Numero civico in laminato plastico spessore 3.2 mm - Targa per esterno con incisione personalizzata - Formato rettangolare in 3 misure a scelta (Testo Nero - Sfondo Bianco) € 15.50 in stock 1 new from €15.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Targa rettangolare formato 15 x 10 cm da personalizzare, incisione Nera su sfondo Bianco. (formati alternativi da 12 x 8 cm o 18 x 12 cm si possono scegliere come opzione)

Laminato plastico per uso esterno di spessore 3.2 mm, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

Oltre al numero civico, personalizzare scegliendo colore, font, cornice, numero fori di fissaggio, nome della strada o altro testo a scelta.

La versione con biadesivo sul retro aderisce facilmente su superfici lisce quali plastica o metallo. In caso di installazione a muro scegliere eventualmente l’opzione con 2 o 4 fori di fissaggio (viti + tasselli non forniti). In caso di incollaggio con silicone si consiglia di non prevedere il biadesivo.

Mosaici Guizzo Numero civico in Acciaio con Sbarra di Sostegno_16 x 6,4 cm_Incisione Via/Famiglia € 21.00 in stock 1 new from €21.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features numero civico in acciaio inox, adatto all'esterno

si consiglia il fissaggio con silicone neutro oppure mediante due viti

lo stile è modificabile perché i numeri li realizziamo noi! Quindi non esitate a chiederci di personalizzare il vostro ordine!

compila il format per la tua personalizzazione, siamo sempre a disposizione anche via mail

prodotto artigianale italiano

Numero civico/ di strada inciso e personalizzato, argento € 8.90 in stock 1 new from €8.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Numero civico inciso da personalizzare per visualizzare sulla facciata della cassetta delle lettere per indicare il numero della casa, appartamento, numero di strada.

Targa rettangolare in formato 12 cm x 8 cm da personalizzare con il tuo numero civico di colore argento numeri neri.

Piastra in plastica spessa 1,6 mm, resistente alle intemperie e ai raggi UV.

Grazie al suo adesivo, il numero civico per cassetta delle lettere è molto semplice e veloce da installare.

► Numero Civico ESTERNO in Acrilico con Via - Targa PERSONALIZZATA - Plexiglas bianco 3mm | f.to 160x120 mm | € 19.00 in stock READ Miglior Piumino Senza Maniche: le migliori scelte per ogni budget 1 new from €19.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Supporto in Plexiglas Bianco spessore 3 mm

Stampa con protezione UV resistente agli agenti atmosferici

Pronta per il montaggio

Predisposizione su richiesta dei fori di fissaggio ( +2 tasselli S5 inclusi )

La funzione “Personalizza ora” è stata ottimizzata per rendere intuitiva e precisa la composizione della tua targa

Keyorama Numero civico esterno in acrilico nero opaco -30x15cm 40x20cm 50x25cm- Targa per porta moderna dall'aspetto fluttuante con divisorio in alluminio € 21.99 in stock 1 new from €21.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Temi che non resista per molto tempo? I nostri numeri sono tagliati al laser da acrilico e resisteranno alle variazioni di temperatura, ai raggi UV, alla pioggia, ecc.

A partire da maggio 2021, abbiamo cambiato il doppio adesivo e aumentato la superficie incollata per un legame molto più forte.Distanziali in alluminio con design speciale.L’installazione è ROBUSTA!

Non avrai problemi con il montaggio. Le istruzioni sono semplici da capire.

Formato ideale! 30x15cm è la dimensione perfetta per incorniciare il numero (7cm) e la strada (3cm).

La sicurezza della consegna è fornita da DHL o GLS. Entrambi i metodi di spedizione saranno dotati di un numero di tracking che comunicheremo non appena il pacco lascia la nostra azienda.

HASWARE Targa con numero civico galleggiante 5 pollici (12 cm) Moderna porta numeri segnaletica targa Numeri indirizzo di casa (Nero, 5) € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【NUMERO DI CASA GALLEGGIANTE】 Grazie alla struttura con montaggio a perno, i numeri civici moderni HASWARE galleggeranno sulla superficie della casa, aggiungendo un po 'di profondità e interesse.

【STILE CLASSICO】 HASWARE I numeri civici moderni hanno uno stile elegante e sofisticato che è anche facile da leggere.

【APPLICAZIONE】 Perfetto per porte in legno, laminato in legno, pareti in legno e cassetta delle lettere in legno. Potrebbero essere necessari kit di installazione aggiuntivi come viti o tasselli più lunghi per l'installazione sul muro di mattoni e sul muro di cemento.

【MATERIALE】 Lega di zinco con finitura Flat Nero.

