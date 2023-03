Home » Recensione del prodotto Miglior Capsule Nescafe Dolce Gusto Compatibili: le migliori scelte per ogni budget Recensione del prodotto Miglior Capsule Nescafe Dolce Gusto Compatibili: le migliori scelte per ogni budget 3 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Capsule Nescafe Dolce Gusto Compatibili perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Capsule Nescafe Dolce Gusto Compatibili. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Capsule Nescafe Dolce Gusto Compatibili più votate disponibili sul mercato nel 2023.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Capsule Nescafe Dolce Gusto Compatibili e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



Caffè Borbone Miscela Nera - 90 capsule (6 confezioni da 15) - Compatibili con le Macchine Nescafè®* Dolce Gusto®* € 19.80

€ 18.50 in stock 19 new from €17.43

€ 18.50 in stock 19 new from €17.43

Free shipping

Amazon.it Features 6 Confezioni da 15 Capsule

Miscela Nera

Compatibili Nescafè* Dolce Gusto* con i seguenti modelli di macchine da caffè: De Longhi - Circolo, Genio, Jovia, Melody 3, Mini ME, Piccolo, Stelia; Krups - Circolo, Creativa, Drop, Fontana, KP 2000, Lumio, Melody 2, Mini ME, Movenza, Oblo, Piccolo

*Nescafé e *Dolce Gusto sono marchi registrati di Societè des Produits Nestlè S.A. Caffè Borbone Srl è produttore autonomo non collegato alla Societè des Produits Nestlè S.A. La compatibilità delle capsule Caffè Borbone è funzionale all'utilizzo con macchine da caffè ad uso domestico Nescafé Dolce Gusto .

Caffè Toraldo Miscela Classica Capsule compatibili Nescafè Dolce Gusto 100 pz / 850 g € 19.67 in stock 17 new from €19.62

€ 19.67 in stock 17 new from €19.62

Free shipping

Amazon.it Features Corpo deciso e cremosità

Aroma sublime con retrogusto cioccolattato

Espresso napolitano

Prodotto di alta qualità

96 capsule Dolce Gusto Nescafè compatibili (CREMOSO) € 20.99 in stock 1 new from €20.99

€ 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping

Amazon.it Features Miscela caffè Cremoso

Compatibile Nescafè Dolce Gusto

FRHOME - Nescafè Dolce Gusto 96 Capsule compatibili – Il Caffè Italiano – Kit Degustazione Tour d’Italia con varie intensità € 22.50 in stock 3 new from €22.50

€ 22.50 in stock 3 new from €22.50

Free shipping

Amazon.it Features Confezione da 96 capsule compatibili Nescafè Dolce Gusto assortite

La confezione contiene 6 sacchetti da 16 capsule ciascuno di caffè Napoli, Roma, Trieste, Firenze, Venezia e Decaffeinato

6 diverse miscele con aromi e intensità differenti, compatibili con tutte le macchine da caffè Nescafè Dolce Gusto

Un viaggio attraverso le diverse tipologie di caffè adatte a tutti i gusti

Miscela studiata da mastri torrefattori dal 1870 READ Miglior Divano Da Esterno: le migliori scelte per ogni budget

Gimoka - 64 Capsule Compatibili con Macchinetta Caffè Nescafé®* Dolce Gusto®* - Soave Decaffeinato – Intensità 7-4 Confezioni da 16 Capsule – Made in Italy € 16.85

€ 11.20 in stock 4 new from €11.20

€ 11.20 in stock 4 new from €11.20

Free shipping

Amazon.it Features COMPATIBILI – Le capsule compatibili Dolce Gusto sono perfettamente utilizzabili sulle macchine Krups e De’Longhi sistema NESCAFÉ Dolce Gusto* al pari delle capsule originali. Sono l’alternativa alle cialde caffè

CONTENUTO – La confezione contiene 4 confezioni da 16 capsule (totale 64 capsule) di caffè tostato e macinato, confezionato in atmosfera protetta.

AROMA - Grazie al suo processo di decaffeinizzazione questa miscela restituisce tutto il gusto pieno e delicato del caffè, lasciandone inalterato aroma e gusto.

