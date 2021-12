Home » Accessorio Miglior Fnatic Gear Rush: le migliori scelte per ogni budget Accessorio Miglior Fnatic Gear Rush: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

FNATIC STREAK65 - Tastiera Meccanica da Gioco RGB Compatta - Interruttori Lineari a Velocità Fnatic - Layout 65% (60 65 Percento) - Basso Profilo - Tastiera Esports (Layout italiano; QWERTY)





Amazon.it Features FNATIC LOW PROFILE SWITCHES: Linear and silent, ultra fast switches, offering just 1.0mm actuation distance and reduced total travel for faster multi-presse whilst providing significantly improved hand ergonomics.

65% FORM FACTOR: The super compact build allows you to maximise your desk and mouse space whilst maintaning arrow keys and full functionality. All typical keyboard actions are available on a smart FN layer.

FULL RGB LIGHTING: 8+ easily activated instant lighting modes supporting 16.8 million color options, all stored on-board. Lighting performance is maximised with custom low profile keycaps. The OP software allows for easy customizations.

ONBOARD MEMORY AND PROFILES: Store up to 4 profiles to hold your custom lighting modes, key bindings, and macros. Choose to customise with or without the software and store it directly to the keyboard.

BUILT BY FNATIC, THE LEADERS IN E-SPORTS: Fnatic is a leader in the professional esports movement. Our professional gamers have won thousands of tournaments across 20 different games including League of Legends, Dota 2, Rainbow 6 Siege and CS:GO. We design our premium gaming gear with our pros’ feedback in mind, so you know you’re getting the best quality.

FNATIC miniStreak SPEED - Tastiera da Gioco Meccanica RGB Retroilluminata a LED - Switch SPEED Silver - Versione Piccola, Compatta e Portatile Tenkeyless - Tastiera Mini Pro eSports (Versione UK)



Amazon.it Features ULTRA FAST SPEED SILVER KEYSWITCHES With just 1.1mm pre-travel, these switches are 81% faster than traditional mechanical switches. Our silver switches are the industry's best mechanical switch by Kailh, guaranteeing reliability beyond 70 million keystrokes.

FULL RGB BACKLIGHTING Our miniSTREAK mechanical keyboard’s LED RGB backlighting features 8 easily activated instant lighting modes supporting 16.8 million color options. Our free OP software creates infinite customizations.

COMPACT, TENKEYLESS AND PORTABLE The miniSTREAK’s tenkeyless design is everything you need for professional gaming and nothing you don’t. Our detachable USB cable and razor thin 28mm profile mean the miniSTREAK is supremely portable at just 704g.

PREMIUM COMFORT AND DURABILITY Fnatic’s miniSTREAK features a perfectly balanced low-key height and soft rounded board edges to make it extremely comfortable to handle in every scenario. Rubber feet are perfectly angled for maximum grip, and an anodised metal top plate makes miniSTREAK strong as an ox. *wrist-rest not included

BUILT BY FNATIC, THE LEADERS IN E-SPORTS Fnatic is a leader in the professional esports movement. Our professional gamers have won thousands of tournaments in all corners of the globe across 20 different games including League of Legends, Dota 2, Rainbow 6 Siege and CS:GO, and inspired a community of tens of millions of fans. We design our premium gaming gear with our pros’ feedback in mind, so you know you’re getting the best quality.

Steelseries Apex 3 Tastiera da Gaming RGB, Illuminazione RGB a 10 Zone, Poggiapolsi Magnetico di Alta Qualità, PC Layout Italiano (QWERTY)



Amazon.it Features Grado di protezione IP32 contro i danni accidentali da versamento di liquidi

Illuminazione RGB a 10 zone con straordinari schemi cromatici ed effetti reattivi

Switch ultra-silenziosi, rumorosità quasi nulla per 20 milioni di pressioni a basso attrito

Poggiapolsi magnetico di alta qualità che sostiene tutto il palmo della mano offrendo un ottimo comfort

