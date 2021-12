Home » Personal computer Miglior Servo Motore Arduino: le migliori scelte per ogni budget Personal computer Miglior Servo Motore Arduino: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Servo Motore Arduino perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Servo Motore Arduino. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Servo Motore Arduino più votate disponibili sul mercato nel 2021.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Servo Motore Arduino e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



ARCELI Airplane 9g SG90 Mini Servo con accessori per Arduino 450 RC Helicopter Airplane Car Boat (Confezione da 4 pezzi)

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Questo servo perfetto per 450 RC Helicopter Airplane Car Boat

Velocità: la velocità standard è di 120 gradi, la velocità massima è di 180 gradi

Tensione di funzionamento: 4,8 ~ 6,0 V, coppia: 1,6 kg / cm (4,8 V)

Garanzia: garanzia a vita, offriamo un regalo gratuito a chiunque possa fare progetti

Longruner SG90 servo micro servomotore 9G RC per comandi di robot elicottero aeroplano barca LKY66-UK-5

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Velocità operativa: 0,12 secondi / 60 gradi (4,8 V senza carico)

Coppia di stallo (4,8 V): 17,5 oz / pollici (1 kg / cm)

Tensione di funzionamento: 4,2-6 V.

Intervallo di temperatura: 0 ℃ --55 ℃

Larghezza della banda morta: 10usec

XTVTX 6PCS Servo motore in metallo ingranaggi dinamometrico digitale servomotore con braccio corno compatibile con Ardu ino Smart Car Robot Barca RC Aereo Modello Elicottero AVR

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Questo servomotore che ha aggiornato da e micro servomotore. (Velocità, tensione e precisione tutti aumentano)

Innovateking-EU 10Pcs Servo Motore 990 Servomotore SG90 con 120pz Cavo Du-pont Multicolore per Computer 40pin Maschio/Femmina, Cavi di Collegamento Tagliere per Arduino RC Robot Smart Car

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

10 colori diversi, cavo in rame da 120 unità in totale, per realizzare prototipi con schede arduino, stampante 3D con motore passo-passo, ecc. Le combinazioni forniscono un ponticello per tutto ciò che serve.

Lunghezza del cavo del ponticello: può funzionare con Arduino / Rasperry Pi / etc che è assolutamente necessario.

Tensione di esercizio: 4,8 V. Velocità operativa: 0,1 secondi / 60 gradi (4,8 V).

Coppia di stallo (4,8 V): 1,6 kg / cm

Intervallo di temperatura: -0 ℃ -55 ℃

SUNFOUNDER Metal Gear Digital RC Servo Motor High Torque for Helicopter Car Boat Robot Arduino AVR Toys Drone Fix-Wing Airplane

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Metal Gear Servo with a brushed DC coreless motor inside, making quick response, strong adaptability, and low electromagnetic interference.

Stall Torque: 12 kg/cm(4.8V), 15kg/cm(6V)

Metal gear and dual-ball bearing.

Dimensions : 54.1 x 20 x 44.3 mm; Weight: 55g

Supports voltage control in bipolar driver mode.

Goolsky AUSTARHOBBY AX8601 Digital Servo 25KG Metal Gear Coppia Elevata Impermeabile per RC Traxxas HSP Car Boat Elicottero Robot Airplane

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Coppia elevata: la coppia massima è in grado di raggiungere fino a 25 kg.cm (6,0 V)

Impermeabile, realizzato con materiali di prima scelta, garantisce la longevità dei prodotti

Ingranaggi metallici ad alta precisione con anodizzazione dura per una migliore precisione e una maggiore durata

Il guscio centrale in alluminio CNC migliora la dissipazione del calore e assicura che il servomotore funzioni bene

Servo standard digitale di buone prestazioni, che può essere un uso comune per robot, bracci meccanici, auto rampicanti e giocattoli telecomandati

ALLOMN 10 PCS Servo Elicottero Micro Servo Airplane Servo Molto Ambizione Alta SG90 9g Mini Micro Servo per RC Helicopter Airplane Veicolo per Auto Modelli di Barca