【OTTERRETE】 Numero civico 1 pz, kit viti 1 borsa e 1 guida utente.

Targa per esterno con numero civico personalizzato in laminato plastico in varie misure - spessore 3.2 mm (Incisione Nero - Sfondo Oro Spazzolato) € 15.90 in stock 1 new from €15.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Targa rettangolare in vari formati (15x10-12x8-18x12cm) vari colori e scritte modificabili in alto a destra "personalizza ora")

Laminato plastico per uso esterno di spessore 3.2 mm, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

Oltre al numero civico, personalizzare il colore, font, cornice, numero fori di fissaggio, nome della strada o altro testo a scelta.

La versione con biadesivo sul retro aderisce facilmente su superfici lisce quali plastica o metallo. In caso di installazione a muro scegliere l’opzione con 2 o 4 fori di fissaggio (viti + tasselli non forniti). In caso di incollaggio con silicone si consiglia di non prevedere il biadesivo.

Lettera e Numero civico in acciaio inox opaco, adesivo, altezza 76 mm, numero civico design… (1) € 6.49 in stock 1 new from €6.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Utilizzo: Numero civico, per carta / porta, in acciaio, con parte posteriore adesiva.

Composizione: in acciaio inox di alta qualità, con pellicola autoadesiva per superfici lisce.

Misure: 7,5 cm di altezza su 1 mm di spessore.

Numeri: da 0 a 9.

- -

Numero civico esterno. Numeri civici esterni. Numero civico esterno moderno. Numero civico esterno ceramica. Nomi, indirizzi e segnaletica. Design “Craquelé” (Numero Uno"1") € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features OPERA ARTIGIANALE: Dipinto a mano con la tecnica spagnola “Craquelé”, procedimento utilizzato per decorare la ceramica, principalmente per smaltare le piastrelle.

DIMENSIONI: 5 cm di larghezza x 10 cm altezza x 0,50 cm di spessore.

FACILE DA INSTALLARE: Il numero si può installare su qualsiasi tipo di superficie (come pareti, porte metalliche, cassette per lettere, ecc.) utilizzando silicone o gesso. È sufficiente applicare sulla base della piastrella e incollare sulla superficie scelta.

SPEDIZIONE E IMBALLAGGIO: I modelli vengono spediti ben protetti grazie all’utilizzo di un doppio strato di cartone, avvolti in imballaggio a bolle per una migliore protezione durante il trasporto.

SODDISFATTI O RIMBORSATI: Nel caso in cui le dimensioni non siano quelle desiderate o se cambi idea sul tuo acquisto, riceverai un rimborso completo. La garanzia di fabbrica è offerta solo dal venditore Toro del Oro, unico rivenditore autorizzato alla vendita di questi articoli.

HASWARE Numero civico Segnale 4 pollici (10 cm) Numeri di porta moderni Segnaletica Targa Indirizzo di casa Numeri in lega di zinco (1, Nero) € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【FACILE DA LEGGERE】 I moderni numeri civici HASWARE hanno uno stile elegante e sofisticato che è anche facile da leggere.

【FONT CLASSICO】 I numeri civici tradizionali HASWARE sono un'aggiunta senza tempo a qualsiasi ingresso anteriore.

【APPLICAZIONE】 Perfetto per porte in legno, laminato in legno, pareti in legno e cassetta delle lettere in legno. Potrebbero essere necessari kit di installazione aggiuntivi come viti o tasselli più lunghi per l'installazione sul muro di mattoni e sul muro di cemento.

【MATERIALE】 Lega di zinco con finitura Flat Nero.

【OTTERRETE】 Numero civico 1 pz, kit viti 1 borsa.

Cartello personalizzato con numero civico, in Acrilico effetto vetro di alta qualità, Scelta di caratteri e colori, 2 parti in acrilico, con nome della strada € 24.99 in stock 1 new from €24.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Targhetta personalizzata in acrilico con numero civico. - -

Questo cartello misura 200 x 140 mm e viene fornito con raccordi, tasselli e viti. Facile da installare

Perspex autentico, antiruggine, resistente alle intemperie, realizzato in Scozia per uso esterno a lungo termine.

