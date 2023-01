Home » Recensione del prodotto Miglior Piatto Doccia 80X120: le migliori scelte per ogni budget Recensione del prodotto Miglior Piatto Doccia 80X120: le migliori scelte per ogni budget 4 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Piatto Doccia 80X120 perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Piatto Doccia 80X120. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Piatto Doccia 80X120 più votate disponibili sul mercato nel 2023.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Piatto Doccia 80X120 e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



Piatto Doccia H.2,6 cm In Vetro-resina SMC Effetto Pietra Stone Ardesia Piletta Doccia Inclusa (80x120 h 2.6cm, Bianco) € 157.04 in stock 2 new from €157.04 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Piatto doccia H 2,6 cm, con piletta di scarico inclusa nel prezzo

Gradevole effetto pietra ardesia colorato in massa, rifinito sui 4 lati, reversibile

Cover in tinta a copertura scarico inclusa

Struttura indistruttibile, indeformabile, a nido d’ape sotto, prodotto da stampo su pressa d’acciaio inox

Materiale SMC sheet moulding compaund, prodotto acrilico colorato in pasta, stabile, affidabile, non sbiancante, non ingiallente.

Parama Piatto Doccia 80x120 Effetto Pietra Bianco Rettangolare in SMC Riducibile Piletta Inclusa € 168.99 in stock 1 new from €168.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DESIGN ELEGANTE E ANTISCIVOLO. Dona al tuo bagno un tocco di eleganza e naturalezza grazie alla superficie antiscivolo, certificata EN14527, con effetto pietra.

FACILE DA INSTALLARE. Il piatto doccia Lithos può essere installato filopavimento, in appoggio o incassato. Reversibile e tagliabile a misura direttamente sul cantiere con disco diamantato. Lo spessore di soli 2,6cm lo rende adatto a qualsiasi tipologia di bagno.

RESISTENTE E INDEFORMABILE. Realizzato con uno speciale mix di fibra di vetro, denominato Sheet Moulding Compound, che lo rende leggero ma allo stesso tempo ne assicura un’elevata resistenza, garantendo un supporto fino a 500Kg. Previene inoltre l’ingiallimento della superficie, problematica comunemente riscontrata su altre tipologie di materiale.

PILETTA DI SCARICO INCLUSA NEL PREZZO. Fornito con piletta di scarico a flusso veloce, da 17lt al min, con diametro da 90mm.

DISPONIBILE IN VARIE MISURE E COLORI. Ampia disponibilità di misure per soddisfare tutte le vostre esigenze. Quattro colori disponibili: Bianco, Avorio, Grigio e Antracite.

Piatto doccia 80x120 Tortora beige H.2.6 cm effetto pietra ardesia SMC in resina termoformata. € 160.00 in stock 2 new from €160.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Piatto doccia H 2,6 cm, con piletta di scarico inclusa nel prezzo

Gradevole effetto pietra ardesia colorato in massa, rifinito sui 4 lati, reversibile

Cover in tinta a copertura scarico inclusa

Struttura indistruttibile, indeformabile, a nido d’ape sotto, prodotto da stampo su pressa d’acciaio inox

Materiale SMC sheet moulding compaund, prodotto acrilico colorato in pasta, stabile, affidabile, non sbiancante, non ingiallente.

Piatto Doccia Acrilico Bianco Lucido Ultraslim Altezza 4cm Piletta Inclusa (80x120, Bianco) € 139.99 in stock 1 new from €139.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ELEGANTE E ULTRASLIM. L’altezza di 4cm del piatto doccia Asteios ed il colore bianco lucido lo rendono elegante ed adatto a qualsiasi stile di arredo bagno.

ACRILICO RINFORZATO. Il piatto doccia Asteios di Parama è realizzato in materiale acrilico rinforzato da uno strato di MDF in modo da garantire la massima solidità e resistenza nel tempo.3

DISPONIBILE IN VARIE MISURE. L’ampio range di misure disponibili (80x80 semicircolare, 75x75, 70x90, 70x100, 70x110, 70x120, 70x140, 70x170, 80x80 80x90, 80x100, 80x110, 80x120, 80x140, 80x170, 90x90, 90x120) permette di installare il piatto doccia con un box doccia angolare, box doccia semicircolare, porta doccia ed anche walk-in. Possibilità di installazione filopavimento o con metodo tradizionale (soprapavimento).

