Delonghi vasca cestello ciotola forno Pangourmet Fornaio EOB2071 EOB20712 € 45.98 in stock 1 new from €45.98 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number B08JVLG4XJ_localization

7011811571 PALA IMPASTATRICE PER FORNETTO DE LONGHI PANGOURMET EOB2071, EOB20712, EOB2071J € 14.99 in stock 2 new from €14.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pala impastatrice smaltata per macchina del pane Il Fornaio DELONGHI.

Modelli: EOB2071

Per il cestello ordinare: 7311810001

De'Longhi EO32852 Sfornatutto MAXI Forno Elettrico, 32 Litri, 2200 W, Nero € 265.00

€ 189.90 in stock 8 new from €189.90

7 used from €142.43

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SFORNATUTTO: forno elettrico con capacità 32 litri con spegnimento automatico e segnale acustico di fine cottura

REGOLABILE: cucina alla perfezione tutte le tue ricette grazie al termostato regolabile da 80 a 220°C

SETTE FUNZIONI DI COTTURA: cottura ventilata Heat Convection, cottura tradizionale, grill, funzione gratinatura, scongelamento, girarrosto, mantenimento in caldo; tre elementi riscaldanti

FACILE DA USARE: interno antiaderente per una facile pulizia e pannello intuitivo con tre manopole multifunzione; luce interna; termostato regolabile

ACCESSORI INCLUSI: 2 griglie, leccarda smaltata, spiedo girarrosto con impugnatura

DELONGHI PIATTO TEGLIA ANTI ADERENTE 25x29 cm FORNO SFORNATUTTO PANGOURMET € 22.00 in stock 3 new from €22.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 5511810388

De'Longhi EO32752 Sfornatutto MAXI, Forno elettrico, Termostato da 80° a 220°C, 2200 W, Plastica, 32L, Nero/Argento, 53.5 x 46.5 x 34.5 cm € 245.00

€ 189.00 in stock 28 new from €189.00

6 used from €162.04

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SFORNATUTTO: forno elettrico con capacità 32 litri con spegnimento automatico e segnale acustico di fine cottura

REGOLABILE: cucina alla perfezione tutte le tue ricette grazie al termostato regolabile da 80 a 220°C

SEI FUNZIONI DI COTTURA: cottura ventilata Heat Convection, cottura tradizionale, grill, funzione gratinatura, scongelamento, mantenimento in caldo; tre elementi riscaldanti

FACILE DA USARE: interno antiaderente per una facile pulizia e pannello intuitivo con tre manopole multifunzione; luce interna; termostato regolabile

De’Longhi EO20792 Forno Elettrico, 20 Litri, 7 funzioni cottura, Timer, 1300 watt, Nero € 150.00

€ 99.99 in stock 28 new from €99.69

2 used from €92.14

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SFORNATUTTO: forno elettrico con capacità 20 litri con spegnimento automatico

REGOLABILE: cucina alla perfezione tutte le tue ricette grazie al termostato regolabile da 100 a 200°C

SETTE FUNZIONI DI COTTURA: forno ventilato, forno tradizionale, grill, girarrosto, scongelamento, mantenimento in caldo, cottura dal basso

FACILE DA USARE: timer 120' e pannello intuitivo con tre manopole multifunzione; luce interna; termostato regolabile

PRATICO: Porta doppio vetro, cavità interna antiaderente; luce interna

De'Longhi EO 24752 Sfornatutto MIDI Forno Elettrico, 24 Litri, 2000 W, Argento € 220.00

€ 184.76 in stock 20 new from €161.15

4 used from €120.86 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SFORNATUTTO: forno elettrico con capacità 24 litri con spegnimento automatico e segnale acustico di fine cottura

REGOLABILE: cucina alla perfezione tutte le tue ricette grazie al termostato regolabile da 100 a 220°C

SETTE FUNZIONI DI COTTURA: heat convection, cottura tradizionale, grill, gratinatura, scongelamento, mantenimento in caldo, cottura dal basso

