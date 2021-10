Home » Recensione del prodotto Miglior Mastice Per Innesti: le migliori scelte per ogni budget Recensione del prodotto Miglior Mastice Per Innesti: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Mastice Per Innesti perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Mastice Per Innesti. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Mastice Per Innesti più votate disponibili sul mercato nel 2021.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Mastice Per Innesti e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



Kollant 8002297090704 Arbokol Mastice per Innesti Cura delle Piante, Multicolore, Unica € 9.60 in stock 19 new from €5.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Composto da resine sintetiche a filmazione elastica, di vegetali ad azione vitalizzante e cicatrizzante

Azione vitalizzante e cicatrizzante, antibatterico

Dimensioni 10 x 10 x 10 cm

Peso 499 g

Zapi 312800 Mastice Per Innesti confezione da 500 grammi € 9.60

€ 7.90 in stock 28 new from €6.02 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Zapi

312600

Mastice guarigione per ferite e innesti di potatura FITOBALSAM 500 gr

Disponibilità Immediata

ARBOKOL CLASSIC Mastice agricolo per Innesti 500 grammi € 8.78 in stock 15 new from €5.88

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features cicatrizzante

con spatola omaggio

Il pacchetto può variare

Albagarden - Mastice Per Innesti e Potature ++ CON RAME ++ Antibatterico Pasta Cicatrizzante Curativa Per Ferite Piante Alberi Arbusti Bonsai x 200 gr € 13.90 in stock 1 new from €13.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Mastice Adatto a qualsiasi tipo di innesto】 Per proteggere le piante durante le potature e le ferite in genere. Il prodotto non contiene principi fitotossici quindi può essere spalmato direttamente sulle ferite.

【Contiene RAME】Per una maggiore protezione delle ferite la formula con Rame garantisce un effetto fungicida di protezione da attacchi batterici. L'effetto garantito è migliore di quello che si potrebbe avere grazie a colla, tape, nastro buddy o attrezzatura non professionale.

【L'Effetto Benefico del Mastice】 L'effetto è garantito da un'equilibrata combinazione di resine con film elastico, oli vegetali, ammorbidenti, cicatrizzanti, regolatori di pH e rame che aiuta a prevenire gli attacchi di malattie e batteri.

✅【Consistenza Morbida】 La pasta fluida permette un'applicazione omogenea e quindi efficace nel trattamento. Il suo utilizzo risulta facile anche per gli utilizzatori hobbisti e per i tagli effettuati su bonsai, generalmente più delicati. La sua consistenza permette un'asciugatura più veloce e uniforme del prodotto.

⚪【Prodotto italiano di libera vendita】L'acquisto e l'utilizzo da parte del consumatore non è soggetto al possesso di licenza o patentino.

Legocortex mastice per innesti e potature con azione cicatrizzante 500g € 12.26 in stock 8 new from €7.20

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Mastice per innesti e potature

Mastice pronto all'uso per la protezione delle ferite delle piante

Di facile applicazione, non cola

Azione antimicotica, antibatterica e cicatrizzante READ Miglior Chiavette Usb 8Gb: le migliori scelte per ogni budget

Albagarden - Mastice Per Innesti e Potature ++ CON RAME ++ Antibatterico Pasta Cicatrizzante Curativa Per Ferite Piante Alberi Arbusti Bonsai x 1 Kg € 18.90 in stock 1 new from €18.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Mastice Adatto a qualsiasi tipo di innesto】 Per proteggere le piante durante le potature e le ferite in genere. Il prodotto non contiene principi fitotossici quindi può essere spalmato direttamente sulle ferite.

【Contiene RAME】Per una maggiore protezione delle ferite la formula con Rame garantisce un effetto fungicida di protezione da attacchi batterici. L'effetto garantito è migliore di quello che si potrebbe avere grazie a colla, tape, nastro buddy o attrezzatura non professionale.

【L'Effetto Benefico del Mastice】 L'effetto è garantito da un'equilibrata combinazione di resine con film elastico, oli vegetali, ammorbidenti, cicatrizzanti, regolatori di pH e rame che aiuta a prevenire gli attacchi di malattie e batteri.

