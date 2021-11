Home » Elettronica Miglior Brondi Amico Smartphone: le migliori scelte per ogni budget Elettronica Miglior Brondi Amico Smartphone: le migliori scelte per ogni budget 6 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Brondi Amico Smartphone perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Brondi Amico Smartphone. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Brondi Amico Smartphone più votate disponibili sul mercato nel 2021.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Brondi Amico Smartphone e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



Brondi Amico Smartphone S - Smartphone Dual Sim, Nano Sim, Android, Nero, 5.7" € 149.99

€ 101.33

15 used from €64.79

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il display da ben 5.7” dell’Amico Smartphone S renderà ancora più facile utilizzare le grandi icone visibili ed il menu intuitivo; rivedere le fotografie scattate sarà molto più piacevole sul grande display l’Amico Smartphone S

Il sentirsi protetto è un principio che abbiamo sempre considerato fondamentale; proprio per questo con il tasto SOS dell’Amico Smartphone S potrai inviare una richiesta di aiuto ai numeri memorizzati in caso di situazioni di emergenza

Con la rete 4G sarà più facile e con una maggiore qualità effettuare videochiamate tramite Whatsapp e Skype in maniera ottima, sfruttando tutta la potenza e la velocità della rete 4G

Grazie alla funzione CONTROLLO REMOTO una persona di tua fiducia potrà aiutarti a modificare le impostazioni del tuo telefono dall'esterno, con un semplice SMS dal proprio cellulare

Il primo smartphone Brondi ad essere dotato di un connettore Type-C; il connettore reversibile di ultima di generazione permette l’inserimento dello spinotto di ricarica in entrambi i versi, consentendo il collegamento senza rischi di danneggiamento per il connettore.

Brondi Amico Smartphone 4G Telefono Cellulare per Anziani GSM DUAL SIM con Tasti Grandi, Funzione SOS, Controllo Remoto, Volume Alto, Nero € 139.90

€ 92.50

10 used from €52.40 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il cellulare touchscreen capacitivo Brondi Amico Smartphone 4G con base di ricarica, utilizza il sistema operativo Android con caratteri più grandi, icone del menu chiare e alto volume

Il telefono smartphone GSM DUAL SIM utilizza la rete 4G ad alta velocità e che ottime di utilizzare in modo semplice le applicazioni pre installate come WhatsApp e Skype

Il Brondi Amico Smartphone 4G ha un grande schermo da 5 pollici LCD HD a colori

La batteria permette di tenere accesso lo smartphone Brondi in modalità standby sino a 360 ore, ha una memoria di archiviazione di 8GB espandibile sino a 64GB con MicroSD

Tutti i modelli Brondi sono marchiati CE

BRONDI Amico Smartphone XS Nero 5.0" Smartphone Dual Sim € 113.66

€ 101.00

Amazon.it Features Il display da ben 5” dell'Amico Smartphone XS renderà ancora più semplice utilizzare con tranquillità il menu intuitivo e sia le grandi sul display; rivedere le fotografie scattate sarà molto più soddisfacente sul grande display del vostro nuovo Smartphone

La velocità della rete 4G migliorerà notevolmente la qualità delle videochiamate tramite Whatsapp e Skype che saranno già installate nel nuovo Amico Smartphone XS così da usufruire della velocità 4G

L'Amico Smartphone XS è dotato di un connettore Type-C; il connettore reversibile di ultima di generazione permette l'inserimento dello spinotto di ricarica in entrambi I versi, consentendo il collegamento senza rischi di danneggiamento per il connettore

Talvolta capita di dover cercare in casa qualcosa al buio o si ha la necessità di avere a disposizione una fonte di luce;infatti abbiamo pensato ad una torcia integrata per il tuo dispositivo attivabile agevolmente con un solo tasto

