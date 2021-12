Home » Terrazze e Giardini Miglior Pinpointer Metal Detector: le migliori scelte per ogni budget Terrazze e Giardini Miglior Pinpointer Metal Detector: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Pinpointer Metal Detector perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Pinpointer Metal Detector. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Pinpointer Metal Detector più votate disponibili sul mercato nel 2021.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Pinpointer Metal Detector e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



Pinpointer Metal Detector - SUNPOW impermeabile portatile a 360° con luce LED e batteria 9V per caccia al tesoro oro, suono e vibrazione di tre modalità ad alta sensibilità € 41.99

€ 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pinpointer Sonda a 360 gradi e tre modalità d’allarme: il sensore di metallo SUNPOW Pinpointer a 360° in caso che può rilevare i metalli in ogni anglo, estendendo il campo di rilevamento e riduce la perdita di obiettivo. Tre Modalità: vibrazione (silenziosa), modalità audio ed entrambi, adatto per ambienti vari sia silenziosi che rumorosi, mari e fiumi ecc.

Design completamente impermeabile: in qualsiasi condizione atmosferica o pioggia forte, anche nei laghi, nei fiumi, negli stagni e negli oceani, è possibile immergere il metal detector pinpointer in acqua al massimo 3 metri per trovare i tesori nascosti sott'acqua, mentre molti altri principali metal detector pinpointer non si possono immergere completamente in acqua a questa profondità

Profondo e Sensibile: il metal detector pinpointer SUNPOW Pinpointer può visualizzare rapidamente e con precisione l'oggetto fino alla profondità sotterranea di 12cm (alla causa dei superfici diversi, la profondità del rilevamento cambierebbe un po') Nostro pinpointer ad alta sensibilità, può cercare precisamente e rapidamente i metalli. Nello stesso tempo, esso non solo un giocatto per i bambini anche il attrezzo per la caccia al tesoro per gli adulti.

Funzionamento semplice con un pulsante: Pinpointer metal detector il funzionamento con un solo pulsante può accendere il dispositivo e cambiare modalità. Tutto quello che devi fare è premere il pulsante e iniziare a cercare tesori! Più adatto ai bambini. La lunghezza e il peso del metal detector sono rispettivamente di soli 27 cm e 340 g. È la scelta migliore per i regali, come regali di Natale, regali di compleanno, ecc.

Fornitura: 1 * metal detector Pinpointer, 1 * batteria da 9V, 1 * borsa in tessuto, 1 * manuale utente, 1 * cavo retrattile, 1 * fondina. Se hai domande, ti preghiamo di contattarci tramite Amazon, faremo del nostro meglio per fornirti un servizio clienti perfetto!

WingFly Pinpointer Metal Detector - Rilevamento Pinpoint Impermeabile Portatile a 360°con Luce LED e Vibrazione Automatica Alta Sensibilità per Caccia al Tesoro Oro, Suono e Vibrazione (Arancia) € 24.99 in stock 2 new from €24.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Alta sensibilità: il metal detector pinpointer può colpire l'oggetto in modo rapido e preciso! Può rilevare all'interno, all'esterno, sulla sabbia, sul prato o nel terreno, individuare monete, argento, gioielli e oro con velocità e precisione.

Vibratore audio: la vibrazione automatica e l'audio assicurano di non perdere alcun avviso e la torcia a LED rimarrà accesa mentre il metal detector è acceso, in modo da poter indirizzare l'oggetto metallico in modo rapido e preciso.

Puntatore a 360 °: area di rilevamento della scansione laterale a 360 °. Consente di tenere il metal detector in posizione orizzontale per scansionare rapidamente grandi aree e restringere il campo di rilevamento per individuare con precisione obiettivi più grandi.

Facile da usare: operazione con un solo tocco. Il nostro rilevatore fornisce avvisi audio e vibrazione, che rendono il rilevamento più conveniente ed efficiente. Tenuto in mano e leggero, facile da trasportare. Perfetto per la caccia al tesoro e il controllo sicuro dell'aeroporto. Key Product Features

Metal Detector impermeabile: la sonda pinpointer è impermeabile e può essere utilizzata per rilevare in acqua a meno di 9 cm o utilizzare nei giorni di pioggia. Si prega di notare che la sezione impermeabile è sotto la luce e gli interruttori. Batterie, luce, parti dell'interruttore non possono essere immerse in acqua.

Diealles Shine Pinpointer, Impermeabile IP66 Pinpointer Metal Detector con Luce LED, 360° Rileva Metal Detector Portatile per Caccia al Tesoro, Vibrazione Automatica Alta Sensibilità € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【1】 Il nostro metal detector pinpointer può rilevare vari tipi di oggetti metallici attorno alla sua sonda.

【2】 Questo è un kit completo, che include un metal detector, un portachiavi per conservarlo, un supporto e un manuale.

【3】 Il metal detector portatile vibrerà ed emetterà un suono e più ti avvicini all'oggetto metallico, più intense saranno le vibrazioni.

【4】 Facile da usare, basta premere il pulsante per avviare il gioco della caccia al tesoro.

【5】 La batteria non è inclusa. il nostro pinpointer impermeabile richiede 1 batteria PP3 9Volt.