✅【Consistenza Morbida】 La pasta fluida permette un'applicazione omogenea e quindi efficace nel trattamento. Il suo utilizzo risulta facile anche per gli utilizzatori hobbisti e per i tagli effettuati su bonsai, generalmente più delicati. La sua consistenza permette un'asciugatura più veloce e uniforme del prodotto.

⚪【Prodotto italiano di libera vendita】L'acquisto e l'utilizzo da parte del consumatore non è soggetto al possesso di licenza o patentino.

Adama – Arbokol Classic - Mastice Per Innesti e Ferite Delle Piante - Confezione Da 1 kg € 14.48

€ 13.82 in stock 14 new from €9.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Mastice adatto ad ogni tipo di innesto per proteggere le piante in occasione di potature e ferite in genere. Il prodotto non contiene principi fitotossici per cui può essere spalmato direttamente sulle ferite.

ARBOKOL CLASSIC forma una pellicola di plastica che isola la parte interessata dall’ambiente esterno. La pellicola, una volta asciutta, si adatta facilmente a tutti i movimenti delle piante senza fessure, conservando inalterate le proprie caratteristiche nel tempo.

Grazie alla sua calibrata viscosità risulta di facile e pratico impiego. Pronto all’uso è applicabile a pennello, non deve essere fluidificato mediante riscaldamento, ciò annulla il pericolo di ustioni alle marze derivate dall’uso di mastici a caldo.

MASTICE INNESTI gr. 200 ZAPI [ZAPI ] € 9.16 in stock 12 new from €3.42 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Zapi

312550

Mastice guarigione per ferite e innesti di potatura FITOBALSAM 200 gr

Disponibilità Immediata

MASTICE INNESTI gr.1000 ZAPI [ZAPI ] € 14.26 in stock 24 new from €10.07 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features mastice per innesti potature e cicatrizzazione

Pasta fluida per innesti e cicatrizzazioni di alberi da frutto, vite e piante ornamentali.

Zapi Mastice per Innesti grazie alle particolari sostanze contenute nella formulazione, esercita sulle ferite delle piante dovute a potatura, innesti e rotture accidentali, una funzione protettiva, risanante e cicatrizzante.

Il prodotto è pronto all’uso per essere pennellato nella zone interessate: si consiglia di seguire le indicazioni riportate sulla confezione.

Albagarden - Mastice Per Innesti e Potature ++ CON RAME ++ Antibatterico Pasta Cicatrizzante Curativa Per Ferite Piante Alberi Arbusti Bonsai x 500 gr € 15.90 in stock 1 new from €15.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Mastice Adatto a qualsiasi tipo di innesto】 Per proteggere le piante durante le potature e le ferite in genere. Il prodotto non contiene principi fitotossici quindi può essere spalmato direttamente sulle ferite.

【Contiene RAME】Per una maggiore protezione delle ferite la formula con Rame garantisce un effetto fungicida di protezione da attacchi batterici. L'effetto garantito è migliore di quello che si potrebbe avere grazie a colla, tape, nastro buddy o attrezzatura non professionale.

【L'Effetto Benefico del Mastice】 L'effetto è garantito da un'equilibrata combinazione di resine con film elastico, oli vegetali, ammorbidenti, cicatrizzanti, regolatori di pH e rame che aiuta a prevenire gli attacchi di malattie e batteri.

✅【Consistenza Morbida】 La pasta fluida permette un'applicazione omogenea e quindi efficace nel trattamento. Il suo utilizzo risulta facile anche per gli utilizzatori hobbisti e per i tagli effettuati su bonsai, generalmente più delicati. La sua consistenza permette un'asciugatura più veloce e uniforme del prodotto.

⚪【Prodotto italiano di libera vendita】L'acquisto e l'utilizzo da parte del consumatore non è soggetto al possesso di licenza o patentino.

