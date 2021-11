Home » Prodotti per ufficio Miglior Carta Acquerello Cotone: le migliori scelte per ogni budget Prodotti per ufficio Miglior Carta Acquerello Cotone: le migliori scelte per ogni budget 3 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Carta Acquerello Cotone perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Carta Acquerello Cotone. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Carta Acquerello Cotone più votate disponibili sul mercato nel 2021.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Carta Acquerello Cotone e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



Arches Aquarelle 100% Fine 300 g Blocco incollato A4 12 Fogli Bianco Naturale, Colore, A1795091 € 16.98 in stock 5 new from €16.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ottimo sia per acquerelli, sia per tutte le tecniche umide, inchiostro, guazzo e acrilico

Carta 100% cotone

Incollato nell'impasto con gelatina naturale

Con riserva alcalina, senza acido, né sbiancanti ottici

Le carte Arches sono permanenti e conformi alla norma ISO 9706

Winsor & Newton Watercolour Blocco Grana Fine 300 g - A4 - Incollato 1 Lato - 12 Fogli € 10.00 in stock 5 new from €9.60

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Realizzata per l'acquerello 25% Cotone leggermente testurizzata a grana fine, è prodotta in Italia

Eccezionale rapporto qualità prezzo ideal e per studenti, principianti ed artisti amatoriali

Priva di acidi e sbiancanti ottici

Arteza Blocco Acquerello A4, 14 fogli (300gsm), 100% Cotone, Fronte-Retro, Stampato a Freddo, Carta Priva di Acidi, Ideale per Disegno e Dipingere con Tecniche ad Acquerello e Tecniche Miste € 20.66 in stock 1 new from €20.66

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Carta ruvida pressata a freddo, realizzata in cotone al 100%. 21x29,7cm (A4). 300gms.

Pagine spesse e pressate che si rimuovono facilmente dal pad. Sono progettate per la massima comodità ed affidabilità per schizzi, acquerelli e tecnica mista.

Queste pagine assorbono rapidamente l'acqua di pennarelli e pennelli per massimizzare le capacità di miscelazione e le linee pulite senza sbavature.

Ogni foglio presenta un lato testurizzato così da offrire ampie possibilità di creatività.

Garanzia 100% soddisfatti: Se il tuo prodotto non soddisfa le tue aspettative, richiedi semplicemente un rimborso o una sostituzione.

Hahnemühle - Cartone per acquerelli Expression, 100% cotone, opaco, 300 g/m2, 24 x 30 cm, 20 fogli, made in Germany € 25.77 in stock 1 new from €25.77

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Hahnemühle Cartoncino per acquerelli Expression, 100% cotone, opaco, 300 g/m2, 24 x 30 cm, 20 fogli, made in Germany.

Per acquerelli è fantastico. La dimensione è ottimale, i colori sono buoni. Si lavora piacevolmente quando si bagna

Carta resistente, non si arriccia né si deforma e i colori sono meravigliosi.

Carta resistente e di alta qualità. Scrittura con molla di trazione e molla a punta. L'inchiostro rimane stabile, senza sbavature o sfilacciature.

La carta è relativamente finemente strutturata e grazie alla colla su 4 lati la carta non si arriccia nemmeno con la tecnica a umido o bagnato. Purtroppo un po' costoso, ma per la qualità si paga volentieri! READ Miglior Bracciali Luminosi Fluorescenti: le migliori scelte per ogni budget

Carta per acquerelli, 30 fogli Pasta di legno Carta per acquerelli , 300 gsm Carta per acquerelli Cotone A4 Libro per acquerelli Carta pressata a freddo senza acidi, ideale per di acquerello e schizzi € 13.99

€ 11.89 in stock 1 new from €11.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SENZA ACIDI E RESISTENTE: La carta per acquerello è completamente priva di acidi, quindi i colori rimarranno pieni e vivaci, il che impedisce anche l'ingiallimento della carta bianca. La robusta fibra di legno rende non facile la rottura anche per applicazioni ripetute. Le carte di cotone sono perfette per la maggior parte dei supporti umidi e asciutti, la superficie speciale può garantire un sufficiente assorbimento del colore. I tuoi colori non si sbiadiranno o si deterioreranno nel tempo.

