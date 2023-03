Home » Personal computer Miglior Cooler Master Silencio: le migliori scelte per ogni budget Personal computer Miglior Cooler Master Silencio: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Cooler Master Silencio S600 Midi-Tower Nero

Tasto reset

Cooler Master Silencio S400 Midi-Tower Nero

Tasto reset

Cooler Master SILENCIO S600 Midi Tower ATX, Glasfenster, Schallgedämmt

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Materiale di smorzamento del suono - materiale di smorzamento del suono per una riduzione ottimale del rumore (frontale, pannelli laterali e superiori)

Copertura per smorzamento acustico rimovibile: il pannello superiore può essere rimosso per una maggiore ventilazione quando necessario

Porta anteriore reversibile in acciaio - un sistema di montaggio reversibile permette alla porta di aprirsi da entrambi i lati della custodia

Ventole silenziose – ventole silenziose fp 120 mm pwm (8001400 rpm) per prestazioni silenziose e imbottitura in gomma per ridurre le vibrazioni del rumore

Lettore di schede sd/jack per cuffie - il pannello i/o è dotato di un lettore di schede sd e di un singolo jack per cuffie a 4 poli per audio e microfono simultanei

Cooler Master MasterBox K501L - Case PC ATX con Ventilazione di Forma Angolata, Illuminazione LED in Rosso, Pannello Laterale Trasparente, Configurazioni Flessibili Flusso d'Aria, Nero

Amazon.it Features MCB-K501L-KANN-S00

Cooler Master Silencio 352 Case per PC 'microATX, Mini-ITX, USB 3.0, Panello Laterale Solido' SIL-352M-KKN1

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Minitorre isolato

2 ventole preinstallate da 120 mm

Supporta un radiatore da 240 mm

Supporta dissipatori per CPU fino a 160 mm e schede grafiche di fascia alta fino a 355 mm

Supporta fino a quattro unità SSD e tre HDD

Cooler Master MasterBox MB400L TG - Alloggiamento per tower, colore: Nero

Amazon.it Features COOLER MASTER

2 anni

CAJA PC BE QUIET! TORRE ATX PURE BASE 600 BLACK 2 VENTILADORES/INSONORIZADA BG021

1 used from €130.99 Controlla il prezzo su Amazon

be quiet! Pure Base 600 Midi Tower Black

Cooler Master MasterBox NR200P MAX Case PC Mini-ITX - Lato in Vetro Temperato, Dissipatore CPU AIO da 280mm, PSU SFX Gold 80-PLUS 850W (Full-Modular), Braccio GPU Verticale e Cavo Riser PCI-e 4.0 x16

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CAJA PC COOLER MASTER MASTERBOX NR200P MAX, NR200P-MCNN85-SL0 READ Miglior Pc Desktop I7 Ssd: le migliori scelte per ogni budget

Case 2Xu3, 2X120 Fan

Due porte USB 3.0 e due porte audio nel pannello frontale forniscono un accesso rapido per collegare le periferiche più importanti

L'M25-V è il suo design del pannello frontale meno cavo.

Dietro il filtro antipolvere è preinstallata una ventola da 120 mm. Per il raffreddamento ad acqua, l'M25-V offre la possibilità di un radiatore da 240 mm o 280 mm.

Pannello frontale: 1x ventola da 120 mm (preinstallata) o radiatore (opzionale), pannello posteriore: 1x ventola da 120 mm (preinstallata), pannello superiore: ventola da 3x 120 mm o 2x 140 mm (opzionale)

Cooler Master MasterBox MB511 ARGB– Case PC ATX con Pannello Frontale in Rete, 3 Ventole da 120mm Preinstallate, Pannello Laterale in Vetro, Configurazioni Flusso Aria Flessibili - ARGB

3 VENTOLE 120MM ARGB - L'illuminazione ventola preinstallata può essere assegnata tramite controller integrato o direttamente collegata a schede madri ARGB (ASUS, Gigabyte, MSI e ASRock). Pannello frontale in rete, ottimo flusso aria e filtraggio polvere.

SUPPORTO VENTOLA E RADIATORE ADATTABILE - Supporta fino a sette ventole da 120mm e radiatore doppio da 360mm sul pannello superiore e frontale per assicurare il raffreddamento anche dei sistemi più estremi.

PANNELLO LATERALE IN VETRO TEMPERATO EDGE-TO-EDGE - Esibisci gli effetti luce del tuo sistema attraverso il pannello laterale in vetro temperato (4mm di spessore) che si estende da bordo a bordo.

