Hai mai provato ad acquistare un Quaderno Spirale A5 perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Quaderno Spirale A5. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Quaderno Spirale A5 più votate disponibili sul mercato nel 2021.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Quaderno Spirale A5 e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



Pigna Nature Flowers , 02182585M , Quaderno Spiralato f.to A5 , Confezione da 5 Pezzi € 10.20 in stock 2 new from €10.20

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Carta riciclata grammi 80, quadretti

Copertina cartoncino

Soggetti floreali assortiti

F.to 16x20,5 cm

LEITZ OFFICE Blocco per appunti, Formato A5 , Rilegatura a spirale, Copertina in Cartoncino, 90 Fogli, Quadretti, Rosso - 44580025 € 5.32

€ 3.99 in stock 2 new from €3.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Blocco per appunti con fogli a quadretti, Pratico formato A5, Ideale per l'uso quotidiano e in movimento, a casa o al lavoro

180 pagine di carta (90 fogli), Carta opaca per prevenire le sbavature, Margine riquadrato per una migliore organizzazione, Righello rimovibile utilizzabile anche come segnapagina

Il complemento perfetto agli altri prodotti della gamma Leitz Corporate Identity, Copertina in Cartone plastificato leggera e resistente, Rilegatura a spirale

Carta di alta qualità (90 gr/mq) certificata FSC, Microperforazione dei fogli per agevolare lo strappo

Contenuto: 1 Blocco per appunti Leitz Office, A5, 90 fogli, A quadretti, Dimensioni (L x P x A): 16.4 x 1.2 x 21 cm, Rosso, Peso: 280 g

Pigna Nature Flowers Quaderno Spiralato A5, confezione da 5 € 10.20 in stock 2 new from €10.20

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Carta riciclata grammi 80, righe

Copertina cartoncino

Soggetti floreali assortiti

F.to 16x20,5 cm

Miquelrius - Quaderno a spirale con copertina in plastica, 160 fogli, 8 colori a quadretti A5 blu cielo € 5.80

€ 5.59 in stock 2 new from €5.59

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni A5 148x210 mm

Copertina in plastica rivestita in polipropilene traslucido da 0,8 mm

160 fogli da 90 g con 8 nastri colorati, carta extra opaca microperforata

Quadretti 5 mm

2 fori per archiviazione

Oxford Classic 100430166 – Confezione da 5 quaderni con copertina morbida, formato A5 € 13.68 in stock 2 new from €13.68

1 used from €10.01

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Con spirale nera semplice per poter ruotare le pagine a 360 gradi.

Coperchio morbido, che gli dà leggerezza per poterlo portare dove vuoi; con bordi smussati per evitare che i coperchi si deteriorino.

Formato A5

80 fogli a quadretti 4 mm x 4 mm con margine a sinistra.

Confezione assortita di 5 colori: rosa, rosso, arancione, verde e blu. READ Coppa delle Nazioni Europee 2021 Pallavolo: una finale inaspettata tra Slovenia e Italia

Legami - Quaderno a Righe Spiralato, Formato A5, Large, 15,5 x 21 cm, Carta Bianca, 200 Pagine Staccabili, Elastico di Chiusura, Taschina Finale € 7.95 in stock 3 new from €7.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DESCRIZIONE: il vantaggio di una rilegatura a spirale? Puoi staccare ogni pagina senza lasciare traccia. Per la scuola o l’ufficio, scegli il quaderno a spirale large a righe, che ti permette di staccare le pagine, per conservarle, condividerle o... appallottolarle e fare centro nel cestino. E poi via, dritti alla prossima pagina!

MATERIALI E DIMENSIONI: carta certificata FSC (FSC-C154586): proviene da fonti forestali certificate. Dimensioni: lunghezza 15,5 cm, altezza: 21 cm.

CARATTERISTICHE: 200 pagine staccabili. Carta bianca 100 g/m², a prova di trasparenza. Taschina finale. Chiusura con elastico.

LEGAMI è un brand italiano attento all’innovazione, all’estetica, ai materiali e ai processi produttivi. Sempre alla ricerca di nuove tendenze per stupire le persone con proposte originali, nel suo universo ci sono infiniti mondi da scoprire, grazie a prodotti di qualità pensati per portare gioia nella vita delle persone. Legami esplora i mondi Stationery, Agende e Calendari, Lifestyle, Beauty, Hi-Tech, Borse, Accessori e tanto altro e fa di ogni prodotto un’esperienza unica. Passione, etica, integrità e rispetto sono alla base della filosofia aziendale.

