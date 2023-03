Home » Personal computer Miglior Dissipatore Am3+: le migliori scelte per ogni budget Personal computer Miglior Dissipatore Am3+: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Dissipatore Am3+ perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Dissipatore Am3+. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Dissipatore Am3+ più votate disponibili sul mercato nel 2023.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Dissipatore Am3+ e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



DeepCool Gammaxx 400 V2 Dissipatore di Raffreddamento 4 Heatpipes con Ventola LED Blu PWM Silenziosa da 120mm per CPU Socket Intel 1155 1151 1150 1366 e AMD AM4 AM3 AM2 AM3+ FM1 FM2 FM2+ € 29.99 in stock 4 new from €29.99

1 used from €28.71

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Supporta intel lga1366/1151/1155/1150 and amd am4/am3+/am3/am2+/am2/fm2+/fm2/fm1

4 tubi in rame di nuova tecnologia dissiperanno il calore della cpu con la massima efficienza; la tecnologia a contatto diretto aiuta i tubi di calore ad assorbire il calore della cpu in modo più efficiente

La maggiore superficie del dissipatore di calore contribuisce a un rilascio più rapido del calore

La ventola pwm da 120 mm mantiene un perfetto equilibrio rumore-prestazioni; la ventola include 4 LED blu, che forniscono un'illuminazione luminosa e ben bilanciata

Il nuovissimo kit di montaggio resistente al calore rende gammaxx 400 v2 (blu) più semplice e sicuro da usare

Tangxi Dispositivo di Raffreddamento CPU, Cuscinetto Idraulico 12V 2200 Giri/min ad Alta Vlocità 7015 Ventola di Raffreddamento CPU Silenziosa per AMD AM2 AM3 AM3 + FM1 FM2 FM2 + € 16.21 in stock 2 new from €16.21

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features È un dispositivo di raffreddamento della CPU silenzioso, nessun rumore, molto comodo da usare.

Utilizzando dissipatore di calore in alluminio estruso, eccellenti prestazioni di dissipazione del calore, protegge la CPU dalle bruciature.

Adatto per AMD AM2 AM3 AM3 + FM1 FM2 FM2 +.

L'installazione è molto comoda e puoi farlo da solo.

Adozione del ventilatore 7015, dimensioni ridotte, ma grande volume d'aria.

Dissipatore CPU 12V, ventola di raffreddamento ad alta velocità da 2200 giri / min, cuscinetto idraulico, ventola di raffreddamento silenziosa 7015, per AMD / AM2 / AM3 / AM3 + / FM1 / FM2 / FM2 +. € 17.98

€ 15.89 in stock 2 new from €15.89

1 used from €17.05

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Adottando la ventola 7015, di piccole dimensioni, ma con un grande volume d'aria.

È un dispositivo di raffreddamento della CPU silenzioso, nessun rumore, molto comodo da usare.

Utilizzando dissipatore di calore estruso in alluminio, eccellenti prestazioni di dissipazione del calore, proteggere la CPU dalle bruciature.

Adatto per AMD AM2 AM3 AM3 + FM1 FM2 FM2 +.

L'installazione è molto comoda e puoi farlo da solo.

DeepCool GAMMAXX AG400, Dissipatore Aria per CPU, 4 HeatPipes Nichelato, 1x 120 mm Ventola FDB PWM, TDP 220W, LGA1700 e AM5 Compatibile € 32.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.69

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Quattro heat pipe in rame nichelato da 6 mm per prestazioni migliori

Efficiente dissipatore per CPU con TDP di 220w e design unico delle alette a scacchiera della serie AG

La ventola PWM da 120 mm a 2000 giri/min. offre 75,89 CFM per una potente dissipazione del calore.

I cuscinetti antirumore negli angoli della ventola evitano le vibrazioni e mantengono il livello di rumore sotto i 31,6 dB(A)

L'altezza di 150 mm si adatta a case ATX/ M-ATX e la larghezza di 72 mm non blocca gli slot per la RAM.