MASSIMIZZA LE POSSIBILITÀ - Lo spazioso layout interno ospita schede madri ATX con fattore di forma standard per esigenze gaming: Mini-ITX, Micro-ATX, Standard ATX, SSI CEB, E-ATX* (*fino a 12" x 10.7", con gestione cablaggio limitata).

DISPOSIZIONE DEI COMPONENTI PRINCIPALI - Supporta dispositivi di raffreddamento CPU (aria/liquido) fino a un'altezza di 165mm, schede grafiche (GFX) fino a una lunghezza di 410mm e alimentatori (PSU) fino a una lunghezza di 180mm.

Cooler Master HAF 700 EVO PC Case - Full-Tower, Compatibile E-ATX, 5 Ventole Preinstallate, Staffe Radiatore Girevoli, High-AirFlow Cooling, LCD Real-Time, Lame ARGB Edge-Lit, Pannello Laterale TG

HAF = FLUSSO D'ARIA ELEVATO: Pannello frontale dotato di filtro antipolvere FineMesh V2, pale TG ARGB illuminate ai lati, 2 ventole SickleFlow PWM 200mm per alto flusso d'aria; Un monitor LCD integrato visualizza dati in tempo reale o media personalizzati

RAFFREDDAMENTO OTTIMIZZATO: Include 5 ventole preinstallate (2x200mm, 3x120mm) supporta radiatori fino a 480mm (laterale), 360mm (anteriore, inferiore e affiancato in alto), 240mm (posteriore); 2 staffe girevoli modulari per configurazioni e presentazioni

PERSONALIZZAZIONE ACCESSIBILE: I pannelli esterni, la gabbia HDD, i supporti PSU e GPU sono tutti caratterizzati da un design senza attrezzi per una facile installazione, manutenzione, rimozione; Include un supporto GPU verticale e un cavo riser PCIe 4.0

PREMIUM ARGB: Lame di aspirazione in vetro temperato ARGB con illuminazione laterale e ventole ARGB preinstallate creano look unico e futuristico personalizzabile con software MasterPlus+; Include 1 controller, 1 hub PWM/ARGB per maggiore comodità

POSSIBILITÀ DI ESPANSIONE: Interno spazioso può ospitare schede madri con fattore di forma E-ATX, CPU fino a 166mm, GPU fino a 490mm (orizzontale/verticale), 1 PSU ATX fino a 200mm; Un layout di raffreddamento multicamera include la gestione pulita cavi

NZXT H5 Elite - CC-H51EB-01 - Case da gioco per PC mid-tower ATX compatto - Pannello frontale perforato - Pannello laterale in vetro temperato - Predisposto per il raffreddamento ad acqua - Nero

3 used from €145.52 Controlla il prezzo su Amazon

ILLUMINAZIONE RGB INTEGRATA: con due ventole RGB da 140 mm preinstallate e un controller RGB per illuminazione personalizzabile. I pannelli in vetro temperato mettono tutto in mostra.

VENTOLA DELLA GPU DEDICATA: una ventola inclinata da 120 mm aspira l'aria dal fondo del case al fine di fornire un raffreddamento diretto alle tue schede grafiche ad alto assorbimento energetico.

SPAZIOSO SUPPORTO DI RAFFREDDAMENTO: supporto per radiatori fino a 280 mm sulla parte anteriore, 240 mm nella parte superiore e 120 mm sul retro. Si presenta con un massimo di 6 ventole inclusa la ventola per GPU.

PRESTAZIONI SCATTANTI: si adatta alla maggior parte delle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 40 con un ingombro CPU massimo di 365 mm. Posiziona la tua GPU in verticale, usando il kit di montaggio verticale della GPU NZXT (venduto separatamente).

GESTIONE DEI CAVI SEMPLIFICATA: canaline ampie con ganci, ponticelli e cinghie che eliminano ogni dubbio grazie alla gestione cavi organizzata.