EXTSUD Rilevatore di Metalli Portatile IP66 Impermeabile 360°Scan con Allarme Vibrazione Metal Detector Sensibile Localizzatore Puntatore di Metallo per Caccia di Oro Tesoro € 26.66 in stock 1 new from €26.66

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ultraleggero& Facile da Trasportare& Operazione Semplice -- peso leggero di circa 260g, solo un terzo del peso di un rilevatore di metalli tradizionale. Dimensione: 23x3,5cm, arriva con cavo a spirale, fondina per cintura e borsa da trasporto, molto conveniente da tenere o appendere alla cintura per portarlo ovunque tu vada. Basta premere il pulsante di accendere il rilevatore di metallo e poi cominciare la caccia di tesoro. Facile da utilizzare.

Rilevamento a 360°Alta Sensibilità -- l'avanzata tecnologia di rilevamento a 360° ti consente di tenere il rilevatore orizzontalmente per scansionare velocemente un'ampia area e localizzare precisamente il bersaglio prima di scavare. Il design a barra ti permette di inserire il rilevatore nel terreno per rilevare. Il nostro metal detector può essere utilizzato da solo o come ausilio del metal detector a bobina per risparmiare tempo e forza.

Allarme a Vibrazione/Audio & LED Luce -- l'allarme di vibrazione e audio ascicura che tu non manchi nessun allarme anche in ambiente rumoroso. Dotato di led luce, conveniente da operare nella notte. Adatto per rilevare i vari tipi di metalli come monete, oro, argento, gioielli. Ti aiuta a trovare facilmente i tesori o gli oggetti metallici mancanti sia all'interno, all'esterno, nel muro, nella sabbia, nell'erba che nel terreno.

Resistente all'Acqua & Multifunzione -- l'impermeabile punta del pinpointer ti consente di rilevare in acqua meno di 9cm. Il nostro rilevatore di metalli può esser utilizzato per la caccia del tesoro in aree di nicchia ristrette a cui il tipico rilevatore di metalli non può arrivare, sicurezza aeroportuale, lavori di costruzione come trovare viti e chiodi all'interno del muro secco, trovare le viti nel giardino per evitare ferita accidentale o trovare gli oggetti preziosi persi nel giardino.

Rilevatore di Metalli Professionale -- le caratteristiche di peso leggero e operazione semplice lo rendono adatto per l'uso di principiante, ma le caratteristiche di design a barra e rilevamento a 360 gradi lo rendono un necessario per cacciatore di tesori esperto. Alimentatore: batteria 9V (non inclusa). READ Miglior Armadio In Resina Da Esterno: le migliori scelte per ogni budget

Metal Detector Pinpointer con 2 Batterie Impermeabile Handheld Portatile Rilevatore di Metalli Alta Sensibilità con Rilevatore con Vibrazione Automatica Caccia di Tesoro per Bambini e Adulti € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Leggero e portatile】 Il nostro metal detector è più piccolo e leggero rispetto ai tipi tradizionali. Con una custodia per cintura e un cordino retrattile, puoi usare questo metal detector quando e dove vuoi.

【Rilevazione a 360 ° con alta sensibilità】 Alta sensibilità migliorata rilevazione di piccoli bersagli, può lavorare su sabbia, prato o acqua, localizzare rapidamente monete, argento, gioielli e oro. Si applica anche alle pareti delle case per rilevare il cablaggio.

【Facile da usare】 Basta aprirlo e tenerlo premuto, e non appena viene trovato un oggetto metallico, il puntatore vibra e emette un segnale acustico. È abbastanza facile da usare per i bambini mentre cercano un "tesoro".

【Design accattivante】Questo puntatore a spillo progettato con un piccolo LED e funziona come un fascino anche in luoghi bui. La sonda pinpointer è impermeabile e può essere utilizzata per rilevare in acqua a meno di 9 cm o utilizzare nei giorni di pioggia.

【Ottima scelta regalo】 Questo pinpointer è un grande regalo per i tuoi bambini e i tuoi amici cacciatori. Offriamo due batterie, una è per l'uso immediato e l'altra per la sostituzione. Forniamo inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni e una garanzia senza preoccupazioni di 12 mesi e un servizio clienti cordiale.

Homealexa Rilevatore Metalli Portatile Impermeabile Metal Detector Sensibile 360°Scan Pinpointer con Segnalazione di Vibrazione Bip per Caccia di Oro Tesoro Monete Gioielli Bambini Adulti € 25.80 in stock 1 new from €25.80

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Rilevamento Preciso】Con la capacità di rilevare gli oggetti metallici a 360°, questo Metal Detector Professionali è in grado di scansionare velocemente un'ampia area e localizzare precisamente il bersaglio. Il design a barra ti consente di inserire il rilevatore nel terreno per rilevare più precisamente. Adatto per essere utilizzato sia da solo che come ausilio del metal detector a bobina.

【Facile da Utilizzare】Basta premere il pulsante di accendere il rilevatore di metalli e poi cominciare la caccia di tesoro. Molto semplice da utilizzare. Questo metal detector è versatile e ben progettato, compatto e leggero, portatile con cordino per polso. Alimentato da batteria 9V ( non fornita). Adatto per gli utenti di tutta età: bambini, adulti, anziani, donne, uomini.