PILETTA INCLUSA. Il piatto doccia è comprensivo di piletta di scarico da 90mm con cover cromata ad alto flusso, ciò garantirà il rapido defluire dell’acqua evitando qualsiasi tipo di allagamento della superficie.

PACKAGING ULTRARESISTENTE. Il piatto doccia Asteios è imballato in modo da garantire la massima sicurezza dello stesso durante il trasporto, garantendo sempre una consegna integra e priva di inconvenienti.

piatto doccia bianco, design moderno, modello Siviglia, in marmo e resina, effetto pietra ardesia, luxury, gelcoat, slim 3cm 80x120 € 284.00 in stock 1 new from €284.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Piatto doccia in pietra effetto ardesia, con design unico e moderno, RAL-9003 80x120

Rivestimento in Gelcoat che rende il piatto doccia antiscivolo antigraffio e antibatterico

Piatto doccia con massa piena quindi si può tagliare a piacimento sul lato lungo, senza perdita di pendenza e robustezza

Piatto doccia rifinito sui 4 lati

Piatto doccia disponibile in vari colori, bianco, nero, antracite, grigio chiaro, sabbia, moka, marrone, crema READ Miglior Rampe Di Carico: le migliori scelte per ogni budget

Piatto Doccia in Abs Acrilico Rinforzato Con Fibre Di Vetro e Resina Poliestere (80x120 rettangolare) € 125.00 in stock 2 new from €125.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Piatto doccia in abs rinforzato, rifinito sui 4 lati, bianco

Altezza H 5 cm, Piletta di scarico inclusa diametro 90, 50 lt/min

Tutte le misure disponibili, quadrato, rettangolare, curvo semicircolare

Imballo ultrarinforzato, garanzia 24 mesi

Montaggio reversibile

Inbagno Piatto doccia 80x120 in marmoresina con effetto pietra bianca serie Plaza, ultrasottile - riducibile su misura, INCLUDE griglia e piletta di scarico € 317.00 in stock 1 new from €317.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il piatto doccia con effetto pietra serie Plaza tempesta di modernità e funzionalità l’ambiente bagno, conferendogli uno stile totalmente esclusivo. La realizzazione in resina con massa piena, mixata insieme a cariche minerali alleggerite e additivi, rende il piatto doccia più leggero del 35% rispetto agli altri in commercio

Il piatto doccia è disponibile in diverse dimensioni e colorazioni che si abbinano perfettamente alle misure e allo stile d’arredo del bagno - La superficie del piatto doccia oltre a distinguersi per un piacevole effetto pietra caldo e morbido, è rivestita con uno strato di gelcoat antibatterico che garantisce una maggiore resistenza ad agenti chimici, radiazioni UV, idrolisi, graffi e impatti

La libera installazione del piatto doccia permette di posizionarlo a filo pavimento (incassato in una base deforme e totalmente livellata), su massetto in cemento o direttamente sulla pavimentazione, scelta pratica per via del sottile spessore di soli 2,4 cm, integrandosi alla perfezione con tutte le tipologie di box doccia e pareti walk in

Il piatto doccia può essere ridotto su misura tramite l’uso di un semplice disco a punta diamantata, conformandosi ad eventuali impedimenti o fuori misure della zona doccia – COMPLETO di griglia in acciaio inox in tinta con il piatto e piletta di scarico slim con sifone ispezionabile e griglia fermacapelli

Il tuo nuovo piatto doccia viaggia assicurato, spedito in cassa di legno accuratamente imballata e ben protetta per garantirne la massima integrità durante il trasporto - Problemi con la consegna o la qualità del prodotto? CONTATTACI, Inbagno è sempre pronto a rispondere ad ogni tua esigenza

Piatto Doccia 80x120cm Marmoresina Effetto Pietra Antracite Gel Coat Altezza 2,5cm Tagliabile Piletta Inclusa Mod. Messapia € 243.99 in stock 1 new from €243.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features MINERAL MARMO. Il piatto doccia 80x120cm Mod. Messapia di Parama è realizzato con uno speciale composto di polveri minerali (75%) e resina poliestere (25%) comunemente chiamato marmoresina o mineral marmo.

