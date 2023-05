Home » Salute e Bellezza Miglior Sgrassatore Unghie Semipermanente: le migliori scelte per ogni budget Salute e Bellezza Miglior Sgrassatore Unghie Semipermanente: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Cleaner Unghie Sgrassatore da 125 mL per Rimuovere lo strato appiccicoso dovuto alla polimerizzazione in Lampada. Sgrassatore Unghie Gel per Smalto Semipermanente, Gel Unghie. Made in Italy € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Clenaer Unghie Sgrassatore da 125 mL

Prodotto Made in Italy

Fragranza Delicata

Sgrassatore unghie gel, Clenaer unghie sgrassatore per preparazione unghie, Nail prep unghie, Sgrassatore unghie semipermanente, ricostruzione unghie gel da 125 mL. € 12.90

€ 7.50 in stock 1 new from €7.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PERCHÈ SI UTILIZZA: Il prodotto si presenta in Flacone di Plastica Pet resistente ai raggi solari da 125 mL. Il liquido sgrassatore unghie gel di colore rosa chiaro è un prodotto fondamentale durante la procedura preparazione dell'unghia nello specifico nella detergenza unghie, ricostruzione unghie o Acrygel e dell'applicazione dello smalto gel semipermanente;

PREPARATORE INDISPENSABILE: Principalmente serve per rimuovere la dispersione cioè quello strato appiccicoso che viene rilasciato dai prodotti durante la fase di polimerizzazione in Lampada LED/UV. Il Cleaner viene spesso utilizzato anche per rimuovere i residui della limatura, questo molto importante perché si elimina la polvere in eccesso dopo aver dato forma all'unghia ricostruita con la lima oppure quando si applica lo Smalto Semipermanente;

COME SI UTILIZZA: Il Cleaner Sgrassante Unghie è molto semplice utilizzarlo, infatti la sua applicazione può essere effettuato bagnando un pad in cotone oppure le classiche salviettine in cellulosa, occorre versare il prodotto e massaggiare l'unghia con movimenti di tipo circolare con la giusta pressione in modo da rimuovere lo strato di dispersione, noterai che dopo l'unghia risulterà più brillante e pulita rispetto a quando c'era lo stato di dispersione;

VARIE FUNZIONI: Viene utilizzato da Appassionate di Nails, Estetiste, Onicotecniche e SPA per molteplici funzione che sono: igienizzante per unghie, per eliminare lo strato di dispersione nel caso di Ricostruzione in Gel/ Acrygel che per Smalto Semipermanente.

AZIENDA DI FIDUCIA: Benail è da sempre un marchio di estrema fiducia alla continua ricerca di soluzioni per garantire risultati eccellenti ad Appasionate per la cura delle Unghie, Onicotecniche, Estetiste e SPA. Inoltre siamo dotati di un Servizio Clienti composto da Esperte attivo tutti i giorni pronte a consigliare e supportare le nostre clienti in caso di necessità, inoltre offriamo la possibilità di rendere il nostro prodotto per qualsiasi problematica in maniera totalmente GRATUITA.

Deborah Milano Professional - Sgrassante per Smalto Semipermanente con Olio di Argan, Effetto Rinforzante e Protettivo, Elimina lo Smalto in Eccesso sull'Unghia, 120 ml € 9.00

€ 6.90 in stock 2 new from €6.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Prodotto: sgrassante per unghie con olio di argan, elimina lo strato di dispersione dello smalto donando una manicure professionale

Formula: formulazione dalla profumazione di vaniglia, arricchita con olio d'argan per donare forza e protezione alle unghie, prevenendo sbeccature e rotture

Effetto: unghie più forti e protette, manicure dal risultato professionale a casa

Applicazione: applicare con un batuffolo di cotone imbevuto come ultimo passaggio della manicure per rimuovere lo smalto in eccesso

Contenuto: 1x Sgrassante per Smalto Gel Semipermanente con Olio di Argan. Quantità: 120 ml

Soluzione Sgrassante Un Gel Per Gel Uv - 250 Ml € 9.95 in stock 3 new from €7.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Uv gel cleanser

