Ferplast Portina per Cani e Gatti SWING 11,Universale,Passaggio Controllabile,Protezione Contro le Correnti D'Aria,Tunnel Completo,Bianco(White),31 x 9.6 x 38.4 cm € 49.90

€ 28.99 in stock 16 new from €28.99

13 used from €16.82

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Portina basculante per grandi gatti e cani di taglia media

Realizzata in robusta plastica, installabile su diverse strutture e materiali (porte in metallo, legno e vetro, pareti in muratura)

Sistema di chiusura a 4 vie che permette di regolare in quattro differenti modi l'utilizzo della porticina: solo uscita, solo entrata, entrata e uscita, porta bloccata

Dotata di Wind Stopper System che evita agli spifferi d’aria di entrare in casa, indicatore di direzione che mostra la direzione dell’ultimo passaggio dell’animale

Dimensioni apertura della portina: 21,8 cm di lunghezza x 25,5 cm di altezza. Disponibile in diversi colori. Tunnel di installazione incluso

PetSafe - Patta per cani in alluminio, chiusura magnetica limita le correnti d'aria, sportello per animali domestici, telaio in alluminio, sportello flessibile, L € 52.99 in stock 9 new from €52.99

1 used from €37.65

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features - ROBUSTA E FACILE DA INSTALLARE: questa porta per animali ha un telaio in alluminio resistente ed è adatta per porte in legno, pareti in mattoni, PVC, PVC e metallo

- BLOCCAGGIO: questo prodotto ha un pannello di chiusura scorrevole da inserire quando non viene utilizzato

- ISOLANTE: L'anta flessibile effetto smerigliato / trasparente e magnetico si chiude rapidamente e contribuisce quindi al risparmio energetico

- GARANZIA: questa porta per animali domestici in alluminio Staywell del marchio PetSafe beneficia di una garanzia di conformità di 3 anni

PetSafe 740SGIFD Staywell per l'ingresso e l'uscita di cani e gatti, facilità di montaggio, bianca M € 29.99 in stock 8 new from €26.71

2 used from €7.12

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PRATICITÀ E LIBERTÀ: basta pianificare le pause per i bisogni, regala ai tuoi amici a quattro zampe la libertà di entrare e uscire quando preferiscono

INSTALLAZIONE FACILE: montaggio semplice fai da te; prolunga per tunnel opzionale realizzata per le porte e le pareti più spesse (venduta separatamente nel caso di gattaiole di dimensione small)

PANNELLO DI CHIUSURA: potendo agire dall'interno sul pannello di chiusura a scatto della gattaiola per ingresso e uscita, i proprietari riescono a controllare facilmente il passaggio dei loro animali

MONTAGGIO UNIVERSALE: si adatta alle pareti di mattoni e alle porte in legno, in metallo o in PVC/uPVC; include sagoma per il taglio facile da usare e manuale di installazione

LUNGA DURATA NEL TEMPO: include una garanzia di 3 anni del produttore

CEESC Porta Cane per Porta Schermo Scorrevole, Terza Versione aggiornata Serratura Automatica Porta dell'animale Domestico per Cani Cuccioli Gatti, 3 Colori 5 opzioni € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ☞versione aggiornata --- da confrontare con la versione più recente, la prima e la seconda generazione di inner porte sono facili da rompere dopo un lungo periodo che gli animali a uscire di giorno in giorno.gli animali hanno anche problemi a entrare e poi uscire, inoltre zero la loro pelle.la superficie di prima e seconda generazione porta interna materiale è brutto, magro e facile essere danneggiato

☞universale per gli animali --- non è solo per i cani e cuccioli, tutti gli animali solo il corpo di dimensioni più piccole di la porta interna 12,5 / 32 cm (h) x 9,25 "/ 23,5 cm (p) può entrare e uscire da questa porta, come gatto & gatti, conigli, ecc.

☞impiccagione tipo --- la versione aggiornata con l'impiccagione di progettazione che gli animali di muoversi più liberamente, più spazio a fare gli animali non sento la pressione.la porta interna stabile e durevole di questo

☞magnete allinea --- con l'integrazione di un magnete in basso e medio della cornice esterna, all'interno della copertina e cornice esterna sono automaticamente allineate a chiudere dopo l'altalena, quando gli animali entrare o uscire

☞scheda di controllo a doppio senso --- 2 spina schede che, originariamente situata presso la parte superiore dell'inner flap, sono progettate per essere tagliato con le forbici e inserito nella fessura che connette al controllo degli animali domestici o direzione, ricordati di ucciderli prima di installare il cane porta.consultare le istruzioni di installazione in dettaglio la pagina o le istruzioni foglio inserito nel pacchetto di vendita

PetSafe - Ribaltina per cani/gatti in alluminio, chiusura magnetica limita le correnti d'aria, 2 opzioni di chiusura, inclusa piastra di chiusura, animali domestici fino a 100 kg, taglia XL € 62.93 in stock 5 new from €62.93

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features RAZZE DI CANI MOLTO GRANDI: Patta per cani di grossa taglia con una larghezza massima delle spalle di 34,9 cm e una taglia di 60,3 cm. Compreso modello di taglio e viti in plastica per un facile montaggio.

