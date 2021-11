Home » Recensione del prodotto Miglior Maury’S Grandi Magazzini Italiani Dal 1982: le migliori scelte per ogni budget Recensione del prodotto Miglior Maury’S Grandi Magazzini Italiani Dal 1982: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

MAURY'S GRANDI MAGAZZINI ITALIANI DAL 1982 Vassoio Tavolino in Legno da Letto con Gambe Pieghevoli 50 x 33 Cm Color Noce € 15.50 in stock 1 new from €15.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️ Comodissimo vassoio da letto

✔️ Realizzato in legno

✔️ Con gambe richiudibili

✔️ Colore noce scuro

✔️ Scopri tutti gli articoli a marchio Maury's

MAURY'S GRANDI MAGAZZINI ITALIANI DAL 1982 Maury's Seghetto Alternativo Elettrico da 400w Taglio Legno, Alluminio, Ferro € 23.49 in stock 5 new from €20.69 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Maury's seghetto alternativo elettrico da 400w taglio legno, alluminio, ferro

MAURY'S GRANDI MAGAZZINI ITALIANI DAL 1982 Copri Water WC Effetto Legno Frassino Kit di Montaggio con Ganci Inox Extra Resistente € 15.99 in stock 1 new from €15.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️ Copri wc universale marchio Maury's

✔️Cerniere in ACCIAIO INOX

✔️ Realizzato in MDF rivestito

✔️ Colore: Effetto legno Frassino

✔️ Extra tenuta e resistenza.

MAURY'S GRANDI MAGAZZINI ITALIANI DAL 1982 4 Sedie Betty Arte Povera in Legno Massello Noce Seduta Legno € 139.00 in stock 1 new from €139.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️ Set di 4 comode sedie in legno massello

✔️ La sedia Maury's si adatta perfettamente alla tua cucina, sala da pranzo, grazie al suo design classico che garantirà uno stile unico ed accogliente ai tuoi locali, ideali anche per ristoranti, bar e hotel

✔️ 100% Prodotte in Italia con materiali di prima scelta e la lavorazione completamente fatta a mano artigianalmente in Italia ne fa un articolo di pregio, resistente all'usura che garantisce una lunga durata

✔️ Dimensioni della sedia in Cm: Altezza max 89, Larghezza max 44, Profondità max 46,5, Larghezza seduta 43, Profondità seduta 39,5, Altezza Schienale 44, Altezza Seduta dal pavimento 47. Dimensioni Seduta Paglia (cm): Altezza max 89, Larghezza max 44, Profondità max 43, Larghezza seduta 40, Profondità seduta 35, Altezza Schienale 44, Altezza Seduta dal pavimento 47,5. Peso 5 kg;

✔️ Scopri tutti gli articoli a marchio Maury's READ Miglior Cavo Usb Magnetico: le migliori scelte per ogni budget

Maury's Arte Povera Mobile Ingresso Porta Oggetti Comodino in Legno Abete 60 x 32 x h 72cm Finitura Color Noce Mobiletto 1 Cassetto 2 Ante già Montato € 135.00 in stock 1 new from €135.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️ Mobile porta telefono in legno Colore: Noce Non necessita di montaggio

✔️ Stile classico e arte povera Misure: 60 x 32 x h 72 cm Con pomelli e viteria inclusi Materiale: legno abete, mdf e componenti in legno massello

✔️ Salvaspazio Finitura pomelli stile ottone Fascione alla base dritto: antipolvere

✔️ Made in Italy Ideale per Ingresso, salotto, Ufficio, Studio e ogni altro ambiente della casa

✔️ SCOPRI TUTTA LA LINEA D'ARREDO MAURY'S ARTE POVERA

HUANUO Supporto per Laptop con Cuscino e Pad da Polso Integrati per Notebook Fino a 15.6", con Supporto per Tablet, Penna e Telefono € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Scrivania multifunzionale: Non solo puoi usare questo vassoio per laptop come un buon aiuto per lavorare da casa, ma anche come vassoio da letto per leggere o intrattenere mettendoci sopra un libro, un tablet o anche del cibo. Inoltre, il vassoio per le ginocchia con cuscino può essere capovolto su una scrivania e puoi dormire su di esso quando hai bisogno di fare un pisolino.