Il layout della tastiera è italiano QWERTY; non corrisponderà quindi alle immagini del prodotto, che mostrano il layout americano QWERTY READ Miglior Hdd Usb 3.0: le migliori scelte per ogni budget

DK61E Tastiera da gioco meccanica al 60%, interruttore ottico Gateron Tastiera PBT cablata retroilluminata RGB Impermeabile Type-C Mini Compact 61 tasti completi programmabili (Interruttore marrone)



Amazon.it Features Funzione hot-swap: la tastiera DK61 adotta il classico interruttore ottico Gateron hot-swap (Say Bye to Low Quality Switch), puoi sostituire il suo interruttore senza dissaldare o acquistare una nuova tastiera. (Compatibile solo con interruttori ottici)

Copritasti a doppia molla PBT: i copritasti di questo materiale hanno una resistenza all'abrasione e una durezza molto più elevate rispetto ai copritasti in ABS. Rifiutati di sembrare tasti unti e offri la migliore esperienza di digitazione e gioco.

61 tasti anti-ghosting: consente a più tasti di funzionare contemporaneamente ad alta velocità. Ogni tasto è controllato da un interruttore indipendente, ti consente di divertirti con giochi di alta qualità con una risposta rapida. Ottimo per i giocatori.

Circuito impermeabile: il nostro circuito della tastiera ha superato la certificazione professionale IPX4 e la scheda PCB aggiornata è più resistente di quelle ordinarie e non è facile da piegare. (L'interfaccia non è impermeabile)

DRIVER Dierya DK61E: non solo design di tasti multimediali, potenti funzioni di modifica del software, funzioni personalizzate arbitrarie, funzioni avanzate personalizzate e macro offline.

Razer Huntsman Tournament Edition - Tastiera da Gioco con Tasti Ottici Lineari Razer (Tasti PBT a Doppia Iniezione, Cavo Type-C Staccabile, Durata Fino a 100 milioni di Battute), Europeo Layout, Nero







Amazon.it Features Tasti opto-lineari Razer: risposta immediata con attivazione ottica da 1.0 mm; ogni sequenza di tasti viene registrata con la luce, in modo da avere un privilegio immediato su tutti i tuoi concorrenti

Chiavi PBT a doppia iniezione: grazie al doppio strato di PBT che offre un'elevata resistenza, queste chiavi sono progettate per conservare la loro consistenza nonostante il loro uso intensivo durante l'allenamento o le competizioni

Memoria integrata: preparati a giocare senza aspettare grazie all'attivazione di fino a 5 configurazioni di profilo dalla memoria integrata o alle tue impostazioni personalizzate salvate nel cloud

Forma compatta: il design compatto senza tastiera semplifica il posizionamento e lo spostamento della tastiera per creare la configurazione ottimale

Cavo rimovibile di tipo C: disimballa, collega e gioca spensierato quando passi da un torneo all'altro; il fermo di sicurezza mantiene il cavo permanentemente collegato durante i giochi

Tastiera Gaming RGB 104 Tasti, Tastiera Gaming Meccanica Cablata, Anti-ghosting Switches Blu, Tasti Personalizzabili, impermeabile, Resistente, Ergonomia QWERTY Layout, Nero Tastiere da gioco per PC





Amazon.it Features 【Tastiera da gioco professionale per PC】 La tastiera da gioco meccanica a 104 tasti con interruttori personalizzati ha una velocità di risposta più rapida e una lunga durata. Fornisce inoltre una moderata resistenza ai clic, un feedback tattile chiaro e preciso, adatto per una connessione affidabile e prestazioni di gioco eccezionali,la scelta perfetta per diversi giochi.

【Tasti Alte Prestazioni RGB】 Illuminazione RGB a 20 colori e luminosità della retroilluminazione a 4 livelli, velocità di respirazione. I copritasti progettati con precisione .forniscono una retroilluminazione uniforme e cristallina. ottima per sessioni di gioco notturne, la tastiera ‎meccanica è dotata di tasti illuminati RGB per offrire illuminazione nitida, precisa, senza mai distrarre.