MADE IN ITALY - Gimoka è il secondo torrefattore in Italia per volumi di caffè processato. Le nostre capsule sono prodotte e torrefatte in Italia.

* Il Marchio non appartiene a Gruppo Gimoka né a società ad esso collegate

Gimoka - 16 Capsule Compatibili con Macchinetta Caffè Nescafé®* Dolce Gusto®* - Caffè al Ginseng – Made in Italy € 4.20

€ 2.70 in stock 5 new from €2.70

€ 2.70 in stock 5 new from €2.70

Free shipping

Amazon.it Features COMPATIBILI – Le capsule compatibili Dolce Gusto sono perfettamente utilizzabili sulle macchine Krups e De’Longhi sistema NESCAFÉ Dolce Gusto* al pari delle capsule originali. Sono l’alternativa alle cialde caffè

CONTENUTO – La confezione contiene 16 capsule confezionate in atmosfera protetta.

AROMA - Gustoso e tonificante, dall’aroma delicato e connotato da note di caramello, è l’ideale per affrontare la giornata con la giusta carica di ottimismo ed energia.

MADE IN ITALY - Gimoka è il secondo torrefattore in Italia per volumi di caffè processato. Le nostre capsule sono prodotte e torrefatte in Italia.

* Il Marchio non appartiene a Gruppo Gimoka né a società ad esso collegate

Kimbo Intenso – Capsule Compatibili Nescafè Dolce Gusto - 2 Confezioni da 30 Capsule (60 Capsule) € 14.98 in stock 3 new from €14.98

€ 14.98 in stock 3 new from €14.98

Free shipping

Amazon.it Features 2 astucci da 30 capsule cadauno

L'aroma è intenso e tostato, il corpo pieno e il retrogusto persistente, con note di cioccolato fondente

Intensità 12/13

Tostatura Scura

Capsule Compatibili con macchine ad uso domestico Nescafè Dolce Gusto

Caffè Moca - Capsule Compatibili Nescafè Dolce Gusto Nero Moca - Confezione da 100 Capsule € 18.99 in stock 1 new from €18.99

€ 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping

Amazon.it Features Caffè caratterizzato da aroma deciso, retrogusto forte ma gradevole al palato

Miscela di caffè pregiati. Al fine di mantenere la perfetta costanza del gusto, l’origine del caffe può variare a seconda delle caratteristiche annuali del raccolto

Ogni capsula contiene 7 gr di caffè ed è confezionata in comode buste da 10 capsule

Lo squisito sapore e aroma del caffè 100% naturale e tostato in Italia, in una pratica confezione da 100 capsule

Caffè Moca la storia in tazza da oltre 70 anni, la qualità del Bar ora arriva a casa!

Gimoka - 48 Capsule Compatibili con Macchinetta Caffè Nescafé®* Dolce Gusto®* - Nocciolino – Gusto Nocciola – 3 Confezioni da 16 Capsule - Made in Italy € 12.99

€ 12.50 in stock 1 new from €12.52

€ 12.50 in stock 1 new from €12.52

Free shipping

Amazon.it Features COMPATIBILI – Le capsule compatibili Dolce Gusto sono perfettamente utilizzabili sulle macchine Krups e De’Longhi sistema NESCAFÉ Dolce Gusto* al pari delle capsule originali. Sono l’alternativa alle cialde caffè

CONTENUTO – La scatola contiene 3 confezioni da 16 capsule (totale 48 capsule) confezionate in atmosfera protetta.

AROMA – Nocciolino è un preparato in polvere per bevanda al caffè al gusto nocciola. Con caffeina, contiene latte

MADE IN ITALY - Gimoka è il secondo torrefattore in Italia per volumi di caffè processato. Le nostre capsule sono prodotte e torrefatte in Italia.

