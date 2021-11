Home » Prodotti per ufficio Miglior Cover Samsung Tab S2 9.7: le migliori scelte per ogni budget Prodotti per ufficio Miglior Cover Samsung Tab S2 9.7: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

JETech Custodia per Samsung Galaxy Tab S2 9,7", Cover con Funzione di Supporto, Auto Svegliati/Sonno, Nero € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Progettato per Samsung Galaxy Tab S2 9.7 inch Tablet con automatic funzione di sospensione/riattivazione

Alta qualità di cuoio sintetico esterno e interno liscio per la protezione Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Tablet

Accesso completo a tutti i tasti / connessioni

Slim, in forma super, e leggero, ideale per il funzionamento con una sola mano

Facile da installare e rimuovere. Carta di servizio clienti

Skytar Custodia Cover per Samsung Galaxy Tab S2 9.7 - Smart Case Cover Protezione per Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Pollici T810 / T813 / T815 / T819 Tablet Custodia con Funzione di Sostegno,Nero € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questa bella cover è compatibile con Samsung Galaxy Tab S2 9.7 pollici SM-T810/T815/T819 Tablet.

Coperchio esterno è utilizzato da PU pelle e foderato con interno in morbida microfibra.

Custodia cover folio in pelle PU con angolo di due funzione stand per una visione confortevole.

La copertura è sottile, elegante e resistente, aiutando che è mantenere il dispositivo ben protetto.

Cut-out s per un facile accesso agli altoparlanti, fotocamera chiavi, porta caricatore, volume.

FINTIE Custodia per Samsung Galaxy Tab S2 9.7 - Ultra Sottile di Peso Leggero Tri-Fold Case Cover con Funzione Sleep/Wake per Samsung Galaxy Tab S2 9.7" T810N / T815N / T813N / T819N, Starry Night € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features In Particolare la Progettazione per Samsung Galaxy Tab S2 9.7" SM-T810N / SM-T815N / SM-T813N / T-819N Tablet. Facile accedere a tutte le funzioni e controlli pulsanti.

Questa custodia è realizzata in resistente similpelle che garantisce sia un look accattivante che una buona protezione generale per il vostro tablet.

Hole Camera ritaglio sulla schiena e pieno accesso a tutte le porte / connessioni. Facile da installare e rimuovere.

La cover magnetica permette lo spegnimento del tablet alla chiusura e garantisce un risparmio energetico.

Può piegare fino a raggiungere 2 angoli, perfetto ogni volta che si digita o guardare video. chiusura magnetica.

XITODA Custodia per Samsung Galaxy Tab S2 9.7,Hybrid TPU+PC Protection Back Cover per Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T810 T815 T813 T819 Tablet Custodia con Stand - Nero € 13.98 in stock 1 new from €13.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Specialmente progettato per Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Pollici SM-T810 T815 T813 T819 Tablet.

Realizzato in materiale resistente TPU e materiale PC, protegge il telefono da graffi, polvere e urti.

Caratteristica esclusiva costruita in stand offre la libertà di guardare video o di navigare senza problemi.

I materiali strutturati e silicone garantiscono una maggiore tenuta del dispositivo e una sensazione tattile.

Il design unico consente un facile accesso a tutti i pulsanti, i controlli e le porte senza dover rimuovere il caso.

EasyAcc Custodia Cover compatibile con Samsung Galaxy Tab S2 9.7, Ultra Sottile Smart Cover Case in Pelle con Sonno/Sveglia la Funzione compatibile con Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Tablet - Nero € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Per Samsung Galaxy Tab S2 9.7 pollici --- Offre una protezione a 360° per Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T810/ T813/ T815/ T819.

Sottile e portatile --- Pesa solo 5mm, la custodia ideale per Samsung Galaxy Tab S2 9.7 / Tab S2 NOOK.

Supporto a doppia posizione --- Fissa il tuo dispositivo in un angolo di visualizzazione ideale o in una posizione comoda per la scrittura.

Funzione automatica di sonno/risveglio --- Mette automaticamente il dispositivo a riposo quando è chiuso e lo riaccende quando è aperto.

