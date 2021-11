Home » Recensione del prodotto Miglior Pompa Movimento Acquario: le migliori scelte per ogni budget Recensione del prodotto Miglior Pompa Movimento Acquario: le migliori scelte per ogni budget 4 Views Save Saved Removed 0

BPS Pompa di flusso per acquario, 3000 l/h, Wave Maker, pompa circolare onda da 3 W, QL-100 m, per acquari d'acqua dolce e salata BPS-6093 € 15.89 in stock 1 new from €15.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pompa di circolazione QL-100M per acquari d'acqua dolce e salata Ideale per acquari. Gli ugelli girevoli a 360° creano un effetto più forte delle onde. Simula l'ambiente naturale e disperde i flussi d'acqua.

Pulisce il cibo e le feci dei pesci sul fondo dell'acquario più rapidamente, riduce l'inquinamento dell'acqua, rafforza lo scambio di microrganismi nell'acqua e mantiene pulito l'acquario.

360 gradi di rotazione libera, molto silenzioso. Costruzione a base di gomma, vibrazione stabile del motore e isola il rumore della collisione dell'alloggiamento.

La ventosa può evitare di graffiare l'acquario. Basta spostare la ventosa fuori dall'acquario per regolare la posizione della pompa.

Importante: si prega di controllare rigorosamente le istruzioni di installazione e ambientali prima di utilizzare la pompa di flusso. La pompa è di 3000 l/h, 3 W.

EXLECO JVP-133 Pompa di Movimento,Pompa a Flusso Wavemaker 10000L/H 16 Watt Pompa di Circolazione Pompa ad Onda Girevole per Acquari d'Acqua Dolce e Salata 150~200cm € 27.90 in stock 1 new from €27.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ▲ Pompa di circolazione JVP-133 per acquari d'acqua dolce e salata Ideale per piscine del Malawi, acquari di barriera corallina. Staffa e ugelli girevoli a 360 ° creano un maggiore effetto delle onde. Simula l'ambiente naturale ecologico e disperdere i flussi d'acqua.

▲ Pulire più velocemente il cibo per pesci e le feci di pesce sul fondo dell'acquario, ridurre l'inquinamento idrico, rinforzare lo scambio di microrganismi nell'acqua e mantenere pulito l'acquario.

▲ Rotazione libera a 360 gradi, supporto per parti soggette a usura multi-ceramica, molto silenzioso. Costruzione a base di gomma triangolare, vibrazioni stabili del motore e isolamento del rumore della collisione dell'alloggiamento.

▲ La ventosa può impedire il graffio dell'acquario. Basta spostare la ventosa fuori dall'acquario per regolare la posizione della pompa. Lo spessore massimo del vetro dell'acquario è di 15 mm. Gli effetti della pompa da surf sono regolabili.

▲ IMPORTANTE: △ 1.Per evitare di distruggere l'acquario, si prega di non lasciare l'anodo e il catodo insieme durante l'installazione del magnete. Si prega di installare correttamente secondo il manuale di istruzioni. READ Miglior Completo Letto Singolo: le migliori scelte per ogni budget

XD7 Jebao SLW-20 - Pompa di flusso per acquario, 24 V/20 W, Wave Maker Wave Pump, pompa di flusso dell'acqua, flusso massimo della pompa 10000 l/h, IPX8, impermeabile € 88.00 in stock 2 new from €88.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【PRESTAZIONI ELEVATE】La pompa sommergibile ha qualità e prestazioni superiori rispetto alle altre pompe sommerse. La portata massima è di 10000L / H. La pompa è un importante strumento domestico con basso consumo energetico ed alta efficienza.

【BASE MAGNETICA】La pompa è di piccole dimensioni e facile da trasportare. È adatto per acqua dolce e acqua di mare ed è ampiamente utilizzato. Può essere utilizzato in acquari, contenitori ecologici, piscine da riproduzione, giardini, giardini, fontane, ecc.

