Hai mai provato ad acquistare un Cera Liquida Per Candele perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Cera Liquida Per Candele. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Cera Liquida Per Candele più votate disponibili sul mercato nel 2023.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Cera Liquida Per Candele e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



CHRISTUS Cera Liquida 1 Litro € 6.40

CG Cera liquida per lampade 12 Bottiglie da 1 litro € 75.00

Tintura liquida per candele – 24 colori non tossici per candela colorante per cera gel, paraffina, cera di soia, cera d'api, cera di candela tintura ogni 10ml per la colorazione della candela € 19.99

Free shipping

Amazon.it Features Colori vivaci: questo set di tinture per candele include 24 colori: viola, marrone rossastro, rosso tramonto, verde scuro, verde muschio, blu scuro, marrone, blu medio, azzurro, viola uva, viola, ecc. Basta mescolarli per ottenere colori personalizzati unici! L'effetto colorante dipende dal tipo di cera. Ogni colorante per candele per bottiglie è di 10 ml.

Facile da usare: questo colorante liquido per candele a differenza dei tradizionali blocchi di tintura per candele, non è necessario dedicare tempo extra ad aspettare che si sciolga, richiede solo mescolando delicatamente per ottenere e persino il colore, ed è facilmente miscelato e non lascia particelle o sedimenti nella cera. Inoltre, l'ugello può aiutarti a controllare facilmente il dosaggio e ottenere il tono perfetto ogni volta!

Affidabile e ampiamente usato: la nostra tintura colorata per candele può essere utilizzata su cera di soia, cera d'api, cera di palma, cera gel, cera gelatinosa, cera di paraffina, cera di cocco, cera di fiori di ghiaccio, persino colorazione di sapone (Nota: perline aromatiche non applicabili e perline Eva).

Sicuro e non tossico: realizziamo la nostra tintura di cera per candele solo utilizzando ingredienti atossici e non irritanti di alta qualità, tutti sono di grado alimentare e approvati da MSDS. Non produrrà gas dopo essere stato miscelato con cera o influenzerà l'odore della fragranza della candela. Inoltre, non produrrà sostanze velenose o nocive durante la combustione dopo essere stato trasformato in candela.

Garanzia di rimborso al 100%: se avete domande o problemi riguardanti il set di forniture per la produzione di candele, non esitate a inviare un messaggio al venditore tramite Amazon e risponderemo entro 24 ore. Fai clic su "Aggiungi al carrello" e usa queste tinture colorate per aggiungere vita e colore al tuo progetto fai da te.

ET Cera della liturgia - Cera liquida per lampade in Bottiglia da 1 litro- Confezione da 12 Pezzi € 76.50

Liquida Eremo in Bottiglia, Cera per Lampade e Candele di Chiesa, 1 Litro (Confezione da 2 Pezzi) € 19.50

Amazon.it Features Cera liquida. Uso liturgico. Paraffina pura al 98%. Da usare con lampade di chiesa e candele finte con ricarica. Punto focale: 102 °C

Cera Liquida in Bottiglia da 1 litro. Cera per Lampade e Candele di Chiesa. 2 Bottiglie € 19.50

Amazon.it Features Cera liquida mangiafumo. Confezionata in bottiglie da 1 litro. Inodore e incolore. Paraffina pura >99%. Non produce fumo. Confezione da 2 bottiglie.

Ferrari & Arrighetti Cera Liquida Eremo in Bottiglia, Cera per Lampade e Candele di Chiesa, 1 Litro (Confezione da 12 Pezzi) € 79.50

Amazon.it Features Cera liquida

Uso liturgico

Paraffina pura al 98%

Da usare con lampade di chiesa e candele finte con ricarica

Punto focale: 102 °C READ Miglior Rasoio Elettrico Per Capelli: le migliori scelte per ogni budget

Materialix Cera di paraffina per candele - varie dimensioni (1kg) € 15.95

Free shipping

Amazon.it Features La paraffina viene utilizzata per la produzione di candele di ogni tipo, tra cui: candele lunghe, candele a pilastro, ceri, candele votive, lumini, candele galleggianti, candele da contenitore, ecc.

Un contenuto di olio molto basso, inferiore allo 0,5%, garantisce una combustione uniforme e stabile e nessuna emissione di fumi.

