Hai mai provato ad acquistare un Pc Fisso Economico perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Pc Fisso Economico. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Pc Fisso Economico più votate disponibili sul mercato nel 2022.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Pc Fisso Economico e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



PJ RIG ERIS Pc gaming i5 4.30Ghz,Ram 16Gb,Liquid 240mm RGB, Rtx 3060 12GB,SSD 1000Gb M.2 Nvme, PSU 600 watt 80 plus, Windows 11 pro, Pc fisso gaming assemblato € 1,199.98

€ 1,099.99 in stock 1 new from €1,099.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ CARATTERISTICHE: CPU : Processore Core i5-10400F 12 MB di cache, fino a 4,30 GHz / Case : UTOPIA F2 mid-tower gaming case ( L*P*A 43.5 x 20.5 x 45.5 cm ) Front Glass & Pannello Laterale in Vetro Temperato (AxPxL: 452x438x204 mm) / Scheda Madre: B560M Con Hdmi - Usb 3.0 - Usb 2.0 - Audio / Alimentatore : 600 WATT 80PLUS / Wifi: USB 300Mbps / Dissipatore Liquid 240mm RGB / Sistema Operativo : Windows 11Pro , 64Bit , Originale

✅ GRAPHIC PERFOMANCE: Scheda Video :Gaming GeForce RTX 3060 12Gb

✅ MEMORIA E ARCHIVAZIONE: / Ram : 16GB (2 x 8GB), DDR4, 3200MHz / 1000 GB SSD NVMe, Gen3 x 4 PCIe, M.2 2280, 3D NAND

✅ SICUREZZA: Ad ogni PC verrà apposto un bollino di garanzia anti manomissione, il bollino ha valenza legale e non potrà essere rimosso senza previa autorizzazione da parte nostra attraverso i canali ufficiali. Ci teniamo a precisare che il bollino verrà apposto per salvaguardare l'acquisto e l'integrità dei componenti del pc. Sarà possibile richiedere la rimozione del suddetto solo ed esclusivamente per motivi validi (assistenza remota/upgrade).

✅ GARANZIA: La PJ digitalstore s.r.l. si avvale del diritto di utilizzo della macchina in fase iniziale a scopo di configurazione e test. Ogni componente è coperto da garanzia 24 mesi i prodotti devono essere riconsegnati nelle stesse condizioni di arrivo con tutte le scatole dei componenti originali, in quanto non si tratta solo di scatole ma di involucri appartenenti univocamente ai singoli componenti con dei seriali univoci attestanti l'originalità degli stessi.

GREED® Ultra PC fisso Intel Core i7 4790 - Computer veloce per ufficio e home office - Desktop con 4.0 GHZ - 32GB RAM – 1TB SSD + 1TB HDD - lettore DVD - HDMI - USB 3.0 - WiFi – incl Windows 11 Pro € 699.90 in stock 2 new from €699.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Prodotto in Austria! Grazie al nostro team di esperti, siamo in grado di garantirvi la massima qualità possibile. I componenti sono stati rigorosamente testati e sono perfettamente abbinati tra loro. Siamo così sicuri dei nostri prodotti che possiamo dare una garanzia di 3 anni

Accendi e inizia subito! Il nostro team informatico installa e configura già tutti i driver in modo che anche i principianti senza molte conoscenze precedenti non debbano perdere tempo e possano iniziare subito.

Perfettamente assemblato per la vita di tutti i giorni! La nostra workstation è dotata del sistema operativo Windows 11 Pro / WIN 11 Professional a 64 bit in italiano, di un pacchetto Office e un programma antivirus. Con il nostro disco rigido soido/ dischi rigidi SSD da 1 TB + 1 TB (Tera Byte) HDD interno hai spazio di archiviazione sufficiente per le tue foto, video editing 4K o altri dati personali!

Raffreddamento silenzioso! Grazie alla silenziosa ventola/dissipatore per CPU i7 a 8 thread (processore) e all'alimentatore silenzioso, usare il nostro pc da ufficio è di nuovo divertente! L‘ hardware completo è dotato di componenti come RAM DDR3 veloce, masterizzatore CD/DVD+RW e adattatore scheda presa di rete WLAN ed è ideale per il lavoro da casa, scuola, nonché per bambini, giovani e studenti.

