Apalus Guanto Termoprotettivo Professionale Resistente al Calore - Confezione da 2 pezzi - Perfetto per proteggersi dal calore di Piastra, Ferro per Capelli, Phone, Spazzola Elettrica. Ambidestro € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PER USARE PIASTRE CON SICUREZZA: Per te che usi la piastra o il ferro arricciacapelli per farti bella, Apalus ha creato un guanto termoresistente protettivo, ricoperto di un materiale resistente al calore che protegge l’intera mano. Utilissimo per proteggere le dita dal calore di piastre, arricciacapelli, spazzole liscianti elettriche, piastra al vapore e phone. Perfetto anche per le nostre spazzole liscianti Apalus!

PROTEGGE L’INTERA MANO: Al contrario degli altri guanti protettivi presenti sul mercato, non copre solo le prime tre dita della mano, ma la riveste completamente e lo rende perfetto non solo per i professionisti, ma anche per tutti coloro che non sono molto pratici nell’uso della piastra o di altri strumenti per lo styling. Così anche i più maldestri possono proteggere le loro dita da scottature e bruciature!

PERFETTO PER PARRUCCHIERI PROFESSIONALI: Sei un parrucchiere? Lavori in un salone di bellezza? Indossa il nostro guanto protettivo Apalus per utilizzare con tranquillità e sicurezza tutti gli strumenti per lo styling delle tue clienti. Potrai creare bellissime acconciature senza temere di scottarti.

GUANTI ADATTI SIA PER MANO DESTRA CHE SINISTRA: i nostri guanti Apalus calzano perfettamente sia sulla mano destra che su quella sinistra, così possono adattarsi sia ai mancini che ai destrimani.

2 PEZZI IN OGNI CONFEZIONE: La confezione contiene 2 guanti, uno di colore nero e uno di colore bianco. Compatti e pratici, occupano pochissimo spazio, e possono essere portati anche in viaggio. Elastico e morbido, si adatta a tutte le taglie, perfetto sia per uomo che per donna. Materiali usati: Poliestere e Poliuretane. ATTENZIONE: NON IDONEI per macchine industriali o altre apparecchiature che non siano tool per capelli!

Guanto Resistente Al Calore, Guanti Termici Da Salone - Piastra Per Capelli Professionale Accessori Per Acconciature, Ferri Arricciacapelli E Piastre, Arricciacapelli E Lisciare I Capelli Leggeri € 4.47 in stock 1 new from €4.47 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ★ Materiale di alta qualità: il guanto resistente al calore realizzato in filato di cotone al 100% / fibra aramidica, misura libera, adatto a tutti, può essere indossato con entrambe le mani.

★ Caratteristiche: comodi, durevoli e resistenti alle alte temperature, guanti isolanti professionali, antiscivolo, antiscottatura, è un buon aiuto per il tuo parrucchiere.

★ Design delle dita: la densità e la lunghezza delle dita vengono rafforzate. Ti sentirai a tuo agio da indossare e da muoverti.

★ Design del polsino: il guanto resistente al calore Con un design confortevole ed elastico, i guanti si adattano meglio al polsino, sono facili e liberi da spostare.

★ Ambito di applicazione: i guanti professionali resistenti al calore sono adatti per bigodini o piastre per capelli per evitare che le mani si riscaldino.

Guanti Termici Per Acconciature | Guanti Professionali Resistenti Al Calore Per Curling | Guanti Resistenti Al Calore Per Proteggersi Dal Calore Di Piastra Ferro Per Capelli Spazzola Elettrica € 2.99 in stock 1 new from €2.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Design flessibile】 Il nostro guanto per bacchetta arricciacapelli si adatta a mani di dimensioni normali di uomini o donne adulti. I guanti sono flessibili ed elastici, comodi per controllare liberamente i tuoi strumenti per capelli e rendere la tua pettinatura mattutina come un gioco da ragazzi.

【Inodore e comfort】 I nostri guanti termici sono realizzati con un buon filato di puro cotone resistente al calore e aramide, nessun disordine, nessun odore, nessun prurito o graffio, traspiranti e comodi da indossare, ti aiutano a fare il lavoro di arricciatura dei capelli alla grande , anche di lunga durata per l'uso.

【Leggero e portatile】 I nostri guanti resistenti al calore sono leggeri e anche di piccole dimensioni, perfetti per portarli ovunque in ufficio oa casa.