La nostra paraffina può contenere una grande quantità di fragranza senza compromettere la qualità della combustione.

La paraffina produce un profumo migliore di qualsiasi altra cera.

PUNTO DI FUSIONE: 56°C

Materialix Cera di soia Premium Varie Dimensioni - Cera di soia Ecologica Naturale per la Produzione di Candele (3kg) € 34.95

Free shipping

Amazon.it Features una scelta perfetta per le candele in contenitore e le candele tealight (ma funziona benissimo anche per le altre candele)

supporta un maggiore carico di fragranze e ha un ottimo profumo

brucia in maniera più pulita e più lenta della paraffina

una miscela di cera naturale, a base vegetale, ottenuta da risorse rinnovabili; un'ottima alternativa alla cera di paraffina

si scioglie a 55°C

Rayher 3130000 cera gel per candele trasparente contenuto 300gr/ca. 365ml per la realizzazione candele decorative regali Natale bricolage uso semplice € 8.99

Free shipping

Amazon.it Features Cera gel per candele in una confezione da 300gr o ca. 365ml per poter creare creazioni artigianali e candele trasparenti.

Facile nell’utilizzo, basta riscaldare il gel che si fluidifica con le alte temperature ed è pronto per essere usato e versato in stampi.

Il gel nel suo stato liquido può essere colorato o profumato a piacere.

Per creare candele uniche e particolari bisogna semplicemente predisporre stoppini e stampi.

Ideale per regali di Natale, candele per la casa o altri oggetti decorativi a base di cera.

Cereria di Giorgio Liturgico Cera Liquida in Tanica, 18x14x29 cm € 37.03

Free shipping

Amazon.it Features La tanica in PVC contiene cera liquida Trasparente e raffinata

Ideate e prodotte in Italia nel nostro stabilimento dal 1908

Materie prime certificate, stoppino in puro cotone

Non profumato

Soj - Cera di soia 5 kg per candele SENZA OGM 100% Naturale, E-BOOK+50 stoppini in omaggio confezione di candele, cera per candele, confezione da 5 kg € 58.90

Free shipping

Amazon.it Features OFFERTA DI LANCIO | Per l'acquisto della nostra cera di soia, 50 stoppini GRATUITI con una guida digitale esplicativa per avere successo le tue candele a base di cera di soia!da una guida digitale esplicativa su richiesta per avere successo le tue candele a base di cera di soia! (CONDIZIONE: Avendo selezionato le preferenze di comunicazione dei venditori in "Email promozionali")

Una cera sensibile e priva di OGM | Il 100% degli ingredienti di questa cera proviene da materiale vegetale naturale. Soddisfa i rigorosi standard di controllo e qualità europei DSD [67/548/CE] e regolamento 1272/2008/CE. La soia è stata accuratamente allevata e trasformata in Europa per limitare il suo impatto ambientale legato al trasporto.

PERFETTO PER L'AGGIUNTO DI COLORANTE O PROFUMO ️ | la cera di soia possiede un punto di fusione basso gli consente di mantenere una carica di profumo più elevata e migliorare la diffusione del profumo. Punto di fusione: 49-52°C Dosaggio in profumo consigliato: 5-10%

MIGLIORE COMBUSTION, SENZA ODORE E NON TOSSICO | Le candele in cera di soia sono atossiche e possiedono un profumo neutro. La sua temperatura di combustione compresa tra 49 e 52 °C garantisce una durata di combustione prolungata del 30-40% in più rispetto alla paraffina. Non produce fuliggine (carbonio) sulla base durante la sua combustione.

ECONOMICO | Ideale per la fabbricazione delle vostre candele colate e il riempimento delle vostre vecchie candele.⭐️ Poiché la cera grezza non è consigliata per la realizzazione di fondenti/candele modellate, sarà necessario realizzare una miscela con un'altra cera (tipo colza, ape, stearina) per ottenere una consistenza perfetta. Rapporto consigliato: 80% soia/20% altri⭐️

Cera Liquida dell'Eremo in Bottiglia da 1 litro. Cera per Lampade e Candele di Chiesa. 4 Bottiglie € 34.00

Amazon.it Features Cera liquida.

Uso liturgico.

Paraffina pura al 98%.

