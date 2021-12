Home » Recensione del prodotto Miglior Scatola Per Foto: le migliori scelte per ogni budget Recensione del prodotto Miglior Scatola Per Foto: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Scatola Per Foto perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Scatola Per Foto. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Scatola Per Foto più votate disponibili sul mercato nel 2021.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Scatola Per Foto e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



VEESUN Explosion Box, Scrapbook DIY Photo Album, Fai da Te di Scatola Sorpresa, Album Fotografico Confezione Regalo di 6 Volti, Regalo per Compleanno Matrimonio Festa Anniversario San Valentine, Nero € 21.59

€ 18.35 in stock 1 new from €18.35

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features IL PACCHETTO CONTIENE - Questa confezione regalo contiene 1 scatola esplosiva, 10 carte design differenti (nascoste nella scatola), 1 nastro nero e 1 decorazione floreale. Questa scatola fatta a mano è confezionata in una scatola trasparente in PVC per evitare danni durante la spedizione. Scatola esterna confezionata dimensioni 23,5x20,5x14 cm, scatola a sorpresa aperta dimensioni 47x47 cm, la scatolina di dimensioni medie 10x8,5x5,5 cm. 商品特性

DESIGN CREATIVO - La scatola Überraschung 6-Face, 5-Layer e 12-Pocket può contenere circa 100 foto di dimensioni diverse nella grande scatola progettata per rendere la scatola una vetrina per le immagini. E gli oggetti sorprendenti, come ad esempio anello, orologio, collana o altri beni possono essere collocati nella piccola scatola come una sorpresa. Ci sono un totale di cinque coperchi e il coperchio può essere aperto strato per strato, spingendo la sorpresa passo dopo passo verso il picco. Ce

REGALI PERFETTI - Se è chiuso, sembra una normale scatola nera, ma una volta aperto, mostra le foto con sorpresa. Questo sarà un regalo perfetto fatto a mano con ricordi preziosi, esprimi i tuoi ringraziamenti e l'amore per i tuoi amici, famiglia, moglie e marito per il fidanzamento Natale, Valentine, Compleanno, Anniversario e Laurea ecc.

FACILE DA USARE - Tutte le parti sono state progettate e posizionate nella giusta posizione, tutto quello che devi fare è riempire le foto e decorarle con le tue idee, e puoi ottenere un album fotografico 3D bello e squisito. È anche una buona idea farlo con la famiglia e gli amici. Puoi trasformarlo in un album Polaroid, un album di matrimonio, un album per bambini e così via.

YOTTO Tenda Studio 24x23x22cm fotografico portatile Fotografia Luce Tenda 64 LED Scatola Pieghevole Mini Light Box Con Sfondo a 6 Colori (Bianco, Nero, Giallo, Verde, Blu, Rosso) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Progettato per piccoli oggetti: la luce può facilmente riempire l'intera tenda grazie al suo corpo minuscolo 24x23x22 cm che lo rende perfetto per gioielli, orologi e altri piccoli oggetti in modo da poter ottenere una foto migliore che mai. Con un foro rotondo in alto potresti ottenere diverse angolazioni per le tue fotografie.

Luce a LED aggiornata: dotata di luci a 64 LED dimmerabili senza strobo che garantiscono un'illuminazione sufficiente. È così facile ottenere immagini di alta qualità grazie alle luci LED senza strobo anche se si utilizza un telefono cellulare per fotografare.

Dimmer multifunzionale: premere "+" o "-" per modificare la luminosità dall'1% al 100% e ci sono 10 livelli che possono essere scelti dall'utente. Premere il pulsante centrale per cambiare il colore della luce (bianca, calda, morbida). È così facile regolare la luce in base alle tue foto.

Pieghevole e portatile: l'intero set è comodo da assemblare con il suo design a strappo e può essere piegato in un formato carta (istruzioni incluse) in modo da poter fare la tua fotografia ovunque tu voglia. Built-in con cavo di alimentazione USB in modo da poter utilizzare caricabatterie, power bank, computer o altri dispositivi con una porta USB da 5 V per fornire alimentazione che rende il tuo lavoro efficiente.

Meglio che mai: viene fornito con 6 sfondi di colori diversi (bianco / nero / giallo / rosso / verde / blu) che si adattano a scene più diverse. Il servizio a 5 stelle 24 ore su 24 ti aiuta con il tuo problema. Qualsiasi problema di qualità faremo la sostituzione o il rimborso. Si prega di avere fiducia nell'acquisto dei nostri prodotti.

Fotografia Light Box Kit tenda per riprese fotografiche di grandi prodotti con mini treppiede per telefono Cubo fotografico pieghevole per fotografia di gioielli(40x40cm) € 43.99 in stock 1 new from €43.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Cosa può fare questa scatola luminosa foto 40 cm?] Se siete principianti di fotografia, hobbisti, blogger o chiunque abbia bisogno di iniettare un look professionale alle vostre foto di piccoli oggetti, questa scatola luminosa unica luminosa è uno strumento conveniente per il vostro lavoro. L'eccellente dimensione di 40 cm è adatta per scattare oggetti di piccole e medie dimensioni, come decorazioni natalizie, regali di Natale, dessert o artigianato, ecc.

[Super luminosità] Questa scatola luminosa da 40 x 40 cm è dotata di 160 perline a LED, la quantità di perline a LED è doppia per altre scatole luminose sul mercato. Questa scatola luminosa offre un'eccellente copertura e una distribuzione uniforme della luce. Le perline di alta qualità a LED rendono questa scatola luminosa senza ombra o stroboscopico quando viene utilizzata.

[3 colori di modalità di illuminazione e diversi livelli di luminosità] unica scatola luminosa luminosa da 40 x 40 cm con 3 modalità di illuminazione: luce bianca, luce morbida e luce calda. Inoltre, ogni modalità di illuminazione ha 10 diverse luminosità per la regolazione, è facile cambiare la luce e prendere i tuoi colori chiari preferiti e luminosità alle immagini di ripresa .

[Installazione rapida e facile da riporre] Il design pieghevole di questa scatola luminosa consente di installare questa scatola luminosa in breve tempo, e non occupa molto spazio durante la conservazione della scatola luminosa. Questa scatola luminosa è dotata di un mini treppiede con supporto per telefono, più comodo per scattare immagini con il tuo smartphone.

[Servizio e supporto clienti] Forniamo una garanzia di rimborso di 90 giorni per questa scatola luminosa fotografica, un anno di servizio di sostituzione gratuito per foto e supporto tecnico a vita. Non c'è bisogno di preoccuparsi per eventuali problemi post-vendita, se avete domande dopo l'acquisto di questa scatola luminosa, non esitate a contattarci.