Sgrassatore unghie gel, Remover semipermanente unghie, sgrassatore unghie semipermanente, Multiuso per Igienizzare le Unghie e Rimuovere i residui dalla piacevole fragranza in flaconi pet. da 1000 ml. € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features IL KIT CONTIENE: I prodotti inseriti nel kit sono Cleaner Unghie Sgrassatore, Remover Semipermanente Unghie e si presenta in Flacone di Plastica Pet resistente ai raggi solari da 1000 mL. Inoltre il kit contiene le salviettine in cellulosa da 500 pcs. comode per eliminare lo stato di dispersione e per applicare il Remover

CLEANER: Preparatore indispensabile per rimuovere la dispersione cioè quello strato appiccicoso che viene rilasciato dai prodotti durante la fase di polimerizzazione in Lampada LED/UV. Il Cleaner viene spesso utilizzato anche per rimuovere i residui della limatura, questo passaggio è molto importante perché si elimina la polvere in eccesso dopo aver dato forma all'unghia ricostruita con la lima oppure quando si applica lo Smalto Semipermanente.

REMOVER: Prodotto specifico per la rimozione di semipermanenti, eliminando ogni residuo di prodotto senza danneggiare la superficie dell'unghia. Si consiglia il seguente procedimento: Opacizzare il Sigillante con il Buffer, poggiare un Pads imbevuto di Nail Remover sull'unghia, sigillare il tutto con carta stagnola, lasciare aderire il prodotto per 10/15 min, rimuovere la carta stagnola, strofinare l'unghia con un Bastoncino d'arancio

SALVIETTINE: Comodo e adattabili per diversi usi nei trattamenti manicure, rimuovi semipermanente unghie e per utilizzare sgrassatore unghie gel. Sono salviette di alta qualità in cellulosa da 500 pcs.

AZIENDA DI FIDUCIA: Benail è da sempre un marchio di estrema fiducia alla continua ricerca di soluzioni per garantire risultati eccellenti ad Appasionate per la cura delle Unghie, Onicotecniche, Estetiste, Centri Bellezza e SPA. Abbiamo un Servizio Clienti composto da Esperte attivo 24/7 pronte a consigliare e supportare le nostre clienti in caso di necessità, inoltre offriamo la possibilità di rendere il nostro prodotto per qualsiasi problematica in maniera totalmente gratuita READ Miglior Centimetro Per Misurazione Corpo: le migliori scelte per ogni budget

Cleaner Unghie Sgrassatore da 1000 mL per Rimuovere lo strato appiccicoso dovuto alla polimerizzazione in Lampada. Sgrassatore Unghie Gel per Smalto Semipermanente, Gel Unghie. Made in Italy € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Clenaer Unghie Sgrassatore da 1000 mL

Prodotto Made in Italy

Mesauda UV GEL Cleanser - soluzione sgrassante per gel UV 125 ml € 8.70 in stock 9 new from €3.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pulitore e sgrassatore unghie

Solvente, detergente, solvente

125ml

Mesauda UV GEL Cleanser - soluzione sgrassante per gel UV 125 ml

125 ml (Confezione da 1)

Sgrassatore unghie gel, Clenaer unghie sgrassatore per preparazione unghie, Nail prep unghie, Sgrassatore unghie semipermanente, ricostruzione unghie gel da 1000 ml. € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PERCHÈ SI UTILIZZA: Il prodotto si presenta in Flacone di Plastica Pet resistente ai raggi solari da 1000 ml. Il liquido sgrassatore unghie gel di colore rosa chiaro è un prodotto fondamentale durante la procedura preparazione dell'unghia nello specifico nella detergenza unghie, ricostruzione unghie o Acrygel e dell'applicazione dello smalto gel semipermanente;

PREPARATORE INDISPENSABILE: Principalmente serve per rimuovere la dispersione cioè quello strato appiccicoso che viene rilasciato dai prodotti durante la fase di polimerizzazione in Lampada LED/UV. Il Cleaner viene spesso utilizzato anche per rimuovere i residui della limatura, questo molto importante perché si elimina la polvere in eccesso dopo aver dato forma all'unghia ricostruita con la lima oppure quando si applica lo Smalto Semipermanente;

