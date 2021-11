Home » Personal computer Miglior Scheda Video Per Pc: le migliori scelte per ogni budget Personal computer Miglior Scheda Video Per Pc: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Scheda Video Per Pc perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Scheda Video Per Pc. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Scheda Video Per Pc più votate disponibili sul mercato nel 2021.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Scheda Video Per Pc e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



Ba30DEllylelly Per PNY NVIDIA GeForce VCGGT610 X1GB DDR2 SDRAM PCI Express 2.0 Scheda video Scheda grafica Video-Grafikkarte € 25.99 in stock 1 new from €25.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Scheda grafica 1.Express con ventola di raffreddamento. Ogni PC merita una grafica dedicata.

2.Ha interfacce HDMI compatibili, DVI e VGA che supportano video ad alta definizione.

3. Alta qualità, basso consumo e potere calorifico.

4. Dai vita alle tue prestazioni multimediali con una scheda grafica GT 610.

Rybozen Audio Video Scheda di acquisizione HDMI con Loop Out, USB 2.0 4K HD 1080P 60FPS Scheda di acquisizione per videogiochi HDMI per streaming live per PS3 / PS4 / Xbox One / DSLR / Videocamere € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Scheda di acquisizione HDMI】 —— Questo dispositivo di acquisizione video può essere collegato ai dispositivi di interfaccia HDMI sorgente (come: PS3, PS4, switch NS, XBOX, computer, laptop, DVD, lettore HD ecc.). Supporta software come: VLC, OBS, Amcap ecc. E supporta sistemi Windows, Mac OS, Linux e Android.

【Plug and Play】 —— Facile da usare. Nessun driver richiesto, collega facilmente la tua DSLR, videocamera o action cam al tuo PC o Mac per la registrazione di giochi, condividi su YouTube, Facebook e Twitter. Senza alimentatore esterno, compatto e portatile.

【1080P ad alta definizione】 —— L'acquisizione HDMI si collega alla sorgente video e al computer e cattura video ad alta definizione fino a 1080p 60fps, fornendo una qualità di acquisizione realistica.

【Loop out HDMI senza latenza】 —— Adatto per acquisizione ad alta definizione, registrazione didattica, imaging medico, ecc. La scheda di acquisizione del gioco è adatta per giochi senza latenza, molto utile quando si esegue un gioco in streaming live, inoltre può soddisfare necessità dell'incontro.

【Registrazione video facile】 —— Questa scheda di acquisizione video può riprodurre in streaming o registrare immagini ad alta definizione di console di gioco, riunioni o altri video / audio HDMI sul computer tramite il software di acquisizione o trasmettere / trasmettere in diretta su Internet facilmente.

ASUS Phoenix GeForce GT 1030 OC Edition 2 GB GDDR5, Scheda Video Gaming e Multimediale per HTPC, PCI Express 3.0, Home Entertainment e Gaming HD € 146.37 in stock 4 new from €146.37 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ventola con doppio cuscinetto a sfera: vita media del cuscinetto raddoppiata rispetto a soluzioni tradizionali

Ventola certificate IP5X: sistema di protezione contro le particelle di polvere per una maggiore durata delle ventole

Tecnologia Auto Extreme: costruzione totalmente robotizzata per la ottima affidabilità

GPU Tweak II: prendi il controllo della tua scheda video con un click del mouse

Dissipatore monoventola compatto: ottima compatibilità in fase di installazione

Palit Microsystems NEAT7100HD46-2080H, Inc. Palit GeForce GT 710 2GB NVIDIA GeForce GT 710 2GB € 72.30 in stock 5 new from €72.30 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Neat7100hd46-2080h

Chip grafico: Nvidia GeForce GT 710

Memoria: 2 GB GDDR3 a 64 bit)

Orologio GPU: 954, orologio memoria: 1600

XTVTX 4PCS Cavo di alimentazione da 8 pin da PCI-E a 2 PCI-E da 8 pin (6 pin + 2 pin), splitter Connettore per scheda grafica PCI Express Cavo di alimentazione per PC Cavo per scheda video grafica GPU € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il doppio 6+2 pin. Facile da collegare e scollegare. Facile da usare. Questo cavo è realizzato in filo di rame, resistente e stabile.

Nucleo in filo di rame puro, uscita stabile, non sul dispositivo. La trapunta esterna è realizzata in PVC, isolante, buon ritardante di fiamma, non facile da rompere, maggiore durata.

Un'estremità è la porta femmina PCIe a 8 pin, l'altra estremità è la porta maschio PCIe 2 X 8 (6 + 2). Soluzione conveniente per aggiungere due porte PCI Express extra all'alimentatore esistente.

Soluzione conveniente per aggiungere due connettori PCI Express aggiuntivi all'alimentatore esistente

Estremità femmina a 6 pin da collegare al connettore di alimentazione dell'alimentatore e due estremità maschio a 8 pin (6+2) da collegare alla scheda grafica video

pcie splitter, 6 Pezzi, 8pin PCI Express a 2 X PCIe 8 (6 + 2) pin, Cavi di Alimentazione Adattatore PCIe da, Connettore per scheda grafica Cavo di alimentazione, per PC scheda video grafica GPU € 19.39 in stock 1 new from €19.39

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Forte compatibilità】 Compatibile con due schede grafiche con interfaccia PCIe a 8 pin di produttori tradizionali come ASUS, Gigabyte, Radeon, Saphir, ecc.; questo cavo di alimentazione PCIe da 8 pin a doppio 8 pin elimina la necessità di aggiornare il computer potenza per la compatibilità con i sistemi a doppia grafica costo di.

【Nota】 questo viene trasferito dalla scheda immagine a 8 pin, non dalla CPU a 8 pin.

【PCI EXPRESS POWER CABLE】 adapter connects a PCIe video card with an 8 pin PCIe connection to a power supply with only 6 pin PCIe power connections; Check that your PSU is rated to power the video graphics card.