Cooler Master MasterCase H500 ARGB– Case per PC con Due Ventole da 200 mm Ottimo Flusso d'Aria, Panello Frontale Versione Traforata Mesh o Chiusa Trasparente, Capacità Hardware ATX Flessibile

€ 116.90 in stock 66 new from €116.90

1 used from €155.99 Controlla il prezzo su Amazon

DUE VENTOLE 200mm ARGB - Due enormi ventole rgb 200mm mf200r aspirano un flusso d'aria ad alto volume nel case per un raffreddamento superiore (include una ventola nera aggiuntiva da 120mm sul retro) - pienamente compatibile con schede madri certificate rgb (asus aura, gigabyte fusion, msi mystic light e asrock) per un'illuminazione argb completa

PANNELLI FRONTALI INTERCAMBIABILI- Include un pannello frontale versione mesh traforata per avere un maggiore flusso d'aria, oppure una versione chiusa per chi cerca di avere un'estetica chiara ed uniforme

PANNELLO LATERALE IN VETRO TEMPERATO - Il pannello laterale con tinta grigia facile da rimuovere combinato con cavo frontale minimalista e coperture psu, crea un'ottima visuale dei componenti interni; supporta schede madri atx, micro-atx e mini-itx con spazio aggiuntivo per il dispositivo di raffreddamento della cpu (167 mm), l'alimentatore (180 mm) e la scheda gfx (410 mm)

PANNELLO FILTRO MAGNETICO – Filtro aria a grande copertura sulla parte superiore fornisce un'ulteriore capacità di scarico termico (supporta ventole aggiuntive e / o radiatori ad acqua), completa la dotazione nel panello frontale la maniglia nella parte superiore che ne agevola il trasporto (fino a 20 kg)

PANNELLO I/O ACCESSIBILE - Dispone di un controller argb manuale, 2 porte usb 2.0, 2 porte usb 3.2 gen 1 (precedentemente usb 3.0), 1 jack audio da 3,5 mm e 1 jack da 3,5 mm

Fractal Design Define R5 - Mid Tower Computer Case - ATX - Optimized For High Airflow And Silent - 2x Fractal Design Dynamic GP-14 140mm Silent Fans included - Water-cooling ready - Black

·...; progettato in modo ottimale per usare silenziosamente il computer con materiale ad alta densità per la riduzione del rumore in tutto il case per il massimo assorbimento acustico, senza compromettere il flusso d'aria e le capacità di raffreddamento

·...; ampio supporto di raffreddamento ad acqua per un caso di queste dimensioni; alloggiamento di radiatori fino a 420 mm nella parte superiore e 360 ​​mm nella parte anteriore

·...; porta anteriore di nuova configurazione, con doppio montaggio laterale per migliorare la tua area di lavoro

·.... 2 supporti ssd dedicati posizionati strategicamente dietro il supporto della scheda madre che presentano nuove porte innovative che offrono un'installazione e una rimozione senza attrezzi

·...; il sistema a gabbia hdd può contenere fino a otto drive da 3,5 "o 2,5" ed è altamente versatile, consente all'utente di modificare il layout della custodia in base alle preferenze personali con più posizioni per spostare le gabbie

Cooler Master MasterBox Pro 5 ARGB ATX Mid-Tower con layout adattabile E-ATX fino a 10,5", pannello frontale DarkMirror, vetro temperato, tre ventole di illuminazione ARGB da 120 mm

€ 89.90 in stock 12 new from €89.90 Controlla il prezzo su Amazon

Layout adattabile: layout adattabile: i ritagli sul vassoio della scheda madre forniscono ampi spazi per build specializzate per adattarsi a una scheda madre E-ATX da 10,5 pollici

Pannello frontale DarkMirror: luce ombreggiata attraverso il pannello frontale DarkMirror per un contrasto più netto dei ventilatori ARGB

ARGB Lighting System: le ventole ARGB preinstallate possono essere gestite dalla scheda madre o da un controller incluso, collegate dallo splitter incluso, per creare un sistema di illuminazione ARGB completo

Vetro temperato: hardware di gioco, raffreddamento ad anello personalizzato e l'orgoglio puro del costruttore è mostrato in vista panoramica attraverso un pannello laterale in vetro temperato edge-to-edge

Opzioni di raffreddamento versatili: supporta un totale di sei ventole da 120 mm, posizionamento anteriore e posteriore del radiatore per garantire nessun compromesso sulle prestazioni di raffreddamento

Cooler Master MasterBox Q500L - Mini Tower Case ATX con Visione Completa Pannello Laterale, Cable Management Ordinato, e Molteplici Opzioni Raffreddamento € 80.99 in stock 28 new from €80.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features FILTRI ANTI POLVERE MAGNETICI DESIGN FANTASIA- Filtri antipolvere magnetici anteriori e superiori progettati su misura sono completamente rimovibili e si presentano in modo minimalista e funzionale.