Il vantaggio di una rilegatura a spirale? Puoi staccare ogni pagina senza lasciare traccia. Per la scuola o l’ufficio, scegli il quaderno a spirale large a righe, che ti permette di staccare le pagine, per conservarle, condividerle o... appallottolarle e fare centro nel cestino. E poi via, dritti alla prossima pagina! Carta certificata FSC (FSC-C154586): proviene da fonti forestali certificate. 200 pagine staccabili. Carta bianca 100 g/m², a prova di trasparenza. Taschina finale. Chiusura con elastico. Formato: 15,5 x 21 cm.

Clairefontaine 785365C Linea Age Bag Taccuino Rilegatura a Spirale A5 100P Righe Grigio 90G € 3.70 in stock 2 new from €3.70

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Taccuino con fogli staccabili

Dimensioni del prodotto: 14.8 x 21 cm

Il formato dei fogli è A5

Prodotto di qualità ottimale

Miquelrius Notebook A5 - Quaderno a spirale, 148 x 210 mm, Blu (Cielo) € 4.60

€ 4.43 in stock 2 new from €4.43

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni: A5 148 x 210 mm.

Copertina in polipropilene.

120 fogli da 90 g con 5 strisce colorate, carta extra opaca microperforata.

Rigatura orizzontale da 7 mm.

2 fori per archiviazione.

Pigna 02155604M Quaderno A5 Spiralato senza Fori e Microperforazione, 70 Fogli, 5 quaderni € 16.05 in stock 2 new from €10.76

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Rigatura: 4m, quadretti 4 mm; senza margine

Fogliazione: fogli. 70 senza risguardo

Carta interna: 80 gr

Copertina monocolore

Colori assortiti all'interno del pacco

A5 Quaderno con Spirale,Taccuino ad Anelli con Etichette di 5 Divisori Colorati a Righe,Quaderno per Scuola Ufiicio o Casa,120 Fogli (Verde) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ◆Taccuino a fogli mobili:quaderno ricaricabile perfetto per 120 fogli A5 Refill Line Paper, dimensioni copertina:21,5 x 16cm,dimensioni carta interna:21x14,5cm,doppio lato,linea nera, chiara e ordinata,con tutta la linea continua,20 linee;1 confezione da 120 fogli/240 pagine.

◆Materiale:i taccuini soggetti sono realizzati in carta di alta qualità e copertina in PP.La copertina rigida in pp è impermeabile,per evitare che le carte interne si macchino o si stropiccino.Copertina in plastica morbida e resistente con robusta spirale a doppio filo,per evitare che l'inchiostro trasuda.

◆Design caldo:il Memo Planner con copertina rigida può annotare i tuoi pensieri, appunti e idee di brainstorming in modo chiaro e fluido o aggiungere un tocco colorato ai tuoi disegni e renderli facili da trovare,imparare e ricordare.Ottimo sia per i bambini che per gli adulti.

◆Multiuso:il taccuino a spirale A5 è perfetto come taccuino da viaggio,taccuino aziendale,taccuino per diari.Classico foderato e pratico,può essere perfetto per insegnanti di scuola,studenti,ragazze,donne d'ufficio e viaggi per prendere lezioni,appunti di riunioni o diari o pensieri di ispirazione .

◆Regalo ideale:i taccuini con soggetto 120 pagine con 5 divisori e le schede colorate dell'indice saranno l'ideale per il compleanno,il ritorno a scuola,i regali di laurea per i bambini,la festa del papà, il giorno di Natale,l'anniversario,i regali di viaggio e i regali di ringraziamento a famiglie,amici e colleghi .

Quaderno A5 di SmartPanda – Blu, a Spirale, Brossura – A righe, Executive, 160 Pagine, 100 g/m² € 6.95 in stock 1 new from €6.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features NON DIMENTICARTI MAI PIÙ UN’IDEA – Il nuovo e pratico quaderno è abbastanza piccolo da essere trasportato e inserito nella tua borsa. Ideale per prendere appunti rapidamente.

