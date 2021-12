Home » Elettronica Miglior Custodia Macbook Pro 13 Retina: le migliori scelte per ogni budget Elettronica Miglior Custodia Macbook Pro 13 Retina: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Custodia Macbook Pro 13 Retina perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Custodia Macbook Pro 13 Retina. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Custodia Macbook Pro 13 Retina più votate disponibili sul mercato nel 2021.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Custodia Macbook Pro 13 Retina e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



Ivencase 13-13,3 Pollici Neoprene Custodia Borsa / Involucro Sleeve Case per Laptop / Notebook / Computer Portatile / Macbook Pro 13'' / Macbook Air 13''/ Macbook Pro retina display 13'' - Nero € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Adatta per i più diffusi MacBook / laptop / notebook / Ultrabook da 13-13.3 pollici; potrebbe non essere perfettamente idonea a tutti i computer a causa delle variazioni delle dimensioni dei diversi modelli

Neoprene resistente absorb the unforeseen impacts and protect from scratches

Uno scomparto principale per laptop ed una tasca laterale per conservare oggetti più piccoli come le riviste,i libri,i tablet,ecc

Sottile e leggera, non aggiunge ulteriore peso al laptop e può facilmente entrare nella ventiquattrore, nello zainetto o in qualsiasi altra borsa

La doppia cerniera in testa sul caso notebook scivola senza intoppi e si permette un facile accesso a un computer portatile - notebook , tablet , netbook , ultrabook

Custodia MacBook Pro 13 Retina Case,TECOOL Plastica Case Dura Cover Rigida Copertina con Copertura Della Tastiera in silicone per MacBook Pro 13.3 pollici Retina (Modello: A1502 / A1425) -Trasparente € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Compabilità]: La custodia rigida si adatta perfettamente al MacBook Pro 13 Retina Modello: A1425 / A1502. Verifica il tuo numero di modello sul retro del tuo MacBook Pro, assicurati che sia conforme al titolo del prodotto "A1425" o "A1502".

[Pacchetto]: 1 X Custodia per 2012-2015 MacBook Pro 13" Retina, 1 X Cover per Tastiera Trasparente Versione Europea

[Avviso]: La custodia NON è compatibile con MacBook Air 13,3, vecchio MacBook Pro 13 con CD-ROM A1278, 2016-2018 MacBook Pro 13 Touch Bar A1706/A1708/A1989.

[Logo Apple]: Il logo si illumina attraverso la custodia trasparente, quando l'alimentazione è attiva.

[Installazione]: Correggere delicatamente e applicare prima il custodia inferiore, quindi il cover superiore e infine assicurarsi che tutte le clip siano inserite nel 2012-2015 MacBook Pro 13 Retina.

MOSISO Custodia Rigida Compatibile con MacBook PRO Retina 13 Pollici Vecchia Versione (Modello: A1502 & A1425) (Rilasciato 2015-Fine 2012), Plastica Case Cover, Nero € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La custodia è stata progettata SOLO per essere compatibile con MacBook Pro Retina 13 pollici (modelli: A1502 e A1425), 2015/2014/2013/fine 2012 Rilascio, si prega gentilmente di controllare il numero di modello "A1xxx" sul retro del laptop prima dell'acquisto, assicurati che corrisponda al numero del modello nel titolo "A1502" o "A1425".

ATTENZIONE: questa custodia NON è compatibile con altri modelli di laptop.

NESSUN disegno ritagliato, la trasparenza è diversa da colore a colore. Completamente ventilato per un sicuro erogazione del calore, accesso completo a tutti i pulsanti e le funzioni. Design a scatto, facile da indossare. Collega il cavo o l'auricolare senza rimuovere la custodia.

Dimensioni della case: 12,5 x 8,8 x 0,9 pollici (31,8 x 22,4 x 2,2 cm), Compatibile con MacBook Pro 13 pollici con Retina display dimensioni: 12,35 x 8,62 x 0,71 pollici (31,4 x 21,9 x 1,8 cm).

1 anno di garanzia sulla custodia.

Belk Custodia Compatibile con MacBook PRO 13 Pollici 2015 2014 2013 2012 con Retina Display A1502 A1425, Ultra Sottile Liscio Plastica Rigida Case con Copertura della Tastiera - Luccichio Oro Rosa € 17.86 in stock 1 new from €17.86

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Progettata solo per essere compatibile con la versione 2015 2014 2013 2012 MacBook Pro 13 pollici con Retina Display modelli A1502 A1425 (Si prega di controllare il modello MacBook "AXXXX" sul retro prima dell'acquisto.)

Il design brillante rende il tuo laptop più attraente. La custodia Macbook è sottile e ultra leggera, comodo da portare in borsa.

Composta da 2 parti lucide è facile da inserire e togliere. La custodia in grado di proteggere il tuo MacBook previene impronte digitali, scivolamenti, graffi, cadute, sporcizia e altri danni.

4 gommini tengono il tuo portatile MacBook pollici stabile e completamente ventilato per un'erogazione di calore. Accesso completo a tutti i pulsanti e le funzionalità.

Il pacchetto include: 1 X MacBook Pro 13 pollici con Retina Display custodia rigida + 1 X Cover per tastiera con versione EU + 1 anno di garanzia (In caso di domande, non esitate a contattarci.)