Con la comoda ed elegante base di ricarica inclusa nella confezione, avrai la possibilità di appoggiare comodamente lo smartphone su un qualsiasi ripiano; in breve tempo il tuo cellulare sarà nuovamente carico e pronto all'uso READ Miglior Fondale Fotografico Carta: le migliori scelte per ogni budget

Brondi Amico Flip 4G+ Telefono Cellulare per Anziani GSM DUAL SIM con Tasti Grandi, Funzione SOS, Controllo Remoto, Volume Alto,Type-C, Nero € 93.74

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Amico Flip 4G+

Brondi Amico Chic, Telefono cellulare GSM per anziani con tasti grandi, tasto SOS e funzione da remoto, dual SIM, volume alto, Nero € 64.99

€ 50.47

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cellulare dual sim (standard sim)

Dotato Di Tasto Sos

Grandi tasti retroilluminati

Comoda base di ricarica

Auricolari inclusi

Brondi Amico Fedele, Telefono cellulare GSM per anziani con tasti grandi, tasto SOS e funzione da remoto, dual SIM, volume alto, Dual Sim Nero € 89.99

€ 71.04

46 used from €39.44

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Controllo Remoto: Gestione a distanza per le famiglie

Maxi Display Interno 3" a colori TFT e Grande Display Esterno da 1.77" a colori TFT

Funzione Vedi Chi Ti Chiama con flip attivo

Alto volume degli squilli, della suoneria e della conversazione, con forte vibrazione

Tasto SOS: Invia SMS e chiama automaticamente i numeri memorizzati

BRONDI Amico mio 4G Telefono Cellulare per Anziani GSM DUAL SIM con Tasti Grandi, Funzione SOS, Controllo Remoto, Volume Alto, Nero € 99.99

€ 76.90

Amazon.it Features BASETTA di RICARICA: con la comoda ed elegante base di ricarica inclusa nella confezione, avrai la possibilità di appoggiare comodamente il cellulare su un qualsiasi ripiano; in breve tempo il tuo cellulare sarà nuovamente carico e pronto all'uso.

FLIP ATTIVO: con la funzione Flip Attivo dell'Amico Mio 4G rispondere ad una chiamata e di conseguenza poi chiuderla sarà molto più semplice in quanto ti basterà aprire o chiudere lo sportellino dell'Amico Mio 4G.

GRANDI TASTI: la tastiera è fisica e si contraddistingue per I tasti grandi e facili da premere; con l'Amico Mio 4G potete tranquillamente contare sulla comodità che solo una tastiera fisica può darvi.

TASTO SOS: il sentirsi al sicuro è un principio che abbiamo sempre considerato fondamentale; con il tasto SOS potrai inviare SMS e chiamare automaticamente I numeri memorizzati di chi ti può aiutare.

TORCIA LED: Talvolta capita di dover cercare in casa qualcosa al buio o si ha la necessità di avere a disposizione una fonte di luce; per questa ragione abbiamo pensato all'utilità di una Torcia LED integrata.

Brondi Amico di Casa Telefono Cellulare per Anziani GSM DUAL SIM con Tasti Grandi, Funzione SOS, Controllo Remoto, Volume Alto, Nero € 38.90

€ 35.50

Amazon.it Features Amico di Casa

Tipo di connetore: micro-usb

Sistema operativo: sistema proprietario

Prodotto di ottima qualità

Brondi Amico N°Uno, Telefono cellulare GSM per anziani con tasti grandi, tasto SOS e funzione da remoto, dual SIM, volume alto, Argento € 79.99

€ 63.91

1 used from €54.87

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cellulare DUAL SIM con apertura a conchiglia

Dotato di tasto SOS

Grandi tasti retroilluminati

Brondi Amico Smartphone +, versione aggiornata con base di ricarica, Telefono Cellulare per Anziani GSM DUAL SIM con Tasti Grandi, Funzione SOS, Controllo Remoto, Volume Alto, Nero € 94.90

€ 32.94

32 used from €32.94

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il cellulare touchscreen capacitivo Brondi Amico Smartphone con base di ricarica, utilizza il sistema operativo Android con caratteri grandi, icone del menu chiare e alto volume