QUADERNO EXECUTIVE A SPIRALE IN BROSSURA – Quaderno in brossura a spirale per accedere facilmente alle pagine!

2 NASTRINI INCLUSI – Prendere appunti non è mai stato così facile! Passa a una pagina qualsiasi, in maniera rapida, con i nastrini inclusi

PER LE PERSONE INDAFFARATE – Ideale per studenti, viaggiatori, imprenditori e altri profili simili! Le pagine a righe ti permettono di organizzare i tuoi pensieri e appunti in maniera chiara

UNISCITI AI MOLTI CLIENTI FELICI – Aggiungi il quaderni SmartPanda al tuo Carrello e preparati ad ordinare la tua vita!

SIGEL JN601 Blocco spiralato Jolie, copertina rigida, 240 pagine a punti, circa A5, motivo puntini, bianco/nero/rosa € 15.95 in stock 5 new from €15.89

1 used from €13.13

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Quaderno a spirale "Sweet Dots Premium" hardcover con fantasia a puntini e stampa a foil lucido, bianco/nero/rosa, formato simile all'A5 (16,2 x 21,5 cm)

240 pagine con lineatura a quadretti dot in robusta carta bianca da 120g/m² (certificata FSC)

Dotazione: tasca per archiviare foglietti sciolti e fogli perforati - La stabile doppia rilegatura a pettine consente di aprire i singoli fogli (a 360°) sul piano orizzontale

Accurati dettagli: risguardi anteriori e posteriori uguali alla copertina, farfalla sul retro

Perfetto per bullet journaling, disegnare, illustrare e prendere appunti

VEESUN Blocco Note A5, Quaderno Schizzi per Copertina Rigida Carta Kraft 80GSM, Diario Pagine Bianche 80 Fogli, Spirale Taccuino Schizzi Set da 4, Ottimo per Appunti Graffiti e Registrare € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ELENCO IMBALLAGGI - Il cartone viene spedito in scatola, compreso un blocchetto per appunti Kraft da 14 * 21 cm. 80 fogli per pc, pagina interna bianca vuota, 80 gsm.

MATERIALI - Questo prodotto è realizzato con materiali di carta ecologici, riciclabili e di alta qualità. Non è facile essere danneggiati e lo spessore sufficiente senza inchiostro.

APPLICAZIONE - Questo libro può essere un diario di scrittura, uno sketchbook, un blocco da disegno, un blocco note, un diario di viaggio e un diario, un blocco note giornaliero.

IDEE REGALO - è adatto per essere regali per adulti e bambini, regali di compleanno o regali di San Valentino per lei o lui, regali di laurea o ritorno a scuola per ragazzi e ragazze, regali di pensionamento per uomini e donne, regali per mamma e papà.

Amazon Basics - Quaderno per studenti, 80 fogli/160 pagine, formato A5, 70 g/m², (confezione da 5) € 9.75 in stock 1 new from €9.75

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Quaderno in formato A5 a quadretti, per prendere appunti in modo ordinato

Con micro foratura per strappo facile

Fogli con 4 fori per poterli inserire in raccoglitori ad anelli o a leva

Carta 70 g/m² per impedire che l’inchiostro trapassi

160 pagine a blocco (80 fogli)

Pigna 02155555M, Quaderno Maxi Spiralato A4 con Fori e Microperforazione, Rigatura 5M, quadretti 5 mm per 2° e 3° elementare, Carta 80g/mq, Pacco da 5 Pezzi € 17.72 in stock 13 new from €13.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Rigatura: 5M, quadretti da cinque millimetri, senza margine

Fogliazione: 70 fogli senza risguardo

Carta interna: 80 gr/mq

Formato A4

Miquelrius - Taccuino A5, copertina rigida, 4 strisce colorate, 120 fogli a quadretti, carta 70 g, Microforato con 2 fori per 2 anelli, colore blu, disegno Cosmos € 5.80 in stock 2 new from €5.80

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Quaderno A5 con 4 strisce colorate. 120 fogli microperforati per avviamento pulito e con 2 fori per l'archiviazione

Dimensioni foglio: 148 x 210 mm (a5); carta extra opaca 70 g/m² ed eccellente qualità; impedisce che l'inchiostro passi e grazie alla sua rapida asciugatura, si riduce anche le radiazioni

