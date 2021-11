Home » Console Miglior Ps4 Pro Bundle: le migliori scelte per ogni budget Console Miglior Ps4 Pro Bundle: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller € 69.99

€ 58.49



Scopri un'esperienza di gioco più profonda e coinvolgente con l'innovativo controller per PS5, dotato di feedback aptico ed effetti grilletto dinamici.

Il controller wireless DualSense include anche un microfono integrato e il tasto "Crea", che si inseriscono perfettamente nell'iconico design confortevole.

Goditi diversi livelli di forza e tensione mentre interagisci con la tua attrezzatura e l'ambiente nei giochi. Dalla sensazione di piegare un arco a schiacciare i freni in un'auto da corsa, sentirai una connessione fisica con le tue azioni sullo schermo

Chatta con gli amici online utilizzando il microfono integrato o collegando un auricolare al jack per cuffie da 3,5 mm. Puoi disattivare l'acquisizione della voce in qualsiasi momento utilizzando il tasto Mute dedicato.

Cattura e trasmetti i tuoi momenti di gioco più epici con il pulsante Crea. Basandosi sul successo del pulsante CONDIVIDI, il pulsante Crea consente ai giocatori di produrre contenuti per videogiochi e condividere le loro avventure dal vivo con il mondo.

Nintendo Switch - Blu/Rosso Neon - Switch [ed. 2021] € 329.99

€ 212.00





La confezione contiene: console, base per Nintendo Switch, un Joy-Con sinistro (blu/neon), un Joy-Con destro (rosso/neon), impugnatura joy-con, alimentatore, un set di laccetti per Joy-Con, cavo HDMI

La trasportabilità di una console portatile si combina con la potenza di una console casalinga

Schermo da 6, 2 pollici di tipo capacitivo multi-touch

Gestione dei consumi energetici migliorata e di conseguenza la durata della batteria in modalità portatile maggiore

Nintendo Swich Lite Turchese € 219.99

€ 192.18



Nintendo Switch Lite è una console compatta, leggera e con comandi integrati che espande la famiglia Nintendo Switch

La console è pensata per il gioco in mobilità

La confezione contiene la console e il caricabatterie

Fino a 8 giocatori possono collegare tra di loro le proprie console Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite per giocare insieme in multiplayer cooperativo o competitivo

Nintendo Switch Lite è compatibile con tutti i software per Nintendo Switch che possono essere giocati in modalità portatile

Turtle Beach Recon 200 (Generazione 1) Cuffie Gaming Amplificate per PlayStation 4, Cablate, Bianco € 59.99

€ 39.98





Potente Audio Amplificato - Più forte è meglio! Immergiti totalmente nei tuoi giochi con l'amplificazione delle batterie ricaricabili

Microfono Flip-up - il famoso microfono Turtle Beach ad alta sensibilità che capta la tua voce in modo forte e chiaro e va in mute se sollevato

Batteria - Per essere sempre pronti a giocare, garantisce più di 12 ore di gioco per carica. Per utilizzare le cuffie, è necessario caricarle.

Controllo Microfono Variabile - Ascolta e regola il volume della tua voce nelle cuffie stesse in modo da non dover urlare mai.

Compatibilità Multipiattaforme - Progettate per Xbox One, funzionano benissimo anche con PS4, Nintendo Switch e PC. Gli auricolari Xbox One di vecchio stile richiedono l'adattatore per l'auricolare (venduto separatamente)

Mario Kart 8 Deluxe - Nintendo Switch € 59.99

€ 49.98





La versione definitiva di Mario Kart 8 sino a 8 giocatori in multiplayer locale

Nuovi personaggi: il ragazzo e la ragazza Inkling di Splatoon, Re Boo, Tartosso e Bowser Junior

Nuove modalità di gioco come modalità battaglia palloncini e Bob-omba a tappeto, con circuiti tutti nuovi come la Periferia urbana, il Kartodromo e Double Dash