ARCTIC Freezer A35 CO - Dissipatore per CPU a torre per AMD per Operazioni Continue, Ventola P da 120 mm ottimizzata per la pressione, 0-1800 RPM, 4 Heatpipes, Pasta Termica MX-5 inclusa - Nero € 32.99

€ 28.16 in stock 19 new from €28.16 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ALTE PRESTAZIONI PER HIGH-END CPU: Con i suoi 4 Heatpipes, il dissipatore permette un veloce trasferimento del calore nel radiatore, dove può essere dissipato in modo efficiente da una ventola da 120 mm

INSTALLAZIONE VELOCE E FACILE: Il design specifico per AMD riduce al minimo il materiale di montaggio inutile e facilita notevolmente l'installazione. Compatibile con AMD AM5 e AM4

PASTA TERMICA ULTIMATE PERFORMANCE: 0,8 g della nuova MX-5 sono inclusi per l'applicazione. Questo permette uno spessore di applicazione fine e non è conduttivo o capacitivo - rendendola semplice e assolutamente sicura da usare

COMPATIBILITÀ OTTIMALE DELLA RAM: Grazie alle sue dimensioni compatte, non ci sono restrizioni nell'uso della RAM. Anche i moduli con grandi Heatsinks possono essere montati e non sono bloccati dal dissipatore per CPU

6 ANNI DI GARANZIA: Siamo convinti della qualità e della durata dei nostri prodotti, una garanzia che siamo felici di trasmettere al cliente READ Miglior Memory Card Micro Sd: le migliori scelte per ogni budget

Thermalright Peerless Assassin 120 SE CPU Air Cooler, PA120 SE, 6 Tubi Di Calore Cpu Cooler, Doppia Ventola 120mm PWM, Coperchio Dissipatore in Alluminio, Per AMD AM4 AM5/Intel 1700/1150/1151/1200 € 42.60 in stock 1 new from €39.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Thermalright è un marchio di Taiwan con più di 20 anni di sviluppo. Ha una certa popolarità nei mercati nazionali ed esteri e ha un'influenza fondamentale nel mercato dei giocatori. Ci siamo concentrati sulla ricerca e lo sviluppo di accessori per computer. Le linee di prodotti R & S includono: radiatore raffreddato ad aria della CPU, ventola della cassa, pad termico in silicone, grasso termico del silicone, controller della ventola della CPU

[Specifiche del prodotto] Thermalright PA120 SE; Dimensioni del dispositivo di raffreddamento della CPU: 125 (L) x135 (W) x155 (H) mm (4.92x5.31x6.1 pollici); Materiale dissipatore di calore: alluminio, il dispositivo di raffreddamento della CPU è dotato di fissaggi metallici della piattaforma Intel & AMD per ottenere una migliore installazione, il raffreddamento a doppia torre è più forte

【2 ventilatori PWM】TL-C12C; Ventilatore PWM di dimensione standard: 120x120x25mm (4.72x4.72x0.98 pollici); Peso del prodotto: 0.97kg (2.1lb); velocità della ventola (RPM): 1500rpm±10%; porta di alimentazione: 4pin; Tensione:12V; Flusso d'aria: 66.17CFM (MAX); Livello sonoro ≤ 25.6dB (A), lasciare spazio per il chip di memoria (RAM), in modo che l'installazione della CPU di raffreddamento del ghiaccio sia illimitata

I tubi termici da 6×6mm applicano la tecnica di AGHP, risolvono l'effetto di gravità inversa causato dall'orientamento verticale/orizzontale, TDP del raffreddamento della CPU è da 120 a 265W. 6 tubi di calore sinterizzati in rame puro & ventola PWM & Base in rame puro & processo di saldatura a riflusso galvanizzato completo, quando il raffreddamento della CPU funziona, abbinare con ventilatori ultra-silenziosi del flusso d'aria, mira a prestazioni estreme di raffreddamento della CPU

Il dispositivo di raffreddamento della CPU Socket supporta: Intel:1700/1150/1151/1200, AMD:AM4 AM5; Per diverse piattaforme di presa CPU, sono fornite piastre di montaggio corrispondenti o parti di fissaggio

Thermalright BA120 Raffreddatore ad aria per CPU, 6 tubi di calore, TL-C12C PWM Raffreddatore per CPU a ventola silenziosa con cuscinetto S-FDB, per AMD AM4/Intel LGA 1700/1150/1151/1200, PC € 33.90 in stock 2 new from €33.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Panoramica del marchio】Thermalright è un marchio di Taiwan con oltre 20 anni di sviluppo. Ha una certa popolarità nei mercati nazionali ed esteri e ha un'influenza fondamentale nel mercato dei giocatori. Le linee di prodotti di ricerca e sviluppo includono: radiatore raffreddato ad aria della CPU, ventola del case, pad termico in silicone, grasso termico al silicone, controller della ventola della CPU, staffa di montaggio anti-caduta, staffa di montaggio di supporto e altri prodotti