ROBUSTA E DUREVOLE: questa porta per cani ha un robusto telaio in alluminio con un'aletta flessibile e può essere installata molto facilmente in porte in legno, pareti in mattoni, PVC e metallo.

PIASTRA DI CHIUSURA: questa porta per cani ha una piastra di bloccaggio retrattile che può essere utilizzata per chiudere completamente la patta. Ideale per fissare la patta in caso di maltempo.

TIRAGGIO LIMITATO: La patella flessibile, trasparente e opaca ha un magnete integrato sul lato inferiore, che chiude completamente la patta e quindi limita il tiraggio.

GARANZIA DEL PRODUTTORE: questa porta per animali domestici in alluminio PetSafe Staywell è garantita per 3 anni. READ Miglior Adattatore Ottico Rca: le migliori scelte per ogni budget

KATELUO Gattaiola Porta Basculante per Gatti e Cani, Gattaiola con 4 Impostazioni di Bloccaggio Programmate, Entrata e Uscita Controllabile, Telaio Telescopico, Installazione Facile € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Quattro metodi di controllo: la porta del gatto ha quattro metodi di blocco, aperta verso l'interno, aperta verso l'esterno, aperta in entrambe le direzioni e bloccata. Puoi utilizzare questa porta per gatti per controllare a piacimento il raggio di movimento del gatto, invece di aprire la porta o la porta del soggiorno .

Facile da installare: questa porta per gatti è adatta per pareti in mattoni, porte in metallo, porte in legno e porte in PVC. Può essere installata in porte e pareti con uno spessore di 2-5 cm. Uno schema di installazione dettagliato è incluso nella confezione, seguire le istruzioni installazione.

Facile da usare e pulire: questa porta magnetica per gatti è antivento e la striscia di spazzole sulla porta per gatti può pulire la spazzatura sulla porta per gatti e ridurre il rumore. Scegli il modello e il colore in base alla taglia del gatto.

Sicuro e non tossico: il lembo per animali domestici è realizzato in materiale ABS, sicuro e non tossico, resistente e durevole. Il lembo centrale è un design trasparente, che è comodo per osservare la situazione fuori dalla porta. Adatto per cani di piccola taglia e gatti di taglia grande, media e piccola, ti assicuriamo uso.

Servizio post-vendita di alta qualità: nel processo di utilizzo, in caso di domande, non esitate a contattarci, faremo del nostro meglio per fornirvi servizi.

Sailnovo Porta per Gatti e Cani, Porta Schermo per Animali Domestici, Entrata e Uscita Controllabile, Porta Scorrevole per Finestra di Sicurezza per Animale Domestico (L, Marrone) € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 4 tipi di chiusura: utilizza la gattaiola con 4 opzioni di chiusura per consentire ai gatti di entrare e uscire a loro piacimento, o per tenerli al sicuro in casa o fuori quando necessario. Le opzioni di chiusura includono: aperto verso l'interno, aperto verso l'esterno, aperto in entrambe le direzioni, chiuso.

Facile installazione: questa porta per animali domestici è adatta per pareti in mattoni, porte in legno, porte in PVC e metallo e può essere installata in porte e pareti con uno spessore di 2 - 5 cm.

Realizzato in plastica ABS, resistente, resistente al graffio del tuo gatto / cane di piccola taglia. Inoltre, facile da pulire e può essere utilizzato per lungo tempo

Silenzioso: questa porta a ruota libera è estremamente silenziosa e offre una guarnizione speciale e una chiusura magnetica per una protezione ottimale contro il tiraggio. con striscia a spazzola per ingresso e uscita a basso rumore. Adatto per la maggior parte di cani e gatti.

Con questa porta per gatti puoi controllare l'andirivieni del tuo animale domestico e liberare il tuo tempo per aprire la porta senza preoccuparti del tuo animale domestico. Allo stesso tempo, il tuo animale domestico apprezzerà una casa grande e libera

PetSafe, Porta per gatti Staywell in alluminio resistente per gatto e cane di piccola taglia, con sistema di bloccaggio, robusto, isolante - Piccola € 60.99

€ 37.43 in stock 10 new from €37.43

12 used from €28.61

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features - PORTA PER GATTI E PICCOLI CANI FINO A 7 KG (S): Larghezza massima della spalla di 13,2 cm e altezza dell'animale 20,6 cm. Dimensioni del telaio: Sp. 6,1 x La. 20,2 x Al. 30cm

