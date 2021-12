Home » Elettronica Miglior Mini Display Port To Hdmi: le migliori scelte per ogni budget Elettronica Miglior Mini Display Port To Hdmi: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

ICZI Adattatore Mini DisplayPort a HDMI 4K Convertitore Thunderbolt Maschio to HDMI Femmina per MacBook PRO Air iMac/Mac Mini Surface PRO 2 3 4 ThinkPad dell TV HDTV ECC € 13.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Ampia Compatibilità】 Convertitore Displayport a HDMI è compatibile con il PC dotato della porta Mini DP o Thunderbolt 2, soprattutto per Apple, come: Macbook (2010-2015), MacBook Pro (2010-2015), MacBook Air (2010-2015), iMac (2009-2016), e gli altri PC con Mini DP, come: Microsoft Surface Pro/2/3/4/5/6 per Windows 8 Pro (NON compatibile con Windows RT) Lenovo ThinkPad X1 Carbon X230 / X240s, Dell XPS 13/14/15/17, Latitude E7240 / E7440, Precision M3800; (Non supporta thunderbolt 3)

【Grande Schermo per Condividere la Gioia】 ICZI Adattatore Mini Display Port to HDMI consente di collegare comodamente laptop o computer dotati di porta Mini DisplayPort a TV, monitor, proiettore con porta HDMI per vedere film e foto con una visione più grande, è ideale per condividere la gioia con le tue famiglie. Nota: NON è bidirezionale, si trasmette il segnale solo da Mini DP a HDMI.

【Ultra HD Risoluzione】 Questo Mini DP su HDMI supporta la risoluzione fino a 4K x 2K 30Hz e 1080P 60Hz, trasmette contemporaneamente video e audio, audio pass-thru impeccabile per canali digitali non compressi 7.1, 5.1 o 2. Estensione o specchio il tuo display per una workstation avanzata, home theater o per la visualizzazione del display su un proiettore in ufficio, a scuola o a casa.

【Placcato Oro Materiale】Connettori dorati per una trasmissione del segnale ottimale e resistente alla corrosione; Fatto di tripla schermatura e conduttore di rame senza ossigeno, resiste alle elettromagnetiche, garantisce la purezza e la fedeltà del segnale. dissipa velocemente il calore, non danneggia i dispositivi. Offre un' ottima esperienza visiva e uditiva senza precedenti.

【Plug e Play Servizio Eccellente】 Plug e play, hot swap, nessun driver necessaria. Installazione semplice senza driver né adattatori di corrente. Supports crossover twisted-pair detection and automatic correction. 2 anni di servizio clienti sempre a tua disposizione, vi preghiamo di contattarci prima se avete problemi.

IVANKY Cavo Mini DisplayPort a HDMI 2M [Nylon Intrecciato] Cavo Thunderbolt a HDMI Compatibile con Surface PRO, dell XPS 13, HDTV, Proiettore ECC - Grigio Siderale € 12.99 in stock 3 new from €12.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il cavo thunderbolt a hdmi utilizza un chip ottimizzato. I connettori placcati oro garantiscono lo standard più elevato, per ridurre la perdita di segnale e assicurare una trasmissione A/V ininterrotta.

La fascetta per cavi di qualità e la sua lunghezza complessiva di 2m offrono una comodità senza pari, e ti consentono una gestione dei cavi più flessibile.

Cavo in nylon intrecciato, il rivestimento in alluminio e la tecnologia di modanatura d'alta qualità garantiscono una maggiore stabilità e una più lunga durata nel tempo.

Supporta laptop (Surface Pro, Dell XPS, Lenovo), schermi (HP, Samsung, Dell, Acer, LG, ASUS), proiettori (DBPOWER, Meyoung), Surface Dock, Televisori ecc.

Estendiamo la garanzia di 18 mesi a un totale di 54 mesi (18 + 36 mesi). Non esitate a contattarci se avete domande o dubbi.

NIMASO 4K Adattatore Mini DisplayPort a HDMI,Thunderbolt Maschio to HDMI Femmina, Compatibile con MacBook PRO, iMac,Surface PRO,monitor– 20 cm, nero € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Goditi i contenuti 4K su uno schermo più grande】L'adattatore NIMASO 4K Mini DisplayPort a HDMI consente di collegare un laptop con porta DisplayPort (Mini DP) / Thunderbolt 2 a un HDTV, monitor o proiettore con HDMI, Supporta video 4K UHD(3840 * 2160 a 30 Hz) e pass-thru audio impeccabile per canali digitali 7.1, 5.1 o 2 non compressi.L'alta definizione ti offrirà una meravigliosa esperienza visiva.Attenzione: è necessario un cavo HDMI separato (venduto separatamente).

【Maggiore durata】Esterno in nylon a doppia treccia con oltre 15.000 prove di flessione,durevole e senza grovigli.Alloggiamento in alluminio e spina placcata in oro,che ha un'eccellente resistenza alla corrosione e non arrugginisce.

【Trasmissione stabile】Rame di alta qualità,L'interfaccia placcata in oro 24K e l'alluminio possono ridurre la perdita di segnale e offrire un'eccellente qualità audio e video senza perdite.

【Ampia compatibilità】Compatibile con tutti i dispositivi con uscita Mini DisplayPort.Ideale per.MacBook Air 2010-2017, MacBook Pro 2010-2015, iMac 2009-2015(Non può essere utilizzato come monitor),Mac mini 2010-2014;Surface Pro 2/3/4/5/6; Surface 3,Surface Laptop 2,Surface Book, Surface Studio; Lenovo ThinkPad T440/T440P/T450/T460 /T430s/T430/T530/W530, Helix/X230/L430/L530;DELL XPS 13(prima del 2016);ENY X36015-ds000/G60.* Per favore chiedici se non sei sicuro.

【Servizio professionale e affidabile】Garanzia di 18 mesi e servizio clienti cordiale.Crediamo fermamente nella qualità dei prodotti e sosteniamo tutti i costi che hai pagato durante il processo di cambio, se hai qualche domanda,Risolveremo il tuo problema entro 24 ore.

