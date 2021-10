Home » Articoli per la casa Miglior Orologio Thun Da Parete: le migliori scelte per ogni budget Articoli per la casa Miglior Orologio Thun Da Parete: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

THUN - Orologio a Pendolo - Living, Arredare la casa - Idea Regalo - Linea Elegance - Ceramica, Meccanismo in Plastica - 30,2x6,17x26 cm h € 100.00

€ 94.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

PRODOTTO - Orologio a Pendolo
CATEGORIA - Living, Arredare la casa

CATEGORIA - Living, Arredare la casa

CURA DEL PRODOTTO - Pulire esclusivamente con un panno morbido asciutto; batteria a stilo LR6 1,5 V
MATERIALI - Ceramica, Meccanismo in Plastica

MATERIALI - Ceramica, Meccanismo in Plastica

DIMENSIONI - 30,2x6,17x26 cm h

THUN Orologio A Pendolo Gatto E Uccellino € 119.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Collezione: thun
Materiale: ceramica

Materiale: ceramica

Cura: usare esclusivamente batterie stilo lr6 1,5v e inserirle nel senso indicato sul'astuccio; la batteria ha durata di circa un anno; per regolare l'ora utilizzare l'apposita rotella sul retro del meccanismo; l'orologio si mette automaticamente in movimento; usa esclusivamente un panno morbido asciutto per la pulizia; evita che vengano a contatto con acqua e liquidi o prodotti aggressivi; ricorda che la ceramica è fragile e va trattata con cura;
Peso (kg): 1,001

Peso (kg): 1,001

THUN ® - Orologio da Parete con Farfalla e Fiore € 79.00

MATERIALI - ceramica; meccanismo in plastica

CURA DEL PRODOTTO - usa esclusivamente un panno morbido asciutto per la pulizia; evita che vengano a contatto con liquidi o prodotti aggressivi; questo prodotto non è un giocattolo. Prodotto non adatto a bambini di età inferiore ai 14 anni. Utilizzare solo in presenza di un adulto. Evita il contatto con acqua.
DIMENSIONI - 18,5x4,7x21,5 cm h

DIMENSIONI - 18,5x4,7x21,5 cm h

THUN - Orologio da Parete a Forma di Quadrifoglio con Coccinella - Accessori per la Casa - Ceramica - 33,3 x 32 x 9,1 cm € 99.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

PRODOTTO - Orologio da parete a forma di quadrifoglio
CATEGORIA - Living, Arredare la casa

CATEGORIA - Living, Arredare la casa

CURA DEL PRODOTTO - Pulire esclusivamente con un panno morbido asciutto; evita il contatto con acqua e liquidi/prodotti aggressivi. Ricorda che la ceramica è fragile e va trattata con cura. Non idoneo al contatto con alimenti
MATERIALI - Ceramica

MATERIALI - Ceramica

DIEMENSIONI - 33,3x32x9,1 cm

THUN ® - Orologio da Parete con Fiori, Coccinelle e quadrifogli Portafortuna € 105.00

1 used from €105.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

MATERIALI - ceramica; meccanismo in plastica

CURA DEL PRODOTTO - usa esclusivamente un panno morbido asciutto per la pulizia; evita che vengano a contatto con liquidi o prodotti aggressivi; questo prodotto non è un giocattolo. Prodotto non adatto a bambini di età inferiore ai 14 anni. Utilizzare solo in presenza di un adulto. Evita il contatto con acqua.
DIMENSIONI - Ø 26 cm; profondità 4,5 cm