Modalità TV con una risoluzione massima di 1080p

PS4 - 500 GB F Chassis, Black € 365.49

Processore personalizzato single-chip

CPU: x86-64 AMD "Jaguar", 8 core

GPU: 1,84 TFLOPS, motore grafico basato su AMD Radeon

Memoria: GDDR5 da 8 GB

Uscita AV: Porta di uscita HDMI (output HDR supportato)

The Last of Us 2 - Playstation 4 € 34.80

€ 32.99





Uno dei franchise più famosi ed amati del mondo PlayStation con ottimi risultati di vendita in Italia

Sistema di gameplay rivoluzionato che rende ogni sfida, ogni scontro più realistico, coinvolgente ed appaga

Edizione Standard del gioco

PS4 Pro Gamma 1TB + Fortnite VCH € 409.99

€ 380.00



Console Ps4 PRO 1TB Bundle gioco completo FORTNITE VCH 2019

ElecGear PS4 Supporto Verticale con Base di Ricarica Doppio Charger per DualShock 4 Controller con 4X Mini Adattatore e 2X Porta USB per PS4, PS4 Slim, PS4 PRO € 16.98



Lo stand è stato progettato per Sony PS4, PS4 Slim e PS4 Pro. Sono supportate tutte e 3 le edizioni di PlayStation 4. Il supporto da scrivania supporta la console di gioco in posizione verticale. L'organizzatore compatto salva spazio è il perfetto accessorio per giochi che si aggiunge al regalo di Natale per i giocatori PS4

La doppia docking station serve per caricare due controller wireless PS4. Mini dongle 4x appositamente progettati inseriti nella porta USB anteriore del controller DualShock 4. Nessun plug-in e out frequenti, non più usura sulla porta USB. La base è stata alimentata dalla porta USB PS4, non è necessaria ulteriore energia. Indicatori LED gemelli mostrano lo stato di carica in rosso e verde

Tre inserti in plastica appositamente progettati per PS4, PS4 Slim e Pro Edition. Posiziona semplicemente la console sul supporto. Il cavo USB alimenta tutto. I controller doppi verranno caricati completamente entro 3,5 ore. Due uscite USB extra possono caricare altri accessori per giochi e smartphone

[Cosa c'è nel pacchetto] - TP4-19061EU PS4 Stand; 3 * Adattatore in plastica per PS4, Slim e Pro; 4 * Mini adattatore di ricarica per controller; 1 * Grande vite per fissaggio PS4 Slim; 1 * Manuale inglese

Orzly Gioco Mouse e Tastiera [Retroilluminata RGB], Tappetino per Mouse Grande, e Cuffie da Gioco - Kit 4 in 1 Pacchetto Combinato per Giocatori PC, utenti Xbox o PS4 [Hornet RX250] € 39.99

€ 25.49



Mouse e tastiera da gioco, tappetino per mouse e cuffie da gioco - Pacchetto iniziale completo per giocatori PC in una fantastica confezione regalo (questo pacchetto include QUATTRO articoli)

Ideale per giochi per PC, Retro Pie Gaming e cuffie perfette per l'uso su PS4 o Xbox. La tastiera e il mouse possono anche essere utilizzati per il normale uso quotidiano dei computer

Le luci LED RGB a sequenza rotante offrono la migliore esperienza di gioco su PC

Gaming Keyboard and mouse come with 3 rotating colours and breathing mode, 4 colours circular breathing LED Gaming mouse, 4 adjustable DPI (1200, 1600, 2400, 3200). wired membrane gaming Keyboard with multi-coloured LED backlighting, anti-ghosting with 19 key rollover, smooth keystrokes allowing for rapid action in silence, media control keys, gaming Mode function keys, and adjustable legs for wrist comfort

Gaming Headset included has stereo sound for deep bass and crisp highs, soft earpads for prolonged sessions, foldable Microphone with Volume cord controls and a versatile 3.5mm audio jack