Da non confondere con: laptop, notebook, portatile, gaming case, tastiera, mini display port, scheda video grafica, geforce rtx gtx 1050, 1650, 2060, 2080, 3050, 3070, 3080, 3060, 3090, case, 128, 256, 480, 500, 512, monitor, ddr4, ddr5, all in one

GOLOOK • PC Desktop Gaming RGB • Intel i5 • 16GB • SSD 480GB • WiFi • Scheda Video Dedicata GT1030 2GB • Windows 11 Pro X64 • Computer Fisso • 4 Ventole Raffreddamento € 529.00 in stock 1 new from €529.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CPU Intel i5

SSD 480GB

16GB RAM

GPU Nvidia GT1030

SO Windows 11 Pro

Nitropc - Pack Gold | Computer gaming completo (AMD Ryzen 5 5600G 6/12 4.4GHz, GTX 1650 4GB, RAM 16GB, M2 256GB + HDD 1TB, Windows 11 Home | WiFi, monitor 22", tastiera, mouse, cuffia) PC fisso € 1,091.54 in stock 1 new from €1,091.54

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CPU: AMD Ryzen 5 5600G (6 core, fino a 4,40GHz) | Scheda madre: chip A520

GRAFICA: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6

RAM: 16GB (8GB x2) DDR4 2666MHz | MEMORIA DA DISCHI: SSD M.2 256GB + HDD 1TB SATA

ACCESSORI: Monitor 21,5" FullHD 75Hz | Tastiera, mouse e cuffia gaming, tappetini 29x25cm | Adattatore WiFi USB (fino a 300Mbps)

SISTEMA: Windows 11 Home attivato | 100% testato | 3 anni di garanzia Premium gratuita READ Miglior Reaper Of Souls: le migliori scelte per ogni budget

BEASTCOM Q3 | Essential Gaming PC | computer da gaming fisso silencioso | AMD Quadcore 4x 3.80Ghz | 16GB RAM | 512GB SSD | 4K Grafico Radeon R7 | HDMI | USB 3.2 | WiFi | Windows 11 Pro € 499.90 in stock 1 new from €499.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features : i nostri computer sono lavorati con la massima efficienza per garantire le massime prestazioni. Con una configurazione ottimale è garantito un divertimento infinito.

À-: Sia per il gioco, per il lavoro in ufficio o per il surf a casa; Con i computer della serie Q3 ti immergi nel profondo mondo dei giochi, con FPS sufficienti ovviamente!

-: il tuo PC è un problema? Non si avvia come dovrebbe fare? 30 giorni dopo la spedizione scambiamo gratuitamente il tuo PC tramite spedizione espressa. A tal fine sono disponibili 2 anni di garanzia.

À : tutti i nostri computer sono realizzati a mano e con la massima precisione. Prima che un PC lasci il nostro stabilimento, supera una serie di test di qualità e controlli sulle prestazioni per un'esperienza senza frustrazioni.

: poiché il colore è importante per noi quanto lo è per te, i nostri computer della serie Q3 attirano l'attenzione grazie alla tecnologia RGB - in tutti i colori, anche contemporaneamente!

GOLOOK • PC Desktop Gaming RGB • Intel i5 • 8GB • SSD 240GB • WiFi • Scheda Video Dedicata GT730 2GB • Windows 11 Pro X64 • Computer Fisso € 349.00 in stock 1 new from €349.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ PRESTAZIONI: Processore i5 a 4-Core con 6MB di Cache e frequenza di aggiornamento fino a 3,60 GHz in grado di garantire grandi performance nei programmi di editing, nel Gaming e in ogni ambito lavorativo professionale.

✅ GARANZIA NVIDIA: Dotate della scheda video Entry-Level Nvidia GT730 con 2GB di memoria dedicati.

✅ TUTTA LA VELOCITA’ CHE SERVE: Grazie all’SSD a stato solido da 240GB che ti permette una velocità di caricamento e prestazioni superiori fino al 70% rispetto a un tradizionale Hard Disk.

✅ SICUREZZA: Tutti i PC del marchio Golook sono dotati dell’antivirus originale Microsoft attivato e aggiornato all’ultima versione, in grado di garantire protezione dalle minacce più diffuse.

✅ PRONTO ALL’UTILIZZO: Tutti i PC assemblati del marchio Golook sono perfettamente montati, con cable management ad hoc e pronti a funzionare con sistema operativo Windows 11 Professional a 64BIT già attivato: dalla prima accensione non dovrai fare altro che installare i tuoi giochi preferiti e iniziare il tuo viaggio nel mondo del Gaming.

GOLOOK • PC Desktop Gaming RGB Bianco • Intel i5 • 16GB • SSD 480GB • WiFi • Scheda Video Dedicata GT1030 2GB • Windows 11 Pro X64 • Computer Fisso € 519.00 in stock 1 new from €519.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CPU Intel i5

SSD 480GB

16GB RAM

GPU Nvidia GT1030

SO Windows 11 Pro 64bit

Pc desktop i5 11400, Cpu Core i5 4.40ghz 6 core, Ram 16gb Ddr4, Ssd 250Gb Nvme + HDD 1TB, Full hd 4k, Windows 11 Pro, WiFi omaggio, Pc Ufficio i5, Pc fisso Computer Assemblato € 589.99 in stock 1 new from €589.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️TUTTE LE SPEDIZIONE SONO AFFIDATE AL CORRIERE DHL! Sulla macchina verranno installati tutti i software necessari e verranno effettuati diversi Stress-Test per verificarne il corretto funzionamento e l'affidabilità dei singoli componenti.Il Pc vi verrà fornito completo di Sistema Operativo Windows 11 Pro ( Durata a VITA ) e sarà pronto per l'utilizzo immediato.