DASIAUTOEM Explosion Box, Scatola di Esplosione Creativa Scatola Foto Regalo Scatola Regalo Sorpresa DIY Photo Album Gift Box Romantici Regali di Nozze, Regalo Album per Moglie Compleanno/Anniversary € 14.69 in stock 1 new from €14.69

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Scatola di Esplosione Creativa:Squisita forma di Scrapbook DIY Photo Album. Una volta aperto, la scatola compleanno sorpresa esploderà e tutte le pagine cadono per rivelare un grande biglietto multistrato e mostrare tutto l'amore che hai inserito in loro. Una volta chiuso, la scatola sembra una confezione regalo. Molto adatto per preparare una sorpresa per la Fidanzata.

Ampie Applicazioni:La Nostra scatola foto regalo nascita Presenta Una Struttura Esagonale E Ha 4 Facce, Con Ciascuna Faccia Per Mettere Le Tue Decorazioni Preferite. Puoi Mettere Un Anello, Una Collana, Un Braccialetto, Un Orologio, Un Profumo O Altri Piccoli Gadget Nella Scatola Più Piccola. Perfetto Per Fare Una Proposta O Come Regalo Di Compleanno Sorprendente.

Album Fotografico Fai-Da-Te:La scatola regalo sorpresa compleanno Può Pubblicare Abbastanza Foto, Puoi Scrivere Qualsiasi Parola Di Espressione D'Amore Secondo Le Tue Idee E Pubblicare Foto Che Registrano Tutti I Bei Momenti Della Vita, Puoi Pubblicare 40-80 Foto Da 3 ".

Il Pacchetto Contiene:scatola sorpresa foto + Manuale + Confezione Scatola In Pvc + Carta Organo + Adesivo Tema + Nastro + Nastro Biadesivo + Piccola Decalcomania. Inoltre, Il Nostro Album Di Scatole Regalo è Stato Assemblato, Devi Solo Creare Le Tue Idee Decorative.

Migliore Regalo:Album Fotografico Fatto A Mano E Scatole Regalo Per Fidanzata Per Sorprese, Perfetto Per Amanti, Familiari, Amici, Ecc., Compleanno, Anniversario, Matrimonio, Festa Della Mamma, Fai Da Te. è Possibile Utilizzarlo Per Un Album Di Compleanno, Un Album Di Nozze, Un Album Per Bambini E Così Via. Il miglior regalo di compleanno per Fidanzato e Fidanzata!!!

Hbsite Explosion Box Sorpresa DIY Scatola Mano per Esplosione di Foto Fatte a Mano Amore Memoria Scrapbooking Confezione Regalo per Natale Compleanno Anniversario San Regalo di Nozze € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Regali creativi]: la scatola esplosiva sembra una normale scatola nera, ma quando la apri, sperimenterai molte sorprese. Puoi scrivere bei ricordi con le persone che ami

[Scatola a sorpresa] Pieghe: 12 * 12 * 12 cm / 4,7 * 4,7 * 4,7 pollici; C'è una piccola confezione regalo (7 * 7 * 7 cm / 2,8 * 2,8 * 2,8 pollici) in cui puoi mettere un anello, un orologio, un profumo, una collana o altri oggetti come sorpresa.

[Creativo fai-da-te] Fai il fai-da-te Le tue idee. Costruito in alcune parti per scrivere e registrare i ricordi felici tra te e la persona che ami. Lascia che la persona che ami senta il cuore attraverso la punta del dito caldo.

[Regalo]: regali di anniversario, album commemorativi, regali per feste. Un regalo perfetto per fidanzamento, matrimonio, compleanno, San Valentino, bambino, festa della mamma, Natale o solo per amore.

In caso di dubbi o insoddisfazioni, puoi contattarci via e-mail e ti contatteremo entro 24 ore. READ Miglior Clip Per Occhiali: le migliori scelte per ogni budget

DASIAUTOEM Explosion Box, Creativo Sorpresa Esplosione Regalo Scatola Amore Memoria, Scatola Regalo Foto, Romantico Photo Scrapbook Creative DIY Album Compleanno Mamma Regalo Anniversary Wedding € 14.69 in stock 1 new from €14.69

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Creativa Esplosione Scatola] La scatola regalo esplosiva sembra una normale scatola regalo nera, ma quando la apri avrai molte sorprese. Non appena viene aperta la confezione regalo esplode, tutti i lati ricadono in uno grande, sarà sorprendente. Scrapbook 3D fai da te. Crea e personalizza un regalo unico che si adatta a tutte le occasioni.

[Scatola Doppia Sorpresa] All'interno è presente una piccola delicata confezione regalo e puoi inserire il tuo anello, collana, orologio, profumo o altri accessori memorabili come sorpresa, piccolo regalo o anche una dichiarazione d'amore, guarda la sorpresa in davanti a te. Hanno fatto questo album e hanno messo i ricordi nella scatola.

[Accessori Fatti a Mano] Include più di 20 tipi di parti per scrivere e registrare i bei ricordi tra te e la persona amata. Album Fotografico Ha molti slot per foto, puoi attaccare la foto sulla striscia estraibile o semplicemente montarla sulla cornice. Mettilo sull'album e crea il tuo squisito album fotografico.

[Album fai da te e album fotografico] È costruito con varie parti ed è facile da realizzare in base alle tue idee e alle tue esigenze. Ottieni nastro adesivo, rose finte, adesivi carini, adesivi a tema amante e modelli a tema. Puoi annotare e registrare i bei ricordi con la persona amata o incollare le tue preziose foto sulle carte.

[Miglior Regalo] Questo è un modo speciale per dire "ti amo". Regalo per il migliore amico! Perfetto per amante, amante, amici, famiglia, anniversario, compleanno del fidanzato, festa, regalo a sorpresa. che si tratti di un compleanno, Natale, San Valentine, Pasqua, anniversario, festa della mamma o matrimonio. Album confezione regalo messo insieme, devi solo creare le tue idee di decorazione.

Studio Fotografico Portatile Tenda Fotografica Scatola Luminosa 30x30cm, Pieghevole Foto-Studio con luce LED 3200K/6500K Dimmerabile, Luminosità Regolabile, 6 Fotografico Sfondo € 39.99

€ 35.98 in stock 1 new from €35.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Alta luminosità】 Il design unico e integrato della luce ad anello con 80 perline LED SMD di alta qualità fornisce una luminosità sufficiente per la fotografia

【Ripresa multi-angolo】 Tenda da studio fotografico con una finestra di ripresa orizzontale anteriore e una finestra verticale, può soddisfare diverse esigenze di ripresa

【Luce bianca / Luce soffusa / Luce calda】 Con questo kit tenda luminoso per studio fotografico con sorgente di luce bianca 6500K e luce calda 3200K, puoi ottenere splendide foto senza flash

【Luce Dimmerabile】 Con la luminosità regolabile, puoi controllare meglio l'effetto luminoso e l'intervallo tra l'1% e il 100%

【Applicazioni grandi】 La scatola per studio fotografico da 30x30cm/12in è perfetta per fotografare oggetti di medie dimensioni come tazze, accessori, giocattoli, cibo, occhiali, libri e altri oggetti. Ideale per fotografi, artisti, venditori online, professionisti e progetti di promozione dei prodotti.