【Resistente all'Acqua】metal-detector con livello impermeabile IP65, si può utilizzare questo puntatore di metallo in qualsiasi condizione, anche quando piove, sott’acqua fino a una profondità di 10 metri. Il nostro rilevatore di metalli può esser utilizzato per la caccia del tesoro in aree di nicchia ristrette a cui il tipico rilevatore di metalli non può arrivare.

【2 Tipi di Allarme】l'allarme di vibrazione e suono bip ascicura che tu non manchi nessun allarme anche in ambiente rumoroso. Con led luce, conveniente da operare al buio. Adatto per rilevare i vari tipi di metalli come monete, oro, argento, gioielli. Ti aiuta a trovare facilmente i tesori o gli oggetti metallici mancanti sia all'interno, all'esterno, nel muro, nella sabbia, nell'erba che nel terreno.

【Ampia Applicazione】oltre a essere utilizzato per la caccia del tesoro, questo rilevatore di metalli professionale può essere utilizzato ampiamente anche per il controllo di sicurezza(nelle stazioni della metropolitana, stazioni ferroviarie, aeroporto),lavori di costruzione come trovare viti e chiodi all'interno del muro secco, trovare le viti nel giardino per evitare ferita accidentale o trovare gli oggetti preziosi persi nel giardino.

Xplorer Mi-6 Pinpointer XP Pointer Metal Detector Metaldetector Wireless Deus € 169.00 in stock 4 new from €169.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Is Adult Product

Metal Detector Professionali Pinpointer Portatile - Metaldetector Professionale Rilevatore di Metalli 12 Metri Completamente Impermeabile Sott'acqua Schermo LCD 3 Modalità di Allarme (Nero) € 43.99 in stock 1 new from €43.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Facile da usare: molto facile da usare. basta premere a lungo il pulsante on/off circa 2 secondi, il rilevamento funzionerà.

Alta sensibilità di rilevamento: il nostro metal detector può rilevare metalli lontani 15 cm tra metallo e rivelatore. questa distanza è migliore di altri rivelatori sul mercato, che migliorano la possibilità di rilevare metalli.

Completamente impermeabile: il nostro metal detector è impermeabile IP68 e può raggiungere fino a 12 metri sott'acqua. Così il nostro rivelatore può essere utilizzato in molti luoghi come, giorno di pioggia, fiume, lago, sabbia bagnata, vedere e così via.

Ampio utilizzo: questo metal detector è portatile e ampiamente utilizzato per molte occasioni, come giochi di caccia al tesoro, controllo di sicurezza degli aerotas, giocare sul mare, trovare chiavi perse, orecchini, collane e così via.

【3 modalità di allarme】 ci sono 3 modalità di allarme, segnale acustico, vibrazione e segnale acustico più vibrazioni. quando più vicino ai matali, il segnale acustico o le vibrazioni sono più forti e più grandi.

spaceshop Nokta Makro PulseDive Pointer Pinpointer Metal Detector Impermeabile 60 Metri € 119.00 in stock 3 new from €119.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il PulseDive Pointer è un pinpointer che può essere utilizzato anche in acqua, sino a 60 metri di profondità.

Con gli appositi accessori, acquistabili separatamente, è possibile trasformare il PulseDive Pointer in uno Scuba Detector. Principali Caratteristiche: Design Innovativo Immergibile fino a 60 metri.

KATELUO Metal Detector Pinpointer, Pinpointer Impermeabile, Metal Detector Portatile Professionale, Rilevatore di Metalli Portatile per Caccia al Tesoro Oro, Moneta, Argento (verde) € 23.98

€ 20.98 in stock 1 new from €20.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Area di Rilevamento Precisa a 360:Con la punta di puntamento sensibile del pinpointer professionale,consente di eseguire la scansione rapidamente in un ampio raggio e indica la posizione dei bersagli in modo accurato,consente di risparmiare tempo e fatica,evitando di scavare buche nell'area sbagliata.

IP 66 Waterproof:Il rilevatore metalli portatile adotta un livello di impermeabilità IP 66 standard.Rimane una buona funzionalità in acqua o anche sotto la pioggia,quindi puoi usarlo sott'acqua o nei giorni di pioggia.Perfetto per rilevare il metallo sia all'aperto che all'interno.

Torcia a LED e Avviso Audio e Vibratore:Il metal detector portatile è dotato di luce LED,è comodo per l'uso al buio.Ti aiuta a rilevare e confermare dove si trova il metallo.Quando viene rilevato l'oggetto target,il pinpointer del metal detector vibra e emette un segnale acustico.

Funzionamento con un Solo Pulsante e Portatile:Alimentato da una batteria da 9 V(non inclusa), il pinpointer metal detector è facile da usare,basta accendilo,tutte le funzioni sono a portata di mano.È comodo per bambini e adulti.È leggero e facile da trasportare con la nostra cinghia elastica in plastica e la fondina.