ICZI Cavo Mini DisplayPort a HDMI 1.8m 1080P 60Hz Full HD, Thunderbolt/Mini DP Maschio to HDMI Maschio Placcato in Oro Adattatore Per Surface PRO 2 3 4 ThinkPad dell 4K TV HDTV Mini DP ecc € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ICZI portabile adattatore connettere portatili o pc con Mini Displayport (Mini DP) maschio a un HDTV/TV monitor e proiettore con HDMI femmina; Bisogna un HDMI cavo, DP 1.2 supporto, 21.6Gbps bandwidth, supporto 4K

Placcato in oro adattatore supporto vari resoluzioni e compatibile con 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p

Perfetto per high-definition video e standard audio fomato

Alta qualità adattatore cavo usa oxygen-free copper per rendere il cavo più morbido e plug testing più di 10000 volte

Adatto per: portatile, PC, monitor, proiettore, LED, TV e 3D HDTV

IVANKY Cavo Mini DisplayPort a HDMI 2M [1080p@60Hz] Cavo Mini DP a HDMI Compatibile con MacBook Air/Pro, Surface Pro/Book, Monitor, Projector and More - Grigio Siderale € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Visualizza il contenuto su uno schermo PI GRANDE】 - Limitato al display di un piccolo laptop? Hai bisogno di visualizzare diversi contenuti contemporaneamente? Questo cavo da Mini DisplayPort (Mini DP) a HDMI è la soluzione che stai cercando. Condividi il report del tuo progetto su un grande schermo durante una conferenza. Oppure visualizza diverse finestre o pagine contemporaneamente per migliorare la tua efficienza.

❤️【Migliora la tua esperienza visiva】 - Full HD (1080p) ti offre un'immagine più nitida rispetto all'HD (720p). Vedrai una notevole differenza. Goditi gli ultimi film con immagini nitide e audio perfettamente non compresso. Retrocompatibile con 1080p@30Hz, 720p e 480p.

【Meno sfarfallio dello schermo, video più impeccabile】 - Impazzire con lo sfarfallio casuale dello schermo, soprattutto quando si guarda un evento sportivo intenso? Costruito con fili di rame di qualità all'interno, questo cavo garantisce una trasmissione del segnale più stabile. Goditi i programmi TV con la tua famiglia senza interruzioni dello schermo o sfarfallio.

【Perfetto per il tuo vecchio laptop】 - Ideale per il tuo vecchio Mac con una porta Mini DP: MacBook Pro (2010-2015), MacBook Air (2010-2017), iMac (2009-2015) e Mac mini (2010-2014) . Compatibile anche con i modelli Surface Pro con Mini DP. Collega il tuo laptop abilitato per Mini DP a un monitor, TV o proiettore con una porta HDMI per una migliore visualizzazione.

【Non è necessario sostituire frequentemente i cavi】 - Resiste a oltre 10.000 curve per resistenza e durata. Nessuna paura che il cavo si rompa facilmente. Abbastanza leggero da non stressare la porta del dispositivo, causando un'interruzione o un malfunzionamento. READ Miglior Hp 301 Colore: le migliori scelte per ogni budget

Mini DisplayPort to DisplayPort 2m(4K@60Hz, 2K@144Hz), Silkland Cavo Mini Display Port Compatibile per MacBook Air(Prima del 2018)/MacBook Pro(Prima del 2016), iMac(Prima del 2017), Mac Pro, Monitor € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Supporto 4K】- Collega i laptop con porte Mini DP/DP a display/TV/proiettori esterni dotati di ingresso DisplayPort/Mini Display Port, alta risoluzione e frequenza di aggiornamento per un'esperienza di gioco più fluida e senza sfarfallio.

【Esperienza di visione in HD】- Supporta risoluzioni video fino a 4K e 1080P e audio impeccabile pass-thu per canali digitali non compressi 7.1, 5.1 o 2, il che ti rende personalmente presente sulla scena quando guardi giochi sportivi o film.

【Design speciale/Dettagli importanti】- Il connettore placcato in oro resiste alla corrosione e garantisce una trasmissione stabile. Le dimensioni della shell slim ti liberano dal preoccuparti di bloccare le porte vicine. Il nylon può resistere a test di piegatura di oltre 10.000+ volte senza ridurre la flessibilità del cavo.

【Compatibilità ampia/ampia】- Ideale per dispositivi abilitati Mini DP/Thunderbolt 2: Apple MacBook Air(PRIMA 2018), Apple MacBook Pro(PRIMA 2016), iMac(PRIMA 2017), Microsoft Surface Pro Lineup, Surface Laptop e qualsiasi altro laptop con uscita Mini DisplayPort, nonché desktop/laptop dotati di DisplayPort(NON HDMI).

【Garanzia a vita】- La garanzia a vita incondizionata garantisce la soddisfazione a lungo termine del tuo acquisto. Non esitate a contattare il nostro team di assistenza clienti per qualsiasi domanda o dubbio.

iVANKY Cavo Mini DisplayPort a HDMI (4K@60Hz) Nylon Intrecciato, Cavo Mini DP a HDMI per Surface Pro, computer portatile, HDTV, proiettore - 2 metri € 15.99 in stock 2 new from €15.99

1 used from €11.72

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Mini DisplayPort a HDMI】 iVANKY cavo Mini DisplayPort a HDMI utilizza un chip ottimizzato. I connettori placcati in oro garantiscono lo standard più elevato, per ridurre la perdita di segnale e garantire una trasmissione A / V senza interruzioni.

【Video 4K @ 60Hz vivido】 Supportando risoluzioni fino a 3840x2160 a 60Hz, il cavo offre video sorprendenti in Ultra HD al tuo display 4K. Retrocompatibile con 1080p, ideale per l'home entertainment o gli ambienti di lavoro in ufficio.

【Compatibilità universale】 Supporta laptop (Surface Pro, Dell XPS, Lenovo), schermi (HP, Samsung, Dell, Acer, LG, ASUS), proiettori (DBPOWER, Meyoung), Surface Dock, Televisori ecc.

【Stabile e Durevole】 Cavo in nylon intrecciato, il rivestimento in alluminio e la tecnologia di modanatura d'alta qualità garantiscono una maggiore stabilità e una più lunga durata nel tempo.