PESANTE TAMPONE ACQUERELLO STAMPATO A FREDDO: questi fogli ad acquerello sono stati pressati a freddo, creando una pagina spessa in grado di resistere a molteplici lavaggi di colore senza deformazioni o deformazioni. Ogni foglio dell'acquerello ha due superfici diverse, la superficie ruvida è perfetta per la pittura ad acquerello o l'acrilico, facilita l'espressione dello stile di pittura; il lato liscio è adatto per dipingere linee chiare come schizzo o calligrafia.

APPLICABILE A VARIE PENNE:questa carta per acquerello è incredibilmente versatile.La buona tenacità della carta di pasta di legno la rende compatibile con varie penne. Puoi creare bellissime opere d'arte con pennarelli per acquerelli,matite colorate,colori acrilici,pastelli,pennarelli e molto altro in questo pad flessibile!La migliore scelta di invio per tutti gli amanti dell'arte che sono interessati a dipingere,ottenerlo e disegnare tutti i tuoi disegni in questo versatile libro ad acquerelli.

PAGINA RIMOVIBILE PORTATILE: ogni foglio è rilegato in questo blocco per acquerello da una colla non tossica per un facile distacco della pagina. Puoi strappare la carta bianca e portarla in campagna a dipingere, oppure puoi strappare il tuo capolavoro e appenderlo al muro. Con il cartone spesso 2 mm sul retro, puoi dipingere facilmente anche senza un tavolo da disegno, perfetto per viaggiare.

SET DI CARTA PER ACQUERELLI: questo set di carta per acquerelli include: un blocco di carta per acquerelli (30 fogli A4 - 29,7 x 21 cm), 3 pennarelli per capelli in nylon (dimensioni assortite) per dettagli fini o pittura a tratto ampio. La carta da 140 libbre / 300 g / m2 è più pesante e più spessa della normale carta per acquerello, rendendola più stabile e resistente all'invecchiamento. Non esitate a contattarci, promettiamo di offrire il 100% di soddisfazione del servizio clienti!

Arches Blocco Per Acquerello Incollato 1 Lato (12 Fogli) - Grana Fina - 300 G/Mq - 26 X 36 cm € 24.99

€ 22.73 in stock 6 new from €22.73

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La carta Arches per acquerello è realizzata in modo tradizionale a macchina in tondo

Le fibre sono distribuite in tutte le direzioni ed in modo omogeneo, rendendo la carta più robusta

L'uso di fibre molto lunge 100% cotone la rende in grado di assorbire molta acqua senza imbarcarsi

Arches Aquarelle 100% Fine 300 g Blocco incollato A3 12 Fogli Bianco Naturale, Colore, A1795094 € 26.01 in stock 7 new from €25.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ottimo sia per acquerelli, sia per tutte le tecniche umide, inchiostro, guazzo e acrilico

Carta 100% cotone

Incollato nell'impasto con gelatina naturale

Con riserva alcalina, senza acido, né sbiancanti ottici

Le carte Arches sono permanenti e conformi alla norma ISO 9706

smlt AS 10 (300)/Pro Line A4 Blocco per acquerelli per professionale, 300 GSM, 100% cotone bianco tradizionale, 10 fogli in carta € 13.78 in stock 2 new from €13.78

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ideale per acquerelli

Tradizionale bianca 100% cotone Carta

Un lato incollati, con schiena

Vaessen Creative Florence Carta per Acquerello A5, Bianco, 300 g/mq, qualità Belle Arti, Grana Grossa, 15 Fogli per Pittura, Handlettering, Progetti Artistici e Altro Ancora, Blanco € 3.85 in stock 1 new from €3.85

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Qualità belle arti – carta di alta qualità composta al 100% di pasta di fibra di cellulosa proveniente da fonti di legno controllate; la carta è acida e priva di lignina, non ingiallisce ed è più durevole; i vostri capolavori resteranno in perfette condizioni per molti anni a venire

Finitura della superficie - questa carta ha una superficie texturizzata, ruvida a grana grossa ed è ideale sia per le tecniche acquerello bagnato su bagnato che a secco, per tutte le consistenze della pittura e per la creazione di campiture ad acquerello; lo spessore e la grana assicurano un ottimo assorbimento dell'acqua

Fogli di carta per acquerello – un pratico set di carta per acquerello; i foglio possono essere facilmente tagliati a misura se necessario e sono adattabili a una varietà di progetti artistici; adattate la forma e le dimensioni della carta per creare cartoline, ritratti, cornici e molto altro