Graviers Design Numero civico personalizzabile in vetro acrilico + acciaio inox V2A 160 x 110 mm Antracite, Resistente alle intemperie, Antiruggine, Targa per porta d’ingresso, Made in Germany € 20.99 in stock 1 new from €20.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Resistente agli agenti atmosferici e alla ruggine: Grazie all'acciaio inossidabile V2A di alta qualità e al vetro acrilico tagliato al laser, questa targhetta personalizzata può resistere a vento e pioggia, senza temere la ruggine. Inoltre il vetro acrilico tagliato al laser del nostro numero civico moderno è protetto contro i raggi UV per non sbiadire alla luce del sole

Design moderno: Chi l'avrebbe mai detto che la targa del tuo numero civico personalizzato potesse essere così elegante! I materiali moderni e la combinazione di colori rendono questa targa numero civico acciaio e vetro acrilico un tocco ben più accattivante e contemporaneo per la tua casa o proprietà rispetto a una banale mattonella numero civico esterno

Versatile: I nostri versatili numeri civici esterni acciaio possono essere utilizzati non solo per la casa, ma anche per ingressi di negozi, uffici, condomini o appartamenti – questa targa porta personalizzata è adatta a molti scopi diversi

Made in Germany: Il nostro numero civico in acciaio inox viene prodotto nelle splendide montagne della Germania

Personalizzabile: Clicca su "Personalizza ora" per inserire i tuoi dati e personalizzare la targa della tua casa con il tuo numero civico. Alla consegna, riceverai un numero civico di 160 x 110 mm, con 3 opzioni di installazione – colla siliconica, bulloni filettati con tasselli, oppure nessun materiale di fissaggio

Mosaici Guizzo Numero civico in Acciaio_12x12 cm_Incisione Via € 18.50 in stock 1 new from €18.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features numero civico con via in acciaio inox, adatto per l'esterno

misura: 12x12 cm

fissaggio mediante viti (non fornite) oppure con silicone neutro trasparente

compila il format per la tua personalizzazione, siamo sempre a disposizione anche via mail

prodotto artigianale italiano

Numeri civico da 15,5 cm, numeri stradali per esterni/esterni/edifici/appartamenti/cortile/casa-nero, numero 0-9 lettera A-B-C (1) € 6.15 in stock 1 new from €6.15

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Numeri civici da 15 cm, numero di indirizzo per esterni/esterni/edifici/appartamento/cortile/fattoria-nero, numero 0-9 lettera A-B-C

Numeri civici in porcellana e ceramica, personalizzati. Resistenza a VITA sui colori e sul supporto anche all'esterno. € 29.00 in stock 1 new from €29.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Porcellana INDELEBILE A VITA a qualsiasi agente atmosferico e chimico

Personalizzabile con il proprio nome di famiglia o nome proprio, numero e via

Personalizzabile con bandiere nazionali , cornici e/o fori

Personalizzabile con diversi colori e caratteri

Personalizzabile con immagine a vostra scelta

Numero civico personalizzato per esterno varie misure con spessore HD in laminato plastico da 3,2mm (Acciaio Spazzolato - Inciso Nero) € 15.90 in stock 1 new from €15.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Targa per esterno vari formati 8x12cm - 10x12cm - 12x18cm e colori, personalizzabili a proprio piacimento

Prodotto per uso esterno, resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Protezione Garantita

Facile da pulire con qualsiasi detergente, non viene rovinata la parte superficiale, si consiglia di utilizzare dei panni in microfibra per evitare graffi.

Personalizzazione ad-hoc, per ogni esigenza e gusto. Misure, Colori, Caratteri, modalità di fissaggio

Puoi scegliere tra il biadesivo, i fori ed il kit di fissaggio con Viti e Fischer. Personalizza Ora! READ Miglior Aspirapolvere Robot Lavapavimenti: le migliori scelte per ogni budget

Targa esterna moderna acrilico numero civico indirizzo segno casa effetto vetro # 01, grigio € 25.18 in stock 1 new from €25.18 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Placca acrilica in vetro trasparente smerigliato da 5 mm.

Pannello posteriore in alluminio spazzolato argentato da 3 mm.

Supporto in acciaio inox.

Circa 200 mm x 140 mm.

Spedizione rapida e gratuita

Graviers Design Numero civico personalizzabile in vetro acrilico + acciaio inox V2A 120 x 120 mm Antracite, Resistente alle intemperie, Antiruggine, Targa per porta d’ingresso, Made in Germany € 20.99 in stock 1 new from €20.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Resistente agli agenti atmosferici e alla ruggine: Grazie all'acciaio inossidabile V2A di alta qualità e al vetro acrilico tagliato al laser, questa targhetta personalizzata può resistere a vento e pioggia, senza temere la ruggine. Inoltre il vetro acrilico tagliato al laser del nostro numero civico moderno è protetto contro i raggi UV per non sbiadire alla luce del sole

Design moderno: Chi l'avrebbe mai detto che la targa del tuo numero civico personalizzato potesse essere così elegante! I materiali moderni e la combinazione di colori rendono questa targa numero civico acciaio e vetro acrilico un tocco ben più accattivante e contemporaneo per la tua casa o proprietà rispetto a una banale mattonella numero civico esterno

