccabile

Il fiore color corallo è decorato con cristalli, per un look glamour

Dal 1895 il taglio di precisione del cristallo introdotto dal fondatore Daniel Swarovski connota l’azienda. La sua passione per l’innovazione e il design ne ha fatto il marchio leader del comparto gioielli e accessori a livello globale.

Dal 1895 il taglio di precisione del cristallo introdotto dal fondatore Daniel Swarovski connota l’azienda. La sua passione per l’innovazione e il design ne ha fatto il marchio leader del comparto gioielli e accessori a livello globale.

Swarovski Hollow Bracciale a Catena Morbida, Placcato in Tonalità Rodio, con Cerchi Centrali Intrecciati e Chiusura Regolabile, Taglia M, Bianco € 135.00

€ 87.00 in stock 4 new from €87.00

1 used from €56.09

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure: lunghezza max 24 cm, altezza motivo 1.2 cm, larghezza motivo 1.8 cm

Infuso d'arte: lasciati ispirare dal delicato braccialetto Hollow, formato da cerchi che si intersecano, placcati in tonalità rodio e rifiniti da un raffinato pavé di cristalli Cry che incanta

Cattura i cuori: il pavé di cristalli Swarovski e la delicata chiusura regolabile rendono il bracciale elegante e semplice allo stesso tempo; la scelta giusta per gli amanti delle cose belle

Pronti, partenza, brilla: in sovrapposizione o indossato da solo, il sottile bracciale Hollow placcato in tonalità rodio è una dichiarazione di eleganza e raffinatezza contemporanea

Un regalo che non passa inosservato: meraviglia la persona amata con il bracciale Hollow; la brillantezza dei cristalli Swarovski incastonati sulle montature circolari lasceranno tutti a bocca aperta

Swarovski Braccialetto Lilia, Farfalla, Rosa, Placcato color oro rosa € 135.00

€ 94.50 in stock 5 new from €94.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questo bracciale rigido è una prodezza di immaginazione e artigianalità e rappresenta l’energia positiva della margherita oltre che i nuovi inizi

Indossalo con un outfit da giorno o da sera: tutto è concesso

Evoca le meraviglie del cosmo con questo splendente bracciale rigido

Sono frammenti di stelle pronti da indossare

Swarovski Collana Lilia, Farfalla, Bianco, Placcato rodio € 95.00

€ 66.50 in stock 11 new from €66.50

1 used from €65.84

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Eleganza classica: la collana placcata in tonalità rodio offre un tocco elegante a ogni look grazie a un ciondolo con una vivace pietra blu a taglio Trilliant, incorniciata da uno sfavillante pavé

Lavorazione meticolosa: la pietra a, adornata da uno scintillante pavé è sospesa su una moderna collanina placcata rodio, creando un gioiello chic e senza tempo

Orna te stesso: indossa il seducente pendente da solo o insieme ad altri gioielli Swarovski per completare il set e valorizzare qualsiasi look con un tocco di classica raffinatezza

Infuso d'arte: il design delicato con una brillante pietra blu e la placcatura in rodio combina semplicità ed eleganza e rende la collana Swarovski un'ottima idea regalo per una persona cara

Swarovski Collana Swarovski Symbolic, Luna e stella, Nero, Placcato color oro Rosa € 95.00

€ 84.99 in stock 5 new from €76.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La bellezza della luna e delle stelle è interpretata da questa elegante e romantica collana placcata oro rosa

Carica del simbolismo del cristallo nelle tonalità chiare e scure, questa creazione, che si ispira all’astronomia, ha un aspetto bohémien e lussuoso

Perfetta per creare sovrapposizioni con altre collane della tua collezione, puoi anche accessoriarla con il bracciale e l’anello abbinati

Dal 1895 il taglio di precisione del cristallo introdotto dal fondatore Daniel Swarovski connota l’azienda. La sua passione per l’innovazione e il design ne ha fatto il marchio leader del comparto gioielli e accessori a livello globale

I gioielli Swarovski sono prodotti delicati creati e lavorati nel rispetto della tradizione READ Miglior Costumi Sexy Donna Hot: le migliori scelte per ogni budget

Swarovski Braccialetto Angelic, Taglio squadrato, Blu, Placcato rodio € 81.38

€ 71.95 in stock 9 new from €71.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Bellissimo nella sua semplicità, questo braccialetto aggiunge un sottile tocco di colore al tuo polso

Presenta una pietra centrale blu scuro circondata da un cerchio di scintillanti pavé trasparenti incastonati su una placcatura rodio senza tempo

Regola il bracciale sulla misura che preferisci utilizzando la chiusura scorrevole

Un regalo speciale per una persona amata o un gioiello versatile da indossare ogni giorno

Swarovski Twist Bracciale Rigido, Placcato in Tonalità Rodio Lucido con Delicati Zirconi Swarovski, Taglia M, Bianco € 125.00

€ 99.99 in stock 4 new from €99.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure: 5.8 x 5.2 cm, taglia M

Unico e senza tempo: in stile classico, il bracciale è tempestato di pietre bianche radiose per una versione moderna del lusso, abbinato a una cornice placcata rodio disinvoltamente elegante

L'innovazione incontra l'ispirazione: per l'intricato design Twist, abbiamo combinato la linea sinuosa di metallo lucido che si curva attorno all'altra, creando un braccialetto raffinato e dettagliato

Valorizza il tuo outfit: abbina il bangle ad altri gioielli della Collezione Twist per un look classico e pulito, oppure indossalo da solo per un tocco di lusso ed eleganza

Cogli la luminosità: il bracciale della Collezione Twist è un'affascinante idea regalo per una persona importante; l'elegante stile senza tempo si fonde facilmente con altri design Swarovski

Swarovski Angelic Square Bracciale, Placcato in Tonalità Rodio con Cristallo Quadrato Circondato da Piccoli Cristalli, Taglia M, Rosa € 95.00

€ 85.00 in stock 1 new from €85.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure: lunghezza 24 cm

Cogli la luminosità: piccoli cristalli bianchi circondano uno scintillante elemento quadrato di cristallo rosa e rendono il sottile bracciale con la fine catenina rodiata un gioiello incantevole

Pronti, partenza, brilla: i braccialetti della collezione Angelic Square riflettono la bellezza della luce e mettono abilmente in risalto i cristalli Swarovski tagliati con precisione

Orna te stesso: l'elegante e semplice bracciale è regolabile e, avvolgendosi fluidamente al tuo polso grazie alla chiusura scorrevole, può essere combinato in tanti modi

Articolo consegnato: 1 x Swarovski Angelic Square Braccialetto, con cristallo rosa quadrato circondato da cristalli Swarovski bianchi e placcatura in tonalità rodio, inclusa confezione Swarovski