【Tastiera gaming meccanica professionale anti-ghosting】 TUTTI i 104 tasti sono privi di conflitti per le massime prestazioni di gioco. 12 tasti multimediali, a prova di spruzzi, antiscivolo, design con angolo di digitazione regolabile, connettore USB anticorrosione placcato in oro‎.tasti multimediali dedicati; tasti FN controllano volume, la traccia, riproducono, mettono in pausa, silenziano, attivano ‎illuminazione e la modalità gaming.

【Design ergonomico】 Ergonomico per massimizzare il comfort durante sessioni di gioco prolungate. in modo da ridurre la pressione sui tuoi polsi e non farli affaticare quando giochi a lungo. Costruzione durevole in metallo-ABS con tasti meccanici montati su piastra, durata e feedback tattile, Molto adatto per gli atleti di E-sport.

【Compatibilità potente】 Windows 10/Windows 8/Windows 7, Windows XP o Windows Vista, supporto per tastiera Mac OS. Funziona bene con tutti i principali marchi di computer e giochi per PC.Molto adatta per gamer professionisti e impiegati, e chi come la tastiera meccanica tranquilla. Forniamo una garanzia di 12 mesi e un servizio clienti cordiale.Ti assicuriamo di acquistare, in caso di problemi di qualità con il prodotto, non esitare a contattarci e ti risponderemo in buona fede.

Cooler Master MasterKeys MK110 Tastiera Gaming Mem-ccanica, Interruttori Flottanti Ibridi, Retroilluminazione RGB 6 Zone, Controlli On-the-Fly, Anti-Ghosting 26 tasti, Layout IT, Tastiera Full-Size



Amazon.it Features SWITCH MEM-CCANICI LINEARI - Gli interruttori ibridi di Cooler Master combinano la morbidezza degli switch a membrana con la durata e la precisione dei tasti meccanici per creare un design meccanico altamente reattivo, ideale per le esigenze di gioco

ESTETICA PULITA - Il profilo della tastiera presenta eleganti switch flottanti che non solo hanno un aspetto sofisticato, ma sono anche facili e convenienti da pulire per la manutenzione della tastiera

ILLUMINAZIONE RGB - La tastiera gaming MK110 è dotata di retroilluminazione RGB a 6 zone per i copritasti e per la fascia luminosa a LED circostante; dispone di più modalità di illuminazione preimpostate per straordinari giochi di luce

LAYOUT COMPLETO, CONTROLLI ON-THE-FLY - La tastiera full-size utilizza un comodo sistema di tasti a scelta rapida on the fly che presenta blocco Windows e funzionalità multimediali e di illuminazione (via tasto FN) senza richiedere supporto software

TECNOLOGIA ANTI-GHOSTING A 26 TASTI - La tastiera da gioco MK110 di Cooler Master utilizza la tecnologia Anti-Ghosting per garantire precisione e accuratezza nel gioco con la possibilità di registrare fino a 26 tasti premuti contemporaneamente nel gioco

DREVO Tyrfing V2 Tastiera Meccanica Gaming 88 Tasti Layout Italiano RGB Backlit Completamente Personalizzato Macro Programmabili Supporto Software Switch Marrone, Nera



Amazon.it Features Retroilluminazione RGB personalizzabile: Comprende 9 colorazioni preimpostate e 14 differenti modalità di illuminazione dall’elevata resa cromatica con 16 milioni di opzioni colore.

Vera tastiera meccanica: Anti-ghosting ed N-key Rollover ti permettono di controllare ciascun tasto in modo indipendente, garantendo un’ottima responsività, mantenendo una certa fluidità.

Eccellente fattura: Pannello in lega di alluminio, cavo USB placcato in oro di alta fattura rivestito in nylon, due piedini in gomma. I unici tasti ABS incisi al laser evitano lo scolorimento e garantiscono una migliore sensazione generale di utilizzo ed una migliore visibilità per la retroilluminazione.

Multi-funzione e supporto software: 5 tasti macro programmabili possono registrare le tue combinazioni di tasti per azioni veloci, o cambi di arma e attrezzature durante il gioco. C’è inoltre supporto per il blocco del tasto Windows e i controlli Media. È anche allegato un software molto potente.