【Specifiche del prodotto】Thermalright BA120 ; Dimensioni del dissipatore della CPU: 124 (L) x 77 (P) x 154 (A) mm (4,9 x 3.03 x 6 pollici); Peso del prodotto: 0,51 kg (1,12 libbre); materiale del dissipatore di calore: alluminio, il dispositivo di raffreddamento della CPU è dotato di elementi di fissaggio in metallo della piattaforma Intel e AMD per ottenere una migliore installazione

【Ventole PWM】TL-C12C; Ventola PWM di dimensioni standard: 120 x 120 x 25 mm (4,72 x 4,72 x 0,98 pollici); velocità della ventola (giri/min): 1550 giri/min ± 10%; porta di alimentazione: 4 pin; Tensione: 12V; Flusso d'aria: 66,17 CFM (MAX); Livello di rumore ≤25,6 dB (A), la ventola abbina un raffreddamento efficiente a un basso livello di rumore, fornendo un ambiente con un raffreddamento efficiente e una vera silenziosità

【Tecnica AGHP】I tubi di calore 6x6mm applicano la tecnica AGHP, risolvono l'effetto gravità inverso causato dall'orientamento verticale / orizzontale, dispositivo di raffreddamento della CPU TDP 245W. Fino a 20000 ore di vita utile industriale, i cuscinetti S-FDB garantiscono una lunga durata dei radiatori con raffreddamento ad aria. Classe UL a isolamento di sicurezza di bassa qualità, materiale PBT + PC di resistenza industriale per creare prodotti di alta qualità per te.

【Compatibilità】Il socket di raffreddamento della CPU supporta: Intel:1150/1151/1155/1156/1200/1700/17XX AMD:AM4 AM5; Per diverse piattaforme di socket CPU, sono fornite la piastra di montaggio o le parti di fissaggio corrispondenti

Dissipatore CPU da 12 V, 70 mm 2200 Giri/min Ventola silenziosa con Cuscinetto Idraulico Sistema di Raffreddamento della CPU, per AMD (AM2 AM3 AM3 + FM1 FM2 FM2 +) € 16.39 in stock 2 new from €16.39

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ஐ 【Compatibilità ottimale】 - Questo dispositivo di raffreddamento della CPU può essere montato sulla maggior parte degli attuali processori desktop AMD Socket: AM2 AM3 AM3 + FM1 FM2 FM2 +.

ஐ 【Eccellenti prestazioni di raffreddamento】 - Una ventola con cuscinetti idraulici da 700 mm, di piccole dimensioni ma con un grande volume d'aria, che utilizza un dissipatore di calore estruso in alluminio, che fornisce eccellenti prestazioni di dissipazione del calore

ஐ 【Silenzioso】 - Alla massima velocità la ventola consuma solo 23,5 DBA a una velocità di 2200 RPM, molto comoda da usare.

ஐ 【Installazione semplice】 - L'installazione è molto comoda e puoi farlo da solo.

ஐ 【Miglior servizio】 - In caso di problemi di utilizzo o insoddisfacenti con i nostri prodotti, non esitate a contattarci, il nostro team di assistenza clienti professionale consulterà i problemi con sincerità.

GLOTRENDS Dissipatore con Ventola CPU per Intel Core processore desktop di 12a generazione (LGA 1700), RGB PWM 120 mm Ventole, 240W TDP,staffa di montaggio per LGA 1700/1200/1156/1155/1151/1150/775 € 35.99 in stock 1 new from €35.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Raffreddatore per CPU a forma di torre, 6 heat-pipes in rame

Ventola rimovibile da 120mm con PWM per il controllo automatico della velocità

Ventola RGB da 12V 4Pin

Include pasta termica e sistema di montaggio per una facile installazione su CPU Intel LGA1700/1200/1150/1151/1155/1156/775

Compatibilità con RAM e GPU, nessuna interferenza nel case ATX e M-ATX

AMD Wraith Prism LED RGB Ventola di raffreddamento del processore Ryzen 7 2700X AM4/AM2/AM3/AM3+Connettore a 4 pin Base in rame/Dissipatore di calore in alluminio € 61.99 in stock 1 new from €61.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Prodotto originale di marca AMD