- ROBUSTA E FACILE DA INSTALLARE: questa porta per animali ha un telaio in alluminio resistente ed è adatta per porte in legno, pareti in mattoni, PVC, PVC e metallo

- BLOCCAGGIO: questo prodotto ha un pannello di chiusura scorrevole da inserire quando non viene utilizzato

- ISOLANTE: L'anta flessibile effetto smerigliato / trasparente e magnetico si chiude rapidamente e contribuisce quindi al risparmio energetico

- GARANZIA: questa porta per animali domestici in alluminio Staywell del marchio PetSafe beneficia di una garanzia di conformità di 3 anni

PetSafe Staywell - Porta per Animali Domestici a 2 Vie, Installazione Rapida, Facile da Montare, Chiusura a 2 Vie, per Tutti Gli Animali Domestici, Taglia M, Marrone € 28.60 in stock 4 new from €26.92

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Libertà – la massima comodità per i proprietari, la porta originale per animali domestici offre ai vostri animali la libertà e l'indipendenza di andare e venire a piacimento

Blocco adattabile: il sistema di bloccaggio a 2 vie della porta originale a 2 vie fornisce il controllo dei movimenti del proprio animale domestico, garantendo sicurezza e tranquillità

Facile installazione: il montaggio della porta dell'animale domestico in porte più spesse è stato reso semplice grazie all'estensione del tunnel opzionale, inclusa con le porte medie e grandi, ma è un ulteriore acquisto per le porte di piccoli animali domestici

Montaggio universale: la porta originale Staywell a 2 vie può essere facilmente installata in mattoni, metallo o PVC utilizzando il modello di taglio e la guida di installazione forniti

La porta per animali domestici PetSafe Staywell originale a 2 vie include una garanzia del produttore di 3 anni

Gattaiola per vetro Porta Basculante per Gatti e Cani Grande Porta Gattaiola per vetro con 4 possibilità di bloccaggio (Rotonda Trasparente) € 59.79 in stock 2 new from €59.79

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Blocco a 4 vie (entrata, uscita, entrata/uscita, aperto) gattaiola con quattro modalità di bloccaggio: sempre aperta, solo entrata, solo uscita, completamente bloccata, rende facile controllare i vostri animali domestici in modo semplice e pulito; con una gattaiola non dovrete più chiudere e aprire la porta per aspettare i vostri animali domestici.

Effetto Vetro: Design trasparente per uniformarsi col vetro, ideale per finestre, porte scorrevoli in vetro; ideale per tutti i tipi di vetro; i vostri animali domestici si innamoreranno immediatamente della loro bella gattaiola porta basculante.

Silenziosa e Confortevole: Gattaiola per vetro con due protezioni; le spazzole evitano che la porticina faccia rumore, l’interno in gomma protegge i vostri gatti da lesioni; l’apertura silenziosa non spaventa gli animali domestici e non disturba il proprietario, così il gatto può andare nella propria toilette.

Durevole e Resistente: Le gattaiola trasparente rotonda sono realizzate in plastica ABS durevole, resistente alle intemperie, comoda e di facile utilizzo; la robusta costruzione resiste ai raggi UV; grazie al policarbonato al 100% la gattaiola è praticamente indistruttibile.

Adatta a tutti gli animali: Porta Gattaiolo Foro Sportellino adatta per tutti i tipi di gatti e alcuni cani di piccola taglia (6 kg); Adatto a pannelli di vetro: 3 - 27 mm

ZB ZealBoom Porta per Gatti e Cani,Gattaiola Porta Basculante per Gatti e Cani Porta Schermo per Animali Domestici Entrata e Uscita Controllabile 29x24CM € 22.99 in stock 2 new from €22.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni e applicazione,Cornice esterna 11.4 "x 9.4",cornice interna 10.2"x8", adatta per cani e gatti di piccola taglia. Si prega di controllare le dimensioni dell'animale prima dell'acquisto.

Robusto e durevole, il nostro telaio per porte a ribalta è realizzato in materiale ABS di alta qualità. È resistente a morso, abrasione, resistenza alla corrosione, deformazione, anti-invecchiamento e durata.

Chiusura automatica e bloccabile, Con la porta magnetica integrata, può essere automaticamente disattivata e quando il tuo animale domestico esce, la porta si chiuderà automaticamente. Puoi persino bloccare la porta per impedire all'animale di uscire di notte o quando non sei a casa.

4 Tipi di blocco ,Controllare flessibilmente l'entrata e l'uscita dei gatti/cani attraverso premere il pulsante: 1. solo entrata 2. solo uscita 3. porta completamente chiusa 4. porta completamente aperta,facile controllo di entrata e uscita del tuo animale domestico.

Facile da installare, Istruzioni complete incluse, fissate con viti, che consentono di installarle facilmente in finestre, porte, armadi, pannelli e pareti, ecc.

