8 in 1 Vitamine per Cani Senior - 70 Compresse





Amazon.it Features Integratore alimentare per prevenire disturbi da carenza nutrizionale con vitamine e minerali

Formula che contiene meno grassi grezzi e più calcio

Rinforza le ossa e denti invecchiati

Offre una cura completa per la salute del cane

Ideate per incontrare bisogni e risorse di cani anziani

ARTIFOOT - Integratori per Cani Articolazioni - 120 Compresse Insapore - Glucosamina e Condroitina, Boswellia, Artiglio del Diavolo e Collagene di Tipo II - Condroprotettori Cane e Gatto



Amazon.it Features INTEGRATORI CANI PER ARTICOLAZIONI MADE IN ITALY - Integratore articolazioni cane realizzato in Italia. ARTIFOOT aiuta a mantenere le articolazioni del tuo cane o gatto sane e senza dolori.

✅ CONDROPROTETTORE CANI PER ARTICOLAZIONI E CARTILAGINI - Condroitina e Glucosamina cani assieme agli effetti benefici del Collage di tipo II, rendono ARTIFOOT l'integratore cane perfetto nei casi di displasia all'anca, contusioni, distorsioni, fatica. Funge inoltre da antidolorifico per cane e gatto nei casi di artrite.

ANTINFIAMMATORIO PER CANI - L'artiglio del diavolo e la Boswellia Serrata hanno un principio attivo naturale dalla forte azione antifiammatoria e analgesica. ARTIFOOT, azienda specializzata nel Joint care cani e gatti che ha a cuore il tuo amico a 4 zampe

ARTIFOOT: INTEGRATORI PER CANI ANZIANI E NON SOLO - Le nostre pastiglie per articolazioni cani e gatti, sono insapore ed inodore permettendo una semplice assunzione. Grazie alle nostre compresse cani divisibili a metà, dosare la giusta quantità sarà un gioco da ragazzi

EBOOK INCLUSO - Oltre agli integratori per cani per articolazioni, ARTIFOOT offre anche un ebook ricco di informazioni su come mantenere le articolazioni del tuo animale in salute e senza dolori. Sulla confezione del prodotto trovi il QR code: inquadralo e goditi la lettura!

V-INTEGRA - Cane Anziano Integratore per Dieta Casalinga Naturale, Evita i Farmaci Previene il Dolore Migliora la Mobilità, 200 gr, Made in Italy



Amazon.it Features Particolarmente ricco in antiossidanti come vitamina e e vitamina c

Non contiene prodotti di origine animale, né conservanti o sostanze appetizzanti

Adatto all'integrazione di diete a base di carne cruda (es; barf) senza ossa

Non consigliato in associazione a mangimi commerciali completi per cani, secchi o umidi

Multivitaminico + Potassio Calcio Sodio Acido Folico Fosfato Iodio Magnesio Rame Zinco Manganese

Pet Purest Olio di Salmone Scozzese per Cani, Gatti, Animali Domestici 500ml - Puro Olio di Pesce Integratore Alimentare Omega 3 6 9 per Pelo, Sistema Immunitario, Prurito, Articolazioni, Cervello



Amazon.it Features Addio a Pelle Pruriginosa e Secca - L’integratore olio di salmone per cani 100% NATURALE è studiato per supportare e migliorare il benessere di qualsiasi animale domestico, mantenerlo in forma e migliorare la salute di pelle, cervello e cuore

Ricco di Acidi Grassi Essenziali Omega 3 6 9 - La nostra formula contiene acidi grassi Omega-3, Omega-6 e Omega-9 derivati EPA e DHA, detti triplo omega, che contribuiscono a mantenere morbido il pelo e a favorire la salute complessiva dell’animale

Cani, Gatti e Animali Domestici lo Adorano - Nascondere i farmaci nel cibo degli animali può essere frustrante. Qui basta pompare il gel liquido sul pasto o sul farmaco dell’animale perché lo ingerisca fino all'ultima goccia, senza complicazioni

Ingredienti Naturali - I conservanti artificiali hanno effetti dannosi a lungo termine sugli animali, quindi stai in guardia. Per conservare la nostra formula all'olio di pesceusiamo un antiossidante completamente naturale, il tocoferolo (vitamina E)

Acquista in Tutta Tranquillità - Crediamo a tal punto nei nostri prodotti da offrire una garanzia 100% soddisfatti o rimborsati. Acquista e prova il nostro prodotto; se non dovesse funzionare, contattaci e ti rimborseremo. L'imballaggio può variare

Integratore Glucosamina Condroitina Cani e Gatti 180 Capsule - Integratore Articolazioni Cane Naturale con Vitamina C, Curcuma, Polvere di Omega 3 e Cozza Verde - per Cartilagine Articolazioni e Ossa



Amazon.it Features Integratori per Cani e Gatti per Articolazioni - I tuoi animali domestici hanno difficoltà a correre o a saltare sul divano? Glucosamina cani e gatti con condroitina è un integratore alimentare per il benessere delle articolazioni e della cartilagine dei tuoi amici pelosi. Dai al tuo amico tutto ciò di cui ha bisogno per muoversi liberamente.