EFFETTO PIETRA. La superficie effetto pietra dona al piatto doccia Messapia un tocco di design ed eleganza oltre che garantirne la funzione antiscivolo certificata dall’ente tedesco TUV Rheinland. Lo strato di gel coat con spessore 1mm previene l’ingiallimento ed aumenta l’impermeabilità del piatto doccia.

FACILE DA INSTALLARE. L’altezza del piatto doccia da 2.5cm permette l’installazione sia filopavimento sia in appoggio. Il processo d’installazione è inoltre facilitato dalla presenza di un video esplicativo in 3D.

PILETTA DI SCARICO. Il piatto doccia è fornito di piletta di scarico da 90mm con griglia in acciaio inox.

IMBALLO E-COMMERCE. Il prodotto viene spedito tramite corriere specializzato e con un imballo idoneo alla spedizione. Trattandosi di materiale particolarmente ingombrante e pesante, è sempre previsto il preavviso di consegna per semplificare la ricezione del vostro ordine.

Piatto doccia in marmoresina con cornice PREMIUM ALLSTONE - Tutte le taglie - 6 colori - Valvola e griglia regalo - 80X120 CM Grigio Cemento Ral. 7037 € 240.00 in stock 1 new from €240.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔ Consegna a piedi per strada. Prodotto in Spagna

✔ 6 COLORI DISPONIBILI: Bianco RAL 9003, Grafite RAL 7015, Crema RAL 1015, Grigio Cemento RAL 7037, Marrone cioccolato RAL. 8017 e nero RAL 9005

✔ Include valvola e griglia in acciaio inox in regalo: per una migliore evacuazione dell'acqua, il piatto doccia viene fornito con la valvola e una griglia elegante

✔ Realizzato in resina: resistente all'acqua, all'usura, agli agenti chimici (shampoo, gel, detergenti). Inoltre, la sensazione al tatto è molto più calore e calore

✔ SICUREZZA: I piatti ALLSTONE sono antiscivolo ed estraibili. La sua altezza, di 3 centimetri, lo pone praticamente a RAS di pavimento evitando l'effetto salita di gradino che può essere pericoloso, soprattutto per le persone anziane

Piatto Doccia 80x120cm Altezza 4cm Effetto Pietra Antracite Acrilico Bordato Piletta di Scarico Inclusa Mod. Petra € 148.99 in stock 1 new from €148.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ACRILICO RINFORZATO. Il piatto doccia Petra 80x120cm è realizzato in materiale acrilico rinforzato con MDF, tale speciale composizione materica lo rende leggero ma allo stesso tempo estremamente resistente.

ALTEZZA 4CM. L’altezza slim del prodotto renderà il vostro spazio facilmente accessibile ad adulti e bambini. La cornice bordata previene la fuoriuscita di acqua durante l’utilizzo della doccia.

EFFETTO STONE. La superficie del piatto doccia è caratterizzata da un piacevole effetto pietra con funzione antiscivolo.

PILETTA DI SCARICO INCLUSA. Non sarà necessario acquistare altri componenti d’installazione in quanto la piletta di scarico con diametro da 90mm e cover cromata è già fornita.

FACILE INSTALLAZIONE. Il piatto doccia Petra è fornito con manuale d’installazione dettagliato in lingua italiana. L’installazione del piatto doccia, per via della cornice bordata, può avvenire solo in appoggio (no filopavimento).

Yellowshop - Piatto doccia Althea UP in ceramica h cm 3 bianco lucido (Cm 80x120) € 269.00 in stock 1 new from €269.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Size Cm 80x120

Piatto doccia 80x120 resina con effetto pietra serie Arena, ultraslim - riducibile su misura, COMPLETO di griglia e piletta di scarico € 302.00 in stock 1 new from €302.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il piatto doccia con effetto pietra serie Arena personalizza in modo unico ed elegante l’arredo bagno, esaltandolo con tratti altamente funzionali. La realizzazione in resina con massa piena, mixata insieme a cariche minerali alleggerite e additivi, rende il piatto doccia più leggero del 35% rispetto agli altri in commercio