【DESIGN ULTRA SILENZIOSO】La pompa è dotata di un motore di alta qualità per fornire un ambiente silenzioso, risparmiando energia e riducendo i consumi. Resistente all'usura, antiruggine, lunga durata.La funzione di protezione è IP68.

【ALTA QUALITÀ】L'involucro esterno della pompa del pozzo è realizzato in plastica ABS e resina di alta qualità, resistente alla corrosione, agli acidi, agli alcali e alle abrasioni. Supporto dell'albero in ceramica resistente all'usura per prolungare la durata di vita. Diversi modelli di onde con sistema di controllo intelligente.

【SODDISFAZIONE AL 100%】È possibile utilizzare qualsiasi combinazione di una varietà di pompe; include un controller senza fili. Rotazione opzionale per la direzione dell'albero. Ad alte prestazioni, flusso d'acqua potente e basso consumo energetico.

SIcce Voyager Nano 1000 l/h € 29.84 in stock 7 new from €24.05 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1000 l/h; 2,8 Watt

Dimensioni 65x40x50 mm; supporto magnetico esterno solo L10 mm

100% made in Italy; 36 mesi di garanzia

YAOBLUESEA Acquari Wave Maker, Pompa a Flusso Acquario Wavemaker Pompa 3000L/H, Onda Pompa a Flusso Basso Fondale Marino Pompa di Circolazione con Vassoio Assorbimento per Acqua Dolce e Acqua Salata € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Potenza della pompa: fino a 2500L/H, potenza approssimativa: 3W, tensione di ingresso 230VAC ~ 50Hz, lunghezza del cavo di rete: 1,5M, serbatoio di pesce applicabile: 40-60cm

Grande flusso, portante buona e durevole, rotazione multiangolo, copertura del filtro di densità, per prevenire l'inalazione dei pesci

Saldatura cardanica anti-inversione per proteggere il motore, tappo di gomma di alta qualità per l'attacco

Max. Temperatura dell'acqua: 35 °, testa di mandata regolabile in tutte le direzioni (360 °)

Potente, risparmio energetico e resistente, a bassa vibrazione e a basso rumore, asse in titanio, senza usura o corrosione, crea un flusso uniforme

SIcce Voyager nano 2000 l/h € 29.90 in stock 8 new from €26.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 2000 l/h; 3 Watt

Dimensioni 65x40x50 mm; supporto magnetico esterno solo L10 mm

100% made in Italy; 36 mesi di garanzia

EXLECO Pompa ad Onda per acquari Wavemaker 2500L/H 3Watt Pompa di circolazione per circolazione JVP-100A per acquari Max.60cm per Acqua Dolce e salata con Ventosa € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ▲ JVP-100A Pompa di circolazione per acquari d'acqua dolce e marina Ideale per piscine del Malawi, acquari di barriera corallina. Staffa e ugelli orientabili a 360 ° aumentano l'effetto delle onde. Simula l'ambiente ecologico naturale e disperde i flussi d'acqua.

▲ Pulisci più velocemente il cibo per pesci e le feci di pesce sul fondo dell'acquario, riduci l'inquinamento dell'acqua Rafforza lo scambio di microrganismi nell'acqua e mantieni pulito l'acquario.

▲ Rotazione libera di 360 gradi, supporto per parti d'usura in ceramica multipla, molto silenzioso. Costruzione triangolare con base in gomma, vibrazione stabile del motore e isolamento del rumore della collisione dell'alloggiamento.

▲ La ventosa può prevenire i graffi dell'acquario. Basta spostare la ventosa all'esterno dell'acquario per regolare la posizione della pompa.

▲ IMPORTANTE: consultare rigorosamente le istruzioni di installazione e ambientali prima di utilizzare la pompa di flusso.