Di alta qualità e portatile: Il nostro vassoio per le ginocchia con cuscino è realizzato in pannello di legno MDF liscio, fornendo una superficie robusta. E questo computer portatile è dotato di una maniglia che ti consente di portarlo comodamente dove vuoi (a casa, in macchina o anche giocando all'aperto).

Adatto per laptop di diverse dimensioni: Il vassoio per laptop è adatto per laptop da 13 "a 17" e non è adatto solo per i destrimani ma anche per i mancini.

Ti aiuta a organizzare: Questo supporto per laptop per letto ha 2 diversi supporti che possono essere inseriti all'interno del tablet, delle penne, del telefono e così via. Può aiutarti a risparmiare più spazio e nel frattempo puoi inserire i tuoi diversi dispositivi negli slot, in modo da poter leggere tempestivamente ogni messaggio che hai.

Design morbido del cuscino: La scrivania per il giro è progettata con un morbido cuscinetto da polso che offre ai polsi un grande comfort e impedisce al laptop di cadere, cuscini a doppio cuscino sul fondo che ti rendono più comodo e aiutano a prevenire il calore da ferire le gambe.

Maury's Traversa Salva Materasso Matrimoniale 80X180cm 15pz Impermeabile Antiscivolo in Pura Cellulosa € 12.29 in stock 1 new from €12.29 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️ Traversa Salvamaterasso con tampone in pura celluosa

✔️Base Impermeabile e anti scivolo

✔️Telino ipoallergico | Base Impermeabile e antiscivolo

✔️Ricoperto da un telo tessuto non tessuto

✔️Scopri gli altri prodotti a marchio Maury's

Spontex Extra Flat Sistema Lavapavimenti con 2 Differenti Ricambi € 19.90

€ 14.93 in stock 2 new from €14.93

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Comodo: maneggevole grazie alla testa rotante a 360°, piatta, e un manico telescopico che si estende da 80 a 130cm

Igienico: il panno 100% in microfibre rimuove il 99% dei batteri lavabile in lavatrice

Utilizzabile asciutto: il ricambio bianco incluso nel set, raccoglie tutti i tipi di sporco e polvere ed è adatto per la pulizia a secco di tutti i tipi di superfici (piastrelle, parquet)

Utilizzabile bagnato: ll ricambio blu incluso dispone di strisce anti-graffio per pulire efficacemente anche lo sporco ostinato, adatto bagnato per tutti i tipi di superfici (piastrelle, parquet)

Contenuto della confezione: manico + scopa + 2 differenti panni di ricambio in microfibre + libretto di istruzioni

Maury's Pulitore A Vapore Tutto in 1, (Portatile, 110 Gradi, 9 Accessori 1050W), Verde € 39.90 in stock 1 new from €39.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il vaporizzatore Maury's, Pulisce e disinfetta senza l'utilizzo di detergenti: con la sola forza del vapore è efficace sullo sporco più difficile e nascosto. I metodi tradizionali fanno fatica a rimuovere lo sporco? Ci pensa il pulitore Maury's! È potente e multifunzione grazie ai 9 accessori che lo rendono adatto alla pulizia quotidiana di tutte le superfici: tessuti, sanitari, tappezzeria, marmo, vetro, legno e acciaio. La temperatura dell'acqua può arrivare fino a 110°: Ciò consente la disi

Accessori inclusi nella confezione: 1 imbuto 1 lancia per vetri e specchi 1 spazzola tonda con setole e nylon 1 lancia per tessuti 1 cuffia coprilancia 1 beccuccio concentratore 1 beccuccio igienizzante ricurvo 1 tubo flessibile 55 cm

Maury's Pulitore a vapore Tutto in uno Pulisce in profondità Tutti gli ambienti igienizzati: cucina, bagno, ripostiglio, terrazzo, garage, automobile, finestre, pavimenti, materassi, tende, tappeti ecc... Rimozione di grasso, muffa, macchie sia Indoor che outdoor 100% senza sostanze chimiche Tappo di sicurezza Pulsante di accensione con blocco di sicurezza Indicatore luminoso di funzionamento Capacità Caldaia: 350 ml Vapore continuo: 8 minuti Il flusso di vapore è di circa 25 g/30 gr al minuto