€ 21.99 in stock 2 new from €21.99 Controlla il prezzo su Amazon

✔10Pz kit micro servomotore per smart robot car helicopter aereo per applicazioni che richiedono un'alta affidabilità di funzionamento

✔ Questo piccolo servomotore è costruito con ingranaggi in metallo e componenti pregiati, abbastanza forte per le sue dimensioni

✔ Velocità di funzionamento a vuoto: 0,12 sec / 60 gradi (4,8 V); 0,13 sec / 60 gradi (6,0 V)

✔ Micro motore servo per elicotteri telecomandati, micro robot, braccio robot e barche. Adatto a TUTTI i tipi di giocattoli R / C

✔ Pesa solo 9 grammi e offre una coppia di 1,5 kg / cm. Leggero. Meno rumore

ZHITING 5Pz SG90 9G Kit Micro Servomotore per Braccio Robot RC/Mano/Camminare Elicottero Aeroplano Controllo Barca Auto con Cavo, Mini Servi Progetto Arduino

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Micro motore servo SG90 9G per elicotteri telecomandati, micro robot, braccio robot e barche. Adatto a TUTTI i tipi di giocattoli R / C e produce anche elettronica fai-da-te basata su Arduino, Raspberry Pi

Tipo di interfaccia: compatibile con l'interfaccia JR e FUTABA. Velocità di marcia (a vuoto): 0,09 ± 0,01 sec / 60 ° (4,8 V) 0,08 ± 0,01 sec / 60 ° (6 V). Angolo massimo: 120 °

Coppia di stallo (4,8 V): 17,5 once / pollici (1 kg / cm). Impostazione banda morta: 7 microsecondi

Tipo di amplificatore: controller analogico. Tensione di funzionamento: 4,8 V ~ 6,0 V.

Nota: la corrente di avviamento del motore deve essere superiore a 1A.

Jajadeal 2pcs MG996R Servo Motor, Metal Gear Digitale Torque Servo Motori MG996R Servomotore per RC Auto Barca Elicottero

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

MG996R micro servo motore, che è stato aggiornato dal micro servo motore SG90 e MG90S. Il guscio è più preciso e liscio, la velocità è maggiore.

Metal gear, alta velocità, stabile e resistente agli urti. Stall torque: 12kg/cm (6.0v). Velocità operativa: 0.17sec/60degree (4.8v); 0.13sec/60degree (6.0v).

Compatibile con la maggior parte dei connettori ricevitori standard: Futaba, Hitec, Sanwa, GWS.

Adatto a tutti i tipi di giocattoli telecomandati e anche per realizzare attrezzi elettronici fai da te sulla base di Arduino, Raspberry Pi, ecc.

Micro servo motor con cambio per robot, aereo, elicottero, barca, auto, clacson, aereo telecomandato, per fai da te. Non raccomandato per elicotteri elettrici di grandi dimensioni.

diymore 6PCS SG90 9G Micro Servo Motor Helicopter Airplane Car Boat Remote Control RC Robot Arm

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

SG90 è un servo a basso costo di alta qualità per tutte le vostre esigenze meccatroniche. Viene fornito con un cavo di alimentazione e controllo a 3 pin, hardware di montaggio.

Questa velocità standard del servomotore SG90 è di 120 gradi, la velocità massima è di 180 gradi.

Adatto per RC auto, barca, elicottero, aereo, robot.

Coppia: 1,6 kg/cm (4,8 V), tensione di funzionamento: 3,0 V ~ 7,2 V, intervallo di temperatura: da -30 a +60, larghezza della banda morta: 7 usec.

Se avete domande, non esitate a contattarci!

SUNFOUNDER 20KG Servo Motor High Torque Servo, TD8120MG Metal Gear Digital Servo, Aluminium Case, Control Angle 270° for RC Robot Cars

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Large Torque - 20KG Servo Motor 20.5kg·cm (284.7oz·in) -22.8kg·cm (316.63oz·in)

High Rotation - 270 degree rotation. Well controlled from 0 to 270 degrees

High Precision - Using dual ball bearings design and advanced potentiometer to make sure the high linearity and accuracy of the servo

Good Heat Dissipation - Make of CNC aluminium alloy case in order to cool the servo motor when it is working

Dimensions - 1.58*0.79*1.60 ininch (40.0*20.5*40.5mm);Weight: 56g (1.98oz)

RUIZHI 3 Pcs SG90 Micro Servo Motor 9G Airplane Mini Servo per Robot RC Auto Elicottero Aereo Barca Telecomando (180°)

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

❃Materiale: Lo sterzo SG90 9g è realizzato con materiali di alta qualità, robusto e durevole, buone prestazioni, pratico e lunga durata.