ZEEYUAN Scatola Foto la Scatola Esplosiva Album Fotografico Ottagono Scatola Sorpresa Il Miglior Regalo per Natale, Anniversario, Compleanno in Famiglia, Amante, Amicoco € 23.59 in stock 1 new from €23.59

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Scatola di forma Ottagono Unica】È proprio una sorpresa questo album, incuriosisce. Sembra una semplice scatola di forma Ottagono ma puoi ci si rimane sorpresi da come si apre. una volta personalizzato ed aprendo una per una le scatoline, l'effetto che si ottiene è quello di un gigante fiore pieno di colore e di bei ricordi.

【Facile da Comporre】La scatola arriva ben imballata e completa di tutto il necessario per assemblarla: cartoncini e sagome varie da riempire con foto e scritte, nastro biadesivo di qualità e facile da attaccare, e addirittura nastri e fiori decorativi per chiudere la scatola. Basta attaccare le varie cose e crearlo a proprio piacimento.

【Materiale di Qualità】 Il cartone e tutto nero,resistente, e anche se la scatola si apre tante volte. Non si rompe. Idea regalo molto particolare e divertente da creare, per chi ama fare origami e si diletta con lo scrapbooking. Non solo la scatola, una piacevole sorpresa.

【Un regalo perfetto】Ognuno di vorrebbe ricevere un regalo così. perfetto per realizzare un regalo fai da te a una persona cara! Preso come regalo e ha fatto un ottima impressione. Bellissimo per fare un regalo alla persona che ami o alla tua migliore amica.

【Cosa Ottieni】Quando acquisti questa scatola esplosiva, puoi ottenere alcuni biglietti d'auguri speciali, come: biglietto d'auguri per buste, biglietto d'auguri per fisarmonica. E puoi acquistare con fiducia, se non sei soddisfatto dei nostri prodotti, ti preghiamo di contattarci e ti daremo un rimborso completo.Il nostro servizio clienti è sempre pronto a risolvere i tuoi problemi fino a quando non sei soddisfatto.

Creativo Explosion Box, Photo Scrapbook Creative DIY Album La Confezione Regalo per Anniversario, San Valentino,Compleanno, Matrimoni, Regalo di Sorpresa Explosion Box (Esagono Nero) € 17.79 in stock 1 new from €17.79

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Regali creativi】: La scatola dell'esplosione assomiglia a una normale scatola nera, ma quando la apri troverai molte sorprese, puoi scrivere bei ricordi con le persone che ami, qualunque cosa tu voglia esprimere riempire, la performance d'amore

【Doppia sorpresa】: Realizzata in carta di alta qualità, leggera e pratica, la scatola anti-esplosione si apre con una piccola confezione regalo a sorpresa all'interno, puoi mettere un anello, un orologio, una collana o altri "qualcosa" in esso come una sorpresa.

【Dimensioni scatola pieghevole】: 19.5 x 13 x 9.5 cm / 7.7 x 5.11 x 3.74 '', kit scatola di esplosione, comprese carte di carta, nastro regalo e nastro biadesivo.

【Facile da usare】: Puoi giocare con speciali album di magia o personalizzarli con le tue foto e i tuoi messaggi, che è molto adatto per gli amanti, la famiglia, i compleanni degli amici, le feste, i regali a sorpresa.

【Regalo】: Regali di compleanno, album commemorativi, regali per feste. Un regalo perfetto per fidanzamento, matrimonio, compleanno, San Valentino, regalo d'infanzia, festa della mamma, Natale o semplicemente per amore.

Erlliyeu Album fotografico pieghevole fai da te in scatola regalo a sorpresa, per Natale, compleanno, anniversario, San Valentino, proposta di matrimonio, festa della mamma … (LARGE) (Large) (A) € 14.88 in stock 1 new from €14.88

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Facile da fare: questo è un regalo finito, non è necessario piegarlo a mano, basta inserire la foto e realizzare alcune semplici decorazioni per ottenere l'effetto desiderato.

Confezione regalo fai-da-te: il fai-da-te può solo darti un risultato soddisfacente secondo le tue idee. Perfetto per gli amanti, la famiglia, il compleanno degli amici, la festa, il regalo a sorpresa.

Confezione regalo a sorpresa: in una piccola confezione regalo puoi mettere un anello, un orologio, una collana o altri oggetti come sorpresa. Il regalo perfetto per la festa della mamma, la festa del papà, fidanzamento, matrimonio, anniversario, compleanno, San Valentino o solo per amore.

Confezione: scatola di esplosione del prodotto finito + biadesivo + scatola centrale incorporata + 4 * pagina da colorare fai-da-te + nastro

Dimensioni: questa scatola di esplosione misura 18,5 "x 18,5" (non esplosa). La confezione regalo più grande misura 22 x 21 cm. La confezione regalo più piccola misura 22 x 22 cm. Nastro adesivo per foto: 5,7 "x 4,1".

OMBAR Fotostudio Box Fotografico 40 x 40 x 40 cm, Tenda per Fotografia, Portatile, Pieghevole, Scatola di Luci 102 LED, Kit per Studio Fotografico, Softbox con 4 Sfondi (Nero, Bianco, Blu, Verde) € 44.99 in stock 1 new from €44.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [10%-100% adattamento alla luminosità] 40 x 40 x 40 cm Ombra La scatola fotografica contiene tutte le funzioni necessarie per la registrazione. La scatola luminosa dispone di 3 temperature di colore (caldo, morbido, bianco) da 3000 K a 6500 K e 10 livelli di luminosità.

Sfondo e luce superiore in 4 colori: tenda fotografica con sfondo a 4 colori (nero, bianco, blu, verde), a seconda dell'oggetto di ripresa possono essere regolate diverse variazioni. Inoltre, il materiale eccellente del fondale assicura che rimanga piatto per modificare le foto in modo semplice. Poiché ha una luce superiore, è possibile scattare non solo dalla parte anteriore, ma anche dall'alto.

[Materiale di alta qualità] 102 luci LED con una durata di vita superiore a 30000H, il tipo di sinistra può garantire che la luce sia morbida e continua e uniforme senza lasciare ombre o riflessi, rendendo più facile scattare foto di alta qualità. Il materiale spesso PP non è facile da trasferire la luce, e il supporto in ferro supporta la scatola per garantire che la custodia della fotocamera sia durevole e non si deformi.

[Portatile, facile da usare] Tutte le parti necessarie sono confezionate e possono essere facilmente assemblate senza ulteriori attrezzi, poiché è pieghevole e compatto, è facile da riporre e trasportare.

Progettato per piccoli oggetti: questa scatola da studio è adatta per sparare giocattoli, gioielli, orologi, cosmetici e altri oggetti, servizi in casa, servizi online e altre scene. Lo studio fotografico OMBAR può essere un buon aiuto per il vostro shooting.

