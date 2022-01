Home » Assortito Miglior Salvadanaio Per Bambini: le migliori scelte per ogni budget Assortito Miglior Salvadanaio Per Bambini: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Salvadanaio Per Bambini perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Salvadanaio Per Bambini. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Salvadanaio Per Bambini più votate disponibili sul mercato nel 2022.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Salvadanaio Per Bambini e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



Ltteaoy Cassaforte per Bambino, elettrico Salvadanaio con password grande Salvadanaio elettronico per bambini 4 ai 11 Anni, Mini cassaforte per banconote Moneta Regali per Natale e compleanno (Rosa) € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping

Amazon.it Features 【Materiali sicuri e di alta qualità】Il salvadanaio con password è costituito da plastica ABS ecologica ed è assolutamente inodore, anti-invecchiamento, robusto e durevole.

【Scorrimento automatico del gel di carta】Posiziona i soldi di carta sull'ingresso del denaro di un salvadanaio.Può essere arrotolato automaticamente nella macchina, sviluppare il concetto di risparmio di denaro dei tuoi figli e mantenere la buona abitudine di risparmiare.

【Cassetta di cassa elettronica con password】La password iniziale predefinita è 0000 e può essere modificata con un'altra password a 4 cifre. Se hai dimenticato la password, è sufficiente rimuovere la batteria e reimpostarla dopo 5 minuti.

【Elevata capacità di archiviazione】ATM Design, è possibile conservare 600 pezzi di monete o 100 pezzi di carta. Batterie: 3 batterie AA (non incluse).

【Un regalo perfetto】Questa divertente cassetta di contanti è un ottimo regalo per i bambini di tutte le età a Natale, compleanno, festa dei bambini e Halloween. Particolarmente adatto a bambini, ragazzi e ragazze.

Salvadanaio Elettronico per Bambini - Salvadanaio Digitale con Password e Luce UV - Ampio Salvadanaio Elettrico per Monete e Banconote - Grande Mini Bancomat Automatico € 29.99

€ 27.98 in stock 1 new from €27.98

Free shipping

Amazon.it Features RISPARMIO ONU - Ogni volta che lanci monete o banconote nel salvadanaio digitale, suona una bella melodia. Un totale di 10 melodie diverse vengono salvate e pronte per essere suonate

GRANDE tasca portamonete - Questo grande salvadanaio ti offre un sacco di spazio per raccogliere e risparmiare denaro. Fino a 600 monete o 100 banconote si inseriscono nella cassaforte sicura con codice

INGRESSO AUTOMATICO - Quando si inserisce carta moneta attraverso la fessura, questa viene automaticamente prelevata dal salvadanaio elettronico. Usa la luce UV per controllare le banconote

IDEALE PER I BAMBINI - Con questa macchina di risparmio puoi insegnare facilmente ai tuoi figli come usare il denaro e motivarli a risparmiare. La melodia sottolineerà ogni senso di realizzazione

REGALO PERFETTO - Il salvadanaio è anche il regalo perfetto per tutti coloro che hanno bisogno di risparmi in famiglia e tra i loro amici. Che sia un regalo di compleanno o per Natale, questa scatola è l'ideale

EQLEF® Salvadanaio per Bambini Cute House Shape Coin Bank, Scatola di Latta di Denaro con Toy Lock Regalo di Compleanno per Ragazze € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping

Amazon.it Features ✿ SCATTO SOLDI RISPARMIA: il nostro salvadanaio è un ottimo modo per salvare la preziosa moneta di tuo figlio. Puoi insegnare alle tue bambine a risparmiare denaro, goderti il ​​divertimento con loro, coltivare la loro consapevolezza di risparmiare denaro.

✿ CONFEZIONE REGOLABILE COIN BOX: il salvadanaio di latta è dotato di graziose serrature rosa, le ragazze possono custodire il loro tesoro segreto, godersi il loro spazio privato. Questo salvadanaio apribile è un regalo meraviglioso per le tue bambine.

✿ SCATOLA DEL MONDO DELLA CASA DELLA DECORAZIONE: Metti il ​​bel salvadanaio nella stanza della tua ragazza, rendi bella la stanza. Questa banca di monete di casa rosa è stata stampata in un modello di cartone colorato, in grado di creare un'atmosfera calda.

✿ IL PACCHETTO INCLUDE: 1 pezzo di salvadanaio per ragazza, 1 pezzo di chiusura rosa, 1 pezzo di chiave. La dimensione del salvadanaio per bambini è 4.72 "3.5" 3.97 "(12 * 9 * 10 cm). Questo salvadanaio mentale è fatto di latta, quindi è un salvadanaio infrangibile.