Garanzia e servizio: Un anno di garanzia limitata. Disponibile nel servizio post-vendita in lingua italiana.

EZONTEQ Tastiera Gaming PC, Tastiera Italiana Giochi RGB LED Retroilluminazione USB, Tastiera Gaming per Computer MacBook Laptop Layout Italiano Keyboard



Amazon.it Features Resistente agli schizzi per una pulizia semplice. Pannello in metallo spazzolato non solo ha una buona qualità, ma anche impermeabile, facile da ripulire spazzatura.

Ottima tastiera a membrana, Layout Italiano con il tasti comodi e silenziosi, questi lo rendono molto adatto per la digitazione, è una scelta perfetta per Computer e PC.

25 tasti senza conflitto, La matrice di riproduzione anti-ghost consente di mantenere il controllo anche quando si premono più tasti contemporaneamente. FN+W È possibile passare dal tasti su, giù, sinistra e destra al tasti W S A D.

Sei zone di illuminazione RGB personalizzabili con disponibilità di 16.8 milioni di colori per una stupenda luminosità uniforme. Anche nell'oscurità della luce, puoi vedere chiaramente il pulsant, ti offre un'esperienza di gioco migliore.

Forniamo 12 mesi di garanzia, 30 giorni nessun motivo per tornare. Se avete domande, ti preghiamo di contattarci direttamente, risolveremo tutti i problemi per voi.

ASUS TUF Gaming K7 Tastiera Meccanica USB, Switch Optical-Mech Lineari, RGB Aura Sync, Poggiapolsi, Tasti Multimediali, Resistente ad Acqua e Polvere IP56, in Alluminio, Macro, Layout Italiano, Nero





Amazon.it Features Sfruttando gli switch ottici-meccanici ad azionamento lineare offre precisione, velocità e tasti silenziosi senza clic udibili

Costruita per durare nel tempo, il rivestimento in alluminio aeronautico e gli switch ottico-meccanici combinano resistenza e stile offrendo un'esperienza di gioco senza paragoni

Il poggiapolsi magnetico, di grandi dimensioni e realizzato in memory foam, offre il supporto necessario durante le lunghe sessioni di gioco per una comodità da vero professionista

Illuminazione Aura Sync RGB per una completa personalizzazione, scegli il tuo colore preferito o usa uno degli effetti preimpostati, sincronizza i tuoi dispositivi compatibili e mostra il tuo stile

Tasti macro completamente personalizzabili, modifica o crea le tue impostazioni e salvale nella memoria integrata attraverso il software Armory II

Razer Cynosa V2 - Tastiera da gaming a membrana con Razer Chroma RGB (Completamente programmabile, Tasti multimediali dedicati, Opzioni di instradamento cavi) IT-Layout







Amazon.it Features TASTI DI GIOCO ILLUMINATI SINGOLARMENTE: La Razer Cynosa V2 è comodissima da usare e ha un profilo sonoro ridotto. Con all'illuminazione perfetta di ogni singolo tasto, offre una grande varietà di opzioni di personalizzazione RGB.

DOTATA DI RAZER CHROMA RGB: Crea fantastici schemi RGB con 16,8 milioni di colori e scopri gli effetti dinamici di illuminazione mentre giochi a titoli integrati con Chroma come Fortnite, Overwatch, Warframe e molti altri.

COMPLETAMENTE PROGRAMMABILE: Rendi ancora più efficiente il tuo gameplay mappando le funzioni come preferisci con Razer Synapse 3 e regola la tastiera per adattarla al tuo stile di gioco, creando e salvando macro e profili.

TASTI MULTIMEDIALI DEDICATI: Configurali per mettere in pausa, riprodurre o saltare contenuti e regolare qualsiasi impostazione, dalla luminosità al volume: per il massimo della comodità mentre ti diverti.