Materiale ecologico --- Pelle PU impermeabile e resistente alle macchie all'esterno. Il retro della custodia è fatto di policarbonato al 100% che è resistente allo sporco e durevole. READ Miglior Canon Pg-540Xl: le migliori scelte per ogni budget

GLANDOTU Custodia per Samsung Galaxy Tab S2 9.7 pollici (T810/T813/T815/T819) Cover con pellicola protettiva e pennino - Ultra Sottile Flip Pelle PU in Samsung Tab S2 Custodia (Oro rosa) € 19.98 in stock 1 new from €19.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Compatibilità: compatibile con Samsung Galaxy Tab S2 9,7 pollici. Offre una protezione a 360° per Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T810/T813/T815/T819. Tutte le funzioni del tablet sono accessibili tramite una precisa posizione del foro.

Buona lavorazione: la cassa è realizzata con artigianato tradizionale, rivestimento in pelle PU di buona qualità + resistente custodia interna in silicone TPU che offre un'eccellente protezione a 360 gradi.

Pieghevole: con la funzione pieghevole è possibile visualizzare lo schermo orizzontalmente. È possibile regolare liberamente l'angolo di visione per film e ci sono 4 slot per schede.

Prestazioni stabili: la striscia antiscivolo può sostenere il computer del tablet per garantire la stabilità del supporto del tablet. Sul lato della custodia si trova una tasca per penna.

Contenuto della confezione: custodia per Samsung Galaxy Tab S2 con pennino capacitivo e pellicola protettiva (protezione schermo, protezione contro acqua, graffi e design senza bolle).

FYY Cover per Samsung Galaxy Tab S2 9.7", Cover Samsung Tab S2, Ultra Sottile Flip Custodia in Pelle PU con Porta Carte e Funzione Auto Svegliati/Sonno per Samsung Galaxy Tab S2 9.7" -Nero € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cover Samsung Tab S2 9.7" realizzato con premio cuoio esterno e morbida microfibra interno, offre una presa sicura e durata garantita. Il prodotto è dotato di tessitura fine e confortevole impressione tattile

Samsung Tab S2 Cover con slot per schede di interni sono progettati per voi a mettere il vostro biglietto da visita / carte di credito / SD scheda digitale / carta di SM. Nota titolare provvede a prendere alcune note o di dollari, mentre in viaggio. Cinturino rende possibile per voi di tenere il tablet con una sola mano. Elastico protegge il tablet ancora più prezioso

Galaxy Tab S2 Custodia con banda magnetica fornisce funzionalità di sospensione automatica / veglia. Sveglia automaticamente o mette il dispositivo a dormire quando il coperchio è aperto e chiuso. La clip magnetica vanta forza magnetica durevole, scatta su facilmente quando è chiuso

Custodia leggera con un supporto stilo (penna non inclusa). Alta qualità, fashion design, un facile accesso a tutte le porte ei controlli

Una Nota Per Lei: Questo prodotto viene venduto in esclusiva da FYY IT Tech. Non abbiamo mai autorizziamo qualunque altro venditore o fabbrica per produrre o vendere prodotti a marchio Fyy. Tutti i prodotti hanno brevetti internazionali. Solo acquistare da FYY IT Tech per ottenere veri e propri prodotti di marca Fyy con garanzia di qualità

DETUOSI Cover per Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Pollici Cover Girevole Tablet Samsung S2 9.7 Custodia SM-T810/T815 Cover Libro con 360° Rotante Stand Case per Galaxy Tab S2 9.7 Pollici € 15.49 in stock 1 new from €15.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Modello Tablet: KATUMO Cover per Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Pollici SM-T810/T815.【Non adatto per Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Pollici / Tab A 9.7 SM-T550】

Materiale Alto: Custodia Libro per Samsung Tab S2 9.7 is realizzato in pregiata pelle PU e PC, offre protezione per tutto il corpo e da graffi e urti.

Design Speciale: Cover Pelle Tab S2 9.7 Pollici all'interno ha un cinturino elastico per mantenere il coperchio ben chiuso, non è necessario preoccuparsi per l'apertura accidentale.