Ampiamente Usato:Il metal detector pinpointer è ideale per la scoperta di tesori metallici come monete, argento,oro,gioielli,oppure puoi usarlo per trovare la tua chiave smarrita e altri oggetti metallici.Ottimo per l'utilizzo in pareti,sabbia,erba,prato,terreno,parchi,giardini,spiagge e così via.

Umelee Pinpointer Metal Detector High Accuracy Pinpoints Finder Probe Acquisure Handhold Treasure Bounty Hunting (nero) € 22.49 in stock 1 new from €22.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Rilevamento a 360 ° ad alta sensibilità】 Sensibilità massima per una migliore rilevazione del metallo in base al tipo, alle dimensioni e alla profondità del metallo. La scansione rapida a 360 ° copre un'ampia area, quindi è possibile utilizzare punte di posizionamento precise per restringere e localizzare con precisione il bersaglio prima dello scavo.

【Impermeabilità parziale】 Il puntatore a puntina ti aiuta a localizzare i bersagli più piccoli in modo preciso e veloce. Inoltre, la parte del puntatore dell'ago è impermeabile e puoi persino utilizzare il puntatore dell'ago per rilevare qualcosa nell'acqua di meno di 9 cm o nei giorni di pioggia. (si prega di notare che le parti della lampada a LED non sono impermeabili).

【Rapporto audio e indicatore di vibrazione】 Gli allarmi con vibrazione audio assicurano di non perdere nessun avviso, anche se in ambienti rumorosi. Con la luce a LED, è più facile operare di notte.

【Operazione one-touch】 Premendo semplicemente il pulsante di accensione, questo pinpointer per il rilevamento di metalli può svolgere vari tipi di lavori come trovare monete, oro, argento, gioielli per aiutarti a trovare facilmente tesori o oggetti metallici mancanti sia all'interno che all'esterno, muro, sabbia, erba o terreno.

【Leggero, facile da trasportare】 Con un terzo del peso dei metal detector tradizionali (circa 7 once), è adatto anche per i bambini. Dotato di cintura elastica in plastica, fodero per cintura e borsa, facile da trasportare o appendere per evitare cadute o perdite.

Xplorer Mi-4 Pinpointer XP Pointer Metal Detector Metaldetector Deus 6 Mt € 129.00 in stock 3 new from €129.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Is Adult Product

Pinpointer Metal Detector, Rilevamento Pinpoint IP68 Impermeabile Portatile a 360°con Luce LED e Vibrazione Automatica Alta Sensibilità per Caccia al Tesoro Oro, Suono e Vibrazione (Verde) € 34.99

€ 33.99 in stock 2 new from €33.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Completamente impermeabile: la maggior parte dei metal detector portatili solo parzialmente impermeabile o a prova di schizzi. Questo rilevatore Pinpointer migliorato è classificato IP68, l'intero corpo può essere immerso in 20 piedi sott'acqua. I metal detector impermeabili per adulti possono cacciare al tesoro sott'acqua per 48 ore e più.

Ampiamente usato: il rilevatore di metalli Pinpointer può aiutarti a ottenere un posizionamento preciso su piccola scala che i rilevatori di metalli di grandi dimensioni non possono fare. Il rilevatore di metalli pinpointer per bambini era perfetto per Natale, i rilevatori di metalli pinpoint per adulti possono funzionare all'aperto, al chiuso, sulla sabbia, sul prato o nel terreno, individuare monete, argento, gioielli e oro con velocità e precisione.

Tre modalità: metal detector progettato per realizzare la conversione tra tre modalità: modalità vibrazione (silenzioso), modalità audio, vibrazione e modalità audio. Ci sono tre livelli di sensibilità con audio diverso e avviso con vibrazione alla diversa distanza tra sensore e oggetto.

Gli ultimi modelli nel 2021: stai ancora acquistando un metal detector che entrerà in acqua? Incontrare tesori sottomarini, non osare esplorare, paura di danneggiare i metal detector? E' in commercio l'ultimo metal detector del 2021, nato per la caccia al tesoro sottomarino per soddisfare la curiosità dei bambini.

Cosa ottieni: set di metal detector pinpointer completamente impermeabile: 1 x metal detector pinpointer + 1 x fondina + 1 x filo appeso + 1 x manuale utente inglese.

Sweetone Metal Detector Pinpointer con 1 Batterie Impermeabile Handheld Portatile Rilevatore di Metalli Alta Sensibilità, Pro Pointer At Pinpointer Propointer At Nuovo Novita € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Rilevazione a 360 ° con alta sensibilità】 Alta sensibilità migliorata rilevazione di piccoli bersagli, può lavorare su sabbia, prato o acqua, localizzare rapidamente monete, argento, gioielli e oro. Si applica anche alle pareti delle case per rilevare il cablaggio.

【Design accattivante】Questo puntatore a spillo progettato con un piccolo LED e funziona come un fascino anche in luoghi bui. La sonda pinpointer è impermeabile e può essere utilizzata per rilevare in acqua a meno di 9 cm o utilizzare nei giorni di pioggia.

【Facile da Utilizzare】Basta premere il pulsante di accendere il rilevatore di metalli e poi cominciare la caccia di tesoro. Molto semplice da utilizzare. Questo metal detector è versatile e ben progettato, compatto e leggero, portatile con cordino per polso. Alimentato da batteria 9V ( non fornita). Adatto per gli utenti di tutta età: bambini, adulti, anziani, donne, uomini.

