Chicco Twist Poltroncina per Bambini Trasformabile in Chaise Longue e Divanetto, Sedia per Bambini con 3 Configurazioni, Comoda e Leggera, Si Trasforma con 1 Gesto - Per Bambini 12+ Mesi, Rosso

€ 65.39

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features POLTRONCINA TRASFORMABILE: Chicco Twist è la poltroncina per bambini adatta a partire dai 12 mesi d'età, dotata di 3 diverse configurazioni per godersi ogni momento di relax

3 CONFIGURAZIONI: Chicco Twist si trasforma con un gesto in modo semplice e intuitivo: Poltroncina per leggere o guardare la tv; chaise longue per rilassarsi durante la giornata; divanetto per piacevoli e comodi sonnellini

COMFORT ELEVATO: Chicco Twist è comoda e accogliente, composta interamente in materiale morbido ed estremamente leggera e maneggevole, funzionale all’utilizzo dei bambini

DESIGN COLORATO: Lo stile moderno e originale e i colori vivaci lo rendono il prodotto ottimale da tenere nella cameretta del bambino, in soggiorno o nello spazio gioco; occupa poco spazio grazie alle sue dimensioni ridotte

LAVABILE: La poltroncina Chicco Twist è sfoderabile e il tessuto è lavabile in lavatrice

Chicco Pocket Snack Rialzo Sedia Per Bambini 6 Mesi, 3 Anni (15 Kg), Grigio, ‎36 X 33 X 35 Cm; 2 Kg, ‎36 x 33 x 35 cm; 2 Kg

€ 36.62

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features RIALZO SEDIA BAMBINI: Pocket Snack è il pratico rialzo sedia che permette al bambino di stare a tavola con mamma e papà durante una serata in pizzeria, un brunch domenicale o una pranzo fuori casa

AMPIO E COMODO: La seduta ampia e comoda è studiata per accogliere il bambino dai 6 ai 36 mesi (massimo 15 kg)

PRATICO E REGOLABILE: Il seggiolino può essere regolato a 3 altezze diverse per adattarsi alle varie fasi della crescita del bambino; è inoltre dotato di un pratico vassoio rimovibile e regolabile

COMPATTO E LEGGERO: Pocket Snack è il rialzo sedia più compatto di Chicco, super leggero e facilmente trasportabile, grazie alla maniglia integrata; pesa solo 2 kg

SICURO: L'alzasedia garantisce la sicurezza del bambino grazie alle cinghie di fissaggio e alla cintura a 3 punti READ Miglior Ginseng A Modo Mio: le migliori scelte per ogni budget

Androni Giocattoli 8910-0000 - Sedia Baby in Box Lito

€ 12.10

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Giocattoli e modellismo

Marca: Androni

Sedia 31x23x48 cm in box lito

Kid Sedia per bambini Storm blue

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Comoda seggiolina dal design moderno per uso interno ed esterno, colore blu

Portata massima 50 kg

Trattamento anti UV. Made in France

Rispetta le regole di produzione

SEDIOLINA BABY IN LEGNO CON SEDUTA IN PAGLIA, sedia per bambino (Blu)

Amazon.it Features Sediolina Baby con seduta in Paglia , disponibile in diverse colorazioni;

Sedia ideale per ricreare l'ambiente educativo del Metodo Montessori. Sedia a misura di bambino, ideale per costruire un ambiente adatto e sicuro dove i vostri bambini riescono ad esprimere al meglio la loro spontaneità. Grazie all'altezza ridotta potranno comodamente sedersi, alzarsi e svolgere tranquillamente le proprie attività;

Ergonomica, solida e resistente struttura in legno massello di faggio. Seduta in paglia naturale intrecciata a mano, che la rende comodissima;

Altezza della seduta ottimale di 29 cm che la rendono adatta sia ai piccoli, che ai bambini più grandi grazie alla profondità della seduta di 25 e all'altezza dello schienale di 24 cm;

Dimensioni (cm): Alt. 52, larg. 30, lung. 30, Altezza seduta 29 cm MADE ITALY

Badabulle B009408 Rialzo Sedia Per Bambini Yummy Travel, 30 X 13 X 24 Cm

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Universale: questo rialzo sedia per bambini si fissa semplicemente su una sedia con due cinghie (1 per la seduta e 1 per lo schienale); ha una cintura a 3 punti per una sicurezza ottimale