DIMENSIONI - Ø 26 cm; profondità 4,5 cm

THUN Orologio da Parete Primavera € 105.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Lasciati ispirare dall'armonia dello stile e del decoro floreale THUN ispirato alla primavera con l'orologio da parete in ceramica decorata a mano. Un'elegante idea regalo che impreziosirà le pareti di ogni living.
ceramica; meccanismo in plastica
ø 26 cm , 4,5 cm larghezza

ceramica; meccanismo in plastica

ø 26 cm , 4,5 cm larghezza

usa esclusivamente un panno morbido asciutto per la pulizia evita che vengano a contatto con liquidi o prodotti aggressivi ; questo prodotto non è un giocattolo. prodotto non adatto a bambini di età inferiore ai 14 anni. utilizzare solo in presenza di un adulto; per lo smaltimento guardare e conservare il booklet raee policy evita il contatto con acqua; ricorda che la ceramica è fragile e va trattata con cura; non idoneo al contatto con alimenti;

THUN Orologio da Tavolo Annaffiatoio E Fiori € 69.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Collezione: teddy
Materiale: ceramica

Materiale: ceramica

Cura: usa esclusivamente un panno morbido asciutto per la pulizia; evita il contatto con acqua, liquidi e prodotti aggressivi; ricorda che la ceramica è fragile e va trattata con cura; non idoneo al contatto con alimenti
Peso (kg): 0,66

Peso (kg): 0,66

THUN - Orologio da Parete Tondo con Fiori - Living, Arredare la casa - Idea Regalo - Ceramica - Ø 18,5 cm, profondità 4,7 cm € 79.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

PRODOTTO - Orologio da Parete Tondo con Fiori
CATEGORIA - Living, Arredare la casa

CATEGORIA - Living, Arredare la casa

CURA DEL PRODOTTO - Pulire esclusivamente con un panno morbido asciutto, evita il contatto con liquidi o prodotti aggressivi, la ceramica è fragile e va trattata con cura
MATERIALI - Ceramica
DIMENSIONI - Ø 18,5 cm, Profondità 4,7 cm

MATERIALI - Ceramica

DIMENSIONI - Ø 18,5 cm, Profondità 4,7 cm

THUN - Orologio da parete tondo in ceramica - Living, orologi - Idea regalo - Ø 18,5 cm; profondità 4,7 cm € 79.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

MATERIALE - CERAMICA

CURA - pulire esclusivamente con un panno morbido asciutto; evita il contatto con liquidi o prodotti aggressivi: ricorda che la ceramica è fragile e va trattata con cura; non idoneo al contatto con alimenti
MISURE - Ø 18,5 cm; profondità 4,7 cm

MISURE - Ø 18,5 cm; profondità 4,7 cm

THUN ® - Orologio da Parete con quadrifogli e Coccinella Portafortuna € 79.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

MATERIALI - ceramica; meccanismo in plastica

CURA DEL PRODOTTO - usa esclusivamente un panno morbido asciutto per la pulizia; evita che vengano a contatto con liquidi o prodotti aggressivi; questo prodotto non è un giocattolo. Prodotto non adatto a bambini di età inferiore ai 14 anni. Utilizzare solo in presenza di un adulto. Evita il contatto con acqua.
DIMENSIONI - 18,5x4,7x21,5 cm h

DIMENSIONI - 18,5x4,7x21,5 cm h

THUN - Orologio Tondo da Parete con Fiori e Farfalle - Living, Orologi - Idea Regalo - Linea Prestige - Ceramica; meccanismo Orologio in plastica - 25x25x5,5 cm € 149.00

PRODOTTO - Orologio Tondo da Parete con Fiori e Farfalle
CATEGORIA - Living, Orologi

CATEGORIA - Living, Orologi

CURA DEL PRODOTTO - questo prodotto non è un giocattolo. Pulire con un panno morbido asciutto; evita il contatto con acqua e liquidi/prodotti aggressivi; la ceramica è fragile e va trattata con cura
MATERIALI - Ceramica; meccanismo orologio in plastica
DIMENSIONI - 25x25x5,5 cm