Il piatto doccia è disponibile in diverse dimensioni e colorazioni che si abbinano perfettamente alle misure e allo stile d’arredo del bagno - La superficie del piatto doccia oltre a distinguersi per un piacevole effetto pietra caldo e morbido, è rivestita con uno strato di gelcoat antibatterico che garantisce una maggiore resistenza ad agenti chimici, radiazioni UV, idrolisi, graffi e impatti

La libera installazione del piatto doccia permette di posizionarlo a filo pavimento (incassato in una base deforme e totalmente livellata), su massetto in cemento o direttamente sulla pavimentazione, scelta pratica per via del sottile spessore di soli 2,4 cm, integrandosi alla perfezione con tutte le tipologie di box doccia e pareti walk in

Il piatto doccia può essere ridotto su misura tramite l’uso di un semplice disco a punta diamantata, conformandosi ad eventuali ingombri o fuori misure della zona doccia – COMPLETO di griglia in acciaio inox in tinta con il piatto e piletta di scarico slim con sifone ispezionabile e griglia fermacapelli

Il tuo nuovo piatto doccia viaggia assicurato, spedito in cassa di legno accuratamente imballata e ben protetta per garantirne la massima integrità durante il trasporto - Problemi con la consegna o la qualità del prodotto? CONTATTACI, Inbagno è sempre pronto a rispondere ad ogni tua esigenza

KOES - Piatto Doccia in Resina Serie AMUR – 80x120 – Antracite RAL 7016 € 307.00 in stock 1 new from €307.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✳️ Antibatterico 〰️ Antiscivolo Peso ridotto in 25% Massima robustezza e durata ➖ 3 cm di spessore del piatto Texture in ardesia Finitura Opaca ️ 5 anni di garanzia Include griglia colorata e piletta Disponibile in tutte le dimensioni ⭐ Slim Prodotto in Spagna ✔️ Marchio registrato consegnato alla porta dell'edificio o della casa

25% DI RIDUZIONE DI PESO. Alla KOES siamo fortemente impegnati nell'innovazione tecnologica e e nella ricerca dell'OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI. Attraverso l'uso di tecnologie all'avanguardia, riusciamo a ridurre il peso dei piatti doccia del 25% mantenendo intatto il resto delle sue proprietà. I piatti doccia KOES sono i più leggeri, resistenti e di alta qualità sul mercato.

EXTRA SLIM E DISPONIBILE IN TUTTE LE MISURE: I piatti doccia KOES offrono un'eccellente ACCESSIBILITÀ poiché lo spessore di tutti i nostri piatti doccia è di 3 cm. Sono disponibili in 5 larghezze diverse e più di 10 unghezze diverse, coprendo tutte le dimensioni del mercato, e in 7 colori della scala RAL. Inoltre, se hai bisogno di un piatto in una dimensione o colore personalizzato, CONTATTACI

SICUREZZA: I piatti doccia KOES sono ANTISCIVOLO e ANTIBATTERICO, il che garantisce il massimo livello di sicurezza durante la doccia. Fabbricato in resina ad alta carica minerale rivestito con Gel Coat. I piatti doccia KOES sono completamente antibatterici e 100% opachi senza lucentezza, inoltre raggiungono il più alto livello di antiscivolo sul mercato (LEVEL C3).

RESTITUZIONI GRATUITE: Se non sei soddisfatto del prodotto ricevuto e vuoi restituirlo, a condizione che sia PRIMA dell'installazione e che sia in perfette condizioni e nella confezione originale, Rimborziamo il 100% del prezzo pagato. Accetteremo resi per prodotti danneggiati solo quando il danno è indicato sulla bolla di consegna del corriere, quindi è assolutamente necessario CONTROLLARE LA MERCE alla consegna.

Arredobagno e Cucine Piatto Doccia 80x120 Stone marmoresina Effetto Pietra,riducibile,ribassato cm2,5 € 242.00 in stock 1 new from €242.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il piatto doccia è realizzato totalmente in Italia con materiali di alta qualità che conferiscono al prodotto la GARANZIA PER BEN 5 ANNI MADE IN ITALY, completo di piletta e copri piletta in acciaio.