VERTICALE E ORIZZONTALE – Il case MasterBox presenta viti a testa zigrinata possono fungere anche da piedini per un posizionamento verticale o orizzontale con superficie forata per diverse configurazioni flusso aria.

OPZIONI DI RAFFREDDAMENTO - Pannello inferiore supporta fino a due ventole da 120mm; la parte posteriore un radiatore da 120mm o ventola da 120mm; in alto fino a due ventole 120mm/140mm o radiatori a liquido 120/240mm.

VISIONE EDE-TO-EDGE - Pannello laterale trasparente per una visione completa e con pannello i/o che può essere spostato in 3 diversi orientamenti su entrambi i lati; spazio extra (28mm) dietro il vassoio della scheda madre per gestione dei cavi.

SUPPORTA ATX STANDARD - Formato scheda madre atx standard, possibile montare l'alimentatore in alto sul panello frontale con staffa regolabile in altezza; per build mini-itx, psu posizionato nel posteriore in basso per una maggiore ventilazione. READ Miglior Tastiera Wireless Mouse: le migliori scelte per ogni budget

Cooler Master N200 Case per PC 'microATX, Mini-ITX, USB 3.0, Pannello Laterale in maglia' NSE-200-KKN1 € 76.47 in stock 14 new from €76.47 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features design asimmetrico con maglie sul pannello frontale

Mini tower con grande espandibilità che supporta fino a tre da 3,5 "HDD e quattro da 2,5" SSD

Supporta un radiatore di raffreddamento di 240 millimetri liquido nella parte anteriore

Supporta schede grafiche di fascia alta con una lunghezza fino a 355 millimetri

Cooler Master Cosmos C700P Full Tower Negro € 360.62

€ 319.90 in stock 16 new from €319.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cosmos c700p black edition: i vantaggi dell'originale cosmos c700p includono la copertura psu, le staffe del radiatore piatto, i pannelli a maglie fini, il sistema di copertura dei cavi e un pannello posteriore aggiuntivo, il tutto alloggiato in un c700p nero opaco

Layout altamente versatile: l'esclusivo design del telaio supporta un layout convenzionale, a camino, inverso o completamente personalizzato; il vassoio della scheda madre è anche rimovibile per l'installazione all'esterno del telaio

Connettività ricca: il pannello i / o avanzato è dotato di una porta USB 3.1 (gen 2) di tipo c, quattro porte USB 3.0 aggiuntive, un pulsante di controllo della velocità della ventola e un pulsante di controllo rgb

Diverso supporto per il raffreddamento a liquido - il design piatto della staffa del radiatore offre una maggiore versatilità per il raffreddamento a liquido con la possibilità di essere montato sulla parte superiore, anteriore o inferiore del telaio; le due staffe incluse possono supportare ciascuna un radiatore da 420 mm

Pannello laterale in vetro temperato curvo– un pannello laterale in vetro temperato leggermente colorato, con due bordi curvi, offre un'ampia vista della struttura del sistema

Cooler Master CMP 320 PC Case - Chassis Mini-Tower con 2 ventole ARGB da 120 mm, micro-ATX, pannello laterale in vetro temperato, raffreddamento versatile e supporto componenti, Nero € 81.13 in stock 37 new from €80.74 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Due ventole ARGB incluse: preinstallate con due ventole ARGB da 120 mm, CMP 320 garantisce un'estetica straordinaria, un design accattivante e un'eccellenza termica. Preinstallato sul pulsante di ripristino per un controllo semplificato degli effetti di luce, gli utenti possono anche scegliere di collegare le ventole alla scheda madre per una personalizzazione avanzata.

Nota: il controllo di ripristino e il controllo della scheda madre sono offerti come opzioni separate e non possono essere utilizzati contemporaneamente. Pannello frontale Mesh Geode - Ispirato a formazioni cristalline pulite e asimmetriche, il pannello frontale in rete offre un'aspirazione generosa e un'efficiente filtrazione della polvere.

Opzioni di raffreddamento versatili - Il supporto per un massimo di sei ventole e il supporto del radiatore anteriore, superiore e posteriore garantisce che le prestazioni non siano compromesse. Rivestimento nero completo e copertura PSU - Lascia che il tuo sistema si distingua con uno sfondo completamente nero e una copertura PSU per nascondere i cavi.

Spazio per aggiornamenti - Il supporto per una scheda grafica fino a 365 mm, un dispositivo di raffreddamento CPU da 163,5 mm e più ventole/radiatori posizioni offre spazio per gli aggiornamenti per stare al passo con il gioco.