Il telefono smartphone GSM DUAL SIM utilizza la rete 3G che garantisce la possibilità di utilizzare in modo semplice le applicazioni pre installate come WhatsApp e Skype

Ha un grande schermo da 5 pollici LCD HD a colori, è provvisto della funzione Controllo Remoto per gestione a distanza per le famiglie, di una doppia fotocamera da 5Mp e del tasto SOS di emergenza

Potrai chiamare le persone senza preoccuparti della batteria perché in conversazione ha un'autonomia di 210 minuti e, se non lo utilizzi lasciandolo in attesa resterà accesso sino a 200 ore, prima di doverlo ricaricare

Tutti i modelli Brondi sono marchiati CE

foto-kontor Custodia a Libro per Brondi Amico Smartphone S Nero di Colore Nero € 16.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Custodia a libro per il tuo Brondi Amico Smartphone S Nero

Colore: nero

Con slot per carte di credito e ricevute

Funzione di supporto, in similpelle di alta qualità, appositamente progettata per il Amico Smartphone S Nero

SAIET Smart Senior Cellulare Smart per Anziani ST550 € 149.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ideato per facilitare l'uso dei Senior, con icone grandi e tasto SOS. Display LCD IPS 5.5" con sensore di luminosità per rendere sempre la visuale ottimizzata anche per colore che hanno problemi di vista. Audio ad altissimo volume.

Memoria Interna 16 GB totale, espandibile a 48GB con micro SD da 32 GB opzionale (non compresa in questa offerta). Batteria ioni di Litio 2500 mAh ricaricabile la sua base di ricaricare compreso nell'offerta.

Fotocamera posteriore 8MP e Frontale 5 MP. Torcia LED, Vibrazione, Sveglia, Radio, Calcolatrice, Calendario.

Supporto della rete 4G con sistema operativo OS Android 10, Bluetooth V4.0 e Wi-Fi, GPS, A-GPS

Utilizzo di WhatsApp semplificato con tasto dedicato con icona grande. Possibilità di scaricare tutte le App desiderate tramite Google Play Store.

foto-kontor Custodia per cellulari Brondi Amico Smartphone 4G in Gomma TPU di Colore Nero (esclusivamente per la Versione 4G) € 11.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Esclusivamente per la versione 4G. Non per la Amico Smartphone senza 4G

Cover solida e sicura per il tuo Amico Smartphone 4G

Ottimo design grazie alla superficie in colore nero

Appositamente realizzata per il tuo Amico Smartphone 4G

Cover protettiva flessibile e morbida in TPU (poliuretano termoplastico)

BRONDI BOSS 4G Telefono Cellulare Maxi Display, Tastiera Fisica Retroilluminata, Dual Sim, 5 MP, Li-ion 1500 mAh, Flip Attivo,Type-c, Social Network, Nero € 99.99

€ 76.90

Amazon.it Features Brondi Boss4g

Tipo di connetore: USB-C

Dimensioni schermo: 3.5 inches

Tipo di schermo: TFT

foto-kontor Custodia per cellulari Brondi Amico Smartphone S Nero in Gomma TPU di Colore Transparente € 11.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cover solida e sicura per il tuo Amico Smartphone S Nero

Ottimo design grazie alla superficie in colore transparente

Appositamente realizzata per il tuo Amico Smartphone S Nero

Cover protettiva flessibile e morbida in TPU (poliuretano termoplastico)

GSM Telefono Cellulare per Anziani,Tasti Grandi,Volume alto,Funzione SOS,Pantalla 2.4,Base di ricarica e fotocamera(Rosso)(con 1 * batteria 1000mAh) € 45.88

€ 38.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Progettato per gli anziani】 Il cellulare anziani di ampio pulsante, ideale per gli anziani da utilizzare:design a pulsante grande, icona del menu di grandi dimensioni, alto volume, pulsante laterale per controllare lo sblocco e la torcia elettrica, L'utente può collegare la base di ricarica e la porta di ricarica USB (adattatore USB, presa con porta USB o computer), e il vecchio può semplicemente caricare il telefono mettendolo nel dock di ricarica.