FACILE DA USARE: timer 120' e pannello intuitivo con tre manopole multifunzione; luce interna; termostato regolabile

ACCESSORI INCLUSI: due griglie in acciaio inossidabile, leccarda in teflon, vassoio raccogli briciole

De'Longhi BQ60 Barbecue elettrico con griglia e Bistecchiera, 1900 W, Grigio € 105.00

€ 78.99 in stock 25 new from €78.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features BARBEQUE ELETTRICO: prepara in modo pratico e salutare ottimi piatti di carne, pesce o verdure

DOPPIA GRIGLIA IN ACCIAIO INOX: il doppio grill girevole brevettato (28x27 cm) permette di girare il cibo facilmente senza rovinarlo

FACILE DA PULIRE: la pulizia e' facile grazie alla pratica vaschetta raccogli gocce removibile e compatta

SENZA FUMO: la vaschetta raccogli gocce removibile puo' essere riempita d'acqua per cuocere alla griglia senza produrre fumo

SICURO: impugnature griglia e scocca in materiale termoisolante, interruttore acceso/spento con indicatore di funzionamento e microinterruttore di sicurezza

DELONGHI GRIGLIA FORNO SFORNATUTTO PANGOURMET EO1490 EO1452 EO1455 EOB2071 € 14.93 in stock 2 new from €14.93 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 6118105500

Bear Friggitrice ad aria, 3L Friggitrice Senza Olio, 1350W 7 Programmi Friggitrice a Multifunzional, Tempo Temperatura Regolabili, BPA FREE, con Spegnimento Automatico Protezione [CE Certificazione] € 57.99 in stock 1 new from €57.99

1 used from €57.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Fornisci Comodità Alla tua Famiglia: Grande capacità di 3L, molto adatto per l'uso familiare di 2-3 persone. Rispetto al normale Friggitrice, Bear la Senza Olio Friggitrice ad Aria può ridurre la quantità di grasso durante il processo di cottura. Quando si utilizza una friggitrice ad aria, è possibile rendere i piatti più deliziosi e accelerare la velocità di preparazione della cena.Cuoce più velocemente con riduzione 85% calorie, utile per friggere, arrostire e grigliare.

Grande Capacità & Multifunzione: Grande capacità di 3L, molto adatto per l'uso familiare di 2-3 persone. 7 Programmi di utilizzo, Soddisfa il tuo uso quotidiano in cucina, rendi la cucina più facile!

Facile da Usare: 2 pulsanti rotondi, basta girare le manopole tempratura e timer secondo i cibi, la delizia servirà subito alla sua tavola. Colore verde retrò, semplice e bello, rendono la tua cucina più attraente.

Sano e delizioso: Bear Friggitrice ad Aria Cottura a 360 ° con aria calda, rendi croccanti le patatine fritte la bistecca diventa tenera e succosa. riduzione 85% calorie, Oltre a portarti cibo delizioso, garantisce anche la tua salute.

Ottimo Servizio Post Vendita & Certificazione: Bear Friggitrice ad aria avere Auto-spegnimento protezione, BPA PFOA Free. Con più certificazioni come CE/ ROHS/ EMC/ GS/ CB/ ERP/ LFGB/ ETL, quindi puoi usarlo con fiducia. Se hai domande su Friggitrice ad aria, non esitare a contattarci.

De'Longhi Icona Vintage ECOV 311.BG Macchina da Caffè Espresso Manuale e Cappuccino, Caffè in Polvere o in Cialde E.S.E., 1100 W, Beige € 180.00

€ 111.90 in stock 20 new from €111.90

59 used from €83.93

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Usa le cialde ESE o il caffè macinato con il portafiltro a doppia funzione brevettato.