Condroprotettori Cane e Gatto Naturali - Il nostro integratore per cani e gatti contiene solo ingredienti naturali che aiutano il normale benessere di ossa e articolazioni. Inoltre, l'acido ascorbico o vitamina C, contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione di ossa e cartilagini dei nostri gatti e cani.

Integratori per Cani per Articolazioni - Gli integratori articolazioni cani di Animigo sono facili da somministrare e vengono forniti in una comoda confezione da 180 capsule. Oltre alla glucosamina per cani e gatti, contengono vitamina C, curcuma, polvere di omega 3 e cozza verde. Il dosaggio varia in base alla grandezza del tuo animale.

Per ogni Taglia ed Età - Da Animigo mettiamo il tuo cane e gatto al primo posto. I nostri integratori per cane e gatto sono realizzati senza OGM, senza test sugli animali, aromi artificiali, coloranti e conservanti. Questo rende il nostro integratore per articolazioni cane e gatto adatto a cani e gatti di ogni razza, taglia ed età.

Da Animigo, anche gli Animali Domestici sono Persone - Scegli un marchio che si prende a cuore il benessere del tuo animale quasi quanto te. Animigo è una famiglia di amanti degli animali domestici che si dedica a trovare grandi soluzioni per i problemi degli animali utilizzando solamente gli ingredienti naturali più puri.

JOINTSURE Integratore per le Articolazioni del Cane 120 Compresse| Supporta la Mobilità e le Articolazioni di Cani Anziani e Adulti | Condoprotettori per Cane con Glucosamina, Condroitina, Cozza Verde



Amazon.it Features INTEGRATORE MULTIFUNZIONALE: Ridai energia e libertà di movimento al tuo cane con gli integratori Jointsure per articolazioni. Perfetti per cani anziani e adulti, leniscono la rigidità articolare e sostengono fianchi e articolazioni del tuo cane.

IDEALE PER: Una formula premium e naturale per cani anziani o con difficolta di movimento. La nostra formula avanzata con glucosamina aiuta a lenire dolori articolari, mantenere la mobilità articolare e sostenerne la sua normale funzione.

CONDROITINA PER CANE - Gli integratori Jointsure contengono Condroitina, essenziale per la costruzione e il mantenimento di articolazioni sane, e per sostenere l'elasticità della cartilagine e prevenirne la degradazione.

GUSTO A PROVA DI CANE - Le compresse JOINTSURE possono essere sbriciolate nel cibo o addirittura usate come premio. I cani adorano il suo sapore! Adatte a tutte le razze.

✔️ QUALITÀ ASSICURATA: I nostri integratori per cani sono prodotti nei nostri laboratori in Regno Unito. Osserviamo la normativa GMP e la certificazione interazionale ISO 9001, per garantire sempre un'alta qualità a tutti i nostri prodotti. READ Miglior Otoscopio Medico Professionale: le migliori scelte per ogni budget

Artipet, integratore per articolazioni cani | 180 compresse a base di MSM, Artiglio del Diavolo, Condroitina e Glucosamina | per cani e gatti di tutte le taglie | Fornitura 6/9 mesi, Fatto in Italia



Amazon.it Features SALUTE E FORZA - l’innovativa formula di Artipet è stata studiata per ottenere un’azione completa: agisce come lubrificante nelle articolazioni del tuo cane e gatto; contribuisce alla rigenerazione delle articolazioni in tutti i livelli (cartilagine, muscoli, tendini,legamenti e liquido sinoviale); contribuisce a contrastare gli stati infiammatori cronici e temporanei. Indicato nei casi di infiammazioni, contusioni, distorsioni, artrosi cane, displasia dell'anca, fatica e come antidolorifico

✅ SALUTE ARTICOLARE ED ELASTICITA’ DELLE CARTILAGINI - la Glucosamina, l’ MSM e la Condroitina sono figure chiave per la costruzione e il mantenimento di articolazioni sane, la loro funzione fisiologica è quella di mantenere l'elasticità della cartilagine stessa, prevenirne la degradazione, attenuare le infiammazioni e migliorare la flessibilità articolare.

ANTINFIAMMATORIO, SOLLIEVO DAL DOLORE l'artiglio del diavolo è un principio attivo naturale dalla forte azione analgesica e antinfiammatoria. Inoltre, promuove la produzione di succhi gastrici, favorendo la digestione e stimolando l'appetito

ADATTO A TUTTI I CANI E GATTI: piccole compresse semplici da ingerire per i cani grande e piccola taglia. Studiato per essere completamente insapore ed inodore, consente un'assunzione quanto più naturale possibile per i nostri amici a quattro zampe. Troverai tutte le istruzioni di somministrazione in Lingua Italiana scritte sul flacone, per individuare esattamente la posologia indicata dai nostri veterinari. Compatibile con alimentazione del cane e del gatto

NATURALE BENESSERE, Artipet è realizzato esclusivamente con ingredienti naturali, è eccellente anche per un uso continuato. Ingredienti naturali selezionati di altissima qualità e realizzati secondo i rigidissimi standard della normativa Italiana a tutela dei nostri animali domestici. Risultati visibili dalla seconda settimana

Cadoc - Nature Exclusive, integratore a base di alga marina





Amazon.it Features 100% alga marina naturale (Ascophyllum nodosum)

Favorisce la pigmentazione di occhi, labbra, zampe, naso e pelo

Integratore ideale per sopperire alle carenze alimentari e favorire la salute dell'animale