Versatile: I nostri versatili numeri civici esterni acciaio possono essere utilizzati non solo per la casa, ma anche per ingressi di negozi, uffici, condomini o appartamenti – questa targa porta personalizzata è adatta a molti scopi diversi

Made in Germany: Il nostro numero civico in acciaio inox viene prodotto nelle splendide montagne della Germania

Personalizzabile: Clicca su "Personalizza ora" per inserire i tuoi dati e personalizzare la targa della tua casa con il tuo numero civico. Alla consegna, riceverai un numero civico di 120 x 120 mm, con 3 opzioni di installazione – colla siliconica, bulloni filettati con tasselli, oppure nessun materiale di fissaggio

Mosaici Guizzo Numero civico in Acciaio_20 x 10 cm_Incisione Via € 25.90 in stock 1 new from €25.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features numero civico con via in acciaio inox, adatto per l'esterno

misure disponibili: 20x10 cm / 25x15 cm / 30X20 cm / 40x20 cm

fissaggio mediante viti (non fornite) oppure con silicone neutro trasparente

compila il format con la tua personalizzazione, siamo sempre disponibili anche via mail

prodotto artigianale italiano

Mosaici Guizzo Numero civico in Acciaio_10x10 cm_Incisione Via € 17.50 in stock 1 new from €17.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features numero civico con via in acciaio inox, adatto per l'esterno

misura: 10x10 cm

fissaggio mediante viti (non fornite) oppure con silicone neutro trasparente

compila il format per la tua personalizzazione, siamo sempre a disposizione anche via mail

prodotto artigianale italiano

Mosaici Guizzo Numero civico in Acciaio con Sbarra di Sostegno_20 x 6,5 cm € 19.00 in stock 1 new from €19.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features numero civico in acciaio inox, adatto all'esterno

si consiglia il fissaggio con silicone neutro oppure mediante due viti

lo stile è modificabile perché i numeri li realizziamo noi! Quindi non esitate a chiederci di personalizzare il vostro ordine!

compila il format per la tua personalizzazione, siamo sempre a disposizione anche via mail

prodotto artigianale italiano

Numero civico in acciaio inox adesivo, altezza 10 cm, numero civico design (1) € 8.90 in stock 1 new from €8.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 1 Model JGJNV197 Color 1

HERRAJES EVI Numero civico esterno, portale o garage, 16 cm, acciaio inox AISI 304, installazione adesiva (numero 9) (0660160CPAM9) € 18.01 in stock 1 new from €18.01

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Numero per porta di casa, portale o garage. Per cassetta delle lettere o parete esterna. Massima qualità.

Senza attrezzi. Installazione adesiva di qualità 3M. Facile, veloce e conveniente

Realizzato in acciaio inossidabile AISI 304 e finitura in acciaio opaco

Dimensioni: 160 mm di altezza (16 cm)

Fabbricazione europea e design moderno, di Herrades EVI. Garanzia e qualità

nanly-Numero Civico in Solido Acciaio Inossidabile 304,Aspetto Fluttuante, dimensioni: 10.2cm/4 pollici,facile da installare (Numero 2) € 12.49 in stock 1 new from €12.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features INSTALLAZIONE FACILE - Nanly nanici di numeri civici Non richiede attrezzi speciali al di fuori di un martello. I nostri numeri possono essere installati da chiunque in pochi minuti.

SISE-(Altezza)102mm (4in), (Larghezza)68mm(2.67in),spessore dell'acciaio inossidabile: 2mm(0.08in)

ASPETTO FLOTTANTE - Ogni numero è rifinito a pennello e ha tappi di montaggio nascosti lunghi 0,24 pollici (0,6 cm). Questi tappi nascosti conferiscono ai nostri numeri e lettere un moderno effetto fluttuante e sembrano galleggiare magicamente quando vengono visti di fronte.

ACCIAIO INOSSIDABILE - Uno dei nostri più grandi vantaggi rispetto ai nostri concorrenti è che i nostri prodotti sono realizzati con il miglior acciaio inossidabile 304. I nostri numeri e lettere sono estremamente resistenti e fatti per resistere alle condizioni più difficili. Viene fornito con un kit di montaggio di alta qualità realizzato anche in acciaio inossidabile 304.

SODDISFAZIONE DEL 100% GARANTITA - La soddisfazione del cliente è la nostra massima priorità. Tutti i nostri prodotti sono protetti dalla "Garanzia senza preoccupazioni" di 2 anni di nanly. È possibile ordinare diversi tipi, MOQ 30 pezzi per tipo. Si prega di inviare il vostro ordine alla nostra casella di posta elettronica, produrremo per voi al più presto possibile.