+ 10 cm: ovunque voi siate, il vostro bambino è comodamente sollevato di 10 cm con il rialzo yummy travel; lo potete utilizzare sia a casa di amici che fuori

Grande tasca a scomparti: sotto la seduta si nasconde un grande spazio portaoggetti, così portate facilmente con voi la pappa, la merenda o tutto ciò che vi serve per far mangiare il vostro tesorino

Ultra compatto: una volta chiuso, il rialzo si trasporta molto facilmente; il vostro bambino lo porta come uno zaino: lo adorerà

Facile manutenzione: togliendo il rinforzo della seduta il rialzo si può lavare in lavatrice a 30°; pratico

CLP Sedia Bambino in Plastica Lindi Imbottita I Seggiolina Gioco Colorata per Tavolino Baby Telaio in Legno di Faggio, Colore:Verde

Amazon.it Features FACILE DA SMACCHIARE - sedia da bambino con scocca in polipropilene robusto e seduta imbottita e rivestita in similpelle 100% poliuretano - elastica e facile da smacchiare. La base in legno di faggio si dota inoltre di pratici piedini antiscivolo e antigraffio

MISURE - ideata per bambini, la seggiolina da gioco riproduce il modello e design della sedia rosa in miniatura. La scheda: altezza totale: 55 cm | Larghezza totale: 38 cm | Profondità totale: 40 cm | Altezza seduta: 33 cm | Seduta (LxP): 38 x 33 cm | Altezza schienale: 25 cm | Peso: 3 kg

FACILE DA MONTARE - la sedia baby arriva a te da montare, la spedizione comprende poche parti da assemblare e kit di montaggio. In un attimo avrai pronta per la cameretta dei bambini una sedia pratica e colorata

COLORI - la sediolina da tavolo per bambini è disponibile in molti colori a scelta, per permetterti di creare per i tuoi bambini un mini angolo cucina, salottino del tè o salottino da pranzo. La gamma: Bianco, Nero, Verde, Blu, Rosa, Giallo, Rosso, Grigio e Arancione

MANUTENZIONE - scopri il design scandinavo formato bambino e arreda con stile i tuoi ambienti. Non utilizzare detergenti aggressivi per pulire le superfici, per lo sporco leggero è sufficiente un panno inumidito in acqua tiepida

CAM Il Mondo del Bambino - art.S334/T260 - Rialzo da sedia Idea - made in Italy - ideale da 6 a 36 mesi - ORSO LUNA

€ 69.90

Amazon.it Features Rialzo da sedia adatto universale e made in Italy. Fissaggio universale alla sedia con set di cinghie regolabili. 7 altezze (5-20 cm), spaziosa tavoletta removibile e lavabile

Segue la crescita del bambino: ideale sia come seggiolone da viaggio con ampia tavoletta per i più piccoli, sia come rialzo da sedia senza per i più grandi che vogliono sedere a tavola con i genitori

Base con gommini antiscivolo. Chiusura ultracompatta.

Idea regalo con scatola litografata

Sedia per bambini "Douceur", bianca

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sedia bianca del Marchio Atmosphera

Dimensioni: larghezza 28 x lunghezza 50 x altezza 28 cm. Seduta: larghezza 28 x lunghezza 25 cm. Altezza della seduta: 25,7 cm. Spessore della seduta: 1,8 cm. Schienale: 24 cm. Piedi: 24 cm. Materiale della struttura: pannello di fibre a media densità (MDF). Pannello di fibra di legno. Materiale dei piedi: legno. Peso: 2,2 kg

Modello: bianco

seggiolino auto per bambini NANIA TRIO gruppo 0/1/2 (0-25kg) - produzione francese 100% - protezioni laterali (Access gris)

Amazon.it Features Seggiolino auto convertibile universale con due cuscini gruppo 0/1/2, per bambini dalla nascita fino a 25kg (circa 6 anni).

Il seggiolino auto easyfix starter è fissato agli ancoraggi isofix del veicolo. il bambino viene fissato direttamente con la cintura di sicurezza a 3 punti.

Premiato con 3 stelle ai test ADAC.

Poggiatesta regolabile in altezza. braccioli.