【Chiamate di Alta Qualità del Suono】 Gli altoparlanti aggiornati assicurano che ogni chiamata sia forte, chiara e semplice.Gli altoparlanti aggiornati assicurano che ogni chiamata sia forte, chiara e semplice. Quando si usano le chiamate a mani libere, non è necessario che le orecchie siano vicine al telefono cellulare, ma possono anche sentire voci forti.

【Multifunzione Mini Luce Cellulari】 Supporta funzioni di calendario, SOS,calcolatrice, sveglia, pianifica corrente, radio FM, immagini, video player, audio player, registratore del suono. Dotato di torcia elettrica, bastare premere il tasto laterale per accendere/spegnere la torcia.Lingua del sistema supporta italiano/inglese/tedesco/francese,ecc. La lingua preimpostata è l'inglese, ecco i passi per impostare la lingua: menu-- settings -- phone settings -- languages -- italiano.

【Impostazione del numero SOS 】 1000 MAH Batteria a Lunga Durata,Impostazione del numero SOS di 5 numeri di telefono per il contatto di emergenza. È necessario per un telefono cellulare senior qualificato. Premere il numero SOS avrà un grande suono per aiuto e comporre direttamente i numeri impostati uno per uno automaticamente M1 e M2 Tasti di selezione diretta dedicati, Key 2 - Key 9 può essere impostato come numero di selezione rapida.

【Telefono cellulare non contrattuale】 Questo telefono cellulare è un telefono a pulsanti senza contratto. Puoi scegliere il pacchetto operatore che fa per te. Compatibile con tutte le reti GSM 2G GSM 850/900/1800 / 1900Mhz. Compatibile con qualsiasi vettore che accetta una scheda SIM 2G GSM, per esempio: O2 ,T-mobile, Straight Talk, Simple Mobile, ecc. Senza nessun blocco SIM per le reti 2G europee.

Uleway Telefono Cellulare per Anziani con Tasti Grandi,Funzione SOS HAC|2.4" Display | Supporto SIM Doppio | Chiamata Rapida and Torcia | Radio Suono Alto | Batteria di grande con base di ricarica € 35.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ☛【Telefono Cellulare per anziani multifunzione,Nuovo sistema operativo UI 】Telefono Cellulare Con un grande 2.4" pollici 256K , 2021 con caratteri più grandi, icone del menu più chiare, altoparlanti incredibilmente alti e ad alto volume. Audio integrato, video, Bluetooth, audio FM, calcolatrice, sveglia, calendario, è in grado di memorizzare fino a 100 voci della rubrica, Il telefono cellulare è dotato di una base di ricarica che è molto comoda a ricaricarlo per gli anziani.

☛【Telefoni Cellulari Chiamate più stabili,Tasto SOS】Tieni premuto il tasto SOS sul retro del telefono per 1,5 secondi, e il telefono chiamerà cinque contatti di emergenza in ordine. Il nuovo telefono anziano utilizza un chip MTK di fascia alta, che non solo migliora il segnale di rete del cellulare, ma stabilizza anche la qualità del telefono cellulare, in modo che non ci siano malfunzionamenti nel processo di utilizzo.

☛【Funzione di HAC】 Compatibile con apparecchi acustici (HAC)Compatibilità con apparecchi acustici all'avanguardia M4 e T4 Ideale per i clienti con dispositivi acustici.

☛【Batterie super grandi aggiornate】 La batteria da 1000 mAh offre una maggiore capacità della batteria rispetto a tutti i prodotti simili. Dura 4-5 ore per chiamate continue, 200-260 ore per il tempo di attesa, e utilizza batterie di tipo a sicure e di alta qualità con un'incredibile autonomia della batteria, velocità di ricarica più veloce e più sicura.