The G-Lab Combo Helium - Bundle per Gaming 4 in 1 - Tastiera Gamer Italiana Retroilluminata, Mouse Gaming 3200 DPI, Cuffie Auricolari, Tappetino Mouse Antiscivolo - PC Mac PS4 Xbox One Gamer Pack € 29.99

€ 24.87



Un gamer bundle completo, accessibile a tutti; helium combo è un gaming bundle 4 in 1, ideale per tutti i giocatori che desiderano equipaggiamento completo a un prezzo accessibile; questo bundle è consigliato per giochi come fortnite o minecraft; helium combo sarà il tuo miglior compagno di gioco; tutti i dispositivi helium combo sono compatibili su pc, ps4 e xbox one, e sono garantiti per 2 anni; in caso di problemi, il nostro servizio di assistenza ti risponderà in italiano entro -24 ore

Tastiera ad alte prestazioni+ retroilluminazione; tastiera gamer da 105 tasti, con 6 tasti anti-ghosting per evitare conflitti e azioni indesiderate; ottima qualità di battitura: reattiva, precisa e veloce; retroilluminazione color arcobaleno fissa, con possibilità di modificare la luminosità; cavo intrecciato ultra resistente, cuscinetti in gomma, disposizione italiana. 12 tasti multimediali a scelta rapida, e possibilità di bloccare il tasto windows nel gioco

Mouse retroilluminato ultra-reattivo; mouse gamer USB cablato ad elevata precisione, con sensore ottico altamente reattivo, per tutti i tipi di gioco; sensibilità regolabile da 800 a 3200 dpi, tramite 4 passaggi; retroilluminazione luminosa, ben 7 colori diversi; frequenza di aggiornamento 125 Hz, cavo intrecciato ultra resistente e durevole; design ergonomico, impugnatura comoda per mani di tutte le dimensioni; molto leggero, pesa solo 135 g

Cuffie in-ear ad alta precisione; auricolari dall'ottima qualità audio, suono accurato e perfettamente nitido; comodi gommini e jack da 3,5 mm; telecomando con microfono incorporato e manopola volume del suono; compatibile anche su nintendo switch, tablet, smartphone e laptop; ottima sound immersion, specialmente negli fps; amplifica ogni effetto per individuare con precisione dove si svolge l'azione; ideale per ascoltare musica o guardare film

Tappetino per mouse antiscivolo; tappetino per mouse 300x230x2 mm realizzato in tessuto di alta qualità davvero resistente; tessuto dalla consistenza liscia e confortevole, per una perfetta scorrevolezza del mouse; base in gomma antiscivolo per una migliore stabilità; maggior precisione e velocità; superficie ottimizzata per tracciare tutti i movimenti del mouse, anche i più veloci; tappetino per mouse da gioco facile da trasportare, lavabile con acqua e molto resistente all'usura naturale

Zexrow Controller per Nintendo Switch, Wireless Bluetooth Switch Pro

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Alta compatibilità】 Controller wireless Zexrow per console Nintendo. È completamente compatibile con Nintendo Switch e PC (Windows 7/8/10)Windows e offre un supporto perfetto per i giochi Nintendo. Non è necessario installare i driver, basta connettersi. (Nota: 1.Supporta solo la connessione con il PC tramite cavo, non supporta la connessione Bluetooth con il PC;2.i prodotti di terze parti non sono fabbricati da Nintendo.)

【Batteria ricaricabile e Connessione Bluetooth wireless】 La batteria al litio integrata da 550 mAh richiede solo 2-3 ore per caricarsi completamente e supporta 8 ore di gioco continuo .Il controller switch Zexrow può essere facilmente collegato alla console switch a una distanza massima di 10 metri. (NFC non è supportato).

【Turbocompressore regolabile e funzione di vibrazione del doppio motore】Questo controller di commutazione ha 3 velocità TURBO: 5 colpi / s, 12 colpi / s, 20 colpi / s. Ci sono quattro livelli di vibrazione: 0%, 40%, 70% e 100%.Supporta la tecnologia dell'asse giroscopico con sensore a 6 assi e riconoscimento dei tasti super sensibili, risposta rapida e offre un'esperienza di gioco ad alta precisione.