Il sistema Cappuccino significa che mescola vapore, aria e latte producendo una crema ricca

2 termostati separati per controllare la temperatura dell'acqua e del vapore

Il sistema autoadescante significa che è sempre pronto all'uso

Sistema antigoccia. Pressione della pompa (bar): 15

De' Longhi Alicia PLUS EMKP 42.B Caffettiera Moka Elettrica 2/4 Tazze, Funzione Orzo, con Spegnimento Automatico e Mantenimento in Caldo, 450 W, Grigio/Nero € 84.00

€ 53.50 in stock 25 new from €53.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 2 O 4 TAZZE: lo speciale adattatore permette di preparare 2 o 4 tazze di caffè

VERSATILE: scegli una delle opzioni della funzione Aroma (leggero, medio o forte) per il caffè macinato e prepara anche caffè d'orzo con l'apposita funzione

FACILE DA USARE: contenitore e coperchio trasparenti per controllare la preparazione del caffè

FUNZIONE MANTENIMENTO IN CALDO: mantiene il caffè caldo per 30 minuti

SPEGNIMENTO AUTOMATICO: la moka elettrica si spegne da sola quando il caffè è pronto ed è dotata di timer programmabile per 24 ore

De'Longhi EC 201.CD.B Macchina da Caffè per Espresso e Cappuccino, Caffè in Polvere o in Cialde E.S.E., Spegnimento AUtomatico, Serbatoio Estraibile, 1100 W, Nero € 120.00

€ 84.99 in stock 14 new from €84.99

105 used from €60.74

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CAPPUCCINO SYSTEM: puoi miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma per la tua bevanda al latte preferita

PORTA FILTRO: macchina da caffè dotata di un porta filtro con dispositivo crema per utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde E.S.E.

FACILE DA USARE: con una sola manopola puoi fare tutto: accendere/spegnere, preparare espresso e cappuccino; pressione a 15 bar

ECO PLUS: la macchina da caffè si spegne automaticamente dopo nove minuti di inutilizzo

PULIZIA FACILE: serbatoio d'acqua con capacità di 1 l estraibile per facilitare la pulizia

De'Longhi Perfetto Magnifica S ECAM22.110.B Macchina da Caffè Automatica per Espresso e Cappuccino, Caffè in Grani o in Polvere, con tasti a selezione diretta, spegnimento automatico, 1450 W, Nero € 299.99 in stock 1 new from €299.99

241 used from €208.40

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Caffè personalizzato: è possibile scegliere tra un caffè corto o lungo, o un aroma forte o leggero; magnifica s può essere utilizzata con i chicchi o con la polvere di caffè

Cappuccino system: con il montalatte puoi miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma per la tua bevanda al latte preferita

Macina caffè: macina i chicchi di caffè al momento per darti il piacere di un caffè come al bar; macinacaffè regolabile fino a 13 livelli di macinatura

Semplice da usare: la manopola permette di selezionare l'intensità dell'aroma, con i tasti scegli uno o due caffè, lungo o corto e attivi il cappuccinatore

Pulizia facile: la griglia della vaschetta raccogli gocce può essere lavata in lavastoviglie per offrire una pulizia ottimale

De'Longhi Nespresso Lattissima Touch Animation EN560.B Macchina da caffè, 1400 W, 1 Tazza, 19 Bar, Plastica, Nero € 280.00

€ 179.00 in stock 7 new from €179.00

6 used from €157.52

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Macchina per Caffè con sistema Nespresso Original Line

In omaggio buono da 30€ spendibile sull'acquisto di prodotti Nespresso.

3 lunghezze in tazza programmabili in base alla quantità di caffè che preferisci: Ristretto, Espresso e Lungo. E con il sistema latte integrato puoi preparare diverse ricette a base di latte e caffè.

Serbatoio dell’acqua removibile da 0,9l. Pompa ad alta pressione (19 bar) al fine di preparare una ottima tazza di caffè espresso e caffè lungo

Eco Mode: spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività.

DELONGHI PALA SPATOLA PALETTA FORNO PANGOURMET IL FORNAIO EOB2071 EOB20712 € 7.37 in stock 2 new from €7.37 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 7011811571

De'Longhi Nespresso Inissia EN80.B Macchina per caffè espresso, a capsule, 1260 W, 14 Decibel, 19 bar, Nero € 99.00

€ 49.99 in stock 25 new from €49.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features In omaggio buono da 30€ spendibile sull'acquisto di prodotti Nespresso.