【STURDY GRAPHICS CARD】 power cable has an 8 pin male PSU PCI connector and two female 8 pin PSU PCIe connector with a latch for a secure connection on each end to prevent accidental disconnections.

【Splitter pratico】 se la scheda grafica deve essere collegata più volte e l'alimentatore ha solo un connettore a 6 pin, l'adattatore del cavo di alimentazione può facilmente risolvere il problema delle interfacce di linea di alimentazione della scheda grafica insufficienti. READ Miglior Tastiera Meccanica Bianca: le migliori scelte per ogni budget

StarTech.com Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI 4K per Mac & PC - Scheda Video esterna DisplayLink HD 1080p € 114.05 in stock 10 new from €105.81

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Funziona con Mac e PC

Il collegamento host USB 3.0 fornisce la massima larghezza di banda per migliori prestazioni

Certificato Plug-and-Display DisplayLink - installazione e aggiornamenti automatici dei driver

Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni

Supporta l'audio a 5.1 canali

Bewinner Cavo di Alimentazione PCI-E SATA da 15 Pin a 8 Pin, Cavo Adattatore di Alimentazione SATA a PCI Express, Connettore di Alimentazione Femmina a Maschio(Cavo SATA Singolo da 20 cm) € 10.39

€ 9.39 in stock 2 new from €9.39

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il cavo dell'adattatore di alimentazione da SATA a PCI-E è dotato di un connettore di alimentazione a 8 pin (femmina) e di uno / due connettori di alimentazione SATA (maschio) a 15 pin.

Converti uno / due connettori di alimentazione SATA a 15 pin in un connettore di alimentazione a 8 pin, aumentando la corrente della scheda video.

Questa è un'ottima soluzione al problema che la scheda video a 8 pin con connettore Single SATA è facile da masterizzare.

Cavo da SATA a PCI-E adatto per computer che non dispongono di alimentazione della scheda video a 8 pin o che non dispongono di alimentazione elettrica sufficiente.

Sapientemente progettato e costruito con materiali di alta qualità.

Jsdoin Convertitore da VHS a Digital, Hi8 USB Scheda Acquisizione Video per Passare VHS su DVD, Convertitore Analogico Digitale Acquisizione, Compatibile Windows 10/8/7 e MacOS € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Bella scelta] -- Se hai bisogno di convertire qualsiasi nastro VHS registrato nel tuo armadio in un formato digitale per riprodurre sul PC, non puoi sbagliare con questo convertitore VHS in digitale. L'adattatore di acquisizione video USB 2.0 fornisce un collegamento tra un PC e un dispositivo video con connettore RCA o connettore S-Video, come VHS, VCR, DVD.Capture Video e audio di alta qualità tramite la popolare interfaccia USB 2.0 e non necessita di alimentazione esterna.

[Interfaccia USB 2.0, plug and play] -- Supporta tonalità di contrasto e controllo di saturazione. Cattura audio senza la scheda audio. Supporta tutti i formati video: DVD+/-R/RW, DVD+/-VR e DVD-Video. Applicazione a conferenza Internet / riunione net. Supporto NTSC, PAL formato video.

[Acquisire e modificare sorgenti video analogiche in formato MPEG 1/2 sul disco rigido; supporta tutti i formati] -- Registrare in DVD, VCD o SVCD; condividere progetti finiti su DVD, nastro, Web e dispositivi mobili.

[Altre caratteristiche] -- Più che guardare il video sul laptop o sul PC desktop, è anche possibile registrare il video full motion o scattare un'immagine istantanea o fissa da diversi dispositivi come la videocamera DV, lettore VCR/DVD, monitoraggio video con la sicurezza esistente.

[Supporta risoluzione video NTSC] -- 720 x 480 @ 30 fps, PAL: 720 x 576 a 25 fps, controllare la luminosità, il contrasto, la tonalità e la saturazione del colore. (Standard e widescreen.) Comaptibile con - Windows 10, 8 [32 e 64Bit], 7, XP, Vista.

TECHSIDE Convertitore Vhs Analogico Digitale COMPLETO (Adattatore Scart + cavi RCA) | Nuova Versione 2021|Compatibile Windows 10 + Nuovo Software | Usb 2.0 Video Grabber Capture Converti Videocassette € 32.90 in stock 2 new from €32.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ☑️ Descrizione del prodotto: TECHSIDE - USB 2.0 Video Grabber Nuova versione, trasforma le vostre vecchie videocassette da analogico a digitale.

☑️ Funzione Screenshot: Il dispositivo è dotato di un pulsante, che permette di acquisire un fotogramma in qualsiasi momento.

☑️ Collegamenti: USB 2.0 High Speed | Ingressi video: S-Video (Mini-DIN 4) / Video Composito (CVBS) | Ingressi audio: ingresso audio destro Cinch Rosso / ingresso audio sinistro Cinch Bianco (RCA) | migliorate la qualità delle immagini regolando i parametri luminosità / contrasto / tono / saturazione |Semplice utilizzo| eccellente qualità digitale dell'immagine e trasmissione priva di interferenze

☑️ Formati video supportati: MP3 - MPEG 1, 2 | PAL-Risoluzioni: 352x288@25FPS, 480x576@25FPS, 720x576@25FPS / NTSC-Risoluzioni: 352x240@29,97FPS, 480x480@29,97FPS, 720x480@29,97FPS (⚠️ATTENZIONE⚠️ NON SUPPORTA MESECAM) | include Software ArcSoft ShowBiz (La chiave d'attivazione è sul retro della custodia del cd)

☑️ Sistemi operativi compatibili: Microsoft Windows 10 (32/64 Bit), Windows 8,1 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 7 (32/64 Bit), Windows Vista (32/64 Bit)| Lunghezza del cavo: 105 cm | Dimensioni dispositivo: 8,5 x 5 x 1,8 cm | Peso: 164 g (Imballaggio incluso) / 23 g (solo dispositivo) | Colore: nero | Oggetto della spedizione: TECHSIDE - USB 2.0 Video Grabber Nuova versione + CD d'installazione + Manuale d'istruzioni + Adattatore SCART + Cavi RCA