MATERIALI - Ceramica; meccanismo orologio in plastica

DIMENSIONI - 25x25x5,5 cm

THUN-Orologio da Parete Country con Coccinella Portafortuna € 105.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

ceramica; meccanismo in plastica
22,2x4,7x23 cm h

22,2x4,7x23 cm h

pulire esclusivamente con panno morbido asciutto; questo prodotto non è un giocattolo. Prodotto non adatto a bambini di età inferiore ai 14 anni; utilizzare batterie di alta qualità

THUN - Orologio da Parete Quadrato Decorato con Girasoli - Accessori per la Casa - Linea Country - Ceramica - 20,3 x 14,5 x 9,2 cm € 103.11

PRODOTTO - Orologio da parete
CATEGORIA - Living, Arredare la casa

CATEGORIA - Living, Arredare la casa

CURA DEL PRODOTTO - Pulire esclusivamente con un panno morbido asciutto; evita il contatto con acqua e liquidi/prodotti aggressivi. Ricorda che la ceramica è fragile e va trattata con cura. Non idoneo al contatto con alimenti
MATERIALI - Ceramica
DIEMENSIONI - 20,3x14,5x9,2 cm

MATERIALI - Ceramica

DIEMENSIONI - 20,3x14,5x9,2 cm

THUN ® - Orologio da Tavolo Coppia sposini € 74.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

MATERIALI - caramica; meccanismo orologio in plastica

CURA DEL PRODOTTO - batterie a bottone LR44 1,5 V (non comprese); pulire esclusivamente con un panno morbido asciutto; evita il contatto con acqua e liquidi/prodotti aggressivi; ricorda che la ceramica è fragile e va trattata con cura; non idoneo al contatto con alimenti;
DIMENSIONI - 17x7x14,5 cm

DIMENSIONI - 17x7x14,5 cm

SOLEDI Orologio da Parete Fai da Te Orologio da Muro Adesivo Facile da Montare Moderno Orologio da Parete Silenzioso Usato per Decorare la Parete Vuota di Casa € 19.99

€ 17.84

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

【Orologio Fai-da-Te, Facile da Montare】 Orologio da parete fai da te, il diametro regolabile più piccolo è di 60 cm, il più grande è di 120 cm. Accessori completi e facile installazione (seguire le istruzioni).È una buona idea usare gli orologo da muro design per riempire le pareti vuote. Acquista ora l'orologio da parete e goditi un felice momento fai-da-te con la tua famiglia

【Tre Tipi di Stile, Orologio da Muro Adesivo】Orologio da parete adesivo con schiuma EVA tridimensionale, mostra un effetto 3D. Il orologio da parete adesivo ha tre stili , argento e nero(si prega di visitare il nostro negozio per scegliere). Scegliere in base allo stile di decorazione interna, Il Suo amico vedrà questo grande ornamento e lo loderà

【Preciso e Silenzioso】 Movimento del puntatore silenzioso e preciso, con una precisione di circa 1 secondo al giorno, alimentato da batterie AA e certificato CE, che può ridurre efficacemente il consumo energetico e prolungare la durata. Questo orologio da parete silenzioso può darti una notte tranquilla

【Materiali di Alta Qualità, Sicuri e Durevoli】 Questo orologio da muro moderno utilizza schiuma EVA e specchio acrilico, resistente, ecologico, non facile da deformare e facile da installare e rimuovere. Puntatore in alluminio, peso leggero, tempo più preciso. Il chiodo non danneggia il muro, basta un martello per installarlo

【Confezione Squisita, Regalo Fantastico】SOLEDI orologio è un orologio da parete moderno, orologio da parete decorativo, ideale per decorare soggiorno, camera da letto, corridoio, ristorante, ufficio, albergo. Dotato della confezione squisita, è un regalo meraviglioso per la famiglia e gli amici

Meccanismo Orologio per Sostituire il Movimento al Quarzo di Un Orologio da Muro Pentolo Tavolo Meccanismi Orologi da Parete Silenzioso con Lancette delle Ore Minuti e Secondi per Filetto tra 0-16mm € 10.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

OTTIMO LA RIPARAZIONE -LA SOSTITUZIONE O FARE UN OROLOGIO-E' un ottimo meccanica per sostituire il movimento rotto di un orologio a riparare orologi o sostituire le

ADATTO PER IL MOVIMENTO VECCHIO O ROTTO HA LA TAGLIA DI - Lo spessore massimo del quadrante0-11mm(1/2 pollici); la lunghezza massimo del dado 0-22mm(15/16 pollici);La Lunghezza del filetto tra 0-16mm.