Supporta presa scheda madre: AM2/AM3/AM3+/ AM4

Dissipatore di calore in alluminio con base in rame - Pasta termica preapplicata

Tubi di calore a contatto diretto

Profilo ventola overclock commutabile

Aerocool Cylon 3 ARGB CPU AIR COOLER, CYLON3 € 13.65 in stock 35 new from €13.65

1 used from €13.51

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Illuminazione a LED RGB integrata per migliorare lo stile del tuo rig

Rivestimento nero sulle pale per aumentare la dissipazione del calore nell'area e migliorare l'efficienza

Lame migliorate per una maggiore efficienza termica

Design top down che consente una dissipazione del calore più efficiente e una maggiore compatibilità con altre scatole

Compatibile con schede madri indirizzabili RGB (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync e Gigabyte RGB Fusion) o hub (H66F)

DISIPADOR ARCTIC ALPINE 23 CO AM4 € 11.99 in stock 14 new from €11.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DISIPADOR ARCTIC ALPINE 23 CO AM4

Cooler Master Hyper H412R Dissipatore Cpu, Sistema A Basso Profilo, Tecnologia A Contatto Diretto, Nero € 30.99 in stock 37 new from €29.42

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features RAFFREDDATORE AD ARIA COMPATTO: L'Hyper H412R a basso profilo da 136 mm è ideale per il raffreddamento della CPU ad alte prestazioni in schede madri SFF compatte o case con spazio limitato

TECNOLOGIA DI RAFFREDDAMENTO A CONTATTO DIRETTO: Lo scambiatore di calore principale ha matrice piatta, 4 tubi di calore (Ø 6mm) per accelerare conducibilità termica con tecnologia Direct Contact per una dissipazione del calore rapida ed efficiente

DISSIPATORE DI CALORE IN ALLUMINIO IMPILATO: Array in alluminio presenta alette distanziate con precisione per garantire minima resistenza al flusso d'aria, che consente a un volume elevato di aria fredda di fluire attraverso il dissipatore di calore

VENTOLA PWM SILENZIOSA DA 92 MM: La versatile ventola PWM da 92 mm garantisce il massimo flusso d'aria e prestazioni ottimizzate (34,1 CFM ± 10%, 1,79 mm H2O ± 10%) pur funzionando con bassi livelli di rumorosità (29,4 dBA)

COMPATIBILE CON AMD E INTEL: Nuova confezione ha staffe montaggio universali per Intel (LGA 1700, 1200, 1151, 1150, 1155, 1156) e AMD (AM5, AM4); Pasta termica inclusa; Compatibile con tutte le dimensioni di RAM

Outlet Computer Dissipatore di Calore per CPU,Raffreddatore ad Aria di processore con ventole da RGB LED,per Intel e AMD Socket (LGA 115x / AM4 Compatible)(colorato) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅Dissipatore di raffreddamento cpu: dissipatore in alluminio con un design compresso e ampia zona di dissipazione. l'illuminazione a led rende il case del pc unico.

✅Dinamica multicolore rgb: le ventole led producono illuminazione ipnotizzante: statico o multicolore ciclismo, flash e modalità dissolvenza, ottieni un chiaro effetto visivo.

✅Montaggio facile: installazione facile senza spostare la scheda madre. compatibile con intel LGA 775,1150, 1151, 1155, 1156, 1366 e AMD socket fm1, fm2, fm2 +, am2, am2 +, am3, am3 +, am4

✅Basso rumore: ventole con cuscinetti idraulici permettono un funzionamento silenzioso senza sacrificare le prestazioni.

ANTEC A30 - Dissipatore ad Aria Per CPU Intel e AMD € 22.83 in stock 13 new from €17.41

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Soluzioni per: computer desktop

Rumorosità: 20 dB

Compatibile con socket CPU: Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1700, AMD FM1, FM2, AM3 +, AM3, AM2 +, AM2, AM4

Dimensioni prodotto: 125 x 86.5 x 73 mm

Dimensioni ventola: 92 x 92 x 25 mm

Noua Haku RGB Dissipatore di Calore TDP 280W Low Profile 4 Tubi di Calore per CPU Intel i7/i5/i3 Socket 1700 1200 775 115x 1366 AMD AM5 AM4 AM3 Cooler Cooling Fan da 90mm RGB Rainbow Auto € 21.41