Macchina per Caffè con sistema Nespresso Original Line

2 lunghezze in tazza programmabili in base alla quantità di caffè che preferisci: Espresso e Lungo

Serbatoio dell’acqua removibile da 0,7l. Pompa ad alta pressione (19 bar) al fine di preparare una ottima tazza di caffè espresso e caffè lungo

De'Longhi Dedica EC685.M Macchina da Caffè Espresso Manuale e Cappuccino, Caffè in Polvere o in Cialde E.S.E., 15 bar, 1350 W, Argento € 164.00 in stock 35 new from €164.00

105 used from €103.75

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Macchina del caffè espresso a pompa Dedica: interamente in metallo e compatta nelle dimensioni, solo 15 cm

Cappuccinatore: grazie al cappuccinatore regolabile puoi schiumare facilmente il latte per un cappuccino ottimale o aggiungere vapore per un ottimo latte macchiato

Porta filtro: Dedica è dotata di un porta filtro con dispositivo crema per utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde E.S.E.

Caffè personalizzato: grazie alla Funzione Flow Stop per personalizzare la lunghezza del proprio caffè e al pannello elettronico, l'espresso a casa tua come al bar; riscaldamento in soli 40 secondi

Spegnimento automatico dopo 9 minuti di inutilizzo e serbatoio d'acqua da 1 l, trasparente ed estraibile per agevolare riempimento e pulizia; raccogli gocce regolabile in altezza; scaldatazze passivo

Delonghi pala paletta spatola forno Pangourmet Il Fornaio EOB2071 EOB20712 € 14.93 in stock 1 new from €14.93 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number B08BY1D3YC_localization

De'Longhi Icona Eco 311.BK Macchina da Caffè Espresso Manuale e Cappuccino, Caffè in Polvere o in Cialde E.S.E., 1100 W, Nero € 210.00

€ 124.90 in stock 30 new from €124.90

17 used from €91.16

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Macchina del caffè espresso a pompa Icona dalla finitura nera con dettagli cromati; pressione a 15 bar e caldaia in acciaio inox

CAPPUCCINO SYSTEM: puoi miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma per la tua bevanda al latte preferita

PORTA FILTRO: Icona è dotata di un porta filtro con dispositivo crema per utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde E.S.E.

FACILE DA USARE: tre semplici tasti per tutte le funzioni: accensione/spegnimento, preparazione di espresso o cappuccino

SPEGNIMENTO AUTOMATICO dopo 9 minuti di inutilizzo e serbatoio d'acqua con capacità di 1.4 l, trasparente ed estraibile per agevolare il riempimento e la pulizia; ripiano scaldatazze

De'Longhi DLSC500 ECODECALK Decalcificante Macchine Caffè Ecologico, Ingredienti da Materie Prime Naturali, 500 ml € 13.99 in stock 44 new from €9.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ECOLOGICO: utilizza solo materie prime di alta qualità e di origine vegetale (acido lattico), biodegradabili e non inquinanti per l'ambiente

EFFICACE: test di laboratorio dimostrano che EcoDecalk Mini veloce e efficace

IGIENIZZANTE: contribuisce a mantenere le parti interne della macchina da caffé in ottime condizioni igieniche

UTILE: preserva nel tempo il gusto di caffè e cappuccino ed allunga la vita della macchina

COMPATIBILE: ecoDecalk è compatibile con tutte le macchine da caffè; la confezione consente di ottenere fino 5 operazioni di decalcificazione

De'Longhi EO14902.W Sfornatutto Forno elettrico, 14L, 1400 W, Nero/Bianco 25.5x51x40cm € 160.00

€ 118.00 in stock 40 new from €118.00

5 used from €86.80

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SFORNATUTTO: forno elettrico con capacità 14 litri con spegnimento automatico