✔️Case: Per gli amanti del classico, il case Glow bianco si presenta con un aspetto minimale e professionale. Dimensioni: 368x178x353mm

✔️CPU: Processore i5-11400 (6 Core/ 12 Thread) 12 MB di cache, fino a 4,40 GHz/GPU: Integrata Ultra HD Graphics 730/ RAM: 16GB 3200MHz / Scheda Madre: H510M (HDMI-USB 3.0-USB 2.0)

✔️Alimentatore: 500W 80 PLUS / SSD: 250GB NVMe + HDD 1000GB / WIFI in OMAGGIO: Velocità 300mbps

✔️Sistema operativo: Windows 11 pro

GOLOOK • PC Desktop Gaming LED RGB Fisso Completo Bianco • Intel i5 16GB SSD 480GB WiFi Nvidia GT1030 2GB • Monitor 24” HD • Tastiera Mouse Cuffie Casse Pad • Computer € 689.00 in stock 1 new from €689.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ NON DEVI PENSARE A NULLA: Tutto ciò che ti serve per iniziare nel mondo del PC Gaming in un unico acquisto. Non dovrai acquistare altro, ti basterà solo montare il tutto sulla tua scrivania.

✅ ABBIAMO PENSATO A TUTTO: A seconda della variante che scegli, potrai avere il PC che hai sempre sognato, un Monitor LCD da 24” HD, Casse a LED RGB, Cuffie, Tastiera, Mouse e Pad da Gaming.

✅ SICUREZZA: Tutti i PC del marchio Golook sono dotati dell’antivirus originale Microsoft attivato e aggiornato all’ultima versione, in grado di garantire protezione dalle minacce più diffuse.

✅ PRONTO ALL’UTILIZZO: Tutti i PC assemblati del marchio Golook sono perfettamente montati, con cable management ad hoc e pronti a funzionare con sistema operativo Windows 10 Professional a 64BIT già attivato: dalla prima accensione non dovrai fare altro che installare i tuoi giochi preferiti e iniziare il tuo viaggio nel mondo del Gaming.

✅ ASSISTENZA RAPIDA: Per qualsiasi dubbio o chiarimento non esitare a contattarci su Amazon; risponderemo alle tue domande e risolveremo ogni tuo problema nell’utilizzo del PC nel minor tempo possibile.

AMG Sales PC gaming computer fisso desktop completo I3-10105 4x 4,40 GHz, Windows 10 Pro, Intel UHD 630, 16GB Ram 240GB SSD, WiFi, Case con Led Rossi (16GB Ram, intel UHD 630) € 499.00 in stock 1 new from €499.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Siamo riveditori di prodotti informatici da 15 Anni e ogni componente è stato selezionato con cura, Questo PC offre componenti qualità garantendoti la miglior esperienza

Il processore Intel I3-10105 e 16 GB di memoria DDR4 ti garantiscono una solida unità capace di sopportare un utilizzo lavorativo multitasking di alta qualità, Ottimo anche per lo studio e giochi

la scheda madre Asus Prime H410M-A è versatile per tutti gli utenti che hanno bisogno di un computer affidabile e universalmente utilizzabile.

SSD 240GB garantisce un'ottima velocità del sistema operativo e dell'utilizzo in generale

AMG Sales installerà una licenza digitale di Windows 10 Pro sul PC e testerà le prestazioni del computer prima della spedizione.Hai sempre la possibilità di aggiornare il sistema operativo a Windows 11. Ad ogni PC verrà apposto un bollino di garanzia anti manomissione, il bollino ha valenza legale e non potrà essere rimosso senza previa autorizzazione da parte nostra solo ed esclusivamente per motivi validi (assistenza remota/upgrade).

GOLOOK • PC Desktop Fisso Lavoro Ufficio • Intel i5 • 16GB RAM • HD SSD 480GB • WiFi • Grafica Intel HD2000 • Windows 11 Pro X64 • Lettore Masterizzatore CD/DVD • Computer • HDMI VGA € 299.00 in stock 2 new from €299.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ PRESTAZIONI: Processore i5 a 4-Core con 6MB di Cache e frequenza di aggiornamento fino a 3,60 GHz in grado di garantire grandi performance e velocità in ogni ambito.

✅ TUTTA LA VELOCITA’ CHE SERVE: Grazie all’SSD a stato solido da 480GB che ti permette una velocità di caricamento e prestazioni superiori fino al 70% rispetto a un tradizionale Hard Disk.

✅ SICUREZZA: Tutti i PC del marchio Golook sono dotati dell’antivirus originale Microsoft attivato e aggiornato all’ultima versione, in grado di garantire protezione dalle minacce più diffuse.