☛ [Telefono cellulare non contrattuale] Questo telefono cellulare è un telefono a pulsanti senza contratto. Puoi scegliere il pacchetto operatore che fa per te. Questo telefono cellulare supporta tutte le reti 2G in Europa. È adatto per effettuare telefonate e inviare messaggi brevi, ma non supporta l'accesso a Internet.Supporta bande GSM: 850/900/1800/1900 MHz. READ Miglior Smartphone 64Gb 4Gb Ram: le migliori scelte per ogni budget

Brondi Amico Unico, Telefono cellulare GSM per anziani con tasti grandi, tasto SOS e funzione da remoto, dual SIM, volume alto, Bianco € 44.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cellulare dual sim con tasti illuminati

Funzione di controllo remoto per la gestione a distanza delle famiglie

Alto volume degli squilli e della conversazione

Tasto sos di emergenza

Memorie dirette di chiamata, radio fm e torcia LED

BRONDI Amico Supervoice, Telefono cellulare GSM per anziani con tasti grandi, tasto SOS e funzione controllo remoto, dual SIM, volume alto ed amplificato, Nero € 79.99

€ 66.85

2 used from €51.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Base di Ricarica: con la comoda ed elegante base di ricarica inclusa nella confezione, avrai la possibilità di appoggiare comodamente il cellulare su un qualsiasi ripiano; in breve tempo il tuo cellulare sarà nuovamente carico e pronto all'uso.

Auricolari Speciali: grazie ai nostri Auricolari Speciali ( inclusi nella confezione ) sentire meglio le persone intorno a noi non sarà più un lontano ricordo.

Torcia LED: Talvolta capita di dover cercare in casa qualcosa al buio o si ha la necessità di avere a disposizione una fonte di luce; per questa ragione abbiamo pensato all'utilità di una Torcia LED integrata.

Grandi Tasti: la tastiera è fisica e si contraddistingue per I tasti grandi e facili da premere; con l'Amico Supervoice potete tranquillamente contare sulla comodità che solo una tastiera fisica può darvi.

Tasto Sos: il sentirsi al sicuro è un principio che abbiamo sempre considerato fondamentale; con il tasto SOS potrai inviare SMS e chiamare automaticamente I numeri memorizzati di chi ti può aiutare.Dimensioni schermo: 2.8 inches; tipo di connetore: Jack da 3.5 mm

Brondi Amico Favoloso, Telefono cellulare GSM per anziani con tasti grandi, tasto SOS e funzione da remoto, dual SIM, volume alto, Bianco € 79.99

€ 66.59

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cellulare dual sim con apertura a conchiglia

Funzione di controllo remoto per la gestione a distanza delle famiglie

Alto volume degli squilli e della conversazione

Tasto sos di emergenza

Memorie dirette di chiamata, radio fm con auricolari inclusi e torcia LED

Emporia SMART.4 - Smartphone 4G, Display 5", 32GB, 3GB RAM, Fotocamera 13 Megapixel, Tasto SOS, Interfaccia semplificata, Accesso facile Whatsapp, Android 10, Black (Italia) € 169.99

2 used from €131.64

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il pulsante d'emergenza Emporia racchiude 5 fasi: Dopo aver premuto il tasto di chiamata d'emergenza, vengono chiamati fino a cinque contatti predefiniti fino a quando qualcuno risponde; il cellulare passa automaticamente alla modalità altoparlante; un SMS di emergenza preimpostato viene inviato a un numero di emergenza; nei dispositivi abilitati al GPS, le coordinate sono allegate alla chiamata di emergenza; allo stesso tempo, viene emesso un forte segnale di allarme, per avvertire l'ambiente circostante/i vicini della situazione di emergenza

Funzioni e Sensori: HAC, compatibile con l'uso di apparecchi acustici M4/T4; grande Display con caratteri ben leggibili, Resistenza agli spruzzi IP54; nFC, Bluetooth 4.2; torcia LED