COME SI UTILIZZA: Il Cleaner Sgrassante Unghie è molto semplice utilizzarlo, infatti la sua applicazione può essere effettuato bagnando un pad in cotone oppure le classiche salviettine in cellulosa, occorre versare il prodotto e massaggiare l'unghia con movimenti di tipo circolare con la giusta pressione in modo da rimuovere lo strato di dispersione, noterai che dopo l'unghia risulterà più brillante e pulita rispetto a quando c'era lo stato di dispersione;

VARIE FUNZIONI: Viene utilizzato da Appassionate di Nails, Estetiste, Onicotecniche e SPA per molteplici funzione che sono: igienizzante per unghie, per eliminare lo strato di dispersione nel caso di Ricostruzione in Gel/ Acrygel che per Smalto Semipermanente.

AZIENDA DI FIDUCIA: Benail è da sempre un marchio di estrema fiducia alla continua ricerca di soluzioni per garantire risultati eccellenti ad Appasionate per la cura delle Unghie, Onicotecniche, Estetiste, Centri Bellezza e SPA. Abbiamo un Servizio Clienti composto da Esperte attivo 24/7 pronte a consigliare e supportare le nostre clienti in caso di necessità, inoltre offriamo la possibilità di rendere il nostro prodotto per qualsiasi problematica in maniera totalmente GRATUITA.

Cleaner Unghie Sgrassatore Gel Semipermanente Professionale 100 ml - Cleanser Sgrassante per Unghie di Alta Qualità, Rimuove lo strato di dispersione (appiccicoso) dalle Unghie Gel, Semipermanente € 9.99

€ 7.99 in stock 2 new from €6.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PROFESSIONALE: Nail Cleaner per Unghie, Sgrassatore Professionale necessario per eliminare lo strato di dispersione (appiccicoso) dalle unghie Ricostruite con Gel, Smalto semipermanente, Gel Color, Acrygel, Colori Acrilici.

DETERGE e SGRASSA: Il Cleaner Unghie Semipermanente Deterge e pulisce l'unghia anche dai residui di limatura e preparazione dell'unghia e Rimuovendo lo strato di dispersione dona lucentezza alle unghie

UTILIZZO SEMPLICE: Liquido facilmente utilizzabile basta Bagnare con una goccia di prodotto un Pads di Cotone pressato e detergere l'unghia per Completare la procedura.

UTILIZZATO dalle NAIL MASTERS Prodotto professionale di Alta qualità Made in Italy utilizzato nei saloni Pics Nails

PRATICO: Boccetta Sigillata da 100 ml di Prodotto con dimensioni non eccessive.

Nail Store - Solvente Cleaner Sgrassatore Unghie profumazione arancio, per sgrassare smalto semipermanente, gel unghie, acrygel, pulizia pennelli unghie125 ml - Made in Italy € 8.90 in stock 2 new from €5.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ [ Che cosa è ]: É un prodotto utilizzato per rimuovere lo strato di dispersione ( appiccicoso ) derivante dalla polimerizzazione dello Smalto Gel, Gel da Ricostruzione, Acrygel.

✅ [ Made in Italy ] E’ una soluzione professionale prodotta in Italia. Ideale per la pulizia delle unghie, ideale anche nella fase preparatoria dell’Unghia Naturale perché elimina i residui di polvere della limatura. Gradevole profumazione all’Arancia Il Cleaner Sgrassatore Unghie è dotato di capsula FLIPTOP che consente di dosare il prodotto senza sprechi.

✅ [ Come si usa ] Bagnare una salviettina di cellulosa (pad) con la soluzione Cleaner e strofinare sull’unghia per rimuovere lo strato di dispersione rilasciato dal Gel, Smalto Semipermanente, Acrygel dopo la polimerizzazione.

✅ NAIL STORE Brand Leader dei prodotti nails: azienda italiana specializzata nella vendita di prodotti cosmetici e di accessori per la ricostruzione delle unghie. Il nostro obiettivo è quello di immettere sul mercato prodotti di incontestabile qualità, conformi alle norme europee per il settore estetico, ad un costo competitivo. Nail Store è un brand che offre un servizio completo fatto di qualità, assistenza e professionalità.