【Garanzia Estesa】Per i vantaggi dei nostri clienti, estendiamo la garanzia di 18 mesi a un totale di 54 mesi (18 + 36 mesi) per i clienti che hanno registrato i loro prodotti sul nostro sito Web. Non esitate a contattarci se avete domande o dubbi (support@ivanky.com).

CABLEDECONN Gold Plated Mini Displayport (Thunderbolt Port Compatible) to DVI/VGA/HDMI TV AV HDTV 3-in-1 Cavo Adattatore convertitore € 15.99

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 3-IN-1 GOLD PLATED Mini DisplayPort Male to HDMI/DVI/VGA Adapter Cable,Note: Only supports 1 display output at a time, A separate HDMI/DVI/VGA cable is required, not included, Not compatible with Thunderbolt 3 (USB-C) ports

Support Mini Display Port 1.1a Dual-mode input.Mini DisplayPort is NOT compatible with Macs (before 2008) that have Mini-DVI. Please check your port before purchase

The HDMI can support audio output for iMac (Late 2009) and Mac Book Pro (Mid 2010),Macs made before 2010 are NOT able to output audio over Mini DisplayPort. More info and then check the Model Identifier field in Hardware Overview

Support HDMI/DVI/VGA output with the max resolution of 1920x1080p@60Hz, 225MHz/2.25Gbps per channel (6.75Gbps all channel), 12bit per channel (36bit all channel) deep color

Automatic detect the display by plugging and unplugging it. Powered from Mini Display Port source.This cable can only pass signal from Mini DisplayPort to HDMI/DVI/VGA port. It is not a bi-directional cable. Audio will not be passed through the adapter to the HDMI display on Macs. Samsung U28D590D not compatible with Mac systems

CABLEDECONN Mini DP a DisplayPort 8K Converter 8K (7680 x 4320)@60Hz 4K @144Hz DisplayPort 1.4 Trasmissione bidirezionale DisplayPort maschio a Mini DisplayPort femmina 8K Adattatore € 10.69 in stock 2 new from €10.69

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CableDeconn Mini DP To DisplayPort Converter 8K,This Mini DP to DisplayPort 8K Converter enables to connect from Laptops,Desktops equipped with Mini DisplayPort to your 8K External Monitors equipped with Big DisplayPort,So that you can achieve big size picture and video experiences in your monitors,tv or projector screens(A seperately Mini dp cable is needed,but not included in the package).It supports Bi-Directional Transmissions

Bi-Directional Transmission Mini DP DP 8K Converter,This cable supporting Bi-Directional Transmissions,both supporting transfering from your mini dp laptops to your displayport displays and from your displayport computers to your mini displayport displays.Note:If you would like to output from your DisplayPort Laptops to your Mini DisplayPort Monitors,your Monitor's Mini DP Port must support Video Transmitting and a seperately mini dp cable is needed)

DisplayPort 1.4,Ultra HD 8K Video,Games and Picture Experiences,the Mini DisplayPort to DisplayPort Converter supports max Resolution up to 8K(7680X4320)@60Hz,4K(3840x2160)@144Hz,8K Image Quality,Smooth Immensive Experiences,3D Visuel Effect.DisplayPort 1.4 Versions,Max Supporting for 32.4Gbps Bandwidth,Backwards Compatible with DisplayPort 1.4,1.2 and 1.2.144Hz Refresh Rate Experience is widely used in games and other scenarios

Widely Compatibility and Easily Connection,our Mini DP to DP 8K Converter widely compatible with Macbook Pro,Macbook Air ,Surface Pro,Mac Mini and other mini displayport equipped laptops.While using,directly connecting from your mini dp laptops to your displayport monitors

18 Month worry-free warranty, Lifetime Technical Support 24 hr dedicated email customer support

Sabrent Adattatore da Mini DisplayPort (Thunderbolt 2) a HDMI [Supporta 4K Placcato in Oro ] (da-MDHA) € 7.99 in stock 3 new from €7.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questo adattatore consente di collegare un'uscita video Mini DisplayPort dal vostro computer portatile, tablet o PC desktop ai display dotati di HDMI, TV HD, e proiettori

Supporta risoluzioni fino a 3840x2160 (4K) Ultra-HD @ 30Hz, 1080P @ 120Hz. Supporta 8 canali LPCM e HBR audio fino a frequenza di campionamento 192 kHz

Accessorio ideale per Apple iMac, Mac mini, Mac Pro, MacBook Air, MacBook Pro 13 pollici, MacBook Pro 15 pollici, MacBook Pro 17 pollici e altri modelli compatibili sono elencati nella Descrizione prodotto

iVANKY Adattatore Mini DisplayPort a HDMI, Adattatore Thunderbolt a HDMI (Connettori Placcati Oro) Compatibile con MacBook Air/Pro, Microsoft Surface Pro, monitor, proiettore e altri - 20 cm, grigio € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Goditi uno schermo più grande – L'adattatore iVANKY da Mini DisplayPort a HDMI è compatibile con computer portatili con Mini DP. Godetevi le vostre foto e i vostri film preferiti o date una presentazione brillante sul grande schermo

Estrema durata – 15.000 + Flex Life, rivestimento in nylon di alta qualità offre una maggiore protezione, mentre il profilo ergonomico per un facile inserimento e tiraggio offre un'esperienza perfetta con la tua attrezzatura

Mini DisplayPort in rame – rame puro e connettori placcati in oro per una trasmissione stabile e una minore perdita di segnale, per una qualità audio e video superiore. Supporta una risoluzione fino a 1920 x 1080 e uscita audio di alta qualità

Compatibilità universale: ideale per Apple MacBook Air, Apple MacBook Pro (VOR 2016), iMac (VOR 2017), Microsoft Surface Pro Lineup, Surface Laptop e tutti gli altri laptop con una porta di uscita mini display

Garanzia di estensione – per il bene dei nostri clienti estendiamo la garanzia di 18 mesi a 54 mesi (18+36) per i clienti che hanno registrato i loro prodotti sul nostro sito web. Siamo a disposizione per qualsiasi domanda e suggerimento

iVANKY Mini Displayport a HDMI - 4K Risoluzione - Mini DP to HDMI, Adattatore Mini Displayport a HDMI maschio a femmina compatibile con Surface Pro, ThinkPad, Dell ecc - Rosso € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Trasmissione senza interruzioni】 Con connettori placcati in oro 24K resistenti alla corrosione e filo ottimizzato con schermatura multipla, questo adattatore 4K Mini DP a HDMI supporta risoluzioni fino a 4K @ 60Hz (4096 × 2160 a 60 Hz) e audio pass-through perfetto per non compresso digitale 7.1 , 5.1 o 2 canali.

