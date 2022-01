Home » Automobile Miglior Kawasaki Vulcan S: le migliori scelte per ogni budget Automobile Miglior Kawasaki Vulcan S: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Kawasaki Vulcan S perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Kawasaki Vulcan S. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Kawasaki Vulcan S più votate disponibili sul mercato nel 2022.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Kawasaki Vulcan S e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



Cyleto anteriore e freni posteriori per Kawasaki ZR-7 ZR750 1999-2004 ZR7-S ZR 750 2001-2005 KZ 1000 Police 2002-2005 VN 1500 Vulcan Nomad 2001-2005 VN 1600 Vulcan Classic 2001-2008 € 23.99 in stock 1 new from €23.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Posizione: Anteriore e posteriore;

Dimensioni: Anteriore(sinistro): A: 133.5 x 36.8 x 8.4mm B: 109.6 x 44.4 x 8.5mm / Anteriore(destro): A: 133.5 x 36.8 x 10mm B: 109.6 x 44.4 x 10mm / posteriore: A: 133.5 x 36.8 x 10mm B: 109.6 x 44.4 x 10mm;

Facile da installare, si adatta perfettamente per KAWASAKI STREET BIKE 1999-2004 ZR 750 F (ZR-7) /2001-2005 ZR 750 H (ZR7-S) /2002-2005 KZ 1000 Police /2000-2003 VN 1500 Nomad /2001-2005 VN 1500 Vulcan Nomad /2001-2008 VN 1600 Vulcan Classic /2005-2008 VN 1600 Nomad /2009-2014 VN 1700 Classic Tourer /2009-2014 VN 1700 Vulcan Nomad /2009-2014 VN 1700 Vulcan Classic /2011-2014 VN 1700 Vulcan Vaquero;

Fornire un arresto sicuro e le pastiglie dei freni progettate per il disco del freno per diminuire l'usura (Consiglio: se il disco del freno si usura grave, si prega di sostituirlo prima di installare le pastiglie dei freni);

Garanzia di qualità! If i nostri prodotti hanno problemi di qualità, accettiamo tutte le richieste di ritorno, sostituzione o rimborso, si prega di essere certi di acquistare.

HWH grande materiale Moto Accessori Nuovo Logo Vulcan S for K-a-w-a-s-a-k-i VN650 VULCAN S 650 2015 2016 2017 Motorcycle CNC dell'olio motore magnetico Tappo di scarico, Durevole (Color : Gold) € 48.13 in stock 1 new from €48.13 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale: CNC alluminio 6061 anodizzato

Condizione;100% nuovo di zecca

: Come immagine

logo: VULCAN S

BGGZZG Coperchio del Serbatoio del Fluido Posteriore del Fluido Posteriore del Freno di Alluminio del Motociclo CNC per Kawasaki Vulcan S 650 VN650S 2015-2020 2019 Accessori (Color : Gold) € 20.70 in stock 1 new from €20.70 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale: cnc alluminio 6061 anodizzato

Colore: oro nero blu rosso verde

Forte protezione e grande praticità e può anche servire come decorazione per rendere la tua moto più bella, con il suo aspetto accattivante e il design tecnologico, è stata apprezzata da molte persone.

I prodotti possono essere installati e utilizzati senza modifiche, senza istruzioni di installazione.

Assicurati che si adatti alla tua moto prima di acquistare, grazie mille!

Bruce & Shark Sissy Bar Schienale con Portapacchi Adatto per Kawasaki Vulcan S 650 Vn650 2015-2017 € 109.99 in stock 1 new from €109.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ★ 【Design umanizzato】 Il telaio curvo segue il contorno del paraspruzzi, con una linea di modellazione liscia e bella, consente di risparmiare spazio ed è comodo da usare. Perché non rendere più cool le tue amate motociclette?

★ 【Caratteristica del prodotto】 Design monopezzo con pannelli laterali piatti per un aspetto pulito.

★ [Forte capacità di carico, durevole] L'uso di materiali metallici e superficie elettrolitica, resistenza alla corrosione, durevole. Forte capacità di carico, può offrirti un'esperienza di guida più confortevole e ridurre l'affaticamento durante la guida

★ [Comodo carico e scarico] Non c'è bisogno di forare, montaggio del foro esistente, comodo carico e scarico, facile da installare sul parafango originale.