Il prodotto è realizzato a stampo con resine termoindurenti e con quantità elevate di minerali naturali. Lo spessore è tutto pieno e NON presenta svuotamenti a nido d’ape; ciò migliora la resistenza oltre a facilitare la posa in opera.

La superficie è in GELCOAT POLIESTERE bianco o colorato con un effetto pietra è antiscivolo ma al tatto risulta morbido e piacevole, facilissima da pulire e resistente a tutti i detergenti di utilizzo quotidiano.

Misura: Lunghezza cm 120, Larghezza cm 80, Spessore cm 2,5

PROMOZIONE: SPEDIZIONE GRATUITA

Luminosa ArredoBagno Piatto Doccia Marmoresina 80x120 - Effetto Pietra Antiscivolo con GELCOAT - Modello MARMOTEK Colore Sabbia - Griglia in Acciaio e piletta Incluse € 389.00 in stock 1 new from €389.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ Il Piatto Doccia in MARMORESINA ultra slim qualità A++ ha uno spessore di soli 3 cm. Reversibile perchè rifinito su tutti i 4 lati. L'imballo è realizzato su pedana di legno, il piatto doccia viene spedito con corriere specializzato entro 15 giorni lavorativi con preavviso telefonico.

✅ QUALITA' DEL MATERIALE: Il Piatto Doccia MARMOTEK con finitura EFFETTO PIETRA è l'ideale per creare la tua zona doccia personalizzata grazie all'altissima qualità del materiale utilizzato in produzione. Il piatto doccia è pieno quindi viene garantita una maggiore tenuta e stabilità. Può infatti essere tagliato e rifilato a misura senza perdere pendenza e stabilità.

✅ CARATTERISTICHE: facile da pulire, antibatterico, antiscivolo, idrorepellente, resistente ai raggi UVA e alle variazioni di temperatura, rifinito su quattro lati, riducibilie e fresabile. PILETTA ispezionabile e sifone inclusi. Griglia in acciaio INOX inclusa nella confezione.

✅ MONTAGGIO: può essere installato a filo pavimento, semi incassato o in appoggio in base alle tue esigenze. Il piatto doccia ha un'alta resistenza agli agenti esterni grazie alla protezione GELCOAT ed ha un alto grado di antiscivolo grazie alla superficie EFFETTO PIETRA. Semplice da installare, consigliato l'utilizzo di colla poliuretanica a base acqua o simile kerakool H40.

✅ SERVIZIO CLIENTI: Siamo a Tua completa disposizione, per qualsiasi necessità contattaci, saremo lieti di fornirti assistenza e maggiori informazioni sul prodotto. Per noi di StileBagno la soddisfazione del cliente è la cosa più importante. Contattaci via telefono o whatsapp al numero: +39 389 8588799 . READ Miglior Owari No Seraph: le migliori scelte per ogni budget

Piatto Doccia Ribassato In Abs H 5cm Con Piletta Inclusa (80x120 H 5cm) € 110.00 in stock 2 new from €110.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Piatto doccia in abs rinforzato, rifinito sui 4 lati, bianco

Altezza H 5 cm, Piletta di scarico inclusa diametro 90, 50 lt/min

Tutte le misure disponibili, quadrato, rettangolare, curvo semicircolare

Imballo ultrarinforzato, garanzia 24 mesi

Montaggio reversibile

Piatto Doccia Nera Ruvida Rettangolare 80x120x3cm in Pietra Vulcanica e Resina Mista Ultraslim con Scarico Sifone Piletta € 211.99 in stock 1 new from €211.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Piatto Doccia rettangolare misura 80x120x3 cm, ultra sottile;

Piatto Doccia in pietra vulcanica e resina finitura nera ruvida con rivestimento in gelcoat-acrilico;

In grado di sostenere fino ad un peso massimo di 500 Kg;

Resistente ai graffi, ai raggi U.V., antiscivolo e antibatterico;

Un set conveniente ed ideale completo di sifone con griglia in acciaio abbianato alla piletta.

Arredobagno e Cucine Piatto Doccia 80x120 marmoresina Effetto Pietra Altezza 2,5cm tagliabile piletta Inclusa € 242.00 in stock 1 new from €242.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il piatto doccia è realizzato totalmente in Italia con materiali di alta qualità che conferiscono al prodotto la GARANZIA PER BEN 5 ANNI MADE IN ITALY, completo di piletta e copri piletta in acciaio.