Cooler Master CM Force 500 Case per PC 'ATX, microATX, USB 3.0, Pannello Laterale in maglia' FOR-500-KKN1 € 70.20

€ 63.50 in stock 42 new from €63.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features design del pannello frontale di classe e minimale

Porta USB 3.0(interno) Superveloce

Top Slot PSU integrato per la massima compatibilità PSU

Grande vassoio cut-out per una facile installazione del raffreddamento della CPU

Supporta tutti gli High-End Vegas tra cui la HD7990

Cooler Master MasterBox E500 - Case Mid Tower nero (M-ITX/M-ATX/ATX) € 74.90 in stock 3 new from €74.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pannello frontale scorrevole

Pannello laterale in vetro temperato

Ventilazione del pannello superiore

Supporta schede grafiche fino a 410 mm

Telaio nero rivestito e copertura PSU

MetallicGear Neo V2 ATX Case (MG-NE510_BK02), telaio compatto, alluminio sabbiato, pannelli in vetro temperato doppio, nero € 99.90 in stock 3 new from €99.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Design compatto, design moderno elegante con pannelli esterni in alluminio sabbiato

Design efficiente nello spazio con supporto per l'hardware ATX e full-size e 2 dischi rigidi a caricamento frontale per una facile accessibilità

Design semplice per la gestione dei cavi con copertura del cavo integrato e cinghie in velcro, compatibile con raffreddamento a liquido AIO (fino a 280 mm) e filtrazione antipolvere

Controllo di illuminazione RGB integrato per la sincronizzazione con altri prodotti RGB Phanteks e compatibile RGB abilitare schede madri

Due pannelli laterali in vetro temperato per mostrare la tua costruzione

Corsair 110Q Case Mid-Tower Silenzioso ATX, Design Minimalista, Opzioni di Archiviazione Flessibili, Filtri Antipolvere Rimovibili, Ventola da 120 mm Inclusa, Senza Finestre, Nero € 159.90

€ 103.97 in stock 4 new from €93.85 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Massima silenziosità: il design minimalista di 110q garantisce che il sistema sia compatibile con qualsiasi ambiente, e vanta quattro pannelli fonoassorbenti che consentono di ridurre il rumore

Opzioni di archiviazione flessibili: supporto per un massimo di quattro unità di archiviazione per offrirti tutto lo spazio di cui hai bisogno: due vassoi da 2,5 pollici

Ventola da 120 mm inclusa: consente di raffreddare direttamente i componenti

Elevato potenziale di raffreddamento: possibilità di installare fino a 4 ventole da 120 mm o 2 ventole da 140 mm oppure radiatori multipli per assicurare il raffreddamento del tuo PC

Manteni il sistema pulito: i filtri antipolvere rimovibili situati nella parte inferiore, superiore ed anteriore consentono di mantenere pulito il sistema

Cooler Master N300 Case per PC 'ATX, microATX, USB 3.0, Pannello Laterale in maglia' NSE-300-KKN1 € 86.64 in stock 16 new from €86.64 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiali: Polimero, pannello frontale in maglia

Formato: Midi tower, Colore: nero

Supporta fino a 8 HDD

Possibilità di installare sistemi di raffreddamento a liquido

Supporta schede grafiche fino a 32mm

Cooler Master Boitier PC MB320L ARGB - Gris € 92.18 in stock 2 new from €92.18 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pannello frontale stile DarkMirror

Prevede la presa di rete

Doppia ventola ARGB

Pannello laterale in vetro temperato

NZXT H210 - Mini-ITX PC Gaming Case - Front I/O USB Type-C Port - Tempered Glass Side Panel - Cable Management System - Water-Cooling Ready - Radiator Bracket - Steel Construction - White/Black € 97.90

€ 94.62 in stock 19 new from €94.62

1 used from €76.24 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features NUOVE CARATTERISTICHE: porta i / o USB Type-C frontale e pannello laterale in vetro temperato con installazione a vite singola

DESIGN REMASTERATO: il design pulito e moderno, l'iconica barra di gestione dei cavi e il pannello laterale interamente in vetro temperato mettono in mostra la vostra splendida build

GESTIONE SEMPLICE dei CAVI: il nostro kit brevettato di cablaggio con canali e cinghie preinstallati rende il cablaggio facile, intuitivo e facile