OPZIONI DI INSTRADAMENTO CAVI: La Razer Cynosa V2 è dotata di scanalature che consentono di riporre i cavi e di instradarli in qualsiasi direzione, per mantenere la tua scrivania sgombra e in ordine. READ Miglior Funko Pop Lol: le migliori scelte per ogni budget

Logitech G213 Prodigy Tastiera Gaming Cablata, LIGHTSYNC RGB, Tasti Retroilluminati, Resistente agli Schizzi, Tasti Personalizzabili, Controlli Dedicati Multimediali, QWERTY US Layout, Nero







Amazon.it Features Illuminazione RGB: personalizza cinque aree di illuminazione da uno spettro di oltre 16,8 milioni di colori su questa tastiera da gioco con cavo USB

Resistente a Prova di Schizzi: tastiera di dimensioni standard con una membrana che ‎protegge da sporco, briciole e spruzzi d'acqua, per affrontare i problemi di chi gioca tutti i giorni

Tasti Alte Prestazioni: Tasti Mech-Dome progettati per una risposta ‎tattile superiore e prestazioni simili a quelli delle tastiere meccaniche, sono ‎adattati all'esperienza di gioco dei gamer

Gaming Matrix Anti-Ghosting: prestazioni ideali per videogiochi con la tastiera per PC Logitech ‎G213, per mantenere sempre il controllo quando si premono più pulsanti di gioco ‎simultaneamente

Controlli Multimediali Dedicati: controlla la traccia di sottofondo senza uscire dal gioco ‎grazie ai controlli dedicati che riproducono, mettono in ‎pausa e silenziano musica e video istantaneamente

MSI Vigor GK30 IT Tastiera Gaming Semi Meccanica con Retroilluminazione LED RGB Mystic Light, Hotkey Multimediali, Anti-Ghosting, Idrorepellente, per Gaming e Ufficio, Layout Italiano QWERTY



Amazon.it Features Switch con feel simil-meccanico per un'esperienza di digitazione eccezionale

Effetti LED rgb in 6 aree diverse

Maggiore stabilità della tastiera grazie alla base

Design della tastiera idrorepellente

Ottimizza le impostazioni dettagliate con dragon center

Rii Gaming K66 (Layout Italiano) - Tastiera Meccanica con Anti-Ghosting, Switch MX Red, Retroilluminazione programmabile



Amazon.it Features TASTIERA MECCANICA CON LAYOUT ITALIANO: altamente sensibile e reattiva, permette di scrivere velocemente senza errori di battitura e senza fastidiosi rumori grazie ai tasti meccanici con i silenziosi switch Outemo Red.

Ideale per giocatori, programmatori, blogger, dattilografi, scrittori, recensori e appassionati di modding. Gli interruttori meccanici Outemo Red sono progettati per resistere ad oltre 50 milioni di battiture.

I tasti sono incisi con un laser ad alta precisione e hanno un rivestimento UV per resistere senza consumarsi nel tempo con lo sfregamento.

Retroilluminazione verde a LED programmabile (è possibile scegliere singolarmente i tasti da illuminare) per evidenziare i comandi di gioco. Intensità della retroilluminazione regolabile fino allo spegnimento totale. Oltre alla retroilluminazione classica è possibile scegliere diversi effetti e giochi di luce.

Collegamento tramite cavo USB schermato ultra resistente (lunghezza del cavo 2 metri).

Corsair K55 RGB Tastiera Gaming (Cablato) USB 2.0 Type-A, Retroilluminazione RGB Multicolore, Italiano QWERTY, Nero





Amazon.it Features Retroilluminazione RGB dinamica a tre zone: 10 modalità di illuminazione RGB

6 tasti macro programmabili: assegna al volo singole digitazioni o complesse combinazioni di tasti a uno qualsiasi dei 6 tasti macro dedicati, senza installare alcun software aggiuntivo

Comandi dedicati per il volume e la riproduzione multimediale: Regola l'audio senza interrompere il gioco con l'accesso diretto al volume e alla riproduzione multimediale

Tasti silenziosi e reattivi: rumorosità minima e sensazione piacevole senza sacrificare le prestazioni