【Ampia gamma di utilizzo】 I nostri guanti resistenti al calore applicati al parrucchiere oa casa per uso personale, ottima protezione dalle bruciature delle dita. Adatto per strumenti per lo styling a caldo, come ferro arricciacapelli, piastra per capelli, ferro da stiro a vapore, bacchetta per arricciare e spazzole ad aria calda.

【Eccellente resistenza al calore】 Con materiale termostabile, i nostri guanti arricciacapelli possono fornire alle tue mani un migliore isolamento dagli strumenti per capelli caldi quando un tocco istantaneo del ferro caldo.

Guanti Resistenti al Calore,Beautyshow 3-Dita Guanto Resistente al Calore per Parrucchiere Acconciature Bacchetta Arricciacapelli Ferro Piatto Anti-caldo (Nero) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale: Questi guanti resistenti al calore sono realizzati in cotone di alta qualità e materiale isolante, 100% nuovo, avanzato e resistente, inoffensivo per la salute.

Isolamento e anti-scottatura: design a tre dita, anti-scottature, non più caldo per la modellazione. Di solito quando progettiamo la modellazione dei capelli con un ferro arricciacapelli o una piastra per capelli, è facile bruciarsi le mani. Con questo guanto anti-scottatura, non avrai più paura di ferire le tue belle dita.

Elevata elasticità: protezione professionale resistente al calore I guanti sono realizzati con materiali di alta qualità, altamente elastici, tenuta stagna, flessibile e facile da usare, taglia unica. Avere questo guanto resistente al calore, è possibile arricciare o raddrizzare i capelli più liberamente e comodamente.

Funzione: I guanti professionali resistenti al calore sono progettati con una tecnologia avanzata per proteggere dalle dita da calore e ustioni ad alta temperatura quando si usano molti strumenti a caldo, tosatrici, arricciature o ferri piatti, styling piatto, piastra per capelli. NOTA: questi guanti non sono adatti per bambini figer.

Garanzia: se ci sono problemi di qualità, non esitate a contattarci per ottenere ulteriore rimborso o sostituzione o altre soluzioni, faremo del nostro meglio per risolvere i problemi per voi, non vi lasceremo perdere. READ Miglior Rasoio Elettrico Barba: le migliori scelte per ogni budget

2 Pezzi Guanto Termico per Piastra, Nero Guanti Resistenti al Calore per Lo Styling Dei Capelli Guanto Termico per Arricciacapelli per Arricciacapelli Ferro da Stiro Strumenti per Capelli € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Morbidi e delicati sulla pelle: i guanti sono realizzati in poliestere e cotone, spessi, morbidi al tatto, delicati sulla pelle, non irritanti, traspiranti e resistenti.

Informazioni sulle taglie: i guanti resistenti al calore per acconciature sono lunghi 22 cm e larghi 12 cm al polso, elastici per una facile vestibilità.

Design ingegnoso: i guanti di protezione dal calore da parrucchiere sono semplici e alla moda nello stile, le cinque dita dei guanti sono separate e le dita possono muoversi liberamente, il che è comodo per il lavoro.

Resistente al calore e alle scottature: quando indossi i guanti e poi ti avvicini alle alte temperature, ti sentirai ancora un po' caldo, ma in questo momento proteggerai i guanti dalle scottature causate dal calore.

Ampio spettro di applicazione: i guanti resistenti al calore sono adatti per bigodini, piastre, asciugacapelli, ecc., per evitare scottature durante lo styling dei capelli.

MILISTEN Guanto Professionale a 2 Paia Resistente al Calore per Acconciature Ferro Piatto E Bacchetta Curling Guanti per Piastre per Capelli Arricciacapelli Ferro Piatto Blocco Termico € 13.98 in stock 2 new from €13.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Con questo guanto resistente al calore, puoi arricciare o raddrizzare i capelli più liberamente e comodamente.

[No More Burns] - Guanto resistente al calore, nessuna bruciatura istantanea. Acconciatura semplice e sicura per stupirti.

[Misura per tutte le dimensioni della mano] - Guanto con blocco termico, taglia unica per tutti. Facile, facile. Perfetto per le mani sinistra e destra, crea fantastici accessori per strumenti per lo styling.