Fito Mastice con Rame Innesti, Rosso, 6.3 x 6.3 x 12.5 cm € 9.90 in stock 3 new from €9.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Speciale pasta

Favorisce la cicatrizzazione delle ferite delle piante

Pronto all'uso

Colore: Rosso

Mastice Per Innesti Composto Da Resine Sintetiche A Filmazione Elastica, Di Vegetali Ad Azione Vitalizzante E Cicatrizzante. Antibatterico. € 9.50 in stock 10 new from €3.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Model gr. 250 - in barattolo Color Beige Size 1 Unità (Confezione da 1) Language Italiano

Jajadeal Giardino Innesto Kit, Professionale Forbici da Innesto per Efficiente Potatura e Innesto per Albero da Frutto/Vigneto/Pianta/Ramo, con Custodia di Trasporto € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Innesto e Potatura 2 in 1: Diverso dallo strumento di innesto tradizionale, questo prodotto consente di potare e innestare allo stesso tempo, facile da usare e più efficiente.

3 Tipo Lama U - Ʊ - V: 3 lame intercambiabili (a forma di V, a forma di U, a forma di Ω)consentono tagli precisi e puliti. Adatte per la finitura e la diramazione del ramo da Ø 5-13mm. Con differenti lame, i tagli di due steli si adattano perfettamente per il massimo contatto con il cambio, migliorando significativamente il tasso di sopravvivenza. E la lama può essere sostituito.

Facile da Usare e Risparmio di Tempo: Tagliare due steli, unirli tra loro e legarli con del nastro, quindi il lavoro di innesto è terminato. Tagliare un'interfaccia anastomotica ad alta efficienza, risparmia il tempo e l'energia rispetto ai metodi di innesto tradizionali. Grazie alla sua elasticità, si eviterà la fatica di mano e risparmiare energia per voi.

Qualità Premium: le maniglie sono in plastica ABS, antiscivolo; Il resto delle cesoie e le lame sono fatti di acciaio ad alta resistenza che è stato trattato per una nitidezza duratura.

Adatto per l'innesto di rami di alberi da frutta con diametro compreso tra Ø 5-13mm, perfetto per gli alberi da frutto,Uva, Vigneto, fiori, parchi, giardini, cortili. Ideale sia per i principianti che per i maestri.

Set Innesto Piante con Ormone Radicante in Polvere + Mastice per Innesti Arbokol + Coltello da Innesto (Mastice+Radicante+Coltello) € 25.90 in stock 1 new from €25.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔ TRIPLO USO: un kit unico nel suo genere, pensato per aiutare l'innesto delle piante e la relativa e successiva cicatrizzazione. Abbiamo inserito anche il radicante in polvere per far crescere velocemente le talee sia erbacee che legnose. Un kit composto da: coltello per innesti da 17 centimetri, Mastice per potature e radicante in polvere.

✔ COLTELLO DA INNESTO: qualità tutta made in Italy dal 1791 by Coltellerie Paolucci. Creato seguendo i più alti standard qualitativi, con lama in acciaio inox, ideale per innestare con precisione e velocità le piante.

✔ ARBOKOL CLASSIC 250gr: crea una pellicola protettiva di plastica che isola la parte soggetta dall’ambiente esterno. La pellicola, una volta asciutta, si adatta in modo estremamente semplice a tutti i movimenti delle piante senza fessure, conservando inalterate le proprie caratteristiche nel tempo. Incluso nella confezione un pratico pennellino rigido per spalmare il prodotto.

✔ RADIP ORMON 100gr: è a base di un auxinsimile sintetico (acido alfanaftilenacetico) che promuove il naturale trasporto discendente degli ormoni con il risultante accumulo di auxine nella ragione basale delle talee e la produzione delle prime radici. Ciò rende RADIP ORMON particolarmente indicato per tutte le talee erbacee, legnose, e arbustive e per le talee di viti. Un ormone radicante completo con la qualità Adama Kollant Made in Italy.