Da usare con lampade di chiesa e candele finte con ricarica.

Punto focale: 102 °C

Lumea Candele a Cera Liquida - 36 Pezzi - Durata 70 Ore - 68 x 96 mm - Lumini per Decorazione Ristorante, Bar, alberghi € 99.00

Amazon.it Features Le candele Lumea, sono un articolo innovativo e dal bellissimo design. Sono ricaricabili con cartucce di cera liquida usa e getta (meno costose della cera normale, durata fino a 70h)

Non sporcano e una volta finita la ricarica basta sostituire la cartuccia, tutto senza perdite di tempo e senza dover pulire

Sono la soluzione più comoda e funzionale per i ristoratori, catering e hotel che vogliano creare un atmosfera al lume di candela ma con la comodità di avere una candela pulita e a lunga durata

Confezione di 36 candele

5 kg di cera per candele, granulato, paraffina, cera di paraffina € 39.90

Free shipping

Matita di cera liquida per candela - blu € 6.38

Amazon.it Features Penna di cera liquida per la decorazione delle candele

Matita di cera liquida per candela - nero € 6.38

Amazon.it Features Penna di cera liquida per la decorazione delle candele

Candele a cera liquida, durata circa 45 ore, spegnimento automatico con ribaltamento - SET DA 10 PEZZI € 37.00

Amazon.it Features Lunga durata: Circa 45 ore a candela

Si spengono immediatamente se rovesciate. Approvate e certificate per utilizzo in locali pubblici

Non producono fumi o odori

Non sporcano portacandele o basi di appoggio

Altezza 8.2 cm - Diametro 6.0 cm

BEE Happy Cera per Candele Fai da Te e Cosmetici Naturali - Candele Cera d'Api 100% Bio Pura - Cera Naturale per Candele e Cura del Cuoio e Legno - Cera d'Api per Candele e Cosmesi Biologica, 250g € 12.49

Free shipping

Amazon.it Features CERA API PER CANDELE E COSMETICI: la cera dapi pura di BEE Happy è pura al 100% e possiede un certificato di prodotto biologico. È la scelta ideale per creare candele o per ricette fai-da-te che comprendono cosmetici naturali, panni di cera d'api e la cura del cuoio e legno.

100% PURA CERA API BIANCA: le palline di cera d 'api sono pure al 100% senza l'uso di additivi e aromi artificiali. Inoltre possediamo il certificato che conferma il prodotto come completamente biologico e naturale. Scegli la miglior qualità per la tua bio cosmesi!

PERFETTA PER RICETTE FAI-DA-TE: non è utile solo come cera per fare candele ma anche saponi, cosmetici bio, deodoranti, balsami, asciugamani di cera d'api, cura della pelle (viso, mani e corpo) e del legno. Scopri le instruzioni dentro al nostro set e sbizzarisciti con i diversi usi!

SEMPLICE E FACILE DA USARE: per la cera candele etc riscalda con il metodo del doppio bollitore. La temperatura di fusione perfetta risulterà tra i 62 e i 65 gradi. Inoltre forniremo la cera x candele fai da te con altre idee di ricette. Questa è anche una cera dapi per cosmesi pura.

MADE IN GERMANY: Tutti i nostri prodotti sono stati creati e testati in Germania. Utilizziamo esclusivamente ingredienti di altissima qualità e miglioriamo costantemente le formule utilizzate, in modo da creare i migliori prodotti possibili.

Soj - Cera di soia vegetale senza OGM 100% naturale, 2KG E-BOOK+25 MECHES OFFERTE! Produzione di candele colate, cera per candele, cera di soia per candela condizionata in Francia, 2 kg € 30.90

1 used from €30.59

Free shipping

Amazon.it Features FARE CANDELE PERFETTE ✅ | Per ogni acquisto, 25 stoppini GRATIS accompagnati da una guida digitale esplicativa su richiesta (CONDIZIONE: aver controllato le sue preferenze di comunicazioni dei venditori in "E-mail promozionali") per fare un successo delle vostre candele contenenti cera di soia!

VEGANO E BIODEGRADABILE | 100% degli ingredienti di questa cera sono derivati da materiale vegetale naturale. La soia è una risorsa rinnovabile, ecologica e completamente biodegradabile, molto meglio della cera di paraffina che deriva dal petrolio.