✅ [ Qualità Professionale ]: l’esclusività e la qualità dei nostri prodotti sono sinonimi di affidabilità. La nostra attenzione è rivolta alle professioniste del settore che desiderano offrire un servizio eccellente alla propria clientela ad un giusto prezzo che consenta di fidelizzare e soddisfare le richieste della clientela.

COSCELIA - Detergente per unghie, sgrassatore professionale per unghie con 100 salviette per unghie che non si sfilacciano € 4.49 in stock 1 new from €4.49 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il detergente per unghie pulisce l'unghia anche dai residui di limatura e di preparazione dell'unghia e la rimozione dello strato rilasciato dona lucentezza alle unghie.

Liquido facile da usare: basta bagnare un batuffolo di cotone pressato con una goccia di prodotto per completare la procedura.

Prodotto professionale utilizzato da saloni di bellezza e onicotecnici per risultati di alta qualità

Prima di applicare lo smalto o gli adesivi per unghie, utilizzare una salvietta umida per pulire la superficie dell'unghia da polvere o macchie d'olio: la resa dell’unghia sarà migliore.

Riceverai 100 salviettine per unghie e una bottiglia di detergente per unghie.

Nail Wipe™ Soluzione Multiuso Spray, Cleanser Sgrassante Unghie, Soluzione Acrygel e Igienizzante unghie. Cleaner Unghie Sgrassatore, elimina dispersione sgrassante unghie semipermanente da 250 mL € 8.90 in stock 1 new from €8.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PERCHÈ SI UTILIZZA: Nail Wipe è un prodotto innovativo, una soluzione pratica dal Gradevole Profumo in grado di svolgere la funzione di Cleaner, Igienizzante Unghie e Soluzione Acrygel. Il prodotto si presenta in Flacone di Plastica Pet da 250 mL formato Spray. Il liquido sgrassatore unghie gel di colore azzurro chiaro è un prodotto fondamentale durante la procedura preparazione dell'unghia nello specifico nella detergenza unghie, ricostruzione unghie, gel ricostruzione unghie o Acrygel;

VA BENE PER ME ? Il Nail Wipe di Benail rappresenta una soluzione comoda ed innovativa fondamentale per la preparazione dell'unghia insieme al primer unghie semipermanente e nail prep. L' erogatore a Spray consente una notevole risparmio nell'utilizzo del prodotto, comodissimo per rimuovere i residui di limatura ed eliminazione della polvere nella preparzione dell'unghia per: Gel Ricostruzione Unghie, Smalto Semipermanente o Acrygel;

FUNZIONE SGRASSANTE UNGHIE: La versatilità del Nail Wipe consente in modo facile e veloce la rimozione la dispersione sull'unghia cioè quello strato appiccicoso che viene rilasciato dai prodotti durante la fase di polimerizzazione in Lampada LED/UV;

FUNZIONE IGIENIZZANTE UNGHIE: Deterge l'unghia e rimuove le impurità e la polvere dopo la rimozione del semipermanente e ricostruzioni non brucia e puoi utilizzarlo con qualsiasi smalto semipermanente, Primer, Base e Top Coat. Il Nail Wipe non è aggressivo e non danneggia l'unghia;

FUNZIONE SOLUZIONE ACRYGEL: Nail Wipe è utilizzabile come Soluzione Acrygel: occorre versare in apposito bicchierino di vetro ed immergere il Pennello Spatola, sgocciolare bene ed iniziare a modellare l'acrygel. Si consiglia di evitare che il Pennello sia troppo bagnato per evitare sollevamenti dell'Acrygel o Polygel, bagnare il pennello ogni volta che risulta appiccicoso durante la lavorazione;

MESAUDA UV GEL CLEANSER maxi formato 500 ML € 11.89 in stock 15 new from €7.49 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features MESAUDA PROFESSIONAL UV GEL CLEANSER SOLUZIONE SGRASSANTE 500ML NAILS UNGHIE SGRASSATORE

Melissa Cleanser Sgrassatore Unghie per Smalto Gel Uv effetto Lucidante 120 Ml Pulizia Pre e Post Applicazione Aloe € 8.90 in stock 1 new from €8.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cleaser, effetto lucidante con Aloe

Sgrassatore non aggressivo per la pulizia delle unghie naturali e con smalto Gel

Elimina la dispersione di qualsiasi gel Uv

Può essere usato anche per la pulizia dei pennelli.