✿ GARANZIA SODDISFATTI 100%: Questo salvadanaio rosa ha una garanzia completa di 12 mesi e un servizio clienti cordiale. Per qualsiasi domanda sulla scatola di risparmio di denaro, non esitate a contattarci.

AMAGO Salvadanaio digitale con gufo, simpatico salvadanaio per ragazzi, ragazze e adulti, il salvadanaio con bancone bambini a Natale e compleanni. € 14.69 in stock 1 new from €14.69

Free shipping

Amazon.it Features Risparmia , devi sviluppare buone abitudini economiche il più rapidamente possibile, questa bella banca può aiutarti. È un luogo sicuro per conservare monete e regali.

Design preoccupante, il display digitale nella parte superiore ti aiuta a tenere traccia di quanti soldi hai risparmiato. Ha una forma di cartone animato carino e una buona sensazione di tocco ed è un salvadanaio digitale perfetto.

Squisito salvadanaio, la superficie del salvadanaio è rivestita con vernice di gomma, che si sente bene e non ha odore. La panca del gufo ha un aspetto piacevole che lo rende un salvadanaio o un grazioso ornamento che può essere posizionato dove vuoi.

La banca di monete di conteggio digitale, accetta tutte le monete degli Stati Uniti, tra cui centesimo, nichel, groschen, quarti, metà dollaro e monete di dollari. Basta aprire il coperchio ed estrarre le monete comodamente.

Dopo le vendite, la banca di denaro gufo è realizzata in materiale ABS assolutamente ecologico. Se hai domande, ti preghiamo di contattarci tramite il Centro messaggi Amazon. Il nostro servizio clienti cordiale è sempre al tuo fianco come gufo. READ Miglior Candy Candy Manga: le migliori scelte per ogni budget

Salvadanaio Elettronico per Bambini Cassaforte Monete Digitale Password Gioco € 16.49 in stock 1 new from €16.49 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Salvadanaio elettronico

Digitale con password

Per monete e banconote

Musicale - Materiale ABS

Fantasia: panda, coniglio

Supvox - Salvadanaio a forma di maialino per bambini, colore: rosa € 20.29 in stock 2 new from €20.29

Free shipping

Amazon.it Features Si adatta a quasi tutti i tipi di monete standard e incoraggia i bambini a risparmiare con questo salvadanaio.

Questo adorabile piccolo salvadanaio si adatta perfettamente a qualsiasi tavolo o libreria.

I bambini ameranno inserire denaro nei loro nuovi amici salvadanai e guardare come crescono i loro risparmi.

Una grande decorazione per la camera da letto, il soggiorno.

Grazioso design a forma di selvaggio rosso, adorabili decorazioni.

Salvadanaio a forma di maialino in PVC con corpo morbido in colori vivaci, salvadanaio originale per bambini con tappo, salvadanaio da viaggio leggero e resistente (azzurro) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping

Amazon.it Features Salvadanaio maialino morbido finitura PVC

Salvadanaio leggero e resistente

Dimensioni e peso dell'articolo: 9,6 x 7,5 x 7,5 cm, 65 g.

Salvadanaio piccolo per bambini

Salvadanaio originale e divertente

GLÜCKSWOLKE - Salvadanaio Bambini I Soldi Scatola I Regali Contanti I Forma di Cornice in Legno I Contamonete Grande I Bomboniere Battesimo Bimbo et Bimba I Regalo di Comunione, Compleanno o Natale € 14.90

€ 14.45 in stock 1 new from €14.45

Free shipping

Amazon.it Features SALVADANAIO STRAORDINARIO - Grazie a questa fantastica cornice 3D con slot per l'inserimento di banconote e monete, ora è possibile risparmiare diligentemente per il proprio progetto. E soprattutto, il fronte trasparente vi permette di vedere in ogni momento quello che avete risparmiato. Questo vi aiuterà a rimanere motivati e a raggiungere il vostro obiettivo di risparmio.

DONO SPECIALE DI DENARO - Questo salvadanaio è ideale anche per il confezionamento e la presentazione di regali in contanti. Oltre al fantastico salvadanaio, è possibile utilizzare le istruzioni video di YouTube per piegare le banconote in belle figure di denaro. Basta con le noiose buste di denaro, siate creativi e usate le pratiche istruzioni video per il vostro regalo in denaro.

INDIVIDUALMENTE DESIGNATO - Grazie alla parete posteriore rimovibile e al portafotografie extra largo o profondo (dimensioni esterne: 17 x 17 x 5 cm / dimensioni interne: 14,5 x 14,5 x 4 cm,) avete la possibilità di riempire il salvadanaio da soli e di realizzare le vostre idee. In stile fai da te potete inserire elementi decorativi come auto, figure Lego o inserire la vostra immagine di sfondo nella cornice per foto.