NATIVE UNION STOW Slim per MacBook Pro 13” (2016-2019), MacBook Air 13” (Retina) – Custodia premium per MacBook con chiusura magnetica a facile accesso (Indigo) € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features QUALITÀ PREMIUM: costruita con le stesse tecniche utilizzate in pelletteria, STOW incarna attenzione per i dettagli e massima qualità.

MISURA PERFETTA: Progettato per MacBook Pro 13" (2016-2020) e MacBook Air 13" (Retina). NON COMPATIBILE CON: MacBook Pro 14" e 16" (2021).

DESIGN RAFFINATO: intelligente e minimale per uno stile dinamico. La chiusura magnetica a facile accesso è un dettaglio intelligente di questa custodia dal design sottile, che non vorrai mai nascondere.

FACILE ACCESSO: creata con cura all’insegna del comfort. Ottieni un accesso ancora più rapido agli elementi essenziali dalla tasca esterna.

PROTEZIONE DA OGNI ANGOLAZIONE: proteggi i tuoi accessori dall'usura grazie al robusto tessuto esterno e all'imbottitura interna. La finitura in tessuto rivestito è un dettaglio che offre ancora più protezione.

MyGadget Custodia Rigida Trasparente per Apple Macbook Pro Retina 13" 2012 - 2015 / Modelli A1425 A1502 - Case Hardshell - Plastica Lucida - Cover Turchese € 16.40 in stock 1 new from €16.40

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CUSTODIE MACINTOSH - Questa copertina ultra slim si adatta perfettamente alle dimensioni del Mac. Il rivestimento è resistente e facilmente removibile.

PROTEZIONE ASSICURATA - Questa shell case in plastica dura protegge il tuo laptop di qualsiasi impronte e macchie. Antiurto, antigraffio e shock proof, è l'accessorio ideale per il tuo computer Mac. Il guscio inferiore dell'astuccio è dotato di fessure per assicurare la buona ventilazione del tuo notebook, per evitare il surriscaldamento del tuo pc. I quattro piedini di gomma offrono un supporto sicuro, stabile e antiscivolo.

DESIGN - Questa copertura ultra leggera trasparente e lucciante lascia intravedere il logo attraverso il guscio anteriore. Il tuo portatile si trova personalizzato con un stile sobrio, elegante e universale.

COMPATIBILITÀ - Conviene per i Modelli A1425 A1502 di 2012 / 2013 / 2014 / 2015.

SERVIZIO CLIENTI disponibile 24 / 7. Fattura con Partita IVA inclusa in ogni ordine. READ Miglior Samsung S8 Plus Cover: le migliori scelte per ogni budget

MoKo Sleeve Custodia in Eco Pelle per MacBook Air 13-inch Retina, MacBook PRO 13", dell XPS 13, Samsung Notebook 13.3" PU Pelle Case con Tasca per Documenti, Marrone € 23.99 in stock 2 new from €23.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Progettato specificamente per Apple Macbook Pro 13" 2020, Macbook Air (Retina) 13.3" 2020, MacBook Pro 13 Inch 2019 / MacBook Air 13.3-Inch / Macbook Pro 13.3-Inch (2018 / 2017 / 2016 / 2015 ) / Surface Pro X 13" 2019 / Dell XPS13 13.3-Inch / Samsung Notebook 9 / 9 Spin 13.3-Inch / Asus ZenBook Flip(UX360CA) 13.3-Inch / Samsung Notebook 9 13.3" 2018 PC Laptop.

Tasca integrata per mettere schede, bancomat, carta di trasporto o USB chiavetta.

Chiusura magnetica per assicurare il tuo tablet in posizione.

Tasca grande per mettere documenti e smartphone. Con il supporto della penna stylus.

Costruito di ecopelle in esterno e feltro morbido in interno per proteggere il tablet dai graffi.

MOSISO Laptop Sleeve Compatibile con MacBook Air/PRO Retina,13-13,3 Pollici Notebook,Compatibile con MacBook PRO 14 2021 M1 PRO/M1 Max A2442,Neoprene Borsa Custodia con Piccolo Caso, Nero € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni interne: 13,58 x 0,79 x 9,64 pollici / 34,5 x 2 x 24,5 cm (L x P x A); Dimensioni esterne: 13,97 x 0,79 x 10,04 pollici / 35,5 x 2 x 25,5 cm (L x W x H). La dimensione interna della sacca piccola aggiuntiva è: 5,71 x 0,59 x 5,12 inch / 14,5 x 1,5 x 13 cm (L x L x H); dimensione esterna: 6,3 x 0,59 x 5,31 inch / 16 x 1,5 x 13,5 cm (L x L x A).

Dispone di uno strato di imbottitura in schiuma di neoprene e di un soffice rivestimento in tessuto pile per assorbire urti e urti e proteggere il computer da graffi accidentali.

Piccola custodia aggiuntiva per riporre mouse e auricolari del laptop. Stesso colore della borsa a manica grande, armonia e stile. Questa custodia protettiva con custodia piccola è l'ideale per portare fuori il tuo laptop.

Sottile e leggero; non appesantisce il laptop e può essere facilmente inserito nella valigetta, nello zaino o in un'altra borsa. La cerniera a caricamento dall'alto sulla manica scorre senza intoppi e consente un comodo accesso al computer portatile.