Made in Italy

Silcare - Cleaner Kiwi Blue 100ml, sgrassatore per ricostruzione unghie al profumo di kiwi cleanser € 3.99 in stock 1 new from €3.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cleaner Kiwi Blue alla fragranza di kiwi 100 ml

Ottimo per sgrassare le unghie naturali e per rimuovere lo strato di dispersione rilasciato dai gel o dai semipermenti

Pratico spray per erogare la quantità desiderata

La colorazione non macchia le unghie nè i decori

USO PROFESSIONALE MADE IN EUROPE

Lilac - CLEANER e PADS Per Smalto Semipermanente, Cleanser Sgrassatore 100 ml di alta qualità per Manicure e Pedicure, Pads 500 Pezzi di 100% Pura Cellulosa. Made In EU € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CLEANER PROFESSIONALE: Nail Cleaner Professionale per Unghie Liquido necessario per eliminare lo strato di dispersione (appiccicoso) dalle unghie.

DETERGE e SGRASSA: Il Cleaner per Unghie Deterge, sgrassa e pulisce l'unghia anche dai residui di limatura e preparazione dell'unghia e Rimuovendo lo strato di dispersione dona lucentezza alle unghie. Adatto per l'uso con tutti i sistemi gel UV/LED, questo è un prodotto indispensabile per tutti i trattamenti gel.

PREPARAZIONE: Appositamente formulato per fornire una finitura di alta qualità per trattamenti in gel e preparare le unghie quando si è pronti per fare la vostra prossima manicure in gel. La formulazione igienizza la lamina ungueale pronta per l'applicazione in gel e garantisce la perfetta adesione del colore gel alla lamina ungueale. Prodotto professionale Utilizzato dai Saloni e Onicotecniche nails per risultati di Alta Qualità.

MADE IN EUROPE : Odore Gradevole e 100% Sicuro

CONTENUTO: Cleanser 100 ml e Pads 500 pezzi.

Nail Wipe™ Soluzione Multiuso, Cleaner Sgrassante per Unghie,Detergente per Ricostruzione Unghie Gel, Smalto Semipermanente e Acrygel € 11.50

€ 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✦NAIL WIPE 3 in 1: É un prodotto innovativo dal Gradevole Profumo è in grado di svolgere una triplice funzione ossia come Cleaner, Igienizzante Unghie e Soluzione Acrygel

❣️✦CLEANER: Si utilizza per rimuovere lo strato di dispersione dovuto alla polimerizzazione in lampada UV/LED per Smalto Semipermanente e Ricostruzione Gel/Acrygel

✦IGIENIZZANTE UNGHIE: Deterge l'unghia e rimuove le impurità e polvere dopo la rimozione del semipermanente e ricostruzioni non brucia e puoi utilizzarlo con qualsiasi smalto semipermanente, Primer, Base e Top Coat

✦ SOLUZIONE ACRYGEL: Nail Wipe è utilizzabile anche come Soluzione Acrygel per tale utilizzo: occorre bagnare l'apposito Pennello Spatola nel liquido e modellare cosi da aiutare il mantenimento delle setole migliorandone le prestazioni soprattutto nel modellamento delle strutture unghie

❤️ BENAIL PARTNER DI FIDUCIA: Benail è da sempre un Brand di estrema fiducia. Sempre alla continua ricerca di soluzioni per garantire risultati eccellenti, inoltre siamo dotati di un Servizio Clienticomposto da Esperte pronte a consigliare e supportare le nostre clienti in caso di necessità READ Miglior Rifinitore Naso Orecchie: le migliori scelte per ogni budget

Dispensatore Pumpspender Flacone con pompa per liquidi pulitori Acetone Rimuovitore smalto unghie Rimozione Manicure 200ml € 2.99 in stock 1 new from €2.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il dispensatore con pompa è perfetto per tutti i liquidi cosmetici come pulitori, acetone e rimuovitori e ha una capacità di 200 ml.