Logitech C920 HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo ‎Chiaro, ‎Correzione Luce HD, Funziona con Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, ‎‎PC/Mac/Laptop/Tablet/Chromebook - Nero € 103.99

€ 73.99 in stock 96 new from €73.99

8 used from €68.63

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Videochiamate Full HD: La webcam Logitech C920 HD Pro trasmette video Full HD e 1080p a 30 ‎fotogrammi al secondo, sia su Skype che in streaming. Si collega al dispositivo tramite USB

Qualità Video Nitida: Collegala tramite Wi-Fi, consente anche a ‎professionisti di registrare contenuti ricchi, fluidi. Mostra le tue abilità o i tuoi interessi su ‎YouTube in modo professionale.

Obiettivo in Vetro Full-HD: E la messa a fuoco automatica garantiscono ‎chiarezza e nitidezza; l'obiettivo in vetro a 5 elementi con messa a fuoco ‎automatica di alta qualità

Immagini Più Brillanti: Grazie alla correzione automatica della luminosità HD, la telecamera webcam C920 ottimizza le ‎condizioni di illuminazione e produce immagini luminose e bilanciate

Stereofonia Completa: Dotata di due microfoni omnidirezionali, uno su ciascun lato della fotocamera ‎‎per un suono realistico ad ogni angolazione, in modo che la ‎‎tua voce risulti naturale e chiara

DIGITNOW!Grabber Video Scheda di Acquisizione Video USB, Trasferisce Convertitore Analogico Hi8 VHS in DVD Digitale per Windows 10/Mac,Capture Video con Adattatore Scart / AV € 23.99 in stock 8 new from €23.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cattura file video e audio di alta qualità direttamente dall'interfaccia USB 2.0 passando al formato MPEG 1/2 e MPEG 4 (PSP / Ipod) sul disco rigido.

Con connettore RCA o S-Video, cattura la sorgente video VCR, DV, VHS, V8, Hi8, videoregistratore, videocamera, lettore DVD o ricevitore TV satellitare.

Salvare il video all'interno del computer e quindi attraverso il nostro software per masterizzare i file video modificati nel disco (DVD / VCD / SVCD).

Game Grabber, connettiti a Xbox 360 / PS3 / console di gioco e registra qualsiasi filmato di gioco.

Supporta i requisiti di sistema XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 a 32 bit e 64 bit e Mac OS

COMPUTER PC FISSO INTEL CORE i7 QUAD CORE - RAM 16 GB - SSD 240 - HDD 1TB - SCHEDA VIDEO DEDICATA 2 GB - LICENZA ORIGINALE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO - MASTERIZZATORE DVD - PC DESKTOP € 519.00 in stock 2 new from €519.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cpu: Intel Quad Core i7 2600 - Adattatore USB WIFI

Ram: 16 GB ddr3 - MASTERIZZATORE DVD

Ssd da 240 GB + HDD 1 TB (Sistema operativo su SSD)

S. VIdeo Nvidia GT 710 2 GB CON VGA - HDMI - DVI

Windows 10 Professional Originale - Modifiche Hardware su richiesta

Scheda di espansione PCI-E a USB 3.0 a 7 porte (2 USB-C - 5 USB-A) , scheda di espansione PCI Express USB 3.2, convertitore hub interno USB3 per scheda host PC desktop € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Estensione massima, la maggior parte delle interfacce USB: aggiorna il tuo computer a 7 porte USB 3.0 - 2 porte di tipo C e 5 porte di tipo A, è possibile collegare tastiera, mouse, dischi rigidi esterni, unità CD/DVD, webcam, stampanti USB, scanner, controller di gioco, USB VR, fotocamere digitali, ecc.

Migliora la qualità ed efficienza: supporta velocità di trasferimento fino a 5 Gbps per copiare video HD, musica, foto, file di dati tra dispositivi USB e computer a velocità elevate. Nota: la velocità di trasmissione effettiva è limitata dall'impostazione del dispositivo collegato.

Ampia compatibilità: USB 3.0 retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.1; compatibile con schede madri PCI-e 3.0 PCIe 2.0 e PCIe 1.0, compatibile con PCI Express x1, x4, x8 o x16. Sistema operativo supporta Windows XP/Vista/2008 Server/7/8/10e Mac 0s (1). 0.8.2 sopra) . Nota: Windows XP, /Vista/7, Server, richiede l'installazione del driver, Windows 10 e Mac OS 10.8.2 sopra non hanno bisogno di driver.

Facile da installare: spegnere il PC, scollegare l'alimentatore, rimuovere la custodia del PC, spingere la scheda nella presa e stringere le viti, chiudere il coperchio della custodia del PC, accendere il PC e installare il driver. installazione semplice e veloce, una soluzione semplice per il collegamento e l'utilizzo di dispositivi USB 3.0 sul PC desktop standard. Contenuto della confezione: 1 scheda di espansione USB 3.0 PCI-E, 1 driver CD, 2 viti di installazione e 1 manuale utente (lingua italiana non garantita).

【Garanzia a vita】Se avete domande, vi preghiamo di contattare il nostro servizio clienti il prima possibile (support@yeeliyatech.com), vi aiuteremo a risolvere il problema in qualsiasi momento se ne avete bisogno, se non possiamo, vi forniremo il rimborso e non abbiamo bisogno di restituire la merce.