OIZEN Gattaiola Porta Basculante per Gatti e Cani, Entrata e Uscita Controllabile, Materiale ABS Gattaiola per Gatti Grandi, Marrone € 18.97 in stock 1 new from €18.97

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Controllare flessibilmente l'entrata e l'uscita dei gatti/cani attraverso premere il pulsante: 1. solo entrata 2. solo uscita 3. porta completamente chiusa 4. porta completamente aperta.

Dimensione Interna - 19CM*18CM(7.48*7.09 inch); Dimensione Esterna - 23CM* 25CM(9.06*9.84 inch)

Ci sono prefori e viti in dotazione, e' molto facile da montare e smontare seguende l'istruzione

Adatta per porte e finestre in legno e vetro

Il materiale di ABS e' atossico ed e' durevole, facile da fare manutenzione.

Petmate Cane Mate Grande Cane Porta Marrone € 52.90 in stock 5 new from €52.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Large Dog Door Brown. Dog Mate Dog Doors are suitable for a wide range of dog breeds. Features robust locking panel for security. Fully brush sealed with magnetic closure for weatherproofing. Suitable for Labradors, German Shepherds and other large dogs

to 630mm shoulder height. Silent action will not frighten pets or disturb owners. The brush sealed flap with magnetic closure ensures a draftproof, weatherproof seal.

TKOOFN Gattaiola Porta Basculante per Gatti e Cani, Entrata e Uscita Controllabile, Materiale ABS, Dimensione Interna 15 x 16 x 5.5cm (Colore Bianco) € 19.99

€ 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Gattaiola con il sistema che si puo' controllare flessibilmente l'entrata e l'uscita dei gatti o cani attraverso premere il pulsante. 1. solo entrata 2. solo uscita 3. porta completamente chiusa 4. porta completamente aperta.

Dimensione Interna-15*16*5.5cm; Dimensione Esterna-19*19.8*5.5cm

Ci sono prefori e viti in dotazione, e' molto facile da montare e smontare seguende l'istruzione

Adatta per porte e finestre in legno e vetro

Il materiale di ABS e' atossico ed e' durevole, facile da fare manutenzione.

PetSafe Gattaiola per Condizioni Meteo Estreme in plastica ad Alta Efficienza Energetica per Cani e Gatti - Sistema Flap Isolato - Telaio Resistente, piccolo (S) € 59.99 in stock 10 new from €48.99

3 used from €50.31

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PRATICITÀ E LIBERTÀ: basta pianificare le pause per i bisogni, regala ai tuoi amici a quattro zampe la libertà di entrare e uscire quando preferiscono

INSTALLAZIONE FACILE: montaggio semplice fai da te; prolunga per tunnel opzionale realizzata per le porte e le pareti più spesse (venduta separatamente nel caso di gattaiole di dimensione small)

PANNELLO DI CHIUSURA: potendo agire dall'interno sul pannello di chiusura a scatto della gattaiola per ingresso e uscita, i proprietari riescono a controllare facilmente il passaggio dei loro animali

MONTAGGIO UNIVERSALE: si adatta alle pareti di mattoni e alle porte in legno, in metallo o in PVC/uPVC; include sagoma per il taglio facile da usare e manuale di installazione

LUNGA DURATA NEL TEMPO: include una garanzia di 3 anni del produttore

Pulchram Gattaiola per Gatti Vetro Porta Schermo per Animali Domestici Porta per Gatti e Cani Entrata e Uscita Controllabile Porta Scorrevole per Finestra di Sicurezza per Animale Domestico € 19.55 in stock 1 new from €19.55

1 used from €10.33

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Con questa pattumiera per gatti potete controllare l'andirivieni del vostro animale e liberare il vostro tempo per aprire la porta senza preoccuparvi del vostro animale. Allo stesso tempo il vostro animale domestico godrà di una casa grande e libera.Impedisce agli animali indesiderati di entrare in casa tua

【Installazione semplice】 Questa porta per animali domestici è adatta per pareti in mattoni, porte in legno, porte in PVC e porta in vetro metallico e può essere installata su porte e pareti con uno spessore di 2-5 cm. La porta del gatto è realizzata in plastica ABS durevole, resistente alle intemperie e facile da pulire

【Design unico】utilizza la gattaiola con 4 opzioni di chiusura per consentire ai gatti di entrare e uscire a loro piacimento, o per tenerli al sicuro in casa o fuori quando necessario. Le opzioni di chiusura includono: aperto verso l'interno, aperto verso l'esterno, aperto in entrambe le direzioni, chiuso

【Materiali di alta qualità】Realizzato in plastica ABS, resistente, resistente ai graffi per il vostro gatto/piccolo cane. Inoltre, facile da pulire e può essere utilizzato a lungo

【Dimensioni porta gatto】L - Dimensioni esterne: 23,5 x 25 cm(larghezza x altezza), dimensioni passaggio: 18 x 19 cm (larghezza x altezza), spessore: 5,5 cm