Create capolavori di grande effetto – per i pittori alle prime armi o per gli artisti dell'acquerello la carta per acquerello florence watercolor paper è la tela bianca perfetta per la vostra prossima opera d'arte adatta a bambini, studenti, artisti e appassionati di tutte le età

Grammatura –carta di media grammatura, 300 grammi per metro quadro o g/mq, che assicura un ottimo assorbimento dell'acqua; i fogli possono essere tesi prima dell'uso per eliminare la possibilità di deformazione o increture della carta

Unbekannt Carta per acquerelli, Cotone, Bianco, 24 x 32 cm € 15.07 in stock 2 new from €15.07

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Carta per acquerelli bianca naturale di alta qualità su blocco incollato su 4 lati con una grammatura di 300 g/m²

Carta con grana fine e superficie vellutata per lavori ricchi di dettagli, perfetta per tecniche di miscelazione bagnate e secche

Formato: 24 x 32 cm, contenuto: 20 fogli

Versione: grana fine (pressata a freddo), priva di acidi e resistente all'invecchiamento, composta da 25% cotone e cellulosa senza lignina

Ideale per studenti, principianti e pittori amatoriali, adatto per acquerelli, acrilico, guazzo, inchiostro e disegni

Blocco Linea Acquerello Montval Canson - 24x32 cm - 300 g/mq - 12 fogli - 200807319 € 12.59 in stock 12 new from €7.79

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Formato 24x32 cm

Grammatura 300 g/mq

Nr. fogli 12

Colore bianco

Tipologia Blocco

Canson Heritage Foglio d'arte, 12 Fogli € 19.30

€ 15.08 in stock 3 new from €13.40

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Canson Heritage Cold Press Watercolor Pad, 9. 2,5 cm x 12. 5,1 cm, 12 fogli per blocco

100% cotone, 63,5 kg/300 g/m²

Prodotto in Francia su una tradizionale macchina per stampi a cilindro

Caratteristiche Next Generation non gelatina/non animale dimensionamento

Offre assorbimento ideale, lavaggi perfetti e intensità del colore

Fabriano Carta da acquerello, Cotone, Bianco, Cotone, bianco, 23 x 30.5 x 0.5 cm € 35.46 in stock 3 new from €33.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Specifico per acquarello ma adatto a tantissime altre tecniche pittoriche

Canson Heritage - Blocco per acquerello, incollato su 4 lati, 20 fogli, grana fine, 31 x 41 cm € 36.53 in stock 7 new from €36.46

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 100% cotone, resistente e assorbente

Vecchio fatto su forma rotonda

Tocco unico e consistenza sensuale

Incredibile nitidezza

Facile da correggere in condizioni di bagnato e asciutto

Arteza Blocco Acquerello A4, 14 fogli (300gsm), 100% Cotone, Stampato a Freddo, Carta Priva di Acidi, Ideale Disegno e Dipingere con Tecniche ad Acquerello e Tecniche Miste € 25.74 in stock 1 new from €25.74

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 100% cotone, trama testurizzata, carta ruvida stampata a freddo. 21x29,7cm (A4). 300gsm.

Solidità, comodità ed affidabilità costruita per schizzi, acquerelli e tecnica mista.

Le pagine spesse e facilmente rimovibili assorbono rapidamente l'acqua dei pennelli e pennarelli brush per massimizzare le capacità di miscelazione e le linee pulite senza sbavature.

Ogni foglio presenta un lato liscio ed un lato più strutturato, offrendo ampie possibilità di creatività nella pittura.

Garanzia 100% soddisfatti: Se il tuo prodotto non soddisfa le tue aspettative, richiedi semplicemente un rimborso o una sostituzione.

ESENG® Carta per acquerelli, 40 fogli – 300 g/m² – Blocco per acquerelli, formato DIN A4, bianco, blocco da colorare per acquerelli, disegno, pittura € 19.99

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La carta per acquerelli ESENG è stata sviluppata per artisti e appassionati di pittura ed è adatta per esercitarsi quotidianamente e creare opere e per disegni nel settore dell'abbigliamento e della decorazione della casa.