【Design eccezionale】 Splendidamente progettato e fabbricato, il cavo intrecciato e l'elegante involucro in alluminio rosso conferiscono a questo adattatore Mini DisplayPort-HDMI 4K un'apparizione davvero di alto livello. È un compagno portatile che è accattivante e facile da riconoscere.

【Ultra durabilità】 iVANKY 4K Mini Display a HDMI Adapter è realizzato con stampaggio integrato, guscio in lega di alluminio e rivestimento intrecciato in nylon di qualità per garantire una lunga durata.

【Compatibilità universale】 Questo adattatore Mini DP a HDMI 4K attivo è ideale per Microsoft Surface Pro, Surface Book, Surface Studio, Monitor (HP, Samsung, Dell, Acer, LG, ASUS), Proiettore, Microsoft Surface Dock, TV, ecc.

【Garanzia Estesa】Estendiamo la garanzia di 18 mesi a un totale di 54 mesi (18 + 36 mesi). Non esitate a contattarci se avete domande o dubbi.

Rankie Cavo Mini Displayport (Mini DP) (Thunderbolt) su HDMI, 4K, 1,8m, Nero € 11.97 in stock 2 new from €11.97

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Collegamento Mini DisplayPort w / porta ThunderboltTM PC compatibili ad un HDTV, un monitor o proiettore con porta HDMI

Compatible con MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini, Mac Pro; Microsoft Surface Pro/Pro 2/Pro 3 (NOT Surface for Windows RT); Lenovo ThinkPad X1 Carbon, X230/X240s, L430/L440/L530/L540, T430/T440/T440s/T440p/T530/540p, W530/W540, Helix; Dell XPS 13/14/15/17, Latitude E7240/E7440, Precision M3800; Alienware 14/17/18; Acer Aspire R7/S7/V5/V7; Intel NUC; Asus Zenbook; HP Envy 14/17; Google Chromebook Pixel; Cyberpower Zeusbook Edge X6; Toshiba Satellite Pro S500, Tecra M11/A11

Trasmette audio e video; Supporta risoluzioni video fino a 4K e audio impeccabile pass-thru per non compressi digitali 7.1, 5.1 o 2 canali

Connettore a basso profilo, non bloccare le porte adiacenti del computer, ha plasmato sforzo-rilievo per una lunga durata, ed è progettato ergonomicamente battistrada per un facile collegare e scollegare

Connettori dorati resistono alla corrosione, garantiscono una durata e migliorare la trasmissione del segnale; Foil e della treccia riduce l'interferenza elettromagnetica; Conduttore di rame nudo migliora le prestazioni del cavo

Startech.Com Cavo Adatattore Video Displayport a Mini Displayport M/F 15 Cm € 14.52 in stock 22 new from €9.86

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Facile da usare

Facile da pulire

Prodotti per PC o laptop

Colore del prodotto: nero

StarTech.com Adatattore Mini Displayport a HDMI 4K a 60Hz, Convertitore Attivo Mdp 1.2 a HDMI 2.0 € 39.99 in stock 16 new from €39.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Immagini di alta qualità con supporto della risoluzione UHD 4K a 60 Hz

Elevata portabilità grazie a un design compatto e leggero

Configurazione senza pensieri con una conversione Mini DisplayPort attiva

Non richiede un adattatore di alimentazione

Installazione Plug-and-Play

HDMI a DisplayPort Adattatore 4K 60Hz Convertitore HDMI su DP con Audio, Attivo Connettore da Maschio HDMI to Display Port Adapter Cavo per XBOX One, 360, NS, Mac Mini, PC su Video Monitor, 1080P 60Hz € 27.99

€ 26.69 in stock 1 new from €26.69

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Adattatore HDMI a DisplayPort 15CM】Il convertitore da HDMI a DisplayPort trasmette segnali audio e video ad alta definizione dai tuoi dispositivi HDMI a un monitor DisplayPort per streaming video o giochi. Collega e configura il tuo monitor per un desktop esteso o schermi con mirroring.

【Ampia compatibilità】L'adattatore HDMI DP attivo ti consente di collegare una sorgente video abilitata HDMI 1.4, come laptop, PC, desktop, MacBook Pro 2015, Mac Mini, lettore Blu-ray, Nintendo Switch, XBOX One, XBOX 360, PS4 Pro , console per videogiochi su un monitor dp 1.2. Un cavo DP non è incluso.

【Supporto 4k@60Hz】Supporta risoluzioni di UHD 4K (3840x2160) @60Hz, 1080p(1920x1080)@60Hz, offrendo immagini cristalline alla tua vita digitale. * CONSOLLE DI GIOCO con 4K nativo a 60Hz (come XBOX One S) verrà visualizzato in 1080p.

【Suggerimenti caldi】1. Questo adattatore displayport hdmi non è bidirezionale. Per un prodotto da DP a HDMI, fare riferimento a ASIN: B01GYJYIS0 o B01GHU134I. 2. Selezionare la sorgente di ingresso DP nel monitor. 3. Collegare "HDMI Out" alle porte "DP In" se i dispositivi dispongono di due interfacce di destinazione.

【Note sulla connessione】1.Non compatibile con il monitor di gioco Rog Swift PG278Q ecc. E monitor curvi quando si utilizzano game consoles. Non compatibile con imac e LCD Cinema Display quando si utilizzano game consoles. 2. Non compatibile con Rift S e altre DP VR Headset. 3. L'interruttore Ninitendo richiede un adattatore CA originale per l'alimentazione. 4. Non supporta il rapporto 16:10, ad esempio 2560x1600. In caso di problemi, non esitare a contattarci all'indirizzo service@foinnex.com.