Petsafe Staywell C6066008,Porta per cani, Marrone , 5,7 x 29,4 x 35,2 cm € 32.17 in stock 9 new from €26.92

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PRATICITÀ E LIBERTÀ: basta pianificare le pause per i bisogni, regala ai tuoi amici a quattro zampe la libertà di entrare e uscire quando preferiscono

INSTALLAZIONE FACILE: montaggio semplice fai da te; prolunga per tunnel opzionale realizzata per le porte e le pareti più spesse (venduta separatamente nel caso di gattaiole di dimensione small)

PANNELLO DI CHIUSURA: potendo agire dall'interno sul pannello di chiusura a scatto della gattaiola per ingresso e uscita, i proprietari riescono a controllare facilmente il passaggio dei loro animali

MONTAGGIO UNIVERSALE: si adatta alle pareti di mattoni e alle porte in legno, in metallo o in PVC/uPVC; include sagoma per il taglio facile da usare e manuale di installazione

LUNGA DURATA NEL TEMPO: include una di 3 anni del produttore READ Miglior Letto Una Piazza E Mezza Con Materasso: le migliori scelte per ogni budget

NAMSAN Porta Zanzariera Cane Chiudibile a Chiave Zanzariera per Animali Domestici Gattaiola per Schermo con Magnetico Porta Zanzariera per Cane/Gatto (37CM X 42CM) € 39.99 in stock 4 new from €39.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensione: Telaio esterno della porta dello schermo per animali domestici: 37 cm x 42 cm; telaio interno: 31 cm x 36 cm; Adatto per animali di taglia medio/grande.

Materiale: Realizzato in materiale ABS di alta qualità, sicuro, non tossico e durevole.

Dai al tuo animale domestico un passaggio indipendente: ci sono magnetici nella parte inferiore del telaio della porta, la porta dello schermo dell'animale domestico può essere chiusa automaticamente dopo che l'animale è passato attraverso la porta. Due serrature a scorrimento sul fondo del lembo ti aiutano a bloccare la porta della zanzariera del cane, assicurandoti che il tuo animale domestico rimanga in casa quando non è sorvegliato.

Facile da installare: Applicare in tipi di porta a zanzariera o finestre a zanzariera; installare la porta della zanzariera in un luogo adatto in base all'altezza del cane e fissarla con le viti. Istruzioni incluse nella confezione del prodotto.

Usando il suggerimento: Si prega di piegare leggermente il lembo interno quando lo si inserisce nel telaio esterno. E insegna al tuo animale domestico come entrare / uscire attraverso la porta dello schermo dell'animale domestico.

BAKAJI Gattaiola Porta Basculante per Cani e Gatti Taglia Piccola Entrata e Uscita Controllabile con Serratura Bloccabile Installazione su Porte e Vetri Spessore Regolabile Dimensione 20 x 20 cm € 8.99 in stock 2 new from €8.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Permetti al tuo gatto o al tuo cane di uscire liberamente in giardino senza dover aprire ogni volta la porta di casa con la nuovissima porta Basculante di Bakaji

Questa fantastica porta basculante per animali ha una dimensione totale di 20 x 20,5 cm ed è fornita di una porta in plastica trasparente di 15 x 14,5 cm che permette alla maggior parte dei gatti e ai cani di taglia piccola di entrare e uscire di casa ogniqualvolta lo vorrano.

grazie alla pratica sicura sarà possibile scegliere fino a 4 modalità di apertura come: Entrata e uscita libera , uscita senza entrata che permette al gatto di poter uscire all'esterno ma non di rientrare, utile sopratutto in giardino se bisogna pulire il cucciolo prima di farlo rientrare, funzione entrata senza uscita ed infine bloccaggio dove la porta risulta essere bloccata senza permettere agli animali di uscire o di entrare.

Grazie allo spessore regolabile la gattaiola bakaji può essere facilmente installata a vetri di finestre e infissi o a porte di uno spessore che va da un minimo di 3 cm ad un massimo di 4,5 cm lascianto un ampia libertà di installazione..

Dimensioni con cornice: 20 x 20,5 x 3-4,5 cm - Dimensione porta di entrata e uscita: 15 x 14,5 cm - Le dimensioni della porta consentono l'utilizzo per cuccioli, per gatti di taglia normale e per cani di taglia molto piccola

Porta di Cane gattaiola, Gattaiola per Gatti e Cani Porta Schermo per Animali Domestici Entrata e Uscita Controllabile (Medio) € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ★【Pratica porta per schermo】Sostituzione dello sportellino con apertura a libro, dimensioni di apertura: (M) = 29 cm × 24 cm, (L) = 42 cm × 37 cm, Questa porta per schermi per animali domestici è progettata per finestre o porte per schermi per consentire ai vostri animali domestici di entrare / uscire.