Compatibile con MacBook Pro 14 pollici 2021 A2442 M1 Pro/M1 Max con Touch ID, Compatibile con MacBook Air 13 pollici A1369 A1466 2010-2017, Compatibile con MacBook Pro 13 pollici A1425 A1502 A1278 2008-2015; Compatibile con Surface Book 3/2/1 13,5, Compatibile con Surface Laptop 4/3/2/1 13,5; Compatibile con Dell Latitude 14; Compatibile con HP Elitebook 13,3/Spectre X360 13,3/Envy 13/Stream 13/Stream 14/Pavilion 14; Compatibile con Lenovo ThinkPad X1 Carbon;Compatibile con Lenovo IdeaPad 13/14.

Batianda Cristallo Trasparente Custodia Rigida per 2012-2015 MacBook PRO Retina 13 Case Cover Modello A1502 A1425 € 10.99 in stock 2 new from €10.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Custodia adatta per MacBook Pro 13 pollici 2012-2015 con Retina Display Modello: A1502 / A1425

realizzato in policarbonato leggero di alta qualità (PC),protegge il laptop da graffi, polvere e sporco.

La custodia rigida per PC include la parte superiore e quella inferiore, il coperchio inferiore è progettato con scarico di calore e imbottitura per i piedi, per evitare il surriscaldamento e lo scivolamento del computer.

Design consente di completare OPEN / CLOSE MacBook e l'accesso a tutti i terminal portuali.

La custodia Case Batianda è molto sottile e leggera. Facile e comodo da portare con le borse. Se hai qualche problema dopo aver ricevuto il prodotto, ti preghiamo di contattarci e lo faremo presto.

Incase Inmb10072-Blk Custodia Per Macbook Pro Retina 13”/Pro 13”/Air 13" € 39.95

€ 36.04 in stock 3 new from €36.04

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Protezione totale per il tuo MacBook

Con Ariaprene, un materiale espanso imbottito non tossico

Costruzione avvolgente

Interno con imbottitura di 3 mm e rivestimento in soffice finta pelle

Custodia leggera e ultra-resistente per una protezione di lunga durata

tomtoc 13-13.5 pollici Custodia Borsa per Laptop 13.3" Old MacBook Air A1466 A1369, 13" MacBook Pro Retina A1502 A1425, 12,9" iPad Pro, 13.5" Surface Laptop, Griggio € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number A20-C01G01-UK Model A20-C01G Color grigio Is Adult Product

MyGadget Custodia Rigida Opaca per Apple Macbook Pro Retina 13" 2012 - 2015 / Modelli A1425 A1502 - Case Hardshell Sottile - Plastica Matte - Cover Rosa € 16.90

€ 16.40 in stock 2 new from €16.40

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CUSTODIE MACINTOSH - Questa copertina ultra slim si adatta perfettamente alle dimensioni del Mac. Il rivestimento è resistente e facilmente removibile.

PROTEZIONE ASSICURATA - Questa shell case in plastica dura protegge il tuo laptop di qualsiasi impronte e macchie. Antiurto, antigraffio e shock proof, è l'accessorio ideale per il tuo computer Mac. Il guscio inferiore dell'astuccio è dotato di fessure per assicurare la buona ventilazione del tuo notebook, per evitare il surriscaldamento del tuo pc. I quattro piedini di gomma offrono un supporto sicuro, stabile e antiscivolo.

DESIGN - Questa copertura ultra leggera trasparente con matte finish lascia intravedere il logo attraverso il guscio anteriore. Il tuo portatile si trova personalizzato con un stile sobrio, elegante e universale.

COMPATIBILITÀ - Conviene per i Modelli A1425 A1502 di 2012 / 2013 / 2014 / 2015.

SERVIZIO CLIENTI disponibile 24 / 7. Fattura con Partita IVA inclusa in ogni ordine.

MoKo 13-13.3 inch Custodia Protettiva, Borsa Impermeabile per MacBook PRO M1 PRO/M1 Max 14.2 2021, iPad PRO 12.9 2021/2020/2018, MacBook Air 13" Retina/PRO 13", Surface PRO 8 - Marmo € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features COMPATIBILITA' - Questa custodia protettiva è compatibile con iPad Pro 12.9 M1 2021", Macbook Pro M1 Pro/M1 Max 14.2 2021, Macbook Pro 13" 2020, Macbook Air (Retina) 13.3" 2020, MacBook Air 13" A1932, MacBook Pro 13" A1989 (2016/2017/2018/2019), Old MacBook Air 13.3" A1466 / A1369, Old MacBook Pro 13"A1502 / A1425(2012-2015), iPad Pro 12.9, Microsoft Surface Book 2/1 13.5", Surface Laptop 1/2/3 13.5", Surface Pro 8, offre una protezione sicura per il tuo dispositivo.

MATERIALE DI OTTOMA - Realizzata in poliestere premium e fodera di lanugine ad alta densità, la custodia della custodia è resistente all''abrasione, alla polvere e agli schizzi. Protegge il tuo dispositivo da graffi in modo efficace.

CHIUSURA A CERNIERA LAMPO - Progettata con chiusura a cerniera lampo ultra resistente per una maggiore sicurezza. Fornisci al tuo dispositivo maggiore protezione.

DUE TASCHE - Design a doppia tasca, si può disporre gli accessori nella piccola tasca, come cellulari, cavi di ricarica, USB, chiavi, auricolari, ecc.

PORTATILE - Ultra sottile e leggero, puoi portare il tuo dispositivo con manico,si adatta pergettamente agli uomini ad affari.

FINTIE Custodia Compatibile con MacBook Air 13 2020/2019/2018 (A2337 M1 / A2179 / A1932) - Cover Rigid Protettivo Guscio Rigido Case, Fiore Trasparente € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Progettato appositamente compatibile con MacBook Air 13 con Touch ID A2337 / A2179 / A1932 (versione 2020 e 2019 e 2018). Non Compatibile con MacBook Air 13 di generazione precedente (A1466 / A1369).