Gifort Explosion Box, Creativo Fai da Te a Sorpresa Esplosione Regalo Scatola Amore Memoria, Album Fotografico per Il Regalo di Compleanno di Compleanno Anniversario di San Valentinoi (Nero) € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【LA SORPRESA CONTINUA】 Questa confezione regalo foto esagonale ha un totale di quattro strati. Ci sono 6 tasche nascoste nei primi due strati, che possono essere utilizzate per mettere carte divertenti. Dopo che i primi quattro strati sono stati aperti uno per uno, l'ultimo strato è una confezione regalo, puoi mettere anelli, fiori, lettere d'amore e altri regali. Uno strato dopo l'altro, Sorpresa ancora e ancora.

【NESSUN MONTAGGIO RICHIESTO】 la nostra scatola a sorpresa viene spedita sotto forma di prodotto finito. Hai solo bisogno di incollare le tue foto preferite, oppure puoi creare alcuni modelli fai-da-te in base alle tue preferenze. Risparmia fasi di assemblaggio laboriose e macchinose.

【AMPIE APPLICAZIONI】 Puoi mettere un anello, una collana, un braccialetto, un orologio, un profumo o altri piccoli gadget nella scatola più piccola. Perfetto per fare una proposta o come regalo di compleanno sorprendente. Un ottimo supporto per conservare i regali.

【IL PACCHETTO CONTIENE】 Una confezione regalo esplosione finita, 9 divertenti carte d'organo, 9 cartoni fai-da-te, 2 piccoli fiori finti margherite, 1 nastro biadesivo, 3 adesivi, 1 set di matite colorate. Solo secondo le tue idee fai da te, puoi scrivere e allegare alcune foto, lasciando un bellissimo ricordo!

【SERVIZIO CLIENTI】 Se ricevi problemi di qualità causati dal trasporto o dalla produzione, non esitare a contattarci, te ne invieremo uno nuovo. Se hai qualche domanda, non esitare a contattarci. Ti risponderemo entro 24 ore.

WisFox Explosion Box, Creativo Fai Da te a Sorpresa Esplosione Regalo Scatola Amore Memoria, Scrapbooking Photo Album Gift Box per il Compleanno di San Valentino Anniversary Wedding Festival di Natale € 21.84 in stock 1 new from €21.84

1 used from €16.84

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CONFEZIONE REGALO CREATIVE EXPLOSION: La scatola dell'esplosione sembra una normale scatola nera, ma quando la apri, troverai molta sorpresa, La confezione regalo con 6 facciate, 5 strati e 12 tasche. Quando è chiuso, la scatola sembra una scatola regalo. Una volta aperta, la confezione regalo esploderà, tutti i lati torneranno indietro per rivelare una grande carta a più strati e mostrare tutto l'amore che ci hai messo dentro.

ALBUM FOTO DI AMORE MEMORIA: Realizzata in carta di alta qualità, leggera e pratica, la scatola anti-esplosione si apre con una piccola confezione regalo a sorpresa all'interno, puoi mettere un anello, un orologio, una collana o altri "qualcosa" in esso come una sorpresa. Abbastanza per le foto di archiviazione, ci sono molti pacchetti di carte che possono contenere fino a 60 foto o cartoline dopo l'apertura.

SEMPLICE DA USARE: Solo secondo le tue idee, fai da te. Puoi scrivere la tua parola e allegare alcune foto, lasciando un ricordo meraviglioso. Lascia che la persona che ami senta il tuo cuore attraverso la tua calda punta delle dita. Un regalo perfetto per fidanzamento, matrimonio, anniversario, compleanno, San Valentino, regalo per bambini, mamma, Natale o solo per amore.

CONFEZIONE REGALO SORPRESA A MANO: Puoi creare un album di foto speciali e fai-da-te o personalizzarlo con le tue foto e i tuoi messaggi, rendendolo un regalo fatto a mano molto significativo per il tuo amante, la famiglia, gli amici o te stesso. Sorprenderà tutti!

COSA OTTIENI: Il tuo pacchetto arriverà con, La nostra garanzia di 18 mesi senza preoccupazioni e un servizio clienti amichevole. Nessun rischio: acquista il nostro prodotto con sicurezza e ti piacerà.

Box fotografico, Tenda Studio light box 13x10x10 inch/33x26x26cm Orthland studio fotografico portatile con 2 Striscia LED 5500K,Professionale Luce soffusa lightbox € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Design brevettato e luce di alta qualità】Questa box fotografico con design esclusivo di brevetto e 45° di angolo di illuminazione supporta le riprese dall'alto. 2 barre di luce LED sicure, 5500K, 72 perline LED di alta qualità PCS, 3 volte la luminosità dell'illuminazione ordinaria, fornisce abbastanza luminosità per le riprese. Dotato di un diffusore lo rendono non riflettere un sacco di macchie di luce.

【Tecnologia a doppia goffratura】Selezionato da materiale PP di alta qualità per la tecnologia di stampaggio a compressione a doppio strato, con uno spessore di 2 mm, Impermeabile, antipiega e con una migliore stabilità. La superficie è la tecnologia in rilievo, anti-scivolo e bella, un buon compagno per il vostro tiro. La tenda per le riprese fotografiche è dotata di un design pieghevole. Se non sai come installarlo, contattaci, ti daremo una guida completa.

【Sfondo Impermeabile】2 sfondi tra cui nero, bianco soddisfano le tue diverse esigenze di ripresa. Il fondale è fatto di plastica PP di alta qualità, con una superficie smerigliata e una luce morbida, dando alle tue foto una sensazione e una consistenza più premium. Rispetto ad altri fondali di stoffa, è impermeabile, lavabile, facile da pulire e più piatto.

【Ampiamente Utilizzabile】Le dimensioni della tenda per riprese fotografiche sono 33x26x26cm, perfette per le riprese di oggetti di media grandezza, come tazze, accessori, giocattoli, cibo, bicchieri, libri e altri oggetti. Ha 3 angoli di ripresa, tra cui finestra centrale anteriore, finestra anteriore e foro superiore. Ottimo per fotografi, artisti, venditori online, professionisti e progetti pubblicitari di prodotti.

【Cosa si ottiene】 1 x scatola luminosa, 2 x barra luminosa a LED, 1 x adattatore di alimentazione, 1 x piastra di luce morbida, 2 x carta di sfondo (bianco e nero). la nostra garanzia senza preoccupazioni di 360 giorni Oltre ai prodotti, vi forniremo un eccellente servizio post-vendita e la supervisione della qualità. Se avete qualche problema, otterrete soluzioni soddisfacenti entro 24 ore nei giorni lavorativi).

KIPIDA Explosion Box,Photo Scrapbook Creative DIY Album La Confezione Regalo per Anniversario,Regali di nozze,Compleanno,Matrimoni,Regalo di Sorpresa Explosion Box Piccoli Accessori,regali romantici € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Scatola fai da te: squisita forma di esplosione creativa. Una volta aperto, la scatola regalo esploderà e tutte le pagine cadono per rivelare un grande biglietto multistrato e mostrare tutto l'amore che hai inserito in loro. Una volta chiuso, la scatola sembra una confezione regalo.