Rafforza il sistema immunitario, favorisce la digestione e il metabolismo cutaneo

Sviluppato, testato e raccomandato dai nostri veterinari più esperti. Per qualsiasi domanda, scriveteci

CaniComplete Integratori per Cani Articolazioni : Glucosamina Condroitina, Artiglio del Diavolo, MSM, Collagene, Vitamina B, etc. Istruzioni Italiane su Immagine 6



Amazon.it Features ✅ PRIMA QUALITÀ DALLA GERMANIA – fabbricato, testato e certificato in Germania in conformità con i più rigidi standard TÜV e ISO. Il materiale grezzo da noi usato è di qualità elevatamente nutrizionale, poiché la qualità è la nostra prima priorità.

✅ PERFETTA COMBINAZIONE – di glucosamina solfato, condroitina, acido ialuronico, alto dosaggio di CSM, artiglio del diavolo, ginger, curcuma o curcumina e Bromelina. Contiene vitamine fondamentali come la vitamina B (vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12), vitamina C, niacina, acido pantotenico, acido folico e biotina.

✅ MIGLIORA LA SUA QUALITÀ DI VITA: Migliora la qualità di vita del tuo cane e la sua attività fisica. Questo perché anche un cane anziano ha bisogno di tanto esercizio fisico per essere felice. Antidolorifico cane naturale - integratore articolazioni.

✅ CONTENUTI NATURALI - CaniComplete consiste esclusivamente in ingredienti naturali e importanti amminoacidi, ecco perché è eccellente con un uso continuato. Antinfiammatorio cane

✅ APPLICABILITÀ UNIVERSALE: Integratori per cane per tutte le razze e le taglie, oltre che adatti a qualunque età.

Beta Carotene e Biotina forte Integratore per il Pelo e la Pelle del Cane - 90 Compresse



Amazon.it Features ✅ RINFORZA PELLE E PELO: Dolfos Dolvit Beta Carotene e Biotina Forte è un integratore per cani indicato in caso di pelle secca, eccessiva desquamazione, pelo fragile o abbondante perdita del pelo

✅ CONSIGLIATO PER: il nostro integratore per il pelo e la pelle e adatto per tutte le razze e età, in particolar modo alle razze a pelo lungo e alle femmine al termine del periodo di allattamento e crescita dei cuccioli

✅ RICETTA SPECIALE A BASE DI INGREDIENTI NATURALI: abbiamo raggruppato ingredienti di qualità in una combinazione unica. Oltre al Beta Carotene e alla BIOTINA il prodotto contiene amminoacidi, zinco, lievito di birra e vitamine naturali del gruppo B. Metionina, Lisina, Cistina, Treonina e Tirosina

✅ BETA CAROTENE per una maggiore intensità di colore del pelo, gestire al meglio le fiaccature del colore del mantello oltre a migliorare la vista

✅ FACILE DA UTILIZZARE: Basterà somministrare 1 compressa al giorno ogni 20 Kg di peso corporeo per aiutare il tuo cane a perdere meno pelo e a migliorare la qualità del suo manto e della sua pelle. E’ possibile anche raddoppiare la dose

maxxiflex+ Integratore per Le Articolazioni del Cane per Migliorare la Mobilità e Avere Articolazioni in Ottima Salute – 120 Compresse



Amazon.it Features I cani ne amano il gusto e i loro padroni ne adorano il risultato.

Per migliorare la mobilità e la qualità della vita del vostro cane. maxxiflex+ riduce l’infiammazione delle articolazioni, previene il gonfiore, lubrifica le articolazioni, protegge la cartilagine e allevia i dolori articolari.

Per aiutare i cani con rigidità, dolori articolari, zoppia, artrite canina, displasia, malattia ai legamenti crociati e per il recupero da un intervento chirurgico ortopedico.

Il nostro maxxiflex+ è creato per ottenere risultati. Con 15 ingredienti attivi. Contiene tutti gli ingredienti che ci si aspetta di trovare in un integratore per cani di qualità, come glucosamina, condroitina e metilsulfonilmetano. Ma maxxiflex+ contiene anche ingredienti aggiuntivi che sono importanti per una buona salute delle articolazioni, come anche acido ialuronico, artiglio del diavolo, bromelina e curcuma.

Non ci abbassiamo a compromessi sulla qualità. maxxiflex+ è prodotto negli il Regno Unito in impianti di produzione certificata GMP, utilizzando solo ingredienti human grade, testati per la loro purezza ed efficacia.

NBF Lanes Artikrill Dol Perle per Cani da 60 CPR



Amazon.it Features ✅LA PIÙ EFFICACE FORMULA SUL MERCATO: offre il massimo supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite. Mangime complementare dietetico destinato a particolari fini nutrizionali per cani adulti e senior. Indicato nei casi di artrosi cane e affaticamento nei movimenti. Risultati ampiamente visibili in 2 settimane.

✅SOLLIEVO NATURALE: Artikrill dol 60 è eccellente anche per un uso continuato, Ingredienti principali: Olio di pesce (35% EPA-25% DHA), glucosamina da fermentazione, solfato di condroitina, olio di krill; ricco di vitamine e proteine; privo di coloranti e conservanti. La produzione dei nostri prodotti è controllata e certificata secondo le norme internazionali a partire dalla scelta delle materie prime, per arrivare alla tecnica e alla tecnologia di produzione.