La rigatura interna è una griglia di 5 mm, con testata per titoli; la stampa offset di alta qualità del graffio permette una maggiore sottilità e pulizia, evidenziando la scrittura, facilitando la lettura e lo studio

Copertina in cartone extra duro che gli conferisce resistenza, consistenza e una maggiore durata; spirale continua con sistema coilock che permette di aprire in piano il quaderno oltre a girare completamente ed evitare strappi

Realizzato con carta sostenibile; dispone di certificazione Fsc mix credit che garantisce che la carta proviene da foreste ambientalmente sostenibili; prodotto in Spagna

Pigna Nature Flowers , 02182575M , Quaderno con Spirale, f.to A4 , Quaderni a quadretti 5mm, Confezione da 5 Pz. € 13.50 in stock 2 new from €13.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Carta riciclata grammi 80, quadretti

Copertina cartoncino

Soggetti floreali assortiti

F.to 22x29,7 cm

Quaderni a quadretti 5mm. Ogni confezione contiene 5 quaderni

Miquelrius - Taccuino 100% Riciclato, 1 Striscia Colorata, A5, 80 Fogli a Quadretti 5 mm, Carta 80 g, 2 Fori, Copertina in Cartone Riciclato, Design Ecobutterfly € 3.71 in stock 1 new from €3.71

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Quadro rifiuato a5 con 1 francese colorate e 80 fogli microforate per starazione pulita e con 2 fori per archiviare

La riga interna è quadrata da 5 mm, con testata per titoli; la stampa offset di alta qualità del rigatura garantisce una maggiore sottigliezza e pulizia, evidenziando la scrittura, facilitando la lettura e lo studio

Dimensioni foglio: 148 x 210 mm (a5); carta extra opaca riciclata di alta grammatura 80 g/m2 di eccellente qualità; evita che l'inchiostro penetri e grazie alla sua rapida asciugatura si frantuma anche l'irradiazione

Coperture in cartone 100% riciclato; rafforzando il nostro impegno per l'ambiente e la produzione sostenibile; spirale continua e apertura piatta con chiusura coilock che evita "aggrovigli. "

Realizzato con materiali 100% riciclati; certificato fsc recycled credit, ecolabel, pefc, blue angel, iso9001 e iso50001; garantizando che è 100% riciclato, riducendo al minimo l'impatto ambientale; prodotto in spagna

Clairefontaine 87244C - Quaderni a spirale, formato A5, a quadretti, 4 x 4 da 100 pagine, colori assortiti , 1 pezzo € 4.99 in stock 2 new from €4.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni: A5 maxi - 17 x 22 cm.

Interno: quadretti, 4 x 4.

100 pagine.

Colori assortiti.

Miquelrius – Quaderno a spirale con copertina in plastica, 160 fogli, 8 colori a quadretti A5 Blu (Azul Formentera) € 5.80 in stock 2 new from €5.80

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni A5 148 x 210 mm

Coperchio in plastica rivestita in polipropilene traslucido da 8 mm.

160 fogli da 90 g con 8 strisce colorate, carta extra opaca microperforata.

Griglia da 5 mm.

2 fori per archiviazione.

Basicos MR 2658 - Quaderno, Formato A5, 80 Fogli, con Spirale in Polipropilene, Arancione € 2.94 in stock 1 new from €2.94

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Polipropilene opaco ultraresistente e al tempo stesso leggero + adesivo esplicativo removible; carta: Super rullo oscurante, 70 g/m²

Fogli: 80 di un Colore, Micro Fori per Avviamento e Pulito con 4 Fori Passanti per Archiviazione

Danneggiato, quadretti di 5 mm, con fasce di colore per la classificazione e la testata per titulos; certificazione forestale: credit fsc mix

Il nostro obiettivo principale è la soddisfazione del cliente

Legami A5NOTS0017 Quaderno con Spirale Foglio Bianco, Foglio A5, Math € 6.95 in stock 2 new from €6.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il quaderno con spirale di legami è ideale per annotare pensieri, custodire ricordi e prendere appunti; perfetto in ufficio, a scuola, nel tempo libero; i quaderni a5 a righe legami, colorano i tuoi giorni con stile

Carta: bianca; numero pagine: 200, staccabili; grammatura carta: 100 g/m²; carta proveniente da fonti forestali certificate