BREUNOR NEW HORIZONS - PC gaming Core i3 10100F,pc desktop i3, SSD NVMe 250 GB fino a 2.400 mb/sec, HDD 1TB, SCHEDA VIDEO GTX 1650 4Gb,RAM 16GB, WIFI INTEGRATO, PC GAMING € 769.99 in stock 1 new from €769.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Esplora nuovi orizzonti, inizia nuove avventure, immergiti con New Horizons nella tua prima esperienza nel mondo del gaming

✔️Cpu : Processore Core i3-10100F,6 MB di cache, fino a 4,30 GHz / Scheda Video : GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6, Scheda Video Gaming per Gaming HD e eSport

✔️Case : GAMING TX-192-13 M-ATX CON 3 VENTOLE COLORATE INCLUSE - Dimensioni Prodotto : ( 42 x 20 x 45 cm ) / Alimentatore : 550 Alimentatore PC, 80 Plus Bronzo, Ram : 16Gb ddr4

✔️Mainboard : H410M S2H V2 - SSD NVME 250 GB, (Potrai ottenere velocità impressionanti di lettura sequenziale, fino a 2.400 mb/sec, che miglioreranno la tua produttività, indipendentemente da ciò che stai facendo o creando) + HDD 1 TB

✔️Viene aggiunta una scheda di rete wireless da 300 Mbps

Pc gaming ryzen 5 3600,Ram 16 Gb,Ssd 256Gb + Hdd 1 Tb Scheda video NVIDIA GTX 1650 4GB,Windows 10 Pro/Computer da gaming assemblato completo Pc desktop Ryzen € 899.99 in stock 2 new from €899.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Case : Smash S10 White Dimensioni : 381mm (L) x 204mm (W) x 459mm (H) / Scheda Madre: A520M Con Usb 3.0 e Hdmi / ALIMENTATORE 80+PLUS Bronzo 600W

CPU : AMD Ryzen 5 3600 Processore (6C / 12T, 35 MB di cache, 4,2 GHz Max Boost) / Ram :16GB DDR4 3000 MHz

SCHEDA VIDEO : NVIDIA GTX 1650 4GB ( Supporta la maggior parte dei giochi in circolazione )

SSD : 256GB+ HARD DISK : 1TB 7200 RPM

GARANZIA 2 ANNI / SPEDIZIONE CON DOPPIO IMBALLAGGIO ASSICURATA / GAMING READY!!! STAI AL PASSO CON GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI A COSTI SOSTENUTI ! READ Miglior Monitor 4K Gaming: le migliori scelte per ogni budget

August VGB100 Scheda USB di Acquisizione Video Audio USB 2.0 Convertitore VHS in DVD via S-Video, Cavo di Trasferimento Per Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP € 34.95 in stock 1 new from €34.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CONVERTITORE ACQUISIZIONE DIGITALE USB – Entrata S-video o Composito con ADATTATORE SCART FORNITO – Cattura filmi e video da VHS / Hi8 / MiniDV / Videoregistratore / Videocamera su PC

REGISTRAZIONE IN DIRETTA DI GAMEPLAY – Ricorda il Gamepla da PS3 / PS4 / Xbox o Wii o SEGA e alter direttamente sul computer (adattatore necessario)

SOFTWARE PER MASTERIZZARE DVD / EDITING VIDEO – Software di filmografia per DIGITALIZZARE, SALVARE e CONDIVIDERE filmi ricordi su chiave USB oppure CD o DVD

FORMATI DI REGISTRAZIONE: MPEG2 (automatico) MASTERIZZAZIONE: AVI / WMV / ASF / MP4 / QTMOV / BMP

FORMATO VIDEO UNIVERSALE: PAL / SECAM / NTSC - Compatibile con WINDOWS 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP

DriverGenius Adattatore Scheda Video Esterna Doppio Monitor USB 3.0 a HDMI e DVI/VGA - 1920x1080P Scheda Grafica Video Esterna USB per Windows & MacOS(Intel) 10.12 € 79.99 in stock 1 new from €79.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Interfaccia USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), compatibile all'indietro con USB 2.0

Supporta risoluzioni fino a 1920 x 1080p (Full HD) e 2048 x 1152

Permette il collegamento di due display utilizzando combinazioni HDMI + DVI-D o HDMI + VGA

Supporta l'audio surround a 5.1 canali (solo HDMI)

Compatibilità con sistemi operativi - Windows 10 / 8.X / 7 & MacOS(Intel)10.15

Ba30DEllylelly Scheda video GT730 da 2 GB GV-N730-2GI D3 Schede grafiche GDDR3 a 128 bit per schede VGA nVIDIA Geforce GT 730 D3 HDMI Dvi utilizzate € 35.19 in stock 1 new from €35.19 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1.Con un HDMI, puoi collegarti a una TV per goderti le immagini HD.

2.Con un DVI, è possibile collegare un VGA al monitor o utilizzare lo schermo LCD.

3.Compatibile con la memoria video DDR3 ad alta velocità.

4.Adatto per scheda madre con slot PCI-E.

5. Basso consumo energetico.

Hauppauge 3418259 - WinTV HVR-5525 6in1 DVB Tuner Sintonizzatore TV, Nero/Antracite € 139.90

€ 111.53 in stock 15 new from €111.53

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Guarda tutti i tipi di sistemi TV disponibili in HD x PC Desktop

Guarda e registra la TV su 6 differenti sistemi TV

Include il software WinTV v8 per la totale gestione di tutte le funzionalità

La scheda TV definitiva completa al mondo e copre tutte le esigenze TV!

Trasforma il tuo PC o in una stazione TV HD professionale .