✔ TUTTO PRONTO ALL'USO: Arbokol è applicabile a pennello, non deve essere reso fluido tramite riscaldamento annullando il pericolo di ustioni alle marze derivate dall’uso di mastici a caldo. Rapid ormon è in polvere già pronto per essere utilizzato. Nella confezione anche un pratico paio di guanti in omaggio in nitrile, idrorepellenti e utili per lavorare puliti e felici.

Set Innesto Piante con Radicante in Polvere per Talee + Mastice Fito Per Innesti + Coltello da Innesto con Lama in Acciaio Inox + 1 Paio Guanti | Set 4 Pezzi Giardinaggio| (Set Completo) € 25.90 in stock 1 new from €25.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number X888301

3pcs Nastro per innesto da Giardino, Biodegradabile, Riparazione Estensibile, Piante da Giardino, Alberi da frutto Nastro per innesto di Piante autoadesive (3cmx120m) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features High quality:La pellicola autoadesiva elettrostatica utilizzando materiali ecocompatibili, buona stabilità, trazione proprietà, forte di retrazione, elevata trasparenza, buona resistenza alla perforazione, autoadesivi.

Dimensione: 3cm * 120m Materiale: PE Colore: bianco

Waterproof:Buona tenuta e impermeabile per evitare l' invasione dei batteri sulla innesto interfaccia.Trasparente e trasmissione della luce è molto buona, valore favorisce la guarigione delle ferite.

Grafting: 3 cm; Lunghezza: 120 m per rotolo,ampiamente usato in ferita frutta albero innesto fisso e altri campi,Ottimo per il germogliamento e l'innesto, adatto per noci pecan, noci, agrumi, avocado e frutta con nocciolo ecc.

Multipurpose:Grande per erba, innesti e impianti Riparazione,Tratti con la crescita delle piante, Impermeabile, flessibile, elastico e aderisce a se stesso, Ridurre i costi del lavoro e migliorare il tasso di sopravvivenza delle piantine. READ Miglior Guanti Da Forno Cr Essential: le migliori scelte per ogni budget

Rpanle Nastro per Innesto da Giardino, Film Innesto, Biodegradabile, Riparazione Estensibile, Piante da Giardino, Alberi da Frutto Nastro per Innesto di Piante Autoadesive (120m x 3cm) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Nastro per innesto professionale: Il nostro nastro per innesto adatto per l'innesto di piante (ad esempio per germogli, piante, fiori, alberi da frutto e innesti di pomodori). Non c'è bisogno di fare un nodo, ti aiuta a risparmiare molto tempo e fatica!

Materiali di alta qualità: Realizzato in PVC di alta qualità,buona stabilità, trazione proprietà, forte di retrazione, elevata trasparenza, buona resistenza alla perforazione, autoadesivi.

Buona trasmittenza della luca: Le nostre membrane da innesto hanno un'elevata trasparenza, che può rendere le piante completamente esposte alla luce solare per favorire la guarigione delle ferite delle piante.

Ottima caratteristiche: pellicola autoadesiva vivaio innesto può allungare con la crescita delle piante, e può resistere funghi e muffe. L'uso di pellicola innesto riduce notevolmente i costi di manodopera e aumenta il tasso di sopravvivenza delle piantine

Utilizzare ampiamente: Ottimo per l'innesto di alberi da frutto e fiori. Può anche essere utilizzato per il confezionamento di parti elettroniche, prodotti di materiali da costruzione, gomma, viti, accessori hardware per cavi, ecc.

MADE IN ITALY Mastice per INNESTI CICATRIZZANTE ARBOKOL GR 500 € 11.72 in stock 3 new from €5.75 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it

Legocortex: Mastice per Innesti e Potature con Azione Antimicotica, Antibatterica e Cicatrizzante - vaso 1 Kg € 16.40 in stock 4 new from €15.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Mastice per innesti e potature

Mastice pronto all'uso per la protezione delle ferite delle piante

Di facile applicazione, non cola

Azione antimicotica, antibatterica e cicatrizzante

Joyhoop Forbici potatura, 2 in 1 cesoie potatura Forbici Giardinaggio Attrezzi,Forbici Innesto con Forbici per innesto,Forbice da innesto Etichetta di Piante e Nastri per Alberi da Frutto/Ramo/Bonsai € 19.69 in stock 1 new from €19.69

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✂️ 【Innesto e potatura 2 in 1】Combina design e funzione di taglio e innesto in un unico strumento, per aiutarti a risparmiare spazio, tempo, energia e massimizzare l'efficienza.