SILENZIOZI PRECISO E FACILE DA INSTALLARE - è molto elegante, preciso e senza il rumore di ticchetto,Lei senta girare solo se Lei preme sopra un orecchio,molto facile a installaro

INCLUDE TRE LANCETTE (ORE MINUTI E SECONDI)- Montaggia molto semplice, si è molto adattato perfettamente all'orologio su cui Lei effettuato la sostituzione

ADATTO PER LA PERSONA -A chi ama il bricolage e agli artisti che vogliono realizzare un orologio senza spendere una fortuna nel movimento.

THUN - Orologio Digitale da Comodino - Linea Elegance - Ceramica - 16,1x11,7x6,3 cm h € 59.89 in stock 3 new from €59.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PRODOTTO - Orologio digitale Elegance

CATEGORIA - Camera, Arredare la camera

CURA DEL PRODOTTO - pulire esclusivamente con un panno morbido asciutto. È possibile impostare orario (in 2 formati), giorno e gradi (°C o °F). Dotato di funzione sveglia e luce di illuminazione. Batterie 1.5V AAA (non incluse)

MATERIALI - ceramica, meccanismo digitale

DIMENSIONI - 16,1x11,7x6,3 cm h

THUN ® - Orologio da Parete Country con Tulipano e Uccellino € 105.00 in stock 8 new from €105.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features MATERIALI - ceramica; meccanismo in plastica

CURA DEL PRODOTTO - usa esclusivamente un panno morbido asciutto per la pulizia; evita che vengano a contatto con liquidi o prodotti aggressivi; questo prodotto non è un giocattolo. Prodotto non adatto a bambini di età inferiore ai 14 anni. Utilizzare solo in presenza di un adulto. Evita il contatto con acqua.

DIMENSIONI - Ø 26 cm; profondità 4,5 cm

THUN ® - Orologio da Tavolo con Coccinella € 64.00 in stock 6 new from €64.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features MATERIALI - ceramica; meccanismo in plastica

CURA DEL PRODOTTO - batterie a bottone LR44 1, 5 V (non comprese); la batteria ha durata di circa 1 anno; pulire esclusivamente con un panno morbido asciutto; evita il contatto con acqua e liquidi/prodotti aggressivi; ricorda che la ceramica è fragile e va trattata con cura; non idoneo al contatto con alimenti;

DIMENSIONI - 20,3x9,14x12,3 cm h

Vangold Adesivo da Parete con Orologio Moderno Senza Cornice, in Metallo, con Specchio in Acrilico, 3D, Ideale per Fai da Te e Decorare la casa-2 Anni di Garanzia (Argento) € 34.99

€ 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features GARANZIA - Rimborso completo per 30 giorni e garanzia di 2 anni, Vi preghiamo di contattarci in caso di problemi e di ottenere una sostituzione gratuita senza restituzione

MOVIMENTO SILENZIOSO - Vi darà una notte tranquilla, riducendo al minimo il consumo energetico e prolungando in modo efficace la vita del movimento

FACILE DA INSTALLARE - Il pacchetto include adesivi autoadesivi e righello ausiliario per una più facile installazione. Ogni specchietto ha una pellicola protettiva, si prega di staccare dopo l'installazione

DESIGN MODERNO - Large Size for Wall Decoration, la superficie dello specchio acrilico consente alla tua camera di ottenere un'atmosfera elegante e moderna