La custodia rigida in plastica offre una protezione a 360 ° per il tuo laptop.

Il design ti consente di aprire / chiudere il tuo laptop fino in fondo e accedere a tutte le porte.

Completamente ventilato per un'erogazione di calore sicura. Totalmente rimovibile - facile da indossare e da togliere.

Disponibile in un'ampia gamma di colori chiari e brillanti per soddisfare i tuoi gusti.

UESWILL MacBook Pro 13" Case 2020 2019 2018 2017 2016 Release A2338 M1 A2289 A2251 A2159 A1989 A1706 A1708, Cover rigida opaca per MacBook Pro 33.0 cm con USB-C Touch Bar, trasparente € 21.22 in stock 1 new from €21.22

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Compatibile con: MacBook Pro (13", 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, due/quattro porte Thunderbolt 3), MacBook Pro (13", M1, 2020), Modello: A2338 / A. 2289. / A2251 / A2159 / A1989 / A1706 / A1708.

Finitura liscia e morbida al tatto: custodia rigida con vernice ad olio in gomma per un tocco morbido e setoso, protegge il tuo MacBook da graffi e graffi quotidiani.

Accesso a tutte le porte: il design della custodia ti permette di aprire/chiudere il tuo MacBook fino in fondo e di accedere a tutte le porte. * Realizzato con fessure di ventilazione per garantire una corretta dissipazione del calore. * Nessun logo Apple ritagliato design.

Attenzione: questa custodia non è compatibile con MacBook Air da 13", MacBook Pro 13" con display Retina (A1502/A1425) e MacBook Pro 13" con CD-ROM A1278.

Si prega di controllare due volte il numero di modello del MacBook "Axxxx" sulla parte inferiore del laptop per determinare la compatibilità. Solo per modelli: A2338 / A2289 / A2251 / A2159 / A1989 / A1706 / A1708.

Custodia Compatibile con MacBook Pro 13 Retina 2015 2014 2013 2012(Modello: A1502 / A1425),Plastica Rigida Caso Cover & Copritastiera per MacBook Pro Retina 13.3 pollici - Astronauta e Luna € 21.99 in stock 1 new from €21.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️Compatibilità: La custodia rigida compatibile solo con Mac Pro 13 Retina Modelli A1502 / A1425 - Versione inizio 2015/2014/2013 / Fine 2012.Prima di acquistare, controlla il modello di MacBook "AXXXX" sul retro.

Custodia Disegno: NESSUN disegno ritagliato, la trasparenza è diversa da colore a colore. Ritagli precisi consentono di accedere facilmente a tutte le funzioni e i controlli. Collega il caricabatterie, il cavo o le cuffie senza rimuovere la custodia.

Completamente protetto e completamente ventilato - Design a 2 pezzi che si aggancia e si toglie facilmente.4 piedini in gomma mantengono stabile e sicuro il notebook PRO 13 pollici.Coperchio del case inferiore ventilato per la massima dissipazione ed erogazione del calore.

PROTEZIONE - Questa custodia rigida in plastica rigida protegge il tuo laptop da impronte digitali e macchie. Il coperchio della tastiera protegge la tastiera da schizzi e contaminazioni.È l'accessorio ideale per il tuo laptop.

Dimensioni: Compatibile con MacBook Pro 13 Retina 2015-2012 . Dimensioni del computer:12,35 x 8,62 x 0,71 pollici / 31,4 x 21,9 x 1,8 cm. Dimensioni del Custodia : 12,5 x 8,8 x 0,9 pollici / 31,8 x 22,4 x 2,2 cm.

MOSISO Laptop Sleeve Compatibile con MacBook Air/PRO Retina, 13-13,3 Pollici Notebook, Compatibile con MacBook PRO 14 2021 M1 PRO/M1 Max A2442,Neoprene Acquerello Marmo Borsa con Custodia Piccola € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La dimensione interna del big bag è: 13,58 x 0,79 x 9,64 pollici / 34,5 x 2 x 24,5 cm (L x L x A); Dimensioni esterne: 13,97 x 0,79 x 10,04 pollici / 35,5 x 2 x 25,5 cm (L x P x A). La dimensione interna aggiuntiva del marsupio: 5,5 x 0,59 x 4,92 pollici / 14 x 1,5 x 12,5 cm (L x P x A); dimensione esterna: 6,1 x 0,59 x 5,31 pollici / 15,5 x 1,5 x 13,5 cm (L x P x A).

Presenta uno strato di imbottitura in schiuma di neoprene di marmo ad acquerello e una soffice fodera in tessuto per assorbire urti e proteggere il computer da graffi accidentali.

Piccola custodia aggiuntiva per riporre mouse e auricolari. Stesso colore della borsa a manica grande, armonia ed eleganza. Questa custodia protettiva con custodia piccola è ideale per estrarre il laptop.

Sottile e leggero; non appesantisce il laptop e può essere facilmente inserito nella valigetta, nello zaino o in un'altra borsa. La cerniera a caricamento dall'alto sulla manica scorre senza intoppi e consente un comodo accesso al computer portatile.