UGREEN Adattatore Mini DisplayPort a HDMI da 20cm, 1080P Full HD Cavo Thunderbolt HDMI, Mini DP to HDMI Compatible with MacBook Pro Air Mini, iMac, Mac, ThinkPad, Surface Pro, DELL XPS 13/15 € 10.99 in stock 3 new from €10.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Goditi un Buon Schermo】UGREEN Cavo Mini DisplayPort to HDMI consente di collegare il Laptop/ Desktop/ Ultrabook dotato di un'interfaccia Mini DP/ Thunderbolt a HDTV, monitor, proiettore con l'interfaccia HDMI, è molto comodo condividere un film o giochi con le famiglie. Nota: NON è bidirezionale, si trasmette il segnale solo da Mini DP a HDMI. È necessario un cavo HDMI (venduto separatamente), assicurati che il tuo dispositivo sia compatibile prima di acquistare questo prodotto.

【1080P Full HD & Sincronizzazione Video e Audio】Il cavo Mini DP to HDMI supporta risoluzioni video fino a 1920 x 1200/ 1080p (Full HD), offre un'esperienza visiva senza precedenti. E permette di trasmettere sia audio che video, supporta audio non compresso quale LPCM e audio compresso come DTS Digital, Dolby Digital, includono DTS-HD e Dolby True HD; supporta i canali digitali non compressi 7.1, 5.1 o 2. Nota: Macbook pubblicato prima del 2010 non supporta l'uscita audio.

【Ampia Compatibilità】Questo cavo HDMI Mini Displayport compatible con MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini e Mac Pro; Microsoft Surface Pro/Pro 2/Pro 3 per Windows 8 Pro (NON compatibile con Surface/Surface 2 per Windows RT); Dell XPS 13/14/15/17, Latitude E7240/E7440, e Precision M3800; Lenovo ThinkPad X1 Carbon, X230/240s, L430/440, L530/540, T430/440, T440s, T440p, T530/540p, W530/540, e Helix; Alienware 14/17/18; HP Envy 14/17; Google Chromebook Pixel 2013, ecc.

【Estendere o Specchiare sul Monitor】L’adattatore Mini Displayport HDMI trasporta ad alta definizione audio e video dal computer a secondo monitor per un spazio di lavoro esteso, può connettere e configurare il monitor per un desktop esteso o display a specchio. Ideale per una vasta gamma di utilizzi in un sistema home theater, in ufficio o la scuola.

【Affidabile e Robusto】Questo cavo Mini DP HDMI è fatto di tripla schermatura che offre una migliore protezione contro interferenze radio e elettromagnetiche, garantisce la purezza l'integrità del segnale. Conduttore di rame senza ossigeno per garantire la qualità del segnale ad alta fedeltà. Connettori placcati in oro 24K resistono alla corrosione e forniscono la massima conduttività e durata. READ Miglior Tv 32Pollici Smart Tv Wifi: le migliori scelte per ogni budget

Rankie Adattatore Mini DisplayPort Mini DP (Thunderbolt Compatibile) su HDMI, 4K, Nero € 9.97 in stock 2 new from €9.97

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Adattatore leggero e portatile per il collegamento di una Mini DisplayPort (mini DP o MDP) / ThunderboltTM porta computer compatibile a una HDTV, un monitor o un proiettore con HDMI; È necessario un cavo HDMI separato (in vendita separatamente)

Trasmette audio e video dal computer o tablet a schermo HDTV; Supporta risoluzioni video fino a 4K x 2K e audio impeccabile pass-thru per non compressi digitali 7.1, 5.1 o 2 canali

Connettore a basso profilo, non bloccare le porte adiacenti del computer, ha plasmato sforzo-rilievo per una lunga durata, ed è progettato ergonomicamente battistrada per un facile collegare e scollegare

Connettori dorati resistono alla corrosione, garantiscono la rigidità, e migliorare le prestazioni del segnale

Compatibile con Apple MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini, Mac Pro; Microsoft Surface Pro/Pro 2/Pro 3 (NOT Surface for Windows RT); Lenovo ThinkPad X1 Carbon, X230/X240s, L430/L440/L530/L540, T430/T440/T440s/T440p/T530/540p, W530/W540, Helix; Dell XPS 13/14/15/17, Latitude E7240/E7440, Precision M3800; Alienware 14/17/18; Acer Aspire R7/S7/V5/V7; Intel NUC; Asus Zenbook; HP Envy 14/17; Google Chromebook Pixel; Cyberpower Zeusbook Edge X6; Toshiba Satellite Pro S500, Tecra M11/A11

CableDeconn Big Displayport DP to Hdmi/dvi/vga Male to Female 3-in-1 Adattatore Convertitore Cavo € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Connects a DisplayPort (DP, DisplayPort) equipped laptop or desktop to an HDTV, monitor, or projector with HDMI/DVI/VGA; An HDMI/DVI/VGA cable (sold separately) is required,Not compatible with USB ports

Transmits high-definition audio and video from your computer to an HDTV display for video streaming or gaming via HDMI; Connect and configure your monitor for an Extended Desktop or Mirrored Displays

Supports video resolutions up to 1920x1080P (Full HD) and uncompressed digital 7.1, 5.1 or 2 audio channels (no audio output via DVI or VGA),When connect to monitor ,audio will not pass through the adapter to the HDMI/VGA/DVI monitor (a speaker is needed to get audio out );When connect to TV, only HDMI port can have audio out , VGA and DVI ports need a speaker to get audio out

Silver-plated connectors resist corrosion, provide durability and improve the signal transmission

DisplayPort connector with latches provides a secure connection with a release button that must be depressed before unplugging

UGREEN Cavo Mini Displayport HDMI 1080P, Thunderbolt to HDMI Compatibile con MacBook, MacBook PRO, MacBook Air, MacBook Mini, iMac, Mac, ThinkPad, dell XPS 15 ECC (2M) € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Da Piccolo Schermo a Grande: UGREEN Cavo Mini DisplayPort to HDMI consente di collegare PC (Mini DP/ Thunderbolt 2) a TV, monitor, proiettore (HDMI) per vedere film e foto con una visione più grande, è ideale per condividere la gioia con le tue famiglie. Nota: NON è bidirezionale, si trasmette il segnale solo da Mini DP a HDMI.