€ 19.90 in stock 6 new from €19.90

4 used from €18.31 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PRESTAZIONI POTENTI, DIMENSIONI COMPATTE - Con un'altezza di 79mm, Noua Haku è un dispositivo di raffreddamento della CPU compatto, progettato per adattarsi a configurazioni strette. Con prestazioni eccezionali per la sua classe (280W TDP), è un'ottima soluzione per schede madri Micro ATX e Mini ITX

4 TUBI DI CALORE A CONTATTO DIRETTO - Il dissipatore a basso profilo Noua Haku è dotato di 4 tubi di calore in rame progettati per accelerare la conduttività termica utilizzando la tecnologia Direct Contact per una dissipazione del calore rapida ed efficiente

ILLUMINAZIONE RGB RAINBOW AUTOMATICO - La ventola di 90mm è dotata con il piu’ spettacolare effetto di illuminazione RGB RAINBOW automatica

SOCKET UNIVERSALE - Il dissipatore Noua Haku ha un'ampia compatibilità che permette di utilizzarlo con molte schede madri, offrendo supporto per le serie Intel LGA 1700, 1200, 1156, 1155, 1151, 1150, 775, 1366 e AMD AM4, AM3

ASSISTENZA & GARANZIA - La nostra squadra d’assistenza clienti professionale mira a fornire un servizio rapido e di qualità ai nostri clienti. Offriamo ai nostri clienti una garanzia ITALIANA di 2 anni. Se hai bisogno di aiuto e supporto prima, durante e dopo l'acquisto, non esitare a contattare il nostro servizio clienti READ Miglior Servo Motore Arduino: le migliori scelte per ogni budget

Mars Gaming MCPU33, Doppio Dissipatore CPU FRGB, 3 Heatpipes HCT, 140W TDP, Ventola PWM Ultra Silenziosa 11cm € 17.90 in stock 8 new from €17.90

2 used from €17.72

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PRESTAZIONI AVANZATE: Supporto per CPU fino a 140 W TDP, 3 heatpipes HCT, radiatore a pale ad alta densità, ventola circolare da 11 cm e tecnologia PWM a 4 pin ultra-silenziosa

SPETTACOLARE ILLUMINAZIONE DOPPIA FRGB: Sia il radiatore che la ventola integrata di MCPU33 sono dotati di una spettacolare illuminazione FRGBSPETTACOLARE ILLUMINAZIONE DOPPIA FRGB: Sia il radiatore che la ventola integrata di MCPU33 sono dotati di una spettacolare illuminazione FRGB

DIMENSIONI COMPATTE: Con un'altezza di soli 133 mm, il dissipatore MCPU33 è pienamente compatibile con quasi tutti i case da gioco

MULTISOCKET UNIVERSALE: Ampia compatibilità con le serie Intel LGA 1700, 1200, 1156, 1155, 1151, 1150, 775 e con le serie AMD AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, AM2, FM2, FM1

upHere Dissipatore di processore con Ventola da 92mm PWM -CPU Cooler, LED Blu/C92B € 18.99 in stock 1 new from €18.80

1 used from €18.80

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Eccellente potenza di raffreddamento 4 Heat Pipe doppi

Adatto a qualsiasi CPU di fascia alta attuale.

La ventola PWM da 92 mm funziona silenziosamente a pieno carico.

Compatibile con AMD: AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 / FM2 / FM1 / 939/754 Intel: 1156/1155/775/1150.

L'esclusivo sistema di fissaggio con simboli consente un'installazione facile e rapida.

Thermaltake Raffreddatore d'aria UX 100 ARGB | Ventola PWM silenziosa da 120 mm | per socket Intel e AMD | Indirizzabile a 5 V | 65 W | Nero € 20.80 in stock 56 new from €14.33

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️ Dotato di 15 LED RGB indirizzabili con 16,8 milioni di colori, l'UX100 promette un'esperienza di illuminazione RGB mozzafiato. Sperimenta prestazioni di raffreddamento uniche e affidabili ed effetti visivi unici con l'UX100

✔️ La base in alluminio fa un contatto perfetto con la CPU e la pasta termica

✔️ Le pale della ventola sono costruite per creare un grande volume d'aria che scorre attraverso il dissipatore di calore in alluminio a tutti gli angoli per garantire un flusso d'aria e una qualità di raffreddamento uniformi