Design Unico: Custodia Protettiva per Samsung Tablet S2 9.7 T810 consente di accedere facilmente a tutti i pulsanti, i controlli e le porte senza dover rimuovere la custodia.

Angoli Multipli: Custodia per Samsung Galaxy Tab S2 9.7 offre un supporto regolabile con angoli di visualizzazione e digitazione.

SUPCASE Cover Galaxy Tab S2 9,7", Custodia Rigida con Protezione dello Schermo Integrata [Unicorn Beetle Pro Series] Rugged Case per Samsung Galaxy Tablet S2 9,7" 2015, Nero € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Progettato specificamente per Samsung Galaxy Tab S2 - 9.7" ( 2015 )

Galaxy Tab S2 è completamente avvolto dal guscio e anche in caso di caduta accidentale iPod Touch rimane protetto. La fusione tra il guscio esterno in policarbonato resistente PC e il nucleo interno flessibile e gommoso in TPU garantiscono una protezione massimale

SUPCASE custodia [Unicorn Beetle PRO Series] é composta da 2 pezzi: Lo schermo viene protetto da una pellicola che è parte integrante della parte anteriore della cover

La presa USB e il Jack delle cuffie sono protette da degli sportellini, i tasti del volume e power (On/Off ) si premono senza indecisione. C'é una rientranza sagomata in corrispondenza del tasto HOME - Sui lati e sui 4 angoli presenta dei rinforzi per assorbire gli urti.

É una custodia perfetta per chi fa sport, per chi ha i bambini o per chi non ha un lavoro sedentario ed è sempre in movimento. Indistruttibile !!! Basta prendere in mano questa cover per percepire fin da subito la sua efficacia contro urti e cadute varie.

Cadorabo Custodia Tablet per Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T815N/T813N/T819N in BLU SCURO JERSEY – Copertura Protettiva Molto Sottile di Similpelle in Stile Libro CON Auto Wake Up e Funzione Stand € 13.99 in stock 1 new from €13.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DESIGN: Questa custodia sottile di 5 mm a 360° con funzione Auto On Off è stata progettata con chiusura magnetica e funzione di supporto variabile per renderla il più confortevole possibile.

FUNZIONE: grazie alla pratica funzione Auto Wake Up, il tablet viene automaticamente messo in modalità sleep quando si chiude la custodia. Quando il coperchio è aperto, il dispositivo viene riacceso.

QUALITÀ: per la produzione di questa borsa sono stati utilizzati solo materiali di qualità. Il materiale esterno è realizzato in finta pelle di alta qualità, mentre il guscio interno è in plastica.

PROTEZIONE: La custodia offre un'eccellente protezione a 360°, proteggendo il retro, il display, gli angoli e i bordi del tablet. Tutti i tasti sono azionabili e le connessioni sono facilmente accessibili.

VARIE: Nonostante la buona protezione, si consiglia di utilizzare una pellicola protettiva per il display. Questo è disponibile nel nostro negozio. L'apparecchio indicato NON è compreso nella fornitura!

FINTIE Custodia per Samsung Galaxy Tab S2 9.7 - Slim Folio in Similpelle Ultra Sottile Leggera Case Cover con Funzione Auto Sonno/Veglia per Samsung Galaxy Tab S2 9.7" (9.7 Pollici) Tablet, Nero € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features In Particolare la Progettazione per Samsung Galaxy Tab S2 9.7" SM-T810N / SM-T815N / SM-T813N / T-819N Tablet. Facile accedere a tutte le funzioni e controlli pulsanti.

Questa custodia è realizzata in resistente similpelle che garantisce sia un look accattivante che una buona protezione generale per il vostro tablet.

Hole Camera ritaglio sulla schiena e pieno accesso a tutte le porte / connessioni. Facile da installare e rimuovere

Design raffinato e alla moda,la protezione ideale contro lo sporco,graffi, grasso e il pericolo di scivolare di mano

Questo prodotto è venduto in esclusiva da Fintie. Solo comprare da Fintie per ottenere prodotti genuini Fintie (TM) con garanzia del produttore e servizio clienti eccellente.

kwmobile Cover Compatibile con Samsung Galaxy Tab S2 9.7 - Custodia Tablet in Silicone TPU - Copertina Cover Protettiva Tab - Backcover € 10.99

€ 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features FLESSIBILE & ELESTICO: la Back Case protettiva trasparente matt è una cover posteriore che veste perfettamente il tuo Tablet PC grazie al flessibile silicone. Il materiale gommato è resistente agli strappi e antiscivolo.