【Può giocare con 4 persone contemporaneamente】 È possibile collegare fino a quattro controller Switch Wireless Pro a una console Switch contemporaneamente. Connessione Bluetooth V3.0 stabile con la console. Puoi divertirti con tutti i giochi per Nintendo Switch con la tua famiglia e gli amici, come "The Legend of Zelda", "Splash" 2, "Mario Kart 8" Deluxe Edition, "Super Mario Odyssey", ecc.(Applicabile all'ultima versione di Nintendo Switch 9.1.0 / switch lite)

【Design ergonomico】 Facile da tenere, comodo, leggero e resistente. Il controller dell'interruttore è stato accuratamente studiato e progettato. Consiste in un'impugnatura in gomma antiscivolo morbida e resistente con un alloggiamento e pulsanti di fascia alta che si adattano alla forma della mano di ogni giocatore.

Z ZELUS Sedile da Corsa Bucket Simulatore di Cabina di Guida Sedile da Corsa Regolabile con Pedale di Montaggio del Cambio per Video Gioco PS4 PS3 Xbox One Xbox 360 Logitech Thrustmaster € 209.00 in stock 1 new from €209.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Acciaio al carbonio per impieghi gravosi: il telaio del simulatore di corse è realizzato in fusione di ferro e acciaio. L'acciaio al carbonio solido è più robusto e più resistente all'usura rispetto all'acciaio normale. Cuscini in schiuma più spessa vengono aggiunti al sedile e rivestiti in pelle realistica di alta qualità, rendendo il sedile artistico, elegante e confortevole. Giocare a giochi di corse sembra di essere in una vera auto sportiva e vincere la partita in una vera competizione.

Design ergonomico: la slitta scorrevole si ritrae o si estende facilmente per regolare la distanza. Il sedile può scorrere in avanti o indietro di 7 pollici e lo schienale è reclinabile da 20 ° a 155 °, dandoti sempre la sensazione più comoda. La capacità di carico massima è di 330 libbre, adatta per la maggior parte delle persone.

Pedale regolabile: il pedale da 0,06 pollici più grande e più spesso e i fori praticati in anticipo per il montaggio sono entrambi predisposti per Logitech. Ci sono 3 punti regolabili, che forniscono un angolo regolabile del pedale da 10 ° a 40 °. Non ti stancherai, non importa quante volte accendi il gas, adatto a tutti i tipi di acquirenti.

Pieghevole e facile da comprimere: tutti gli strumenti o gli accessori necessari sono inclusi nel pacchetto con un manuale utente dettagliato che spiega come installare. La facile installazione termina in pochi minuti. Se non è in uso, puoi semplicemente piegarlo e questo fa risparmiare molto tempo.

Ampia applicazione: il simulatore di corse automobilistiche è di ampia applicazione e funziona con PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Logitech e Thrustmaster. READ Miglior Ps4 Slim 500 Gb: le migliori scelte per ogni budget

Trust Gaming GXT 845 Tural USB, Kit Tastiera con LED, Anti-Ghosting, 12 Tasti Multimediali, QWERTY Italiano e Mouse con 6 Pulsanti, Nero € 30.40 in stock 25 new from €30.40

2 used from €23.09

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Layout integrale

illuminazione a LED in 3 colori con luminosità regolabile

Anti-Ghosting: fino a 8 pressioni simultanee di tasti. 12 tasti multimediali ad accesso diretto

Commutatore modalità gioco, per disabilitare direttamente i tasti Windows

Ulsante selezione velocità (1000-3200 DPI). 6 pulsanti sensibilissimi

Oculus Rift S PC-Powered VR Casco di realtà virtuale € 697.00 in stock 2 new from €697.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La migliore libreria di giochi di realtà virtuale: esplora, taglia e scala la tua libreria di giochi di realtà virtuale.