Potenza: 1050 W Voltaggio: 230 V Frequenza: 50 Hz Lunghezza cavo: 5 mt (Massima libertà di movimento) Pressione: 3,5 bar Misure: l. 14,5 x p. 28,5 x h. 22,5 cm Tempo di riscaldamento: 3 minuti Altri utilizzi: cuscini, piastrelle, ceramica, chiusure metalliche, frigorifero, taglieri, spazi utilizzati da nimali domestici, gabbie, giocattoli per bambini, aree baby Con manuale di istruzioni Prodotto certificato CE RoHS Spina Schuko

Come funziona? Riempire il serbatoio con acqua e collegare il dispositivo a una presa di corrente. Premere il tasto vapore e utilizzare a piacimento

200 Maury's Mollette Bucato in Legno Naturale Robuste Lunghe 10 cm Resistenti per Decorazioni e Stendi Biancheria Alta qualità Pacco Scorta € 17.90 in stock 1 new from €17.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️ Mollette multiuso con Presa salda e resistente

✔️ Materiale: eco legno naturale e metallo Lunghe: 10 cm standard

✔️ Contiene 10 pacchetti da 20 pezzi ciascuno

✔️ Le mollette Maury's sono anche adatte a decorazioni di bricolage e allestimenti

✔️ SCOPRI TUTTA LA LINEA MAURY'S DEDICATA ALLA CASA

Maury's Angoliera a Muro per Doccia Vasca da Bagno 3 Piani Anticaduta Anti Corrosione Bianca Incluso Viti e Tasselli € 16.90 in stock 1 new from €16.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️ Accessorio per doccia Maury's. Un ripiano

✔️ Realizzata in acciaio anti corrosivo bianco.

✔️ Viti e tasselli inclusi.

✔️ Ideale per l'interno della doccia, vicino la vasca o all'interno del bagno.

✔️ SCOPRI TUTTA LA LINEA MAURY'S.

Deox - Ammorbidente Lavatrice Concentrato, 264 Lavaggi, Vaniglia e Argan, Capi Morbidi e Profumati, con Tecnologia Fresh Protection, 660ml x 8 Confezioni € 14.80

€ 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Prodotto: Deox Ammorbidente Concentrato dona morbidezza e un profumo avvolgente ai capi, elimina efficacemente i cattivi odori e ne previene la formazione anche mentre li indossi

Tecnologia fresh protection: l'esclusiva formula brevettata antiodore rilascia un impalpabile velo protettivo sulle fibre, proteggendo i capi dai cattivi odori come sudore, fumo e chiuso

Profumazione: contiene microcapsule di profumo che si attivano ad ogni movimento avvolgendo i capi in una piacevole fragranza di vaniglia e argan che dura a lungo

Delicato: Deox Ammorbidente Concentrato è dermatologicamente testato, adatto per il bucato di tutta la famiglia

Sostenibilità: la confezione è interamente riciclabile ed il flacone è composto per il 50% da plastica riciclata

Maury's Sfogliatrice Inox Macchina Per La Pasta Fresca all'Uovo per Fettuccine Tagliolini Funzionamento Manuale a Manovella Larghezza 9 Tagli in Acciaio e Rullo In Alluminio (Larghezza 150 mm) € 27.90

€ 24.90 in stock 1 new from €24.90

1 used from €20.19 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️ Preparare la pasta con la nostra macchina è semplice e veloce. Basteranno pochi attimi e un po' di fantasia per tirare una sfoglia a regola d'arte, realizzare corpose fettuccine e tagliolini degni di un antico ricettario emiliano. I due rulli di taglio realizzati in alluminio garantiscono una maggiore durata nel tempo e rendono questo indispensabile strumento da cucina leggero e pratico.