Compatibile con MacBook Pro 14 pollici 2021 A2442 M1 Pro/M1 Max con Touch ID, Compatibile con MacBook Air 13 pollici A1369 A1466 2010-2017, Compatibile con MacBook Pro 13 pollici A1425 A1502 A1278 2008-2015; Compatibile con Surface Book 3/2/1 13,5, Compatibile con Surface Laptop 4/3/2/1 13,5; Compatibile con Dell Latitude 14; Compatibile con HP Elitebook 13,3/Spectre X360 13,3/Envy 13/Stream 13/Stream 14/Pavilion 14; Compatibile con Lenovo ThinkPad X1 Carbon;Compatibile con Lenovo IdeaPad 13/14.

FINTIE Custodia Compatibile con MacBook PRO 14" A2442 M1 PRO / M1 Max (2021 Versione) - Cover Rigida Protettivo Guscio Case per MacBook PRO 14 Pollici Retina, Transparent Frosted € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Specificamente progettato compatibile con MacBook Pro 14 pollici 2021 Release A2442 M1 Pro / M1 Max con display Liquid Retina XDR e Touch ID. Non compatibile con altri modelli di laptop.

La custodia in plastica rigida offre una protezione completa per il tuo laptop.

Il design ti consente di aprire/chiudere completamente il tuo MacBook e di accedere a tutte le porte.

Completamente ventilato per un sicuro erogazione del calore. Totalmente rimovibile: facile da indossare e da togliere.

Si prega di controllare il numero di modello "Axxxx" sul retro del laptop prima dell'acquisto, assicurarsi che il numero di modello sia "A2442". READ Miglior Samsung Qled 49: le migliori scelte per ogni budget

FINTIE Protettiva Custodia Compatibile con MacBook Air 13 A2337 M1/A2179/A1932 (2020 & 2019 & 2018), Antiurto Robusto Case Rigido con Paraurti in TPU Compatibile con MacBook Air 13 Retina, Nero € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Specificamente progettato compatibile con il nuovo display Retina MacBook Air 13 con Touch ID A2337 (M1) A2179 / A1932 (versione 2020 e 2019 e 2018). Non compatibile con MacBook Air 13 di generazioni precedenti (A1466/A1369). La custodia in plastica rigida offre una protezione completa per il tuo laptop.

La custodia rigida resistente con paraurti in TPU flessibile offre una protezione completa per il tuo laptop. Protegge la tua macchina da graffi, cadute, cadute, graffi e altri danni accidentali.

Il design ti consente di aprire/chiudere completamente il tuo laptop e di accedere a tutte le porte. La cover trasparente permette di vedere il logo del tuo laptop.

Completamente ventilato per un sicuro erogazione del calore. Totalmente rimovibile: facile da indossare e da togliere.

ATTENZIONE: questa custodia non è compatibile con Macbook Air 13 pollici (A1369/A1466), nuovo MacBook Pro 13 con Touch ID (A2338/A2289/A2251), MacBook Pro 13 con/senza Touch Bar e Touch ID (A2159/A1989/ A1706/A1708), Macbook Pro 13 pollici con display Retina (A1502/A1425), Macbook Pro 13 pollici (A1278), Macbook bianco 13 pollici (A1342), Macbook Air 11 pollici (A1370/A1465).

FINPAC Laptop Custodia Borsa a Tracolla per Macbook Pro 14 2021, 13.3" MacBook Air A2337 M1 A1932 A2179, MacBook Pro 13" A2338 A2159 A1989 A1706 A1708, Surface Pro, Idrorepellente Tablet Valigetta, € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Borsa per laptop da 13 pollici】 Compatibile con 14.2-inch MacBook Pro M1 2021 A2442, MacBook Air 13" (2018-2020) A2337 M1/A2179/A1932, MacBook Pro Retina 13 (2016-2020) A2338 M1/A2251/A2289/A2159/A1989/A1706/A1708, iPad Pro da 12,9 "(5a generazione, 2021/4a generazione, 2020/3a generazione, 2018), Microsoft Surface Pro X/Pro 7/Pro 6/Pro 5/Pro 4/Pro 3/Pro LTE e altri tablet fino a 13 ". Tieni presente che potrebbero non adattarsi perfettamente a tutti i computer in diversi Modelli.

【Tasca organizer per dispositivi elettronici】 Presenta uno scomparto principale indipendente per la maggior parte dei laptop o tablet da 13 "-13,3" e una tasca frontale multifunzionale che offre spazio abbastanza ampio e organizzato per accessori come telefono cellulare, penna, portafoglio, caricabatterie, power bank, cavi , mouse e altri elementi essenziali per il lavoro. Un foro esterno per le cuffie consente un facile accesso all'utilizzo degli auricolari.

【Borsa di protezione superiore a 360 °】 Dotata di imbottitura in morbida schiuma antiurto attorno agli angoli dello scomparto del laptop e di un'ammortizzazione ultra-spessa, morbida e protettiva all'interno e intorno alla cerniera dello scomparto, fornisce una protezione a 360 ° intorno ai graffi, ammaccature, urti e colpi.

【Borsa per laptop resistente all'acqua】 Utilizza un tessuto idrorepellente e un design pulito e aerodinamico per creare una custodia per laptop che si adatta perfettamente alla vita moderna. Cerniera liscia e resistente e fibbie staccabili per una facile chiusura e apertura.

【Modi di trasporto convertibili】 La tracolla rimovibile e regolabile e la maniglia rinforzata offrono un'esperienza di trasporto più flessibile. Questa custodia per laptop è ideale per trasportare comodamente il laptop e gli accessori.