✅MODALITÀ D'USO: Somministrare il prodotto per via orale direttamente in bocca o in aggiunta all’alimento completo, inizialmente fino a 3 mesi, Completare la razione giornaliera con l’alimento abituale. Si suggerisce l’assunzione di una razione giornaliera equilibrata. Lasciare sempre acqua fresca a disposizione. Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso oppure prima di prolungare il periodo di impiego.

✅PERFETTO PER TUTTI I CANI : semplici da ingerire per i cani grande e piccola taglia, consigli per la somministrazione: 1 perla al giorno fino a 25 kg di peso vivo. 2 perle al giorno da 26 kg fino a 60 kg di peso vivo. 3 perle al giorno oltre i 60 kg di peso vivo. Troverai tutte le istruzioni di somministrazione in Lingua Italiana scritte sulla confezione e all'interno del bugiardino.

✅I NOSTRI VALORI: Promuoviamo da oltre 30 anni ricerche scientifiche di base e cliniche per verificare e comprovare l’efficacia e la sicurezza dei nostri mangimi. Le attività relative alla ricerca, alla produzione e alla commercializzazione, sono integrate da un intenso programma informativo e di aggiornamento scientifico e culturale per i veterinari e i farmacisti.

AniForte Barf Complete 500g - Polvere per Alimentazione cruda, integratore Barf 100% Naturale e Ricco di vitamine e minerali per Cani



Amazon.it Features Apporto naturale e bilanciato con composizione ottimale dei nutrienti per una vita vitale e felice del cane - supplemento ideale al cibo barf per cani

Ricco di vitamine per cani (vitamina B, A, C, D & E), minerali (calcio, magnesio ecc.), acidi grassi omega 3 e omega 6, oligoelementi (per esempio lo zinco) e aminoacidi

La miscela di erbe selezionate, così come il lievito di birra, il guscio d'uovo in polvere e la farina di alghe, tra le altre cose, sostengono i cani con un'alimentazione cruda adeguata alla specie

L'integratore per cani completo ha un'alta accettazione grazie al gusto unico delle erbe fresche - per cani adulti, senior e giovani a partire dai 9 mesi di età

La speciale polvere BARF è stata sviluppata da esperti veterinari e medici veterinari - su misura per le esigenze uniche di alimentazione cruda del tuo animale

Pets Dolfos ArthroDol - Integratore Articolazioni Cane - Antinfiammatorio e Analgesico Favorisce la Mobilità dei Cani Anziani - 100% Naturale Made in EU - Riduce la percezione del Dolore 30 Compresse



Amazon.it Features ✅ ANTINFIAMMATORIO PER ARTICOLAZIONI: ArthroDol è il miglior integratore con funzione antinfiammatoria e analgesica per favorire la mobilità del tuo cane

✅ IDEALE PER CANI ANZIANI: ArthroDol è ideale per cani anziani con problemi di mobilità e di articolazioni. Ha un effetto antinfiammatorio e riduce la percezione del dolore favorendo la mobilità del tuo cane

✅ 100% NATURALE: ArthroDol è un alimento complementare studiato per il benessere del tuo cane con soli ingredienti naturali e selezionati

✅ FACILE DA UTILIZZARE: Basterà somministrare 1 compressa al giorno per 20 Kg di peso corporeo per eliminare i dolori e mantenere in salute l'articolazione del tuo cane

✅ MADE IN UE: Pets Dolfos ArthroDol è stato prodotto in Europa seguendo le più rigide e scrupolose regole per la produzione di integratori per le articolazioni del tuo cane

PETFORMANCE BENESSERE PER CANI E GATTI Fermentiflora - Fermenti per Cani e Gatti - Sostegno per l'Apparato Digerente, Ripristina la Flora Batterica - Molto Appetibile - 30 Compresse



Amazon.it Features Mangime complementare dietetico per cani e gatti. Confezione da 30 compresse.

Favorisce la stabilizzazione della digestione fisiologica in caso di disturbi digestivi.

Grazie a prebiotici e probiotici, è ideale come sostegno per l'apparato digerente, come supporto per dell'intestino in caso di alimentazione non corretta, per la stabilizzazione della digestione. Ripristina la flora batterica, grazie all'enterococcus faecium.

contribuisce al mantenimento dell'integrità della mucosa e di una corretta motilità. Previene la colonizzazione dell'epitelio intestinale da parte dei microrganismi patogeni,inibendo la loro capacità di aderire alla superficie mucosale

Con inulina: fibra prebiotica, benefica per l'intestino. Molto appetibile.

Integratore Articolazioni Cane e Gatto 120 Compresse, Condroprotettore Articolazioni e Cartilagine con Acido Ialuronico, MSM, Glucosamina Condroitina, Condroprotettori Cane per Ossa e Articolazioni



Amazon.it Features Compresse per Articolazioni e Ossa - Il nostro integratore è stato formulato per migliorare la mobilità e il benessere delle articolazioni e delle ossa del tuo cane e gatto. Includendo questo integratore per cane e gatto nella dieta dei tuoi amici a quattro zampe, la loro capacità motoria migliorerà visibilmente in ogni fase della loro vita.