✔️ Sfogliatrice a mano Per lasagne, tagliolini, tagliatelle, fettuccine, mal tagliati, ravioli ecc... Corpo in acciaio Rulli in alluminio che garantiscono una maggiore resistenza nel tempo Leggera e maneggevole

✔️ Manopola di regolazione: 9 posizioni Rullo regolabile: da 0.5 a 3 mm di spessore Corpo di taglio facilmente smontabile per una pulizia efficace

✔️ Morsetto di fissaggio al piano di lavoro Manovella rimovibile con impugnatura in plastica colore beige o nero assortiti. Piedini antiscivolo. Accessori: 2 Rulli di taglio da 2mm (Tagliolini) e 6mm (Fettuccine e tagliatelle)

✔️ Ideale per approcciare i bambini all'antica arte culinaria italiana Avvertenze: Usare sempre sotto la sorveglianza di un'adulto Utile anche per tirare la pasta di zucchero, per torte decorate e dolci da favola

Maury's 2 Paia Di Solette Per Scarpa Uomo Donna Taglia Da 36 a 46 Ai Carboni Antiodore € 4.85 in stock 1 new from €4.85 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️ Tecnologia ai carboni attivi antiodore

✔️ Set da due Solette, destra e sinistra

✔️ Sia da uomo che da donna

✔️ Per misura da 36 a 46

✔️ Le solette Maury's sono universali

Maury's Costume Vestito Abito di Babbo Natale per Donna con Gonna, Colore Rosso e Bianco Taglia Unica € 10.90 in stock 1 new from €10.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️ divertente costume da donna adulta per le feste di Natale

✔️ Taglia Unica, materiale sintetico

✔️ SCOPRI TUTTA LA LINEA MAURY'S DEDICATA AL NATALE READ Miglior Porta Pillole Settimana: le migliori scelte per ogni budget

Maury's Pupazzo di Natale Gnomo con Cappello 46cm Morbido e Simpatico per i Vostri allestimenti Natalizi € 18.50 in stock 1 new from €18.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔ Pupazzo decorativo, marchio Maury's

✔ Gnomo con cappello

✔ Altezza: 46 centimetri

✔ Morbido e simpatico.

✔ Ideale come gnomo decorativo e come comodo fermaporta

Maury's Lamette Super2cream 5+1 Uomo-Rasoio Usa e Getta Profilo Perfetto Testina Flessibile € 3.29 in stock 1 new from €3.29 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️Rasoio usa e getta per una piacevole rasatura

✔️Quantità: 5 rasoi + 1 rasoio gratis

✔️Striscia lubrificante per una rasatura perfetta

✔️Testina flessibile che si adatta al profilo | 2 lame in acciaio Svedese

✔️Scopri gli altri prodotti a marchio MAURY'S

Design delights, sgabello rustico con tronco d’albero, 41 x 29 x 29 cm (altezza x larghezza x profondità), legno anticato, colore naturale, per sedersi € 70.15 in stock 1 new from €70.15 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Un meraviglioso complemento d'arredo naturale e versatile che sottolinea la tua individualità.

Dimensioni (circa): altezza: 41 cm. Larghezza: 29 cm. Profondità: 29 cm, poiché si tratta di pezzi unici, le dimensioni variano.

Materiale: legno massiccio riciclato, crepe e irregolarità sottolineano il carattere di questo sgabello.

Sgabello multiuso in legno rustico, ideale per il soggiorno, il corridoio o la cameretta dei bambini.

Questo sgabello è stato realizzato a mano in una piccola fabbrica. Con il vostro acquisto sosterrete il lavoro artigianale dell’azienda.

homcom Tavolo Alto da Bar e Cucina 3 Mensole e Porta Bottiglie, Consolle da Ingresso Stile Moderno in Metallo e MDF, Bianco € 151.95 in stock 1 new from €151.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features STILE MODERNO: Con il suo design minimalista e la finitura elegante questo tavolo alto da bar è adatto a molti ambienti dallo stile moderno. Il blocco con mensole a forma di S dona uno stile unico e accattivante.

STRUTTURA COMPATTA: Le 3 mensole, di cui una con 3 stalli per bottiglie di vino, ti permettono di riporre tutto ciò che vuoi. Le 2 mensole superiori sono dotate di barre di protezione per non far cadere gli oggetti.

VERSATILE: Può essere usato come consolle da ingresso, bancone da cucina o tavolo alto da bar.

DUREVOLE: Tavolino alto realizzato in robusto metallo e MDF, materiali facili da pulire e durevoli nel tempo.

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 113L x 40P x 105Acm. Carico massimo: 70kg (ripiano superiore), 15kg (mensola).