StarTech.com Adattatore USB 3.0 a doppio HDMI - Scheda video e grafica esterna per notebook - Adattatore USB Type-A a HDMI per monitor 4K 30Hz o doppio display HDMI 1080p - Windows - Nero (USB32HD2) € 111.99

€ 71.94 in stock 35 new from €71.94

1 used from €66.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PRESTAZIONI: l'adattatore USB 3.0 a doppio HDMI consente di estendere il tuo desktop aggiungendo fino a due monitor HDMI al tuo pc portatile utilizzando una singola porta USB Type-A (USB 3.0/USB 3.1 Gen 1) | 2x 1080p o 1x UHD 4K 30Hz | 2ch audio | HDCP 1.4

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ: Connetti il tuo desktop a due monitor nella tua postazione di lavoro in ufficio o da remoto o una HDTV in sala riunioni | Alimentato da bus USB non necessita di alimentatore | La porta 4K supporta display ultrawide fino a 2560x1080

CONFIGURAZIONE FACILE: cavo integrato da 25 cm per una maggiore distanza tra l'adattatore e il dispositivo host; Installazione automatica del driver; Funziona con I sistemi Windows anche se l'uscita 4K non è supportata nativamente dal laptop/scheda video

SOLO WINDOWS: Questo adattatore da USB-A a doppio monitor HDMI è compatibile solo con i sistemi operativi Windows e non supporta i dispositivi Mac | Adattatore scheda grafica USB per collegare più schermi in aree di lavoro multi-monitor o sale riunioni

STARTECH.COM ADVANTAGE: Scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; Questo adattatore dongle USB 3.0 Tipo A a doppio HDMI è coperto da garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 basato in Nord America

TreasLin Game Scheda di acquisizione Video USB 1080p 60fps per PS5,PS4,Switch Wii U DSLR Xbox su OBS,XSplit,Twitch,Youtube Supporta Windows,Mac,4K zero latenza HDMI Loopout.320. € 42.99 in stock 1 new from €42.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Scheda di acquisizione 1080p a 60fps】 La risoluzione di input/loop output è fino a 4K/60Hz, la risoluzione di acquisizione è fino a 1080/60Hz ed è compatibile con video ad alta definizione.

【Compatibilità più forte】La scheda di acquisizione da gioco può essere compatibile con tutti i dispositivi HDMI 1080P 720P come Wii U, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii, Switch ecc e può essere plug-and-play per Windows Unix, Mac OS, Windows 7/8/10. Live Streaming per Twitch, Youtube, OBS, Potplayer.

【4K ZERO Latency HDMI Loopout】Non c'è latenza zero quando si utilizza la porta di loopout HDMI e la porta di loopout HDMI è molto utile quando si effettua un gioco live streaming.

【Plug and Play, non c'è bisogno di installare driver】 adatto per i principianti, questo dispositivo di acquisizione video è elegante, compatto e standardizzato. Il dispositivo è facile da installare e trasportare, rendendolo ideale per trasmissioni in diretta, sale conferenze, registrazione video, ecc.

【 Live Stream Capture Wide Applicability 】 la scheda di acquisizione HDMI è adatta per lezioni online, riunioni TV, trasmissione diretta per le videocamere all'aperto, giochi mobili in diretta, Merry Party, trattamenti medici.

Tihokile Scheda di Acquisizione Video da HDMI a USB 2.0, 1080P Scheda Acquisizione Video HDMI per Giochi/Videocamere /DSLR/ Computer /Telefoni Cellulari/Set-top Box/PS4 € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ☛【Scheda di acquisizione video da HDMI a USB 2.0】 È in grado di acquisire contemporaneamente video HDMI e audio HDMI e trasmettere segnali audio e video a un computer o uno smartphone per l'anteprima e l'archiviazione. È adatto per l'acquisizione ad alta definizione, l'acquisizione di video in diretta, la registrazione di insegnamento, video di lezioni online e medicina Imaging

☛【Ingresso 4K30HZ & uscita 1080P 30HZ】Questa scheda di acquisizione del gioco supporta la massima risoluzione in ingresso 4K 30Hz, la massima risoluzione in uscita 1080P 30Hz; Chip di trasmissione USB 2.0 ad alta velocità integrato, il video può essere registrato direttamente sul disco rigido senza alcun ritardo e l'intrattenimento del gioco è più fluido.

☛【Ampia compatibilità】Supporta win10 / win8.1 / win8 / win7 e altri sistemi operativi, supporta la maggior parte dei software di acquisizione come VLC, OBS, Amcap.

☛【Plug and play】Non è necessario collegarsi all'alimentazione, nessun driver. Hai solo bisogno di un cavo HDMI per collegare facilmente la tua fotocamera o DSLR al PC tramite la scheda di acquisizione video, che è comoda e veloce

☛【Nota】Se riscontri problemi durante il processo di utilizzo del prodotto, spero che tu possa contattarci in tempo via e-mail e ti forniremo servizi di posta elettronica online 24 ore al giorno

EZDIY-FAB RGB Scheda Grafica RGB GPU Colorato Supporto GPU Supporto Scheda Video,Scheda Video Sag Titolare/Supporto Staffa 5V a 3 Pin € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Regolabile per diversi pesi e dimensioni della scheda video

La combinazione di piastre laterali in lega di alluminio e piastre acriliche intermedie può evitare l'invecchiamento e la vulnerabilità di un singolo materiale e può essere utilizzata come componente a lungo termine.

Adattabile ad un'ampia gamma di schede madri e custodie.

Può collegare il connettore a 3 pin ARGB 5V della scheda madre o controllato dall'hub RGB EZDIY-FAB.

Illuminazione Sync RGB tramite scheda madre: DEVE funzionare con una scheda madre indirizzabile RGB (+5V, 3-pin) o un controller RGB indirizzabile (+5V, 3-pin) (Controllare la scheda madre ARGB della scheda madre prima dell'acquisto!)

TECHSIDE Video Grabber Vhs Analogico Digitale Nuova Versione 2021 |Windows 10 + Nuovo Software | Usb 2.0 Converter Vhs Capture| Converti In Formato Digitale Mpeg Le Vecchie Videocassette € 23.50 in stock 2 new from €23.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ☑️ TECHSIDE️ - VHS to DVD Converter è in grado di convertire qualsiasi segnale analogico in digitale. Tutti i contenuti su dispositivi come Videoregistratore, Videocamera, Mini DV, Hi8, DVD, Camera di sorveglianza o ricevitore TV satellitare potranno esser salvati sul vostro PC.