IL TUO OBIETTIVO - Questa Cassa di Risparmio (Saving Bank) ti aiuta a risparmiare per i tuoi sogni. Che si tratti di un'auto, di una patente di guida, di una casa o di una grande festa di compleanno, con i soldi del salvadanaio (Piggy Bank), avete la garanzia di realizzare il vostro sogno.

RIMUOVERE LE ISTRUZIONI PROTETTIVE DEL FILM - Al posto del vetro, utilizziamo un pannello di plexiglas sul fronte del nostro salvadanaio in quanto è meno fragile e meno pericoloso. All'interno e all'esterno del vetro c'è una pellicola protettiva. Questa pellicola protegge il prodotto da graffi indesiderati durante la produzione e il trasporto. Riceverai un'e-mail con le istruzioni per una facile rimozione della pellicola.

LarmTek Salvadanaio contatore, Simpatici salvadanai Scimmia per Bambini o Amici, salvadanaio Richiede 2 batterie AA, Non Incluse, Scimmia Blu € 10.89 in stock 1 new from €10.89

Free shipping

Amazon.it Features Il salvadanaio ha abbastanza spazio, è ordinatamente grande, il tappo inferiore rimane in posizione, se il numero di monete aumenta, il salvadanaio non cade grande. bello e ottimi colori.

Se stai cercando regali di Natale o regali di compleanno, penso che questo salvadanaio sia la soluzione migliore. Apprezzeranno il design e i colori, i bambini saranno felici se lo possiedono

Il momento emozionante è qui! I bambini prenderanno i soldi con le chiavi quando il simpatico salvadanaio sarà pieno e incoraggeranno i tuoi figli a comprare tutti i beni che li aspettano nel loro calore

Questo salvadanaio digitale è molto adatto per decorazioni domestiche. Ogni bambino può ricordare il suo primo salvadanaio, e alcuni potrebbero ricordare quel momento orgoglioso in cui hanno intascato quelle monete quando avevano una paghetta. Per alcuni bambini, il risparmio era una cosa seria e le ricompense erano migliori di qualsiasi regalo che potessero ottenere.

Il salvadanaio è stato utilizzato per istruire le persone sul valore del risparmio. Questo salvadanaio con bancone attirerà e incoraggerà il tuo piccolo a risparmiare denaro ea sviluppare una buona abitudine.

CDMA Salvadanaio di Dinosauro, Portamonete per Bambini con Portamonete di Grande capacità, Cassaforte A Prova di Rottura per I Regali delle Ragazze dei Ragazzi 0425C(Size:23cm,Color:Blu) € 28.98 in stock 1 new from €28.98 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La resina ecologica ad alta densità viene selezionata come materia prima del prodotto, che presenta i vantaggi di alta precisione, buona luminosità, bordi e angoli lisci, linee belle, non facili da graffiare, colori ricchi, forme ed effetti diversi e ambientali protezione.

La resina ad alta densità viene pressata integralmente in una forma, le linee sono più levigate e la mano è più delicata.

L'uso di vernici ecocompatibili e sicure, colori vivaci, arredo casa più sicuro.

Dimensioni: 9 * 19 cm - capacità: 300 MONETE / 14 * 23 cm - capacità: 900 MONETE

Sviluppa le buone abitudini finanziarie di tuo figlio.

eBuyGB - 1274709, Salvadanaio per Monete e Banconote Piggy Pig, Risparmio per Bambini (Colore Verde) € 9.87 in stock 2 new from €9.87

Free shipping

Amazon.it Features Salvadanaio a forma di maialino, in plastica.

Per estrarre le monete è sufficiente rimuovere il naso nella parte frontale.

Salvadanaio divertente per tutti.

LarmTek Salvadanaio per Bambini, salvadanaio Digitale con Display LCD Automatico per Risparmiare Denaro e Arredamento Sportivo,Ideale per Il Salvataggio Personale,l'apprendimento o Il Gioco € 20.89 in stock 1 new from €20.89

Free shipping

Amazon.it Features Ottimo regalo. I bambini adoreranno aumentare i loro risparmi. È un modo divertente per risparmiare denaro! Questo contatore di monete è un regalo unico per i bambini in occasione di compleanni, Natale, Pasqua o altre festività.

Schermo Lcd chiaro. Il salvadanaio per bambini accetta tutte le monete in euro, inclusi: 1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent, 20 centesimi, 50 centesimi, 1 euro o 2 euro. Lo schermo LCD chiaro conta le monete e mostra l'importo totale per ogni deposito. Alimentato da una batteria 2 x AA, non inclusa.