Ottica migliorata: controlla la concorrenza con obiettivi di nuova generazione e display più nitidi. L'ottica migliorata offre colori brillanti e vivaci e un ridotto effetto "porta schermo

Design ergonomico: Mantieni la testa nel gioco grazie a una fascia a halo ridisegnata con la massima velocità. Rift S rimane saldamente e comodamente in posizione con una rapida rotazione della ruota in forma, in modo che possa prendere, o raddoppiare, le tue reazioni più veloci

Controllori Oculus Touch: armati con i nostri controller Oculus Touch aggiornati. I tuoi tagli, tiri e prese appaiono in VR con precisione intuitiva e realistica, trasportando le mani e i gesti direttamente nel gioco

Sistema operativo: Windows 10

Orzly Pacchetto di Accessori PartyPack - per Nintendo Switch - 4X Impugnature per Controller e Volanti Cinturini da Ballo da Polso Racchette da Tennis e Borsa da Viaggio con Coulisse € 44.99

€ 38.24 in stock 1 new from €38.24

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dotato di 17 accessori, il pacchetto Orzly PartyPack è perfetto per il divertimento di gruppo sullo Switch, con 4 di ciascuno di tutti gli accessori necessari per migliorare la tua esperienza di gioco con amici e parenti, e una grande borsa con coulisse per tenere comodamente e in sicurezza tutto insieme

Sono inclusi 4 volanti Orzly ideali per giochi Switch Racing come Mario Kart, con accesso a pulsanti di spalla joy-con e luci LED identificatore del giocatore

Le impugnature per controller Orzly (x4) sono ottimi allegati compatibili con JoyCon, progettati per far sentire i tuoi JoyCons come un controller più tradizionale per un gioco più confortevole tenuto in mano in giochi come Super Smash Bros

Quattro attacchi controller per racchette da tennis ti daranno un'esperienza di tennis più vera in Mario Tennis Aces e con 4 racchette incluse puoi davvero goderti una partita di tennis competitiva!

Finalmente ci sono 4 braccialetti completamente regolabili perfetti per giochi come Just Dance e Zumba Burn it Up, che ti permettono di muovere le mani liberamente e davvero perdere!

Oculus Quest 2, visore VR all-in-one avanzata , 128 GB € 349.99 in stock 9 new from €349.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features HARDWARE DI OTTIMA GENERAZIONE: Goditi ogni movimento con un processore rapido e il nostro display con la risoluzione alta

GAMING ALL-IN-ONE: Spara, sferza colpi e segui il ritmo grazie ai titoli dell’immensa libreria di giochi ed esperienze di Oculus Quest

INTRATTENIMENTO IMMERSIVO: Goditi un posto in prima fila per concerti dal vivo, film rivoluzionari, eventi e molto altro

CONFIGURAZIONE SEMPLICE: Apri la confezione, configura il visore con l’app per smartphone e tuffati nella VR; non occorre un PC o una console

DISPLAY PREMIUM: Cattura ogni dettaglio grazie a un ottimo display con il 50% di pixel in più rispetto a Quest originale

PlayStation 4 Pro (PS4) - Consola de 1 TB + FIFA 21, Edición Real Madrid [Edizione: Spagna] € 499.00 in stock

1 used from €499.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 711719829829 Release Date 2020-10-09T00:00:01Z

PlayStation 4 Pro + God Of War - Limited Edition [Bundle] € 429.99 in stock Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PS4 PRO Limited Edition

Copia fisica di God of War Bonus Edition, che contiene: Packshot alternativo, Set di 3 scudi da utilizzare in game, Tema dinamico

N.1 DualShock 4. Limited Edition God of War

SUPER MARIO PARTY - Nintendo Switch € 50.49 in stock 36 new from €50.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il gioco è compatibile con Nintendo Switch Lite solo se connessi ad una coppia di controller Joy-con (venduti separatamente)

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy + 2 Livelli Bonus - PlayStation 4 € 29.90

€ 24.99 in stock 21 new from €24.90

1 used from €24.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 2.0 contiene due livelli aggiuntivi (Stormy Ascent e Future Tense)

Una trilogia imperdibile!