TRASPARENZA CRISTALLINA: la copertura invisibile fa risaltare le linee e la forma del dispositivo Tab e gli conferisce un tocco scintillante. Il rivestimento protegge da graffi e polvere, senza però appesantire.

COMPATIBILITÀ: compatibile con i seguenti modelli: Galaxy Tab S2 9.7 T810N/T813N/T815N/T819N

SOTTILE E BELLA: la custodia trasparente si distingue per essere slim, ovvero particolarmente sottile e leggera. È inoltre realizzata con materiali che la rendono robusta, duratura e resistente all'uso quotidiano.

TOP HANDLING: la cover minimal offre una pratica protezione. Le porte sono completamente accessibili, i pulsanti coperti, ma comodamente utilizzabili.

Borse per Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T810 T811 T813 T815 T819 9.7 Pollice Smart Slim Case Book Cover Stand Flip S 2 (Porpora) NUOVO € 10.95 in stock 2 new from €9.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features IN ARMONIA DEL DESIGN E SICUREZZA: prendere la copertura ultra-sottile in mano, sottolineare nel finale di qualità e si sentono speciale per la qualità e la perfezione!

CARATTERISTICHE: aumentare la durata della batteria! Il SONNO & WAKE FUNZIONE. Dalla tecnologia clip-on (magneti integrati), il caso di vibrazione può mettere in varie posizioni di sguardo.

MATERIALI E FINITURE: Il coperchio di protezione è fatta di materiali robusti in grado di assecondare il loro servizio affidabile e durevole. Modello durevole la confezione protettiva prendere sui colori di lunga durata.

CARATTERISTICHE: Il SmartCase appositamente sviluppato è fatta esattamente per la tavoletta specificato. La borsa presenta tagli precisi per le porte, i tasti e macchina fotografica.

SERVIZIO: Il nostro CONSEGNA IMMEDIATA fatto entro 24 ore! Spediamo i nostri prodotti in modo rapido e facilmente da Germania. La merce verrà inviata direttamente da cuscinetto unsem secondo controllo qualità.

Custodia per Samsung Galaxy Tab A 9.7" SM-T550,Portafoglio Wallet Libro Case Cover in PU Pelle Borsa e Cinghia Portatile TPU Silicon Gel Protezione per Samsung Galaxy Tab A 9.7" SM-T550 € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number AOABFCHPBPU-SST550-ZD Model Samsung Galaxy Tab A 9.7" SM-T550

EasyAcc Custodia Cover Compatibile con Samsung Galaxy Tab A 9.7, Ultra Sottile Smart Cover in Pelle con Sonno/Sveglia Funzione Compatibile con Samsung Galaxy Tab A 9.7 T550 Tablet - Nero € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sottile e portatile: solo 5 mm, la custodia ideale per il vostro tablet PC.

Compatibile con Samsung Galaxy Tab A 9.7 T550/T555 – -- offre 360o protezione completa compatibile con il tuo Tab A 9.7 T550/T555 – attenzione: non compatibile con Tab A 9.7 P550/P555, perché non c'è spazio per pennino touch sulla custodia.

Supporto per due posizioni – -- fissa il dispositivo in un angolo di visualizzazione ideale o in una posizione comoda per scrivere.

Funzione Sleep/Wake automatica: quando la custodia viene chiusa, il dispositivo entra automaticamente in modalità di sospensione e si riattiva all'apertura.

Materiale ecologico: pelle PU impermeabile e resistente allo sporco all'esterno. La parte posteriore della custodia è realizzata in 100% policarbonato, resistente allo sporco e resistente.