【2 Tipi di Allarme】l'allarme di vibrazione e suono bip ascicura che tu non manchi nessun allarme anche in ambiente rumoroso. Con led luce, conveniente da operare al buio. Adatto per rilevare i vari tipi di metalli come monete, oro, argento, gioielli. Ti aiuta a trovare facilmente i tesori o gli oggetti metallici mancanti sia all'interno, all'esterno, nel muro, nella sabbia, nell'erba che nel terreno.

【Ampia Applicazione】oltre a essere utilizzato per la caccia del tesoro, questo rilevatore di metalli professionale può essere utilizzato ampiamente anche per il controllo di sicurezza(nelle stazioni della metropolitana, stazioni ferroviarie, aeroporto),lavori di costruzione come trovare viti e chiodi all'interno del muro secco, trovare le viti nel giardino per evitare ferita accidentale o trovare gli oggetti preziosi persi nel giardino. READ Miglior Incubatrice Per Uova Automatica: le migliori scelte per ogni budget

Pinpointer Nokta Pointer Subacqueo Metal Detector Impermeabile 1 Metro € 100.00 in stock 6 new from €100.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Is Adult Product

Metal Detector Professionali, LTPAG Metal Detector per Adulti Bambini, Pinpointer Sensibile con Pinpoint, Bobina Impermeabile, Display LCD, Pala Pieghevole, Guanti, per Oro, Argento e Tutto il Metallo € 119.99 in stock 1 new from €119.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ❦ 【Sono disponibili tre modalità di rilevamento】 ⑴La modalità full metal identifica tutti i tipi di metalli (ferro, oro, argento, rame, alluminio, zinco, nichel). ⑵ Modalità DISC - impedisce il rilevamento di oggetti indesiderati Modalità NOTCH: impedisce selettivamente il rilevamento di una categoria all'interno dello spettro metallico.

❦ 【Alta sensibilità e precisione】 La sensibilità viene regolata tramite 8 marce. Durante l'uso, può selezionare la sensibilità appropriata in base all'ambiente, in modo da poter mantenere sempre la migliore sensibilità. Muovi lentamente il rilevatore, il metallo verrà rilevato immediatamente quando la bobina si avvicina e mostrerà automaticamente la profondità della sonda. La distanza di visione più profonda di questo prodotto è di 10 piedi.

❦ 【Funzione Pinpoint】 Dopo aver confermato la distanza approssimativa del target in modalità DISC, è possibile utilizzare la funzione P / P per localizzare accuratamente il target. Il livello del volume e l'icona dell'indicatore possono determinare la profondità del bersaglio.

❦ 【Schermo LCD / volume / jack per cuffie】 Utilizza un display LCD per una presentazione chiara di tutti i tipi di informazioni. Riconosce metalli diversi e crea un suono diverso,ha 3 tono diversi. Il volume può essere regolato a piacere. Viene fornito con uno speciale jack per cuffie che ti consente di cacciare il tesoro senza interferenze in strade rumorose o sulle spiagge

❦ 【Supporto regolabile】 L'altezza del metal detector può essere regolata in modo da poterlo utilizzare sempre nella posizione più comoda. Che si tratti di un adulto o di un bambino, puoi regolare la lunghezza dello stent in base alla tua situazione, l'impugnatura adotta il design ergonomico più scientifico e non c'è sensazione di affaticamento dopo un uso a lungo termine.

Trayousin Metal Detector, Pinpointer Metallo Portatile IP68 Completamente Impermeabile con Indicatore LED e Vibrazione Cicalino per Adulti Bambini (Camuffare) € 35.22 in stock 1 new from €35.22

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features IP68 COMPLETAMENTE IMPERMEABILE --- Il Trayousin metal detector è completamente impermeabile e resistente alla polvere in IP68. In qualsiasi condizione atmosferica, anche nei laghi, fiumi, stagni e oceani, consente di rilevare sottacqua fino a 3 m.

RILEVAMENTO A 360 ° AD ALTA SENSIBILITÀ --- Puoi tenere i metal detector per scansionare rapidamente grandi aree e localizzare con precisione obiettivi. Il design della punta del pin consente di inserire un pinpointer portatile nel foro per rilevare.

DESIGN ANTI-PERSO --- Il rilevatore di oro portatile ha un esclusivo design anti-perso, si spegne automaticamente dopo 30 secondi di allarme quando non viene utilizzato per 2 minuti.

LEGGERO E SEMPLICE DA USARE --- Strumento professionale per la caccia al tesoro con metal detector dotato di fondina, un terzo del peso dei tradizionali metal detector, facile da trasportare o da appendere per evitare cadute o perdite. Luso di un pulsante rende il pinpointer molto facile da usare per bambini di qualsiasi età e adulti.

RILEVARE TUTTI I METALLI --- La sonda GP-Pointer è in grado di rilevare allinterno, allesterno, sulla sabbia, sul prato o nel suolo, individuare ferro, alluminio, oro, bronzo, argento e altri prodotti metallici entro 12 cm.