✂️ 【Facilità d'uso】 Due tagli centrati a forma di V (o U / Ω) si adatteranno perfettamente insieme, dandoti un innesto stabile, con il massimo contatto cambium, pronto per taping. Utilizzare nastri per innesto per unire, non sono necessari cera o martellamento.

✂️ 【Materiale di alta qualità】Plastica ABS per comfort e presa antiscivolo, la parte di riposo e le lame sono realizzate in acciaio al carbonio per un'affilatura duratura e consente di risparmiare molto tempo sull'innesto.

✂️ 【Confezione】Il set contiene forbici per innesto, lame per innesto, lame di ricambio, cacciaviti, chiavi inglesi, rulli per innesto, scatole di immagazzinaggio, adesivi per piante, Evidenziatore ecc.

✂️ 【Ampie applicazioni】 Queste cesoie per innesto possono essere utilizzate per innestare e potare alberi da frutto e piante adatti per l'innesto di rami con un diametro da 5 a 12 mm. Viene fornito con nastri da innesto a rotolo singolo, etichette per piante da 100 pezzi e pennarello da 1 pezzo, attrezzi da giardino già pronti che puoi utilizzare per completare il lavoro di innesto e potatura in modo facile ed efficiente.

Mastice per innesti e ferite delle piante Arbokol Classic confezione € 12.99 in stock 13 new from €8.60 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features barattolo peso netto gr 500 di mastice per innesti con capsula richiudibile

facilita l attecchimento dell innesto

uso professionale e hobbystico

ZAPI 312800 Mastice per Innesti con Rame Confezione da 500 Grammi € 12.88 in stock 11 new from €6.21 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Zapi 312800 Mastice Per Innesti Con Rame confezione da 500 grammi

MASTICE PER INNESTI E FERITE DELLE PIANTE IN TUBETTO DA 300 GRAMMI CON PENNELLO € 10.90 in stock 6 new from €9.07 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it

SLgreen Kit Innestatrice - Forbici da Giardinaggio e Innesto con Facile Guida per Innesti in Italiano € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ SET COMPLETO - Forbice con 3 lame per innesti a V, U e Ω, 2 rotoli di nastro e elastici per legatura

✅ SEMPLICE - Istruzioni in italiano per rapido cambio lama e uso delle cesoie da potatura e innesto

✅ ROBUSTA - La cesoia da giardino universale è realizzata con i migliori materiali, fatta per durare!

✅ FREE EBOOK - Manuale per principianti con i vari tipi di innesti, periodi migliori, piante adatte...

✅ AZIENDA ITALIANA - Sei al primo posto, per qualsiasi domanda sul nostro innestatore siamo qui per te

Mastice per innesti Zapi - a base di Rame - 300gr € 11.75 in stock 7 new from €5.51

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ZAPI MASTICE PER INNESTI CON RAME

Mastice per innesti e cicatrizzazioni con Rame.

Formulazione: pasta fluida.

Campo d’impiego: frutteti e piante ornamentali.

Composizione Resine elastiche - Oli vegetali - Ammorbidenti - Sostanze cicatrizzanti - Regolatori del pH - Rame.

Dispositivo di Radicazione delle Piante, 4 Pezzi Scatola di Innesto delle Piante, Scatola per Innesto, per la Riproduzione Asessuata di Piante da Giardino Indoor e Outdoor (Nero) € 13.99

€ 11.98 in stock 1 new from €11.98 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Materiali di alta Qualità】 Realizzato in plastica pp di alta qualità, è resistente e può essere utilizzato per molto tempo e molte volte. Sicuro, non tossico e non influenzerà la crescita delle piante.