JETech Custodia per Samsung Galaxy Tab A 9,7, con Funzione di Supporto, Auto Svegliati/Sonno, Nero € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Progettato per Samsung Galaxy Tab A 9.7 inch Tablet0 con automatic funzione di sospensione/riattivazione

Alta qualità di cuoio sintetico esterno e interno liscio per la protezione Samsung Galaxy Tab A 9.7 Tablet

Accesso completo a tutti i tasti / connessioni

Slim, in forma super, e leggero, ideale per il funzionamento con una sola mano

Facile da installare e rimuovere. Carta di servizio clienti READ Miglior Penne Con Brillantini: le migliori scelte per ogni budget

KimsCase Cover per Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Pollici T810/T815 Pelle Silicone Portafoglio Magnetica con Disegni Motivo Custodia Resistente Libro Antiurto Case Protettiva Bumper Case - Verde € 12.89 in stock 1 new from €12.89 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cover Custodia compatibile con Samsung Galaxy Tab S2 9.7" T810/T815 PU Kickstand Flip Morbido Gomma Bumper Pelle fiore Kawaii Belle Tinta Unita Protettiva Resistente Motivo per Ragazze Ragazzi Uomo Donna

Realizzato in pelle PU di alta qualità e morbido gel di silicone, durevole nell'uso. Questa elegante custodia a portafoglio 360 grado protezione per tutto il corpo è antiurto e protettiva

Queste graziose copertine stile libro sono per bambini e ragazzi e ragazze e Uomo e donne. Con una porta di ricarica riservata, consente di utilizzare tutte le funzionalità della scatola di ricarica

Il motivo grazioso e carino conferisce al tuo tablet un aspetto elegante e moderno, sarà un regalo perfetto e dolce

Custodia protettiva con slot per schede, chiusura magnetica, funzione di supporto cavalletto per Samsung Galaxy Tab S2 9.7" T810/T815

Rostsant Cover Samsung Tab S2 9.7 Pollici Custodia in Pelle PU Farfalla Goffrata Portafoglio Porta Penna Custodia Tablet pour Samsung Galaxy Tab S2 9.7" SM-T810/T815/T813/T819 - Blu Navy € 19.98 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Samsung Tab S2 9.7 Caso protettivo]: custodia per Samsung Galaxy Tab S2 9.7 pollici SM-T810 / SM-T815 / SM-T813 / SM-T819, non si applica ad altri modelli.

[Custodia in pelle PU]: Galaxy Tab S2 9.7 Custodia in cuoio di imitazione in PU di alta qualità con un'elaborazione squisita. La copertura protettiva compatibile compatibile con il guscio interno è realizzato in TPU morbido, che impedisce danni causati da cadute e collisioni accidentali.

[Supporto multillino]: Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Cover protettivo 2016 Esistono due cinghie antiscivolo integrate. Se si utilizza la funzione del supporto, le due cinghie antiscivolo possono fissare il supporto del tablet, rinunciare alla fibbia magnetica e all'uso Bandaggio elastico, che è molto adatto per navigare su Internet e guardare i video.

[Funzione slot per scheda]: tablet Case Samsung Tab S2 2015 ha uno slot per schede integrato in cui gli elementi personali come le carte di credito e i contanti possono essere memorizzati per facilitare l'uscita

[Selezione del campione]: Samsung S2 9.7 Caso sono una varietà di modelli squisiti per la selezione che sono molto buoni come regalo per gli amici nel tuo ambiente

HereMore - Custodia per Samsung Galaxy Tab A 9,7" SM-T550/SM-T555, in pelle di alta qualità, con slot per schede per tablet Samsung Galaxy Tab da 9,7", gatto e tigre € 15.99

€ 10.99 in stock 2 new from €10.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Progettato per tablet Samsung Galaxy Tab A 9.7 pollici (SM-T550 / T555).

Realizzato con esterno in pelle PU di alta qualità e interno antiscivolo, fornendo una presa salda e una durata garantita. Il prodotto è dotato di una texture fine e confortevole impressione tattile.

Forza magnetica integrata durevole, è facile da aprire e chiudere. La funzione cavalletto è comoda per guardare film, chattare video o leggere.

Gli scomparti interni per carte sono progettati per biglietti da visita, carte bancarie, note o modifiche. Memo slot per la scheda digitale SD / TF / SIM card mentre sei in viaggio.