Sfoderabile e lavabile a mano

SEDIOLINA baby in Legno Seduta paglia Sedia piccola per Bambino BIANCO

Amazon.it Features Ergonomica, solida e resistente struttura in legno massello di faggio. Seduta in paglia naturale intrecciata a mano Altezza della seduta ottimale di 29 cm che la rendono adatta sia ai piccoli, che ai bambini più grandi grazie alla profondità della seduta di 25 e all'altezza dello schienale di 24 cm; Dimensioni (cm): Alt. 52, larg. 30, lung. 30, Altezza seduta 29 cm MADE IN ITALY!

Bianco

B Blesiya Sedia per Bambini Poltroncina in Peluche Fodera Beanbag Arredamento Interno - Elefante

Amazon.it Features Sacchetto di fagiolo della sedia del bambino della poltrona della mobilia della copertura del sofà di Seat dei bambini di forma animale della peluche.

Realizzato in tessuto di velluto resistente, materiale sanitario e confortevole, sicuro per il bambino.

Adatto per 6 mesi a 8 anni o bambini di meno di 60 kg.

Dimensioni della seduta della sedia: 50x50 cm / 20x20 pollici

Notato - Il prezzo è solo la copertina, non con il riempitivo. È necessario acquistare un batuffolo di cotone in PP e riempirlo da dietro l'apertura.

DUE ESSE Sedia per Bambini, Gialla, Multicolore, Taglia Unica

Amazon.it Features Brand - Due Esse

Prodotto di qualità

Pratico ed utile

Relaxdays Rustico Sedia Bambini Sediolina in bambù per Bimbi e Bimbe Cameretta, Legno, Bianco, 50 x 28.5 cm

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sediolina per bambini: il design moderno e neutrale ed il look naturale del bambù la rendono adatta sia a bimbi che a bimbe. Con angoli arrotondati per maggiore sicurezza

Altezza della seduta ottimale: alta 26,5 cm, questa sediolina è adatta anche ai più grandicelli; altezza schienale: 24 cm ca.

Resistente e robusta: la superficie laccata è facile da pulire. Interamente realizzata in bambù

Versatile: ideale anche come decorazione per salotto o veranda, oppure come piccolo sgabello per i fiori

Facile e veloce da montare: istruzioni e materiale di montaggio in dotazione. Si costruisce senza fatica

Safety 1st Seggiolino da bagno girevole 360°, seduta da bagno per bambini 0-13 kg, con ventose antiscivolo e sedile ergonomico, colore azzurro

1 used from €14.16

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Seggiolino girevole da bagno che ruota di 360 gradi per lavare più comodamente il bambino

Seduta da bagno con sedile sagomato, confortevole ed antiscivolo con schienale ergonomico per supportare la schiena del bambino

Dotato di 4 ventose che garantiscono una buona stabilità del seggiolino sia nella vasca da bagno che nella doccia

La pallina rotante intrattiene il bambino quando fa il bagno

Questo seggiolino da bagno è indicato per bambini dai 6 mesi fino a 13 kg READ Miglior Carta Riso Decoupage: le migliori scelte per ogni budget

Scarpe Bimbo Scarpine Neonato in Morbida Pelle - Scarpe Bambino Primi Passi - Sneaker Blu -18-24 Mesi

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number SH087-18/24 Model SH087-18/24 Color Sneaker Blu Is Adult Product Size 18-24 mesi

roba Sgabello per bambini in stile rustico, 3 livelli di seduta, Legno bianco

€ 35.32

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misure 57 x 44 cm

Materiale da legno e mdf laccato

Diventa sia una piccola panca che tavolino

Prodotto ottimo

Ikea Latt-Tavolo per Bambini con 2 sedie, Bianco, Pino, Kiefer, Beige, Table with 2 Chairs

Amazon.it Features Montaggio richiesto: sì.

Paese di origine: Cina

Materiale: pino.

Dimensioni della confezione: 6,35 x 46,99 x 64,77 centimetri

Sic – Seggiolone per bambino con protezione in noce – Seduta in paglia

Amazon.it Features Seggiolone da bambino C prot. Sed. In paglia e noce.

Relaxdays Set Tavolino e Sedie, Tavolo con 2 Sedioline per Bambini, Moderno, Cameretta, Interno, in Legno MDF, Bianco, Pannelli 1

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Set da 3: gruppo di mobili dal design moderno con tavolino e 2 sedie basse - per bambini e bambine

A misura di bambino: sedioline basse con altezza di seduta da 27 cm ca. e tavolino alto 45,5 cm ca.