Goditi il DIVERTIMENTO del fai-da-te - Puoi progettare la posizione e le dimensioni dell'orologio come preferisci, allo stesso tempo, ti divertirai con il fai-da-te con la tua famiglia e gli amici READ Miglior Asse Da Stiro Gimi: le migliori scelte per ogni budget

THUN - Orologio Digitale con Gatto - Complementi d'Arredo, Living - Idea Regalo - Linea Country - Ceramica, Meccanismo Digitale - 17 cm l € 41.73

€ 39.29 in stock 1 new from €39.29

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PRODOTTO - Orologio Digitale con Gatto

CATEGORIA - Complementi d'Arredo, Living

CURA DEL PRODOTTO - N/A

MATERIALI - Ceramica, Meccanismo Digitale

DIMENSIONI - 17 cm l

HUABEI 30 cm Orologio da Parete di Legno Silenzioso Stile Vintage Decorazione a Muro (Rosa) € 18.89 in stock 2 new from €18.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ★Decorazione ideale: retro design stile rustico oceano spiaggia arrugginita, orologio da parete caffè Parigi. Una perfetta combinazione di carta patinata pesante e legno MDF addensato (materiale ecologico, non vero legno). Resistente all'umidità e alla muffa, può mantenere il viso colorato e bello per molti anni, aggiungere più colori alla tua casa.

★DESIGN ATTRAENTE: Classico ed elegante e sembra grande sul muro della sua casa, aula, terrazza, sala da pranzo, cucina ed ufficio. Godetevi un display d'epoca sul muro con il disegno di moda a disposizione, è la migliore decorazione per Lei.

★Silenzioso : Questo orologio silenzioso è completamente silenzioso, mantiene un tempo preciso, movimento di scansione 12888 di qualità, azionato da 1 batteria al carbone di zinco AA o Heavy Duty. Questo orologio ha la lancetta dei secondi rossa che gira senza intoppi senza spunta, senza rumore, non sveglia mai a mezzanotte, avere un sonno profondo migliore.

★Quadrante di grandi dimensioni con numeri romani antichi di grandi dimensioni, può essere visto facilmente e chiaramente anche attraverso la stanza. Quadrato e senza vetro faccia come la copertina, inoltre non cattura l'abbagliamento. Orologio da parete leggero, è facile da appendere ovunque.Diametro: 12 pollici.

★Ampia slot per unghie per un'installazione semplice e veloce. Utilizza 1 batteria "AA" - non inclusa (Nota: il lato positivo della batteria deve essere inserito per primo)

Orologio Da Parete Moderno - Decorazioni Casa, Soggiorno, Cucina - Silenzioso - Arredamento Da Muro Accessori Casa Placcato Argento Senza Ticchettio Copertura In Vetro Anti-Graffio 30 CM Vilixon € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ELEGANZA e STILE: con la cornice e il quadrante placcato in argento rendono il tuo ambiente elegante e con uno stile moderno. è l'ideale per ufficio, soggiorno, cameretta, salotto, cucina, sala, stazione, bagno o un'attività commerciale. l'orologio da parete completerà il vostro arredo perfetto.

✅BASTA RUMORE: con il nostro movimento SWEEP non sentirete più il ticchettio. Movimento delle lancette a scorrimento continuo di 3°generazione ultra-silenzioso. Movimenti precisi per garantire un tempo preciso in un ambiente silenzioso. L'orologio garantisce un buon sonno e un ambiente di lavoro d'ufficio e casalingo.