★ 【Miglior servizio clienti】 Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto del nostro prodotto, non esitare a contattarci. Il nostro cordiale servizio clienti ti risponderà entro 24 ore READ Miglior Catene Da Neve 185 65 R15: le migliori scelte per ogni budget

AHOLAA Accessori Moto Cavalletto Laterale Stand Estensione Enlarger Pad per KAWASAKI Vulcan S 650 VN650 2015-2021,EN650 Motociclo CNC Alluminio Cavalletto Laterale Ingrandisci (nero) € 6.09 in stock 1 new from €6.09 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ️『Compatibilità』---per Kawasaki VN650 Vulcan S 650 EN650 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021.(Questa è una parte di ricambio aftermarket, viene utilizzata per sostituire o riparare lo scopo per problemi difettosi e difettosi. Non è una parte originale del produttore.)Aftermarket 100% nuovo e condizioni eccellenti.Si prega di confermare se l'articolo può essere adatto al tuo motore o meno prima di effettuare l'ordine.

️『Materiale』---L'alluminio CNC rende la protezione molto resistente e la finitura superficiale in lega laser rende difficile lo sbiadimento.

️『Quantità』---Estensione per cavalletto laterale EN650 da 1 pezzo

️『Sicurezza』 --- L'ingranditore del cavalletto laterale Vulcan 650 può disperdere equamente il peso della bici e aumentare l'area di contatto del cavalletto e del terreno, aumentare l'attrito, in modo che la moto sia parcheggiata più stabile.

️『Facile da installare』 ---Facile installazione e un buon sostituto per il tuo vecchio o rotto Abbinamento perfetto, doppia protezione.

XX eCommerce Motocicletta Motocicletta Copricatena anteriore CNC Copri pignone per KAWASAKI Ninja 650 ER6F ER6N VERSYS650 VN650 Vulcan S (oro) € 28.05 in stock 1 new from €28.05 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Montaggio】: Per KAWASAKI ER6N 2012-2016; ✔ Per KAWASAKI ER6F (Ninja 650) 2012-2016; ✔Per KAWASAKI VERSYS 650 2006-2014; ✔ Per KAWASAKI VN650 (Vulcan S) 2015-2016 Questa è una parte di ricambio aftermarket. Viene utilizzato per sostituire o riparare lo scopo per problemi difettosi e difettosi. Non è una parte originale del produttore. Conferma se l'articolo può essere adatto o meno al tuo motore prima di effettuare l'ordine.

【Materiale】: realizzato con alluminio CNC, resistente alla corrosione, bassa manutenzione, peso leggero, alta qualità e durevole

【Colore】: nero / titanio / oro / verde / rosso

【Quantità】: 1 pezzo X Pignone di protezione catena anteriore

【Funzione】: - Prospettiva straordinaria con anodizzazione completa del colore ✔ -Installazione semplice senza necessità di perforazione o taglio ✔ - Facile da installare, nessuna istruzione di installazione

Leve Freno e Frizione in CNC alluminio Compatibili Kawasaki Z650 Z900 2017-2019 NINJA 650R ER6F 2017-2018 Versys 650 KLE650 2015-2018 Versys 1000 KLZ1000 2015-2018 Vulcan S 650 2015-2018 € 46.09 in stock 1 new from €46.09 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Per:Kawasaki Z650 2017-2019 ★ Kawasaki Z900 2017-2019 ★ Kawasaki NINJA 650R/ER-6F 2018 ★ Kawasaki Versys 1000 2015-2018 ★ Kawasaki Versys 650cc 2015-2018 ★ Kawasaki Vulcan/S 650cc 2015-2018

Lavorato da CNC Billet 6061 Alluminio

Coppia di leve, specifiche ed intercambiabile all'originale.queste leve sostituiscono direttamente le leve originali, senza apportare nessuna modifica,Dai un nuovo look alla tua moto

Leve sono Regolabili : La distanza di sei marce può essere regolata per facilitare l'uso di diversi ciclisti

Il set include 1 leva freno e 1 leva frizione

Paramotore Puig Kawasaki Vulcan S 15-17 nero € 108.32 in stock 5 new from €108.32

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dona protezione alla zona del motociclo

Può essere montato senza difficoltà

Resistente agli urti

Ha un design sportivo

FATExpress Piastra di copertura laterale del motore in alluminio con decorazione CNC per Kawasaki Vulcan S ABS VN EN 650 EN650 2015 2016 2017 2018 2019 Accessori per moto Parti 15-19 (nero) € 32.79 in stock 1 new from €32.79 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Condizione: Aftermarket 100% nuovo Colore: come mostrato nell'immagine (Questa è la parte aftermarket. Il colore sarebbe leggermente diverso dal colore OEM.)