Anti-ghosting multi tasto: i tuoi comandi e le digitazioni simultanee sono registrati come desideri

TECKNET Tastiera Gaming Meccanica, Gaming Keyboard con Interruttore Marrone e 8 RGB, Tastiera da Gioco con Layout Italiano a 108 Tasti con Design Impermeabile e Pannello Metallico per PC/Laptop



Amazon.it Features 【Retroilluminazione Arcobaleno】8 tipi di modalità di retroilluminazione regolabili, tra cui l'impostazione LED personalizzata, creano un'esperienza di gioco altamente coinvolgente e rafforzano l'atmosfera del gioco.

【Poggiapolsi Ergonomico Staccabile】Il design del poggiapolsi dà un leggero supporto, comodo ed ergonomico per la posizione del polso del giocatore per alleviare la pressione, la fatica nonché il dolore dovuto alle lunghe ore trascorse sulla tastiera. Il poggiapolsi staccabile va incontro alle diverse necessità.

【Interruttore Marrone】L'interruttore marrone professionale offre un gradevole suono di digitazione e una risposta clic più rapida per gli appassionati del gioco; comprende un keycap puller - ossia un estrattore di tasti – che aiuterà a togliere via un tasto o più per pulire con facilità la tastiera USB.

【Tutti i Tasti / 6 Tasti Senza Conflitto】Si può passare tra "Tutti i Tasti Senza Conflitto" e "6 Tasti Senza Conflitto" premendo Fn+PD o Fn+PU, il che fornisce un gioco fluente e comodo senza alcun errore.

【Design di Alta Qualità】Il pannello del tutto in metallo assicura la sua resistenza agli urti e all’usura. Inoltre, il design resistente agli schizzi evita che l'acqua inavvertitamente rovesciata possa danneggiare gravemente la tastiera.

Logitech G413 Tastiera Gaming Meccanica, Tasti Retroilluminati, Romer-G Tactile Switch, Telaio in Alluminio Spazzolato, Tasti Personalizzabili, USB Pass Through, QWERTY Layout Italiano, Carbon/Nero





Amazon.it Features Perfetto Per e-Atleti: tastiera gaming meccanica professionale con switch meccanico ‎Romer-G Tactile, più veloce rispetto alle tastiere gaming della concorrenza; Velocità, precisione e silenziosità

Precisione Illuminazione Tasti LED: ottima per sessioni di gioco notturne, la tastiera ‎meccanica G413 è dotata di tasti illuminati RGB per offrire illuminazione nitida, precisa, senza mai distrarre

Passthrough USB: il cavo USB dedicato aggiuntivo consente di connettere la porta USB ‎passthrough all'ingresso, per una velocità di trasmissione dei dati pari al 100%‎

Lega di alluminio aeronautica: design minimalista ed equilibrato con un set completo di funzionalità; Con un focus su finitura e prestazioni di fascia alta, G413 è realizzata con materiali di qualità

Controlli Multimediali a Portata di Dita: tasti multimediali dedicati; tasti FN controllano volume, la traccia, riproducono, mettono in pausa, silenziano, attivano ‎illuminazione e la modalità gaming

Logitech G Pro Tastiera Meccanica Gaming, Progettata per eSport, Romer-G Tactile, Senza ‎Tastierino Numerico, Lightsync RGB, Rollover 26 Tasti, Personalizzabile, Layout USA Internazionale ‎QWERTY ‎



Design Portatile: PRO è dotata di cavo rimovibile e un design compatto senza tastierino numerico ‎per trasportarla facilmente in borsa e creando spazio sui tavoli dei tornei ‎

Studiata Per Gaming: Elaborazione segnale di pressione tasto KSP ottima le prestazioni ‎complessive; La reattività PRO KSP è 10 ms veloce rispetto a quella di dispositivi ‎della concorrenza