Metal Detector Palmare Garrett Pro-Pointer II Pinpointer Centratore Oro Monete € 114.00 in stock 3 new from €114.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 3U-I5TJ-RFM2 Is Adult Product

Nokta Metal Detector PULSEDIVE MAKRO PINPOINTER Impermeabile SUBACQUEO Waterproof 60 Metri € 119.00 in stock 5 new from €119.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features POINTER SUBACQUEO FINO A 60MT.

Tecnologia Pulse Induction

Compatibile con Cuffie Wireless Nokta Makro 2.4 GHz Green Edition

Possibilità di Usarlo: solo Audio, solo Vibrazione, sia Audio che Vibrazione

Allarme Anti Smarrimento: se acceso, dopo 5 minuti di inattività inizia a suonare e ad illuminarsi.

Metal detector metal detector impermeabile per adulti con 4 modalità di funzionamento + pinpointer, bobina di ricerca ad alta precisione e LCD, manico regolabile € 89.99 in stock 1 new from €89.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 5 modalità di rilevamento: il rilevatore di metallo ha 5 modalità di funzionamento. ① Tutti i metalli: adatto per 6 metalli come oro e argento. ②DISC: per rimuovere alcuni metalli che non devono essere riconosciuti. ③ Memoria: ricorda il metallo che si trova e si desidera eliminare gli altri metalli. ④ Gioielli: il ferro è eliminato, reagisce solo ad altri metalli. ⑤ PINPOINT: il luogo di destinazione può essere identificato.

【Bobina impermeabile e regolabile in altezza】La bobina di ricerca impermeabile da 25,4 cm ha una maggiore sensibilità, in modo da poter cercare oggetti metallici persi in acqua piatta o in spiaggia. Ma lo schermo deve essere accuratamente lontano dall'acqua per evitare danni. Lunghezza regolabile da 83,82 a 103,12 cm, sul manico ci sono strisce antiscivolo che consentono una presa più salda. Grazie alla cinghia sui gomiti, non ti sentirai stanco a lungo.

【 Profondità e sensibilità regolabili 】 Il rilevatore può rilevare profondità di 2", 4", 6", 8" e + e dispone di 5 livelli di sensibilità. È possibile regolare la profondità e la sensibilità per adattarsi a oggetti e condizioni. In questo modo è possibile trascorrere meno tempo a scavare e trovare l'oggetto più accurato.

Display retroilluminato: lo schermo LCD è più intuitivo del rilevatore di metallo delle lancette e riduce gli errori. Per diversi oggetti in metallo ci sono 3 diversi segnali sonori di frequenza. È più facile distinguere tra i metalli rilevati. La retroilluminazione consente di lavorare al buio e ottenere una maggiore flessibilità.

【 Portatile e ampia gamma di applicazioni】: leggero, facile da trasportare, facile da controllare, bambini e adulti possono cercare facilmente. Con una presa per cuffie è possibile ascoltare meglio i rumori nelle aree rumorose senza disturbare gli altri. Viene utilizzato per esterni. È possibile cercare spiagge, giardini, sfondi e acqua saporita.

BITOWAT Metal Detector Subacqueo PinPointer 30M a Induzione a Impulsi 750 Completamente Impermeabile con LED a Vibrazione € 99.90 in stock 1 new from €99.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Rilevamento di Metalli Subacquei】 - Rileva la posizione esatta di oggetti metallici sepolti. Consentire la caccia al metallo in acqua, a terra o in qualsiasi tipo di terreno. Comunicare con Vibrazione e Luce, quando viene localizzato un bersaglio, il PI-iking750 segnala con impulsi di vibrazione e lampi di luce bianca brillante.

【Tilt On / Off】 - Il PI-iking750 utilizza un facile sistema di inclinazione on / off che elimina la necessità di fragili interruttori a pulsante.

【Distanza del Target】 - Gli impulsi di vibrazione aumentano di frequenza quando la punta della sonda si avvicina alla precisione di localizzazione del target.

【Indicatore di Batteria Scarica】 - Il sensore di batteria scarica integrato ti avvisa quando la batteria è scarica e deve essere sostituita. Batteria scarica spegnere: quando la batteria è scarica l'unità si spegne automaticamente indicato da quattro impulsi lunghi.

【Impermeabile】 - L'esclusivo design sigillato può essere utilizzato in quasi tutti gli ambienti, inclusa l'acqua dolce o salata fino a una profondità di 100 piedi. Questo lo rende uno strumento ideale per i subacquei o per la spiaggia.

Nokta Pointer Rilevatore Metallo Cercametalli a Mano Pinpointer Metal Detector Professionale € 99.00 in stock 5 new from €99.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Nokta puntatore può essere utilizzato sulla terra e sotto l' acqua. È stato progettato per soddisfare standard IP67 per la resistenza dell' acqua

La frequenza di 11,6 kHz

Allarme di rilevamento di metalli: Audio e/o vibrazioni. 4 livelli di regolazione della sensibilità

'Dimensioni: 9,4 " x1,9 "x1,9 (24 x 4,8 x 4,8 cm)

Pinpointer Metal Detector, Rilevatore Metalli Portatile IP66 Metal Detector Sensibile 360°Scan con Luce LED e Vibrazione Automatica Alta Sensibilità per Caccia al Tesoro Oro, Suono e Vibrazione € 39.99 in stock 2 new from €39.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Set compatto: fornito con 1 rilevatore di metalli pinpointer, 1 fondina, 1 cavo per appendere. l'intero set ti offre una buona esperienza.