✔️ Il cuscinetto idraulico autolubrificante è dotato di una sostanza di alta qualità che riduce il rumore di funzionamento migliorando il grado di calore. Il cappuccio protettivo impedisce la fuoriuscita del lubrificante e quindi prolunga la durata delle ventole

✔️ Il kit di montaggio offre un'installazione senza problemi. L'UX100 include una piastra posteriore universale ed è compatibile con tutti gli attuali socket CPU Intel e AMD. Intel LGA 1156/1155/1151/1150/775 AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1

RIIEYOCA AMD AM2 AM3 backplate,Plastica CPU Cooler Raffreddamento Ventola di Ritenzione Dissipatore di Calore Staffa Montaggio Base(nero) € 8.99 in stock 1 new from €8.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Contenuto del pacchetto: 1 x AMD CPU Ventola Staffa Base con Quattro Viti

Dimensioni: 11 x 8 x 2,2 cm / 4,3 "x 3,1" x 0,87 "(L * W * H); Peso netto: 48 g

Adatto per: AM2/AM2+/AM3/AM3+/940/FM1/FM2

Staffa per scheda madre dedicata al radiatore AMD, backplane rinforzato per prevenire la deformazione della scheda madre

Plastica ecologica ad alta resistenza, resistente al calore, non facile invecchiare.

NMD&LR Piastra Posteriore CPU per AM3, Backplane in Plastica per Supporto Inferiore Ventola Radiatore per Staffa AMD Scheda Madre AM2 / AM3 / FM1 / FM2 € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Staffa di fissaggio per radiatore speciale AM3, adatto per scheda madre AM2 / AM3.

La distanza del foro è di 48 mm, 95 mm, i dati sono accurati, adattamento perfetto.

Contiene viti e staffe laterali per facilitare l'installazione.

Materiale ABS ad alta resistenza, resistente al calore, non facile da invecchiare.

MSI MAG CORELIQUID C240 - Dissipatore a liquido 240mm (CPU, 240 mm, 2 ventole, Intel 115x/1200, AMD AM4/AM3+/TR4, nero, RGB) € 132.87 in stock 68 new from €124.89

19 used from €102.11 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Waterblock con illuminazione ARGB

La pompa integrata nel radiatore permette di avere una buona insonorizzazione del sistema

Ciclo del liquido rapido grazie al percorso diviso attraverso il radiatore

Vibrazioni limitate grazie al motore trifase posto al centro della pompa

Cooler Master Dissipatore a Liquido MasterLiquid Lite 120 CPU - Pompa Dissipazione Doppia e Ventola Aria da 120 mm, Nero € 52.99 in stock 73 new from €52.33

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SERIE MASTERLIQUID LITE- Raffredamento a liquido cpu silenziosi con alte prestazioni e soluzioni all-in-one convenienti per costruttori PC principianti ed esperti

POMPA A DISSIPAZIONE DOPPIA- Lo scambiatore di calore a piastre in rame, us dispositivo pompa a doppia camera progettata per ridurre le vibrazioni e il rumore ( 8 dBa) fino ad avere quasi silenzio (il logo LED bianco indica quando è acceso); viene con un kit di montaggio per cpu intel e amd

RADIATORE A VENTOLA SINGOLA- Masterliquid lite 120 si adatta praticamente a qualsiasi case per PC con una aperture per la ventola da 120mm vicino alla cpu; questo discreto radiatore a bassa resistenza è supportato da una ventola masterfan pro 120 air balance formata da lame, un silent drive ic (6-30 dBa) e montaggio in gomma antivibrante

TUBO ROBUSTO- Tubo ondulato FEB spesso consente angoli acuti o curve strette senza compromettere il profilo interno per garantire un flusso d'acqua senza interuzioni

qualità DI RAFFREDDAMENTO COOLER MASTER- Con la sua semplice guida twist-and-play e una di 2 anni, la serie masterliquid lite offre una semplicita singolare per una facile installazione di raffreddamento a liquido per tanti case

YouMen 2 Pcs Raffreddamento CPU Ventola Staffa AMD CPU Ventola di Raffreddamento Prese Per M4 Scheda Madre Chipset X370/B350/A320 con supporto per fissaggio laterale viti € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Materiale di qualità】 La staffa del radiatore della CPU AM4 è realizzata in materiale ABS, robusto e durevole, con una lunga durata e un'elevata durata.