* Il Marchio non appartiene a Gruppo Gimoka né a società ad esso collegate

Caffè Trombetta L'Espresso Dolce, Capsule Compatibili Nescafè Dolce Gusto, Più Crema - 16 Capsule € 8.99 in stock 1 new from €8.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Le nuove capsule di caffè pregiati compatibili con le macchine Nescafè Dolce Gusto

Più crema: miscela dall'aroma forte e intenso, caratterizzata da marcata cremosità

Caffè torreffatto e macinato, confezionato in capsule

Le capsule garantiscono la massima freschezza del caffè perchè sono confezionate in sacchetto in atmosfera protettiva

Il gusto unico e irripetibile del migliore espresso italiano

Lavazza, Espresso Intenso, 96 Capsule Compatibili con Macchine Nescafé Dolce Gusto, con Note Aromatiche di Caramello, Arabica e Robusta, Intensità 9/13, Tostatura Scura, 6 Confezioni da 16 Capsule € 29.94

€ 25.19 in stock 6 new from €28.49

€ 25.19 in stock 6 new from €28.49

Free shipping

Amazon.it Features ESPRESSO INTENSO: Lasciati conquistare da un Espresso Intenso ricco di gusto e personalità. 96 capsule Lavazza compatibili con macchine Nescafé Dolce Gusto*. *Marchio di terzi senza alcun collegamento con Luigi Lavazza S.p.A.

NOTE AROMATICHE: Queste capsule con note aromatiche di caramello sono ideali per un espresso intenso e corposo, per una pausa caffè firmata Lavazza

COMPOSIZIONE: Queste capsule di caffè Lavazza sono realizzate con caffè Arabica e Robusta proveniente dal Centro e Sud America

INTENSITÀ: La tostatura scura e l'intensità 9/13 creano un caffè dalla crema compatta e dal colore scuro, ideale per gli amanti dell'espresso

LAVAZZA: Il Gruppo Lavazza opera in ogni settore dell'industria del caffè, offrendo prodotti di alta qualità, ottenuti attraverso un modello sostenibile basato su innovazione, passione e competenza

Starbucks Confezione Assortita Di Bevande Con Latte Di Nescafe Dolce Gusto, 6 Confezioni Da 12 Capsule (72 Capsule) - 760 g € 29.94 in stock 1 new from €29.94

€ 29.94 in stock 1 new from €29.94

Free shipping

Amazon.it Features Ispirato al caffè STARBUCKS che tanto ami, da poter fare a casa con la macchina NESPRESSO; capsule STARBUCKS by NESPRESSO

Confezione assortita con diverse varietà di capsule STARBUCKS by NESPRESSO, che differiscono per miscela e tostatura

Questa speciale confezione assortita è stata creata appositamente per farti assaggiare l'intera gamma di caffè STARBUCKS

Capsule compatibili con macchina da caffè NESCAFÉ DOLCE GUSTO

Scopri come smaltire la confezione: SCATOLA - PAP 20 - Carta; ASTUCCIO - PAP 21 – Carta; Raccolta differenziata - Verifica le disposizioni del tuo Comune

270 Capsule Caffè Borbone Miscela NERA Compatibili Nescafè Dolce Gusto € 51.86

€ 48.96 in stock 14 new from €48.86 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Size 270 Unità (Confezione da 1)

Cuore Nero Caffè - 200 Capsule Compatibili Nescafè Dolce Gusto, Gusto Intenso e Cremoso (Procida, 200 Capsule) € 34.98 in stock 6 new from €34.98 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ☕ [PROCIDA] Procida è una miscela con gusto forte e robusto, adatto a chi ama il sapore forte e corposo del caffè con un retrogusto duraturo. Oltre alla ricerca e selezione della materia prima, l’ingrediente più importante è la sapienza nella miscelazione del caffè e nella tostatura con tempi e temperature appropriate per ogni varietà di caffè.

☕ [FORTE E ROBUSTO] Utilizziamo diverse varietà di caffè per creare sapori e intensità diverse, garantendo una qualità costante. I Nostri Chicchi Arabica provengono da Etiopia, Brasile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, mentre per i Robusta viene selezionato caffè dal Camerun, India e Uganda. Come per una melodia è necessario usare diverse note, così per ottenere una miscela equilibrata ed armonica è necessario utilizzare più origini di caffè.

☕ [FORMATO] Confezione da 200 Capsule Compatibili con le macchine da caffè Nescafè Dolce Gusto. La scelta giusta per chi ama un caffè Forte e al Tempo stesso Robusto, strutturato e dal sapore inconfondibile.