Design creativo. Il portamonete è realizzato in plastica pet di alta qualità e non facile da rompere, trasparente. Se la moneta è stata portata via o vuoi inserirla, c'è una semplice funzione + or - che ti permette di riportare l'importo prelevato e registrare correttamente i tuoi risparmi!

Ottimo per tutta la famiglia. sorprendili con il salvadanaio e guarda i loro sudati guadagni accumularsi mantenendo lo stato finanziario! Tuo figlio lancerà la moneta ei genitori si prenderanno il tempo per sviluppare buone abitudini finanziarie e di spesa!

Assistenza post vendita. Se hai domande, contattaci e faremo le cose giuste per te!

Jroyseter Salvadanaio Adorabile con Coperchio Rotante Inferiore Salvadanaio Maiale di Grande capacità Buon Regalo per Banche di Deposito di Denaro per Bambini (Pinck-S) € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping

Amazon.it Features Simpatico salvadanaio: il salvadanaio sembra un maiale carino, che è molto carino e bello. Lo dai in regalo ai tuoi figli e saranno molto felici di ricevere questo dono. Saranno anche molto felici di risparmiare denaro, il che consente loro di sviluppare una buona abitudine di risparmiare denaro.

Materiale: il salvadanaio è realizzato in materiale vinilico di alta qualità. È sano, sicuro ed ecologico, ha un aspetto rotondo e liscio e senza sbavature. Puoi essere certo di usarlo.

Grande capacità: il salvadanaio ha una buona capacità. Il salvadanaio di piccole dimensioni è 3.74 "* 3.14" * 3.93 ", che può contenere 180 monete. Il salvadanaio da dimensione è 4.52" * 3.93 "* 5.11", che può contenere 600 monete.

Coperchio rotante: c'è un coperchio che può essere ruotato e rimosso nella parte inferiore, che consente di prelevare denaro in modo molto semplice e conveniente. Questo è il tuo salvadanaio ideale.

Servizio clienti: serviamo con tutto il cuore i nostri acquirenti. In caso di problemi durante il processo di acquisto, non esitate a contattarci.

AMAGO Salvadanaio Digitale, il Salvadanaio Perfetto come Regalo, Grande Salvadanaio come Regalo per Bambini, Adulti, per Natale, Compleanno, Alimentato da Batteria 2AAA (non inclusa) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping

Amazon.it Features Grande cassapanca digitale per monete, il contenitore digitale per monete ha una capacità fino a 1,8 l e può contenere circa 800 monete. Tutte le monete europee sono accettate.

Design creativo, il design trasparente consente di sentire l'esistenza delle monete in qualsiasi momento. Uno schermo LCD trasparente aiuta a contare le monete. Il grande successo della cassa può aiutarti a estrarre comodamente le monete. Realizzato in materiale ABS, più difficile da rompere.

Il miglior regalo per i bambini. Il salvadanaio per bambini è leggero e sicuro e il miglior regalo per i bambini per Natale o altre festività.

Display digitale, l'aggiunta di tasti funzione lo rende più comodo rispetto ai normali salvadanaio. Se troviamo un errore numerico o una parte del denaro, possiamo personalizzare il denaro registrato tramite il pulsante.

Dopo la vendita, se avete domande sulla nostra banca, vi preghiamo di contattarci e faremo le cose giuste per voi

MOMMED Salvadanaio Bambini, Salvadanaio che supporta monete e banconote, Salvadanaio Panda con password, Salvadanaio Elettronico Digitale come regali per Compleanno, Natale, Capodanno € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping

Amazon.it Features Il miglior regalo per i bambini: il salvadanaio banconote non è solo un semplice giocattolo. I bambini imparano il divertimento di risparmiare denaro e sviluppano l'abitudine di gestire i soldi attraverso il nostro salvadanaio. Questo è l'inizio di un viaggio verso la libertà finanziaria. Che si tratti di compleanni o feste varie, è la scelta migliore per fare regali ai bambini.

Multifunzione: Salvadanaio bambini che supporta l'archiviazione di banconote e monete allo stesso tempo, come un piccolo bancomat per assorbire e conservare banconote e sarà accompagnato dalla musica dei bambini.

Alta capacità: questo salvadanaio elettronico può contenere 400 monete o 80 banconote. Inoltre, i bambini adoreranno nascondere i loro oggetti di valore in questo salvadanaio, qualunque siano i piccoli giocattoli, bigiotteria, snack o lettere. Sarà il miglior custode del tesoro di tuo figlio.