EooCoo Custodia Macbook Air 13 Pollici M1 A2337 A2179 A1932, Plastica Copertina Rigide Compatibile per Macbook Air 13 con Retina Display, 2020 2019 2018 Pubblicazione - Cristallo Trasparente € 15.98 in stock 1 new from €15.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️ Solo compatibile con il nuovo Macbook Air da 13 pollici (numero di modello: M1 A2337 A2179 A1932, rilasciato tra il 2018-2020). Si prega di controllare il modello Macbook "AXXXX" sul retro prima dell'acquisto. Non compatibile con altri modelli di Macbook.

❌ NOTA: Si prega di seguire i passaggi sulla confezione per l'installazione, non applicabile ai vecchi Macbook Air da 13,3 pollici (Modello: A1369 A1466, rilasciato tra il 2010-2017)

✔️ Custodia rigida: plastica PC di alta qualità con alta resistenza agli urti e buona stabilità dimensionale Protegge il tuo Macbook da graffi e graffi quotidiani.

✔️ Il design dello sfiato d'aria che si adatta al portatile potrebbe garantire la dissipazione del calore in modo sicuro. E il colore altamente trasparente è quasi invisibile, che può perfettamente ripristinare il colore originale del tuo laptop.

✔️ Se c'è qualche problema di qualità entro 90 giorni, si prega di contattare il servizio clienti per la sostituzione o il rimborso in tempo.

MOSISO Plastica Custodia Rigida&Colore Corrispondente Tastiera Cover&Proteggi Schermo Compatibile con MacBook PRO Retina 13 Pollici (Modelli: A1502 & A1425 Uscita 2015 - fine 2012), Nero € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La custodia è stata progettata SOLO per essere compatibile con MacBook Pro Retina 13 pollici (modelli: A1502 e A1425), 2015/2014/2013/fine 2012 Rilascio, si prega gentilmente di controllare il numero di modello "A1xxx" sul retro del laptop prima dell'acquisto, assicurati che corrisponda al numero del modello nel titolo "A1502" o "A1425".

ATTENZIONE: questa custodia NON è compatibile con altri modelli di laptop.

NESSUN disegno ritagliato, la trasparenza è diversa da colore a colore. Completamente ventilato per un sicuro erogazione del calore, accesso completo a tutti i pulsanti e le funzioni. Design a scatto, facile da indossare. Collega il cavo o l'auricolare senza rimuovere la custodia.

Dimensioni della case: 12,5 x 8,8 x 0,9 pollici (31,8 x 22,4 x 2,2 cm), Compatibile con MacBook Pro 13 pollici con Retina display dimensioni: 12,35 x 8,62 x 0,71 pollici (31,4 x 21,9 x 1,8 cm).

Include 1 cover per tastiera a colori abbinata e 1 protezione per lo schermo per proteggere la tastiera e lo schermo del da schizzi. 1 anno di garanzia su case e cover della tastiera.

Inateck Custodia PC Portatile 13 Pollici Compatibile con 13 MacBook Air/PRO 2020 M1-2012, 14 MacBook PRO 2021, Surface PRO 8/X/7/6/5/4/ Surface Laptop/13.5 Surface Book,Thinkpad/MateBook D 14/XPS 13 € 23.99 in stock 2 new from €23.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Protezione a 360° La striscia protettiva interna protegge il laptop dai graffi grazie alla chiusura lampo grazie al cotone elastico antiurto sul fondo e sui lati della custodia offre una protezione ottimale a tutto tondo e in morbida flanella per una maggiore protezione da polvere e urti.

Dimensioni interne: 32, 5 x 23 x 2 cm. Adatto per laptop 13", compatibile conMacBook Pro 13 2020 M1-2012 (A2251/A2289/A1425/A1502 A2159/A1989/A1706/A1708), MacBook Air 13 2020 M1-2012 (A2179/A1932/A1369/A1466), 14 MacBook Pro 2021, Surface Pro 8/X/7/6/5/4/3 con la tastiera originale, 12,3", Surface Laptop 1/2/3 13,5", MateBook D14 ecc.

Resistente agli spruzzi d''acqua. La parte esterna è realizzata in poliestere 600D resistente agli spruzzi d''acqua e protegge il contenuto dall''acqua.

Impugnatura elastica Con la maniglia in poliuretano, la borsa può essere utilizzata come valigetta e borsa per laptop. La maniglia si può nascondere e trasformare la borsa in una borsa per laptop facilmente trasportabile nello zaino. Con la maniglia si può trasportare come borsa per computer portatile.

Spazio aggiuntivo Oltre allo scomparto principale si trova una grande tasca con cerniera nella comoda rete di alimentazione, cavo mouse e altri accessori.

HYZUO 13 Pollici Custodie per PC Portatile Borsa con Funzione Stand Compatibile con MacBook Air 13 M1 2018-2021/MacBook Pro 13 M1 2016-2021/Surface Pro X 8 7 6 5 4/Dell XPS 13/iPad Pro 12,9 2018-2021 € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dispositivi compatibili: Compatibile con MacBook Pro 13 M1 2016-2021(A2338 A2289 A2159 A1989 A1706 A1708), compatibile con MacBook Air 13 M1 2018-2021(A2337 A2179 A1932), compatibile con Dell XPS 13, compatibile con iPad Pro 12,9 2018 2020 2021(3a a 5a generazione), compatibile con Surface Pro X/8, compatibile con Surface Pro 7 Plus/7/6/5/4/3, compatibile con 12,3" Google Pixelbook, compatibile con 13,9" Huawei Matebook X Pro, compatibile con 13,3" Samsung Galaxy Book S/Flex/Ion 2020