✅ PRONTO ALL’UTILIZZO: Tutti i PC assemblati del marchio Golook sono perfettamente montati, con cable management ad hoc e pronti a funzionare con sistema operativo Windows 11 Professional a 64BIT già attivato: dalla prima accensione non dovrai fare altro che installare i tuoi programmi preferiti.

✅ ASSISTENZA RAPIDA: Per qualsiasi dubbio o chiarimento non esitare a contattarci su Amazon; risponderemo alle tue domande e risolveremo ogni tuo problema nell’utilizzo del PC nel minor tempo possibile.

GOLOOK • PC Desktop Gaming RGB • Intel i5 • 8GB • SSD 240GB • WiFi • Scheda Video Dedicata GT730 2GB • Windows 11 Pro X64 • Computer Fisso € 349.00 in stock 1 new from €349.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CPU Intel i5

SSD 240GB

8GB RAM

GPU Nvidia GT730

Windows 11 Professional 64bit

Pc fisso Intel G5905 Cpu 3,40 GHz,Ram 16Gb Ddr4,Ssd M.2 250Gb,Lettore masterizzatore cd dvd,Windows 11 Pro Scheda Video UHD,Pc desktop ufficio casa completo Computer fisso € 309.99 in stock 1 new from €309.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ CARATTERISTICHE: Case K102 White / Alimentatore : 625watt / Scheda Madre : H510M Con Hdmi - Usb 3.0 / Wifi :USB 300mbps / Cpu : Processore INTEL G5905 (3.40 GHz )/ S.O : Windows 11 Professional 64bit / Masterizzatore : CD - DVD

✅ GRAPHIC PERFOMANCE: Grafica UHD 610

✅ MEMORIA E ARCHIVAZIONE: / Ram : 16GB DDR4, 2666MHz / 250 GB SSD NVMe

✅ SICUREZZA: Ad ogni PC verrà apposto un bollino di garanzia anti manomissione, il bollino ha valenza legale e non potrà essere rimosso senza previa autorizzazione da parte nostra attraverso i canali ufficiali. Ci teniamo a precisare che il bollino verrà apposto per salvaguardare l'acquisto e l'integrità dei componenti del pc. Sarà possibile richiedere la rimozione del suddetto solo ed esclusivamente per motivi validi (assistenza remota/upgrade).

✅ GARANZIA: La PJ digitalstore s.r.l. si avvale del diritto di utilizzo della macchina in fase iniziale a scopo di configurazione e test. Ogni componente è coperto da garanzia 24 mesi i prodotti devono essere riconsegnati nelle stesse condizioni di arrivo con tutte le scatole dei componenti originali, in quanto non si tratta solo di scatole ma di involucri appartenenti univocamente ai singoli componenti con dei seriali univoci attestanti l'originalità degli stessi.

HP PC Fisso Desktop WINDOWS 10 PRO 2020 8000 SFF GRADO A Intel Core 2 Duo (Ricondizionato) € 90.00 in stock 5 new from €90.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Windows 10 pro LICENZA DIGITALE

4GB RAM DDR3

250 GB SATA HDD

Intel core 2 duo

1 anno di garanzia CERTIFICATA AMAZON

GOLOOK • PC Desktop Gaming RGB Bianco • Intel i5 • 8GB • SSD 240GB • WiFi • Scheda Video Dedicata GT730 2GB • Windows 11 Pro X64 • Computer Fisso € 349.00 in stock 2 new from €349.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CPU Intel i5

SSD 240GB

8GB RAM

GPU Nvidia GT730

SO Windows 11 Pro 64bit

DELL Optiplex 3040 SFF | Intel Core i5-6400t 2.2Ghz | 16Gb Ram | 256GB SSD | WIN10PRO | hdmi | (Ricondizionato) € 259.00

€ 249.00 in stock 7 new from €230.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number localization_B08WJHG4HD

INVENTIVE M300 - Pc fisso intel Quadcore i3 10100 4.30 Ghz,Ram 16 Gb ddr4,Ssd NVMe 500 Gb,Pc desktop intel,Grafica Uhd 630,Lettore masterizzatore,Windows 11 Pro, Computer fisso ufficio € 419.99 in stock 1 new from €419.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ CARATTERISTICHE: Case K102 White ( Dimensioni 350*188*380mm ) Alimentatore : 625 watt / Scheda Madre : H510M Con Hdmi - Usb 3.0 / Wifi :USB 300mbps / Cpu Processore : Core i3-10100 4-CORE Processor 4.30 GHz / S.O : Windows 11 Professional 64bit / Masterizzatore : CD - DVD

✅ GRAPHIC PERFOMANCE: Grafica UHD 630

✅ MEMORIA E ARCHIVAZIONE: / Ram : 16GB DDR4, 2666MHz / 500GB SSD NVMe

✅ SICUREZZA: Ad ogni PC verrà apposto un bollino di garanzia anti manomissione, il bollino ha valenza legale e non potrà essere rimosso senza previa autorizzazione da parte nostra attraverso i canali ufficiali. Ci teniamo a precisare che il bollino verrà apposto per salvaguardare l'acquisto e l'integrità dei componenti del pc. Sarà possibile richiedere la rimozione del suddetto solo ed esclusivamente per motivi validi (assistenza remota/upgrade).