[Necessario per lo styling dei capelli] - Il guanto per lo styling a resistenza termica, funziona perfettamente con ferro da stiro, piastra per capelli, ferro arricciacapelli, bacchetta di curling, asciugacapelli e altri strumenti di riscaldamento per acconciature, fanno la scelta perfetta per la vita quotidiana.

[Comodo e flessibile] - Guanto per lo styling termico, realizzato in morbido cotone a densità moderata e fascia da polso elastica, comodo e flessibile da indossare.

thelastplanet Guanto di protezione dal calore per parrucchiere, resistente al calore, per acconciature, per arricciacapelli e piastre, protegge in modo sicuro da scottature € 2.32 in stock 1 new from €2.32 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1. Design delle dita: la densità e la lunghezza nella zona delle dita sono rinforzate. Ti sentirai a tuo agio indossandoli e muovendo le mani.

2. Con design dei polsini: con il design comodo ed elasticizzato, i guanti si adattano meglio, sono leggeri e potrai muovere le mani liberamente con i polsini.

3. I guanti professionali resistenti al calore sono adatti per arricciacapelli o piastra per capelli per evitare che le mani si riscaldino.

4. Taglia unica, adatta a tutti, possono essere indossati su entrambe le mani.

5. Guanti professionali isolati, antiscivolo, resistenti alle scottature, un grande aiuto per i parrucchieri.

Sopito Guanti resistenti al calore per lo styling dei capelli, 2 pezzi Guanti da guanti per Strumenti per capelli Curling Iron Bacchetta € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Guanti resistenti al calore di alta qualità: con noduli in silicone termostabili sui guanti, i nostri guanti possono fornire alle mani un migliore isolamento dagli strumenti per capelli caldi, la temperatura limite di protezione può arrivare fino a 300 ℃ / 572 ° F, evitare efficacemente una bruciatura dei bastoncini.

Materiali senza compromessi: realizzati in cotone poliestere resistente al calore e materiale in gel di silice termostabile, nessun disordine, nessun odore, nessun prurito o graffio, traspirante e comodo da indossare, ti aiuta a fare il lavoro di arricciare i capelli molto, anche a punta dei piedi per l'uso.

Design flessibile: i guanti sono flessibili ed elastici, comodi per controllare liberamente i tuoi strumenti per capelli, rendendo i capelli del mattino come un gioco da ragazzi.

Guanti universali: misura 8,66 x 4,92 pollici (L x L), si adatta alle mani di dimensioni normali di uomini o donne adulti, funziona bene sia con le mani destra che sinistra, si accende / spegne facilmente, è anche lavabile e si asciuga rapidamente.

Utilizzo della gamma: applicato nei parrucchieri o per uso personale a casa, ottima protezione dal bruciore delle dita. Adatto solo per strumenti per lo styling a caldo come ferro arricciacapelli, piastra per capelli, ferro da stiro, bacchetta di arricciatura, spazzole ad aria calda.

Guanti Resistenti Calore per Capelli 2 Paia Guanto per Bacchetta Curling Professionale Guanto Barbiere a 3 Dita Guanto Termoprotettore per Tinture Termici Riutilizzabili (Nero, Rosa Rossa) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Abbastanza da usare: riceverai 2 paia di guanti termoprotettori in un unico pacchetto con colori semplici, una quantità sufficiente può soddisfare le tue esigenze per l'uso quotidiano e la sostituzione, puoi condividerli con i tuoi amici e genitori allo stesso tempo

Design a 3 dita: questi guanti termici per lo styling utilizzano un design a tre dita che consente l'antiscottatura, in modo che i barbieri facciano lo styling senza preoccuparsi che le loro mani vengano bruciate e questo design consente ai barbieri di avere più facilità e controllo sulle mani

Affidabile e di qualità: i nostri guanti per bacchetta curling sono realizzati principalmente in poliestere e materiale spandex, che sono delicati sulla pelle e comodi da indossare, non facili da sbiadire o rompere, inoltre sono leggeri e riutilizzabili, il materiale affidabile può essere applicato a lungo

Taglia unica per la maggior parte delle persone: questi guanti per lo styling dei capelli resistenti al calore sono 22 x 15 cm/ 8,66 x 5,91 pollici, di dimensioni moderate, adatti alla maggior parte delle persone, con un design a cinturino da polso, possono essere regolati in base alle dimensioni del tuo polso, non sarà troppo stretto o troppo largo, offrendoti una bella esperienza da indossare