Il prodotto è realizzato a stampo con resine termoindurenti e con quantità elevate di minerali naturali. Lo spessore è tutto pieno e NON presenta svuotamenti a nido d’ape; ciò migliora la resistenza oltre a facilitare la posa in opera.

La superficie è in GELCOAT POLIESTERE bianco o colorato con un effetto pietra è antiscivolo ma al tatto risulta morbido e piacevole, facilissima da pulire e resistente a tutti i detergenti di utilizzo quotidiano.

Misura: Lunghezza cm 120, Larghezza cm 80, Spessore cm 2,5

PROMOZIONE: SPEDIZIONE GRATUITA

PIATTO DOCCIA MARMORESINA MARMO RESINA EFFETTO ARDESIA PILETTA E GRIGLIA INCLUSA GEL COAT 80x120 cm NERO RAL 9005 € 200.00 in stock 2 new from €200.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Piatto doccia in marmoresina

Ardesia

Gelcoat

Luminosa ArredoBagno Piatto Doccia Mineralmarmo 80x120 - Effetto Pietra Antiscivolo con GELCOAT - Modello Roma Bianco - Griglia e piletta Incluse € 409.00 in stock 1 new from €409.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ Il Piatto Doccia in MARMO RESINA ultra slim realizzato con Mineral Marmo di alta qualità ha uno spessore di soli 3 cm. E' Reversibile perchè rifinito su tutti i 4 lati. Il piatto è pieno quindi viene garantita una maggiore tenuta e stabilità. L'imballo è realizzato con una cassa di legno ed il piatto doccia viene spedito su bancale con corriere specializzato entro 15 giorni lavorativi.

✅ QUALITA' DEL MATERIALE: Il Piatto Doccia ROMA con finitura EFFETTO PIETRA è l'ideale per creare la tua zona doccia personalizzata grazie all'altissima qualità del materiale utilizzato in produzione. Il piatto doccia può infatti essere tagliato e rifilato a misura senza perdere pendenza e stabilità.

✅ CARATTERISTICHE: facile da pulire, antibatterico, antiscivolo, idrorepellente, resistente ai raggi UVA e alle variazioni di temperatura, rifinito su quattro lati, riducibilie e fresabile. PILETTA ispezionabile e sifone inclusi. Griglia di DESIGN unico dello stesso colore del piatto doccia inclusa nella confezione

✅ MONTAGGIO: può essere installato a filo pavimento, semi incassato o in appoggio in base alle tue esigenze. Il piatto doccia ha un'alta resistenza agli agenti esterni grazie alla protezione GELCOAT ed ha un alto grado di antiscivolo grazie alla superficie EFFETTO PIETRA. Semplice da installare, consigliato l'utilizzo di colla poliuretanica a base acqua o simile kerakool H40.

✅ SERVIZIO CLIENTI: Siamo a Tua completa disposizione, per qualsiasi necessità contattaci, saremo lieti di fornirti l'assistenza di cui hai bisogno o maggiori informazioni sul prodotto. La soddisfazione del cliente è la cosa più importante per noi di StileBagno. Contattaci per qualsiasi informazione al numero: +39 389 8588799 .

vidaXL Piatto Doccia in ABS Rettangolare Nero 80x120 cm € 132.62

€ 126.32 in stock 4 new from €126.32 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale: ABS con rinforzo in fibra di vetro; Colore: Nero; Dimensioni: 80 x 120 x 4 cm (L x P x A)

Questo piatto da doccia (vano doccia) è resistente all'umidità e muffa, al calore e alle sostanze chimiche. Rinforzato con fibra di vetro, può essere completato con uno scarico standard per la doccia, con un diametro di 9 cm (disponibile nel nostro magazzino). Questo piatto doccia in ABS lucido può essere utilizzato in combinazione con i nostri box doccia per l'installazione di una doccia completa.

Questo piatto doccia è realizzato in ABS lucido, resistente ai graffi e alle macchie.Questo piatto doccia può essere utilizzato in combinazione con altri prodotti della collezione vidaXL.