✅ GARANZIA: La PJ digitalstore s.r.l. si avvale del diritto di utilizzo della macchina in fase iniziale a scopo di configurazione e test. Ogni componente è coperto da garanzia 24 mesi i prodotti devono essere riconsegnati nelle stesse condizioni di arrivo con tutte le scatole dei componenti originali, in quanto non si tratta solo di scatole ma di involucri appartenenti univocamente ai singoli componenti con dei seriali univoci attestanti l'originalità degli stessi. READ Miglior Forza Horizon Ps4: le migliori scelte per ogni budget

Pc fisso intel Core i7, Computer fisso fino a 3,90 GHz, Ram 16GB, SSD 500GB + HDD 500GB, Wifi, Windows 11 PRO, Pc assemblato da ufficio pronto all'uso € 448.99 in stock 2 new from €448.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ CARATTERISTICHE: CPU : Processore Core i7 con frequenza fino a 3,90 GHz / Case: PJ Glow Nero mid-tower L)353*(W)178*(H)368mm / Scheda Madre Con Hdmi - Usb 3.0 - Usb 2.0 – Audio - LAN / Alimentatore : 500 WATT con Ventola da 12Cm / Wifi: USB 300Mbps In Omaggio / Lettore Masterizzatore CD-DVD / Sistema Operativo : Windows 11 Pro , 64Bit

✅ MEMORIA E ARCHIVAZIONE: Ram : 16GB / SSD 500GB + HARD DISK 500GB

✅ SICUREZZA: Ad ogni PC verrà apposto un bollino di garanzia anti manomissione, il bollino ha valenza legale e non potrà essere rimosso senza previa autorizzazione da parte nostra attraverso i canali ufficiali. Ci teniamo a precisare che il bollino verrà apposto per salvaguardare l'acquisto e l'integrità dei componenti del pc. Sarà possibile richiedere la rimozione del suddetto solo ed esclusivamente per motivi validi (assistenza remota/upgrade).

✅ GARANZIA: La PJ digitalstore s.r.l. si avvale del diritto di utilizzo della macchina in fase iniziale a scopo di configurazione e test. Ogni componente è coperto da garanzia 24 mesi i prodotti devono essere riconsegnati nelle stesse condizioni di arrivo con tutte le scatole dei componenti originali, in quanto non si tratta solo di scatole ma di involucri appartenenti univocamente ai singoli componenti con dei seriali univoci attestanti l'originalità degli stessi.

GOLOOK • PC Desktop Fisso Lavoro Ufficio • Intel i5 • 16GB RAM • HD SSD 240GB • WiFi • Grafica Intel HD2000 • Windows 11 Pro X64 • Lettore Masterizzatore CD/DVD • Computer € 279.00 in stock 2 new from €279.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ PRESTAZIONI: Processore i5 a 4-Core con 6MB di Cache e frequenza di aggiornamento fino a 3,60 GHz in grado di garantire grandi performance e velocità in ogni ambito.

✅ TUTTA LA VELOCITA’ CHE SERVE: Grazie all’SSD a stato solido da 240GB che ti permette una velocità di caricamento e prestazioni superiori fino al 70% rispetto a un tradizionale Hard Disk.

✅ SICUREZZA: Tutti i PC del marchio Golook sono dotati dell’antivirus originale Microsoft attivato e aggiornato all’ultima versione, in grado di garantire protezione dalle minacce più diffuse.

✅ PRONTO ALL’UTILIZZO: Tutti i PC assemblati del marchio Golook sono perfettamente montati, con cable management ad hoc e pronti a funzionare con sistema operativo Windows 11 Professional a 64BIT già attivato: dalla prima accensione non dovrai fare altro che installare i tuoi programmi preferiti.

✅ ASSISTENZA RAPIDA: Per qualsiasi dubbio o chiarimento non esitare a contattarci su Amazon; risponderemo alle tue domande e risolveremo ogni tuo problema nell’utilizzo del PC nel minor tempo possibile.

Megaport PC-Gaming Intel Core i5-10400F 6x 2.9GHz • Windows 11 • Nvidia GeForce GTX1650 4GB • 16GB 3200MHz RAM DDR4 • 500GB M.2 SSD • WiFi • pc fisso • pc gaming assemblato pc da gaming € 829.00

€ 799.00 in stock 1 new from €799.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Grazie alla sofisticata combinazione di componenti di alta qualità, questo PC da gaming di Megaport gode di particolare popolarità.