Ampio utilizzo per: i nostri guanti per asciugare i capelli sono adatti per l'uso nei negozi di barbiere e nei saloni di bellezza dove è possibile eseguire la gestione dello styling, portando comodità al barbiere e consentendoti di ottenere un bell'aspetto

Guanti da Parrucchiere,Guanti Resistenti al Calore,Guanti da Parrucchiere Antiscottatura,Adatto per Bigodini per Capelli 2 Pezzi Tokaneit € 7.49 in stock 1 new from €7.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale premium: i guanti resistenti al calore sono realizzati in poliestere e cotone resistente al calore e silicone resistente al calore, che offre una piacevole sensazione al tatto e impedisce che si scottino su oggetti ad alta temperatura.

Guanti elastici: i guanti resistenti al calore sono elastici e morbidi, per usare le mani in modo flessibile e si adattano alla mano sinistra e destra della maggior parte delle donne.

Dimensioni: i guanti resistenti al calore misurano 21,9 x 12,5 cm (lunghezza x larghezza), si adattano quasi a tutti, hanno una buona elasticità e sono facili da indossare e togliere.

Protezione in silicone: i guanti resistenti al calore hanno cuscinetti in silicone su entrambi i lati, per isolare meglio le mani dagli strumenti caldi ed evitare scottature.

Applicazione: i guanti resistenti al calore sono ideali per proteggere le mani dalle ustioni, mentre si utilizzano bigodini, bigodini, piastre, asciugacapelli e altri strumenti per lo styling dei capelli.

AXELENS Guanti Touch Screen Invernali per Uomo e Donna Felpati Morbidi e Caldi Lavorati a Maglia Lana Interno in Pile - per Smartphone, Cellulari e Tablet con Confezione Regalo Inclusa! - NERO € 16.95

€ 15.95 in stock 1 new from €15.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔ GUANTI TOUCHSCREEN: permettono l'uso di smartphone e altri dispositivi con display touch senza bisogno di toglierli.

✔ TESSUTO CONDUTTIVO Sulla punta di pollice, indice e medio vi è un materiale conduttivo che permette il controllo del touch screen.

✔ CALDI E COMODI. in tessuto elasticizzato e con interno felpato, risultano caldi e si adattano alla mano.

✔ INTERNO FELPATO: ideale soprattutto nelle stagioni autunnali e invernali.

✔ DISPONIBILI IN VARI COLORI:scegli il tuo.

Guanti per Artrosi alle Mani Ideati da Medici – Tutore Tunnel Carpale per Alleviare Intorpidimento, Gonfiore e Infiammazioni – Guanti a Compressione, Senza Dita e in Morbido Cotone (1 Paio, Taglia M) € 17.95

€ 15.25 in stock 1 new from €15.25

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ IDEATO DA MEDICI: Di’ addio a guanti poco efficaci e realizzati con materiali di scarsa qualità! Ogni tutore polso di questo paio è stato progettato da Medici Specialisti con esperienza diretta nella gestione di pazienti con dolori, rigidità e gonfiori articolari.

✅ IN COTONE COMPRESSIVO: Il mix perfetto tra cotone, nylon ed elastam dà vita a un paio di guanti per la sindrome del tunnel carpale così comodi da poter essere indossati tutto il giorno. Grazie all’apertura sui polpastrelli puoi continuare a utilizzarli in qualsiasi momento.

✅ COMODI E VERSATILI: Che si tratti di malattie articolari (artropatie), sindrome di Raynaud, sindrome del tunnel carpale, contrattura di Dupuytren, artrite psoriasica o lesioni ai tessuti molli, ogni guanto di questa scatola è una polsiera ortopedica che dona sollievo dal dolore.

✅ DISPONIBILI IN TAGLIE DIVERSE: Un tutore mano è efficace solo quando è ben aderente, perciò segui la tabella taglie e assicurati di selezionare quella più adatta a te. In più, nella confezione troverai una guida con consigli ed esercizi del nostro team di Medici Specialisti.