Regalo per migliore amica: realizzato in cartone nero leggero, pratico e di alta qualità. La confezione regalo ha 4 pagine, è possibile aggiungere foto e decorarle secondo le proprie esigenze. E quando si tira il nodo e si solleva il coperchio, vedrai la sorpresa di fronte a te.

Doppia sorpresa: una piccola scatola regalo all'interno è possibile inserire un anello, un orologio, un profumo, una collana o un altro prodotto come una sorpresa. Il regalo fai da te è più creativo ed espressivo. Più di 20 tipi di componenti integrati. Avete creato questo album e mettete i ricordi nella scatola.

Fatto a mano: la scatola regalo fai da te è un album fatto a mano, con un cuore caldo, ha molti slot per foto, è possibile inserire la foto sulle strisce estensibili o semplicemente montarla sul telaio. Riempi la scatola con la pazienza, puoi decorare secondo le tue esigenze.

Migliore regalo: album fotografico fatto a mano e scatole regalo per fidanzata per sorprese, perfetto per amanti, familiari, amici, ecc., compleanno, anniversario, matrimonio, festa della mamma, fai da te. È possibile utilizzarlo per un album di compleanno, un album di nozze, un album per bambini e così via. Il miglior Regalo per la festa della mamma ! READ Italia: la società statunitense 777 Partners presenta Genova

Walther Design FB-112-H Scatola di Immagazzinaggio Fun per Foto nel Formato, Altro, Crema, 70 13 x 18 cm € 8.98 in stock 1 new from €8.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Copertina di alta qualità

Apertura per l'individualizzazione con propria foto

Per 70 foto nel formato 13 x 18 cm

Colori diversi

con cappio

Explosion Box, WisFox Creativo Fai Da te a Sorpresa Esplosione Regalo Scatola Amore Memoria, Scrapbooking Photo Album Gift Box per il Compleanno di San Valentino Anniversary Wedding Festival di Natale € 17.62 in stock 1 new from €17.62

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CONFEZIONE REGALO CREATIVE EXPLOSION: La scatola dell'esplosione sembra una normale scatola nera, ma quando la apri, troverai molta sorpresa, La confezione regalo con 6 facciate, 5 strati e 12 tasche. Quando è chiuso, la scatola sembra una scatola regalo. Una volta aperta, la confezione regalo esploderà, tutti i lati torneranno indietro per rivelare una grande carta a più strati e mostrare tutto l'amore che ci hai messo dentro.

ALBUM DI FOTO FAI DA TE MEMORIA AMORE: Surprise Explosion Box è realizzato in carta di alta qualità, leggera e pratica. Una volta aperto, contiene una piccola confezione regalo a sorpresa in cui puoi mettere anelli, o persino una dichiarazione d'amore. La scatola a sorpresa può pubblicare abbastanza foto, puoi fare il fai-da-te qualsiasi espressione di amore secondo le tue idee e incollare foto che registrano tutti i bei momenti della vita, puoi pubblicare 30-60 foto con 3 pollici.

SEMPLICE DA USARE: Forniamo 5 modelli di temi per te a motivi e testo fai-da-te, tra cui compleanno, San Valentino, Natale, scene di vita, temi di lettere. Puoi anche progettare idee basate sulle tue idee. È il regalo perfetto per fidanzamento, matrimonio, anniversario, compleanno, San Valentino, che offre amore a bambini, mamme e Natale. Inoltre, il nostro album di scatole regalo è stato assemblato, devi solo creare le tue idee decorative.

ABBASTANZA ALBUM SET E ACCESSORI: 11 set di album piccoli fai-da-te e altri accessori sono inclusi. 10 album divertenti di forma diversa e 12 biglietti d'auguri, puoi fai-da-te le tue foto, immagini o testo per decorare la nostra confezione regalo, fornirti nastro adesivo, rose artificiali, adesivi carini, adesivi a tema amante, modelli di temi per aiutarti a realizzare rapidamente le tue idee per decorare una bellissima confezione regalo, puoi riprodurre le tue idee creative.

STRUTTURA DELLA SCATOLA STABILE: la scatola di esplosione a sorpresa è realizzata in PVC resistente e di alta qualità, che riduce al minimo i danni durante il trasporto. Le dimensioni della confezione regalo chiusa sono 4,73 x 4,73 x 4,73 pollici (12 x 12 x 12 cm) e si espandono a 14,21 x 14,21 x 14,21 pollici (36,1 x 36,1 cm). La scatola a sorpresa per album fotografici creativi ha 5 livelli in totale, puoi progettarli liberamente.

Walther Fun FB-112-L Scatola portafoto, per fino a 70 foto formato 13x18 cm, colore: Blu € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Copertina di alta qualità

Apertura per l'individualizzazione con propria foto

Per 70 foto nel formato 13 x 18 cm

Colori diversi

con cappio

Scatola a Sorpresa, Creativo Fai Da te a Sorpresa Esplosione Regalo Scatola Fotografico Memoria Scrapbooking di album di foto per Compleanno Matrimonio Festa Anniversario San Valentino Matrimoni € 15.98

€ 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ▶ Scatola a sorpresa: la foto per scrapbooking ha 4 strati, quando viene aperta, fiorisce come un fiore, in cui è possibile inserire foto o scrivere bellissimi auguri, con scatola regalo all'interno, dare ai vostri amici una grande sorpresa.

▶ Scatola regalo creativa: questo album fotografico è composto da 4 strati, il quinto con una confezione regalo, 24 fogli, 12 fogli fotografici, 12 tasche, regalo perfetto per un ricordo del tempo, regalo di auguri, orologio d'amore, per amici, familiari, ecc.

▶ Album fotografico decorato: questa scatola per album fatto a mano consente di creare un album fotografico di ricordi d'amore, album a 4 strati, accessorio decorativo per la casa, bellissimo souvenir.

▶ Confezione regalo fai da te: la confezione include una scatola a sorpresa, 1 adesivo biadesivo, 3 adesivi, 1 fascia decorata, ecc., scatola a sorpresa fatta a mano, regalo perfetto per compleanno, San Valentino, Natale. (Video disponibile, non esitate a contattarci)

▶ L'assemblaggio dell'album fotografico fai-da-te non è nella confezione, se hai bisogno di aiuto per le fasi di assemblaggio, non esitare a contattarci, ti invieremo il relativo video di assemblaggio.

Gohytal Explosion Box Foto, Scatola di Esplosione Creativa Creativo Fai Da te Sorpresa Esplosione Regalo per Capodanno Creativo Sorpresa Scatola Regalo Album Fai-da-Te per Compleanno/Festa della Mamma € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Scatola di Esplosione Creativa: Gohytal squisita forma di esplosione creativa. L’Explosion Box sembra un normale scatola nera, ma quando la si apre, si trovano molte sorprese, esploderà in un bellissimo fiore pieno di immagini, sorpresa e amore che ci metti dentro. Molto adatto per preparare una sorpresa per la madre.