Protezione con password: il salvadanaio digitale ha un dispositivo di protezione con password forte. Solo inserendo la password corretta è possibile aprire il salvadanaio e recuperare i soldi che vi appartengono. (Password predefinita: 0000)

Servizio post-vendita: se ci contatti per qualsiasi problema con il prodotto, come la modifica della password, il prodotto danneggiato, l'impossibilità di aprire la porta, siamo sempre responsabili del nostro salvadanaio elettronico digitale. Rispondere in modo tempestivo entro 24 ore.

UPKOCH Tiger salvadanaio per bambini a forma di maialino salvadanaio a forma di animale, scatola regalo cinese, regalo per il soggiorno, decorazione da tavolo per ragazzi e ragazze, Capodanno 2022 € 20.51 in stock 1 new from €20.51

Free shipping

Amazon.it Features Salvadanaio a forma di tigre, realizzato con materiali durevoli e sicuri per un uso prolungato.

In coordinato con lo stile decorativo della camera dei bambini, ideale per decorare la stanza.

Può essere utilizzato anche come decorazione da tavolo Nizza, pratico e durevole.

Aiutano a sviluppare abitudini dei bambini a risparmiare denaro.

Sarà un regalo davvero bello e divertente per i vostri bambini. READ Miglior Guanti Nitrile Senza Polvere: le migliori scelte per ogni budget

LarmTek Salvadanaio, salvadanaio Grande Gufo e salvadanaio conteggio Automatico, contatore per Ragazzi, Ragazze e Adulti, Adatto Come Tutti i Regali di Festa, salvadanaio con Display LCD. € 20.89 in stock 1 new from €20.89

Free shipping

Amazon.it Features Design creativo. Il display Lcd ad alta risoluzione mostra quanti soldi sono stati risparmiati. Dì addio alla seccatura di contare i soldi. L'esterno è ricoperto di vernice gommosa che ha un'ottima consistenza. è dotato di due chiavi per aprire il salvadanaio; Può essere posizionato anche in casa come bellissimo ornamento.

Calcola tutte le valute europee. Salvadanaio Accetta tutte le monete europee tra cui: 1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent, 1 euro e 2 euro; visualizzazione veloce e precisa sullo schermo Lcd.

Significato educativo. Aumenta la sensibilità dei bambini ai numeri e migliora le capacità di calcolo matematico. Lascia che i bambini imparino a risparmiare denaro ea sviluppare capacità di gestione aziendale sin dalla tenera età.

Regalo perfetto. I grandi occhi del gufo, le sopracciglia e le ali sollevate e l'aspetto molto carino hanno catturato i cuori di innumerevoli persone. Questo è il regalo perfetto per ragazzi, ragazze, adulti e donne perché si innamoreranno di questo piccolo animale a colpo d'occhio.

Nell'antica mitologia greca, il gufo era un animale prediletto dalla dea della saggezza. Quindi, gli antichi greci consideravano il gufo come un simbolo di saggezza. Il gufo simboleggiava anche coraggio e fortuna. Credo che il salvadanaio del gufo darà alle persone la stessa saggezza, coraggio e felicità.

LIOOBO salvadanaio in ceramica salvadanaio salvadanaio vaso nursery decor regalo di natale per bambini - bianco € 16.84 in stock 2 new from €16.84

Free shipping

Amazon.it Features salvadanaio Realizzato in ceramica con eccellente artigianato, sembra una decorazione.

Questa adorabile piccola banca di monete si trova saldamente su qualsiasi superficie piana.

I bambini adoreranno mettere soldi nel loro nuovo amico salvadanaio e vedere crescere i loro risparmi.

Incoraggia il bambino a risparmiare denaro con questo simpatico salvadanaio!

LEcylankEr Salvadanaio Dinosauro,Salvadanaio per Bambini Giocattolo T-Rex Verde Cartone Animato,Decorazione Della Stanza,Salvadanaio,Regalo per Ragazzi o Ragazze € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping

Amazon.it Features Bel regalo: questo adorabile salvadanaio è un meraviglioso modo per decorare la stanza del vostro bambino e allo stesso tempo insegnarlo al valore di ogni penny

[Uso]: lasciate che la moneta cada nella parte superiore del salvadanaio a forma di dinosauro, abbastanza grande per quarti e banconote di carta piegate. Per estrarre i soldi, ruotare la panca e rimuovere il tappo in gomma per accedere ai vostri risparmi. Il fermaporta ha una forte presa per evitare che i soldi cadano dal fondo della panca.

[Ha significato]: un classico ricordo che sarà apprezzato per anni quando i vostri piccoli riempiono questo speciale salvadanaio con le loro monete. Dai ai tuoi bambini il regalo di apprendimento per risparmiare denaro.