✅ SEMPRE AL TUO FIANCO: Acquista senza pensieri con la garanzia soddisfatti o 100% rimborsati! La nostra squadra di esperti è pronta a rispondere ai tuoi dubbi entro 24 ore e, qualora ci fossero problemi con il tuo acquisto, a inviarti un cambio.

ghd Max Styler -Piastra per capelli con lamelle ampie (nera) € 249.00

€ 209.99 in stock 3 new from €209.99

14 used from €181.47

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Piastra lisciante intelligente con tecnologia Dual-zone che mantiene la temperatura di styling ottimale per risultati impeccabili.

Lamelle più larghe del 70% per capelli lisci e setosi in metà del tempo.

Temperatura ottimale di 185°C che non compromette lo stato dei tuoi capelli.

Look lisci e setosi, sempre più lucenti, ogni giorno.

Caratteristiche aggiuntive: tempo di riscaldamento di 30 secondi; spegnimento automatico dopo 30 minuti di inattività; 2 anni di garanzia del produttore ghd; cavo girevole di 2.7m; voltaggio universale.

Guanti termici per acconciature, guanti professionali resistenti al calore per arricciare, guanti resistenti al calore, bacchetta piatta e arricciacapelli adatta per sinistra e destra € 3.99 in stock READ Miglior Maybelline Tattoo Brow: le migliori scelte per ogni budget 1 new from €3.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Eccellente resistenza al calore】 Il materiale termostabile, i nostri guanti arricciacapelli proteggono meglio le mani dagli strumenti per capelli caldi quando vengono immediatamente toccati da un ferro caldo.

【Design flessibile】 Il nostro guanto per bacchetta arricciacapelli si adatta alle mani di uomini e donne adulti di dimensioni normali. I guanti sono flessibili ed elastici, comodi per controllare liberamente i tuoi strumenti per capelli e rendere la tua pettinatura mattutina un gioco da ragazzi.

【Inodore e comfort】 I nostri guanti termici sono realizzati in puro cotone resistente al calore e filato aramidico, nessun disordine, nessun odore, nessun prurito e nessun graffio, traspiranti e comodi da indossare, ti aiutano ad arricciare bene i capelli, anche a lunga durata uso.

【Leggero e portatile】 I nostri guanti resistenti al calore sono leggeri e compatti, il che li rende ideali da portare con te in ufficio oa casa.

【Ampia gamma di utilizzo】 I nostri guanti resistenti al calore utilizzati nel parrucchiere oa casa per uso personale, proteggono perfettamente dalle scottature delle dita. Adatto per strumenti per lo styling a caldo come ferro arricciacapelli, piastra per capelli, ferro da stiro a vapore, ferro arricciacapelli e spazzole ad aria calda.

zalati Guanto resistente al calore per acconciatura, arricciatura e ferro piatto € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features I guanti resistenti al calore sono progettati con urti in silicone termostabile e strato interno in cotone resistente al calore, perfetti per proteggere le mani! Protezione resistente al calore da ustioni istantanee, il guanto è progettato solo per il funzionamento di strumenti riscaldati per capelli, si può ancora sentire calore ma nessuna ustione se si tocca una superficie molto calda

Flessibile e traspirante: cotone di poliestere resistente al calore di qualità con buon elastico, super morbido e privo di sudore.

I guanti per la bacchetta arricciacapelli sono realizzati in cotone poliestere ad alta densità, elastico, flessibile e traspirante. Le cuciture intorno alle dita sono rifinite bene e le nervature intorno al polso possono tenerlo saldamente a portata di mano.

Taglia unica adatta a tutte le mani. Adatto sia per mancini che per destrimani. Dimensioni: circa 26 x 12 cm

Applicato al salone di parrucchiere o per uso personale domestico, grande protezione dalle scottature delle dita. Adatto per gli strumenti di styling a caldo, come ferro arricciacapelli, piastra per capelli, ferro a vapore per vestiti, bacchetta arricciacapelli, spazzole ad aria calda. I guanti non sono progettati per cucinare o grigliare, non possono essere utilizzati per contenere pentole calde, maneggiare cibi caldi

Guanto Termico per Piastra e Ferro Arricciacapelli (400.715) € 14.20 in stock 2 new from €14.20 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 400.715 Size 1 Unità (Confezione da 1)

Guanti termici per acconciature, guanti termici in cotone antiscivolo resistenti al calore per bigodini € 4.09 in stock 1 new from €4.09 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1. Design delle dita: la densità e la lunghezza delle dita sono rafforzate. Ti sentirai comodo da indossare e muoverti.