Gioca nei panni di Crash Bandicoot

Nacon Compact Controller PS4 Ufficiale Sony PlayStation, Grigio € 39.70 in stock 39 new from €38.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Wired

Cavo da 3 metri

Ingresso jack per cuffie

Tasti Share / Options / PS

Manuale tedesco | Batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni 2000mAh per il controller PS4 versione 4 // Set di scambio con istruzioni fotografiche e strumenti per aprire il controller € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ***Attenzione: questa batteria si adatta solo alle versioni di controller PS4 con strisce luminose touchpad - vedi immagini***

Raddoppiare la capacità della batteria originale Sony - prima batteria ai polimeri di litio ad alte prestazioni da 2.000mAh specialmente per i controller PS4

Set di scambio incl. utensili speciali e istruzioni dettagliate con foto e testo in tedesco

Qualità del marchio PAXO con garanzia di soddisfazione

++++ GARANZIA DI RIMBORSO ++++ SERVIZIO CLIENTI: support@lugium.de - Domande sul prodotto? problemi? Noi aiutiamo in modo rapido e semplice!

iAmotus Mouse Wireless, Mouse Senza Fili 2,4G Portatile USB Mouse Ergonomico 3 Livelli DPI Regolabile Mouse Senza Fili Silenziosi, Compatibile con Laptop, PC, Computer, Notebook, Deskbtop € 11.99

€ 9.49 in stock 1 new from €9.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Mute Click】- iAmotus silenzioso mouse wireless offre un ambiente di lavoro o di navigazione silenzioso nella massima misura, riducendo il 90% dei suoni del clic e risponde facilmente alle esigenze di non disturbare gli altri in ufficio, biblioteca o incontro. Ruote in gomma antiscivolo, design della griglia, materiale in gomma per aumentare il senso di smorzamento, scorrimento fluido, tracciamento preciso.

【Ecnologia Wireless 2.4G】- Tecnologia di trasmissione wireless 2.4GHz e interfaccia USB 3.0 aggiornata, priva di interferenze da segnali Bluetooth e WiFi, distanza di trasmissione wireless di 10 metri, trasmissione dati veloce. Timer a basso consumo incorporato, il mouse entrerà automaticamente in modalità di sospensione dopo cinque minuti di inattività, sposterà il mouse o farà clic con il pulsante del mouse per riattivarlo, basso consumo, non è necessario sostituire frequentemente la batteria.

【Ricevitore Nano USB】- Con l'aiuto di un piccolo ricevitore Nano USB, non è necessario guidare, collegare e riprodurre, il ricevitore può essere lasciato nella presa USB del computer senza frequenti collegamenti e scollegamenti e non è necessario preoccuparsi di perderlo. C'è uno slot di archiviazione del ricevitore nella parte inferiore del mouse.Quando è necessario rimuovere il ricevitore del mouse, inserire il ricevitore nello slot di ricezione per evitare di perderlo.

【Tre DPI Regolabili】- 3 DPI regolabili (800/1200/1600), commutazione libera con una sola chiave, tecnologia di tracciamento ottico, posizionamento accurato, funzionamento stabile. Compatibile con la maggior parte dei sistemi, supporta Windows XP / Vista / 7/8/10 ,Mac OS e altri sistemi. Diventa il tuo miglior partner per PC, laptop, Macbook o altri dispositivi! Ha superato il test di digitazione 5.000.000 di volte e ha una vita utile più lunga.

【Accurato e Confortevole】- Design aerodinamico e alla moda si conforma alle abitudini di posizionamento del palmo, fare clic su liscio. La superficie è spruzzata con olio per gomma antiscivolo, c'è una scanalatura antiscivolo 3D a sinistra e due scanalature per le dita a destra. Antiscivolo e resistente al sudore, il design della scanalatura adatto alle tue dita offre un comfort extra per le tue dita e non ti sentirai affaticato dopo aver usato il mouse per molto tempo.