☑️ Funzione Screenshot: Grazie al pulsante centrale può catturare un'istantanea del video, salvando i momenti più belli come una vera fotografia.

☑️ Software in dotazione: ArcSoft Showbiz + Manuale Italiano, Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo. Per chi non è in possesso di Lettore CD/DVD è possibile scaricare il software anche dal nostro sito. ⚠️ATTENZIONE⚠️: La chiave di attivazione è sul retro della custodia del cd

☑️ Formati video: MPEG 1, 2 e MPEG4 (Psp e Ipod) - Codifica Video: PAL, NTSC e SECAM (⚠️ATTENZIONE⚠️ NON SUPPORTA MESECAM) - Risoluzione massima supportata: 720x576 25/29,97 FPS Collegamenti: USB 2.0 High Speed | Ingressi video: S-Video (Mini-DIN 4) / Video Composito (CVBS) | Ingresso audio destro Pin Rosso / ingresso audio sinistro Pin Bianco (RCA)

☑️ Sistemi operativi compatibili: Microsoft Windows 10 (32/64 Bit), Windows 8,1 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 7 (32/64 Bit), Windows Vista (32/64 Bit) Garanzia ITALIANA e supporto 24/24h disponibile su: info@techsideworld.com

Msi GeForce GT710 2GD3H LP Scheda Grafica, 2 GB GDDR3, PCI Express 2.0, HDMI + DL-DVI-D, Nero € 100.00 in stock 1 new from €100.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DVI-D dual-link x 1

HDMI x 1 (Versione 1.4a)

D-Sub x 1

Il design a basso profilo consente di risparmiare più spazio

TKHIN Capture Card, Scheda di acquisizione Video Audio 4K HDMI, videoregistratore 1080p 60fps per Giochi/Live Streaming, Funziona con Nintendo Switch/PS4/Xbox/OBS/fotocamera/PC € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Scheda di acquisizione di giochi HDMI 4K】: la scheda di acquisizione video di gioco TKHIN è progettata con un chip intelligente di fascia alta, acquisisce il feed di video e lo registra sul tuo PC in modo intelligente, elegante e compatto da un decente guscio in lega di alluminio. Supporta l'ingresso HDMI fino a 4K@60fps, plug and play consente ai dispositivi di funzionare istantaneamente con contenuti multimediali in streaming come OBS e XSplit. Ideale per live streaming ecc.

【Uscita segnale HD 1080P 60 fps】: questa scheda di acquisizione HDMI per Nintendo Switch ha una risoluzione pass-through HDMI massima fino a 4K a 30 fps e trasmette il segnale video 1080p a 60 fps tramite la porta USB 2.0. Produce un'eccellente qualità dell'immagine pulita e chiara senza frame lag. Puoi divertirti a registrare momenti specifici nelle avventure dei videogiochi.

【Caratteristiche di ingresso e uscita audio】: viene fornito con microfono separato da 3,5 mm e jack di uscita audio, è facile collegare il dispositivo di acquisizione PC 4K con altoparlante/cuffie e microfono. In modo che tu possa trasmettere la tua voce e registrare commenti di qualità mentre giochi, o registrare bene la chat di gioco. (Tieni presente che supporta solo il microfono separato anziché il microfono collegato alle cuffie)

【Ampia compatibilità con più sistemi】: la scheda di acquisizione PC 4K è adatta per Windows 7/8/10, Mac OS X 10.9 o versioni successive, Linux e molti altri sistemi. Compatibile con PS4, Nintendo Switch, Xbox, fotocamera, webcam, DSLR, streaming in tempo reale su Twitch/Youtube/OBS/XSplit/Potplayer/VLC più facilmente con il tuo gameplay.

【Servizio di qualità e avviso】: riceverai 1 scheda di acquisizione HDMI, 1 cavo USB 3.0 e 1 manuale utente. Si prega di notare che il software OBS Studio deve essere riavviato dopo che le impostazioni audio sono state completate, altrimenti non produrrà alcun suono. E otterrai registrazioni 1080p effettive collegando il monitor della porta USB dopo aver inserito i dispositivi MIC/Audio Output

Scheda Acquisizione Video USB 3.0 Game Capture 4K 60fps Capture Card 1080P per Live Streaming Registrazione Nessuna latenza con PS4 PS5 Nintendo Switch Xbox DSLR € 45.89 in stock 1 new from €45.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features HD 1080P. Questa scheda di acquisizione video HDMI registra un rapporto di risoluzione fino a 1080P, l'uscita HDMI può essere fino a 4K, quindi supporta tutti i protocolli video HD standard con rapporto di risoluzione inferiore a 4K, è molto adatto da usare per i giochi in live streaming, puoi anche registrare video e trasmetterli in diretta sul tuo computer PC o Mac tramite DSLR, videocamera, action cam e altri dispositivi. Basta godere della grafica ad alta definizione

Giochi Dal Vivo. Questa scheda di cattura del gioco Cattura risoluzione fino a 4K 1080p per sorgente video ed è ideale per un sacco di dispositivi HDMI, come PS4, PS5, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Nintendo Switch, DVD, DSLR, fotocamera, telecamera di sicurezza e set top box ecc, è ideale per tutti gli amanti del gioco dal vivo.

Compatibile con Più Sistemi e Piattaforme. schede video adatta a Windows, Linux e Mac OS. La tecnologia a bassa latenza rende più facile per voi trasmettere lo streaming dal vivo a Youtube, Facebook, OBS, Twitch, Twitter, Potplayer e VLC senza ritardo

Supporto 3.5mm TRS Mic-in. La scheda di acquisizione ha un ingresso microfono, è possibile inserire la cuffia o il mircophone per dire qualcosa ai tuoi fan quando sei in onda, o usarlo aggiungere qualche commento di gioco quando si gioca dal vivo.