Versatile: tavolino quadrato perfetto per giocare, disegnare, fare lavoretti o per mangiare da soli

Robusto: gruppo di mobili per 2 bambini in legno MDF - capacità ogni sedia 100 kg e tavolo 50 cm ca.

Per interni: il set di tavolino e sedia è un’ottima aggiunta alla cameretta - arredi in bianco

Kesper 17712 tavolino Per Bambini Con 2 sedie, color Bianco, 3 Unità, 8000 g

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Kesper bambini tavolo con 2 sedie

Ideale per qualsiasi cameretta – per ragazzo o ragazza

In neutro bianco laccato

Il miglior spazio nella vostra camera per dipingere, fai da te e giocare

Dimensioni tavolo: L 55 X H 45 X P 45 cm, dimensioni sedia: L 27 X H 53 X P 27 cm

Baby Einstein Rialzo da Sedia Dine & Discover, Include 2 Giocattoli con Ventosa, Adatto da 6 Mesi Fino a 3 Anni

€ 54.51

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Personaggi-giocattolo di baby einstein: tinker la tigre e zen la zebra

Cresce insieme all'indipendenza del bambino, accompagnandolo da 6 mesi ai primi passi

Cintura regolabile a 3 punti di aggancio che permette al bebè di esplorare l'ambiente circostante in tutta sicurezza

Include idee di ricette internazionali per promuovere la curiosità durante i pasti e far scoprire alle famiglie i sapori di tutto il mondo

Introduce il concetto di causa-effetto e stimola la motricita'

Relaxdays Set Tavolino con 2 Sedie in Legno Star, Tavolo e Sedioline, per Bambini & Bambine,con Stella, Bianco-Grigio

1 used from €77.09

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Set: set bianco composto da 1 tavolo e 2 sedie - adorabile stellina sullo schienale delle sedie

Multiuso: ideale per giocare, per prendere il te, per disegnare, per fare merenda o per costruzioni

Per bambini: altezza della seduta ca. 28 cm, ideale anche per bimbi più grandi - da 2 fino a 10 anni

Elegante: set dal design neutrale in bianco con tocchi di colore grigio - per bambini e bambine

Semplice: istruzioni e materiale di montaggio inclusi - l'assemblaggio sarà un gioco da ragazzi

KidKraft 27027 Set Tavolo Rotondo con 2 Sedie in Legno, Mobili per Camera da Letto e Sala Giochi per Bambini, Naturale e Bianco

€ 77.81

7 used from €53.55

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Divertimento assicurato: il set tavolo rotondo con due sedie colore naturale e bianco è la postazione ottima per dedicarsi ad attività manuali che stimolano l'espressione Artistica, il gioco, i compiti e la merenda

Un accessorio immancabile: il set tavolo rotondo con due sedie è l'accessorio ottimo per la stanza dei giochi o la cameretta; alla fine del gioco i bambini non dovranno fare altro che riporre i giocattoli nel contenitore a rete sotto al pannello centrale

Facile e divertente da montare: iniziate subito a giocare senza il mal di testa dei montaggi complicati; montate il set da soli per sorprendere i vostri bambini, o trasformate assemblaggio in attività ricreativa costruendolo assieme a loro

Un regalo ottimo: regalate ai vostri bambini il tavolo da lavoro ottimo per giocare, o godersi una pausa per la merenda

Destinato a durare nel tempo: pensata per l'utilizzo da parte di bambini, la robusta struttura in legno del set è progettata per resistere a ore e ore di gioco

Seggiolino auto NANIA Befix Gruppo 2-3 (15-36kg) - produzione francese 100% - protezioni laterali - 4 stelle test tcs - disney frozen

Amazon.it Features Certificato secondo norma standard ece r44/04.