Alta qualità, design alla moda, ritagli precisi e accesso completo a tutti i comandi e funzioni.

kwmobile Cover Compatibile con Samsung Galaxy Tab S2 8.0 - Custodia Cover Tablet in Silicone TPU - Copertina Protettiva Tab - Backcover - 2 Colori Fucsia/Blu/Trasparente € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features FLESSIBILE & ELASTICO: la Back Case protettiva in fucsia / blu / trasparente è una cover posteriore che veste perfettamente il tuo Tablet PC grazie al morbido silicone. Il materiale gommato è resistente agli strappi e antiscivolo.

PROTEZIONE CRISTALLINA: la copertura trasparente fa risaltare le linee e la forma del dispositivo Tab e gli dona un tocco scintillante. Protegge da graffi e polvere, senza appesantire.

COMPATIBILITÀ: compatibile con i seguenti modelli: Galaxy Tab S2 8.0 T710N / T715N / T719N

SFUMATURE CANGIANTI: le sfumature di colori iridescenti della cover donano al tuo dispositivo un look cangiante e uno stile assolutamente unico.

SOTTILE E BELLA: la custodia si distingue per essere slim, ovvero particolarmente sottile e leggera. È inoltre realizzata con materiali che la rendono robusta, duratura e resistente all'uso quotidiano.

Avril Tian Tab S2 9.7 Custodia, di con le Scanalature Della Carta Copertura di Caso Astuta Dello Schermo Magnetico Della Mascherina Case Cover per Samsung Tab S2 9.7 inch /SM-T815/SM-T810 Tavoletta € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questa custodia con slot per schede, come un libro, è fatta di pelle sintetica.

Questa custodia offre la massima funzionalità e accesso a tutti i pulsanti e tutte le porte, come cuffie, volume, silenzioso.

Realizzata a mano in pelle sintetica in microfibra a grana grossa specificamente per iPad.

Questa cover è ideale per guardare video e filmati, digitare in posizione orizzontale o verticale, permette di utilizzare il touchscreen meglio di qualunque altra cover sul mercato.

Cover Samsung Galaxy adatta solo per Tab S2 da 9,7 pollici/SM-T810/SM-T815, non adatta per Tab A da 9,7 pollici SM-T550. Controllare il modello del vostro dispositivo prima di ordinare.

GLANDOTU Custodia per Samsung Galaxy Tab S2 9.7 pollici (T810/T813/T815/T819) Cover con pellicola protettiva e pennino - Ultra Sottile Flip Pelle PU in Samsung Tab S2 Custodia (Viola) € 19.98 in stock 1 new from €19.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Compatibilità: compatibile con Samsung Galaxy Tab S2 9,7 pollici. Offre una protezione a 360° per Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T810/T813/T815/T819. Tutte le funzioni del tablet sono accessibili tramite una precisa posizione del foro.

Buona qualità: realizzato in pelle sintetica di alta qualità e interno in morbido TPU. Artigianato tradizionale, previene i graffi

Pieghevole: con la funzione pieghevole è possibile visualizzare lo schermo orizzontalmente. È possibile regolare liberamente l'angolo di visione per film e ci sono 4 slot per schede

Prestazioni stabili: la striscia antiscivolo può sostenere il computer del tablet, cosa che ne migliora lo scivolamento, per garantire la stabilità del supporto del tablet. Sul lato della custodia si trova una tasca per penna per posizionare il pennino

La confezione include: custodia con pennino capacitivo e pellicola protettiva (protezione per lo schermo, protezione da acqua, graffi e design senza bolle).

ebestStar - Cover Compatibile con Samsung Galaxy Tab A 9.7 T550 / S Pen P550 Custodia Protezione Pelle PU con Supporto Rotazione 360, Rosa [Apparecchio: 242.5 x 166.8 x 7.5mm, 9.7''] € 11.98 in stock 2 new from €11.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PRODOTTO : Cover girevole in similpelle con risvolto, leggera e resistente, ottima qualità.

FUNZIONE : Rotazione 360°, supporto regolabile per posizionare il tablet sia in verticale che orizzontale.