Camera posteriore con sensore principale da 13mp; camera frontale da 5mp

Sistema Operativo Android 10; display da 5" (960 x 480), Processore Quad - Core, Ram da 3GB e memoria interna da 32GB espandibile con MicroSD fino a 64GB

Batteria da 2500mAh; tipo di schermo: LCD; dimensioni schermo: 5 inches; tipo di connetore: USB - C

foto-kontor Custodia per Brondi Amico Smartphone S Nero Modello Tascabile Stile Flip Nero € 16.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features esclusiva custodia stile flip per il tuo Amico Smartphone S Nero

protezione ottimale per il display e la tastiera

apertura a flip verticale

Colore: nero

Aperture per caricatore, auricolare e videocamera

Brondi Amico Flip 4G Telefono Cellulare per Anziani GSM DUAL SIM con Tasti Grandi, Funzione SOS, Controllo Remoto, Volume Alto, Grigio € 99.90

€ 75.00

4 used from €37.09 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il cellulare a conchiglia con tasti grandi Brondi 4G che con grande display a colori permette di vedere bene caratteri e numeri

Il telefonino GSM DUAL SIM è compatto e con funzione FLIP attivo, che consente di rispondere e chiudere la chiamata aprendo e schiudendo lo sportellino, sul quale è presente l'utile icona di notifica

Il telefono è fornito di fotocamera da 5 Mp con la quale è possibile scattare fotografie, di Radio FM per ascoltare musica con auricolari inclusi e della possibilità di inviare e ricevere SMS con scrittura intuitiva

Potrai chiamare le persone senza preoccuparti della batteria perché in conversazione ha un'autonomia di 180 minuti e, se non lo utilizzi lasciandolo in attesa resterà accesso sino a 180 ore, prima di doverlo ricaricare

Tutti i modelli Brondi sono marchiati CE

Cellulare per Anziani a Conchiglia con Tasti Grandi Funzione SOS Schermo da 2.4" Fotocamera Torcia Telefono per Anziani Facile da Usare Artfone Flip CF241A Nero € 39.99

€ 33.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Semplice da usare. Cellulare per anziani ha un chiaro schermo a colori da 2,4 pollici, design a tasti grandi, icona menu grande e volume alto. Utilizza pulsanti laterali per controllare il volume e la torcia, il telefono anziani a conchiglia Artfone è molto conveniente per gli anziani.

Batteria a durata ultra lunga. Il telefonino per anziani è dotato di una batteria standard 5C da 1000 MAH per 160 minuti di conversazione o 200 ore in standby.

Multifunzione. Fotocamera, Bluetooth, sveglia, calcolatrice e radio FM, è un cellulare per anziani tasti grandi perfettamente funzionante. Supporto di 5 lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano. Inoltre, il cellulare ha toni dei pulsanti con lingue diverse.

Pulsante SOS e tasto di chiamata rapida M1 / M2. Sul retro del cellulare è presente la funzionalità del tasto SOS che consente di chiamare urgentemente il preferito numero di contatto. Il tasto di selezione rapida M1 / M2 permette di comporre rapidamente e facilmente il numero che si utilizza più spesso.

Cellulare senza contratto. Questo cellulare per anziani volume alto che può essere utilizzato su qualsiasi rete GSM (esclusa la rete 3G / 4 G). È necessario aprire la conchiglia del telefono e fare clic sul tasto di risposta quando si risponde. La chiamata termina quando si chiude il telefono.