USB3.0 Ad Alta Velocità e Nessun Ritardo. La scheda di cattura video da USB a HDMI non richiede driver o software da installare, hai solo bisogno di collegare e giocare, basta collegare un computer tramite HDMI, quindi la scheda di acquisizione video può trasmettere senza problemi i segnali audio e video del gioco al tuo computer, senza ritardi, si può immediatamente godere di un tempo meraviglioso con i tuoi amici. READ Miglior Blackwidow Chroma V2: le migliori scelte per ogni budget

ASUS Cerberus GeForce GTX 1050 Ti OC Edition 4 GB GDDR5, Scheda Video Gaming per Gaming HD e eSport € 380.00 in stock 8 new from €380.00

1 used from €380.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1455 MHz Boost Clock in OC mode

Ampiamente testata con i titoli dei giochi più famosi come League of Legends, Overwatch e PlayerUnknown's Battlegrounds

Una robusta piastra di supporto in metallo

Le ventole certificate IP5X sono resistenti alla polvere

ATTENZIONE! Verifica la compatibilità di questo prodotto con il tuo sistema prima di acquistarlo!

ETSAMOR 5 Pezzi Prolunga PWM 4 Pin Fan Splitter Ventola 27cm Adattatore Ventole PC Cavo Sdoppiatore Maschio a Femmina Supporta Ventola e 3 Pin 4 Pin Nero € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cavo ventola pc maschio-femmina da 4 pin ultra stabile offre una maggiore flessibilità per il posizionamento flessibile della scheda madre e delle ventole della CPU per un raffreddamento ottimale.

Prolunga ventola 4 pin compatibile con connettore ventola PMW a 4 pin e connettore ventola a 3 pin per PC, computer desktop, ventole aggiuntive aumentano il flusso d'aria e riducono l'accumulo di calore all'interno dello chassis.

Adattatore ventole pc migliora la gestione dei cavi e l'alloggiamento di derivazione della ventola della cpu offre un aspetto più elegante che si integra perfettamente nel telaio.

Il pacchetto include 5 cavi di splitter ventole 4 pin che si estendono per 10,5 pollici di lunghezza, mentre il cavo di prolunga della ventola del PC è adatto a qualsiasi ventola a 4 pin / 3 pin.

Utilizzando 27 cm cavo splitter PWM, il ventilatore può essere posizionato nel telaio. Assicurarsi che l'intestazione della ventola sulla scheda madre è in grado di supportare le cariche elettriche aggiuntive prima di acquistare.

Disclaimer: Prima di proseguire ulteriormente, vorrei confermare qui che la guida include anche i diversi link diversi da Amazon. Abbiamo arruolato questa guida con il miglior Scheda Video Per Pc sul mercato nel 2021. Abbiamo anche riassunto i collegamenti di cose diverse qui in modo che possa aiutare i nostri lettori ad acquistare l’Scheda Video Per Pc perfetto. Ogni volta che acquisti qualcosa utilizzando i nostri link forniti, aggiungerà anche una commissione molto piccola nell’account del nostro sito web. Non devi preoccuparti troppo perché non addebiterai lo stesso.

Ognuno ha le sue preferenze e non possiamo aspettarci che uno cambi quelle come per gli altri. Il mercato è pieno di una vasta gamma di opzioni Scheda Video Per Pc e questo rende la parte di selezione piuttosto complicata. Le preferenze per il miglior Scheda Video Per Pc di solito cambiano da persona a persona e dalla sua funzionalità. Dipende dalle esigenze dei consumatori che lo avranno.

Possiamo considerare l’Scheda Video Per Pc solo il migliore che non solo ti fornisce la tua funzionalità preferibile, ma ti sta benedicendo anche con alcune funzionalità avanzate.

Guida all’acquisto Scheda Video Per Pc 2021

Una guida perfetta per l’acquirente può essere stabilita solo attraverso esperienze di vita reale. Tutti hanno il diritto di ottenere informazioni perfette, e io seguo questa regola. Dopo aver trascorso più di ore 33 e aver esaminato più dei prodotti 7, sono balzato a una conclusione.

Condividerò le mie esperienze attraverso suggerimenti per l’acquisto di Scheda Video Per Pc in questa guida. Se vuoi rendere la tua esperienza utente più fluida, puoi prendere l’aiuto di questi suggerimenti per l’acquisto senza problemi.

Qual è il prezzo in primo piano?

Ogni volta che andiamo a fare shopping, i prezzi sono la cosa più importante che dobbiamo considerare. Scheda Video Per Pc di solito offre una vasta gamma di opzioni di prezzo. Puoi facilmente ottenere quello più economico con funzionalità di base e anche quelle premium con i prezzi più alti.

Dipende da te e dalle tue esigenze quale hai intenzione di sommare nel tuo carrello acquisti. Fai ricerche approfondite e cerca di scoprire quello che si adatta bene alle tue esigenze e preferenze.

La spesa superiore può far emergere problemi diversi per te in futuro. Quindi, sii rigoroso con il tuo limite di budget. Assicurati di ottenere il prodotto più economico che include tutte le funzionalità che sei disposto ad avere nel tuo acquisto finale.

Ma se preferisci avere solo su un prodotto di qualità e il prezzo del miglior Scheda Video Per Pc non ti disturba davvero, vai a dare un’occhiata a quello che è caratterizzato dalle funzionalità più premium.

Passa attraverso le funzionalità in profondità

Insieme ai prezzi, le funzionalità sono una delle altre cose più importanti che contano molto durante l’acquisto finale. Un Scheda Video Per Pc non può essere considerato perfetto se non include tutte le cose che preferisci avere nel tuo acquisto finale.

Se sei disposto a ottenere un buon rapporto qualità-prezzo, ti suggerirei di andare con un prodotto che sta assicurando anche il tuo futuro. Ma come farlo? Non preoccuparti, è abbastanza semplice andare avanti.