☕ [CONFEZIONAMENTO] Packaging Robusto e Resistente. Confezionato in atmosfera protettiva per mantenere la freschezza anche a lungo tempo, e senza Capsule prive di OZONO. Conservabilità: 24 mesi dalla data di produzione, conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità. Comodo Packaging con apertura facilitata da 200 Capsule confezionate singolarmente

☕ [SODDISFATTI O RIMBORSATI] Il Nostro Caffè è Stato Selezionato con la massima cura dai Nostri MAESTRI Torrefattori, quindi garantiamo l'ottima esperienza di gusto. Ogni chicco di caffè estratto viene lavorato scrupolosamente e viene sottoposto a un lento processo di tostatura.

180 Capsule Caffè Borbone Miscela ROSSA Compatibili Nescafè Dolce Gusto € 36.79 in stock 12 new from €36.79 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Size 180 Unità (Confezione da 1)

NESCAFÉ DOLCE GUSTO Espresso Napoli Caffè, 6 Confezioni da 16 capsule (96 capsule) € 44.19 in stock READ Miglior Tappetino Per Yoga: le migliori scelte per ogni budget 3 new from €44.19 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Caffè Espresso Napoli da gustare in tazza corta, intensità 13/13

Miscela ispirata alla tradizione italiana del caffè, caffè torrefatto e macinato

Capsule compatibili con macchina per caffè espresso e altre bevande NESCAFÉ DOLCE GUSTO

6 confezioni da 16 capsule: 96 capsule totali

Scopri come smaltire la confezione su buonalavita sezione Dove lo Butto

Karoma Capsule compatibili con Nescafè Dolce Gusto (Mix Bevande, 96 Caspule) € 34.99 in stock 1 new from €34.99

€ 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping

Amazon.it Features Prodotto Made in Italy

Capsule Compatibili Dolce Gusto

Vasta gamma di gusti: offriamo una vasta gamma di gusti per soddisfare ogni palato.

Preparazione facile e veloce

Qualità premium

Caffè Vergnano 1882 Capsule Caffè Compatibili Nescafé Dolce Gusto, Cremoso - 6 confezioni da 12 capsule (totale 72) € 22.14

€ 20.46 in stock 4 new from €20.46

€ 20.46 in stock 4 new from €20.46

Free shipping

Amazon.it Features La crema dorata e densa è persistente. La pulita espressione aromatica ricorda amabilmente le spezie orientali, con interessanti profumi di vaniglia e pepe nero

Capsule compatibili con le macchine ad uso domestico Nescafé Dolce Gusto* Mini Me, Piccolo XS, Infinitissima, Genio, Lumio. Capsule di pregiate origini, accuratamente selezionate e tostate per preparare il caffè espresso italiano

Una miscela morbida e delicatamente aromatica, per un caffè cremoso, come quello del bar

Il gusto corposo e il profumo intenso sono preservati grazie alla tostatura lenta, che esalta le qualità organolettiche delle singole origini di caffè

Conservabilità: 24 mesi dalla data di produzione. Modalità di conservazione: conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità

NESCAFÉ DOLCE GUSTO Cappuccino, 6 Confezioni da 16 capsule (96 capsule) € 37.99

€ 32.94 in stock 41 new from €32.94

€ 32.94 in stock 41 new from €32.94

Free shipping

Amazon.it Features Cappuccino senza glutine con caffè torrefatto e macinato

Caffè espresso aromatico con miscela Arabica Colombiana, Brasiliana e Robusta Asiatica

Capsule compatibili con macchina per caffè espresso e altre bevande NESCAFÉ DOLCE GUSTO

6 confezioni da 16 capsule: 96 capsule totali

Scopri come smaltire la confezione su buonalavita sezione Dove lo Butto

BIESPRESSO - 100 Capsule Compatibili NESCAFE DOLCE GUSTO Caffe, Miscela Cremoso € 25.00

€ 22.50 in stock 2 new from €22.50

€ 22.50 in stock 2 new from €22.50

Free shipping

Amazon.it Features ♨️ UN CAFFE DI QUALITA: 100 Capsule imbustate singolarmente in atmosfera protetta per preservare al meglio il gusto CREMOSO del caffè