Album Fotografico Fai-da-te: La scatola regalo fai da te è un album fatto a mano, puoi scrivere qualsiasi parola di espressione d'amore secondo le tue idee e pubblicare foto che registrano tutti i bei momenti della vita, puoi pubblicare 40-80 foto da 3 ". Basta dare pieno gioco alla tua creatività e creare una confezione regalo a sorpresa unica!

Facile da Usare: La nostra scatola a sorpresa viene spedita sotto forma di prodotto finito. Puoi progettare idee basate sulle tue idee. la scatola regalo fai da te è un album fatto a mano, con un cuore caldo, ha molti slot per foto, è possibile inserire la foto sulle strisce estensibili o semplicemente montarla sul telaio. È il regalo perfetto per fidanzamento, matrimonio, anniversario, compleanno, Festa della mamma, San Valentino, Natale.

Doppia sorpresa: Il Pacchetto Contiene Scatola Esplosione + Manuale + Confezione Scatola In Pvc + Carta Organo + Adesivo Tema + Nastro + Nastro Biadesivo + Piccola Decalcomania. Una piccola scatola regalo all'interno è possibile inserire un anello, un orologio, un profumo, una collana o un altro prodotto come una sorpresa. Il regalo fai da te è più creativo ed espressivo.

Migliore Regalo: Come regalo speciale e unico, questa confezione regalo Explosion crea diverse sorprese per te e il tuo amore. La Gohytal Explosion Box è una scelta regalo ideale e ampiamente utilizzata per molte occasioni come compleanni, matrimoni, San Valentino, Natale, proposte, fidanzamenti, anniversari, ecc. È possibile utilizzarlo per un album di compleanno, un album di nozze, un album per bambini e così via. Il miglior Regalo per la festa della mamma !

Yosemy Scatola di Esplosione,Scatola a Sorpresa Album Fotografico Fatto a Mano,Creativo Fai Da te a Sorpresa Esplosione Regalo Scatola Fotografico di album di foto Regali per amanti famiglia e amici € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ❤ ❤ Questo album fatto a mano include copertina e scatola. Dall'esterno, è un cubo nero. Quando la scatola viene aperta, si apre un album fai-da-te 3D auto-progettato.

❤ ❤ Abbiamo avuto un'idea molto pratica per questa confezione regalo. Qui puoi mostrare liberamente la tua creatività e realizzare tutte le foto e tutto ciò di cui hai bisogno. Crea regali unici per ogni occasione, che si tratti di compleanno, Natale, San Valentino, Pasqua, anniversario, festa della mamma o matrimonio.

❤ ❤ La scatola dell'esplosione è realizzata in cartone di alta qualità, resistente e durevole e non facile da deformare e piegare. Può essere conservato a lungo. Inoltre, la scatola creativa contiene quattro diversi livelli che puoi progettare liberamente. L'album fotografico 3D contiene una piccola scatola regalo con cui puoi nascondere i regali e vivere altre sorprese.

❤ ❤ Quando l'album è chiuso, la dimensione della copertina superiore è 15,4 * 15,4 cm e la dimensione della scatola inferiore è 15 * 15 * 15 cm. Questa scatola di esplosione viene fornita con molti accessori. 1 confezione regalo piccola + 10 matite colorate in metallo + 8 biglietti a sorpresa + 6 adesivi + 2 angoli per foto + 2 x piccoli fiori secchi + 1 x nastro biadesivo + 1 x nastro di pizzo +1 x nastro rosso + 1 x nastro nero.

❤ ❤ Questa è un'idea regalo molto interessante. Puoi salvare i tuoi ricordi più preziosi con la tua famiglia e i tuoi amici! Se fai un regalo con il cuore e lo dai ai tuoi amici, familiari o amanti, saranno sicuramente molto felici!

Confezione regalo di carta fai-da-te | 1 scatola nera, 4 fogli di adesivi, 12 pezzi di carta pieghevoli | Scatola foto per San Valentino, scatole regalo a sorpresa € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅SCATOLA REGALO CREATIVA - Strappa un sorriso alla persona amata, sorprendila con questa confezione regalo fai-da-te explosion box. Fuori può sembrare semplice, ma all'interno, questa grande scatola rivelerà una carta a più strati decorata da te!

✅SCATOLA A SORPRESA FATTA A MANO - Un piccolo regalo per lui che lascia il segno! In ogni occasione puoi decorare la confezione regalo nel modo più sentimentale. Uno dei migliori regali per lui in carta di qualità 14,5x21,4cm da chiusa.

✅PACCHETTO INCLUSO - Viene fornita con una scatola nera esplosiva, 4 fogli di adesivi di varie forme e 12 pezzi di carta artistici pieghevoli. L'exploding box a sorpresa può contenere un regalo più speciale come un anello, una collana o orecchini!

✅PROGETTO FAI DA TE - Con istruzioni per costruire la gift box a sorpresa. Un box regalo di compleanno, una scatola regalo grande personalizzata che è un tesoro! Regalo per San Valentino, anniversario, Natale, matrimonio, fidanzamento e altro!

✅SODDISFAZIONE GARANTITA AL 100% - Garantiamo i nostri box foto e la loro qualità con fiducia. Se non sei soddisfatto dei tuoi pacchi regalo, contattaci e ti fornitemo assistenza.

Confezione regalo di carta fai-da-te | 1 scatola blu, 4 fogli di adesivi, 12 pezzi di carta pieghevoli | Scatola foto per San Valentino, scatole regalo a sorpresa € 13.95 in stock 1 new from €13.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅SCATOLA REGALO CREATIVA - Strappa un sorriso alla persona amata, sorprendila con questa confezione regalo fai-da-te explosion box. Fuori può sembrare semplice, ma all'interno, questa grande scatola rivelerà una carta a più strati decorata da te!

✅SCATOLA A SORPRESA FATTA A MANO - Un piccolo regalo per lui che lascia il segno! In ogni occasione puoi decorare la confezione regalo nel modo più sentimentale. Uno dei migliori regali per lui in carta di qualità 14,5x21,4cm da chiusa.

✅PACCHETTO INCLUSO - Viene fornita con una scatola blu esplosiva, 4 fogli di adesivi di varie forme e 12 pezzi di carta artistici pieghevoli. L'exploding box a sorpresa può contenere un regalo più speciale come un anello, una collana o orecchini!

✅PROGETTO FAI DA TE - Con istruzioni per costruire la gift box a sorpresa. Un box regalo di compleanno, una scatola regalo grande personalizzata che è un tesoro! Regalo per San Valentino, anniversario, Natale, matrimonio, fidanzamento e altro!