★【Robusto e resistente】Realizzato in materiale ABS di alta qualità. Il rinforzo delle viti rende la nostra porta per zanzariere abbastanza robusta e non si abbassa mai facilmente. Può durare a lungo.

★【Facile da installare e utilizzare】La porta del nostro schermo per cani è facile da installare. Installare le viti fissate con i dadi su questo telaio della porta per gatti sarà abbastanza robusto e non cadrà mai facilmente, il lembo della porta può essere sostituito in qualsiasi momento.

★【Versatile】La porta dello schermo per animali domestici consente di installare la porta dello schermo per animali domestici in una porta per schermo, una finestra e qualsiasi altra area dello schermo. È adatto a tutti gli animali domestici fino a cani di piccola / media taglia.

★【Chiusura automatica e lucchettabile】La chiusura magnetica integrata nel risvolto della porta può continuare a chiudersi automaticamente quando il cagnolino o il gatto fanno scorrere la porta dello schermo, anche se si blocca la porta con il blocco blu a 2 lati quando si desidera impedire agli animali domestici di uscire.

Smilelove Gattaiola Porta Basculante per Gatti, Entrata e Uscita Controllabili, Facile da Installare Gattaiola per Gatti Grandi, Versione Migliorata (19x20x5,5cm, Colore Marrone) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni ridotte: dimensioni esterne: 19 x 20 x 5,5 cm (larghezza x altezza); dimensioni interne: 14,5 x 15,5 cm (larghezza x altezza); dimensioni del taglio: 16 x 17 cm (larghezza x altezza); adatto per gatti fino a 16 kg, adatto per qualsiasi parete o porta fino a 50 mm di spessore

Qualità eccellente: un'ottima soluzione per consentire al vostro gatto di accedere a qualsiasi spazio interno e allo stesso tempo dare il pieno controllo. Perfetto per accedere alla camera da letto o addirittura al cibo o alla lettiera del gatto quando è conservato dietro le porte chiuse per tenere lontano il cane e i bambini.

4 modalità di commutazione: interruttore solo per spegnere, accensione e spegnimento e completamente bloccato, facile controllo per entrare e uscire dal vostro animale domestico; offre al gatto la massima libertà come si desidera.

Design semplice e bello: il coperchio trasparente permette al vostro animale domestico di vedere attraverso la porta. Lo schermo esterno è impermeabile. La striscia a spazzola riduce il rumore quando si chiude la porta.

Facile da installare: le istruzioni complete incluse (lingua italiana non garantita) sono facili da installare su finestre, porte, armadi, ecc; realizzati in materiale ABS, resistente alle intemperie, la superficie è liscia e durevole.

PETCUTE Porta per Cane gattaiola Automatica Porta per Cani Grandi Porta Basculante per Gatti con Serratura € 51.99 in stock 3 new from €51.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misura - Porta per gatto per finestra / porta schermo - Cornice esterna 16,5 "x 14,6" / Altezza pattino 14,2 "x 12,2", adatta per gatti di media taglia di piccola taglia. Si prega di controllare la taglia dell'animale domestico prima dell'acquisto.

Chiusure con aletta magnetica - Chiude automaticamente quando gli animali sono usciti e sigilla per impedire l'ingresso di zanzare o altri inserti. Inoltre, include un lucchetto scorrevole per controllare l'accesso del tuo animale domestico e permettere al tuo animale domestico di entrare e uscire a volontà.

Resistente - Realizzato in robusto materiale ABS e rete in nylon premium, il telaio è solido e resistente. Facile da montare, resistente alle alte temperature, non facile da deformare.

Facile da installare - Il telaio si monta direttamente attraverso qualsiasi porta schermata standard per fornire un comodo accesso al tuo animale domestico. Adatto a tutte le porte, pannelli e pareti: mercati universali americani ed europei. Facile da usare, sicuro con viti (incluse), e tagliare la garza media. Basta operare secondo le istruzioni.

Pratico: adatto per gatti e cani di piccola / media / grande taglia, si adatta a tutte le porte, finestre, pannelli e ect.

Tkoofn® - Porta basculante magnetica regolabile, di sicurezza, a 4 modalità, per cane e gatto M marrone € 18.99 in stock 2 new from €17.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Date al vostro animale domestico la libertà di andare e venire come vuole, con questa gattaiola dotata di un sistema di bloccaggio con 4 modalità.

Con chiusura magnetica, si chiude automaticamente.

Premete semplicemente il fermo verso il basso per bloccare la porta e alzatelo per aprirla.

Porta in plastica trasparente e solida, facile da aprire per il vostro animale domestico.

Taglia del gatto o del cane: fino a 5,5 kg circa.