Brondi Amico Ampli Vox, Telefono cellulare GSM per anziani con tasti grandi, tasto SOS e funzione da remoto, dual SIM, volume alto € 89.90

€ 70.90

73 used from €31.68 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cellulare dual sim a conchiglia e doppio display a colori

Funzione aiuto per l'udito: amplifica suoni e voce durante una conversazione

Tasto sos: invia sms e chiama automaticamente i numeri memorizzati

Controllo remoto: per la gestione a distanza delle famiglie

Speciali auricolari con mircofono inclusi

Brondi Amico Sincero Telefono Cellulare per Anziani GSM DUAL SIM con Tasti Grandi, Funzione SOS, Controllo Remoto, Volume Alto, Nero € 55.90

€ 45.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il cellulare a conchiglia con tasti grandi Brondi Amico Sincero che con grande display a colori permette di vedere bene caratteri e numeri

Il telefonino cellulare GSM DUAL SIM è compatto e con funzione FLIP attivo, che consente di rispondere e chiudere la chiamata aprendo e schiudendo lo sportellino, sul quale è presente l'utila icona di notifica

Il telefono è fornito di fotocamera da 1.3 Mp con la quale è possibile scattare fotografie, di Radio FM per ascoltare musica con auricolari inclusi e della possibilità di inviare e ricevere SMS con scrittura intuitiva

Potrai chiamare le persone senza preoccuparti della batteria perché in conversazione ha un'autonomia di 240 minuti e, se non lo utilizzi lasciandolo in attesa resterà accesso sino a 180 ore, prima di doverlo ricaricare

Tutti i modelli Brondi sono marchiati CE

Brondi Contender Telefono Cellulare GSM DUAL SIM con Tasti Grandi, Nero € 40.47

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il cellulare a conchiglia con tasti grandi Brondi Contender che con grande display a colori permette di vedere bene caratteri e numeri

Il telefonino cellulare GSM DUAL SIM è compatto e con funzione FLIP attivo, che consente di rispondere e chiudere la chiamata aprendo e schiudendo lo sportellino, sul quale è presente l'utila icona di notifica

È fornito di fotocamera da 1.3 Mp con la quale è possibile scattare ottime fotografie, di Radio FM per ascoltare musica grazie agli auricolari inclusi nella confezione e della possibilità di inviare e ricevere SMS con scrittura intuitiva

Potrai chiamare le persone senza preoccuparti della batteria perché in conversazione ha un'autonomia di 210 minuti e, se non lo utilizzi lasciandolo in attesa resterà accesso sino a 200 ore, prima di doverlo ricaricare

Tutti i modelli Brondi sono marchiati CE READ Miglior Cavo Ethernet 30 Metri: le migliori scelte per ogni budget

Apple iPhone SE (128GB) - nero € 543.99

8 used from €406.31

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Come parte dei nostri sforzi per raggiungere i nostri obiettivi ambientali, iPhone SE non include più un alimentatore o EarPods. Utilizza l'adattatore di alimentazione Apple e le cuffie esistenti o acquista questi accessori separatamente

Display Retina HD da 4,7"

Resistente alla polvere e all’acqua (1 metro fino a 30 minuti, IP67)

Fotocamera da 12MP (grandangolo) con modalità Ritratto, Illuminazione ritratto, Controllo profondità, Smart HDR di nuova generazione e registrazione video 4K

Fotocamera anteriore da 7MP con modalità Ritratto, Illuminazione ritratto e Controllo profondità

Brondi Amico Home, Telefono cellulare GSM per anziani con tasti grandi, tasto SOS e funzione da remoto, dual SIM, volume alto € 29.90

€ 28.50

Amazon.it Features Cellulare dual sim con grandi tasti maggiorati e illuminati

Cellulare dal design cordless

Tasto sos: invia sms e chiama automaticamente i numeri memorizzati

Controllo remoto: per la gestione a distanza delle famiglie

Auricolari con mircofono inclusi

foto-kontor Custodia per Brondi Amico Smartphone 4G Modello Tascabile Stile Flip Nero (esclusivamente per la Versione 4G) € 16.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Esclusivamente per la versione 4G. Non per la Amico Smartphone senza 4G

esclusiva custodia stile flip per il tuo Amico Smartphone 4G

protezione ottimale per il display e la tastiera

Colore: nero. Apertura a flip verticale

Aperture per caricatore, auricolare e videocamera