Ampia Compatibilità: Cavo Displayport è compatibile con il PC dotato della porta Mini DisplayPort o Thunderbolt 2, soprattutto come: Macbook (2010-2015), MacBook Pro (2010-2015), MacBook Air (2010-2015), iMac (2009-2016), e gli altri PC con Mini DP, come: Microsoft Surface Pro/2/3/4/5/6 per Windows 8 Pro (NON compatibile con Windows RT) ecc. Se non sei sicuro che il tuo dispositivo è compatibile con il nostro cavo, si prega di contattarci. (Non supporta thunderbolt 3 come Dell XPS 13)

Alta Risoluzione & Ottima Esperienza Visiva e Uditiva: UGREEN cavo Thunderbolt HDMI supporta la risoluzione fino a 1920 x 1200/ 1080P, trasmette contemporaneamente video e audio, l‘ottima qualità dell’immagine e dell’audio, non ci sono il problema di compatibilità o la degradazione della qualità del segnale, offre un' ottima esperienza visiva e uditiva senza precedenti.

Affidabile Con Materiale Selezionato: UGREEN adattatore Mini Displayport HDMI è fatto di tripla schermatura e conduttore di rame senza ossigeno, resiste alle elettromagnetiche, garantisce la purezza e la fedeltà del segnale. È dotato di un aspetto molto carino, si abbina bene ai prodotti. Rispetto agli prodotti in alluminio, dissipa velocemente il calore, non danneggia i dispositivi.

Lavorazione di alta qualità: il cavo Mini Displayport è realizzato con guaina in PVC di alta qualità e 2 contatti placcati in oro. La guaina in PVC rende il cavo flessibile e robusto e i contatti placcati in oro perfetti possono ridurre la perdita di trasmissione dei dati e prevenire contatti allentati.

EVM Adattatore Mini DisplayPort a HDMI 4K Convertitore Thunderbolt Maschio to HDMI Femmina per MacBook PRO Air iMac/Mac Mini Surface PRO 2 3 4 ThinkPad dell 4K TV HDTV Mini DP Porta ECC € 9.49 in stock 1 new from €9.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Trasmette audio e video dal computer o tablet a schermo HDTV; Supporta risoluzioni video fino a 4K x 2K e audio impeccabile pass-thru per non compressi digitali 7.1, 5.1 o 2 canali

Adattatore leggero e portatile per il collegamento di una Mini DisplayPort (mini DP o MDP) / ThunderboltTM porta computer compatibile a una HDTV, un monitor o un proiettore con HDMI; È necessario un cavo HDMI separato (in vendita separatamente)

Connettori dorati resistono alla corrosione, garantiscono la rigidità, e migliorare le prestazioni del segnale

Connettore a basso profilo, non bloccare le porte adiacenti del computer, ha plasmato sforzo-rilievo per una lunga durata, ed è progettato ergonomicamente battistrada per un facile collegare e scollegare

Compatibile con Apple MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini, Mac Pro; Microsoft Surface Pro/Pro 2/Pro 3 (NOT Surface for Windows RT); Lenovo ThinkPad X1 Carbon, X230/X240s, L430/L440/L530/L540, T430/T440/T440s/T440p/T530/540p, W530/W540, Helix; Dell XPS 13/14/15/17, Latitude E7240/E7440, Precision M3800; Alienware 14/17/18; Acer Aspire R7/S7/V5/V7; Intel NUC; Asus Zenbook; HP Envy 14/17; Google Chromebook Pixel; Cyberpower Zeusbook Edge X6; Toshiba Satellite Pro S500, Tecra M11/A11

YIWENTEC Thunderbolt Mini DisplayPort 1.2 version 4 kx2 K HDMI a HDMI/VGA/DVI/TV HDTV video cavo convertitore € 12.59 in stock 1 new from €12.59

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Mini DisplayPort V1.2 Version, backward compatible with DP V1.1, providing much faster transfer rate up to 5.4Gbps per lane to enable emerging dispaly applications

DP DisplayPort V1.2 enables hight color range (supports Full HD 4K x 2K) over standard displayport connector

Lightweight and portable adapter for connecting a Mini DisplayPort (Thunderbolt port) to HDMI, monitor or projector with HDMI/DVI/VGA cable,Note: Only supports 1 display output ,connection at a time A separate HDMI/DVI/VGA cable is required, not included,Not compatible with Thunderbolt 3 (USB-C) ports

Gold-Plated Thunderbolt Connector,Automatic detect the display by plugging and unplugging it. Powered from Mini Display Port source.This cable can only pass signal from Mini DisplayPort to HDMI/DVI/VGA port. It is not a bi-directional cable.

Output Video:HDMI/DVI/VGA,A separate HDMI/DVI/VGA cable is required, not included

Primewire - 3m Cavo da Mini Displayport a HDMI UHD 4kx2k - Mini DP 1.4 - HDMI 1.4b - Compatibile Thunderbolt 1 e Thunderbolt 2-4K Ultra HD 2160p - Full HD 1080p € 9.98 in stock 1 new from €9.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Modello: Primewire cavo adattatore da Mini DisplayPort Versione 1.2 a HDMI incl. trasmissione audio | Compatibile Thunderbolt | Connessione: 1× Mini DisplayPort, 1× spina HDMI (tipo A) | Compatibile con le porte Thunderbolt 1 e Thunderbolt 2 | Multi-shielded | Connettori placcati in oro | Full HD HDMI | Compatibile con HDMI 1.0, 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3abc, fino a 1.4

Struttura del cavo: tripla schermatura (doppino intrecciato / mylar in alluminio / diametro esterno ~5,6 mm / spessore del cavo 7 x 0,07-0,08 mm ~ 32AWG | Formati: DTS Audio/ Dolby Digital Plus/ DTS-HD/ Dolby TrueHD/ Dolby Digital

Risoluzione massima: 3840x2160 (UHD, 2160p, 4k, Ultra High Definition) a 30Hz | risoluzioni possibili: 3840x2160 (UHD, 2160p, 4k, Ultra High Definition) a 30/29/25/24/23 Hz, 2560x1600 (WQXGA, Wide QXGA) a 30/29/25/24/23 Hz, 2560x1440 (WQHD, 1440p, Wide QHD) a 60/59 Hz, 2048x1536 (QXGA, Quad XGA) @ 30/29/29/25/24/23 Hz, 1920x1440 @ 60/59 Hz, 1920x1200 (WUXGA, Wide UXGA) @ 60/59Hz, 1920x1080 (HD1080, 1080p, Alta Definizione, Full HD) @ 60/59/50/30i/29i/29i/25i/24/23 Hz e molto altro.