☕ COMPATIBILITA': Capsule Compatibili con la tua macchina originale Nescafè Dolce Gusto

♻️ SOSTENIBILITÀ: Il futuro dipende dalle nostre azioni, per questo BIESPRESSO utilizza packaging con materiali riciclati ed ecosostenibili

✅ GARANZIA: La qualità è ciò che caratterizza ogni caffè BIESPRESSO, il gusto ciò che lo contraddistingue dagli altri caffe

MADE IN ITALY: Assapora il classico e tradizionale caffe italiano del bar direttamente a casa tua

Orzo Bimbo Orzo Gran Gusto , Capsule Compatibili Nescafé Dolce Gusto, Naturalmente senza Caffeina, Bevanda Naturale a Base di Orzo, Cremoso Come al Bar, per La Colazione e le Pause, 8 Capsule € 3.20 in stock 1 new from €3.20

€ 3.20 in stock 1 new from €3.20

Free shipping

Amazon.it Features CAPSULE COMPATIBILI NESCAFÉ DOLCE GUSTO: le capsule Orzo Gran Gusto sono compatibili con le macchine del caffè Nescafé Dolce Gusto, per una preparazione veloce in qualsiasi momento della giornata, anche in ufficio, per bevande con la stessa cremosità del bar, da bere da soli o in compagnia

SENZA CAFFEINA: la bevanda a base di orzo di Orzo Bimbo è naturalmente priva di caffeina, come da tradizione, e può essere consumata con tranquillità anche da chi non può o non vuole assumere caffeina ma vuole fare il pieno di gusto

A COLAZIONE, A MERENDA O IN PAUSA: le capsule compatibili Dolce Gusto di Orzo Bimbo rappresentano la bevanda ottimale per la colazione, ma anche per le pause o per la merenda, sono inoltre pratiche da portare anche con sé in ufficio come alternativa al caffè, per bere l'orzo anche coi colleghi

CREMOSO COME AL BAR: l'Orzo Gran Gusto in capsule di Orzo Bimbo non ha solo il gusto inconfondibile dell'orzo, ma è goloso e cremoso proprio come quello del bar, per iniziare la giornata con una bevanda calda, deliziosa e naturale

GUSTALO IN TAZZA GRANDE: l'orzo Gran Gusto è ancora più gustoso se bevuto in tazza grande; una capsula è sufficiente per ottenere una bevanda cremosa da bere prendendosi tutto il tempo per assaporarla

Karoma® 16 capsule Bevanda al Cioccolato Bianco compatibili con Nescafè Dolce Gusto € 9.99 in stock 2 new from €9.99

€ 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping

Amazon.it Features 1 confezione con 16 capsule

Capsule compatibili con Nescafè Dolce Gusto

Bevanda al gusto di Cioccolato Bianco

Dosaggio consigliato 110ml

Prodotto Made in Italy

NESCAFE DOLCE GUSTO COMPATIBILE 160 capsule POP CAFFÈ E-GUSTO M. 1 INTENSO cialde € 39.90

€ 36.20 in stock 6 new from €36.20

€ 36.20 in stock 6 new from €36.20

Free shipping

Amazon.it Features Miscela. 1 INTENSO intensità 10

Miscela . 1 ottenuta dalla sapiente miscelazione di caffè Asiatici lavati con caffè naturali Africani , con retrogusto cioccolattato , e sentori di mandorla tostata

Per chi ama una esperienza di gusto, intenso,forte e speziato , con una crema persistente e densa

Compatibili con macchine NESCAFE' DOLCE GUSTO

Note D'Espresso Latte, Capsule Compatibili Soltanto con Sistema NESCAFE DOLCE GUSTO, 48 Caps € 16.08

€ 14.41 in stock 1 new from €11.30

€ 14.41 in stock 1 new from €11.30

Free shipping

Amazon.it Features Esclusivamente Compatibili con le macchine a capsule NESCAFÉ* DOLCE GUSTO* (* Non registrato su Amazon EU S.a.r.l.)