CEESC Zanzariera per Cani (Dimensioni Esterne 43 cm x 37 cm), zanzariera per Animali Domestici con Serratura per Cani e cagnolini, Porta per Cani per Porta con Schermo (L, Bianca) € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ☞ MODALITÀ INTERRUTTORE A 4 VIE --- La porta dell'animale domestico può essere regolata dagli interruttori con le linguette sullo sportello in 4 modalità: solo fuori, solo dentro, sia dentro che fuori, e completamente bloccata, facile controllo dell'ingresso e dell'uscita del tuo animale domestico.

☞ DIMENSIONI E APPLICAZIONE --- Dimensioni esterne: 37 cm x 43 cm x 1,8 cm (L x A x P), Dimensioni interne: 31 cm x 37 cm (L x A), adatto per cani piccoli, medi e grandi e gatti con circonferenza della vita inferiore a 97,28 cm.

☞ CHIUSURA AUTOMATICA E BLOCCAGGIO --- Porta per animali domestici con chiusure magnetiche a patta, il magnete incorporato può mantenere la porta automaticamente chiusa quando il tuo gatto o cane se ne va.

☞FACILE DA INSTALLARE --- Istruzioni complete incluse, ti consentono di installare facilmente su porte, pannelli e patio o qualsiasi altra area dello schermo, ecc.

☞ QUALITÀ ECCELLENTE --- Il telaio della nostra porta per gatti è realizzato in materiale ABS di alta qualità, il filato a rete è realizzato con materiali costosi ed è resistente e durevole.

Gattaiola per Gatti, Speyang Porta Magnetica per Animali con Serratura Rotante a 4 Vie per Gatti e Cani, Robusto, Entrata e Uscita Controllabile, per Gatti, Cani Piccoli ( Bianco) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【1.Blocco Comodo】L'interruttore a manopola è rotativo a 4 vie, puoi facilmente ruotarlo in 4 modalità con la freccia e le icone per controllare le opzioni di accesso del tuo gatto: solo in, fuori solo, dentro e fuori liberamente, totalmente bloccato.

【2.Unique Mute Brush】La striscia della spazzola non solo può ridurre il rumore, ma anche resistente alle intemperie. La c'è un magnete di posizionamento nel telaio della porta, la porta non continuerà a tremare, il magnete di posizionamento chiuderà automaticamente la porta.

【3.Materiali di Alta Qualità】Realizzato in plastica PP, resistente, superficie liscia, resistente al graffio del tuo gatto / cane di piccola taglia. Inoltre, facile da pulire e può essere utilizzato per lungo tempo. Inoltre, la copertura trasparente ha una buona trasparenza, è resistente all'umidità e all'abrasione.

【4.Facile da Installare】Il kit porta per animali domestici contiene 4 viti lunghe, 4 spirali e 8 fibbie decorative, che possono essere facilmente installate in breve tempo. Se la porta del gatto è troppo spessa per poterla fissare, puoi usare forbici, seghe o taglierine per tagliare la profondità del tunnel.

【5.Apertura di Buone Dimensioni】Dimensioni del telaio: 20,3 cm x 24,4 cm x 3 cm (L x A x P), dimensioni della porta: 15 cm x 14,7 cm x 3 cm (L x A x P). Si adatta all'installazione su porte interne, porte esterne, pareti, finestre, armadi, vetro, eccetera, PVC e porte metalliche. Adatto per cani e gatti fino a 7 kg.

Porta per cani di grossa taglia Porta per animali domestici extra large Buca per capelli dorata Collie Rottweiler Cane grande (Dimensioni esterne XL: 59 * 43 * 5 cm,dimensioni interne: 50,5 * 38 cm) € 161.54 in stock 1 new from €161.54 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ♥ Non c'è alcun interruttore nella porta del cane. Il cane può entrare e uscire da entrambi i lati. Il pannello posteriore della porta è progettato con un intero blocco. Quando vuoi impedire al cane di uscire, puoi inserire il deflettore per ottenere un effetto sigillante temporaneo. Molto flessibile per raggiungere la navetta gratuita di animali domestici può anche raggiungere facilmente lo scopo del controllo principale

♥ Adatto a tutti i tipi di cani di grossa taglia, può essere installato su porte in legno, porte in ferro, porte in vetro, schermi in ferro, porte in acciaio e plastica, pareti, ecc. 22 cm, altezza apertura taglia M 44,5 cm larghezza 26,5 cm, altezza apertura taglia L 44,5 cm larghezza 30,5 cm, altezza apertura taglia XL 57,5 ​​cm larghezza 41,5 cm.

♥ Suggerimenti: le viti del prodotto sono distribuite uniformemente in fabbrica, perché lo spessore di ciascuna porta sarà sicuramente diverso. Se le viti non sono adatte per l'installazione, è necessario acquistarle separatamente.