Progettato per la massima mobilità: l'adattatore è il compagno di viaggio perfetto, ad esempio, per il tuo Thinkpad, Surface Pro o Ultrabook. Si adatta facilmente al notebook o alla sua borsa. La massima mobilità si ottiene con un ingombro ridotto e un design compatto. | Sia a casa che in ufficio: l'adattatore compatto può essere facilmente trasportato e consente il collegamento di MacBook, Ultrabook, Notebook o Tablets PC a televisori e proiettori HDMI ad alta risoluzione.

Adatto per schede grafiche per PC (ATI / NVIDIA) | Compatibile con MacBook, MacBook Pro, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini, Mac Pro; Surface Pro/Pro 2/Pro 3, Thinkpad X230, X1 Carbon, L430/530, T430s/430s/430/530, W530 ecc. | Lunghezza: 3,0 metri | Colore: bianco | Il contenuto della confezione comprende: cavo adattatore CSL da Mini DisplayPort a HDMI (audio incluso e compatibilità con le porte Thunderbolt 1 e Thunderbolt 2).

Amazon Basics Cavo Mini DisplayPort/HDMI - 0,9 metri € 9.83

€ 9.55 in stock 1 new from €9.55

6 used from €6.33

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cavo Mini DisplayPort/HDMI per trasmettere audio e video dal computer o tablet al display HD.

Connettori dorati, conduttori in rame e schermatura a treccia e lamina per forza e connettività affidabile.

Audio impeccabile per canali digitali non compressi 7.1, 5.1 o 2.

Supporta risoluzioni video fino a 1920 x 1200 e 1080p (Full HD); facile presa; design a profilo basso.

Lunghezza: 0,9 m. .

IVANKY Cavo Mini DisplayPort a DisplayPort [4K@60Hz] Cavo Mini DisplayPort/Thunderbolt to DP Compatibile con MacBook, iMac, Surface PRO, ASUS Zenbook, Chromebook e Altri PC, Monitore - 2M € 13.99 in stock 3 new from €13.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cavo Multifunzione da Mini DisplayPort a DisplayPort - Il cavo da Mini DisplayPort to DisplayPort della iVANKY ti permette di trasmettere contenuto video ad alta qualità dal tuo smartphone, tablet, laptop o pc con Mini DisplayPort / Thunderbolt ad ogni monitor, schermo, proiettore o HDTV dotato di DisplayPort.

❤️Performance Incredibile - Grazie al suo chip migliorato, una tecnologia di trasmissione ottimizzata e la protezione contro il surriscaldamento, il cavo da Mini DisplayPort to DisplayPort della iVANKY assicura una trasmissione stabile per ottenere la migliore esperienza di visione in assoluto.

✔️Plug-and-Play Video 4K - Supporta una risoluzione fino a 4K@60Hz con un video ad alta definizione e immagini cristalline. Supporta anche 4K@30Hz, 2K@165Hz, 2K@144Hz, 2K@60Hz, 1080P e molto altro. Goditi i video come mai prima d’ora!

Compatibilità Universale - Compatibile con dispositivi dotati di Mini DisplayPort / Thunderbolt 2 : MacBook Pro (2010-2015), MacBook (13-inch, Mid 2010), MacBook Air (2010-2015), Mac mini (2010-2014), iMac (2009-2015), Mac Pro (2010-2013), Surface Studio, Surface Laptop, Surface Pro e altri.

Garanzia Estesa - Estendiamo la garanzia di 18 mesi a un totale di 54 mesi (18 + 36 mesi). Non esitate a contattarci se avete domande o dubbi.

HP Adattatore DisplayPort to HDMI 1.4 Adapter, Nero € 16.26 in stock 19 new from €13.70

1 used from €14.13

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dispositivi compatibili: Elitebook 2170p, 2570p, 8470p, 8570p, 8470w, 8570w, 8770w

Caratteristiche: connessione rapida a numerosi dispositivi multimediali, dimensioni compatte

Compatibilità: compatibile con HP Elite x3, laptop aziendali, tablet aziendali e workstation

Materiale durevole

IVANKY Cavo Mini DisplayPort a DisplayPort [4K@60Hz] Cavo Mini DP/Thunderbolt to DP Compatibile con MacBook Pro, iMac, Surface PRO, ASUS Zenbook, Chromebook e Altri PC, Monitor, Projector - 2M € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Visualizza i contenuti su uno schermo PI GRANDE] - Limitato al display di un piccolo laptop? Hai bisogno di visualizzare diversi contenuti contemporaneamente? Questo cavo da Mini DisplayPort (Mini DP) a DisplayPort è la soluzione che stai cercando. Condividi il report del tuo progetto su un grande schermo durante una conferenza. Oppure gestisci diverse applicazioni contemporaneamente per migliorare la tua efficienza.

[Un cavo bidirezionale, perfetto per il tuo vecchio Mac] - Ideale per il tuo vecchio Mac/iMac con una porta Mini DP: MacBook Pro (2010-2015), MacBook Air (2010-2017), iMac (2009-2015) e Mac mini (2010-2014). Compatibile anche con i modelli Surface Pro con Mini DP. È un cavo bidirezionale. Il segnale video trasmette in entrambe le direzioni.

[Ora puoi guardare video notevolmente più chiari] - l'UltraHD 4K mostra tutto nei minimi dettagli rispetto allo standard Full HD (1080p), così ti sembrerà di vedere la realtà. Migliora la tua esperienza visiva, sicuramente. Goditi una fantastica serata al cinema con immagini nitide e audio perfettamente non compresso.

[Meno sfarfallio dello schermo, video più impeccabili] - Impazzisci per lo sfarfallio casuale dello schermo, soprattutto quando guardi un intenso evento sportivo? Costruito con fili di rame di qualità all'interno, questo cavo garantisce una trasmissione del segnale più stabile. Goditi i programmi TV con la tua famiglia senza interruzioni dello schermo o sfarfallio.