Nobleza 3-in-1 Multifunzione Pompa per Acquario Sommergibile,500L/H Pompe ad Alto Flusso,Sistemi di Circolazione per Acqua,6W Pompa dell'Acqua Risparmio Energetico,Aumenta l'ossigeno € 14.99

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features MULTIFUNZIONE: questa pompa sommergibile tre in uno ha le tre funzioni di ossigenazione, pompaggio e circolazione dell'acqua, che possono creare un buon ambiente di vita per i pesci.

LEGGERO E SILENZIOSO: utilizzando una ventosa morbida antiurto, la pompa è silenziosa e senza preoccupazioni durante il lavoro, offrendoti un ambiente silenzioso.

SICUREZZA DEI MATERIALI: utilizzare materiali ABS ecologici, di alta qualità, non tossici e durevoli.

DESIGN DEL CESTO DI FIORI DEL FILTRO: il fondo della pompa è dotato di un design del cesto di fiori del filtro per evitare che i piccoli pesci vengano risucchiati durante l'uso.

FILTRAZIONE: Utilizzare gli accessori del filtro per ottenere la funzione di filtro e rendere l'acqua dell'acquario più chiara.

XD7 - Jebao RW-4, pompa per la creazione di onde in acquari da 4000 l, testa di azionamento regolabile, piccola pompa di circolazione per acquario € 59.99 in stock 2 new from €59.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Include un controller senza, può utilizzare qualsiasi combinazione di una pluralità di pompe. 24 V: funzionamento a bassa tensione, sicuro e affidabile. Adatta per acquari di lunghezza inferiore a 60 cm.

Fissata con base magnetica, facile da installare e mantenere.

È possibile utilizzare qualsiasi combinazione di una varietà di pompe; include un controller senza fili.

Rotazione opzionale per la direzione dell'albero. Ad alte prestazioni, flusso d'acqua potente e basso consumo energetico.

Supporto dell'albero in ceramica resistente all'usura per prolungare la durata di vita. Diversi modelli di onde con sistema di controllo intelligente.

takestop® Crea Onde Pompa di Movimento Vibrazione JVP102 12W 5000L/H Fixed A Acquario Marino BARRIERA Reef Attacco A Ventosa Wave Maker € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 10010715 Model 10010715

Newa Tecno Industria Wave Pompa acquatica 2 NWA 1900 ADJ € 32.20 in stock 1 new from €32.20

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pompa di movimento

Adatta per acquari marini e acqua dolce

Portata reg. 800-1600 l/h-220/240v-50hz

Scopri la nostra gamma completa di prodotti

Do Phin Pompa di Movimento per Acquario 1000-1500L/H € 19.24 in stock 1 new from €19.24

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Do Phin Pompa di Movimento per Acquario 1000-1500L/H

Portata max: 1500 L/H

Potenza assorbita: 3,5 Watt

Cavo di collegamento: 1,85 m

Adatto per acqua dolce e acqua salata

YINGY Acquario Wave Maker Pompa a Onda a Flusso Incrociato Pompa a Onde Wireless Controllo Pompa Master/Slave, Pompa di circolazione a Flusso Incrociato Marine Aquarium Wave Maker € 129.99 in stock 1 new from €129.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Acquario Wave Maker - Acquario Wave Maker Pompa a flusso incrociato con varie modalità di flusso Adatto a pompa Master / Slave Fish Tank Wave Maker. 110 V-220 V Pompa a flusso incrociato Pompa a flusso d'onda Pompa a flusso incrociato per controllo pompa pompa master / slave

Sposta l'acqua a 360 gradi - Elimina i punti morti nel tuo acquario con la pompa a flusso incrociato CP25 / CP40 / CP55. Questa pompa consente di spostare l'acqua di 360 gradi

Varie onde: la pompa include un controller dotato di diverse funzioni delle onde. Le pompe CP possono scendere fino a 1.998 GPH o fino al 100% di potenza, 6.864 GPH

Lunga durata - Le pompe CP possono scendere fino a 1.998 GPH o fino al 100% di potenza, 6.864 GPH Albero in ceramica per lunga durata e durata

Il Tlow Rate è regolabile - Dovresti comporre gradualmente la manopola e notare il motivo ondoso in un certo periodo dopo ogni regolazione. Premere "SPEED / FEED" per regolare la portata

Pompa di movimento SunSun con generatore di onde per acquari marini e d'acqua dolce 3.000 l/h 6W € 20.00

€ 8.02 in stock 1 new from €8.02 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La max. Portata 3000 l / h con un consumo di soli 6W.