Il processore Intel Core i5 di decima generazione garantisce al tuo PC la potenza necessaria, mentre la NVIDIA GeForce GTX 1650 assicura una resa eccellente e, soprattutto, fluida dei tuoi giochi.

Gli SSD M.2 da 500GB e 16GB di memoria da 3200Mhz ti permettono di superare i tuoi nemici con facilità.

Tutti i componenti troveranno il loro posto nel bellissimo case Hunter LED di Megaport. Qui è possibile gestire l'illuminazione semplicemente premendo un pulsante.

Per completare il tuo imbattibile pacchetto gaming, ti offriamo naturalmente il noto servizio di ritiro e ritorno per 2 anni, una spedizione veloce e un supporto interno competente.

Sedatech PC Pro Gaming Watercooling • Intel i9-9900X 10x 3.5Ghz • Geforce RTX3090 • 128Gb RAM • 2Tb SSD M.2 • 3Tb HDD • Windows • Computer Desktop € 4,729.90 in stock 1 new from €4,729.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Torre PC Gaming, con processore 10-Core Intel i9-9900X 10x 3.5Ghz (max 4.5Ghz) e scheda video Geforce RTX 3090 24Gb

Computer/Computer, hard disk 3 Tb, 2 Tb Samsung 970 Evo SSD M.2 (Solid State Drive) e memoria RAM DDR4 128 Gb 3200Mhz. PC fisso senza monitor, mouse e tastiera. Con alimentatore 80+ 1000W. Scheda madre Asus Prime X299-A II con USB 3.1, HDMI 2.0, Full HD 1080p, DirectX 12

Questa configurazione comprende Windows 11 Pro 64 bit IT - Licenza originale, installata e attivata

PC nuovo - 2 anni di garanzia su tutti i componenti e manodopera (Collect & Return).

Siete alla ricerca di un PC Sedatech ? Scopri tutte le nostre configurazioni, e in particolare la nostra PC Gaming con CPU e GPU INTEL Core i9-X RTX3090, digitando "Sedatech PC" nella vostra ricerca. In caso di richieste particolari, non esitate a contattarci!

CeO-Tech OMICRON V5 PC Gaming - CPU AMD Ryzen 5 5600G 3.9 GHz - RAM 16GB DDR4 - GE-FORCE GTX 1050 TI 4GB - SSD M.2 512GB - Wi-Fi 300Mbs - OS Windows 11 Pro - Monitor 24'' - Keyboard + Mouse RGB € 1,220.00 in stock 1 new from €1,220.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅CPU AMD Ryzen 5 5600G 3.9 GHz

✅RAM 16GB DDR4

✅GE-FORCE GTX 1050 TI 4GB

✅SSD M.2 512GB

GOLOOK • PC Desktop Gaming RGB • Intel i5 • 16GB • SSD 480GB • WiFi • Scheda Video Dedicata GT1030 2GB • Windows 11 Pro X64 • Computer Fisso € 519.00

€ 499.00 in stock 2 new from €499.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ PRESTAZIONI: Processore i5 a 4-Core con 6MB di Cache e frequenza di aggiornamento fino a 3,60 GHz in grado di garantire grandi performance nei programmi di editing, nel Gaming e in ogni ambito lavorativo professionale.

✅ GARANZIA NVIDIA: Dotato della scheda video Entry-Level Nvidia GT1030 con 2GB di memoria dedicati. Con il chip grafico GP108 con 1,8 miliardi di transistor ti permetterà di giocare a Fortnite, COD Warzone, Valorant, Apex e tutti i titoli più conosciuti del momento a dettagli medio-bassi in 720-1080p

✅ TUTTA LA VELOCITA’ CHE SERVE: Grazie all’SSD a stato solido da 500GB che ti permette una velocità di caricamento e prestazioni superiori fino al 70% rispetto a un tradizionale Hard Disk.

✅ SICUREZZA: Tutti i PC del marchio Golook sono dotati dell’antivirus originale Microsoft attivato e aggiornato all’ultima versione, in grado di garantire protezione dalle minacce più diffuse.

✅ PRONTO ALL’UTILIZZO: Tutti i PC assemblati del marchio Golook sono perfettamente montati, con cable management ad hoc e pronti a funzionare con sistema operativo Windows 11 Professional a 64BIT già attivato: dalla prima accensione non dovrai fare altro che installare i tuoi giochi preferiti e iniziare il tuo viaggio nel mondo del Gaming.

Megaport Completo PC AMD Athlon 3000G 2x 3.50GHz • 24” Schermo • Windows 11 • AMD Radeon Vega 3 • 16GB 3200 MHz DDR4 • 120GB SSD • 1TB HDD • Tastiera/Mouse • pc completo € 699.00 in stock 1 new from €699.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Per uno spazio di lavoro versatile hai bisogno di un compagno tuttofare. Il nostro sistema multimediale Megaport offre una vasta gamma di funzioni grazie alla combinazione ottimale di componenti abbinati.