✅Al QUARZO: con il movimento al quarzo avrete una precisione costante dell'ora e per una durata continua a basso consumo. Lo stile moderno abbinato a uno stile vintage per un arredamento senza tempo. Un accessorio che non può mancare nel vostro arredamento ideale. Alimentato da 1 batteria AA (Nota: la batteria non è fornita. Non utilizzare batterie alcaline. Una corrente troppo grande danneggerà il movimento)

✅DESIGN MODERNO: è stato studiato questo tipo di design con i colori pendant argento per offrire il nostro orologio in ogni ambiente. Ottimo per salotto, cucina, camere, uffici. Il suo design accattivante lo rende unico nel suo genere. La grande copertura trasparente in vetro, la resistente cover posteriore in plastica priva di BPA, il telaio in ABS, il puntatore in acciaio, le lancette in alluminio rendono l'orologio di ottima qualità, resistente al freddo e alle alte temperature.

✅GARANZIA E REGALO: certi dell'eccellenza della qualità del nostro prodotto, offriamo 30 giorni senza problemi restituzione e rimborso, 6 mesi di garanzia di sostituzione.Provvista di confezione regalo ottima per una meravigliosa figura con parenti e amici. Confezione argento abbinata al colore argentato dell'orologio da parete

Hellery HR9865 + 903 Orologi da Parete al Quarzo Meccanismo A Pendolo con Meccanismo A 3 Lancette, Kit di Sostituzione delle Parti di Riparazione della Casa C € 9.58 in stock 2 new from €9.58 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Buona fornitura di orologi fai-da-te: adatta per riparare, sostituire le parti rotte di un orologio o servire come materiale per il lavoro manuale per realizzare un orologio da soli.

Ampia applicazione: sono adatti per ricami a punto croce, tridimensionali, orologio artigianale, orologio da disegno senza cornice e particolarmente adatti per parti di movimento di ricambio per orologi da parete al quarzo fai-da-te, ecc.

Modello di movimento: HR9865 + 903

Misura: lunghezza lancetta: lunghezza lancetta delle ore totale: ca. 90mm (3,54 pollici); Lunghezza totale della lancetta dei minuti: ca. 120 mm (4,72 pollici); lunghezza della lancetta dei secondi: ca. 100 mm (3,94 pollici)

Dimensioni: lunghezza totale dell'albero: 20 mm (0,8 pollici); Lunghezza filetto: 11,7 mm (0,5 pollici); adatto per pannelli di orologi con spessore di 8 mm / 0,3 pollici

DEKORI - Orologio da Parete Cucina con Uccellini a Pendolo. Preciso e Silenzioso. Arreda e Rallegra ogni Ambiente della Casa. DEKORI, Made In Italy. € 39.00 in stock 1 new from €39.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ️ 100% MADE IN ITALY – Progettato e realizzato esclusivamente da DEKORI in Italia. Tutti i prodotti che recano il nostro marchio sono inconfondibili, pensati per chi ama circondarsi di cose belle e di qualità.

DESIGN MODERNO – Il design unico e originale i colori allegri renderanno la tua stanza un ambiente elegante e moderno. Adatto per decorare il salotto, la cameretta, la sala da pranzo, la cucina, l'ufficio, l'ingresso e ogni ambiente al quale vuoi dare un tocco di colore.

✔️ QUALITA’ – Utilizziamo solo materiali e accessori di prima scelta. Orologio realizzato in HDF (derivato del legno molto resistente), rifinito a mano con vernici a base d’acqua. Stampato in alta definizione sul legno. Quadrante ben leggibile con lancette in legno abbinate nel colore. Controlliamo scrupolosamente che non ci siano imperfezioni a livello estetico e curiamo il confezionamento.

MECCANISMO – Nelle nostre creazioni montiamo un meccanismo di primissima qualità. Tutti i nostri orologi subiscono un rigoroso controllo qualità per assicurarne il corretto funzionamento. Il meccanismo, alimentato da una batteria AA (non inclusa) è preciso e silenzioso. Per questo i nostri orologi possono essere installati in tutti gli ambienti della casa.

IDEA REGALO – Gli orologi DEKORI hanno una bellissima confezione che esalta l’artigianalità del prodotto. Perfetto come regalo per la famiglia o per gli amici, con questa elegante confezione riuscirai a stupire le persone a cui tieni di più.