Il peso della carta è di 300 g/m2, pressato a freddo, le dimensioni sono 21 x 29,7 cm (A4), 40 fogli per blocco. La carta è spessa, assorbente, resistente ai graffi e non si danneggia facilmente con la tintura ripetuta.

La struttura superficiale della carta è moderata, bianca naturale vergine, buona capacità di colorazione, anti-invecchiamento e può reagire al massimo grado di realismo del colore. Adatto per acquerelli, schizzi, pastelli di colore, pastelli idrosolubili, guache e altri metodi di pittura.

Il blocco di carta per acquerelli è rivestito con colla su tutti i lati e ha un'unica apertura angolare. La carta non si muove durante la pittura e rimane appiattita con molta acqua (metodo di pittura a bagno). Dopo la pittura, la carta può essere facilmente separata con un coltello (dall'apertura riservata). Sul retro è presente una copertura rigida da 2 mm che può essere utilizzata come semplice tavola da disegno che può essere conservata facilmente senza piegare la carta.

I nostri prodotti sono gli obiettivi di ESENG. Se non siete soddisfatti del nostro prodotto, vi garantiamo un rimborso al 100% del prezzo di acquisto. READ Miglior Cartucce Canon 540 541: le migliori scelte per ogni budget

Paul Rubens Carta Acquerello, 20 Fogli Disegno Acquerello Carta 300 gsm Carta per Acquerello Carta, Senza acidi Carta spremuta a Freddo per Pittura ad Acquerello, Inferiore ad A5 € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Blocco di carta per acquerello di qualità per artisti: è un panno in cotone al 50% e privo di acidi, il che significa che ti conserva a lungo opere d'arte meravigliose.

Carta per acquerello pressata a freddo: ideale sia per lavori dettagliati che per lavaggi morbidi, adatta sia ai principianti che ai pittori esperti.

Blocco di carta per acquerello: è conveniente se non vuoi allungare la carta per acquerello e sei utile da portare in vacanza o in viaggio.

Specifiche del blocco per acquerelli: 140 lb / 300 GSM, 7,6 x 5,3 pollici, 20 fogli inclusi

Soddisfazione garantita: siamo orgogliosi dell'alta qualità dei nostri prodotti e la soddisfazione del cliente è molto importante per noi, quindi contattaci se hai qualche problema o non sei soddisfatto del prodotto e garantiremo una risoluzione.

OfficeTree A4 Carta Acquerello 300 gr - 40 Fogli di Acquerello A4 - Carta per Aquerello, Pitture, Disegni - 2 Pennelli Gratis € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ACCESSORI GRATIS - Blocco per acquerelli OfficeTree, 40 fogli di carta bianca A4 non acida 210x297 mm, 300g/m2, incollata, con 2 pennelli inclusi

DUE VOLTE BUONO - Carta per pittura e disegno, faccia anteriore ruvida, faccia posteriore liscia, per la pittura ad acquerello e per l'uso universale di diversi materiali e tecniche

PRODOTTO DI QUALITÀ - Foglio dopo foglio di pregevole carta per acquerelli, resistente all'invecchiamento, incollatura lato testa per una semplice separazione con bordi lisci

MULTIFUNZIONALE - Per artisti grandi e piccoli, all'università, a scuola e all'asilo, per la pittura dilettante, il fai da te, gli album fotografici, l'handlettering

BASE FORTE - Per principianti e professionisti, lo spessore della carta ideale per risultati a prova di ondulazioni, per la distribuzione uniforme del colore e la resa ottimale delle tonalità

Pacchi di Due Carta Acquerello Professionale 70 Fogli Acquerello A5 14 x 21,6 cm (300 g) Disegno Pieghevole Blocco Acquarello Carta Pressata a Freddo Rilegatura a spirale microforata € 15.97 in stock 2 new from €15.97

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 70 fogli formato A5 Mini carta per acquerello, 14 x 21,6 cm, con design a spirale perforato, a freddo, colori ad acquerello

70 fogli: 35 fogli di carta per acquerello per quaderno da schizzi. Carta da disegno di alta qualità, pressata a freddo, senza acidi, per acquerelli

Carta spessa di alta qualità: 300 grammi blocco acquerello. Adatto per tutti i tipi di liquidi

Design a spirale: il blocco da disegno ad acquerello è perforato con una spirale, in modo da poter aprire facilmente il blocco da disegno, dipingere comodamente e rimuovere tutta la carta dal quaderno