❃Leggero: Il mini servomotore è leggero, piccolo nella struttura e veloce nella velocità. Il design del servosistema può essere utilizzato in quasi tutti i sistemi di controllo radio.

❃Velocità di Lavoro: 0,12 secondi/60 gradi (4,8 V senza carico), coppia di stallo (4,8 V): 17,5 oz/in (1 kg/cm), tensione di lavoro: 3,0 V~7,2 V, intervallo di temperatura: da -30 a +60 , Larghezza di banda morta: 7usec.

❃Dimensioni Perfette: Le dimensioni dello sterzo SG90 9g sono 23x12,2x29 mm e le dimensioni sono giuste, rendendo il motore compatto e facile da usare.

❃Ampiamente Usato: Questo tipo di micro sterzo è adatto per: ala fissa, elicottero, KT, aliante, piccolo robot, braccio robotico e altri modelli.

diymore 4PCS MG996R Metal Gear High Speed Torque servo Motore Digitale servo per RC Elicottero Aereo Auto Barca Robot Controlli

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Velocità operativa: 0.17sec/60 gradi (4.8 V senza carico); velocità di funzionamento: 0.13sec/60 gradi (6.0 V senza carico).

Stall Torque: 13 kg-cm (180.5 oz-in) at 4.8 V; coppia di stallo: 15 kg-cm (208.3 oz-in) at 6 V.

Grande per camion, barca, auto da corsa, elicottero e aereo.

Stabile e resistente agli urti, motore coreless, Metal Gear.

Doppio Cuscinetto A Sfera

ZHITING 4 PCS MG-995 Metal Gear High Speed Torque servo Motore Digitale servo,9g Mini Micro Servo, per RC Helicopter Airplane Veicolo per Auto Modelli di Barca

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Il servo per modellismo MG-995 è un attuatore universale, adatto per la maggior parte dei progetti, molto adatto per camion, barche, auto da corsa, elicotteri e aerei.

Conforme alla maggior parte delle connessioni dei ricevitori standard: Futaba, Hitec, Sanwa, GWS, ecc.

Il servo offre un range di regolazione completo di 180° tramite ingranaggi in metallo.

Velocità di lavoro: 0,17 secondi / 60 gradi (4,8 V senza carico), Velocità di lavoro:

Coppia da fermo: 13 kg-cm (180,5 oz-in) a 4,8 V, coppia da fermo: 15 kg-cm (208,3 oz-in) a 6 V.

ZHITING 35kg Servomotore Digitale Senza Nucleo ad Alta Coppia Servomotore in Metallo con Ingranaggi in Acciaio Inossidabile Impermeabile per Auto RC Robotica - 270 Gradi € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ❀ Modello: DS3235 35KG Servo digitale impermeabile con ingranaggi in acciaio inossidabile senza nucleo.

❀ Impermeabile: prestazioni impermeabili per un funzionamento senza problemi; ingranaggi in acciaio inossidabile e alluminio estremamente resistenti garantiscono lunga durata e durata.

❀ Prestazioni elevate: alta affidabilità 、 buona stabilità 、 forte adattabilità, bassa rumorosità 、 piccole vibrazioni 、 funzionamento regolare 、 lunga durata.

❀ Piccolo : Super leggero, di piccole dimensioni ma resistente Dimensioni: 40x20x38,5 mm, Peso: 60 g.

❀ Alta rotazione: rotazione di 270 gradi. Gamma di angoli controllabili da 0 a 180 gradi, eccellente linearità, controllo di precisione.