Può essere utilizzato come supporto per laptop: Il lembo può essere piegato in maniera triangolare, trasformando la custodia in un supporto per laptop comodo da digitare e che aiuta a mantenere fresco il laptop

Borsa per accessori: Vieni con una pratica borsa per accessori come mouse, caricabatterie, cavo, power bank o altre periferiche

Conveniente e sicuro: Chiusura magnetica invisibile, permette di accedere facilmente il vostro computer portatile, mentre i magneti non danneggiano il vostro computer portatile

Qualità eccellente e design sottile: Realizzata in pelle scamosciata artificiale e morbida fodera, resistente all'acqua, antiurto e antigraffio; Il design sottile consente alla manica di scivolare facilmente nello zaino, perfetto per l'uso quotidiano o il viaggio

Incase Compact Sleeve In Flight Nylon Per Macbook Pro 13" Thunderbolt(Usb-C) & Retina 13" Black € 41.60 in stock 2 new from €41.60

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni: 13 "x 9,5" x 0,5 "(l x p x a) compatibilità: macbook pro 13 "thunderbolt 3 (usb-c) / macbook pro retina 13" / macbook pro 13 "air retina display materiale: 60% nylon / 40% poliestere conservazione: tiretti in metallo personalizzati con cerniera e tasca aggiuntiva per accessori sul pannello frontale

Realizzato con nylon di volo a filamento 210D leggero ea trama fitta; originariamente utilizzato nelle giacche da volo per il calore e la resistenza alle intemperie e all'elasticità, Flight Nylon è un tessuto a trama fitta, considerato per la sua elevata resistenza alla trazione, la sensazione lussuosamente morbida e la straordinaria estetica visiva; inoltre, Flight Nylon può essere facilmente pulito e ha eccellenti qualità di rimbalzo, quindi è protetto da strappi, strappi e stiramenti

Realizzato con un esterno in Flight Nylon resistente e di lunga durata e un interno foderato in morbida finta pelle per proteggere accuratamente il MacBook da urti e graffi durante il trasporto; e la cerniera in metallo sull'apertura si chiude con sicurezza per mantenere il MacBook al sicuro al suo interno

Tasca laterale con cerniera per riporre piccoli accessori essenziali, come un cavo di ricarica per MacBook con alimentatore

MUSHUI 4 in 1 Custodia per MacBook Pro 13 pollici 2020 –2016 (Modello: A2338 M1 A2289 A2251 A2159 A1989 A1706 A1708) morbida Case Cover & Tastiera Cover per Mac Pro 13", 6 € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Custodia per MacBook Pro da 13 pollici】Questa custodia per MacBook Pro è solo per il nuovo Ma.cBook Pro 13" del 2020 2019 2018 2017 2016 con Touch Bar e A1708 senza Touch Bar, modello A2338 M1 A2289 A2251 A2159 A1989 A1706 A1708. Si prega di verificare il numero di modello "AXXXX" sul retro del laptop prima dell'acquisto. Assicurarsi di scegliere esattamente il numero di modello che corrisponde al titolo.

【Attenzione】non compatibile con Mac Air 13" versione 2012-2017 (modelli A1466/A1369), Ma.c Pro 13" versione 2012-2015 (modelli A1425/A1502), Ma.c Pro 13" versione 2008-2012 (modello A1278), Ma.c. Air 13" versione Air 13 2018-2020 (modelli A2337 M1/2179/A1932).

【Materiale durevole】 Custodia in silicone morbido e morbido al tatto, flessibile, sottile, leggera, con vernice a olio di gomma per un tocco morbido e setoso, protegge il tuo Laptop da graffi, senza impronte digitali nell'uso quotidiano.

【Funzione intelligente】il design permette di aprire e chiudere completamente il Laptop e di avere pieno accesso a tutte le funzioni (auricolari, caricabatterie, adattatore USB, hub USB-C) che si adattano come un guasto senza dover rimuovere la custodia. Facile inserimento e rimozione della custodia grazie alla chiusura micrometrica senza sforzo.

【Confezione & Garanzia】Include 2 coperture trasparenti per tastiera (una per i modelli: A2338 M1 A2159 A1989 A1706 e l'altra per i modelli A2288 9 A2251) e una protezione per lo schermo e tappo antipolvere. Acquisto senza rischi. Cliccate su 'Aggiungi al carrello', ora!

MOSISO Laptop Sleeve Compatibile con MacBook PRO 14 2021 M1 PRO/M1 Max A2442, Compatibile con MacBook Air/PRO Retina,13-13,3 Pollici Notebook, Verticale Acquerello Marmo Borsa con Tasca, Turchese € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni interne: 13,58 x 0,79 x 10,04 pollici/34,5 x 2 x 25,5 cm (L x W x H); Dimensioni esterne: 14,17 x 0,79 x 10,63 pollici/ 36 x 2 x 27 cm (L x W x H). Le dimensioni della tasca laterale verticale anteriore: 9,25 x 9,84 pollici/23,5 x 25 cm (L x W).