Ampiamente utilizzato: adatto per quasi tutti i tipi di monete standard – quarti, grosgrain, nickel, pennies e molto altro ancora. Incoraggiate il vostro bambino a risparmiare con questo simpatico salvadanaio

[Abbastanza grande per ottenere molti risparmi]: 8,26 pollici x 6,1 pollici x 2,7 pollici

HUSAN Salvadanaio Elettronico per Bambini, Password Salvadanaio Mini ATM Piggy Bank Giocattolo Regalo di Compleanno per Bambini (Rosso) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping

Amazon.it Features ☺Regalo delicato per i bambini: questo salvadanaio può essere un regalo fantastico per i tuoi bambini e puoi usarlo per aiutarli a sviluppare una buona abitudine di risparmiare denaro.

☺Materiale ambientale: Il salvadanaio per password è realizzato in plastica ABS di alta qualità e Premium, senza odore, anti-invecchiamento, robusto e resistente.

☺ATM Design: Metti i soldi di carta sull'ingresso di contanti del salvadanaio, può essere arrotolato automaticamente nella macchina, il che può innescare la curiosità dei bambini.

☺ Protezione con password: protezione password a quattro cifre, se si preme la password errata, basta estrarre le batterie e riavviare, la password tornerà a 0000.

☺Grande capacità: questo salvadanaio può contenere 600 pezzi di monete o 100 pezzi di carta moneta. Batterie: 3 pezzi di batterie AA (non incluse).

Janod, Salvadanaio, in Legno, per Bambini Cerbiatto 19 cm, Decorazione della Stanza Dei Bambini, A Partire da 3 Anni, J04651 € 15.99 in stock 4 new from €13.95

1 used from €13.22

Free shipping

Amazon.it Features SALVADANAIO IN LEGNO PER BAMBINI: a forma di cerbiatto, alto 19 cm, in legno e panno lenci

DESIGN INFANTILE: e colori tenui, perfetti pe decorare la camera da letto din un bambino

SLOT DISCRETO: situato sul retro della testa per inserire monete e banconote e schiudersi sul lato inferiore per rimuoverli

CARATTERISTICHE: dimensioni prodotto lunghezza 10 cm x larghezza 10 cm x altezza 19 cm, materiale utilizzato legno mdf, panno lenci, fascia d'età consigliata a partire dai 3 anni in su

DESIGN FRANCESE: i giocattoli Janod sono progettati in Francia, nel Giura, con particolare attenzione ai materiali utilizzati, allo stile e ai colori, giocattoli e, giochi originali, audaci, educativi e premurosi per accompagnare i tuoi figli nel loro sviluppo e nello sviluppo cognitivo, psicomotorio e socio-emotivo

XLKJ Gatto Rubare Denaro Salvadanaio, Creativo e Carino Salvadanaio Elettronico Giocattolo per Bambini € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping

Amazon.it Features ➼Conservare i soldi: quando persevererai tutti i giorni, diventerai una buona abitudine di immagazzinare denaro. È un aiuto di vita molto pratico e divertente per te, la tua famiglia e i tuoi amici.

➼Funzione: quando metti la moneta sul piatto di pesce, premila delicatamente, il simpatico gattino emette un suono, quindi estendi l'artiglio del gatto, prendi la moneta e salvala nel porcellino salvadanaio. È un design molto carino e interessante, amato da tutti.

➼Pratica: puoi aprire il coperchio dal fondo e rimuovere le monete all'interno. Questo salvadanaio può contenere monete e alleviare lo stress, che è molto pratico e interessante.

➼Sicuro e semplice: realizzato in materiale ABS di alta qualità, non tossico e innocuo nel rispetto dell'ambiente e durevole, può essere utilizzato in modo sicuro, utilizzando 2 batterie AA, facile da usare, la gente non può metterlo giù.

➼Il regalo perfetto: un gatto così carino da rubare, la forma è molto carina e carina, e può far risparmiare denaro. È molto popolare tra bambini e adulti. Si può spingerlo a incoraggiarli a sviluppare buone abitudini parsimoniose.

MOMMED Salvadanaio Panda Elettronico per Bambini e Adulti-Salvadanaio con Panda per Monete-Salvadanaio Divertente per Piccoli Cambi-Salvadanaio Elettrico-Salvadanaio Panda € 16.99 in stock 2 new from €16.98

Free shipping

Amazon.it Features SALVA CON DIVERTIMENTO - Questa piccola cassaforte per il risparmio è perfetta per coloro che normalmente hanno difficoltà a risparmiare. Il simpatico panda che protegge i tuoi soldi ti semplifica il risparmio

MOLTO SPAZIO: circa 40 monete si adattano perfettamente a questo grande portafoglio con dimensioni (LxPxA) 12 x 10 x 9 cm. Questo ti farà svuotare il salvadanaio meno frequentemente elettronicamente.