10 PZ Micro Servo, SG90 9g Mini Servo Aereo Servo Servo Servo Lotto Servo Elevato ambizione per RC Elicottero Modelli Aereo Auto Veicolo Barca € 21.99 in stock 3 new from €21.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ★ 【10 Micro Servo】: 10 mini elicotteri per aerei, corpo traslucido. Materiale: plastica.

★ 【Ampiamente Usato】: mini servo per modelli RC elicottero auto veicolo barca. Lunghezza del cavo: 24 cm.

★ 【Meno Rumore】: meno rumore. Velocità di funzionamento senza carico: 0,12 sec / 60 gradi (4,8 V); 0,13 sec / 60 gradi (6,0 V). Tensione di funzionamento: 3,5 V ~ 6 V.

★ 【Leggero】: pesa solo 9 grammi e offre una coppia di 1,5 kg/cm. Temperatura di funzionamento: -30 ~+60 gradi Celsius. Impostazione zona morta: 4 microsecondi.

★ 【Dimensioni】: Dimensioni dell'articolo: 2,3 x 2,2 x 1,1 cm (lunghezza x larghezza x altezza). Abbastanza forte per quanto riguarda le sue dimensioni. Adatto per robot di tipo fascio. READ Miglior Ram Ddr4 16Gb 3600Mhz: le migliori scelte per ogni budget

ARCELI 16 canali PWM/Servo Driver Interfaccia IIC-PCA9685 per arduino o Raspberry pi Shield Module servo Shield € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features È conforme a 5V, il che significa che è possibile controllarlo da un microcontrollore da 3,3 V e continuare a pilotare fino a 6 V in uscita (questo è utile quando si desidera controllare LED bianchi o blu con 3,4 + tensioni avanti)

6 pin di selezione indirizzo in modo da poter collegare fino a 62 di questi su un singolo bus i2c, per un totale di 992 uscite

PWM a frequenza regolabile fino a circa 1,6 KHz; Uscita push-pull o open-drain configurabileProduttore

Risoluzione a 12 bit per ciascuna uscita - per servi, che significa circa 4 secondi di risoluzione a 60 Hz di frequenza di aggiornamento

Innovateking-EU Servo Digitale 25kg con Ingranaggi in Metallo Pieno ad Alta Coppia Impermeabile con Braccio servo 25T per Angolo di Controllo Robot per Auto RC 180 € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Nuovo modello]: servo digitale impermeabile DS2225 da 25kg. Può essere ampiamente utilizzato per robot, bracci meccanici, auto da arrampicata, barca telecomandata, aereo telecomandato ecc

[Coppia elevata]: la coppia massima può arrivare a 25kg.cm (7,4V)

[Alte prestazioni]: dotato di potenziometri ad alta precisione e chip digitale ad alta risoluzione, garantisce prestazioni stabili, risposta rapida, forte capacità anti-interferenza, bassa rumorosità, rapida dissipazione del calore

[Alta qualità]: le viti di tenuta in gomma impermeabile, realizzate in materiale di prima scelta, garantiscono la longevità dei prodotti. Ingranaggi in metallo ad alta precisione con anodizzazione dura per una migliore precisione e una maggiore durata. Il guscio centrale in alluminio CNC migliora la dissipazione del calore e garantisce che il servomotore possa funzionare bene

[Alta rotazione]: rotazione di 180 gradi. Gamma di angoli controllabili da 0 a 180 gradi, eccellente linearità, controllo di precisione. Può essere ruotato di 360 gradi quando è spento, perfetto per le attività congiunte del robot

XTVTX 6 Pz Micro Servo 9G Servo Motore Metallo Motoriduttore Micro Servo 9G Intelligente Robot Auto Elicottero Aereo Barca € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ampie applicazioni: piccolo e leggero con elevata potenza di uscita, questo piccolo servo è perfetto per aeroplano RC, elicottero, quadcopter o robot.

Arduino Motor Shield REV3 [A000079] € 24.95 in stock 4 new from €24.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Controlla la velocità e la direzione di due motori DC, o solo la velocità per quattro motori DC; controlla un motore passo-passo con lo standard NEMA 17

Connetti altri sensori o attuatori attraverso i connettori Molex dello shield

Connetti molto altro ancora alla tua scheda! Funziona anche fino a quattro relè esterni o solenoidi

Compatibile con Arduino Uno, Uno SMD, Mega e Leonardo

Permette un'alimentazione esterna per separare la carica del motore da quella del microcontrollore.