Adatto per acquari d'acqua dolce e salata

Installazione possibile con supporto magnetico opzionale.

Grazie al motore molto tranquilla ideale per acquari.

Titolare e l'ugello 45 ° girevole.

TUNZE Turbelle nanostream 6015 € 36.00 in stock 3 new from €34.18

6 used from €25.24

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Per acquari da 40 a 200 litri

Portata: circa 1.800 l/h

Consumo di energia: 3.5 W Tensione / Frequenza: 230V/50Hz (115V/60Hz)

Magnet Holder per vetri spessi fino a 12 mm

Lunghezza del cavo: 2m Dimensioni: ø70 mm, bocchettone d'uscita: ø40/15 mm READ Miglior Bombilla Per Mate: le migliori scelte per ogni budget

TUNZE Turbelle nanostream 6020 € 40.00

€ 38.40 in stock 4 new from €38.40

3 used from €36.42

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Per acquari da 40 a 250 litri

Portata: circa 2.500 l/h

Consumo di energia: 4 W Tensione / Frequenza: 230V/50Hz (115V/60Hz)

Silence Magnet Holder per vetri spessi fino a 12 mm

Lunghezza del cavo: 2 m Dimensioni senza deflettore: 65 x 60 x 72 mm Bocchettone d'uscita: ø40 mm

YAOBLUESEA Acquari Wave Maker, Pompa a Flusso Acquario Wavemaker Pompa 3000L/H, Pompa ad Onde, Pompe di Circolazione Acqua Dolce e Acqua di Mare per Acquario, Pompa ad Onde per Acquario, Pompa Flusso € 20.99 in stock 2 new from €20.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Portata pompa: fino a 3000L / h, Potenza circa:6W, tensione in ingresso 230VAC ~ 50Hz, lunghezza del cavo di alimentazione: 1.5M, acquario applicabile: 80-100cm

Grande flusso, tenendo buona e durevole, multi-angolo - coperchio del filtro densità di rotazione per evitare l'inalazione di pesce

Con vassoio di assorbimento, slot per schede anti-reverse per proteggere il motore, vuoto in gomma di alta qualità per il fissaggio

Max. Temperatura dell'acqua: 35 °, testa di flusso regolabile in tutte le direzioni (360 °)

Ad alte prestazioni, risparmio energetico e di lunga durata, bassa vibrazione e rumore, asse titanio, usura o corrosione, crea un flusso uniforme

Pompa di movimento SunSun per acquari marini o di acqua dolce 2.000 l/h 2,5W Generatore di onde € 6.57 in stock 1 new from €6.57 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La max. Portata 2000 l / h con un consumo di soli 2.5W.

Adatto per acquari di acqua dolce e salata.

Grazie al motore molto tranquilla ideale per acquari.

Titolare e l'ugello 45 ° girevole.

Installazione possibile con supporto magnetico opzionale.

Pompa di movimento SunSun CW-160 Wavemaker 1700-20000l 60W generatore di onde € 82.13 in stock 1 new from €82.13 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Portata: 1.700-20.000 l/h con una potenza assorbita di soli 60 W