✅SODDISFAZIONE GARANTITA AL 100% - Garantiamo i nostri box foto e la loro qualità con fiducia. Se non sei soddisfatto dei tuoi pacchi regalo, contattaci e ti fornitemo assistenza.

YOTTO Studio fotografico tenda 40x40x40 cm Portatile Tenda Studio Luminosa per Fotografia Pieghevole 2X 32 Luce LED Scatola Mini Photo Studio Kit Con Sfondo a 6 Colori € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Luce a LED aggiornata: dotata di luci dimmerabili senza strobo 2x 32 LED che garantiscono un'illuminazione sufficiente. È così facile ottenere immagini di alta qualità grazie alle luci LED senza strobo anche se si utilizza un telefono cellulare per fotografare.

Progettato per professionisti: la luce può riempire facilmente l'intera tenda grazie al suo rivestimento altamente riflettente che rende la luce perfetta per qualsiasi oggetto in modo da poter ottenere una foto migliore che mai. Il corpo da 16 pollici / 40 cm lo rende adatto per articoli di piccole o grandi dimensioni. Con un foro rotondo in alto potresti ottenere diverse angolazioni per le tue fotografie.

Luminosità dimmerabile: incorporata con dimmer regolabile in modo continuo in modo da poter modificare la luminosità da 0% a 100%, il che ti aiuta a trovare l'aspetto migliore dei tuoi articoli. Viene fornito con un panno diffusore per rendere la luce più morbida quando si scattano foto professionali per oggetti con superficie abbagliante.

Più facile per te: l'intero set è piegato in una borsa. Tutto quello che devi fare è aprirlo e iniziare a usarlo. Non ci sono altre operazioni e puoi usarlo in 30 secondi dopo averlo ricevuto. Il collegamento in velcro facilita il montaggio e lo smontaggio.

Meglio che mai: viene fornito con 6 sfondi di colori diversi (bianco / nero / arancione / rosso / verde / blu) che si adattano a scene più diverse. Il servizio a 5 stelle 24 ore su 24 ti aiuta con il tuo problema. Qualsiasi problema di qualità faremo la sostituzione o il rimborso. Si prega di avere fiducia nell'acquisto dei nostri prodotti.

Light Box 40x40x40 cm, Box Studio Fotografico 6500K, CRI> 90, Box fotografico Pieghevole, con Striscia LED + 4 Fondali (Bianco/Nero/Blu/Verde) € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【STRUTTURA ROBUSTA】 Light Box a LED è fissata da pulsanti e staffa metallica, che è più stabile del normale velcro. La fessura utilizzata per fissare il tessuto di fondo può impedire efficacemente che il tessuto di fondo scivoli e si arricci.

【QUATTRO SFONDI】 Lightbox ha quattro colori di sfondo: blu, verde, bianco e nero per creare diversi effetti fotografici. C'è un foro rotondo nella parte superiore che consente di ottenere diversi angoli di ripresa.

【SCELTA FAVOREVOLE】 Questo kit per studio fotografico fornisce gli elementi necessari per scattare foto. Questa light box è dotata di 30 perline LED, la qualità di LED è tre volte quella di altre scatole luminose. La temperatura del colore 6500K, CRI> 90, che può fornire un'illuminazione stabile per la fotografia del prodotto.

【UTILIZZO MULTIPLO】 Studio fotografico per studio fotografico misura 40 * 40 * 40 cm. Ideale per fotografare piccoli oggetti come gioielli, giocattoli, orologi, frutta, fiori, biscotti, stoviglie, ecc. Progettato per appassionati di fotografia, marketer online, blogger e artigiani.

【FACILE DA CONFIGURARE】 Quando si utilizza, è sufficiente aprire light box, quindi utilizzare i pulsanti e la staffa per fissarla. Così puoi portare il tuo studio fotografico con te ovunque.

Jewelkeeper - Valigie in Cartoncino, Set da 3 – Scatole Regalo Portaoggetti Impilabili per Compleanno Matrimonio Pasqua Nursery Ufficio Decorazione Vetrine Giocattoli Foto - Disegno a Stelle Grigie € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ⭐ Portaoggetti Delizioso Per Ogni Spazio - Queste valigie di cartone a nido d'ape decorative in stile vintage sono la soluzione di archiviazione ideale per qualsiasi stanza della casa. Mettile impilati in un ufficio, sotto un tavolino da caffè o sulla libreria di un bambino. Aprile per esporle con fiori come centrotavola, con libri o per organizzare documenti importanti, ricevute e forniture per ufficio. Queste graziose valigie sono ideali anche per contenere ricordi come cartoline e foto.

⭐ Decorazione Chic ed Elegante o Cesto Regalo - Usa queste valigie come cesti regalo; sono ideali per conservare un regalo di nozze, un regalo per la nascita di un bambino o per usarli come espositori per feste di compleanno per bambini. Esponili in un asilo nido per conservare regali e vestiti per bambini o souvenir di viaggio. Puoi anche usarli per riporre vestiti per bambole o gioielli di una bambina o accessori per capelli, adesivi, barbie, giocattoli ecc.

⭐ Idea per bigiotteria, scrapbooking, arti e mestieri - Che tu stia voglia riporre forniture per cucito e maglieria, cercare oggetti di scena per foto o realizzare il tuo espositore da matrimonio, queste valigie impilabili faranno il lavoro! Ottimo per gli amanti dell'artigianato, puoi creare i tuoi cesti di frutta o composizioni floreali per inaugurazione della casa, feste e altro ancora.

⭐ Costruzione Robusta - Realizzate con cartone di qualità con una finitura opaca, queste eleganti scatole per valigie sono resistenti e durevoli e possono annidarsi l'una nell'altra, essere impilate o utilizzate separatamente. I nostri set di valigie ecologici sono realizzati con cartone riciclato al 100% e sono decorati con giunzioni in bianco abbinato.

⭐ Set da Tre con Design Unico - Con un colore esterno grigio pastello morbido e una finitura a punto a mano, Le nostre scatole per valigie vintage aggiungono un tocco di fascino a qualsiasi stanza! Ogni set di 3 pezzi ne contiene una di ogni dimensione: Piccola: (20,3 cm x 15,2 cm x 7,6 cm), Media: (25,4 cm x 17,8 cm x 8,1 cm), Grande: (29,2 cm x 19,1 cm x 9,5 cm). Supportato dal nostro servizio clienti di prim'ordine e dal miglior rapporto qualità-prezzo. READ Pelion: Un pescatore ha catturato un pilota morto nella sua rete e l'ha gettato

EASY EAGLE Box Fotografico, Studio Fotografica Con 96 LED Chip Dimmerabile 3 Modalità, 5 Sfondi Colorati e Panno Morbido, Portatile Scatola Fotografica, CRI 95, 40x40x40cm… € 63.99 in stock 1 new from €63.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【96 Chip LED e 3 Modalità di Illuminazione】 EASY EAGLE scatola dello studio fotografico è dotata di LED da 96 pezzi super luminosi, ha 3 modalità di aggiornamento: luce calda, luce bianca calda e luce bianca. Ogni modalità di illuminazione ha 10 livelli di luminosità che offrono la luce perfetta per produrre foto realistiche e vibranti, senza strobo. Rendi le tue riprese più professionali anche se fotografi con il telefono.