Fabriano Carta per Acquerello, Cotone, Bianco, 18 x 24 x 0.5 cm € 10.99 in stock 7 new from €6.71

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 20 fogli geleimt sui 4 lati – 200 g/m²

Carta: 18 X 24 cm

Acquerelli stuido blocchi – 20 fogli

Canson Imagine Art paper pad 50fogli € 8.63 in stock 16 new from €6.84

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Canson – Carta Per Disegno e arti plastiche

Disponibile in 25 e 50 fogli

200 g/mq spessore

different formato

Numero 1 in Francia

Fabriano Blocco Artistico Traditional White, 12,5x18 Cm, 300 Gr, Grana Fina, 25 Fogli € 21.30 in stock 6 new from €14.70

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Carta Fabriano Artistico 12,5 x 18 cm 300 g 25 fogli

Carta

Carta Beaux-Arts

Bianco

Eachgoo Album da Disegno per Acquerello, 32 Fogli A4 Acquarelli in Carta 300g per Pittura ad Acquerello € 10.95 in stock 1 new from €10.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Alta Qualità: la pesante grammatura 300 gsm della superficie del dente fine risponde bene ai lavaggi, ed è perfetta per principianti, artisti e così via.

Gummed Spine: puoi facilmente strappare ogni pagina dal pad, senza lasciare residui e senza il rischio di danneggiare il resto delle tue opere.

Acid-Free: la carta per acquerello è carta senza acidi, garantisce la longevità della tua arte.

Buona Esperienza: Il quaderno ad acquerello è perfetto per le tecniche ad acquerello e tecniche miste per esprimere le idee creative, come il disegno, i pastelli, gli inchiostri, la pittura, il disegno con pennarelli, matite e pennelli idrosolubili.

Garanzia Eachgoo: Se non sei soddisfatto del tuo acquerello, ti preghiamo di contattarci immediatamente, faremo del nostro meglio per aiutarti, una sostituzione o un rimborso saranno offerti!

Bloc Encolado, 24x32 cm, 100 Hojas, Canson Montval Jumbo, Grano Fino 300g € 35.86

€ 34.20 in stock 5 new from €33.20

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features blocco carta graa fine 300gm2

smlt 3 AS 10 (300)/Pro Line A3 Blocco per acquerelli per professionale, 300 GSM, 100% cotone bianco tradizionale, 10 fogli in carta € 22.53 in stock 2 new from €22.53

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ideale per acquerelli

Tradizionale bianca 100% cotone Carta

Un lato incollati, con schiena

Blocco Acquerello, Gifort A4 (21 x 29.7 cm) Carta Acquerello 30 Fogli con 3 penne ad acquerello, Ognuno di Carta Senza Acidi Pressata a Freddo, 300 GSM, Ideali per Tecniche ad Acquerello e Miste € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ❤ A DUE FACCIATE: ogni foglio di carta spesso e resistente viene fornito con un lato liscio e un lato testurizzato, che consente flessibilità nella creazione. Linee chiare, facili da colorare, non facili da spezzare, possono essere applicate ripetutamente.

❤ FACILE TEAR: ogni foglio è rilegato nel tampone con la colla, creando un bordo liscio quando rimosso che non danneggia il tuo capolavoro.

❤ SENZA ACIDI: 100% privo di acidi, quindi i colori rimangono ricchi e vibranti. Questa carta per acquerello non lascia che i colori sbiadiscano. Assorbe rapidamente l'acqua, mantenendo le tue vernici più vibranti che mai senza sbavature.

❤ ALTO VALORE: il blocco acquerello con tre pennelli, in modo da poter iniziare subito! 30 fogli totali vengono consegnati nel blocco per acquerello Gifort, formato A4 29,7 * 21; spessore 300 g / m². Cartoncino spesso sul retro, non è necessario disegnare il bordo, può essere applicato comodamente, molto adatto per uscire a disegnare.

❤ REGALO PERFETTO: il blocco di carta può essere utilizzato per tutti i tipi di progetti artistici, rendendolo un regalo ideale per gli artisti (Natale, compleanno, festività natalizie). A ogni artista piacerà questo regalo. Perfetto per i principianti, questo documento è tollerante e consente ai colori decollati di correggere facilmente il tuo lavoro.