Adatta per acquari marini e d'acqua dolce

Supporto e ugelli orientabili 45°

Asse in acciaio al carbonio resistente alla corrosione

Controller inclusi

Tetra WP Pompa per Acquari di 10-80 L € 16.20 in stock 5 new from €15.48

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Potente pompa per acquario

Sistema di regolazione del flusso d'acqua

Genera un corretto movimento dell'acqua per salubrità

Sommergibile, silenziosa e facile da installare

Pompa sommergibile, pompa per acquario da 1800 l/h con design ultra-silenzioso, pompa per laghetto con sollevamento di 2 m per acquari, acquario, giardino, fontane, coltura idroponica, stagni e altro € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Design ultra silenzioso e lunga durata】 Per mantenere la pompa silenziosa e avere una vita più lunga, aumentare i costi utilizzando un rotore di alta qualità e rame puro al 100%, rendere la pompa silenziosa, basso consumo energetico, risparmio energetico e lunga vita

【Forte potenza e sollevamento elevato】 Altezza massima di sollevamento: 2 m. Motore ad alta efficienza da 25W per il risparmio energetico. L'altezza di sollevamento è un'altezza massima l'acqua sale dopo aver collegato il tubo dell'acqua all'ugello (assicurarsi che il giunto sia sigillato saldamente e saldamente)

【3 ugelli】 Ogni pompa dell'acqua ha 3 ugelli per opzione: 13/16/19 mm. Fornisci un flusso d'acqua diverso come desideri. I raccordi filettati lo rendono più stabile. Rimovibile e pulibile

【Ventosa e cavo di alimentazione da 1,5 m】 Cavo abbastanza lungo per una facile installazione. 4 potenti ventose individuali aiutano a tenerlo in posizione, in modo da poterlo attaccare sul lato destro dell'acquario, sia verticalmente che orizzontalmente

【Ampiamente usato】 Fai circolare e aerare l'acqua, rendendola più attraente per i tuoi pesci o tartarughe. Questa pompa sommergibile è perfetta per acquari, fontane, beccucci e sistemi idroponici, ecc.

everfarel Pompa di Movimento per Acquario 230V 50Hz Pompa per Acquario,IPX8 € 20.98 in stock 1 new from €20.98 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features * Tour à 360 degrés pour rendre le poisson très énergique.

* Roue à hélice, beaucoup plus de puissance, oltre a et et économe en énergie;

* Noyau d'arbre en acier inoxydable, résistant à l'usure;

* Anti-inversione, empêche les dommages causés par le clic;

* L'obiettivo è il fixé pour l'empêcher de tomber? Più semplice, l'obiettivo dell'acquario per la posizione della pompa.

Hydor Koralia 3 GENERATION 7000 - NUOVO MODELLO 2015 - pompa di movimento 7000 l/h per acquario € 192.83 in stock 3 new from €177.40 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Supporto a magneto ventosa per un posizionamento facile e sicuro con dispositivo antivibrazioni, la calamita va bene per vetri fino a 15 mm di spessore

Collegabile ad un timer per effetto onda

Consumo 4,5 watt

Per acquari di acqua dolce da 400 a 800 litri

Per acquari marini da 280 a 450 litri

NC Pompa di Flusso SLW-20,Pompa di Flusso Portata Massima 10000L / H, Pompa Acquario Piccola, Acqua Leggera Acqua di Mare Pompa a Flusso sinusoidale, Silenziosa e Lunga Durata € 80.79 in stock 1 new from €80.79 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ❥Motore Potenziato: Grazie all'onda sinusoidale, il potente motore è silenzioso e resistente ai danni. La dimensione portatile è facile da installare e spostare la posizione

❥Portata Regolabile Intelligente: Viene fornito con una dimensione del flusso a 8 velocità, attiva efficacemente l'acqua nell'acquario e soffia i residui del serbatoio.Garantisce una migliore vitalità dell'ambiente dell'acquario

❥ Vita utile più lunga: Controller di azionamento esterno senza dispositivi elettronici all'interno della pompa acquario piccola ,offre un servizio più lungo

❥Modalità Regolabili e Angolo dell'acqua:Con 4 modalità di creazione delle onde intelligenti e angolo dell'acqua 3D, aumenta notevolmente l'angolo di rotazione dell'acqua

❥La Modalità di Alimentazione One-touch: Rallenta la pompa acqua per un periodo di 10 minuti per facilitare l'alimentazione