Elastico di chiusura; taschina finale

Numero di modello: A5NOTS0017

Clairefontaine 115585C Sakura dream, Quaderno spiralato, A5 - 14,8 x 21 cm, 148 pagine, a righe, fantasie assortite € 6.10 in stock 1 new from €6.10

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sakura dream, quaderno spiralato, a5 - 14,8 x 21 cm

Miquelrius - Quaderno a Spirale A5, Copertina Rigida, 120 Fogli Orizzontali, Interno 4 Colori Splash € 6.10

€ 5.80 in stock 2 new from €5.80

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features QUADERNO A5 CON 4 STRISCE DI COLORE per una migliore organizzazione per materie o temi. 120 FOGLI (30 per colore) MICROPERFORATI per uno stacco pulito e con 2 fori per l'archiviazione

LA RIGATURA INTERNA È A RIGHE ORIZZONTALI di 7 mm, con testiera per titoli. La stampa offset ad alta qualità della rigatura la rende più sottile e pulita, evidenziando la scrittura ed agevolando la lettura e lo studio.

DIMENSIONI FOGLIO: 148 x 210 mm (A5). CARTA Extra Opaca Satinata da 70 g/mq. La scrittura è così liscia che scrivere sulla nostra carta diventa un piacere. Riesce a non far trapassare l'inchiostro e, grazie alla sua asciugatura rapida, rallenta anche la sua irradiazione.

COPERTINE IN CARTONE EXTRA RIGIDO che dona resistenza, consistenza e una maggiore durata. RILEGATURA A SPIRALE CONTINUA con sistema COILOCK che consente l'apertura piatta del quaderno e il capovolgimento completo, oltre ad evitare sgualciture

FOGLI REALIZZATI IN CARTA SOSTENIBILE. Con certificazione FSC MIX CREDIT che garantisce la provenienza della carta da foreste gestite in modo ecologicamente sostenibili. Prodotto in Spagna.

Miquelrius - Taccuino A5 Punti Notebook, 1 Striscia Colorata, 80 Fogli a Righe Punteggiate Dots, Carta 90 g Microperforata con 2 Fori per 2 Anelli, Copertina di Cartone Sottile, Blu € 3.39 in stock 2 new from €3.39

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Quadro a5 con unola francia colorata 80 fogli microperforati per uno strappo pulito e 2 fori per archiviazione

Dimensioni foglio: 148 x 210 mm (a5); carta extra opaca ad alta grammatura 90 g/m2 e ottima qualità; evita che l'inchiostro penetri e grazie alla sua rapida asciugatura si frantuma anche l'irradiazione

Il punto a righe all'interno offre la massima versatilità della gamma; include testiera per titoli; la stampa offset di alta qualità del rigatura garantisce una maggiore sottigliezza e pulizia, evidenziando la scrittura, facilitando la lettura e lo studio

Coperture in cartone extra duro che gli conferiscono resistenza, consistenza e una maggiore durata; spirale continuo, con sistema coilock, che consente di aprire sul piano del quaderno, oltre a girare completamente ed evitare infusioni

Realizzate in carta resistente; certificazione fsc mix credit per garantire che la carta provenga da foreste ecologicamente sostenibili; prodotto in spagna

Quaderno a Spirale A5 Foderato, 3 Pacchi Taccuino Kraft Marrone Copertina,100 Pagine / 50 Fogli Appunti Promemoria Planner Perfetto per Diario a Viaggio € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Quaderno a spirale: questi quaderni foderati possono essere usati per tenere un diario, un diario, piccoli schizzi, annotare idee, tenere un diario di viaggio, prendere appunti e molto altro ancora. E il resistente legame di ogni spirale tiene insieme queste pagine in modo sicuro fornendoti anche una superficie di scrittura piatta quando aperta

Blocco note foderato: 100 pagine / 50 fogli, molto spazio, il notebook con rilegatura a filo viene fornito con 100 pagine con 50 fogli di carta spessa, offrendo spazio sufficiente per esprimere i propri pensieri, 3 pacchetti nel pacchetto. Questo pacchetto è perfetto per di nuovo a scuola