【Plant Propagator】 Utilizza l'antico metodo di Air Layering che consiste nel far crescere le radici direttamente sui rami per replicare le piante esistenti e produrne una nuova. Funziona sia su piante da interno che da esterno.

【Radicamento Veloce】 Questo è stato creato appositamente con un design a globo di taglio che aiuta le tue talee a ottenere radici più forti per riprodurre una pianta più matura più velocemente dei normali metodi di propagazione. Consente di visualizzare i risultati della propagazione entro 6-8 settimane dall'installazione.

【Blocco di Sicurezza】 Progettato con pulsanti ad incastro e 4 serrature angolari, la sfera di allevamento delle piante può essere fissata saldamente in una posizione adatta, anche se non c'è supporto sotto di essa, non cadrà.

【Facile da Usare】 Scegli un ramo sano della pianta, taglia e stacca un cerchio di corteccia. Riempi il dispositivo di radicazione delle piante con terreno umido, quindi fissa la scatola di radicazione nel punto in cui viene staccata la corteccia.

adama Mastice cicatrizzante benefico con Rame per Ogni Tipo di innesto, Taglio, ferita delle Piante 250 Grammi € 9.69 in stock 7 new from €4.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it

Forbici da Innesto Kit, 2 in 1 Professionale Giardino Innesto Kit per Efficiente Potatura e Innesto per Alberi da Frutto / Pianta / Ramo, con Nastri per Innesto, Coltello da Innesto e Lame di Ricambio € 29.99 in stock 2 new from €29.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Multifunzione 2 in 1 Forbici da Innesto Attrezzi del Giardino. Diverso dallo strumento di innesto tradizionale, questo prodotto consente di potare e innestare allo stesso tempo, facile da usare e più efficiente.

3 Lame di Tipo. 3 lame intercambiabili (a forma di V, a forma di U, a forma di Ω)consentono tagli precisi e puliti. Adatte per la finitura e la diramazione del ramo da Ø 5-13mm. Con differenti lame, i tagli di due steli si adattano perfettamente per il massimo contatto con il cambio, migliorando significativamente il tasso di sopravvivenza. E la lama può essere sostituito.

Facile da usare e Timpo di salvaggio. Tagliare due steli, unirli tra loro e legarli con del nastro, quindi il lavoro di innesto è terminato. Tagliare un'interfaccia anastomotica ad alta efficienza, risparmia il tempo e l'energia rispetto ai metodi di innesto tradizionali. Grazie alla sua elasticità, si eviterà la fatica di mano e risparmiare energia per voi.

Adatto per l'innesto di rami di alberi da frutta con diametro compreso tra 5-13 mm, perfetto per gli alberi da frutto, fiori,parchi, giardini, cortili. Ideale sia per i principianti che per i maestri.

Il pacchetto include 1x custodia di trasporto, 1x potatrice per innesto, 3x lame per innesto, 3x Lame di Ricambio, 1x Coltello da innesto, 2x nastro per innesti, 1x cacciavite, 1x chiave inglese. Comodo da riporre e trasportare.

CORTIMAX Mastice per innesti e potature con azione cicatrizzante per piante da frutto e ornamentali 500 gr CISA € 7.90 in stock 1 new from €7.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cortimax è un mastice speciale a freddo per innesti di piante da frutto e ornamentali pronto all’uso, applicabile a pennello o a spatola

Consigliato ed utilizzabile su innesti di qualsiasi tipo: triangolo, spacco, corona, becco di luccio, ecc.

Dosi e modalità d’impiego : Ricoprire con uno strato sottile (2-3 mm) ma continuo di Cortimax la parte da trattare, con pennello o spatola, in modo uniforme; dopo circa 1-3 ore (in relazione alle condizioni atmosferiche) si formerà una pellicola elastica, aderente, traspirante ma impermeabile all’umidità che proteggerà il punto di innesto favorendone la cicatrizzazione e l’attecchimento.

Si consiglia la legatura.