Maury's Ricambio Testina Sostitutiva Mop Ciniglia Panno in Microfibra 40 x 12 cm per Pulizia Pavimenti Colori Assortiti € 5.39 in stock 1 new from €5.39 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️ 1 Panno in microfibra, sostitutivo o aggiuntivo per il Maury's Mop Ciniglia Cattura Polvere

✔️ Tappetino in microfibra morbido, efficace, resistente e lavabile in lavatrice

✔️ Cattura polvere 40x12 cm | Composizione: 100% Poliestere

✔️ Oltre a catturare polvere è utile per una facile asciugatura dei pavimenti!!

✔️ Scopri tutti gli altri prodotti per la pulizia della casa a marchio MAURY'S

6 Bottiglie in Vetro Lavagna Cerve Water 1lt Con Tappo Meccanico A Chiusura Ermetica per Acqua Bevande € 19.90 in stock 1 new from €19.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔ Bottiglia di vetro con tappo ermetico a pressione

✔ Guarnizione in gomma sul coperchio sigilla bottiglia, evita ai liquidi di prendere aria

✔ Ideale per acqua ma utilizzabile anche con altre bevande

✔ Lavabili in lavastoviglie

✔ Scopri gli altri prodotti a marchio MAURY'S

Maury's Arte Povera Mobile Ingresso o Comodino in Legno Abete Effetto Noce Mobiletto 1 Cassetto e 1 Anta 43x31x76cm già Montato € 109.00 in stock 1 new from €109.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️ Mobile porta telefono in legno Colore: Noce Non necessita di montaggio Stile classico e arte povera

✔️ Misure: 43 x 31 x 76h cm Con pomelli e viteria inclusi Materiale: legno abete, MDF e componenti in legno massello

✔️ Salvaspazio Finitura pomelli stile ottone Fascione alla base dritto: antipolvere

✔️ Made in Italy Ideale per Ingresso, salotto, Ufficio, Studio e ogni altro ambiente della casa

✔️ SCOPRI TUTTA LA LINEA D'ARREDO MAURY'S ARTE POVERA

homcom Set 5 Pezzi Tavolo con Sgabelli in Stile Industriale per Cucina, Casa o Ristorante, Nero e Color Legno € 134.95

€ 109.46 in stock 1 new from €109.46 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features STILE INDUSTRIALE: Questo set in stile industriale combina eleganza e praticità, ed è perfetto per creare un'atmosfera ricercata in cucine, monolocali o ambienti di piccole dimensioni.

SET 5 PEZZI: Il set include 1 tavolo con 4 sgabelli abbinati.

SALVASPAZIO: Finita la cena, riponi le sedute sotto al tavolo per occupare il minor spazio possibile.

MATERIALI RESISTENTI: Il tavolo e gli sgabelli sono costruiti con un telaio in metallo e pannelli MDF con finitura in PVC, durevoli e robusti.

DIMENSIONI: Questo tavolo con sgabelli per cucina è progettato per 4 persone. Dimensioni tavolo: 80L x 80P x 75.5Acm. Dimensioni sgabello: 36L x 36P x 44.5Acm.

Maury's Flat Mop Lavapavimenti Automatico E Salvaspazio Secchio Auto Detergente a Doppio Scomparto (Flat Mop Completo) Colori Assortiti Rosso Bordeaux o Tiffany € 19.90 in stock 1 new from €19.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️ Adatto a tutti i tipi di pavimento: resistente e funzionale

✔️ Panno in microfibra che cattura e trattiene lo sporco: da usare sia bagnato che asciutto

✔️ Filtro autopulente: durante l'immersione in acqua il panno si pulisce in modo automatico lasciando andare i residui raccolti a terra

✔️ Secchio dotato di manico e strizzatore con tecnologia antispruzzo, doppia camera con separatore acque sporche.