The Last of Us Part II Limited Edition PS4 Pro & 1 DualShock 4 Wireless Controller Bundle - PlayStation 4 [Edizione: Regno Unito] € 799.99 in stock

1 used from €799.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 9382607 Model 9382607 Release Date 2020-06-19T00:00:01Z Edition TLOU II Bundle

FIFA 22 Standard – PlayStation 4 € 69.99

€ 62.34 in stock 43 new from €54.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Gioco ancora più realistico

Gameplay rivisitato

Tecnologia Hypermotion applicata al gameplay

Gran Turismo Sport - PlayStation 4 € 24.10

€ 13.99 in stock 7 new from €26.00

4 used from €13.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il brand di giochi di guida più famoso tra videogiocatori e non

Un franchise dai brillanti risultati di vendita in Italia e nel mondo

Esperienza di guida profonda, perfetta per esperti e subito accessibile ai neofiti

Possibilità di guidare tutte le auto in realtà virtuale con PlayStation VR

E’ l’occasione di vivere i tracciati più iconici e veloci al mondo

Sony PlayStation 4 Pro 1TB [Edizione: EU] € 449.99

€ 349.99 in stock 1 new from €599.99

1 used from €349.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 9753216 Model 9752316 Release Date 2018-10-23T00:00:01Z Edition Konsole

Skin Ps4 PRO - VALENTINO ROSSI THE GAME - limited edition DECAL COVER ADESIVA Playstation 4 Slim SONY BUNDLE - VINILE LUCIDO € 13.99 in stock READ Miglior Guitar Hero Ps3: le migliori scelte per ogni budget 1 new from €13.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SKIN PS4 PRO - Personalizzabile con l'immagine e i testi che vuoi , invio bozza grafica GRATUITA

[Qualità di stampa] Stampa professionale con qualità HD 300dpi

[100% impermeabile]: l'adesivo è realizzato in materiale PVC e ha una protezione solare e una funzione impermeabile.

Cover Adesiva per Playstation 4 + Cover Adesiva per 2 Controller Joypad

MADE IN ITALY - Realizziamo Skin per tutti i modelli di PS4 - OLD e SLIM e PRO

JAMSWALL&L Controller per Ps4, Controller Wireless per Playstation 4 / PRO/Slim/PC, Touch Panel Game Controller con Shock a Doppia Vibrazione a Sei Assi e Jack Audio € 37.99 in stock 3 new from €37.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Ampia Compatibilità di Sistema】--- Questo controller può essere utilizzato su più piattaforme. Sono supportate l'ultima versione del sistema Ps4 / Ps4 pro / Slim. La connessione cablata USB supporta il PC (Windows 7/8 / 8.1 / 10). (Nota: è necessario attivare il dispositivo con il cavo USB nella confezione per la prima connessione.)

【Nuovo gameplay】--- Il touchpad offre ai giocatori un nuovo modo di giocare e interagire con il gioco. Gli altoparlanti integrati e il jack per cuffie stereo da 3,5 mm possono produrre effetti sonori ad alta fedeltà nei giochi. Nota: prova a utilizzare le cuffie Ps4 originali, perché le normali cuffie potrebbero non essere compatibili o funzionare correttamente.

【Alte prestazioni】--- Con il sensore di accelerazione 3D e la funzione del sensore giroscopico, è possibile acquisire una gamma completa di informazioni dinamiche. Immergiti nel mondo di gioco e sperimenta effetti di gioco realistici.

【Doppia Funzione di Vibrazione】--- Con due motori, si basera sull'effetto del tovibrate gioco, migliorare la vostra esperienza sensoriale.

【Massimo comfort】--- Il nuovo design della spalla e il design della maniglia più aerodinamico si abbinano alla mano del giocatore per il massimo comfort, assicurandoti di poter giocare per ore sul gioco.