Materiale: realizzato in alluminio CNC di alta qualità Quantità: 1 paio (sinistro e destro)

Caratteristica: - Lega di alluminio CNC ultra-precisa, leggera e resistente. Finitura superficiale anodizzata, non facile da sbiadire e arrugginire. - Riduzione dei danni da incidente. Protezione efficace della catena. Aiuta a mantenere il controllo e ridurre l'affaticamento. - L'aspetto del design della moda, l'eccellente tecnologia è più adatta alla tua bici. - Facile da installare.

PERCHÉ SCEGLIERCI? - Numero di tracciabilità tracciabile, rimborso del 100% del denaro / Nuova sostituzione e entro 24 ore online rispondi alle tue domande. Goditi la vera esperienza di shopping senza preoccupazioni nel nostro negozio

Fitment: ✔ Per Kawasaki Vulcan S ABS 2015-2019 ✔ Per Kawasaki Vulcan S ABS Edition 2016-2019 Cafe ✔Per Kawasaki Vulcan S ABS Special Edition 2016-2019

Portachiavi in ​​Pelle per KA-Was-AKI Vulcan S Portachiavi in Pelle di Vacchetta per Motocicletta Portachiavi (Colore : Rosso) € 23.64 in stock 1 new from €23.64 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Se hai ulteriori domande, non esitare a inviarci un messaggio diretto.

PU in pelle + lega di zinco, squisita mano a maglia a maglia, confortevole, resistente, leggero.

Bello, resistente, compatto, facile da usare e trasportare, design unico e più elegante.Grazie alla fibbia innovativa, la chiave può essere installata e rimossa rapidamente e in sicurezza: la chiave è facile da trovare.

Aspetto elegante, design leggero.Adatto per dare dono e varie occasioni da indossare.

Saremmo più che felici di aiutarti 24 ore su 24, 7 giorni su 7!

Cupolini Semicarenati Modello Anarchy Customacces CUP0009Z per Kawasaki Vulcan S 15'-20' Nero Opaco € 119.19 in stock 2 new from €119.19

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Potenzia l'immagine della tua moto custom con la nuova auto sportiva semicarenati anarchy di customacces

Semicarenati aerodinamico e realizzato con materiali altamente resistenti agli urti

Specificamente progettato per ogni tipo di faro

Con certificato tüv

Il suo assemblaggio è un compito facile. è accompagnato da un kit di montaggio con le istruzioni e l'hardware necessario

FATExpress Moto CNC Alluminio Lato destro Protezione motore Coperchio protettore Blocco telaio Slider per 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kawasaki Vulcan S VN650 VN 650 EN650 Accessori (nero) € 34.05 in stock 1 new from €34.05 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Condizione: Aftermarket 100% nuovo Colore: come mostrato nell'immagine (Questa è la parte aftermarket. Il colore sarebbe leggermente diverso dal colore OEM.)

Materiale: realizzato in alluminio CNC di alta qualitàuantQuantità: 1 pezzo (lato destro)

Caratteristica: - Finiture anodizzate di alta qualità mai montate per evitare ossidazioni e graffi. - Cursore del telaio della protezione del crash pad del motore di costruzione di alta qualità, alta torsione e resistenza alle sollecitazioni. - Progettato per aiutare a eliminare i danni al motore durante una caduta, uno sbandamento o una parte bassa. - Lavorato a CNC con alluminio e staffa per inserto anodizzato duro, incredibilmente leggero e resistente - Facile da installare.

PERCHÉ SCEGLIERCI? - Numero di tracciabilità tracciabile, rimborso del 100% del denaro / Nuova sostituzione e entro 24 ore online rispondi alle tue domande. Goditi la vera esperienza di shopping senza preoccupazioni nel nostro negozio

Fitment: ✔ Per Kawasaki Vulcan S VN650 2015-2020

r&g LP0186BK Portatarga, Kawasaki 650 Vulcan S '15, multicolore, Tg.Unica € 129.00 in stock 2 new from €125.12 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sostituisce il portatarga originale

Più piccola e di design

Specifica per un modello di moto

Facile da applicare alla moto

Vulcan S Griglia Radiatore Lega di Alluminio Per Kawasaki Vulcan S 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 € 54.99 in stock 1 new from €54.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Per Kawasaki Vulcan S 2015-2021, Vulcan S SE 2017

Per Kawasaki Vulcan S Cafe 2018-2020, Vulcan S Cafe Light Tourer 2018

Per Kawasaki Vulcan S Sport 2018-2020

Per Kawasaki Vulcan S Tourer 2021-2022, Vulcan S Light Tourer 2018

Per Kawasaki Vulcan S Performance 2021-2022

XX eCommerce Motocicletta Motore CNC Coperchio filtro olio motore per 2015-2019 Kawasaki Vulcan S VN650 (verde) € 42.46 in stock 1 new from €42.46 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Montaggio】: per Kawasaki Vulcan S VN650 2015-2020

【Materiale】: alluminio CNC, grande resistenza, finitura superficiale anodizzata, non facile da sbiadire e non arrugginisce.