MIGLIORE DISSEMINAZIONE DEL PROFUMO ♨️ La cera di soia ha un basso punto di fusione che le permette di trattenere una maggiore carica di profumo e migliorare la diffusione del profumo. Punto di fusione: 49-52°C Dosaggio consigliato della fragranza: 5-10%.

MIGLIORE COMBUSTIONE, NESSUN ODORE E NON TOSSICO | Le candele di cera di soia non sono tossiche e hanno un profumo neutro. La sua temperatura di combustione tra 49-52°C assicura un tempo di combustione più lungo del 30-40% in più rispetto alla paraffina. Non produce fuliggine (carbonio) sulla base durante la combustione.

ECONOMICO | Ideale per fare le candele colate e per riempire le vostre vecchie candele. Per le candele fuse, si consiglia di fare una miscela di cere diverse (cera di colza, cera d'api o stearina) in modo che possano essere rimosse dallo stampo più facilmente.

JBEIY Cera di Soia, Cera Soia per Candele 2Kg, Cera Candele, Bianca Naturale Cera Soia di Alta Qualità, Cera per Candele Fai da te € 31.99

Free shipping

Amazon.it Features [2kg Cera di Soia Naturale] La nostra cera soia è composta da semi di soia naturali, garantiti privi di organismi geneticamente modificati e pesticidi, ed è completamente biodegradabile.

[Specifiche del Cera Candele] Bianco, granulare, 2 kg per sacco, punto di fusione di 56 gradi Celsius.

[Combustione Pulita] La cera di soia non rilascerà alcuna sostanza tossica durante il processo di combustione e non minaccerà la salute di te e della tua famiglia. Puoi acquistarlo con fiducia.

[Ampiamente Usato] La cera di soia può essere utilizzata per realizzare varie candele, candele rotonde, candele per contenitori, ecc.

[Garanzia di qualità] Se il prodotto presenta problemi di qualità (come danni), contattaci per un rimborso o una sostituzione. READ Miglior Tappetino Per Yoga: le migliori scelte per ogni budget

Ferrari & Arrighetti Candela a Cera Liquida con Cartuccia Ø 4 Cm, Finta Candela Ricaricabile per Chiesa in PVC, H 40 Cm € 17.13

Amazon.it Features ️ Finta candela a cera liquida realizzata in PVC

Dimensioni: 4 cm di diametro e 40 cm d'altezza

ℹ️ Completa di cartuccia con stoppino e gigler

Sulla cartuccia interna sono indicati i livelli con la relativa durata

➡️ Disponibile anche in altre altezze: da un min di 20 cm a un max di 1,5 mt

ARSRELIGIOSA.IT TRASPORTO GRATIS 24 litri CERA LIQUIDA Litrurgica LUNGA DURATA Ottima per Lampade e Torce € 145.00

Amazon.it Features Miscela di cera liquida di oli di paraffina

McNory Colorante Per Candele, 24 Colori Colorante a Cera Per Fare Candele, Pintura a Base Di Olio Per Cera, Colorante Liquido Altamente Concentrato Per Candele,per cera gel, paraffina,cera di soia etc € 16.99

Free shipping

Amazon.it Features 【Altamente Concentrato】- Formula nuovissima con colori altamente concentrati per la tua creatività. Ogni bottiglia contiene 10 ml/0,35 once di colorante a cera liquida. Il nostro colorante naturale per candele ha un effetto di tintura migliore rispetto al normale colorante liquido per candele.

【Sicuro e Non Tossico】- Produciamo la nostra tintura a cera per candele solo utilizzando ingredienti di alta qualità non tossici e non irritanti. Non produrrà gas dopo essere stato miscelato con la cera né influirà sull'odore della fragranza della candela. Inoltre, non produrrà sostanze velenose o nocive quando brucia dopo essere stato trasformato in una candela. Si abbina perfettamente a tutte le cere e non lascia residui nella cera.

【Facile Da Mescolare】- Diversamente dai tradizionali chip coloranti a cera per candele, colorate a cera non ha bisogno di tempo aggiuntivo per aspettare che si sciolga nella cera. Puoi anche controllare facilmente il dosaggio e la densità del colore aggiungendo goccia a goccia il colore della candela. Inoltre, puoi sfumare più di un colore per ottenere il colore che desideri.