2. Design del polsino: con design comodo ed elastico, i guanti si adattano meglio al bracciale, facili e liberi di muoversi.

3. I guanti professionali resistenti al calore sono adatti per bigodini o piastre per capelli per evitare il riscaldamento delle mani.

4. Formato libero, adatto a tutti, può essere indossato su entrambe le mani.

5. Guanti isolanti professionali, antiscivolo, anti-scottatura, sono un buon aiuto per il tuo parrucchiere.

JM-FUHAND guanto piastra capelli. Guanti professionali anticalore per acconciare i capelli con liscianti, frizzeri e frizzeri. (1 paio) (bianco) € 8.88 in stock 1 new from €8.88

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1. Guanto per ferro arricciacapelli. Guanti professionali anti-calore, resistenti al calore ma solo a livello delle dita.

2. La punta delle dita dei guanti è ricoperta da un rivestimento specifico che non si rovina le dita.

3. Resiste al calore come necessario e protegge molto bene le mani mantenendo movimenti liberi.

4. È assolutamente necessario se si utilizzano lisciatori, arricciacapelli e altro.

5. 2 pezzi per confezione. Lavabile e riutilizzabile.

Guanti professionali resistenti al calore per acconciare i capelli con ferro lisciante, ferro arricciacapelli, guanto termico, resistente al calore per la maggior parte delle dimensioni delle mani € 4.99 in stock 1 new from €4.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1. Progettazione del bracciale: con un design confortevole ed elastico, i guanti si adattano meglio al vostro braccio, facili e liberi di movimento.

Design 2. Dito: la densità e la lunghezza delle dita sono rinforzate. Vi sentirete a vostro agio da indossare e da spostare.

3. La dimensione libera, adatta a tutti, può essere portata a due mani.

4. Guanti isolati professionali, antiscivolo, anti-scottature, è un buon aiuto per il vostro parrucchiere.

5. I guanti professionali resistenti al calore sono adatti ai bigodini o ai lisciatori per evitare che le mani si scaldino.

HS Onsing Ferro Arricciacapelli 9mm Professionale 120 ℃ ~ 210 ℃ Regolabile,Funziona Spegnimento Automatico,LCD Display,2.5m Cavo Girevole 360°con il Guanto (EU) (Viola) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Display digitale della temperatura LCD: temperatura regolabile da 120 ℃ (250 °F) a 210 ℃ (410 °F), puoi scegliere la giusta temperatura in base alla struttura del capello. Premendo e tenendo premuti contemporaneamente i tasti di input "+" e "-temperatura, è possibile passare da gradi Celsius a Fahrenheit.

Ceramica e tormalina PTC 100%: tempo di riscaldamento rapido degli elementi riscaldanti PTC. Ceramica tormalina al 100% in forma rettangolare, riscaldamento uniforme, può prevenire danni alle alte temperature.

DESIGN UNICO: design anti-scottatura sulla punta anteriore, facile da impugnare e utilizzare e non è necessario utilizzare le mani. Il design della staffa in plastica termoisolante per il posizionamento, evita che il barilotto del calore di curling entri in contatto diretto con il desktop.

Spegnimento automaticoit e doppia tensione: si spegne automaticamente dopo un'ora, più sicuro e protetto. Doppia tensione 100-240 V per l'uso in tutto il mondo, adatta per il trasporto in viaggio.

Formato mini fusto (9*7 mm): adatto a capelli corti e medi per creare piccoli ricci, capelli crespi e così via, senza limiti di età e genere.Cavo di alimentazione da 2.5 m Girevole a 360° con design a gancio, puoi ruotare da qualsiasi angolazione senza preoccuparti di arrotolarti.

STLZZ Steinhart 8033576333311 - Guanti termici a 3 dita, colore: nero, taglia unica € 10.89 in stock 5 new from €10.34

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Steinhart Guanti termici 3 dita

Prodotto che unisce tradizione e innovazione

Realizzato in materiale di qualità, abbastanza resistente per un uso prolungato

Prodotto utile e pratico

Kaixin Guanto Termico per Il Curling, 1/10 PZ Guanto Professionale Resistente al Calore per Lo Styling dei Capelli Blocco del Calore per Il Curling Adatto per Mani Destre E Sinistre, Colore Casuale € 4.99 in stock 1 new from €4.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ◕ᴗ◕ ATTENZIONE: si prega di non mettere le mani su un ferro caldo per lungo tempo, i guanti resistenti al calore possono essere utilizzati solo per bloccare il calore istantaneo dal rullo di ferro caldo. Potresti ancora sentire il calore, ma non ti brucerai

◕ᴗ◕ DESIGN DEL BRACCIALE: con un design confortevole ed elastico, i guanti si adattano meglio al polsino, sono facili e liberi da spostare. Taglia libera, adatta a tutti, può essere indossata con entrambe le mani.