Formula Naturale - Animigo Hip & Joint Complex compresse contiene al suo interno ingredienti naturali, noti per il loro effetto benefico sulle articolazioni e sulle ossa. All'interno di ogni compressa troviamo, glucosamina solfato, curcuma, condroitina solfato, cannella, msm, acido ialuronico, estratto di pepe nero. Integratore per articolazioni cane e gatto completamente naturale.

Compresse Gustose e Facili da Somministrare - Il nostro integratore per cane e gatto contiene al suo interno 120 compresse dal delizioso sapore di pollo. Il gusto appetitoso di queste compresse, le renderà facili sa somministrare. Un integratore articolazioni cani e gatti per tutti i nostri amici, anche per quelli più esigenti.

Adatto a Tutti i Cani i Gatti - Animigo integratore articolazioni cane e gatto è pensato per il benessere di tutti i nostri amici a quattro zampe, qualunque sia la loro razza, taglia o che siano grandi, piccoli, cuccioli o anziani. La giusta dose delle compresse ossa, articolazioni cani e gatto, la troverete nelle immagini prodotto.

Da Animigo, anche gli Animali Domestici Sono Persone - Scegli un marchio che ha a cuore la salute del tuo amico a 4 zampe. Animigo è una famiglia di amanti degli animali domestici che si prende cura del loro benessere utilizzando ingredienti di origine naturale e ideando prodotti sicuri, soggetti a rigorosi controlli di qualità. READ Miglior Micro Usb To Type C: le migliori scelte per ogni budget

Suprapet Omega 3 per Cani e Gatti Olio di Pesce al 70% (Epa 18%, DHA 12) e Vitamina E 80 Perle. Mangime Complementare Naturale per Pelo e Articolazioni



Amazon.it Features Omega 3 di Suprapet è un alimento complementare in perle per cani e gatti ad elevato contenuto di acidi grassi insaturi essenziali Omega 3 ( Acido Eicosapentaenoico - EPA, Acido Docosaesaenoico - DHA ), e Vitamina E

Consigliato in caso di scarso apporto di pesce e frutta secca, utile per favorire la salute di cute, unghie, articolazioni , l'aspetto del pelo, la funzione cerebrale e quella cardiaca

Utile a favorire la salute di cute, unghie e per un pelo lucido e folto e per diminuire la perdita.

Capacità di sostegno della normale funzione cerebrale, cognitiva e visiva, nonché del normale funzionamento dell'apparato cardiaco. Svolge funzioni benefiche per tutto l'organismo dell'animale, con Vitamina E aggiunta per proteggere le cellule dallo stress ossidativo.

Con Vitamina E per proteggere le cellule dallo stress ossidativo

Dolfos Dolvit Biotina - Integratore per il pelo e la Pelle del Cane - Cura la perdita del pelo - Favorisce la lucidità e la morbidezza - 100% Naturale con Lievito di Birra Essiccato - 90 Compresse



Amazon.it Features ✅ RINFORZA PELLE E PELO: Dolfos Dolvit Biotina è un integratore per cani indicato in caso di pelle secca, eccessiva desquamazione, pelo fragile o abbondante perdita del pelo

✅ CONSIGLIATO PER: il nostro integratore per il pelo e la pelle e adatto per tutte le razze e età, in particolar modo alle femmine al termine del periodo di allattamento e crescita dei cuccioli

✅ FACILE DA UTILIZZARE: Basterà somministrare 1 compressa al giorno per 10 Kg di peso corporeo per aiutare il tuo cane a perdere meno pelo e a migliorare la qualità del suo manto e della sua pelle

✅ QUALITA' SUPERIORE: Dolfos Dolvit Biotina è stato prodotto in Europa seguendo le più rigide e scrupolose regole per la produzione di integratori per il pelo e la pelle dei cani

Olio di salmone per cani e gatti [ 1 LITRO ] 100% naturale, spremuto a freddo - Omega 3+6 e vitamina E, Antiossidante | Salmone scozzese, con pratico erogatore (Rosso)



Amazon.it Features UN PIENO DI BENEFICI Introdurre l’olio di salmone O³ nella dieta del suo cane o gatto aiuterà a: Prevenire o curare le allergie cutanee; Contrastare le infiammazione: Gli Omega 3 contribuiscono a ridurre qualsiasi tipo di infiammazione; Supportare lo sviluppo e preservare nel tempo le funzioni cognitive; mantenere il mantello morbido e lucente; mantenere la pelle idratata, sana e forte; favorire la salute del sistema immunitario – In somma: migliorare la salute generale dell’organismo

ELEVATA QUALITA: L’olio di salmone per cani, gatti e cavalli O³ e spremuto a freddo per conservare tutti i suoi principi – Sia per curare o per prevenire determinate patologie, l’olio di salmone migliorerà la salute generale e le sue probabilità di avere una vita più lunga e felice, e chi non vorrebbe avere il proprio fedele amico più a lungo possibile?