Gruppo 2/3 – per i bambini da 15 kg a 36 kg (fino a 12 anni circa) – rialzo con schienale senza imbracatura – da posizionare nel senso di marcia con cintura del veicolo da 15 a 36 kg

Protezioni laterali – Braccioli – Poggiatesta imbottito e regolabile in altezza – Guida cintura integrata – Sfoderabile e lavabile a mano – Si adatta a tutti i veicoli dotati di una cintura a 3 punti

Peso del seggiolino auto: 3,8 kg. dimensioni: l 490 x l 430 x h 685

Produzione francese 100% - protezioni laterali - 4 stelle test tcs

Fisher-Price La Poltroncina di Cagnolino, Seggiolina Educativa per Imparare Suoni, Musica e Frasi, Giocattolo per Bambini di 12 + Mesi, HBB71, Imballaggio Sostenibile

€ 49.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Poltroncina musicale interattiva con oltre 50 canzoni da cantare, melodie e frasi che insegnano le prime parole, numeri, forme, colori e altro ancora

La poltroncina attiva le canzoncine e le frasi ogni volta che il bambino si siede e si alza

I contenuti educativi cambiano quando cresce il bambino, grazie alla tecnologia Smart Stages, che offre 3 livelli di gioco con canzoni, frasi e suoni

Le coinvolgenti attività includono un libricino illustrato con pagine da girare e un telecomando con pulsanti luminosi

Per bebè e neonati da 12 mesi in su

Relaxdays Set Tavolino e Sedie Bambine, Tavolo Basso con 2 Sedioline, in MDF e Legno di Pino, Colorato, 80% Fibra 20%

€ 84.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Set da 3: mobili colorati per la cameretta dei bambini - tavolino e 2 sedie per bambini e bambini

A misura di bambino: sedioline basse con seduta alta di 25 cm e 44,5 cm di altezza del tavolino

Design: tavolo e sedie per la cameretta dei bambini - design decorativo con colori sgargianti

Smart: tavolino rettangolare perfetto per giocare, disegnare, fare lavoretti o per mangiare da soli

Robusto e resistente: gruppo di mobili per 2 bambini realizzati in MDF e legno di pino

Fisher-Price La Poltroncina di Cagnolino, Seggiolina Educativa per Imparare Suoni, Musica e Frasi, Giocattolo per Bambini di 12 + Mesi, BHB16

€ 58.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Canzoni da cantare, melodie e tante frasi

Include la tecnologia Smart Stages: i contenuti da imparare cambiano man mano che il bambino cresce

I tre livelli di gioco offrono canzoncine, frasi e suoni entusiasmanti adatti all'età e alla fase della crescita del vostro bambino

Inserite l'età del vostro bambino per utilizzare l'opzione Smart Stages e cambiare il livello automaticamente oppure utilizzate la levetta per cambiarlo manualmente

La poltroncina attiva le canzoncine e le frasi ogni volta che il bambino si siede e si alza

Ingenuity, Sdraietta E Dondolo Per Bambini, Cuddle Lamb, Con Vibrazione, Arco Di Gioco Con 2 Peluche, Grigio, 43.7 X 78.1 X 74.2 Cm

€ 69.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Un ausilio sicuro per il riposo del vostro bambino

Utilizzabile dagli 0 ai 2 anni come dondolino per neonati o sdraietta per bambini ai primi passi

Offre vibrazioni rilassanti, 12 melodie e 4 suoni della natura

3 posizioni di reclinazione assicurano il massimo comfort

Colori pastello e stile moderno, adatto a femminuccia o maschietto

Tomaino Sedia Bambini, Sedie Bambini Plastica Colorate Con Braccioli, Impilabili Set 4 Pz Colori Assortiti

€ 31.50

Amazon.it Features SOLIDE E SICURE - Con il set da 4 pezzi di sedie per bambini Tomaino acquisti delle seggiole affidabili, stabili e resistenti, ideali per la sicurezza del tuo bimbo

MADE IN ITALY - Le nostre sedie plastica bambini sono realizzate in materiale non tossico e 100% made in Italy, il tuo bimbo potrà usarle tranquillamente per giocare, in tutta sicurezza!

PRATICHE E MULTIUSO - La pulizia delle sedie bimbi è facile e veloce, realizzate in polipropilene, basterà un panno! Sono adatte sia all' esterno, in giardino, che all' interno, in cameretta,

COMODA E DURATURA - La nostra seggiola, è confortevole per il tuo bimbo, che starà seduto in sicurezza. Realizzata in materiale plastico è resistente a raggi UV e intemperie.

SEGGIOLINE MULTIFUNZIONE - Le sedie colorate sono impilabili e facili da spostare, per cui sono perfette per fare giochi e attività ad esempio all' asilo, o per una festa di compleanno. READ Miglior Macchina A Vapore: le migliori scelte per ogni budget