Lo squisito sapore e aroma del latte in pratiche capsule da 13 g

Prodotto in Italia

Pratico formato da 48 capsule

Dose raccomandata di acqua 200 ml

NESCAFE DOLCE GUSTO COMPATIBILE 96 capsule POP CAFFÈ E-GUSTO M. 2 CREMOSO cialde € 24.99 in stock 7 new from €24.99

€ 24.99 in stock 7 new from €24.99

Free shipping

Amazon.it Features Miscela. 2 CREMOSO intensità 9

Miscela . 2 ottenuta dalla sapiente miscelazione dei caffè Arabica del Centro America dolci e speziati con i caffè delicati asiatici

Per chi ama una esperienza di gusto delicato e speziato , con retrogusto di cioccolato , sentori di vaniglia e mandorla Compatibili con macchine NESCAFE' DOLCE GUSTO

Compatibili con macchine NESCAFE' DOLCE GUSTO

Caffè Karoma® 96 capsule miscela Classico Cremoso compatibili con Nescafè Dolce Gusto Caffè 6 sacchetti da 16 capsule € 22.99 in stock 1 new from €22.99

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping

Amazon.it Features 96 capsule compatibili con Nescafè Dolce Gusto

6 confezioni da 16 capsule

Vasta gamma di gusti: offriamo una vasta gamma di gusti per soddisfare ogni palato.

Gusto cremoso e intenso per un'esperienza di caffè di alta qualità

Note D'Espresso Cioccolato, Capsule Compatibili Soltanto con Sistema NESCAFE DOLCE GUSTO, 48 Caps € 17.82 in stock 1 new from €13.99

€ 17.82 in stock 1 new from €13.99

Free shipping

Amazon.it Features Pratico formato da 48 capsule

Esclusivamente Compatibili con le macchine a capsule NESCAFÉ* DOLCE GUSTO* (* Non registrato su Amazon EU S.a.r.l.)

Lo squisito sapore e aroma del cioccolato in pratiche capsule da 14 g

Prodotto in Italia

Dose raccomandata di acqua 150 ml

POP CAFFE' NESCAFE DOLCE GUSTO COMPATIBILE 48 CAPSULE CAPPUCCINO € 15.90 in stock 7 new from €15.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Bevanda solubile CAPPUCCINO

GUSTO PIENO COME AL BAR

Facile e veloce da preparare

Compatibili con macchine NESCAFE' DOLCE GUSTO

Il nuovo modo di vivere la macchina del caffè

Kosè by Kimbo Capsule Cremoso Compatibili Nescafé Dolce Gusto - Confezione da 2 Astucci Da 30 Capsule (Totale 60 Unità) € 16.34 in stock 3 new from €10.08

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Confezione da 2 astucci da 30 capsule cadauno totale 60 capsule

Note speziate e sentori di cioccolato extra-fondente

Intensità 12 /13

Tostatura Medio - Scura

Capsule Compatibili con macchine ad uso domestico Nescafè Dolce Gusto

Gimoka - 64 Capsule Compatibili con Macchinetta Caffè Nescafé®* Dolce Gusto®* - Gusto Vellutato 100% Arabica – Intensità 8 - 4 Confezioni da 16 Capsule - Made in Italy € 16.85 in stock 5 new from €13.95

€ 16.85 in stock 5 new from €13.95

Free shipping

Amazon.it Features COMPATIBILI – Le capsule compatibili Dolce Gusto sono perfettamente utilizzabili sulle macchine Krups e De’Longhi sistema NESCAFÉ Dolce Gusto* al pari delle capsule originali. Sono l’alternativa alle cialde caffè

CONTENUTO – La confezione contiene 4 confezioni da 16 capsule (totale 64 capsule) di caffè tostato e macinato, confezionato in atmosfera protetta.

AROMA - Profumata miscela delle migliori qualità di Arabica dal gusto delicato e morbido e dalla piacevole acidità. Il suo aroma emana note floreali e armoniche, mentre la crema si presenta in tazza compatta e vellutata. 100% Arabica.

MADE IN ITALY - Gimoka è il secondo torrefattore in Italia per volumi di caffè processato. Le nostre capsule sono prodotte e torrefatte in Italia.

* Il Marchio non appartiene a Gruppo Gimoka né a società ad esso collegate READ Miglior Slam Dunk Completa: le migliori scelte per ogni budget