OLIO DI SALMONE SCOZZESE: L’olio di salmone è un integratori naturale che apporta moltissimi benefici alla salute del suo cane o gatto, perché contiene acidi grassi essenziali: Omega 3 + 6, EPA e DHA - Indipendentemente dall’età e lo stilo di vita, l’olio di salmone può curare e prevenire l’insorgenza di patologie e problemi di salute: dal cervello alle ossa, dai cuccioli a cani più anziani

: FACILE DA USARE: L’olio va aggiuntato al cibo abituale, secco o umido, direttamente dal flacone dotato di erogatore – Semplice, rapido e sicuro!

SODDISFAZIONE GARANTITA: 100% soddisfatti o rimborsati - Abbiamo già milioni di clienti soddisfatti!

NBF Lanes Integratore Alimentare per Cani e Gatti Ribes-Pet Recovery 60 Perle



Amazon.it Features ✅FORTIFICA PELLE E PELO: L' azione del Ribes Pet Recovery, con un elevata concentrazione di Acidi Grassi Essenziali, contrasta le dermatosi e le reazioni allergiche che si manifestano con arrossamento, forte prurito, lesioni della cute e con la perdita del pelo. Potrai notare con i tuoi occhi il benessere del tuo cane

✅BENESSERE NATURALE: Ribes Pet Recovery è composto interamente da ingredienti naturali come: Oli e grassi vegetali (Olio di semi di Ribes nero); gelatina (bovino), glicerolo, Vitamina E , Omega-6. Aiutano a mantere la fisiologica funzione delle cellule cutanee e la salute dei tessuti.

✅ACCORTEZZE: Si suggerisce l’assunzione di una razione giornaliera equilibrata. Lasciare sempre acqua fresca a disposizione. Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso oppure prima di prolungare il periodo di impiego.

✅ PERFETTO PER TUTTI I CANI E I GATTI: Semplici da somministrare per via orale direttamente in bocca o in aggiunta all'alimento completo in funzione di: 1 perla al giorno fino a 5 kg di peso vivo. 2 perle al giorno da 6 kg a 10 kg di peso vivo. 3 perle al giorno da 11 a 20 kg di peso vivo. 4 perle al giorno oltre i 20 kg di peso vivo. Troverai tutte le istruzioni di somministrazione in Lingua Italiana scritte sulla confezione e all'interno del bugiardino.

✅I NOSTRI VALORI: Promuoviamo da oltre 30 anni ricerche scientifiche di base e cliniche per verificare e comprovare l’efficacia e la sicurezza dei nostri mangimi. Le attività relative alla ricerca, alla produzione e alla commercializzazione, sono integrate da un intenso programma informativo e di aggiornamento scientifico e culturale per i veterinari e i farmacisti.

Veddelholzer, polvere naturale per cani – 500g di conchiglia verde per cani integratore articolazioni cane – Estratto di conchiglia verde con elevata accettazione per tutti i cani integratori per cani



Amazon.it Features ✅Fonte naturale: polvere naturale al 100% della cozza dalle labbra verdi della Nuova Zelanda. Polvere di cozze come integratore alimentare per cani, gatti e cavalli. Senza additivi.

✅Integratore alimentare ottimale: la polvere può essere aggiunta al mangime una volta al giorno. Adatto anche a cavalli e gatti.

✅La polvere e l'estratto di cozze contengono importanti minerali e microelementi con aminoacidi essenziali e acidi grassi.

✅Qualità comprovata: imbottigliato in Germania. Grazie a un processo di produzione delicato, sono garantite un'alta biodisponibilità e una lunga durata di conservazione.

✅Include un cucchiaio dosatore gratuito per una facile porzionatura. Guida all'alimentazione sul barattolo.

Petprive Integratore Naturale Antinfiammatorio Condroprotettore per Cani e Gatti con Collagene Idrolizzato, Glucosamina, Acido Ialuronico, Magnesio, Vitamine C e D e Artiglio del Diavolo - 180 Unita



Amazon.it Features ✅Il magnesio migliora il controllo glicemico, aiuta a diminuire le concentrazioni di glucosio a digiuno e dopo i pasti e aumenta la sensibilità all'insulina. Inoltre, può ridurre l'infiammazione e aumentare il colesterolo buono. Condroprotettore

✅Il collagene, la glucosamina e l'acido ialuronico riducono il dolore e l'infiammazione, mantengono la densità delle ossa prevenendone il deterioramento e migliorano la resistenza e la forza di articolazioni, tendini e legamenti fornendo loro elasticità

✅L'artiglio del diavolo è un prodotto naturale usato come analgesico e antinfiammatorio. Inoltre, promuove la produzione di succhi gastrici, favorendo la digestione e stimolando l'appetito

✅Le vitamine C e D sono coinvolte nella riparazione generale di pelle, tendini, legamenti, ossa, cartilagine, denti e vasi sanguigni. Hanno un effetto antiossidante e stimolano il sistema immunitario. Ti sembrerà che il tempo non passi per il tuo animale domestico

✅Si presenta in piccole compresse facili da somministrare. È l'integratore ideale per il tuo amico a quattro zampe perché contiene ingredienti naturali di altissima qualità. Ha un delizioso SAPORE DI POLLO che il tuo animale domestico adorerà. Migliora la qualità della vita del tuo amico a quattro zampe

Integratore per Cani e Catti Contro l'alito Cattivo e Il Tartaro - 180g - Antitartaro Cani per Eliminare e Prevenire Il Cattivo Odore della Bocca - 100% Naturale - Wolf Belly Bye Bye Plaque



Amazon.it Features ELIMINA IL TARTARO E L'ALITO CATTIVO. Integratore antitartaro naturale al 100% per cani e gatti di tutte le età che migliora la loro salute dentale: elimina il tartaro, combatte l'alito cattivo, denti più forti e gengive più sane. Una corretta igiene orale è chiave per una buona salute orale.