[Non è necessario sostituire i cavi frequentemente] - Resiste a oltre 10.000 curve per resistenza e durata. Nessuna paura che il cavo si rompa facilmente. Abbastanza leggero da non stressare la porta del dispositivo, causando un'interruzione o un malfunzionamento. READ Miglior Prese Usb Multiple: le migliori scelte per ogni budget

Cavo mini displayport to displayport 8K (76804320) @ 60Hz 4K @ 144Hz DisplayPort 1.4 Trasmissione bidirezionale Cavo da DisplayPort a dp Cavo 8K 2M € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cavo Mini DP 8K per trasmissione bidirezionale Questo cavo supporta le trasmissioni bidirezionali, supportando entrambi il trasferimento dai laptop mini dp ai display displayport e dai computer displayport ai display mini displayport. Dai laptop ai monitor Mini DisplayPort, la porta mini cavodisplayport del monitor deve supportare la trasmissione video.

DisplayPort 1.4, esperienza video, giochi e immagini Ultra HD 8K, cavo da Mini DP a DisplayPort supporta la risoluzione massima fino a 8K (7680X4320) a 60Hz, 4K (3840x2160) a 144Hz, qualità dell'immagine 8K, esperienza di gioco fluida, effetto 3D Visuel. Versione DisplayPort 1.4, supporto massimo larghezza di banda 32,4 Gbps, retrocompatibile con l'esperienza di frequenza di aggiornamento DisplayPort 1.4, 1.2 e 1.2.144Hz ampiamente utilizzata nei giochi e in altri scenari

Cavo da Mini DP a DisplayPort Converter 8K, questo cavo Mini DP a DisplayPort 8K consente di connettersi da laptop, desktop dotati di Mini DisplayPort ai monitor esterni 8K dotati di Big DisplayPort, in modo da poter ottenere immagini di grandi dimensioni e esperienze video nei monitor , TV o schermi del proiettore. Supporta le trasmissioni bidirezionali. Compatibile con le porte Thunderbolt 1 e Thunderbolt 2 nei laptop della serie Macbook.

Ampia compatibilità e facilità di collegamento, il nostro cavo Mini DP a cavo display port 8K ampiamente compatibile con Macbook Pro, Macbook Air, Surface Pro, Mac Mini e altri portatili dotati di mini displayport. Durante l'uso, si collega direttamente dai vostri computer portatili mini dp ai monitor DisplayPort.

Garanzia del prodotto: cavo in rame Mini DisplayPort di 18 mesi di garanzia senza preoccupazioni, supporto tecnico a vita 24 ore di assistenza clienti via email dedicata

ELUTENG Cavo USB C DisplayPort 4K 60Hz DP USB C Cable 1.2M Cavo Type C a Display Port Audio Vedio Adattatore USB-C to DP Cavi Compatibile con TV, Proiettore, PC, MacBook Pro Air, Surface Book 2 € 14.99

€ 14.49 in stock 1 new from €14.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [USB a DP] Tipo C a DP cavo adattatore porta maschio, collegare l'interfaccia di tipo C telefono cellulare e computer al dispositivo di visualizzazione HD come display, proiettore, TV LCD con interfaccia DP per realizzare la trasmissione dello schermo.

[4K HD] Displayport USB C configura cipress high-end chip, supporta 4096 x 2160 4 K @ 60 Hz ad altissima risoluzione, divertimento visivo ad alta definizione, retrocompatibile con 1080P. * I dispositivi di uscita e i monitor devono supportare 4K.

[Trasmissione stabile] interfaccia completamente placcata in oro, resistente alla corrosione e anti-interferenza; filo di rame stagnato ad alta purezza, trasmissione stabile dello schermo; corpo del filo, materiale TPE, resistente alla flessione, lunga durata.

[Due modalità di commutazione] Trasmissione sincrona audio e video, supporta due schermi, modalità specchio e modalità di estensione per soddisfare le diverse esigenze di scena.

[Ampiamente compatibile] Compatibile con Windows 10/8/7/XP; Plug and Play, nessun bisogno di installare driver; facile da organizzare il filo.

CABLEDECONN Cavo Mini DP con DisplayPort 8K 8K (7680x4320) @60Hz 4K@144Hz DisplayPort 1.4 Trasmissione bidirezionale Cavo DisplayPort Contro Mini DisplayPort 8K Compatibile con Surface PRO 1m € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CableDeconn Mini DP To DisplayPort Converter 8K Cable,This Mini DP to DisplayPort 8K Cable enables to connect from Laptops,Desktops equipped with Mini DisplayPort to your 8K External Monitors equipped with Big DisplayPort,So that you can achieve big size picture and video experiences in your monitors,tv or projector screens.It supports Bi-Directional Transmissions.Compatible with thunderbolt 1 and thunderbolt 2 port in Macbook Series Laptops.

Bi-Directional Transmission Mini DP DP 8K Cable,This cable supporting Bi-Directional Transmissions,both supporting transfering from your mini dp laptops to your displayport displays and from your displayport computers to your mini displayport displays.Note:If you would like to output from your DisplayPort Laptops to your Mini DisplayPort Monitors,your Monitor's Mini DP Port must support Video Transmitting.

DisplayPort 1.4,Ultra HD 8K Video,Games and Picture Experiences,the Mini DP to DisplayPort Cable supports max Resolution up to 8K(7680X4320)@60Hz,4K(3840x2160)@144Hz,8K Image Quality,Smooth Immensive Experiences,3D Visuel Effect.DisplayPort 1.4 Versions,Max Supporting for 32.4Gbps Bandwidth,Backwards Compatible with DisplayPort 1.4,1.2 and 1.2.144Hz Refresh Rate Experience is widely used in games and other scenarios

Widely Compatibility and Easily Connection,our Mini DP to DP 8K Cable widely compatible with Macbook Pro,Macbook Air ,Surface Pro,Mac Mini and other mini displayport equipped laptops.While using,directly connecting from your mini dp laptops to your displayport monitors.

18 Month worry-free warranty, Lifetime Technical Support 24 hr dedicated email customer support