3 stampi: 3 modalità di vibrazione (silenzioso), modalità audio, vibrazione e modalità audio. Ci sono tre livelli di sensibilità con audio diverso e avviso di vibrazione alla diversa distanza tra sensore e Oggetto.

Impermeabile IP68: con la leva completamente impermeabile IP68, il nostro metal detector può essere utilizzato su 6-15 piedi sott'acqua ed essere immerso in 20 piedi sott'acqua. Può essere utilizzato per la caccia al tesoro subacquea per 48 ore e più. può essere utilizzato per individuare tesori in fiume, ruscello, stagno, lago o mare.

Facile da usare e conservare: operazione con un solo tocco. Il nostro metal detector fornisce avvisi audio e vibrazione, che rendono il rilevamento più comodo ed efficiente. Tenuto in mano e leggero, facile da trasportare all'interno e all'esterno.

Risparmia tempo: i nostri metal detector possono aiutarti a ottenere un posizionamento preciso in un piccolo intervallo di scansione a 360 ° che i metal detector di grandi dimensioni non possono. Può anche individuare rapidamente e con precisione monete, argenteria, gioielli e oro in lavori all'aperto, al chiuso, spiagge, prati o terreno, risparmiando tempo di ricerca.

Trayousin Metal Detector, Pinpointer Metallo Portatile IP68 Completamente Impermeabile con Indicatore LED e Vibrazione Cicalino per Adulti Bambini (Nero) € 35.22 in stock 2 new from €35.22

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features IP68 COMPLETAMENTE IMPERMEABILE --- Il Trayousin metal detector è completamente impermeabile e resistente alla polvere in IP68. In qualsiasi condizione atmosferica, anche nei laghi, fiumi, stagni e oceani, consente di rilevare sottacqua fino a 3 m.

RILEVAMENTO A 360 ° AD ALTA SENSIBILITÀ --- Puoi tenere i metal detector per scansionare rapidamente grandi aree e localizzare con precisione obiettivi. Il design della punta del pin consente di inserire un pinpointer portatile nel foro per rilevare.

DESIGN ANTI-PERSO --- Il rilevatore di oro portatile ha un esclusivo design anti-perso, si spegne automaticamente dopo 30 secondi di allarme quando non viene utilizzato per 2 minuti.

LEGGERO E SEMPLICE DA USARE --- Strumento professionale per la caccia al tesoro con metal detector dotato di fondina, un terzo del peso dei tradizionali metal detector, facile da trasportare o da appendere per evitare cadute o perdite. Luso di un pulsante rende il pinpointer molto facile da usare per bambini di qualsiasi età e adulti.

RILEVARE TUTTI I METALLI --- La sonda GP-Pointer è in grado di rilevare allinterno, allesterno, sulla sabbia, sul prato o nel suolo, individuare ferro, alluminio, oro, bronzo, argento e altri prodotti metallici entro 12 cm.

DEWINNER - Metal Detector, completamente impermeabile, sonda di ricerca, localizzatore, alta precisione a 360°, per caccia al tesoro, per bambini e adulti € 29.00

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Alta sensibilità, avvisi audio e vibrazioni. Massima sensibilità per una migliore rilevazione del metallo, in base al tipo di metallo, alle dimensioni e alla profondità. Il segnale audio e la vibrazione aumentano di volume con l’avvicinarsi dell’oggetto

Rilevamento a 360° con scansione laterale e punta localizzatrice: individua rapidamente monete, gioielli, oggetti in argento, oro e altri oggetti metallici. La scansione rapida a 360° copre un'ampia area, può essere usato in interni ed esterni, su prato, sabbia, terreno o sott'acqua

Design con struttura impermeabile IP66: facile da usare, per un utilizzo con un solo tocco e la caccia al tesoro subacquea

Piccole dimensioni e facile da trasportare: design salva spazio leggero e portatile, può essere utilizzato ovunque. Necessita di una batteria alcalina da 9 V (non inclusa)

Ottima idea regalo: regalo perfetto per gli anziani, per Natale e compleanno

Metal Detector Oro Pinpointer Metal Detector,Pinpointer Pinpointer Metal Detector,Rivelatore d'oro, puntatore di Metallo, Interruttore Manuale a Vibrazione per Il rilevamento di Metalli € 14.88 in stock 2 new from €14.88

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features METAL DETECTOR:Questo prodotto è alimentato da 2 batterie AA (non incluse).

METAL DETECTOR ORO:Semplice e comodo da usare, che non richiede regolazioni.

PINPOINTER METAL DETECTOR:Basso consumo energetico, supporta il lavoro continuo per 40 ore.

METAL DETECTOR:Metal detector portatile, compatto e portatile, alta sensibilità.

METAL DETECCTOR:Quando la batteria è scarica, suonerà automaticamente e continuamente.