SOLO INGREDIENTI NATURALI AL 100%. Il meglio per la nostra famiglia a quattro zampe. Nessun additivo o conservante. L'alga Ascophyllum Nodosum combatte i batteri che causano il tartaro e la placca. Il prezzemolo rinfresca l’alito e i semi di chia mantengono i denti sani e forti.

NON LASCIARE CHE L'ALITO CATTIVO TI TENGA LONTANO DAL TUO MIGLIORE AMICO. L'uso quotidiano ridurrà l'accumulo di batteri e si può godere di anni di salute dentale ottimale e di un alito più fresco. Condividere anni di felicità con il tuo migliore amico non ha prezzo.

MOLTO FACILE DA USARE. Risparmia il fastidio degli spazzolini e dei dentifrici convenzionali. Aggiungere questo integratore antitartaro in polvere al suo cibo preferito (mangime, umido, BARF...) e migliora la sua salute senza causargli alcuno stress. Misurino incluso, vedere il dosaggio sul retro del contenitore.

LA SOLUZIONE DENTALE PIÙ EFFICACE. La nostra esperienza e quella dei nostri clienti soddisfatti ci appoggiano. Se non sei soddisfatto del prodotto, puoi restituirlo (vedere le condizioni su condizioni su amazon.it). Risultati garantiti in poco tempo.

CondroAct Plus Integratore Articolazioni Cane e Gatto - Condroprotettore con Artiglio del diavolo, Glucosamina, Condroitina, MSM e Cozza Verde. Supporta articolazioni, ossa e cartilagini 120 Compresse



Amazon.it Features CondroAct Plus è un mangime complementare con Vitamine per il mantenimento della normale funzionalità articolare di cane e gatto. Prodotto 100% Made in Italy

A base di Artiglio del Diavolo, Metilsulfonilmetano MSM e Perna Canaliculus (Cozza Verde) per sostenere la funzionalità articolare: aumenta flessibilità, forza, agilità e mobilità delle articolarazioni.

Con Glucosamina, Condroitina e Vitamina C, per sostenere la sintesi di collagene dei tessuti connettivi di articolazioni, cartilagine e muscoli.

Ideale per gatti e cani anziani e cuccioli, con poco movimento volontario, in fase di sviluppo o con attività fisica intensa. Antiossidante, contrasta l'invecchiamento cellulare e riduce stanchezza ed affaticamento.

120 Compresse frazionabili, gustose ed appetibili grazie alla presenza di Proteine Animali. Le proteine sostengono la crescita ed il mantenimento di muscoli ed ossa.

ChronoBalance® Olio Omega-3 per cani – integratore alimentare naturale – nutre la pelle e il pelo – supporta il sistema immunitario (100 ml)



Amazon.it Features Puro e naturale: olio naturale al 100% per animali come integratore alimentare per alimenti secchi, cibo in scatola o barf! Per il supporto per la costruzione ossea e il sistema immunitario

COMPOSIZIONE DI ALTA QUALITÀ: il nostro olio Omega-3 è composto da 60% di olio di lino e 40% di salmone e fornisce EPA e DHA come i rappresentanti più importanti degli acidi grassi omega-3!

Integratore alimentare di alta qualità: l'olio Omega-3 garantisce un pieno apporto al cane con questo nutriente essenziale e supporta il sistema muscolo-scheletrico, il cuore, il sistema nervoso e la pelle!

Promessa di qualità: attraverso anni di esperienza. Chronobalance è un esperto nel campo del cibo per cani, alimenti integrali e integratori alimentari. Sosteniamo l'equilibrio dei bioritmi attraverso ingredienti naturali e promuoviamo una vita vitale del cane!

GARANZIA DI SODDISFAZIONE: vogliamo che tu sia soddisfatto al 100%. Se le vostre aspettative non sono soddisfatte, vi preghiamo di contattarci immediatamente e risolveremo il vostro problema in modo soddisfacente

Kilva Integratore Antinfiammatorio Naturale per Cani e Gatti, 120 cap. Condroprotettivo. Condroitina, Glucosamina, Acido Ialuronico, Curcuma, MSM, Manganeso



Amazon.it Features ALIMENTAZIONE NUTRIZIONALE: Condroprotettore per cani grandi, piccoli e cuccioli. Cura delle articolazioni, delle anche e delle ossa. Lubrifica la cartilagine.

VANTAGGI: diminuisce l'infiammazione e il dolore; migliora la mobilità degli animali e i problemi associati all'età o alle malattie degenerative.

FORMULAZIONE: nutrienti che agiscono sinergicamente nel trattamento di osteoartrite, artrite, displasia dell'anca, deterioramento dei legamenti e delle articolazioni.

IMPIEGO: per tutte le razze di cani e gatti; per tutte le età, soprattutto per gli anziani; come misura preventiva, prima che inizi il progressivo deterioramento delle articolazioni.