A5 Size: 3Pack Spiral journal, - Misura solo 8,25 pollici per 5,5 pollici di dimensione, ogni notebook planner può essere nascosto in qualsiasi borsa, borsa o zaino da portare con te in viaggio.Ideale per l'arte di campo e di viaggio, Registra le tue idee e idee sempre e ovunque

Materiale di alta qualità: il notebook è realizzato in carta spessa color bianco panna e copertina morbida marrone, che è rispettosa dell'ambiente, ma può anche evitare che l'inchiostro sfugga alle pagine. Questi quaderni versatili possono essere utilizzati per tenere un diario giornaliero o un diario di viaggio. non sono soddisfatti con i nostri prodotti o hanno problemi di qualità, vi preghiamo di contattarci e garantiamo prontamente la sostituzione gratuita o un rimborso completo

Ampio utilizzo: Questi blocchi di disegno a spirale rilegati sono a spirale, ideali per diario, diario di viaggio, lavoro di poesia, scrittura creativa, documenti di lavoro, note di studio, diario degli stati d'animo, album di ritagli e così via. Perfetto per quaderni a spirale di scuola e ufficio. Scelta migliore come regalo di Natale / compleanno / Capodanno / Laurea.

Oxford Classic - Quaderno A5 (15,5 x 21,5 cm), copertina morbida, 80 fogli bianchi, confezione da 5, colori assortiti € 14.34

€ 13.70 in stock 1 new from €13.70

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Con spirale semplice nera, per poter ruotare le pagine a 360°

Copertina morbida, che le dà leggerezza per poterlo portare dove vuoi; con spigoli smussati per evitare che i coperchi si rovinino

Formato 4º

80 fogli a righe lisce (fogli bianchi)

Confezione assortita di 5 colori: rosa, rosso, arancione, verde e blu

VEESUN Blocco Note A5 Set da 10, Quaderno Schizzi per Copertina Carta, Sketchbook Diario Pagine Bianche/Righe (30 Fogli), Tascabile Taccuino Schizzi, Ottimo per Appunti Pittura Graffiti e Registrare € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features LISTA DI IMBALLAGGIO - Il cartone è spedito in scatola, incluso un bloc-notes con copertina kraft da 10 * 21 cm. Pagina in bianco da 5 pezzi / 5 pagine a righe, 30 fogli per pc, 80 gsm.

MATERIALI - Questo prodotto è realizzato con materiali cartacei ecologici, riciclabili e di alta qualità. Non è facile essere danneggiati e avere uno spessore sufficiente senza inchiostro.

APPLICAZIONE - Questo libro può essere un diario di scrittura, un album da disegno, un blocco da disegno, un blocco note, un diario di viaggio e un diario, un blocco note quotidiano.

IDEE REGALO - è adatto per essere regali per adulti e bambini, regali di compleanno o regali di San Valentino per lei o per lui, la laurea o il ritorno a scuola regali per ragazzi e ragazze, regali di pensionamento per uomini e donne, regali per mamma e papà.

FANMURAN Quaderno a Spirale A5 Blocchi Spiralati Taccuino a Righe 160 Pagine 100gsm Confezione da 3pz € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Confezione da 3 pz di quaderno spirale, con copertina rigida, esteticamente particolare a forma di fiore.

Carta premium: le pagine sono realizzate in carta 100 g/m² (la grammatura della carta 100), carta di colore bianco avorio, spesse e lisce e di buon spessore, l'inchiostro non passa facilmente la pagina, è dato di 160 pagine (80 fogli) a righe, con interlinea di 7 mm.

Formato A5: ogni pagina ha una "Data/Numero" nell'angolo in alto a destra che la rende versatile come diario personale o taccuino per appunti. 21cm * 15cm, dimensione portatile e comoda, c'è anche una piccola tasca sul retro per riporre piccoli pezzi di carta e con fascia elastica per tenerlo chiuso.

Rilegatura: blocchi spiralati, può facilmente sfogliare le pagine nel senza piegare. Design speciale di angolo arrotondato è più sicuro per protegge le dita, da evitare i danni inutili.

Applicazioni: i quaderni possono essere applicati allo studio, al lavoro, alla scrittura creativa, per annotare i tuoi appunti, gli schizzi, i pensieri e le idee. è un regalo perfetto anche per amici, bambini, compagni di classe e ecc. READ Il cantante italiano Toto Catugno compie oggi 78 anni (video)