【Regolabile Dimmer】Premi il pulsante "+" e "-" per modificare la luminosità dal 10% al 100%, scegli la luminosità più giusta in base alle tue esigenze di ripresa. Alto CRI ≥95, rende la luce più flessibile e facile da scattare belle foto, attira più clienti per la tua merce. I pannelli luminosi mobili a LED possono supportare la creazione di luci in più posizioni.

【Colorato Sfondo】Dotato di 5 PVC sfondi colorati (bianco/nero/arancione/grigio/blu), che ti danno la possibilità di selezionare lo sfondo che funziona meglio con l'oggetto che vuoi fotografare, creare scene e risparmiare tempo per le immagini di post-elaborazione. Con un panno morbido aggiuntivo, può far sì che la luce emetta una luce più morbida e uniforme per l'oggetto fotografato, senza punti luminosi evidenti e riflessi sull'oggetto.

【Multi-Angolo Scatto】Studio fotografico portatile con una grande finestra di ripresa orizzontale anteriore, una finestra di ripresa orizzontale anteriore più piccola e una finestra verticale in alto, ti consentirà di scegliere l'angolazione desiderata in base alle dimensioni degli oggetti da fotografare.

【Portatile e Conveniente】 Adotta un design pieghevole, la scatola dello box fotografico con una maniglia per il trasporto è molto comoda da spostare, puoi facilmente piegarla se non la usi per molto tempo o la porti fuori a sparare. Formato espanso 40 x 40 x 40 cm, adatto per fotografare oggetti piccoli e medi. Assemblaggio della scatola luminosa facilmente senza attrezzi grazie alla chiusura in velcro. Sentiti libero di contattarci se hai problemi, servizi professionali solo per te.

GreatGadgets 1426 Fotokiste in Nostalgia di design € 41.73 in stock 1 new from €41.73

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features petto d'epoca in legno di cui 12 album di foto per 288 foto 10x15 cm, pollici 4x6

design rustico autentico ispirato alla regione francese Provenza

Realizzata a mano in vero legno, ogni cassa è unica

battiscopa in legno e corda nella parte anteriore della scatola può contenere fino a due immagini

Grande per l'archiviazione in modo permanente le stampe fotografiche: antiaderenti maniche forniscono una facile rimozione e lo scambio di immagini in qualsiasi momento

Fotografia Box, Tenda Studio Fotografico 24x24 Pollici con Luminosità Regolabile, Kit di Illuminazione Fotografica Portatile Pieghevole con 156 Luci LED 4 Fondali Colorati € 69.86 in stock 1 new from €69.86

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [SCATOLA LUMINOSA A LED DA 24" CON LUMINOSITÀ REGOLABILE] Con 156 LED, CRI di 92+, temperatura di colore di 5500K, la scatola luminosa da 24" × 24" × 24" / 60 × 60 × 60 cm fornisce una luce bianca brillante per visualizzare i tuoi prodotti . La manopola di regolazione della luminosità sull'alimentatore consente di regolare facilmente la luminosità della luce.

[ILLUMINAZIONE UNIFORME E DIFFUSA] Il panno riflettente interno e diffuso riduce le ombre e i punti caldi per uno sfondo pulito, uniformemente illuminato e senza riflessi. 4 fondali (nero, bianco, grigio, arancione) impostano diverse scene in studio, risparmiandoti il fastidio di PS.

[ANGOLI DI RIPRESA MULTIPLI] Il pannello frontale aperto ha 2 modalità di apertura per le riprese orizzontali per ridurre al minimo i riflessi esterni. C'è anche un'apertura superiore per le riprese di una vista a volo d'uccello.

[DESIGN PIEGHEVOLE E PORTATILE] Installa facilmente la scatola luminosa con chiusure a strappo. Il design pieghevole ti consente di piegarlo e portarlo con te ovunque tu vada.

[CONTENUTO DELLA CONFEZIONE] Scatola luminosa fotografica 24" × 24" × 24", panno di diffusione, quattro fondali, adattatore di alimentazione, manuale utente.

UFARID Scatola per album fotografico in legno di noce USB Flash Drive Fotografia Dispositivo di archiviazione per matrimonio Fotografia USB Memory Stick Personalizzabile (16GB, Walnut Wood) € 24.82

€ 20.32 in stock 2 new from €20.32 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【USB 3.0 ad alta velocità】 Buone prestazioni nell'archiviazione, trasferimento e condivisione di dati digitali con famiglie, amici, colleghi di lavoro, clienti e macchine. Puoi salvare musica, foto, filmati, disegni, manuali, programmi, volantini a una velocità elevata. La velocità di lettura può raggiungere i 100 M / s, la velocità di scrittura può raggiungere i 40 M / s.

【Ampia compatibilità】 Non è necessario alcun software aggiuntivo per guidare, la memory stick è compatibile con Windows 7/8/10 / Vista / 2000 / ME / NT Linux / Mac OS e versioni successive, compatibile con USB 3.0, USB 2.0 e versioni precedenti .

【Scatola foto】 La scatola appositamente progettata per quelli di noi che potrebbero voler posizionare alcune foto reali come foto di nozze, foto di compleanno e altre foto che possono ricordarci i grandi ricordi. La scatola è realizzata in legno superbo che è robusto e resistente per durare negli anni a venire. Le tue foto e i tuoi ricordi saranno conservati in un posto molto speciale.

【Personalizzabile】 Se vuoi incidere LOGO o altri contenuti su USB o BOX, ti preghiamo di contattarci prima di effettuare l'ordine. Altrimenti, ti invieremo l'articolo senza incisione.

【Contenuto della confezione】 1 * Unità flash USB 3.0, 1 * Confezione regalo, 1 * Carta velina tagliuzzata decorativa. Non ti forniamo solo la migliore qualità, ma siamo più preoccupati dell'esperienza di acquisto del cliente. Se non sei soddisfatto di questo prodotto, non esitare a contattarci. A qualsiasi insoddisfazione dell'acquisto verrà risposto con un rimborso o una sostituzione senza fare domande.

Ognuno ha le sue preferenze e non possiamo aspettarci che uno cambi quelle come per gli altri. Il mercato è pieno di una vasta gamma di opzioni Scatola Per Foto e questo rende la parte di selezione piuttosto complicata. Le preferenze per il miglior Scatola Per Foto di solito cambiano da persona a persona e dalla sua funzionalità. Dipende dalle esigenze dei consumatori che lo avranno.

Possiamo considerare l’Scatola Per Foto solo il migliore che non solo ti fornisce la tua funzionalità preferibile, ma ti sta benedicendo anche con alcune funzionalità avanzate.