◕ᴗ◕ ALTA QUALITÀ: filato di cotone 100% / fibra aramidica, molto meglio dei guanti resistenti al calore forniti con il ferro arricciacapelli, puoi acquistarlo con sicurezza

◕ᴗ◕ HAIR STYLIST CONSIGLIATO: libera le mani e ti consente di manipolare i capelli e provare diversi stili di capelli, niente più ustioni, ampiamente usato in salone e uso personale, buono da usare con spazzola ad aria calda, ferro da stiro, piastre per capelli

◕ᴗ◕ FACILE DA USARE SUL PRODOTTO: fornisce un'adeguata protezione dal calore dagli apparecchi per lo styling, non si sente ingombrante o goffo, tieni le mani al sicuro dalle bacchette

llop, Guanti in cotone anti-scottatura e isolamento termico - Advancethy Guanto protettivo termico per parrucchiere Guanto resistente al calore per capelli € 6.99 in stock 1 new from €6.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1. Design dito: la densità e la lunghezza delle dita sono rinforzate. Ti sentirai a tuo agio quando indossi e ti muovi.

2. Design del polsino: con il design comodo ed elastico, i guanti si adattano meglio al polsino, leggero e liberamente mobile.

3. I guanti professionali resistenti al calore sono adatti per bigodini o piastre per evitare il riscaldamento delle mani.

4. Formato libero, adatto a tutti, può essere indossato su entrambe le mani.

5. Guanti isolati professionali, antiscivolo, resistenti alle scottature, un buon aiuto per il tuo parrucchiere.

WANGQ Guanto Resistente al Calore, Guanto Professionale Resistente al Calore, Guanto di Protezione dal Calore, Accessorio Professionale per Piastra per Capelli per Acconciature, Guanti da Lavoro € 4.98 in stock 1 new from €4.98 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features (✿◠‿◠) Design delle dita: la densità e la lunghezza delle dita sono rafforzate. Ti sentirai comodo da indossare e muoverti.

(✿◠‿◠) Design del polsino: con un design comodo ed elastico, i guanti si adattano meglio al polsino, sono facili e liberi di muoversi.

(✿◠‿◠) I guanti professionali resistenti al calore sono adatti per bigodini o piastre per capelli per evitare il riscaldamento delle mani.

(✿◠‿◠) Il formato libero, adatto a tutti, può essere indossato su entrambe le mani.

(✿◠‿◠) Guanti isolanti professionali, antiscivolo, antiscottatura, è un buon aiuto per il tuo parrucchiere.

boildeg Guanti Invernali Caldi Touchscreen Guanti da ciclismo leggeri Guanti MTB Anti-scivolo Guanti sportivi Termici neri per il Ciclismo Guanti Antiscivolo Escursionismo Uomo&Donna € 15.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅【 Tessuto tecnico 】 - Il morbido tessuto tecnico è composto da uno strato esterno idrorepellente resistente agli schizzi e uno strato interno traspirante. I nostri guanti sono resistenti alle deformazioni, allo scolorimento e al fenomeno del pilling del tessuto dopo il lavaggio. E il design con il polsino elastico aderente ha lo scopo di resistere al vento e al freddo, mantenendo le mani al caldo anche durante le giornate più fredde. e il peso di un paio di guanti è di soli 50g.

✅【 Massimo grip 】 - I guanti Boildeg hanno una trama in silicone antiscivolo sul palmo e sulla punta delle dita che aumenterà l'attrito e la resistenza all'abrasione e contemporaneamente migliorerà la tua presa. Non dovrai più preoccuparti di perdere la presa sul manubrio della tua bici oppure dei tuoi dispositivi elettronici anche nelle condizioni più difficili.