QUALITÀ: la sua produzione soddisfa i più alti standard. È un Prodotto fabbricato in Europa con un sistema di gestione certificato secondo le norme ISO 22.000. READ Miglior Palette Magnetica Vuota: le migliori scelte per ogni budget

Ida Plus - Lievito di Birra Puro in Polvere - 500 g - Prodotto Naturale al 100% per Cani, Gatti e Cavalli - integratore Alimentare per Pelo Lucido e Pelle Resistente - Ricco di vitamine del Gruppo B



Amazon.it Features RICCO DI VITAMINE B - Grazie all'alto contenuto di vitamine B, l’organismo riceve in modo naturale le vitali vitamine B

PELLE SANA E pelo splendente - La biotina, il rame e lo zinco contenuti favoriscono un pelo forte e splendente e una pelle sana

100% NATURALE E PURO - Il lievito di birra naturale in polvere di Ida Plus è fatto con ingredienti naturali ed è adatto a cani, gatti e cavalli

AMINOACIDI IMPORTANTI - Il lievito di birra è naturalmente ricco di aminoacidi importanti, in particolare l'alto contenuto di lisina può aiutare a prevenire i disturbi della crescita, la perdita di pelo e altro ancora

MOLTI MINERALI E OLIGOELEMENTI - I minerali e gli oligoelementi contenuti, come lo zinco, il rame o il potassio, forniscono al corpo sostanze nutritive vitali

maxxidigest+ Formula Avanzata per Supportare il Sistema Digestivo e Immunitario di Cani – Enzimi Digestivi per cani – Probiotici e Prebiotici Canini – Polvere, 200 g



Amazon.it Features Non solo probiotici, ma una formula avanzata 2 in 1 per ottimizzare l'equilibrio digestivo del tuo animale e il suo sistema immunitario. Perché intestino più sano significa animale più sano

Contiene i migliori probiotici per animali domestici, garantiti per sopravvivere nell'ambiente acido dello stomaco. Perché è la qualità che conta, non la quantità

Prodotto multi-enzima, contiene numerosi enzimi digestivi di qualità per cani. Perché gli ingredienti sono fondamentali

Ripristina l’equilibrio digestivo, aiuta a mantenere sano il rivestimento della mucosa, migliora la digestione, promuove il benessere del tratto gastrointestinale, offre sollievo in caso di diarrea, sostiene la normale permeabilità dell’intestino, lavora come probiotico e prebiotico, è un aiuto con le sensibilità alimentari, combatte infezioni da lieviti e allergie, migliora la funzione ormonale e supporta il sistema immunitario

Può essere somministrato con antibiotici. Polvere facile da somministrare per un rapido assorbimento, consente una dosatura più accurata per animali di qualsiasi taglia e, se necessario, è facile aumentare o diminuire il dosaggio. Inoltre, dura a lungo

Candioli Confis Ultra Integratore per Cani e Gatti, 80 cpr

Amazon.it Features Supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite

Formulazione specifica per cani

con glucosamina, solfato di condroitina (cs bioactive), acido ialuronico (hyal-joint ds) e collagene (b-2cool)

Mangime complementare dietetico destinato a particolari fini nutrizionali per cani

4-BEINER Vitality-Dog – 12 Multi vitamine per Cani, complesso di vitamina B, vitamine A, C, E, D, Acido folico, biotina più minerali Zinco, Ferro, iodio, Rame, Manganese, 100 compresse



Amazon.it Features ✅ VITALITÁ PER I CANI: integratore alimentare per aiutare i cani di tutte le età. Il cani viene fornito con vitamine e minerali essenziali per prevenire carenze nutrizionali all'alimentazione, per aumentare il benessere e rafforzare il sistema immunitario, supporta un pelo lucido

✅ INGREDIENTI FORTI: Compresse di vitamine e minerali forniscono al tuo cane 12 importanti vitamine (vitamina A, un complesso vitaminico B di B1, B2, B3, B5, B6, B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E, acido folico e biotina e con gli oligoelementi ferro, zinco, manganese, rame e iodio. Adatti a tutti i cani per un rafforzamento generale e per cani più anziani per aumentare il benessere

✅ ALIMENTAZIONE BARF: gli ingredienti BARF spesso non sono sufficienti per fornire al tuo cane tutti i nutrienti essenziali di cui ha bisogno. La nostra vitamina in compressa per cani è un integratore alimentare ideale per l'alimentazione BARF. Il tuo cane riceve quotidianamente con le vitamine e minerali / oligoelementi

✅ DOSAGGIO: 1 compressa al giorno per 10 kg di peso corporeo del cane, somministrare le compresse con il cibo. Adatto come cura o in maniera permanente

✅ PER I CANE SOLO IL MEGLIO: sviluppato e prodotto in Germania, senza zuccheri aggiunti, senza coloranti artificiali e conservanti, senza amido, senza cereali (senza glutine), senza lattosio, senza aromi aggiunti

Domande e suggerimenti sono entrambi benvenuti qui. Puoi chiedere le tue domande in qualsiasi momento nella sezione dei commenti senza problemi. Nel caso in cui trovi alcune opzioni migliori di quelle arruolate sopra, puoi condividere i tuoi suggerimenti con noi. Cercheremo di arruolare anche quelli nei nostri contenuti.