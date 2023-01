De'Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG, Condizionatore Portatile Silenzioso 8.300 BTU/h, 2.1 kW, 60m3, Gas R290, Funzione Deumidificatore, Timer 24 ore, Classe Energetica A, Bianco

€ 499.00

€ 380.00 in stock