【Ampia Applicazione】- Il nostro colorante liquido a cera per candele per la produzione di candele può essere ampiamente utilizzato su cera di soia, cera d'api, cera di palma, cera gel, cera gelatinosa, cera di paraffina e persino coloranti per sapone. Puoi usare la tintura separatamente o sfumare con un altro colore, questi coloranti liquidi per candele ti aiuteranno in infinite creazioni e disegni.

【Vari Colori】- Viola, grigio nero, marrone, indaco, bule, blu ceruleo, verde erba, bordeaux, rosso, rosa, arancio, granato, giallo, giallo amaretto, rosso fluo, giallo oro fluo, verde, viola fluo, blu fluo, fucsia fluo, verde chiaro, verde etc.Ogni bottiglia di colore di candela è 10 ml/0,35 once, con stoppini * 10, adesivi con stoppino* 10, 2 portacandele stoppino

Coloranti per Candele 30 Colori - Colorante Liquido per Cera per Candele, Viene Utilizzato Nella Cera Gel, Paraffina, Cera di Soia, Cera D'api, Cera Gel, Concentrato Coloranti per Candele Fai Da Te € 23.99

Free shipping

Amazon.it Features COLORI VIBRANTI: Il kit di colorante a cera liquida contiene 30 colori diversi (10 ml ciascuno) e viene fornito con stoppini per candele * 10, Adesivi bifacciali * 10, localizzatore di stoppini * 2. Una varietà di opzioni di colore può dare libero sfogo alla tua creatività. Crea progetti fatti a mano unici e affascinanti candela con la nostra tintura a coloranti liquidi per cera di candela.

FACILE DA USARE: A differenza dei tradizionali blocchi di colorante per candele che richiedono tempo per sciogliersi, il nostro colorante a cera liquida deve solo essere gocciolato nella cera fusa e mescolato bene, non lascia particelle o depositi nella cera. La bottiglia appositamente progettata può prevenire efficacemente le perdite e controllare facilmente il dosaggio.

SICUREZZA: Il colorante liquido concentrato per candele è composto da ingredienti di alta qualità, non tossici e non irritanti, resistenza alle alte temperature, sicuri per la pelle. Non produrrà gas o odori che influiscano sulla candela dopo la miscelazione con la cera.

AMPIAMENTE USATO: Il Set di coloranti per candele può essere ampiamente utilizzato in cera d'api, cera di palma, cera gel, paraffina, cera di soia, cera di cocco, cera di fiori di ghiaccio. Perfetto per l'utilizzo in candela profumata, candela natalizia, porta candela, candela lavanda, candele di compleanno, ecc.

Clicca su "Aggiungi al carrello". In caso di problemi con il nostro kit di tintura per candele, non esitate a contattarci.

Retazly Liquido Colorante Candele, 18 Colori Coloranti Candela Tintura per Cera di Soia con 18 Stoppini e 2 Stampi, Fai da te Candele Colorate Kit per Fare le candele/ Paraffina/ Cera d'api/ Cera Gel € 18.59

Free shipping

Amazon.it Features ❤️ 18 Colorante Candele Liquide: Il cera di candela Liquido set comprende 18 stoppini da 10 cm/15cm/20cm, 2 silicone stampi, 18 colori tutti diversi. In questo DIY kit così ricco vi è davvero tutto il necessario per dar vita a delle candele superbamente è deliziosamente colorate.

❤️ Sicuro E Intensità Eccellente: I nostri coloranti per candele sono vegani, Insapore, senza crudeltà, senza macchie e delicati sulla pelle. I coloranti sono di buona qualità e una volta sciotti all'interno della cera donano dei colori vividi e luminosi davvero molto intensi.

❤️ Facile da usare: I tintura per cera di soia colori si possono mescolare tra loro per avere altre tonalità e si possono dosare asseconda dell'intensità desiderata. (che più coloranti aggiungi, più intenso sarà il colore; )

❤️ Ambito di utilizzo: Il nostro colorante per cera può essere utilizzato con cera di soia/ paraffina/ cera d'api/ Cera Gel, può avere effetti diversi con cera diversa. Ottimo per realizzano candele arcobaleno/ profumate/ intagliate.