ERGONOMIA : Perfetta per un uso quotidiano, la nosta cover offre une protezione efficace. Il taglio è adattato alle particolarità del dispositivo (pulsanti, connettori, fotocamera ...). L'apertura semicerchio situata nella parte posteriore mantiene il tablet in mano e permette di farlo girare.

DESIGN : Aspetto discreto ed elegante, stile rétro vintage.

COMPATIBILE SOLAMENTE con : Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550, Tab A & S Pen SM-P550 [242.5 x 166.8 x 7.5mm, schermo 9.7"] - INCOMPATIBILE CON NESSUN ALTRO APPARECCHIO.

JETech Custodia per Samsung Galaxy Tab S2 8,0, Cover con Funzione di Supporto, Auto Svegliati/Sonno, Nero € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Progettato per Samsung Galaxy Tab S2 8 inch Tablet con automatic funzione di sospensione/riattivazione

Alta qualità di cuoio sintetico esterno e interno liscio per la protezione Samsung Galaxy Tab S2 8 Tablet

Accesso completo a tutti i tasti / connessioni

Slim, in forma super, e leggero, ideale per il funzionamento con una sola mano

Facile da installare e rimuovere. Carta di servizio clienti

FINTIE Custodia per Samsung Galaxy Tab S2 9.7 - Slim Folio in Similpelle Ultra Sottile Leggera Case Cover con Funzione Auto Sonno/Veglia per Samsung Galaxy Tab S2 9.7" (9.7 Pollici) Tablet, Blu Scuro € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features In Particolare la Progettazione per Samsung Galaxy Tab S2 9.7" SM-T810N / SM-T815N / SM-T813N / T-819N Tablet. Facile accedere a tutte le funzioni e controlli pulsanti.

Questa custodia è realizzata in resistente similpelle che garantisce sia un look accattivante che una buona protezione generale per il vostro tablet.

Hole Camera ritaglio sulla schiena e pieno accesso a tutte le porte / connessioni. Facile da installare e rimuovere

Design raffinato e alla moda,la protezione ideale contro lo sporco,graffi, grasso e il pericolo di scivolare di mano

Questo prodotto è venduto in esclusiva da Fintie. Solo comprare da Fintie per ottenere prodotti genuini Fintie (TM) con garanzia del produttore e servizio clienti eccellente.

Coopay Smart Cover Custodia per Samsung Galaxy Tab A 9.7 Pollici 2015 SM-T550/T555 Silicone e Pelle PU Portafoglio Flip Supporto Antiurto Protettiva Tablet Accessori Rigide Simpatico Gatto Bianco € 16.97 in stock 1 new from €16.97

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features NOTA: Questa portafoglio custodia cover è progettata SOLO per Samsung Galaxy Tab A Tablet 9.7 pollici (2015) SM-T550/T555, Non compatibile con tablet di altri modelli, si prega di scegliere con attenzione!

REGOLAZIONE PERFETTA: Ritaglio della fotocamera, caricatore e posizione aperta del microfono, tutti i fori sono realizzati secondo la macchina originale, facili da installare e rimuovere

FUNZIONE DEL SUPPORTO: La funzione di supporto è molto stabile, a questo punto puoi stare tranquillo, la visualizzazione a mani libere, la ripresa di foto di gruppo, liberare completamente le tue mani

FUNZIONE BORSA PORTAFOGLIO: Questa piccola borsa con porta carte e fermasoldi per carta di credito, carta d'identità o piccole modifiche

MATERIALE PREMIUM: Questa custodia per telefono è realizzata in morbida Pelle PU resistente al tatto e morbida interna in TPU, 360 Full Body protegge il telefono da ammaccature, graffi

iGadgitz U4007 Custodia PU Pelle Compatibile con Samsung Galaxy Tab S2 9.7" SM-T810 Smart Cover con Pellicola - Nero € 11.59 in stock 1 new from €11.59 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Custodia Pelle specifica Compatibile con Samsung Galaxy Tab S2 9.7" SM-T810 SM-T815. Fornita con Protettore Schermo.

Non adatto Compatibile con qualsiasi altro modello Samsung.