REGOLABILE: cucina alla perfezione tutte le tue ricette grazie al termostato regolabile da 100 a 220°C

CINQUE FUNZIONI DI COTTURA: cottura ventilata, cottura tradizionale, grill, funzione scongelamento, mantenimento in caldo

FACILE DA USARE: interno antiaderente per una facile pulizia e pannello intuitivo con tre manopole multifunzione

ACCESSORI INCLUSI: 2 griglie cromate, vassoio raccogli briciole, leccarda

De'Longhi Perfetto Magnifica S ECAM21.110.B Macchina da Caffè Automatica per Espresso e Cappuccino, Caffè in Grani o in Polvere, 1450 W, Nero € 520.00

€ 388.88 in stock 1 new from €388.88

10 used from €261.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La macchina da caffè Automatica MAGNIFICA S può essere utilizzata con i chicchi o con la polvere di caffè; l'espresso come vuoi tu, dal chicco alla tazzina, con la sola pressione di un tasto

Macina i chicchi di caffè al momento per darti il piacere di un caffè come al bar; macinacaffè regolabile fino a 13 livelli di macinatura

Capuccino System: dispositivo che miscela vapore, aria e latte per preparare una schiuma densa ed abbondante per degli ottimi cappuccini grazie al pannarello integrato

Pannello di controllo a LED con tasti soft touch per personalizzare la lunghezza, l'aroma, la temperatura e il livello di macinatura del caffè; preparazione di 2 tazze di caffè con una sola infusione

Sistema Thermoblock De'Longhi per un controllo adatto della temperatura di preparazione del caffè; riscalda solamente l'acqua necessaria per ogni bevanda per offrire sempre un ottimo espresso

De'Longhi DLSC002 Filtro per Acqua Macchina Caffè, Filtro Acqua Addolcitore € 10.95 in stock 34 new from €8.00

1 used from €8.36

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features UTILE: il filtro acqua DSLC002 ottimizza le prestazioni e l'efficienza della macchina da caffè

ANTICALCARE: l'uso del filtro rende l'acqua più pulita e previene la formazione di calcare

CAFFÈ BUONO: l'utilizzo del filtro migliora ed enfatizza il gusto e l'aroma naturale di caffè e cappuccino

FACILE DA INSTALLARE: il filtro è veloce da installare; per risultati ottimali si consiglia di cambiare il filtro regolarmente, almeno ogni due mesi

COMPATIBILE con tutte le macchine del caffè Automatiche Serie ECAM

De'Longhi EO14902.S Sfornatutto Forno Elettrico, 14 Litri, 1400 W, Argento, 51 x 40 x 25.5 cm € 180.00

€ 143.74 in stock 33 new from €143.74

10 used from €78.86 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SFORNATUTTO: forno elettrico con capacità 14 litri con spegnimento automatico

REGOLABILE: cucina alla perfezione tutte le tue ricette grazie al termostato regolabile da 100 a 220°C

CINQUE FUNZIONI DI COTTURA: cottura ventilata, cottura tradizionale, grill, funzione scongelamento, mantenimento in caldo

FACILE DA USARE: interno antiaderente per una facile pulizia e pannello intuitivo con tre manopole multifunzione

ACCESSORI INCLUSI: 2 griglie cromate, piatto pizza e vassoio raccogli briciole

Dè Longhi DLS003 Decalcificante € 9.99

€ 8.99 in stock 38 new from €6.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Adatto a tutte le macchine da caffè, tra cui le macchine con macinatore, macchine per caffè espresso a pompa, caffettiere con filtro, macchine a capsule

Decalcificante vegetale in imballaggio riciclabile; non corrosivo; facile e sicuro da usare

Più facile e veloce da usare rispetto alle compresse decalcificanti per macchina da caffè; non c'è bisogno di aspettare che il prodotto decalcificante naturale si sciolga

Pulisce ed è antibatterico

Migliora il gusto e prolunga la durata della macchina da caffè

De'Longhi Scultura ECZ351.W Macchina da Caffè Espresso Manuale e Cappuccino, Caffè in Polvere o in Cialde E.S.E., spegnimento automatico, Caldaia in acciaio inox, 1100 W, Bianco € 200.00