Longruner Digital High Power Servo Motor Torque Robot 17kg LDX 218 High Performance Full Metal 180 Gradi Rotating Digital Brush Meno Motore con U Mouting Case LQY10 € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Servomotore a doppio cuscinetto e ingranaggio completamente in metallo, servo motore brushless digitale ad alta coppia da 17 kg.

Pratica modalità di cablaggio, adotta la modalità di connessione filo e disegno, evita dissaldatura.

Ampiamente usato, adatto per i controlli di Robots Helicopter Airplane Car Truck Boat.

Coppia di stallo: coppia di stallo: 15 kg / cm (6,6 v), 17 kg / cm (7,4 v)

Velocità operativa e dimensione: 0,16 sec / 60 ° (7,4 v); 40 × 20 × 40,5 millimetri

owootecc 5pcs SG90 Micro Servomotore 9G RC Elicottero Aeroplano Barca Controlli Robot Mini Servo € 17.37 in stock 1 new from €17.37

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Adatto per la maggior parte degli elicotteri RC (RC) e aerei, robot giocattolo RC, barche giocattolo RC ecc.

Leggero, di alta qualità e fulmineo. Il servo è progettato per funzionare con quasi tutti i sistemi di controllo radio.

un grande servomotore arduino ad alta coppia, che può girare in una posizione specifica

Velocità operativa: 0.1sec / 60degree (4.8v); Angolo rotante

Stall Torque (4.8V): 17.5 oz / in (1 kg / cm). Larghezza banda guida: 7usec Tensione d'esercizio: 4.8V ~ 6.0V

Adafruit MotorShield v2.3 (assembly kit) - Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino € 30.49 in stock 2 new from €30.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number ADA1438

Queta 5 pezzi MG90S Metal Gear Micro Servo motore 14 g per telone RC Helicopter Boat Auto Aereo ecc. € 16.00 in stock 1 new from €16.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features MG90S Micro servomotore, struttura in metallo, stabile, resistente agli urti e ad alta velocità

Momento torcente di lavoro: 2 kg/cm, velocità di funzionamento: 0,11 sec/60 gradi (4,8 V), intervallo di temperatura: 0 °C a +55 °C

Torque (4,8 V): 17,5 oz /in (1 kg/cm), lunghezza cavo di collegamento 300 mm.

Adatto per modellini e aeroplani elettrici di piccole e medie dimensioni, ad esempio: modelli RC, barche, auto, elicotteri, aerei, ecc.

Compatibile con la maggior parte dei ricevitori standard: Futaba, Hitec, Sanwa, GWS, ecc.

Innovateking-EU 6Pcs MG90S Metal Geared Micro Servo Motor 9G per Smart Robot Car Helicopter Aereo € 35.99 in stock 1 new from €35.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features MG90S micro servo motor, aggiornato SG90 serve motore.

Metal Gear con meno rumore.

Coppia di serraggio: 2,0 kg / cm (4,8 V)

Velocità operativa: 0,11 secondi / 60 gradi (4,8 V)

Materiale strutturale: denti metallici in alluminio, motore senza nucleo, doppia sfera di supporto.

RUIZHI 1 PCS 60KG RC Digital Servo DS5160 Metal Gear Coppia Elevata Impermeabileper High Torque Servo per 1/5 Redcat HPI Baja 5B SS RC Auto compatibile SAVOX-0236 LOSI XL 5T (180 °) € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ❀ Impermeabile: il volante impermeabile ad alta pressione DS5160 è impermeabile, quindi può essere utilizzato con sicurezza anche nei giorni di pioggia.

❀ Tecnologia Avanzata: lo sterzo impermeabile ad alta pressione DS5160 ha linearità e precisione avanzate, con potenziometro di precisione, stabilità e bassa rumorosità.