Basta creare un elenco di tutte le diverse versioni o modelli di Scheda Video Per Pc. Una volta creato correttamente, ora confronta questi modelli o versioni tra loro. Dai un’occhiata ai prezzi del prodotto, ai suoi vantaggi, pro, contro e confronta con le tue esigenze di funzionalità. Cerca di ottenere quello più vicino alle tue aspettative.



Quale marchio stai scegliendo?

Il nome di un marchio rinomato porta un livello di fiducia, credibilità e affidabilità lungo di esso. Tutti preferiscono scegliere un marchio in grado di fornire migliori servizi di vendita e post-vendita. Un marchio non solo è una garanzia della qualità, ma rende l’accesso ancora più conveniente.

Pensa, il tuo Scheda Video Per Pc ha incontrato un incidente subito dopo uno o due mesi dal suo acquisto o improvvisamente ha smesso di funzionare a causa di alcuni problemi interni, quale sarebbe stata la prima cosa che farete? Lo porterà immediatamente in un vicino centro di riparazione per trovare la soluzione assoluta, giusto? Ma questo è qualcosa che farà emergere anche molte spese di riparazione o manutenzione.

Un marchio ti assicura bene la qualità dell’Scheda Video Per Pc che ti sta fornendo e si occupa anche dei servizi o delle domande senza alcun ritardo.

Le offerte creano molta differenza

Non tutti i prodotti disponibili sul mercato vengono fuori con alcune offerte o coupon di sconto, ma se ne stai ottenendo uno con alcune offerte, vai a prendere l’opzione in questo momento. È la cosa migliore che potresti fare per rendere il tuo acquisto conveniente e vantaggioso.

Il miglioramento della tecnologia ha alleggerito tutto per ora. Sono finiti i giorni in cui è necessario correre nei diversi negozi del mercato solo per controllare le diverse offerte di sconto o coupon forniti da loro.

Il livello di concorrenza è cresciuto molto più in alto in questi giorni. La maggior parte dei negozi online e offline offre diversi coupon di sconto e offerte per attirare l’attenzione dei consumatori. L’importo e il numero di offerte di solito raddoppiano durante le festività natalizie. Puoi facilmente controllare il tuo sito di e-commerce preferibile per ottenere le tue offerte preferite in modo abbastanza conveniente.

La garanzia conta molto

Controllare un prodotto o un servizio senza garanzia è proprio come mettere a rischio il tuo investimento. I prodotti provenienti da marchi rinomati forniscono diverse opzioni di garanzia agli utenti e ciò ti mantiene al sicuro dalle stravaganze da spendere per la riparazione e la manutenzione. Passa attraverso l’opzione di garanzia fornita dai diversi fornitori di servizi e prova a dare un’occhiata a quella che ti offre l’opzione migliore della lega.

Passa attraverso le recensioni profondamente

Le recensioni aiutano i consumatori a conoscere in dettaglio le diverse funzionalità, pro e contro e i prezzi di un prodotto. Questi sono i contenuti che fanno emergere ogni lato di un prodotto tra noi.

Una guida all’acquisto perfetta è solo questo, che ti sta aiutando a ottenere il miglior prodotto sul mercato senza alcun fallimento. Con il coinvolgimento della tecnologia, è diventato abbastanza più facile sapere cosa dicono altre persone di un particolare prodotto o servizio.

Devi solo passare attraverso diversi siti Web per conoscere in dettaglio queste recensioni. Amazon è uno dei siti di e-commerce più rinomati che attualmente serve miliardi di clienti in tutto il mondo. La maggior parte delle recensioni fornite contro i prodotti arruolati qui sono attraverso clienti reali e possono servire per essere abbastanza utili durante l’acquisto finale.

Il venditore è fidato o no?

Confermare il marchio dell’Scheda Video Per Pc che stai acquistando non è solo sufficiente, ma devi anche ricontrollare anche la credibilità e l’affidabilità del venditore. È il modo per stare al sicuro da frodi e truffe in corso. C’è un grande volume di venditori disponibili sul mercato che fornisce la prima copia della Scheda Video Per Pc. A volte diventa abbastanza difficile distinguere tra l’originale e la prima copia dell’Scheda Video Per Pc .

Quindi, diventa abbastanza importante per te ottenere quello anche da un noto venditore. Se sei disposto ad acquistare Scheda Video Per Pc online, preferiremmo che sceglierti solo Amazon.

Il verdetto

Allora, ragazzi! Spero che questa guida sia riuscita a ottenere la soluzione perfetta per tutte le tue domande. Abbiamo arruolato qui le diverse e migliori Scheda Video Per Pc disponibili sul mercato per il 2021. Tutti i prodotti arruolati qui sono i migliori in termini di qualità e convenienza. Non dimenticare di controllare il tuo elenco di preferenze ed esigenze e assicurati di confrontarli con quelli in primo piano nel prodotto finale.

Per concludere questa guida

Ciascuno dei prodotti che vengono arruolati sopra in questa guida è una garanzia di qualità e convenienza. La cosa migliore qui è che ognuno di questi prodotti è caratterizzato da alcuni set unici di funzionalità che lo rendono diverso in un modo unico.

Dal premio uno al molto semplice con l’opzione economica, ci siamo arruolati soprattutto. L’unica cosa che devi fare è esaminare i dettagli con molta attenzione e dover controllare i pro e i contro forniti insieme a quelli in modo da poter rendere l’affare assoluto.

Domande e suggerimenti sono entrambi benvenuti qui. Puoi chiedere le tue domande in qualsiasi momento nella sezione dei commenti senza problemi. Nel caso in cui trovi alcune opzioni migliori di quelle arruolate sopra, puoi condividere i tuoi suggerimenti con noi. Cercheremo di arruolare anche quelli nei nostri contenuti.