Foro di scarico standard di 9 cm (scarico non incluso)

Soglia bassa

Yellowshop - Piatto Doccia Rettangolare Marmoresina Pietra Bugnato Grigio Chiaro, Dimensioni: 80X120 cm € 194.50 in stock 1 new from €194.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Piatto doccia in marmoresina rettangolare 80x120 CM

Altezza 3,5 CM

Completo di copripiletta quadrata in acciaio inox 12 x 12 CM

Finitura bugnato, colore grigio chiaro

Kiamami Valentina Box Doccia 80X120 Profilo Nero Opaco Cristallo Trasparente | City € 299.00 in stock 1 new from €299.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Larghezza: 120 CM Altezza: 190 CM Profondità: 80 CM

Struttura in alluminio verniciato. Vetro da 6 mm temperato. Maniglie in ABS.

Telaio e maniglie in raffinato nero opaco. Ante in cristallo trasparente.

Installazione reversibile. Apertura delle porte scorrevole centrale. Chiusura delle ante magnetica. Sganci rapidi inferiori. Doppio cuscinetto di scorrimento superiore. Regolazione di -2cm per lato. Aletta anti-goccia posta in verticale.

Piatto doccia non incluso nel prezzo.

YELLOW SHOP Piatto doccia rettangolare marmoresina base 80 cm h 2,5 cm HEAVY Tortora con sifone, piletta e copripiletta inox (80x120 cm) € 229.50 in stock 1 new from €229.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Colore Tortora

Materiale resina e miscele minerali

Altezza 2,5 cm Massa piena

Superficie lievemente rugosa rivestita in geal-coat

Antiscivolo Riducibile su misura

Piatto doccia 80x120 1°scelta rettangolare in resina termoformata effetto pietra € 209.00 in stock 1 new from €209.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il piatto doccia Kube è prodotto in conformità alla norma UNI EN 14527 che stabilisce i requisiti funzionali dei piatti doccia circa lo svuotamento d’acqua, l’apparenza delle superfici, la stabilità del fondo, la resistenza agli agenti chimici macchianti, agli sbalzi di temperatura e alla durabilità.

Misura: 80x120xH.2,6cm

Materiale Resina Termoformata, Finitura: Effetto Pietra, Installazione: in Appoggio/Filo Pavimento. Piletta compresa con placca rettangolare bianca effetto pietra. Possibilità di taglio su misura in fase di installazione.

PRODOTTO MADE IN ITALY

IVA E SPEDIZIONE INCLUSE NEL PREZZO

Luminosa ArredoBagno Piatto Doccia Marmoresina 80x120 - Effetto Pietra Antiscivolo con GELCOAT - Modello Berlino Colore Grigio - Griglia e piletta Incluse € 379.00 in stock 1 new from €379.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ Il Piatto Doccia in MARMORESINA ultra slim qualità A++ ha uno spessore di soli 3 cm. Reversibile perchè rifinito su tutti i 4 lati. L'imballo è realizzato su pedana di legno, il piatto doccia viene spedito con corriere specializzato entro 15 giorni lavorativi.

✅ QUALITA' DEL MATERIALE: Il Piatto Doccia BERLINO con finitura EFFETTO PIETRA è l'ideale per creare la tua zona doccia personalizzata grazie all'altissima qualità del materiale utilizzato in produzione. Il piatto doccia è pieno quindi viene garantita una maggiore tenuta e stabilità. Può infatti essere tagliato e rifilato a misura senza perdere pendenza e stabilità.

✅ CARATTERISTICHE: facile da pulire, antibatterico, antiscivolo, idrorepellente, resistente ai raggi UVA e alle variazioni di temperatura, rifinito su quattro lati, riducibilie e fresabile. PILETTA ispezionabile e sifone inclusi. Griglia di DESIGN dello stesso colore del piatto doccia inclusa nella confezione.

✅ MONTAGGIO: può essere installato a filo pavimento, semi incassato o in appoggio in base alle tue esigenze. Il piatto doccia ha un'alta resistenza agli agenti esterni grazie alla protezione GELCOAT ed ha un alto grado di antiscivolo grazie alla superficie EFFETTO PIETRA. Semplice da installare, consigliato l'utilizzo di colla poliuretanica a base acqua o simile kerakool H40.