Rollover a 26 Tasti: Esecuzione sempre corretta di mosse complicate e ottieni ciò che vuoi ‎con la pressione simultanea di tasti e quelli di modifica (CTRL, ALT, MAIUSC) in qualsiasi ‎ordine

lluminazione RGB: La tecnologia LIGHTSYNC RGB consente un'illuminazione contemporaneo: scegli tra 16.8 milioni ‎di colori‎, sincronizza effetti illuminazione e animazioni con ‎altri dispositivi Logitech G

Corsair K55 RGB Gaming Keyboard Tastiera



Amazon.it Features AZERTY francese

Asus ROG Strix Flare Tastiera Meccanica RGB Gaming con Switch Cherry MX RED [Layout Italiano]



Amazon.it Features Costruita con interruttori Cherry MX RED RGB, ROG Strix Flare offre la sensazione meccanica precisa preferita dai giocatori e dagli appassionati

Progetta e crea il tuo badge personalizzato con il badge acrilico vuoto fornito e inseriscilo direttamente nella tastiera per vederlo riempirsi di luce

I tasti multimediali dedicati e la rotellina del volume scorrevole sono posizionati nella parte superiore sx della tastiera, in modo da ottenere un accesso immediato con la mano sinistra

Una vivace retroilluminazione per ogni tasto e un'illuminazione laterale permette di estendere gli effetti di luce oltre la tastiera

ROG Armoury II personalizza i colori e gli effetti di luce, le chiavi delle mappe, i macro dei record e altro ancora

HyperX HX-KB5ME2-US Alloy Core RGB, Tastiera Gaming Membrana, US Layout



Amazon.it Features Esclusiva barra luminosa con effetti RGB dinamici

Tastiera reattiva e silenziosa, con funzionalità anti-ghosting

Resiste ai versamenti

Pulsanti ad accesso rapido per luminosità, effetti luminosi e modalità Game

Modalità di blocco della tastiera

Corsair K63 tastiera USB QWERTY Inglese UK Nero



Keycap a caratteri grandi con retroilluminazione a LED rossi per ciascun tasto

Controlli multimediali e volume dedicati

Anti-ghosting con rollover completo dei tasti

Programmabile mediante il software iCUE per assegnare macro a qualsiasi tasto

Asus TUF K5 Tastiera Gaming RGB Aura Sync, interruttori tattili Mech-Brane, tasti multimediali e poggiapolsi integrato [Layout Italiano]



Cinque zone di illuminazione RGB ASUS Aura Sync personalizzabili

Tasti multimediali dedicati in alto a sinistra per le regolazioni istantanee del volume senza interrompere il gioco

Poggiapolsi ergonomico integrato e regolazione dell'angolo a due livelli per un comfort ottimale

Tasti completamente programmabili con registrazione macro al volo e memoria integrata per un gameplay personalizzato

HP Pavilion Gaming 800 Tastiera QWERTY Italiano Meccanica Red Switch, Funzione Antighosting con Rollover a N Tasti, Retroilluminazione LED 4 Zone Personalizzabile, Poggiapolsi Rimovibili, Nera



Personalizza la retroilluminazione LED a 4 zone colorata modificando, ad esempio, la velocità e la direzione dell'illuminazione, senza necessità di software

Controlla il volume e disattiva l'audio del microfono con i tasti multimediali dedicati più una porta per headset analogica integrata da 3,5 mm

100% dei tasti rilevati: la funzione antighosting con rollover a N tasti assicura l'esecuzione di ogni singolo comando, anche quando giochi e digiti alla massima velocità

Il poggiapolsi rimovibile offre ergonomia e comodità per un maggiore comfort durante il gioco

Ognuno ha le sue preferenze e non possiamo aspettarci che uno cambi quelle come per gli altri. Il mercato è pieno di una vasta gamma di opzioni Fnatic Gear Rush e questo rende la parte di selezione piuttosto complicata. Le preferenze per il miglior Fnatic Gear Rush di solito cambiano da persona a persona e dalla sua funzionalità. Dipende dalle esigenze dei consumatori che lo avranno.

Possiamo considerare l’Fnatic Gear Rush solo il migliore che non solo ti fornisce la tua funzionalità preferibile, ma ti sta benedicendo anche con alcune funzionalità avanzate.