【Robusto e pratico】 Questa staffa del radiatore della CPU può migliorare le prestazioni di dissipazione del calore della CPU, evitare che la scheda madre si deformi, è sicura e stabile, ha una struttura semplice ed è facile da installare.

【Facile da usare】 I pin hanno piccoli fori corrispondenti alla scheda madre, passo del foro di montaggio di 90 * 54 mm, solido e pratico, sostituzione perfetta della staffa di montaggio del dissipatore di calore della scheda madre danneggiata, in modo che la tua CPU sia sicura e protetta

【Ampia applicazione】 La staffa del dissipatore di calore della CPU è adatta per schede madri AMD-Socket AM4. Il chipset della scheda madre applicabile è AMD-AM4 B350 X370 A320.

【Contenuto della confezione】 Base della staffa della ventola della CPU 2 x AMD, con 8 viti.

Cooler Master Hyper TX3 EVO Dissipatore PC Sistema di Raffreddamento CPU - Compatto ed Efficiente, 3 Tubi di Calore a Contatto Diretto, Ventola PWM da 92mm € 35.82 in stock 17 new from €27.37 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features COOLER CPU COMPATTO - Il Hyper TX3 EVO, dissipatore a torre da 136 millimetri di altezza, è una soluzione affidabile e conveniente per case computer con spazio CPU limitato.

RAFFREDDAMENTO DIRETTO CON ALETTE SCANALATE - Lo scambiatore di calore primario presenta 3 tubi di calore (heatpipe) in rame incassati (Ø6mm) in una matrice piatta con delle alette aggiuntive in alluminio sulla superficie dissipante per aumentare ulteriormente la conducibilità termica.

RADIATORE (FIN HEAT SINK) IN ALLUMINIO - Ottimizzato per funzionare ad alta e bassa velocità ventola (800 - 2200 RPM).

VENTOLA PMW da 92MM – Motore ventola con cuscinetto a strisciamento ( long life sleeve bearing) e gommini antivibranti assicurano un flusso d'aria silenzioso (17-30 dBA) ma robusto (0,35 - 2,63 mm H2O, 15,7 - 43,1 CFM). Le staffe a scatto rapido possono essere facilmente configurate ad un doppio sistema push-pull con ventola aggiuntiva (non inclusa).

COMPATIBILITÀ AMD & INTEL- Con staffe di montaggio all-in-one versatili che supportano socket Intel (LGA1366, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 e LGA775) e AMD (AM4, AM3 +, AM3, AM2 +, AM2, FM2 +, FM2, FM1).

DeepCool AK400 Dissipatore Aria per CPU ad Alte Prestazioni con 4 Heatpipes, 1x 120 mm Ventola FDB PWM, 220W, LGA1700 e AM5 Compatibile € 42.99

€ 39.99 in stock 2 new from €39.59

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il raffreddatore per CPU AK400 offre prestazioni e compatibilità impressionanti in un layout compatto a torre che offre 220W di potenza di dissipazione del calore.

Quattro tubi di calore in rame a contatto diretto aiutano a trasferire rapidamente il calore lontano dalla CPU in una matrice densa aletta per un raffreddamento efficace.

Un ventola FDB da 120mm realizza un raffreddamento ad alte prestazioni con il minimo rumore

Un metodo di installazione migliorato è reso facile con una robusta staffa di montaggio interamente in metallo e un rapido processo in cinque fasi

Supporta i ultimi socket su Intel LGA1700/1200/115X e AMD AM5/AM4/AM3(+)

Ventola di raffreddamento della CPU Ventola di raffreddamento 12V Cuscinetto idraulico 2200 RPM Dissipatore di calore silenzioso ad alta velocità 7015 Ventola per AMD AM3 AM3 AM3 + FM1 FM2 FM2 + € 17.99

€ 17.36 in stock 2 new from €17.36

1 used from €15.55

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Prestazioni eccellenti】 Utilizzo della ventola 7015, dimensioni ridotte ma grande volume d'aria, dissipatore di calore in alluminio estruso, eccellenti prestazioni di dissipazione del calore, protezione della CPU dalla combustione e ottenere un effetto di dissipazione del calore ideale

【Compatibilità】 Adatto per AMD AM2 AM3 AM3 + FM1 FM2 FM2 +, si prega di prestare attenzione alla compatibilità dei modelli di cui sopra con il computer