Le potenti prestazioni del processore AMD Athlon 3000G assicurano che le tue ispirazioni e grandi idee siano messe in pratica.

Inoltre, l'affidabile SSD da 120GB + HDD da 1TB di Toshiba offre molto spazio di archiviazione per tutti i dati e le applicazioni importanti.

Inoltre, riceverete un monitor LED da 24 pollici Full HD con l'acquisto del PC multimediale. Un auricolare da gioco, un mouse da gioco RGB e una tastiera da gaming RGB di Megaport completano il pacchetto.

Affinché non dobbiate preoccuparvi in futuro, beneficerete di un servizio di ritiro e di ritorno gratuito per due anni e troverete sempre un interlocutore competente della nostra azienda. Condizioni per la fattura esentasse per clienti possessori di partita iva leggere in fondo alla pagina nella descrizione del prodotto!

HP Z820 Workstation | CPU Intel Core Xeon e5-2620 2.0Ghz | SSD 512 + 3Tb Hard Disk| 32 GB RAM | Nvidia Quadro M4000 | Windows 10 Pro (Ricondizionato) € 1,838.85 in stock 1 new from €1,838.85

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ FAVOLOSA E PERFORMANTE

✅DOPPIO DISCO 1X SSD 512 1X 3 TERA SATA

✅32GB DI RAM INSTALLATA SCHEDA VIDEO QUADRO M4000 8GB

PC DESKTOP PROFESSIONAL MYKA I5 CRISTAL RUBIN INTEL i5-10400 Hexa-Core 10th Gen. Da 2,9ghz a 4,30ghz RAM Ddr4 8gb SSD M2 Nvme 512GB WIFI USB3.0 Windows 10 professional 64Bit Completo Veloce C02R € 579.99 in stock 2 new from €579.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CPU - INTEL I5-10400 / RAM 8GB DDR4 / SSD M2 512GB

CPU - INTEL SIX CORE I5-10400 DA 2,8 A 4,3 GHZ IN TURBO 10th generazione DECIMA GENRAZIONE/ VIDEO INTEGRATA DA 1GB UHD 630 / MB Intel 1200 GBT H410M S2H ddr4 gen10 / Memoria Ram DDR4 8GB / HD SSD M2 NVME 512GB / RICEVITORE USB WIFI 300MBPS / SENZA MASTERIZZATORE

LICENZA WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BIT ORIGINALE CON ETICHETTA SERIALE - tutti i driver sono già installati e Programmi per uso quotidiano inclusi in omaggio Open Surce (open office ecc...)

CASE MYKA SERIE CRISTAL MODELLO RUBIN GAMING CG-C02R (2 X USB 2.0 1 X USB 3.0 ) 3 VENTOLE FUN 33 LED RED INCLUSE + DISSIPATORE CPU CON VENTOLA HALO LED - ALIMENTATORE 600WATT MYKA PW-R600 (dimensionato per questo tipo di configurazione)

Garanzia 24 mesi RGDIGITAL sui nostri prodotti. In caso di malfunzionamento o difetti di fabbrica, il prodotto viene riparato gratuitamente,i servizi di ritiro e consegna sono a nostro carico.

Sedatech PC Pro Gaming Watercooling • AMD Ryzen 7 3800X 8x 3.9Ghz • Geforce RTX3070 • 16Gb RAM • 500Gb SSD M.2 • 3Tb HDD • Wifi • Bluetooth • Windows • Computer Desktop € 2,119.90 in stock 2 new from €2,119.90

1 used from €1,947.57 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Torre PC Gaming, con processore 8-Core AMD Ryzen 7 3800X 8x 3.9Ghz (max 4.5Ghz) e scheda video Geforce RTX 3070 8Gb

Computer/Computer, hard disk 3 Tb, 500 Gb SSD M.2 (Solid State Drive), Wi-fi e memoria RAM DDR4 16 Gb 3200Mhz. PC fisso senza monitor, mouse e tastiera. Con alimentatore 80+ 650W. Scheda madre Asus TUF Gaming X570-Plus Wifi con USB 3.1, HDMI 2.0, Full HD 1080p, DirectX 12

Questa configurazione comprende Windows 10 Home 64 bit IT (DVD + Certificato di autenticità + Codice di attivazione) già installati con tutti i drivers

PC nuovo - 2 anni di garanzia su tutti i componenti e manodopera (Collect & Return).

Siete alla ricerca di un PC Sedatech ? Scopri tutte le nostre configurazioni, e in particolare la nostra PC Gaming con CPU e GPU AMD Ryzen 7 RTX3070, digitando "Sedatech PC" nella vostra ricerca. In caso di richieste particolari, non esitate a contattarci!