TONI MATCHING: per rendere l'esperienza perfetta per ragazze, ragazzi e adulti, questo salvadanaio panda riproduce i toni corretti. Non puoi risparmiare più divertimento

IDEALE PER BAMBINI: questo salvadanaio è particolarmente ideale per i bambini. Con il simpatico panda e le suonerie divertenti, i tuoi bambini preferiscono risparmiare piuttosto che spendere i loro soldi in caramelle

REGALO PERFETTO: questa scatola di risparmio è anche il regalo perfetto per coloro che hanno bisogno di risparmi in famiglia e tra i loro amici. Sia come regalo di compleanno che per Natale, questa scatola è l'ideale

Herefun Salvadanaio Panda Elettronico, Coin Salvadanaio Elettronico Panda Saving, Salvadanaio Elettronico per Bambini, Salvadanaio Panda, Regalo Creativo Sveglio € 18.99

€ 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping

Amazon.it Features ✓ Alta Qualità: Realizzato in ABS di alta qualità, resistente e pratico, sicuro da usare. Alimentato da 2 batterie AA (non incluse).

✓ Design creativo: il salvadanaio Panda è un salvadanaio che può rubare automaticamente le monete quando metti la moneta sul pulsante su e la premi verso il basso.

✓ Capacità: il panda può immagazzinare circa 40 monete. Per rendere l'esperienza perfetta per ragazze, ragazzi e adulti, questo salvadanaio panda suona le note giuste. La melodia sottolineerà ogni senso di realizzazione.

✓ Risparmio di denaro: il simpatico panda che tiene i tuoi soldi al sicuro per te fa risparmiare facilmente. Lascia che i bambini imparino a risparmiare denaro e a sviluppare capacità di gestione aziendale sin dalla tenera età.

✓ Regalo perfetto: sarebbe un regalo perfetto per i bambini per incoraggiarli a iniziare a risparmiare fin dalla giovane età. Che sia come regalo di compleanno o per Natale, questa scatola è l'ideale.

MOMMED Salvadanaio Bambini, Owl Salvadanaio Elettronico Digitale, Soldi Scatola con Display LCD, Salvadanaio Grande Alimentata da 2 Batterie AAA (Batterie), Giocattolo Regalo di Compleanno per Bambini € 14.69 in stock 1 new from €14.69

Free shipping

Amazon.it Features Design creativo: il design della nostra salvadanaio è moderno e alla moda. Il suo corpo principale è basato su una forma cartoon del gufo che ha un'espressione adorabile. Lo amerai assolutamente a prima vista quando lo vedrai.

Conteggio automatico: questa salvadanaio bambini è dotata di display LCD, che può accumulare automaticamente i numeri delle monete che sono state lasciate cadere nell'unità.

Facile da usare: l'accumulo automatico e il pulsante per il ripristino lo rendono abbastanza facile da usare. Inoltre, ci sono 2 chiavi fornite con la Soldi Scatola. Inserire la chiave nella parte inferiore della salvadanaio contamonete e quindi aprire il coperchio.

Regali perfetti: questa salvadanaio elettronico digitale del gufo combina perfettamente l'aspetto alla moda e la tecnologia intelligente in uno, che è molto adatto come regalo per i tuoi bambini.

Eccellente servizio post-vendita: se hai acquistato la Soldi Scatola da noi, puoi usufruire del nostro servizio di restituzione o rimborso gratuito di 60 giorni, nonché della sostituzione gratuita di 1 anno. Fai clic su "Aggiungi al carrello" ora.

Hess Holzspielzeug 15216 - Salvadanaio in Legno con Chiavi, Animali della Foresta, Gufi, Ricci e Volpe, Regalo per Bambini per Compleanno, ca. 11,5 x 8,5 x 6,5 cm, Multicolore € 10.24 in stock 1 new from €10.24

Free shipping

Amazon.it Features Salvadanaio con chiave per aprire e chiudere, circa 11,5 x 8,5 x 6,5 cm.

Colorato con simpatici animali della foresta come volpe, riccio e gufo.

Ideale per regalare soldi ai bambini, per il compleanno e per molte altre occasioni.

Realizzata in legno di faggio e betulla, con vernice resistente alla saliva e rivestimento ad acqua.

100% prodotto in Germania, qualità dai Monti Metalliferi.

Salvadanaio per bambini e adulti, LarmTek Digital Coin Bank con display LCD automatico a 7 colori, grande con coperchio trasparente (cacciavite incluso) € 19.89 in stock 1 new from €19.89

Free shipping

Amazon.it Features Il salvadanaio con conteggio delle monete è un ottimo contatore per monete tutto in uno che accetta tutte le monete in Germania. Memorizza in totale tra 800 e 1000 monete a seconda della combinazione. Funziona con 2 batterie AAA (non incluse).