✅ SERVIZIO CLIENTI: Siamo a Tua completa disposizione, per qualsiasi necessità contattaci, saremo lieti di fornirti assistenza e maggiori informazioni sul prodotto. Per noi di StileBagno la soddisfazione del cliente è la cosa più importante. Contattaci via telefono o whatsapp al numero: +39 389 8588799 .

Shower Online Piatto doccia in resina WIDE - 80x120 - Texture in ardesia - Antiscivolo - Tutte le misure disponibili - Include griglia Colore Bianco e piletta - Bianco RAL 9003 € 216.00 in stock 1 new from €216.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ⭐ CARATTERISTICHE: Extra-flat | Antiscivolo | Antibatterico | Impermeabilità totale | Alta resistenza | Altezza: 3 cm | Struttura in ardesia | Piletta inclusa | Made in Spain

✅ RESO GRATUITO: Rimborziamo il 100% del prezzo pagato, se cambia d´idea prima di installarlo.Ma siamo sicuri che ti piacerà!

✅PIATTO DOCCIA PERSONALIZZATO: Il piatto doccia Shower Online è disponibile in più di 500 colori e misure diverse.Se preferite, potete tagliare il vostro piatto doccia durante l'installazione in loco con una sega radiale utilizzando un disco diamantato.

✅SICUREZZA: I piatti doccia di Shower Online sono ANTISCIVOLO ed EXTRAPLANOS, due caratteristiche che forniscono il massimo livello di sicurezza durante la doccia. Lo spessore di tutti i nostri piatti doccia è di 3 cm, il che significa che saranno posizionati quasi a livello del pavimento, permettendo una maggiore accessibilità, soprattutto per le persone con mobilità ridotta.

✅GARANZIA DI QUALITÀ: Tutti i piatti doccia sono fabbricati secondo i più severi standard di qualità, basati sulla certificazione ISO 9001:2015 e nel rispetto delle normative europee.Tutti i piatti doccia sono stati testati da un laboratorio esterno per garantirne la sicurezza. READ Miglior Ottiche Per Carabine: le migliori scelte per ogni budget

MarinelliGroup Box Doccia Cabina Lusso angolare 70 80 90 100 110 120 140 160 170 cm Scorrevole Vetro Cristallo Trasparente anticalcare 8mm Mimosa (80x120 cm) € 424.56 in stock 1 new from €424.56 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features REGOLAZIONE: fino -2 cm sul lato lungo; fino a -1,5 cm sul lato corto | ALTEZZA: 195 cm

CRISTALLO: vetro temperato trasparente anticalcare da 8 mm | MONTAGGIO: su piatto doccia o filopavimento

PROFILI: alluminio cromato lucido (2 x 3,5 cm) | GUARNIZIONI: in gomma resistente

APERTURA: porta scorrevole | SPAZIO D'ENTRATA: 50 cm

INSTALLAZIONE: reversibile | SPEDIZIONE: inclusa, rapida, gratuita e assicurata

Bagno Italia Cabina Idromassaggio 80x120 box doccia versione destra o sinistra sistema quick line 6 getti I € 1,199.00 in stock 1 new from €1,199.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cabina idromassaggio con piatto antiscivolo

misure 80x120xH215 (indicare dopo l'acquisto se si vuole la versione DESTRA o SINISTRA)

Prodotto certificato CE

Garanzia italiana di 2 anni

Kiamami Valentina Box Doccia Rettangolare Modello Giada 80X120 Cristallo Opaco € 279.00 in stock 1 new from €279.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Larghezza: 120 CM Altezza: 185 CM Profondità: 80 CM

Box doccia con ante in cristallo temperato sicurezza da 6 mm, profili in alluminio anodizzato e 4 maniglie in ABS.

Il vetro è opaco, ruvido all'esterno e liscio all'interno. I profili sono in finitura cromata lucida così come anche le maniglie.

Forma rettangolare. Installazione reversibile. Apertura porte a scorrimento e chiusura magnetica. Gioco di regolazione -2cm per lato. Guarnizioni: con aletta anti-gocciolamento su ante poste in verticale. Presenza di sgancio rapido inferiore.

Il piatto doccia non è incluso ma è possibile acquistarlo a parte.