GOLOOK • PC Desktop Gaming RGB • Intel i7 • 16GB • SSD 240GB • WiFi • Scheda Video Dedicata GT 730 2GB • Windows 11 Pro X64 • Computer Fisso Assemblato • Ventola Illuminata € 499.00 in stock READ Miglior Cuffie Xbox One S: le migliori scelte per ogni budget 1 new from €499.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ PRESTAZIONI: Processore i7 a 4-Core e 8 Thread con 8MB di Cache e frequenza di aggiornamento fino a 3,80 GHz in grado di garantire grandi performance nei programmi di editing, nel Gaming e in ogni ambito lavorativo professionale.

✅ GARANZIA NVIDIA: Dotato della scheda video Entry-Level Nvidia GT730 con 2GB di memoria dedicati.

✅ TUTTA LA VELOCITA’ CHE SERVE: Grazie all’SSD a stato solido da 240GB che ti permette una velocità di caricamento e prestazioni superiori fino al 70% rispetto a un tradizionale Hard Disk. E’ possibile aggiungere altri 3 Hard Disk.

✅ SICUREZZA: Tutti i PC del marchio Golook sono dotati dell’antivirus originale Microsoft attivato e aggiornato all’ultima versione, in grado di garantire protezione dalle minacce più diffuse.

✅ PRONTO ALL’UTILIZZO: Tutti i PC assemblati del marchio Golook sono perfettamente montati, con cable management ad hoc e pronti a funzionare con sistema operativo Windows 11 Professional a 64BIT già attivato: dalla prima accensione non dovrai fare altro che installare i tuoi giochi preferiti e iniziare il tuo viaggio nel mondo del Gaming.

Pc desktop i7 10700, Cpu Core i7 4.80ghz 8 core, Ram 16gb Ddr4, Ssd 250Gb Nvme + HDD 1TB, Full hd 4k, Windows 11 Pro, WiFi Omaggio, Pc Ufficio i7,Pc fisso Computer Assemblato € 694.99 in stock 1 new from €694.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️TUTTE LE SPEDIZIONE SONO AFFIDATE AL CORRIERE DHL ! PC ADATTO PER DAD, STUDI PROFESSIONALI - COMMERCIALISTI - AVVOCATI - NOTAI - CONSULENTI DEL LAVORO - FINANZIARIE

✔️Sulla macchina verranno installati tutti i software necessari e verranno effettuati diversi Stress-Test per verificarne il corretto funzionamento e l'affidabilità dei singoli componenti.Il Pc vi verrà fornito completo di Sistema Operativo Windows 11 Pro ( Durata a VITA ) e sarà pronto per l'utilizzo immediato

✔️Case: Per gli amanti del classico, il case FORTRESS si presenta con un aspetto minimale e professionale. Dimensioni: 410 x173x 376mm/ Alimentatore : 80 Plus White, 500 W / Mainboard : H510M (HDMI-3.0 USB- 2.0 USB-LAN)

✔️Cpu : i7-10700 8 Core / 16 Thread,16 MB di cache, fino a 4,80GHz / Ram : Ddr4 16Gb 3000Mhz

✔️Ssd : 250GB NVME + HDD 1000GB / WiFi Omaggio 300MBPs / Sistema Operativo: Windows 11 Pro 64bit

Megaport Completo PC-Gaming AMD Ryzen 5 5600X 6x 3.70GHz • 24” Schermo • Windows 11 • Nvidia GeForce GTX1660 Ti 6GB • 16GB 3200MHz DDR4 • 500GB M.2 SSD • Tastiera/Mouse • pc da gaming € 1,299.00 in stock 1 new from €1,299.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Approfitta della combinazione professionale di componenti per ottenere un ottimo PC da gaming che ti accompagnerà per molto tempo.

Il processore AMD Ryzen 5 5600X di prima qualità, insieme a 16 GB di RAM e un veloce disco rigido SSD M.2 da 500 GB, forniscono una solida base per un gioco senza pensieri.

Grazie alla NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, sarai equipaggiato per tutti i giochi più recenti e potrai vivere la tua avventura di gioco al meglio.

Inoltre, è dotato di un display LED Full HD da 24 pollici che vanta di un' interfaccia cristallina e di colori brillanti. Per completare il pacchetto, un auricolare da gioco, una tastiera da gaming e un mouse da gaming Megaport.

Con la licenza originale di Windows 11, sarai perfettamente preparato sia per il presente che per il futuro. Offriamo anche un servizio professionale fin dall'inizio: spedizione veloce e assicurata, servizio di ritiro e ritorno per 24 mesi e un servizio clienti professionale. Condizioni per la fattura esentasse per clienti possessori di partita iva leggere in fondo alla pagina nella descrizione del prodotto!

Domande e suggerimenti sono entrambi benvenuti qui. Puoi chiedere le tue domande in qualsiasi momento nella sezione dei commenti senza problemi. Nel caso in cui trovi alcune opzioni migliori di quelle arruolate sopra, puoi condividere i tuoi suggerimenti con noi. Cercheremo di arruolare anche quelli nei nostri contenuti.