【Colore】: nero / oro / verde / argento

【Quantità】: 1 pezzo x Coperchio filtro olio Vulcan S 650

【Function】: - 1. Migliora l'aspetto della tua motocicletta. Design alla moda, conferisce alla tua bici un bell'aspetto estetico► 2.Lavorazione squisita, antiruggine e resistenza all'usura ►3.Facile da installare. Nessuna modifica o perforazione richiesta.

Set Leve Freno e Frizione Regolabile Pieghevoli Per Vulcan S 650 2015-2020 Verde € 52.99 in stock 1 new from €52.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Fitment】✔Per Kawasaki Vulcan S 650 2015-2020

【Estensibile】 Semplicemente regolando una vite di fermo sulla leva, è possibile regolare la portata per adattarsi alle mani più piccole o più grandi e dare la migliore risposta alla frizione o al freno.

【Pieghevole】Design pieghevole, che impedisce una facile rottura in caso di incidente.

【Regolabile】6 ingranaggi di regolazione

【Finitura Superficiale】Le leve a contatto con la leva antiscivolo per la superficie ruvida possono far sentire perfettamente le tue dita sulle leve, le leve CNC di alta qualità maneggevoli aumentano la durata e la durezza. L'anodizzato con una bella finitura lucida e vibrante, che aumenta la resistenza alla corrosione e all'usura. Rende la tua moto eccezionale tra la folla. READ Miglior Catene Da Neve 195 55 R15: le migliori scelte per ogni budget

Customaccess Protezione Paramotore per Kawasaki Vulcan S 15-17, Nero € 143.54 in stock 4 new from €143.54

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Protezione paramotore di tubo di diametro di 38mm, trattate termicamente per ottenere maggiore robustezza e flessibilità

Prodotto sotto studi di massima protezione per pilota e motocicletta

Protezione paramotore metallici con finitura nera strutturata, senza ossidazione

Specificato per ciascun modello di motocicletta

Facile installazione, forniamo istruzioni e tutto l'hardware necessario

Cupolini Semicarenati Modello Anarchy Customacces CUP0009Z per Kawasaki Vulcan S Special Edition 17'-20' Nero Opaco € 104.97 in stock 1 new from €104.97

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Potenzia l'immagine della tua moto custom con la nuova auto sportiva semicarenati anarchy di customacces

Semicarenati aerodinamico e realizzato con materiali altamente resistenti agli urti

Specificamente progettato per ogni tipo di faro.

Con certificato tüv

Il suo assemblaggio è un compito facile. è accompagnato da un kit di montaggio con le istruzioni e l'hardware necessario

Customaccess AZ3175N Batwing Sml Schermo Corto Customacces Affumicato per Kawasaki Vulcan S 15'-20', fumé € 162.36 in stock 1 new from €162.36

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Batwing SML per Kawasaki Vulcan S.

Con schermo corto in colore affumicato.

Possibilità di acquistare cupola alta o bassa.

Fornito con tutto l'hardware e le istruzioni necessarie.

Certificato TÜV.

Moto Accessori Fit For Kawasaki Vulcan S 650 VN650 15-2019 Motorcycle manubrio Riser Up Appoggia l'staffa Kit Manubrio Riser Mount morsetto MOTO (Color : Green) € 57.28 in stock 1 new from €57.28 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Circostanza: 100% nuovo

Disposizione sul veicolo: Anteriore

Colore facoltativo: nero, argento;verde

Finitura superficiale: CNC anodizzato

Materiale: 6061-T6 alluminio della billetta

Genggeng Protezione del Coperchio della Guardia del Motore del Motociclo Adatta for Kawasaki Vulcan S 650 2015-2021 Vulcan Cafe 650 2018-2021 (Color : Black) € 49.86 in stock 1 new from €49.86 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Protezione del coperchio della guardia del motore del motociclo per Kawasaki Vulcan S 650 2015-2021 Vulcan Cafe 650 2018-2021

Per Kawasaki Vulcan S 650 2015-2021

Per Kawasaki Vulcan Cafe 650 2018-2021

Colore: nero / verde

Materiale: alluminio.

