ESR Cavo da USB C a Lightning, (20 cm, Certificato MFi), Cavo Intrecciato in Nylon, Ricarica Veloce PD per iPhone 13/13 Pro/13 mini/13 PRO Max/12/12 mini/12 Pro/12 PRO Max/11/XR/8,Cavo di Tipo-C,Nero

€ 14.99 in stock