♥ Tipo: metodo di sospensione, con ferro. Materiale: telaio della porta in ABS, porta di accesso in PVC

♥ Nota: ci sono 4 taglie per l'apertura della porta per animali domestici: S, M, L, XL. Se si tratta di un cane di grossa taglia come un collie, un rottweiler, ecc., Si consiglia XL. . . . . Si prega di fare riferimento alla nostra seconda immagine per la dimensione specifica. READ Miglior Vitamin C Serum: le migliori scelte per ogni budget

Trixie Porta di plastica per Il Cane Kennel # 39551, 22X35cm € 12.81 in stock 2 new from €8.66

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 39571 Model 39571 Color Clear Plastic Is Adult Product Release Date 2016-07-16T00:00:01.000Z Size 22X35 cm (Confezione da 1) Language Inglese

CEESC Gattaiola Porta Basculante per Gatti e Cani,Entrata e Uscita Controllabili, Facile da Installare Gattaiola per Gatti Grandi, Versione migliorata (Misura Interna: 16cm x 15,7cm x 5,5cm, Bianco) € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Comoda chiusura: l'interruttore a manopola è girevole a 4 vie, si può facilmente ruotare in 4 modalità con la freccia e le icone per controllare le opzioni di accesso del tuo gatto: solo, fuori, dentro e fuori, liberamente, completamente bloccato.

☞ Striscia di spazzola migliorata contro le intemperie: fornisce una scanalatura fissa con linguette a scatto per strisce di spazzola resistenti alle intemperie, fissare saldamente la striscia di spazzola. Anche se la striscia di spazzola si stacca, facile da rimetterla nella scanalatura fissa. Questo aiuta notevolmente la striscia di spazzola a ridurre il rumore, fermare la caduta della pioggia, vento o parassiti come zanzara al massimo.

Viti pensate: viene fornito con 2 confezioni da 8 viti ciascuna, una è confezionata con viti corte, l'altra lunga. Si prega di avvitare con loro da entrambi i lati per evitare che si rompano via d'incauzione, non solo da un lato. È possibile realizzare 8 viti per i 4 fori per le viti con lunghi + lunghi, lunghi + corti o brevi + brevi gruppi in base alla profondità della porta / parete installata.

Facile da installare: istruzioni passo dopo passo nel manuale di istruzioni incluso nella scatola di vendita e nel video di presentazione di installazione per riferimento, prendersi cura di un avviso e preparare gli strumenti necessari, facile da installare a seconda delle esigenze. La profondità del tunnel potrebbe essere ridotta in base alle vostre esigenze di installazione.

Adatto per: dimensioni interne 5,5 cm (profondità) x 15,7 cm (larghezza) x 16 cm (altezza), è adatto per gatti con circonferenza della vita inferiore a 40 cm. Le dimensioni esterne sono 5,5 cm (profondità) x 19,2 cm (larghezza) x 21,5 cm (altezza). Si adatta per essere installato su porte interne, porte esterne, pareti, finestre, armadi, vetro, ecc.

Maxipet Petsafe Staywell Porta per Gatti e Cani piccoli fino a 10 kg, in Plastica, 292 mm x 292 mm € 28.99

€ 27.97 in stock 5 new from €20.65

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni complessive: 292 x 292 mm

Dimensioni dell'incisione: 263 mm diametro

Peso massimo dell'animale 10 kg

Larghezza massima delle spalle dell'animale 180 mm

PETLESO Sportello per animali domestici con zanzariera, porta per cani e gatti, con chiusura magnetica, facile da installare, per gatti e cani (42 cm x 37 cm) € 41.33 in stock 1 new from €41.33

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni: la dimensione esterna della porta dello schermo per animali domestici è di 42 cm x 37 cm e le dimensioni interne di 36 cm x 31 cm. Adatto per animali domestici come gatti e cani. Si prega di misurare le dimensioni del vostro animale domestico prima dell'acquisto e confrontarle con le dimensioni della porta del vostro animale domestico.

Resistente e durevole: realizzato in ABS di alta qualità e rete di nylon, molto resistente e di lunga durata. Questa è una scelta ideale per il vostro animale domestico.

Chiusura magnetica: quando il cane entra e esce dalla porta dello schermo, c'è un magnete nella parte inferiore del telaio della porta che chiude automaticamente la porta dello schermo per evitare l'ingresso di zanzare. I lucchetti scorrevoli blu su entrambi i lati possono bloccare la porta per evitare che gli animali domestici si spostino liberamente, in modo da poter uscire con fiducia.

Facile da installare e utilizzare: la porta per animali Petalo viene fornita con istruzioni di installazione (lingua italiana non garantita). È facile e comodo da usare, avvitato e può essere perfettamente integrato nella porta dello schermo. Si consiglia di far entrare e uscire gli animali domestici dall'inizio dell'utilizzo.

Garanzia di qualità: il marchio Petlex si è sempre concentrato sull'industria degli animali domestici, e gli acquirenti si affidano sempre alla qualità del prodotto e all'innovazione. Se avete domande sul prodotto, non esitate a contattarci.