Piastra a 4 punti nera specifica con portapacchino. € 200.00 in stock 5 new from €200.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part number: TS4115B

Imballareage Weight: 5.025 kilograms

Imballareage Dimensioni: 14.2 L x 37.7 H x 32.6 W (centimeters)

Prodotto di ottima qualita

Adesivi per il serbatoio del carburante del gas Verde 3D per Kawasaki VULCAN S 650 VULCAN-S 650 Vulcans650. € 28.12 in stock 2 new from €28.12 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Le decalcomanie motociclistiche possono aumentare efficacemente l'area di contatto, per evitare scorrevoli.

Anche l'adesivo del motociclo può aiutare a prevenire graffi da giacca, cintura, ecc.

Autoadesivo per moto impermeabile, dissolvenza e resistenza alla corrosione.Siudibile per condizioni esterne e interne!

Queste decalcomanie motocicliste sembrano grandi su un serbatoio del gas, o qualsiasi superficie liscia, spessore visibile e texture, lavorazione fine, facile da mostrare bene il temperamento e la personalità.

Facile da usare: supporto adesivo ultra-appiccicoso, facile da incollare e rimuovere senza danneggiare la superficie. Può essere applicato a qualsiasi superficie piana pulita -vacles, auto, moto, casco, bicicletta, camion e ovunque tu voglia.

Lorababer Schienale portapacchi rimovibile per moto Nero Sissy Bar Cuscino schienale passeggero posteriore per Kawasaki Vulcan S 650 VN650 EN650 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 € 121.99 in stock 1 new from €121.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Compatibilità】 Sissy Bar staccabile regolabile nero compatibile con Kawasaki Vulcan S 650 / VN650 / EN650 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

【Materiale】 Materiale della staffa: acciaio solido; Materiale del cuscinetto: pelle morbida, rivestito da uno strato di pelle idrorepellente, imbottitura dello schienale imbottita con spugna morbida, abbastanza morbida da fornire un supporto completo per la parte bassa della schiena, estremamente confortevole per la schiena, offre al passeggero con supporto e comfort forti e stabili. ▷ Contenuto della confezione: 1 x cuscino per schienale per moto 1x set di viti 1 portapacchi Luggaeg

【Super facile da installare】 Hardware di montaggio facile da installare e perfetta vestibilità significa i migliori schienali dei sedili posteriori aftermarket disponibili ovunque. Design con portapacchi rimovibile per moto, resistente per riporre bagagli pesanti.

【Caratteristica】 --- ✚✚✚ la finitura EN 650 verniciata a polvere nera da ben saldata, per essere forte, solida e duratura, sissy bar con qualità superiore e aspetto elegante, una decorazione perfetta per la tua moto. Lo schienale si blocca in modo sicuro sulle bobine di montaggio e migliora il comfort del passeggero posteriore nel viaggio a lungo raggio. Viene fornito con portapacchi posteriore per più spazi per i bagagli

【Acquisto senza rischi】: acquista con fiducia con la nostra politica di soddisfazione al 100%, forniremo un servizio completo, includeremo il servizio pre-vendita, il monitoraggio dei pacchi e il servizio post-vendita, ci preoccupiamo veramente della nostra esperienza del cliente e dell'esperienza del prodotto. In caso di problemi durante l'utilizzo dei nostri accessori, è possibile contattarci tramite il nostro elenco Amazon con il proprio ID ordine, lo risolveremo presto

Puig 3175F Cupolino Naked New Generation Sport, Fumè Scuro € 88.29 in stock 6 new from €88.29

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Fabbricati in metacrilato 3 mm, materiale che garantisce elevata resistenza agli eventuali impatti e fornisce una grande capacità aerodinamica, insormontabili contro il vento

Il prodotto è stato testato in galleria del vento, ottenendo i ottimi risultati, pertanto, Puig fornisce questo studio con il pezzo

Puig ha tenuto conto della diversità di questo stile di moto e ha un modello per ciascuna delle moto attuali

Inoltre, per il pezzo che si adatta ottimamente alla linea estetica della moto, Puig ha a disposizione una vasta gamma di colori dei cupolini tra cui scegliere