Mosaici Guizzo Numero civico in Ceramica incisa_Colore Bianco_Stile Liberty € 18.50 in stock 1 new from €18.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features numero civico in ceramica, incisione al laser, stile liberty

materiale resistente all'esterno

numero civico artigianale

misura: 10x10 cm

compila il format per la tua personalizzazione, siamo sempre a disposizione anche via mail

Generico Numero Civico Bianco in Metallo/PVC DiBOND Resistente per Esterno (Targa 12x8cm) € 12.90 in stock 1 new from €12.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features GENERALMENTE SPEDITO IN 1 GIORNO

Dopo aver effettuato l'acquisto basta inviare un messaggio specificando il numero civico e l'eventuale indirizzo o cognome e nome

Seguirà risposta con bozza grafica personalizzata

Realizzato in alluminio DiBOND con stampa diretta UV resistente agli agenti atmosferici

Spedizione con corriere tracciabile.

Mosaici Guizzo Numero civico in Acciaio con Fori (Tre CIFRE) + Incisione Laser_18,5x11,5 cm € 23.10 in stock 1 new from €23.10 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features numero civico in acciaio inox, incisione al laser

materiale resistente all'esterno, materiale di fissaggio non compreso

numero civico artigianale, made in Italy

compila il format per la tua personalizzazione, siamo sempre a disposizione anche via mail

descrizione: 18,5 x 11,5 cm

Generico Numero Civico in Alluminio DiBOND Resistente per Esterno casa (Alluminio Argento 10x10cm) € 12.90 in stock 2 new from €11.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features GENERALMENTE SPEDITO IN 1 GIORNO

Dopo aver effettuato l'acquisto basta inviare un messaggio specificando il numero civico e l'eventuale indirizzo o cognome e nome

Seguirà risposta con bozza grafica personalizzata

Realizzato in alluminio DiBOND con stampa diretta UV resistente agli agenti atmosferici

Spedizione con corriere tracciabile.

Numero civico di illuminazione solare YBwanli,10 LED, perline di luce bianca 6500K,numero civico solare luce con interruttore dimmer, impermeabile, numero di porta del garage giardino esterno € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Intelligente, a risparmio energetico, ad alta efficienza] 10 perline a luce bianca SMD LED da 6500K, durata di 50.000 ore, batteria integrata da 1200 mAh, nessuna necessità di alimentazione esterna. La piastra in silicio monocristallino migliora notevolmente l'efficienza di assorbimento dell'energia solare, non comporta costi di manutenzione e può funzionare a lungo in modo intelligente.

[Sensore intelligente] Illumina il crepuscolo e dai il benvenuto alla notte. I pannelli solari sulla porta brillano come lucciole di notte, illuminando la strada di casa. Con l'aiuto di sensori sensibili, i numeri civici solari vengono automaticamente illuminati, in modo che le persone e i veicoli in difficoltà possano vedere chiaramente i numeri civici entro 8-10 metri senza perdersi nel buio.

【Materiale impermeabile e durevole】il numero civico solare è realizzato in materiale avanzato PC + ABS. Robusto, resistente al calore, al vento e alla neve, grado di impermeabilità IP44 ed eccellente fattura, può resistere a tutti i tipi di maltempo.

【Idea fai da te】la scatola contiene 3 serie di numeri da 0 a 9 e 1 serie di lettere dalla A alla Z, 2 griglie numeriche fisse e 2 parti a vite per l'installazione. Puoi decorare le luci del numero civico in base alle tue esigenze. Può essere installato in cancelli, garage, giardini e qualsiasi altro luogo di cui hai bisogno.

【Facile da installare】 È facile da installare sulla parete, non sono necessari cavi e l'altezza di installazione ideale è compresa tra 1,8 ma 2 m, accendi la luce del numero civico a LED del sensore solare intelligente che proteggerà la tua casa qui! READ Germania: elezioni non decise prima, afferma il 55% degli elettori

NUMERO CIVICO IN ALLUMINIO STAMPATO CON FORI LATERALI € 16.90 in stock 1 new from €16.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features TARGA/NUMERO CIVICO IN ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO SPESSORE 2 MM

DIMENSIONI 15X10 CM

RESISTENTE ALLE INTEMPERIE, ADATTO ALL'ESTERNO

STAMPATO IN DIGITALE CON TECNOLOGIA UV E RESINATURA LUCIDA SULLA PARTE STAMPATA

COMODI FORI PER IL FISSAGGIO