✔️ Testa girevole a 360º

Maury's Arte Povera Mobile Cassettiera in Legno Massello Noce 4 + 2 Cassetti Capiente 63x37x98cm già Montato € 165.00 in stock 2 new from €165.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️ Cassettiera in legno Colore: Noce Non necessita di montaggio

✔️ Stile classico e arte povera Misure: 63 x 37 x 98h cm Con pomelli e viteria inclusi

✔️ Materiale: legno abete, MDF e componenti in legno massello Salvaspazio Finitura pomelli stile ottone

✔️ Fascione alla base dritto: antipolvere Made in Italy

✔️ SCOPRI TUTTA LA LINEA D'ARREDO MAURY'S ARTE POVERA

MAURY'S ALBERO DI NATALE ROCCARASO VERDE ARTIFICIALE (180 cm) € 58.80 in stock 1 new from €58.80 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔ Albero di natale sintetico | Folto e Realistico

✔ Colore: Verde | Materiale: PVC e metallo

✔ Il telaio e la base in ferro garantiscono la massima stabilità

✔ Montaggio rapido | Non sporca e non perde aghi

Maury's Arte Povera Mobile Porta TV in Legno Abete Effetto Noce 1 Anta 3 Cassetti 84x40x80cm € 159.00 in stock 1 new from €159.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️ Mobile in legno noce adatto sia come porta Tv che come mobile per l'ingresso o per la cucina

✔️ Dimensioni 84 X 40 H 80 Cm Materiale: legno abete, MDF e componenti in legno massello

✔️ Non ha bisogno di montaggio, mobile pronto all'uso

✔️ 3 comodi cassetti e un anta con ampio spazio, pomelli inclusi

✔️ Made In Italy | Prodotto spedito su Pallet

MYGIIKAKA Cassettiera con 7 cassetti, torre di stoccaggio in tessuto, 7 chest, Easy Pull Fabric Bins & Wooden Top & Large Storage Space, Soggiorno, Corridoio, Ripostigli € 89.99 in stock 1 new from €89.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Alta qualità e immaginabile: telaio in metallo + pannello di fibra a media densità + cassetti in tessuto + manici in legno

Space-Saver: 7 cassetti in tessuto per armadi, camere da letto, sale giochi e molto altro ancora. Può contenere una buona quantità di oggetti senza occupare molto spazio.

Dimensioni: 79 x 30 x 103 cm. Dimensioni cassetti: 36 x 28 x 19 cm. Un grande aiuto per organizzare la casa più facilmente.

Struttura robusta in metallo + pannello di fibra a media densità. Un elegante manico in legno per ogni cassetto e tessuto Oxford rinforzato per i cassetti inferiori.

Super facile da montare: istruzioni e strumenti inclusi (lingua italiana non garantita). Idealmente assemblare in meno di un'ora.

Gallo Sacchi per Pattumiera, Maniglie Autochiudenti, Azzurro, Medium, 6 Rotoli da 15 sacchi € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ideali per raccolta differenziata

Formato pattumiera

Alta resistenza

Plastica 100% riciclata

Con maniglie autochiudenti

SALVATERRAZZA, Idrorepellente per Terrazzi ed Esterni ad Azione Consolidante e Anti Infiltrazione, 1L € 35.00 in stock 37 new from €34.97 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Salvaterrazza è un idrorepellente per terrazzi, esterni ed interni anti infiltrazione e consolidante; limita l'assorbimento sui materiali in cui viene applicato; è un protettivo idrorepellente non filmante che penetra in profondità nelle terrazze e nelle superfici esterne creando una barriera traspirante che blocca l'assorbimento dell'acqua. L’acqua infatti, infiltrandosi all'interno dei pori di pietre, agglomerati e cemento, ma anche tra le fughe del pavimento, può lentamente danneggiare i materiali rovinando di fatto il terrazzo; FILA Salvaterrazza blocca il degrado del materiale e ne protegge le fughe evitando, quindi, la comparsa di crepe e il dover rifare il terrazzo

Protettivo idrorepellente consolidante ad altissime prestazioni: idrorepellenza testata dal centro ceramico di Bologna (uni-en 15802: 2004)

Non crea film superficiale e blocca il degrado del materiale, ha una resa elevata e protegge le fughe evitando non solo che si rovinino, ma anche la proliferazione di muffe, muschi e licheni

Protegge e ripara le terrazze in cotto, klinker, gres e cemento, pietre naturali dall'acqua e dall'umidità, penetra nei materiali consolidandone la superficie, previene la percolazione dell'acqua, la formazione di efflorescenze nonché gravosi danni alle strutture

Penetra in fessurazioni che vanno da 0, 5 µm a 1 mm, conferendo loro caratteristiche idrorepellenti ed eliminando il problema delle infiltrazioni READ Miglior Album Fotografico Matrimonio: le migliori scelte per ogni budget