Verifica la compatibilità con la tua moto nella sezione descrizione del prodotto

Set Leve Freno e Frizione Regolabile Pieghevoli Per Z900 Ninja 650R ER6-F 2017-2019, Z650 2016-2019,VULCAN/S 650cc 2015-2019 € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Fitment】✔Per Z900 Z 900 2017 - 2019 ✔Per Z650 Z 650 2016 - 2019 ✔Per VULCAN/S 650cc 2015 - 2019 ✔Per Ninja 650R Ninja650R 2017 - 2019 ✔Per ER6-F ER6F 2017 - 2019

【Estensibile】 Semplicemente regolando una vite di fermo sulla leva, è possibile regolare la portata per adattarsi alle mani più piccole o più grandi e dare la migliore risposta alla frizione o al freno.

【Pieghevole】Design pieghevole, che impedisce una facile rottura in caso di incidente.

【Regolabile】6 ingranaggi di regolazione

【Finitura Superficiale】Le leve a contatto con la leva antiscivolo per la superficie ruvida possono far sentire perfettamente le tue dita sulle leve, le leve CNC di alta qualità maneggevoli aumentano la durata e la durezza. L'anodizzato con una bella finitura lucida e vibrante, che aumenta la resistenza alla corrosione e all'usura. Rende la tua moto eccezionale tra la folla.

Portatarga laterale M Compatibile con Kawasaki Vulcan S/Café 15-21 nero € 59.99 in stock 1 new from €59.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Volume di consegna: Portatarga, luce a LED, materiale di montaggio

Dimensioni della piastra di supporto: 180x200 mm. Realizzato in acciaio da 4 mm, molto stabile e resistente alla torsione

Portatarga laterale per il fissaggio al forcellone . Inclusa luce targa a LED

Un must per ogni moto custom per un look casual e personalizzato

Zincato e verniciato a polvere, assolutamente inossidabile

Bauletto Top Case Motos Custom Craftride Missouri 43l Kawasaki VN 800/900/1500/1600/1700/2000/Classic, VN 1500/1600 Mean Streak, VN 900 Custom Light Tourer, VN-15, Vulcan S/900 Classic/900 Custom € 149.99 in stock 1 new from €149.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Volume di consegna: bauletto con griglia per bagagli, 2 chiavi. Craftride bauletto Missouri universale con griglia di bagagli

Importante: senza kit di montaggio e portapacchi per il montaggio sulla moto. Adatto per motos custom di tutte le marche e modelli

Assicura un aspetto completamente cambiato della moto ed è ideale per il trasporto di bagagli. Piastra metallica per il fondo della custodia per rinforzare i punti di fissaggio del portapacchi

Bauletto realizzato in ABS infrangibile di alta qualità, verniciato nero. Nessuna pittura richiesta, ma può essere verniciata in qualsiasi colore dai clienti. Griglia per bagagli per il fissaggio di bagagli aggiuntivi e per un look custom

Comodo cuscino schienale passeggero per un comfort notevolmente maggiore. Dimensioni: larghezza 55cm, profondità 37cm, altezza 26cm. Volume: 43 litri

Pedale della leva del freno posteriore per pedale Ingrandisci adatto per Kawasaki EN650 VULCAN S 650 2015-2019(verde) € 16.89 in stock 1 new from €16.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale in lega di alluminio anodizzato CNC, alta resistenza, non facile da danneggiare, lunga durata.

Offre una superficie di appoggio più ampia e una pressione di sicurezza sulla leva del freno.

Allarga le dimensioni del pedale del freno originale piuttosto piccolo, porta maggiore sicurezza e comfort.

Le dentellature profonde offrono una presa eccellente e migliorano la sicurezza di guida su strade piovose e fangose.

Installazione conveniente, non sono necessari strumenti complicati, non include istruzioni di montaggio. READ Miglior Casse Auto 13Cm: le migliori scelte per ogni budget

MNWYMCMF Portatarga con Numero di eliminazione del parafango in Ordine di Coda,per Kawasaki Vulcan s 2015-2020 2017 2018 2019 Vulcan Cafe 2018-2020 DarkGrey € 108.96 in stock 1 new from €108.96 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Per Kawasaki Vulcan s 2015-2020 2017 2018 2019 Vulcan cafe 2018-2020 DarkGrey

Staffa di supporto per targa di immatricolazione del kit di eliminazione del parafango posteriore per motocicletta

Leggero, con struttura in alluminio di 3,0 mm di spessore

Tutta la ferramenta in acciaio inossidabile 304 inclusa

Resistente verniciatura a polvere nera