Aspetto dell'aggiornamento, display LCD colorato con coperchio trasparente: il nostro salvadanaio a forma di salvadanaio è realizzato in plastica ABS di alta qualità inodore. Il coperchio è trasparente. Sette colori si illuminano quando si accendono le monete. È possibile aggiungere un po' di divertimento al processo di risparmio.

Facile da usare: il salvadanaio per bambini è un pulsante + - sulla copertina. Se si desidera rimuovere le monete o se si desidera ricavare una fattura, c'è una funzione semplice + che consente di annotare l'importo lontano e di registrare correttamente i risparmi.

Risparmio significativo: grande risparmio per grandi sogni, sviluppa una buona abitudine di risparmiare denaro. Questa panca è la scelta perfetta. Perfetto per Natale, Capodanno, compleanno per bambini, ragazzi, ragazze, adulti.

Ci impegniamo a offrire una piacevole esperienza di acquisto con il nostro prodotto Automatic Coin Counting Money Jar. Se avete domande, risponderemo in tempo reale. READ Miglior Sigillatrice A Caldo: le migliori scelte per ogni budget

Digitale Salvadanaio Euro Counter, Salvadanaio per bambini, Salvadanaio digitale con display LCD, Regali per Natale, Capodanno, Compleanno (include blocco, 2 chiavi), 1.8L € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping

Amazon.it Features Vaso per valuta digitale: sul coperchio di questo barattolo trasparente è presente uno schermo LCD per aiutarti a contare con precisione le monete mentre scorrono attraverso la fessura

Grande capacità: 1,8 litri di grande capacità, può contenere circa 1000-1500 monete e può essere utilizzata per almeno 3 anni. La bottiglia trasparente permette di controllare lo spazio rimanente

Design della moneta europea: appositamente progettato per le monete europee, il salvadanaio è realizzato in materiale ABS, che è meno fragile del salvadanaio in vetro/ceramica

Design speciale: questo salvadanaio digitale include un robusto lucchetto e 2 chiavi. L'imboccatura extra larga del barattolo consente di estrarre facilmente le monete. È alimentato da 2 batterie AAA da 1,5 V (non incluse)

Regalo perfetto: il regalo perfetto per la paghetta per i bambini! È uno strumento efficace e interessante. Aiuta tuo figlio a sviluppare una buona abitudine di risparmiare denaro, tuo figlio lo adorerà

Mousehouse Gifts Salvadanaio con Mostro Azzurro per Bambini € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping

Amazon.it Features Questo divertente salvadanaio piggy bank money bank di colore blu in ceramica a tema mostro ha pallini viola e gambe a molla

Un grande modo per incoraggiare vostro figlio a risparmiare e un ottimo regalo per bambini e bambine

Grazioso salvadanaio funky e insolito con un foro di buona dimensione per le monete sulla parte ppsteriore e un tappo di plastica per aprirlo sulla base

Un regalo di compleanno per un incredibile divertimento o per riempire la calza della befana di ogni bambino (piccolo e grande)!

L'articolo è consegnato confezionato ed è anche disponibile in colore rosso

HIL Salvadanaio Di Grande Capacità, Salvadanaio Avengers, Casa Salvadanaio in Resina Per Soggiorno Casa, Decorazione Desktop Decorazione Regalo Di Compleanno Regalo Di Natale,Spiderman € 30.80 in stock 1 new from €30.80 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ❤ Vuoi coltivare il senso del vostro bambino di dimensioni e possibilità di salvare e custodire il bambino? Questa banca simpatico Piggy è la scelta ideale.

❤ La scelta regalo ideale: si tratti di un ragazzo o una ragazza, è il regalo perfetto. Non v'è alcuna parte tagliente, si può mettere sul letto, si può avere una camera da letto, e si può anche utilizzare la stanza dei bambini con fiducia !.

❤ Formato del prodotto: 14 * 13 * 25 cm. dimensione adatta per davanzale, comodino, tavolo o scaffale! Abbastanza per afferrare la vostra attenzione, si adatta in qualsiasi punto della casa ..

❤ materiale in resina di sicurezza: Il nostro salvadanaio è fatta di gel BPA-libera resina, che è più sicuro e più non tossico, che può aiutare il vostro sentire bambino buono e sicuro ..

❤ perfetto servizio post-vendita: materiali di alta qualità, esecuzione eccellente, proviamo il nostro meglio per offrire prodotti perfetti, abbiamo anche un eccellente servizio clienti, se avete domande, non esitate a contattarci.