Metal Detector per Adulti Bambini, JOBYNA Metaldetector Sensibile con Pinpointer, Disc e Tutto Metallo Modalità, Lunghezza Regolabile, Display LCD, Tono Allarme e Bobina Impermeabile € 109.99 in stock 1 new from €109.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Modalità Disco e All Metal e PINPOINT】 DISCO: questa modalità consente di rilevare determinati metalli e rimuovere i metalli indesiderati. TUTTO METALLO: per riconoscere tutti i tipi di metallo. Premere due volte SET e poi ENTER per ottenere METAL. PINPOINT: dopo aver trovato un oggetto di metallo, puoi usare P / P per localizzare il bersaglio. Il rilevatore suonerà e l'indicatore di profondità sul display LCD indicherà la probabile profondità del bersaglio.

【3 Toni Audio Sono Diversi】 Sono disponibili tre toni per diversi tipi di tipi di metallo. Questo rende più facile identificare il metallo che è stato rilevato: se il rilevatore trova ferro, chiodi e tappi di bottiglia, suona un tono basso. Il tono medio è 5 , 1 , 10 , alcuni anelli d'oro, linguette in alluminio, oggetti in zinco o rame. Un tono alto è per oggetti da 25 , 50 , $ 1 o argento.

【Design Regolabile ed Ergonomico】 Il rilevatore può essere regolato all'altezza più conveniente e la lunghezza regolabile è 107-130 cm. Grazie alla cinghia sul gomito, non ti sentirai stanco per molto tempo. Risparmia più fatica con il design ergonomico del bracciolo, che ti rende più comodo e meno stressante.

【Profondità e Sensibilità Regolabili】 Il rilevatore può rilevare profondità di 2 ", 4", 6 ", 8" e dispone di 8 livelli di sensibilità. È possibile regolare la profondità e la sensibilità in base agli oggetti e alle condizioni. In questo modo, puoi dedicare meno tempo a scavare e trovare l'oggetto di destinazione in modo più accurato.

【Portatile e 5 Accessori】 Leggero, facile da trasportare, facile da controllare, bambini e adulti possono cercare facilmente. Set completo di accessori: batteria, guanti, pala, custodia e cuffie. Con le cuffie (incluse) puoi sentire meglio i suoni nelle aree rumorose senza disturbare gli altri. È usato per l'esterno. Puoi cercare spiagge, giardini, ruscelli e acque poco profonde. READ Miglior Generatore Eolico Domestico: le migliori scelte per ogni budget

DR.ÖTEK Leggero Metal Detector per Adulti & Bambini, Pinpointer, Sensibilità e Lunghezza Regolabile,Bobina Impermeabile € 243.40 in stock 1 new from €243.40

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features * TOP METAL DETECTOR PER ADULTI e la migliore della linea deluxe DR.ÖTEK. L'MT-XR è una nuova eccitante aggiunta sia per i professionisti che per gli appassionati. Offre 5 modalità aggiornate, tra cui modalità Pinpoint, tutti i metalli, discriminazione, memoria e gioielli. La modalità di memoria innovativa ricorda un tipo di metallo e rileva solo quel tipo specifico. Individua esattamente ciò che vuoi in molto meno tempo.

* Ampio display LCD ha un grande schermo da 3 pollici x 2,2 pollici che è facile da leggere. La retroilluminazione ti permette di lavorare al buio per una maggiore flessibilità. 3 modalità di visualizzazione per identificare facilmente il tipo di metalli che si sta rilevando. Visualizza immagini digitali e audio con più impostazioni per la personalizzazione.

* 9.8 "wide search coil è così potente che può individuare un quarto di moneta fino a 10" underground. Può trovare oggetti più grandi a profondità ancora maggiori. La bobina è impermeabile e funziona bene in acqua poco profonda.

* Profondità e sensibilità regolabile. Regolare l'indicazione di profondità per gli oggetti 2 pollici, 4 pollici, 6 pollici, 8 pollici con più o meno. Regolazione semplice per oggetti e condizioni con il controllo della sensibilità a 5 gradi. Questo ti dà un sacco di controllo sulla precisione non trovato in disegni minori. Trascorri molto meno tempo a scavare mentre trovi metalli preziosi più eccitanti e manufatti antichi.

* Leggero e facile da trasportare questa è una scelta eccellente per viaggi, vacanze, viaggi in campeggio e gite. È un ottimo regalo di compleanno, regalo di festa, anniversario o regalo per la festa del papà e la festa della mamma. Acquista il tuo ora mentre abbiamo questo nuovo modello molto popolare in abbondante fornitura.

Garrett Pro Pointer At Pinpointer Propointer At Nuovo Novita' € 159.94

€ 116.00 in stock 6 new from €116.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Impermeabile fino a 3 metri.

Tasto di funzionamento singolo.

Ricalibrazione rapida.

Torcia a LED.

Spegnimento automatico.

Garrett ACE 250 Metal Detector, Display LCD, Giallo/Nero € 234.92

€ 199.00 in stock 8 new from €198.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 3 diversi programmi di ricerca pre-impostati (All-metal, coins e jewerly)

Indicazioni tramite display sul tipo di metallo e sulla profondità

3 distinti toni di rilevazione (in base al tipo di metallo)