THUN ® - Orologio Girasole € 229.90 in stock Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Collezione: thun

Materiale: ceramica

Cura: usa esclusivamente un panno morbido asciutto per la pulizia; evita che vengano a contatto con liquidi o prodotti aggressivi (profumo, sapone, detergenti, lozioni corpo); dopo lâ€utilizzo riponi con cura il tuo bijoux, possibilmente in un panno morbido

Amazon Brand - Umi Orologio da Parete a Forma D'albero, Silenzioso € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Movimento al quarzo: il movimento al quarzo assicura la massima precisione e il minimo consumo energetico.

Silenzioso: le lancette non producono rumore e non ti distraggono mentre lavori o quando cerchi di dormire.

Design unico: a forma di albero, con numeri arabi grandi e lancetta nera per una facile lettura.

Materiale: realizzato in legno composito leggero ma robusto. Alimentato da una batteria AA (non inclusa).

Dimensioni: l'orologio misura 28,5 x 28,5 cm e pesa 204 g.

Hicarer Meccanismo di Movimento dell'Orologio al Quarzo con Pendolo Lungo dell'Asse del Movimento del Pendolo (Lunghezza dell'albero 4/5 Pollici/ 20 mm) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Buon pacchetto: viene fornito con scatola di cartone blister appositamente progettato e istruzioni, comodo da trasportare e utilizzare

Dimensioni del meccanismo dell'orologio: lunghezza totale dell'asse di 20 mm (0,79 pollici), la lunghezza del filo è di 11,7 mm (0,46 pollici); Salto del secondo movimento, adatto per 4 - 8 mm (0,16 - 0,31 pollici) pannello orologio di spessore

Misura dal centro del foro alla punta: la lancetta delle ore ca. 80 mm/ 3,1 pollici; La lancetta dei minuti è di ca. 110 mm/ 4,3 pollici di lunghezza; I secondi tappi sono ca. 7 mm/ 0,28 pollici

Facile da installare: i kit di movimento a pendolo sono facili da installare; Design semplice ed elegante, queste parti di ricambio si adattano bene ai diversi stili di cornice dell'orologio

Nota: quando si installa questo kit di movimento dell'orologio, si prega di tenere la lancetta delle ore e la lancetta dei minuti in parallelo, e controllare le taglie prima dell'acquisto

THUN-Orologio da Parete Unisex con Koala € 73.50 in stock 6 new from €73.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features È l'ora di decorare la cameretta dei più piccini con l'orologio da parete THUN. Perfetto per regalare un tocco di colore e allegria in più alla stanza di bimbi e bimbe. Realizzato in ceramica decorata a mano per un regalo unico dallo stile inconfondibile, impreziosito dalla dolcezza del koala.

ceramica; meccanismo in plastica

20,5x4,7x20,5 cm h

usa esclusivamente un panno morbido asciutto per la pulizia evita che vengano a contatto con liquidi o prodotti aggressivi ; questo prodotto non è un giocattolo. prodotto non adatto a bambini di età inferiore ai 14 anni. utilizzare solo in presenza di un adulto; per lo smaltimento guardare e conservare il booklet raee policy evita il contatto con acqua; ricorda che la ceramica è fragile e va trattata con cura; non idoneo al contatto con alimenti; READ Miglior Guanciale Piuma D'Oca: le migliori scelte per ogni budget

Orologio da parete MagicPro pavone € 89.00 in stock 1 new from €89.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Movimento silenzioso e senza ticchettio, funzionamento a batteria al quarzo di alta qualità. Richiede una batteria AA al carbonio (non inclusa)

Dimensioni: altezza: 70 cm

Istruzioni: per impostare l'orologio, assicurarsi che sia le lancette delle ore che dei minuti siano affrontate da 30 cm

Perfetto come regalo per l'inaugurazione della casa, come regalo per le

Ottimi colori e look elegante, ottima scelta per decorazioni da parete