Appoggio perfettamente integrato nella parte frontale della custodia Compatibile con garantire diverse angolazioni Compatibile con la visione e la digitazione. Uscite Compatibile con ogni funzione con lo spazio necessario Compatibile con il microfono, cassa e caricatore. Non ha l'apertura Compatibile con inserire

Cusdodia posteriore di plastica dura. Finitura in pelle resistente con rivestimento interno in microfibra.

La tecnologia Sleep/Wake utilizza magneti Compatibile con allineare la parte anteriore in modo sicuro e mettere il dispositivo a dormire.

kwmobile Cover Compatibile con Samsung Galaxy Tab S2 9.7 - Custodia Cover per Tablet Rotazione 360° Stand Similpelle - Cubi Multicolore/Verde/Blu € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features EFFETTO OTTICO PELLE: la cover è realizzata in resistente similpelle e assicura massima protezione contro sporco e graffi, senza rinunciare al design. In design Cubi, multicolore / verde / blu.

GIREVOLE A 360°: grazie alla rotazione a 360° il tablet può essere posizionato sia in posizione verticale che orizzontale. La cover girevole si adatta alle tue esigenze, proteggendo affidabilmente il TAB da sporco e graffi.

CHIUSURA AD ELASTICO: il nastro elastico e flessibile mantiene la custodia chiusa in modo sicuro.

DECISAMENTE SMART: la cover protettiva è dotata delle funzioni Wake up e Sleep. L'auto-wake attiva lo schermo all’apertura della custodia, l'auto-sleep lo disattiva (per dispositivi compatibili).

COMPATIBILITÀ: compatibile con i seguenti modelli: Galaxy Tab S2 9.7 T810N/T813N/T815N/T819N READ Miglior Buste Portadocumenti A4: le migliori scelte per ogni budget

Finite Custodia per Samsung Galaxy Tab A 9.7 - Slim Fit Folio Sottile Pieghevole Case Cover con Funzione Sleep/Wake per Samsung Galaxy Tab A 9,7" SM-T550 SM-T555 (9.7 Pollici) Tablet, Nero € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questa custodia è progettata specificamente per Samsung Galaxy Tab A 9,7" SM-T550 SM-T555 (9.7 pollici) Tablet. Leggero e protettivo.

Premium PU esterno in similpelle e microfibra interni. Facile accesso a tutte le funzioni e controlli.

Sveglia automaticamente o mette Samsung Galaxy Tab A 9.7 a dormire quando il coperchio è aperto e chiuso.

Flip supporto integrato per digitazione e visione angoli. Chiusura magnetica e con il supporto della penna stilo.

Garanzia a vita. Mettiamo a disposizione una ampia varieta' di colori e materiali per assecondare le tue preferenze.

Funluna Samsung Galaxy Tab S2 9,7 Custodia, PU Pelle Smart Case con Funzione di Supporto e Auto Svegliati/Sonno e Tasca per Le Schede Cover for Samsung Galaxy Tab S2 9,7 SM-T810/T815, London € 13.99 in stock 3 new from €10.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features In Particolare la Progettazione per Samsung Galaxy Tab S2 9.7" SM-T810 SM-T815.

Funzione di sonno / sveglia automatica: una striscia magnetica interna che attiva immediatamente tablet quando viene aperta e lo fa andare a dormire una volta chiuso (in modo da non perdere preziosa durata della batteria).

Copertura intelligente in cuoio resistente dell'unità di elaborazione di alta qualità, ultra sottile, leggero, alla moda, all'installazione facile e snap-on, mette in evidenza la bellezza del vostro interiore del microfibra del tablet.Soft che protegge il vostro schermo e mantiene il vostro schermo. tablet da graffi e urti.

Interiore fissure di carnet sono disegnate a mettere i tuoi carnet di business, carte bancarie, SD carnet digitali e SIM. Le fessure di Memo offrono a prendere gli appunti dovunque stai.

Convenient Use: With foldable cover supports in the form of tablet cover, watch video monitor / typing comfort and easy! Facile accesso a tutti i controlli e le funzionalità; Ritagli perfetti per altoparlanti, fotocamera e altre porte.