Pompa di movimento per Acquario XStream - 5000 l/h € 59.95 in stock 4 new from €59.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Gommini fono assorbenti per ridurre al minimo il livello di rumorosità

Formato compatto a basso consumo di energia e minimo ingombro in acquario

Supporto magnetico per vetri con spessore fino a 20 mm

Regolazione direzionale dell'onda e del flusso

Formati Disponibili: XStream 3500 l/h 4 Watt - XStream 5000 l/h 6 Watt - XStream 6500 l/h 8 Watt - XStream 8000 l/h 12 Watt

Pompa di movimento SunSun CW-140 Wavemaker 1200-15000l 40W generatore di onde € 67.56 in stock 1 new from €67.56 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Portata: 1.200-15.000 l/h con una potenza assorbita di soli 40 W

Adatta per acquari marini e d'acqua dolce

Supporto e ugelli orientabili 45°

Asse in acciaio al carbonio resistente alla corrosione

Controller inclusi

Maxspect Gyre Jump Pompa di Movimento 45w 15000l/h 50-450l € 239.00 in stock 2 new from €239.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features GYRE JUMP MJ-GF4K POMPA DI MOVIMENTO 45W 15000L/H PER ACQUARIO 50-450L MAXSPECT

Potenza - 45W Tensione - 220V-50Hz Dimensioni - 223*72*38 mm Peso - 711 g Portata - 15000 l/h Adatto per dimensioni acquario - 50 - 450 L Spessore vetro - max 20 mm Regolabile - si

In dotazione un kit aggiuntivo di rotori Questa pompa

Questa pompa - non può essere usata in versione 2 pompe 1 controller - non è compatibile con l'applicazione SYNA-G

Doppia pompa di movimento SunSun acquario d. 5.000 l/h 7W Generatore di onde € 9.57 in stock 2 new from €9.57 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La max. Portata 5000 l / h con un consumo di soli 7W.

Adatto per acquari di acqua dolce e salata.

Grazie al motore molto tranquilla ideale per acquari.

Titolare e l'ugello 45 ° girevole.

Installazione possibile con supporto magnetico opzionale.

Acquario Wave Maker Acquario Serbatoio di Pesce Wave Maker Wave Pompa Wave Maker Pompa di circolazione Pompa per la Pompa di Acqua Dolce e Tropicale Marina(Doppia Testa 12W) € 29.09 in stock 1 new from €29.09 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Materiale Premium】 Realizzato in materiale plastico di alta qualità, resistente e durevole. Simula le condizioni oceaniche richieste dai tuoi pesci marini.

【Ambiente marino simulato】 Un generatore di onde per uso acquario. Crea un flusso delicato che aiuta i serbatoi a sentirsi più come l'oceano, molto facile da nascondere e più silenzioso.

【Alta portata】 onda ruotabile a 360 °, portate più elevate e minore consumo di energia. Slot speciale integrato per proteggere il motore.

【Pompa di circolazione perfetta】 Perfect wave maker per fornire una circolazione solida per acquari o acquari. Asse di filatura in acciaio inossidabile, adatto sia per acqua dolce che per acqua salata.

【Applicazione】 Può migliorare la circolazione e l'ossigenazione dell'acqua, il che è positivo per la crescita sana dei pesci. Aiuta ad eliminare i punti morti nel tuo acquario marino. Adatto per acqua dolce e salata. READ Miglior Abito Principessa Bambina: le migliori scelte per ogni budget

Alftek Marine Aquarium Wireless SW-2 SW-4 SW-8 Fish Tank onda pompa Fare Sw-2 € 65.99 in stock 1 new from €65.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Compatibile con pompa RW.

Facile installazione e manutenzione.

Il sensore notturno rileva automaticamente quando l'illuminazione del serbatoio si spegne e rallenta la pompa.

Elevata potenza, potente flusso d'acqua combinato con basso consumo energetico.

Utilizzare per acquario.