RAFFREDDAMENTO OTTIMIZZATO: Sono incluse due ventole Aer F 120mm per un flusso d'aria interna ottimale e le prese d'aria del pannello frontale e dell'alimentatore sono dotate di filtri rimovibili; include una staffa rimovibile progettata per radiatori fino a 240 mm che semplifica l'installazione del raffreddamento ad acqua ad anello chiuso o personalizzato

SUPPORTO alla SCHEDA MADRE: Mini-ITX

Fractal Design Define S - Mid Tower Computer Case - ATX - Optimized For High Airflow/Performance And Silent Computing - 2x Fractal Design Dynamic GP-14 140mm Silent Fans - Water-cooling ready - Black € 115.92 in stock 2 new from €115.92

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ·...; custodia define series itx: progettata per utilizzare il computer silenziosamente con smorzamento del suono e tecnologia moduvent

·...; costruzione intuitiva: gestione dei cavi superiore e compatibilità con componenti di dimensioni standard

·...; opzioni di archiviazione flessibili: spazio per un massimo di 4 drive

·...; predisposto per il raffreddamento ad acqua: ospita una varietà di dimensioni del radiatore e include staffe per il montaggio del serbatoio e della pompa

·...; ottimo raffreddamento: 2x ventole della serie dinamica preinstallate - 1 gp-12 e 1 gp-14 - con un adattatore incluso per schede madri con ventole limitate

Fractal Design Define XL R2 - Full Tower Custodia computer - Ottimizzato per flusso d'aria elevato e elaborazione silenziosa - Interno modulare - Flusso d'aria - Layout aperto - Nero € 200.88 in stock 4 new from €200.88

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale antirumore ad alta densità per una custodia silenziosa ottimale

Design moduvent brevettato che consente all'utilizzatore di scegliere tra silenzio ottimale o flusso d'aria massimo

La custodia può contenere dispositivi di raffreddamento ad acqua nella parte anteriore superiore posteriore e inferiore senza importanti modifiche

Entrambe le gabbie dell'hdd possono essere rimosse o riposizionate - la gabbia dell'hdd superiore può essere rimossa o riposizionata per un flusso d'aria maggiore mentre la gabbia dell'hdd inferiore può essere riposizionata ulteriormente nella custodia per consentire il montaggio del radiatore anteriore

Predisposto per il raffreddamento ad acqua: spazio per un radiatore fino a 420 mm nella parte superiore, 360 mm nella parte anteriore e 280 mm nella base

Cooler Master MasterBox Lite 3 Case per PC 'microATX, Mini-ITX, USB 3.0, Pannello Laterale in maglia' MCW-L3S2-KN5N € 58.00 in stock 21 new from €49.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Interno verniciato nero

Slot di espansione: 4

Filtro aria frontale magnetico rimovibile

Dimensioni compatte READ Miglior Micro Sd 256Gb: le migliori scelte per ogni budget

Cooler Master MasterBox MB600L V2- Case PC in Acciaio Spazzolato, Lati in Rete, Maggiore Versatilità di Raffreddamento, Spazi Interni Migliorati, Cover Alimentatore Ventilata - Pannello in Acciaio € 144.99 in stock 7 new from €123.15 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ELEGANTE CASE MID-TOWER - Il MasterBox MB600L V2 è una versione aggiornata dell'originale MB600L con pannello frontale minimalista in acciaio spazzolato, con logo traslucido per tenue retroilluminazione ventola RGB/ARGB

FLUSSO D'ARIA MIGLIORATO - Il telaio V2 include ventilazione pannello superiore e supporto radiatore (max. 240mm); Il pannello anteriore impiega prese d'aria allargate su ambo i lati per fino a 6 ventole in totale (ventola posteriore da 120mm inclusa)

PIU' PERSONALIZZAZIONE - La cover del PSU traspirante consente build cooling invertito o passivo; Gabbia HDD rimovibile (sotto la cover) è ideale per build alternative o PSU lunghi; Include 18.5mm per passaggio cavi e filtri antipolvere front/top/bottom

PIU' SPAZIO PER AGGIORNAMENTI - Telaio 37L ospita schede madri ATX, Micro-ATX e Mini-ITX; Dissipatori CPU fino a 161mm; Schede grafiche (GFX/GPU) fino a 350mm, PSU fino a 160mm (con gabbia HDD); Supporta radiatori top(240mm), fronte(280mm) e retro(120mm)

BEN COLLEGATO - Il pannello I/O superiore include 2 porte USB 3.2 Gen1 di tipo A (5 Mbps) e un jack per cuffie da 3.5mm (audio + microfono); Inclusi 2 anni di garanzia