✅【 Compatibile con touchscreen 】 - I nostri guanti hanno un rivestimento in tessuto conduttivo sul pollice e l’indice di entrambe le mani, il che ti consente di inviare messaggi, fare chiamate e consultare mappe sul telefono senza dover togliere i guanti. Per una migliore fruizione del touchscreen, assicurati di prendere la taglia giusta in modo che i guanti siano ben aderenti sulle dita.

✅【 Perfetto per qualsiasi sport 】 - I guanti sono perfetti per passeggiate all’aperto, per andare in bicicletta, fare jogging, fare esercizi di calisthenics, giocare a golf o addirittura sulla neve! Inoltre, gli inserti in materiale catarifrangente sul dorso ti permettono di essere visibile anche se fai attività di notte.Venduti in taglia Small, Medium e Large, i nostri guanti possono facilmente essere lavati a mano dopo ogni utilizzo.

✅【 Soddisfazione garantita 】 - Il rivestimento esterno dei guanti è idrorepellente e antivento, ma non sono impermeabili per cui ne è sconsigliato l’utilizzo nei giorni di pioggia intensa e non mantengono le mani asciutte se completamente immersi nell'acqua. I guanti possiedono inoltre una comoda clip anti-smarrimento per riporli insieme evitando di perderne uno. Il regalo perfetto per i tuoi amici e parenti! READ Miglior Alcool Puro Alimentare: le migliori scelte per ogni budget

3 Guanti Resistenti Al Calore per Piastra per Capelli con Piastra Calda € 11.39 in stock 1 new from €11.39 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni: circa 26 x 12 cm / 10,24 x 4,72 pollici

Proteggi dal calore durante lo styling dei capelli con bacchette arricciacapelli o stirante.

. per entrambe sinistra e .

Guanti professionali resistenti al calore. Utilizzato stiro, arricciacapelli, asciugacapelli .

Materiale: cotone Colore:

Guanto Termico per Il Curling, Professionali Guanti Resistenti al calore per lo styling dei capelli, Guanti di Cotone Protettivi per ferro lisciante ferro arricciacapelli, per mani sinistre destre € 3.69 in stock 1 new from €3.69 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ❤ 【Qualità Premium】 - Realizzato in filato di cotone/fibra aramidica, resistente al calore, confortevole, durevole e resistente alle alte temperature, antiscivolo, antiscottatura, è un buon aiuto per il tuo parrucchiere.

❤ 【Guanti resistenti al calore】 - I guanti professionali resistenti al calore sono adatti per bigodini o piastre per capelli per evitare che le mani si riscaldino. Indossando il guanto in cotone ad alta densità, potresti comunque sentire calore ma non scottarti anche quando tocchi una superficie estremamente calda.

❤ 【Taglia unica】 - Altamente elastico, taglia unica, adatto per la mano sinistra e destra.

❤ 【Design delle dita】 - La densità e la lunghezza delle dita sono rafforzate. Ti sentirai a tuo agio da indossare e muoverti.

❤ 【Ampia applicazione】 - Protezione dal calore e dalle ustioni ad alta temperatura quando si utilizzano molti strumenti a caldo, tosatrice, arricciacapelli o ferri da stiro, styling piatto, piastra per capelli

BLIBUNALA Advancethy - Guanto termico per parrucchiere con protezione termica per capelli, colore: nero, taglia unica, colore: Rosso € 3.02 in stock 1 new from €3.02 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 3. I guanti termici sono adatti per bigodini o piastre per riscaldare le mani.

5. Guanti isolanti, antiscivolo, antiscaldamento, un buon aiuto per il tuo parrucchiere.

2. Design del polsino: con il design comodo ed elastico, i guanti si adattano meglio al tuo polsino, leggeri e liberamente mobili.

4. Dimensioni, adatti a tutti, possono essere indossati su entrambe le mani.

1. Design delle dita: la densità e la lunghezza delle dita sono rinforzate. Ti sentirai a tuo agio quando indossi e ti muovi.

ghd - Styler, con custodia di trasporto e tappetino termico, Nero € 30.63 in stock 6 new from €26.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Custodia termoresistente per styler ghd

Tappetino termoresistente staccabile per styler

Per piastre per capelli e tanti altri accessori per lo styling

Gamma affidabile

Prodotto che unisce tradizione ed innovazione

Guanto Termico per Piastra e Ferro Arricciacapelli (DUNE.059) € 13.99 in stock 1 new from €13.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number DUNE.059 Size 1 Unità (Confezione da 1)