❀ Angolo di Controllo: Manipolatore automatico digitale in metallo DS5160 (angolo di controllo 180 °) Angolo meccanico: 360 gradi, dotato di robusti ingranaggi in rame e alluminio, guscio centrale in alluminio CNC.

❀ Ampiamente Utilizzato: Facile da installare, ampiamente utilizzato in veicoli cingolati telecomandati, automobili, camion, aeroplani, elicotteri, bracci robotici, ecc.

❀ Il pacchetto Include: 1 X DS5160 Servo robotico digitale in metallo, 1 braccio servo X 18T, un set di viti (vedi l'immagine).

kuman Starter Kit completo con TUTORIAL per Arduino (66 articoli) inclusa scheda controller R3, kit modulo sensore, LCD, servo, motore passo-passo k27 € 54.99 in stock 1 new from €54.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Lo starter kit più completo, più grande e con le prestazioni più elevate con 66 tipi di prodotti di programmazione, più di 200 componenti. Sono inclusi anche la scheda di sviluppo Kuman R3 e il cavo USB, 100% compatibile con ArduinoIDE R3, MEGA, NANO.

Questo è il nuovissimo Starter Kit di apprendimento definitivo per ArduinoIDE, sviluppato appositamente per quei principianti che sono interessati a iniziare.

Ha tutti i componenti elettronici di cui hai bisogno in un pacchetto Nice con un elenco chiaro, come il display lcd dell'alimentatore 9V 1A Schermo del modulo del sensore ad ultrasuoni Motore SG90 Cavo del modulo del sensore ad ultrasuoni, LED, IC, pulsanti, diodi, ecc. Tutti i moduli sono saldati in modo che siano facile da collegare.

Modulo LCD1602 con intestazione pin (non è necessario saldare da soli) .Il modulo di alimentazione kuman è 6,5 V - 9 V (CC). Si prega di NON sovraccaricarlo altrimenti , potrebbe bruciare la scheda e i chip.

Un tutorial in PDF (più di 30 lezioni) per mostrarti come usarli. Possiamo fornire istruzioni dettagliate in inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo.

Hailege TB6612 TB6612FNG Mosfet Arduino Motor Shield IIC I2C Stepper Motor PCA9685 PWM Servo Driver Shield V2 Robot PWM Replace L293D € 9.22 in stock 1 new from €9.22

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il chipset TB6612 fornisce 1,2 A per bridge (3 A picco)

Chip: TB6612FNG motore driver chip

Design completamente impilabile: 5 perni di selezione indirizzi significa fino a 32 scudi impilabili.

Caratteristica: l'interfaccia Arduino è completamente compatibile

Motori disabilitati automaticamente all'accensione

IDEAW Servomotore SG90 Servo 5pack 9G Micro 180 gradi per controlli robot di aeroplano con elicottero RC € 22.99 in stock 1 new from €22.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SG90 è un servo di alta qualità a basso costo per tutte le vostre esigenze meccatroniche. Viene fornito con un cavo di alimentazione e controllo a 3 pin, hardware di montaggio.

Questa velocità standard del servomotore SG90 è di 120 gradi, la velocità massima è di 180 gradi.

perfetto per RC Auto, Barca, Elicottero, Aereo, Robot

Coppia: 1,6 kg / cm (4,8 V), Tensione operativa: 3,0 V ~ 7,2 V, Intervallo di temperatura: da -30 a + 60, Larghezza banda morta: 7usec

Garanzia limitata di 1 anno e servizio clienti amichevole. Se c'è qualche problema per favore contattaci sentiti libero. Grazie. READ Miglior Rtx 2070 Ti: le migliori scelte per ogni budget

ELEGOO Advanced Starter Kit per progetti per Principianti con Kit di apprendimento Italiano Compatibile con i progetti IDE di Arduino € 45.99 in stock 1 new from €45.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Starter Kit con PDF tutorial in Italiano Gratis (più di 22 lezioni)

Il modo più economico di iniziare a Programmare per tutti I principianti che sono interessati.

LCD1602 modulo con connettori (Non c’è bisogno di saldarli).

I kit di avviamento inclusi: 5V Relay, modulo di alimentazione, servomotore, batteria 9V con DC, scheda di espansione prototipo ecc ...