€ 174.77 in stock 5 new from €174.77

2 used from €288.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Macchina del caffè espresso a pompa Scultura dalla finitura laccata bianca con dettagli cromati; pressione a 15 bar e caldaia in acciaio inox

CAPPUCCINO SYSTEM: puoi miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma per la tua bevanda al latte preferita

PORTA FILTRO: Scultura è dotata di un porta filtro con dispositivo crema per utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde E.S.E.

ECO FUNCTION: la macchina da caffè si spegne automaticamente dopo 20 minuti di inutilizzo

FACILE PULIZIA: serbatoio d'acqua con capacità di 1.4 l, trasparente ed estraibile per agevolare il riempimento e la pulizia; ripiano scaldatazze

De'Longhi Perfetto ESAM3000 Macchina da Caffè Automatica con Chicchi e Polvere di Caffè, Cappuccino System, Spegnimento Programmabile, 1450 W, 2 Cups, 15 Bar, Nero € 420.00

€ 321.65 in stock 7 new from €321.65

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La macchina da caffè automatica con una pressione di 15 bar può essere utilizzata con i chicchi o con la polvere di caffè; l'espresso come vuoi tu, dal chicco alla tazzina, con la sola pressione di un tasto

Macina i chicci di caffe' al momento: la tecnologia di macinatura integrata assicura una macinatura sempre fresca dei chicchi per darti il piacere di un caffè come al bar; macinacaffè regolabile fino a 13 livelli di macinatura

Cappuccino system: dispositivo che miscela vapore, aria e latte per preparare una schiuma densa ed abbondante per degli ottimi cappuccini grazie al pannarello integrato

Pannello di controllo intuitivo per regolare la quantità di chicchi di caffè da macinare e la quantità di acqua; preparazione di 2 tazze di caffè con una singola infusione

Sistema thermoblock de'longhi per un controllo perfetto della temperatura di preparazione del caffè; riscalda solamente l'acqua necessaria per ogni bevanda per garantire sempre un ottimo espresso

De'Longhi EDG100.W Piccolo - Macchina per caffè Espresso e Altre Bevande in Capsula Nescafe Dolce Gusto, 1460 W, 15 bar, Plastica, Bianco € 86.35 in stock 1 new from €86.35

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La Piccolo Nescafé Dolce Gusto è la macchina per caffè in capsule che, grazie alle sue dimensioni ridotte e al suo design moderno, si adatta ad ogni cucina

Macchina manuale per caffè espresso e altre bevande in capsula nescafé dolce gusto con pompa ad alta pressione (fino a 15 bar di pressione)

Dimensioni: 16 x 29 x 22 cm; serbatoio rimovibile da 0.6 l; sistema di spegnimento automatico dopo 5 minuti di inutilizzo e sistema thermoblock

Assapora tutte le varietà dei nostri caffè espressi e le nostre bevande READ Miglior Quadri Camera Da Letto Moderni: le migliori scelte per ogni budget

De'Longhi TCH8993ER.BC Termoventilatore Ceramico, Nero, 2400 W, 37 Decibel, Plastica € 172.37 in stock 1 new from €172.37 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Termoventilatore con tecnologia ceramica con 3 potenze: 2400, 1400 e 1200w

Display digitale: pannello di controllo soft touch di facile utilizzo; timer 24h: consente di programmare il funzionamento giornaliero

Oscillazione motorizzata e sistema di sicurezza elettronico anti-ribaltamento

Silent + technology: il flusso d'aria è stato ottimizzato, con solo 37 db a potenza minima di riscaldamento, rende l'apparecchio estremamente silenzioso e ideale da utilizzare in qualsiasi situazione

Funzione eco plus: permette l'ottimizzazione dei consumi di energia e garantisce il corretto livello di comfort; un semplice pulsante regola il flusso di potenza e livello di temperatura