❤️ Adatto per principiante: Adatto per chi crea le candele in casa come, ttimo anche come idea regalo per ogni amante delle candele. (Principiante) Facile da dosare il colore e seguire il dosaggio, ideali per colorare a piacere e creare bellissime candele.

Resin Pro ® Pure Mold Gomma Siliconica Liquida 20Kg Traslucida Veloce per La Creazione Di Stampi per Resine Epossidiche Poliuretaniche Cera Sapone Gesso Cemento, Durezza 13 Shores, 100% Made in Italy € 256.99
€ 246.99

€ 246.99 in stock 2 new from €246.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ⚙️【FORMULA INNOVATIVA 】Gomma Siliconica a Poliaddizione (10kg A + 10kg B) per stampi compatibile con resine epossidiche, poliuretaniche, gesso, cemento, cera e sapone. Le sue caratteristiche meccaniche e la semplicità d'uso lo rendono un prodotto adatto sia all'utilizzo professionale, sia a quello hobbistico. L'elevata trasparenza permetterà di vedere attraverso lo stampo tutte le fasi della colata.

【QUALITA' IMPECCABILE】 Oltra alla creazione di stampi dettagliati , garantisce il 15% in più di colate rispetto a tutte le altre gomme di silicone per poliaddizione in commercio ed un’elevata resistenza all'invecchiamento. Lo stampo ottenuto elevata resistenza alla lacerazione ma anche un morbidezza (13 shores) tale da permettere l'estrazione di complessi modelli in 3D senza rischiare rotture.

✔️【SICURO E CERTIFICATO】 100% Made in Italy, garantita da un Certificato di Atossicità ed esente da solventi ed inodore, questa gomma si configura come un prodotto sicuro e facile da usare!

【MODO D’USO】Rapporto di miscelazione 1 : 1 - durezza: 13 Shore - Catalisi in circa 6-8 ore. Indurimento Completo dopo 12h. Silicone a Poliaddizione: più resistente (rispetto ai normali siliconi con rapporto 100 : 5) consentendo la realizzazione di stampi qualitativamente superiori.

【SERVIZIO DI ASSISTENZA IN ITALIANO] Oltre alle istruzioni d'utilizzo incluse nella confezione, L’assistenza tecnica offre un servizio cortese e professionale che sarà felice di rispondere a tutte le domande inerenti all’utilizzo dei prodotti o di consigliare quale prodotto, all'interno della nostra vastissima gamma, sarà più adatto alla vostra creazione.

FansArriche Colori a Cera - 18 colori, Colorante per Cera per Candele, Coloranti per Candele per la Produzione di Candele Fai Da Te, Colore Naturale per Candele Altamente Concentrato € 19.99

Free shipping

Amazon.it Features 【ALTAMENTE CONCENTRATO】 Formula nuovissima con colori altamente concentrati per la tua creatività. Un po' fa molta strada. Ogni flacone contiene 10 ml / 0,35 once di colori a cera liquida, sufficiente per 1 kg di cera. Il nostro colorante per candele ha un effetto colorante migliore rispetto al normale colorante liquido per candele. Cordiali saluti, puoi controllare il nostro video seguito dalle immagini principali.

【SICURO DA USARE】 I nostri coloranti per candele sono atossici e inodori, sicuri al contatto con la pelle, estremamente stabili nella resistenza al calore. Si abbina perfettamente a tutte le cere e non lascia residui nella cera. Coloranti per Candele Fai Da Te

【COLORI VIVIDI】 Il set di colori a cera FansArriche contiene 18 colori diversi, include indaco, marrone, grigio nero, granato, arancione, burro, giallo macaron, verde mela, verde erba, verde, viola, prugna, bordeaux, rosso, rosa, ceruleo Blu, Oltremare e Blu. Abbastanza per soddisfare tutta la tua ispirazione nella creazione di candele fai-da-te. Puoi anche sfumare più di un colore per ottenere il colore che desideri.

【FACILE DA MISCELARE】 A differenza dei tradizionali chip di tintura a cera di candela, la tintura a cera liquida non ha bisogno di tempo aggiuntivo per aspettare che si sciolga nella cera. Puoi anche controllare facilmente il dosaggio e la densità del colore aggiungendo goccia a goccia il colore della candela.