【Nessun rumore】 La CPU ha una dissipazione del calore silenziosa, nessun rumore ed è molto comoda da usare, il che può garantire il miglior effetto di raffreddamento e migliorare la tua efficienza

【Installazione semplice】 Il prodotto è facile da installare e può essere eseguito da solo. E il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, robusto e durevole e ha una lunga durata, quindi puoi usarlo in modo sicuro e protetto

【Garanzia della qualità】 Abbiamo un controllo di qualità molto rigoroso sulla qualità dei nostri prodotti e ci impegniamo a soddisfarti. In caso di domande, ti preghiamo di contattarci in tempo READ Miglior Tablet Telefono Samsung: le migliori scelte per ogni budget

Cooler Master Hyper 212X Dissipatore ad Aria Sistema di Raffreddamento – Radiatori Ottimizzati - 4 Tubi di Calore a Contatto Diretto Continuo, Ventola Durevole e Cuscinetto Pom € 39.99

€ 28.50 in stock 18 new from €28.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features MICRO-TURBOLENZA - Hyper 212X crea vortici strategici tra le lame del radiatore con piccolissime aperture di sfogo a forma di X attorno a ciascun tubo per dissipare il calore con la massima efficienza.

RAFFREDDAMENTO DIRETTO CONTINUO - Lo scambiatore di calore primario è dotato di 4 condotti a contatto diretto in rame (Ø6mm) incorporati densamente in una matrice piatta per una conducibilità termica superiore.

RADIATORE (V-ARRAY HEAT SINK)– Perforazioni disposti a V, ridistribuiscono tatticamente il flusso d'aria del ventilatore verso i tubi di calore.

VENTOLA 120MM CON CUASCINETTI POM - Progettata per resistere, questa ventola offre una pressione d'aria costante (0.4-2.03 mmH₂O). Può essere facilmente configurata a un doppio sistema push-pull con una ventola aggiuntiva (non inclusa).

COMPATIBILE CON SISTEMI AMD E INTEL - Montaggio all-in-one versatile compatabile con presa corrente Intel (LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150) e AMD (AM4, AM3 +, AM3, AM2 +, FM2 +, FM2, FM1 ).

upHere Nero Dissipatore CPU con 5 Tubo di Calore Ventola PWM da 120mm, Ventola CPU per Intel LGA 1700 115X 775/AMD Ryzen AM4 Presa Universale, S5BK € 28.99 in stock 1 new from €28.70

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Tubi di calore upgrand】 5 tubi di rame di nuova tecnologia dissiperanno il calore della CPU con la massima efficienza.

【VENTOLA PWM da 120 mm】 Ventola PWM da 120mm con prestazioni migliorate.Velocità della ventola: PWM 1000-1800 RPM ± 10%; Flusso d'aria: 79,18 CFM (massimo); Livello di rumore: ≤25.7dB(A).

【Compatibilità RAM al 100%】 Configurazione completa dei banchi di memoria RAM in case per PC con spazio limitato. La ventola della CPU di dimensioni classiche è alta 154mm, S5BK offre una grande compatibilità con i case dei computer più diffusi sul mercato.

【FACILE DA INSTALLARE】 Grazie alla piastra posteriore e alle clip molto resistenti e migliorate e a un nuovissimo kit di montaggio ottimizzato.L'installazione è molto semplice e facile da usare.

【Supporto presa CPU】 Le staffe di montaggio universali supportano sia Intel LGA:1700/1150/1151/1155/1156/775/2011/2066/1366/1200 e AMD:AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1.

D2D Nero Plastica CPU Cooler Raffreddamento Ventola di Ritenzione Dissipatore di Calore Staffa Montaggio Base Per AMD Socket AM3 AM2 940 Scheda Madre € 13.05 in stock 1 new from €13.05

1 used from €14.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Eccellente sostituzione per il vostro dissipatore rotto staffa di montaggio della scheda madre, che protegge la vostra CPU.

Aiuta ad alleviare il carico della scheda madre, prevenire la distorsione.

Questa staffa di fissaggio del ventilatore della CPU è progettata per sostituire l'hardware di montaggio del dissipatore di calore per la scheda madre.

AM2 AM2+ AM3 AM3+ 940 schede madri CPU.

Materiale: plastica. Dimensioni: circa 11 x 8 cm.