Paul Rubens Carta per Acquerello Professionale, 300 g, 20 fogli, 50% cotone, pressato a freddo per acquerello, acrilico, gouache, disegno, pittura, 25x25 cm € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Carta pressata a freddo: la carta per acquerello adotta la tecnologia della pressa a freddo. Possono usare i loro talenti artistici come meglio credono se vuoi provare diversi metodi di pittura.

Privo di acidi: realizzato in cotone privo di acidi, offre una finitura unica e durevole che è perfetta per l'arte finita in acquerello, tempera, matita a carboncino, pastello a olio, penna e inchiostro e altro ancora.

Carta di cotone al 50%: il foglio di cotone trattiene più colori con un perfetto assorbimento d'acqua senza deformazioni e il colore è facile da staccare, quindi puoi ripristinarlo al suo colore originale. È un'opzione eccellente sia per i principianti che per i pittori esperti.

20 fogli per confezione: tutte queste carte sono nastrate per proteggere il foglio sottostante e mantenere la forma originale. Puoi anche strappare facilmente la carta.

Forma rotonda: il libro rotondo è diverso da quello rettangolare. Il bordo del libro rotondo sembra più regolare. Puoi iniziare a dipingere da qualsiasi angolazione. Può offrirti una migliore esperienza di pittura.

TRITART Carta Acquerello A3-35 Fogli - Album per Acquerello 300g/m² - Carta da Acquerello - Fogli Acquerello 29,7 x 42 cm - Album Acquerello per Bambini e Professionisti € 27.01 in stock 1 new from €27.01

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Struttura della superficie di alta qualità. La carta è ottimale per l’effetto acquerello. Poiché la nostra carta A3 per acquerelli è stata raffinata nel processo di produzione, il blocco per acquerelli si distingue per la massima qualità.

Carta per acquerello resistente all’invecchiamento: la nostra carta per acquerello A4 è resistente al 100% contro l’invecchiamento. Inoltre la carta per acquerello è rilegata con colla sul lato superiore.

Cartone universale per acquerello: da un lato la carta per acquerello è liscia e dall'altro lato è ruvida. Il blocco di carta per acquerello da 300 g può essere così utilizzato in modo versatile.

Ottima riproduzione dei colori: blocco di carta per acquerello con un effetto superbo. Questo blocco per acquerelli A3 fa parte della serie Tritart: blocco di carta per acquerelli Madagascar | 35 fogli.

Ottima qualità: carta per acquerello A3 300 g di Tritart.

Arches Blocco Per Acquerello Incollato 1 Lato (12 Fogli) - Grana Fina - 185 G/Mq - A4 € 12.90 in stock 2 new from €12.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La carta Arches per acquerello è realizzata in modo tradizionale a macchina in tondo

Le fibre sono distribuite in tutte le direzioni ed in modo omogeneo, rendendo la carta più robusta

L'uso di fibre molto lunge 100% cotone la rende in grado di assorbire molta acqua senza imbarcarsi READ Miglior Porta Badge Plastica Rigida: le migliori scelte per ogni budget

Pacchi di Due Carta Acquerello Professionale 60 Fogli Acquerello 22,9 x 30,5 cm (300 g) Disegno Pieghevole Blocco Acquarello Carta Pressata a Freddo € 18.97 in stock 2 new from €18.97

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La carta per acquerello spessa e pesante da 63,5 kg (300 g/m²) è ideale per tutti i tipi di colori bagnati e bagnati su acqua bagnata, e combinata con altri supporti come l'inchiostro. Ottimo anche per tecniche bagnate e asciutte in guazzo, pittura acrilica, e anche carbone e grafite

Alta qualità (senza acidi e pH neutro), il che significa che la tua bella opera non ingiallisce né si deteriorerà con il tempo.

Perché spremuto a freddo? La carta pressata a freddo è un favorito dall'artista perché è leggermente strutturata (ha dente) che la rende perfetta per grandi aree di lavaggio (anche lavaggi ripetuti) e per dettagli raffinati. Nessun sanguinamento o deformazione.

Non rischiare di strappare la parte superiore delle pagine! Il nostro design pieghevole rende la rimozione di ciascuno dei 30 fogli un gioco da ragazzi.

Confezione da due pezzi. Garanzia al 100%: ci troviamo dietro i nostri prodotti.