【AMPIA APPLICAZIONE】 Il nostro colorante liquido a cera per candele per la produzione di candele può essere ampiamente utilizzato su cera di soia, cera d'api, cera di palma, cera gel, cera gelatinosa, cera di paraffina e persino coloranti per sapone. Puoi usare la tintura separatamente o sfumare con un altro colore, questi coloranti liquidi per candele ti aiuteranno in infinite creazioni e disegni.

Gvolatee Coloranti per Candele - 20 Colori Colorante per Cera di Candela Liquido per Fabbricazione Candele Fai-da-te - Kit Tintura per Candele Concentrato -10 ml per colore € 13.99

Free shipping

Amazon.it Features 【Alta qualità】 Ogni flacone contiene 10 ml di vernice a cera liquida, sufficiente per 500 g a 800 g di cera. utilizzare materiali ecocompatibili, un migliore effetto colorante rispetto alla normale tintura liquida per candele.

【Vengono utilizzati materiali ecocompatibili】 I nostri coloranti liquidi a cera per candele sono atossici e inodori, sicuri a contatto con la pelle, estremamente stabili nella resistenza al calore. Può abbinarsi perfettamente a tutte le cere e non lasciare residui nella tua cera. Scelta ideale di coloranti per candele

【20 colori tra cui scegliere】 Il set di tinte per candele contiene 20 colori diversi tra cui rosso, arancione, giallo, verde, blu, rosa, marrone, giallo macaron, verde erba, indaco, verde frutta, nero, granato, viola prugna, blu oltremare , rosso intenso, azzurro, viola, rosso fluo, oro fluo. Abbastanza per soddisfare tutta la tua ispirazione per fare candele fai-da-te.

【Facile da miscelare】 A differenza dei tradizionali trucioli di cera per candele, il colore della cera liquida non richiede più tempo per attendere che si sciolga nella cera. Puoi anche controllare facilmente il dosaggio e la densità del colore aggiungendo goccia a goccia il colore della candela.

【Adatto a una varietà di produzioni fai-da-te】 Il nostro colorante liquido per cera per candele per la produzione di candele può essere ampiamente utilizzato su cera di soia, cera d'api, cera di palma, cera gel, cera gelatinosa, cera di paraffina, persino colorante per sapone. Puoi usare il colorante separatamente o sfumarlo con un altro colore. READ Miglior Caminetto Bioetanolo Da Tavolo: le migliori scelte per ogni budget

Coloranti per Candele 20 Colori - Colorante per Cera di Candela Liquido per Fabbricazione Candele Fai-da-te - Kit Tintura per Candele Concentrato per Cera di Soia, Cera D'api, Cera Gel, Cera Paraffina € 19.99

Free shipping

Amazon.it Features VIBRANTE COLORANTE PER CANDELE LIQUIDE - Abbiamo sviluppato la nostra gamma di 20 coloranti liquidi per candele che offrono una selezione di colori abbagliante per creare splendide candele fai-da-te che desideri! Basta mescolarli per ottenere colori personalizzati unici!

SEMPLICE DA USARE - A differenza del tradizionale blocco colorante per candele che richiede tempo di fusione extra, il nostro pigmento liquido per candele non richiede preparazione ed è pronto per l'uso. Facile da controllare le tue gocce per ottenere sempre la tonalità perfetta!

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO - A causa dell'elevata concentrazione, agitare molto bene prima dell'uso. L'elevato potere colorante e l'eccellente resa cromatica del colorante liposolubile per candele garantisce che possa essere competente per qualsiasi fabbricazione di candele.

SICURO E PREMIUM - Il colorante liquido per cera di candela è realizzato con materiali non tossici e non irritanti che possono essere utilizzati con sicurezza. Non produrrà gas né interferirà con la consistenza o l'odore della candela se miscelato con la cera.

CONVENIENTE - Garanzia di rimborso al 100%. Questo set di tinture per candele viene fornito con 20 bellissimi colori tra cui scegliere con alta pigmentazione ed eccellente solubilità in tutte le cere. Fare clic su "Aggiungi al carrello" e creare una candela accattivante con una gamma di colori intensi!