Compatibile con MacBook Pro 14 pollici 2021 A2442 M1 Pro/M1 Max con Touch ID, Compatibile con MacBook Air 13 pollici A1369 A1466 2010-2017, Compatibile con MacBook Pro 13 pollici A1425 A1502 A1278 2008-2015; Compatibile con Surface Book 3/2/1 13,5, Compatibile con Surface Laptop 4/3/2/1 13,5; Compatibile con Dell Latitude 14; Compatibile con HP Elitebook 13,3/Spectre X360 13,3/Envy 13/Stream 13/Stream 14/Pavilion 14; Compatibile con Lenovo ThinkPad X1 Carbon;Compatibile con Lenovo IdeaPad 13/14.

Realizzato con materiale poliestere di alta qualità, una cerniera con apertura superiore scivola uniformemente e consente un comodo accesso al dispositivo. Sottile e leggero, non ingombra il dispositivo e può facilmente scivolare in valigetta, zaino o altra borsa.

La tasca extra sulla parte anteriore offre spazio sufficiente per riporre mouse, auricolari, cavi, penne e notebook di laptop, offrendo una maggiore praticità

Presenta uno strato di imbottitura in schiuma di poliestere e una soffice fodera in tessuto per assorbimento degli urti e degli urti e protezione del dispositivo da polvere, sporco, urti, urti e graffi accidentali. READ Miglior Auricolari Apple Originali: le migliori scelte per ogni budget

Custodia per MacBook Air 13 Retina A2337 M1/ A2179/ A1932, Plastica Protettiva Case Cover Rigida e Copertura Tastiera per MacBook Air 13 Pollici con Touch ID - Gatto € 21.99 in stock 1 new from €21.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️Compatibilità: la custodia rigida compatibile con MacBook Air 13 pollici con display Retina e Touch ID Modello A2337(Con chip M1) / A2179 / A1932 - Release 2020,2019,2018.❌ATTENZIONE: questa custodia NON è compatibile con MacBook Air 13 modello A1466 A1369, versione 2017/2016/2015/2014/2013/2012.

Si prega gentilmente di controllare il numero di modello "Axxxx" sul retro del Laptop prima di procedere all'acquisto, assicuratevi di scegliere l'esatto stesso numero di modello come il titolo messa dichiarato "A2337" o "A2179" o "A1932".

Custodia Disegno: Nessun logo Tagliato design, il logo può vedere attraverso la custodia. Ritagli precisi consentono di accedere facilmente a tutte le funzioni e i controlli. Collega il caricabatterie, il cavo o le cuffie senza rimuovere la custodia.

Completamente protetto e completamente ventilato - Design a 2 pezzi che si aggancia e si toglie facilmente.4 piedini in gomma mantengono stabile e sicuro il notebook.Coperchio del case inferiore ventilato per la massima dissipazione ed erogazione del calore.

Dimensioni: Compatibile con Mac Air 13 Retina 2020 2019 2018 . Dimensioni del computer:11,97 x 8,36 x 0,61 pollici / 30,4 x 21,2 x 1,55 cm . Dimensioni del Custodia : 12 x 8,5 x 0,62 pollici / 30,5 x 21,6 x 1,57 cm.

AOGGY - Cover compatibile con MacBook Pro da 13", 2012/2013/2014/2015, versione A1425/A1502(con display Retina), in plastica, con motivo decorativo € 23.01 in stock 1 new from €23.01

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Nota: questa custodia è compatibile con MacBook Pro Retina 13 pollici 2012/2013/2014/2015 versione A1502/A1425 (no USB-C, no CD-ROM). Non compatibile con altri modelli.

Design: la custodia leggera e ultrasottile non interferirà con le funzioni o i pulsanti del computer. La superficie della valigetta è opaca e antiscivolo e antigraffio.

Sicurezza: realizzato in plastica di alta qualità. Accesso completo a tutti i pulsanti e funzionalità. Facile da installare e smontare. Quattro piedini in gomma garantiscono la stabilità e la sicurezza del vostro notebook.

Aspetto pratico: evita impronte digitali, cadute, sporco, macchie e altri danni. Inoltre, è facile da pulire e il coperchio del case è ventilato per la massima dissipazione del calore.

AOGGY Service: saremo lieti di servirvi che avete un problema. Se avete bisogno di uno stile diverso, benvenuti il vostro acquisto.

HYZUO 13 Pollici Laptop Custodia Borsa Sleeve PC Portatile Compatibile con MacBook Air 13 M1 2018-2021/MacBook Pro 13 M1 2016-2021/Dell XPS 13/Surface Pro X 7 6 5 4 3, Pelle di agnello-Bianca € 28.53 in stock 1 new from €28.53

1 used from €20.75

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Compatibile con Nuovo MacBook Pro 13 M1 2016-2021 (A2338 A2289 A2159 A1989 A1706 A1708), Nuovo MacBook Air 13 M1 2018-2021(A2337 A2179 A1932), Dell XPS 13, Nuovo iPad Pro 12,9" 2018-2021(A2378 A2379 A2461 A2462 A1876 A2014 A1983 A1895 A2229 A2069 A2232 A2233), Surface Pro X/7/6/5/4/3, 13,9" Huawei Matebook X Pro, 12,3" Google Pixelbook, 13,3" Samsung Galaxy Book S/Samsung Galaxy Book Flex 2020/Samsung Galaxy Book Ion 2020

Realizzato in pelle di agnello e fodera in velluto morbido, impermeabile, antiurto e antigraffio.

La pratica ed elegante custodia è per riporre caricabatterie, mouse, auricolari o altre periferiche.

Chiusura magnetica invisibile, consente di accedere facilmente al tuo laptop senza danni

Design sottile consente a questa custodia di essere trasportata da sola o mettere in un'altra borsa