Il tappo dosatore evita una perdita inutile di liquido e l'ossidazione e evaporazione dei liquidi.

Il dispensatore è realizzato in plastica semi-trasparente e è resistente, duraturo e privo di ruggine.

L'inumidimento delle salviette avviene semplicemente premendo sulla chiusura della bottiglia, il che consente un'applicazione molto comoda del liquido.

La bottiglia della pompa ha un colore trasparente e un tappo nero. Incluso un pezzo nel pacchetto.

Lilac - CLEANER Fruit Per Smalto Gel, Cleanser Sgrassatore Per Trattamento Manicure, Per Igenizzare Le Unghie e Rimuovere lo Strato Appiccicoso di Dispersione (Cleanser Limone 150 ml) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CLEANER PROFESSIONALE: Nail Cleaner Professionale di mela per Unghie Liquido necessario per eliminare lo strato di dispersione (appiccicoso) dalle unghie.

DETERGE e SGRASSA: Il Cleaner per Unghie Deterge, sgrassa e pulisce l'unghia anche dai residui di limatura e preparazione dell'unghia e Rimuovendo lo strato di dispersione dona lucentezza alle unghie. Adatto per l'uso con tutti i sistemi gel UV/LED, questo è un prodotto indispensabile per tutti i trattamenti gel.

PREPARAZIONE: Appositamente formulato per fornire una finitura di alta qualità per trattamenti in gel e preparare le unghie quando si è pronti per fare la vostra prossima manicure in gel. La formulazione igienizza la lamina ungueale pronta per l'applicazione in gel e garantisce la perfetta adesione del colore gel alla lamina ungueale. Prodotto professionale Utilizzato dai Saloni e Onicotecniche nails per risultati di Alta Qualità.

100% MADE IN EUROPE : Odore Gradevole alla mela con vitamine A-B-C e 100% Sicuro

CONTENUTO: 150ml - 300ml

Lilac Milano - Cleaner 500 ml Per Smalto Gel, Cleanser Sgrassatore e Solvente Premium di alta qualità per Manicure e Pedicure, Igenizza Le Unghie e Rimuove I Residui. Made In EU € 11.49 in stock 1 new from €11.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CLEANER PROFESSIONALE: Nail Cleaner Professionale per Unghie Liquido necessario per eliminare lo strato di dispersione (appiccicoso) dalle unghie.

DETERGE e SGRASSA: Il Cleaner per Unghie Deterge, sgrassa e pulisce l'unghia anche dai residui di limatura e preparazione dell'unghia e Rimuovendo lo strato di dispersione dona lucentezza alle unghie. Adatto per l'uso con tutti i sistemi gel UV/LED, questo è un prodotto indispensabile per tutti i trattamenti gel.

PREPARAZIONE: Appositamente formulato per fornire una finitura di alta qualità per trattamenti in gel e preparare le unghie quando si è pronti per fare la vostra prossima manicure in gel. La formulazione igienizza la lamina ungueale pronta per l'applicazione in gel e garantisce la perfetta adesione del colore gel alla lamina ungueale. Prodotto professionale Utilizzato dai Saloni e Onicotecniche nails per risultati di Alta Qualità.

MADE IN EUROPE : Odore Gradevole e 100% Sicuro

Cleaner Unghie Sgrassatore, Preparatori unghie gel ricostruzione, Nail Prep, Sgrassatore unghie semipermanente di colore trasparente in plastica pet. formato da 1000 ml. Made in Italy € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DI COSA SI TRATTA? Il Clenaer unghie sgrassatore è un fondamentale per avere le unghie sempre ordinate e curate. Il prodotto si Flacone di Plastica Pet resistente ai raggi solari da 1000 ml. Il liquido viene utilizzato tra i preparatori unghie gel ricostruzione nello specifico deterge l' unghia nella fase di preparazione ma soprattutto indispensabile nella rimozione dello stato di dispersione che si forma in lampada con la polimerizzazione;

PREPARATORE INDISPENSABILE: É tra i preparatori unghie gel ricostruzione, il prodotto si presente di colore trasparente per evitare di macchiare colori particolarmente delicati. Eccellente alleato come nail prep nella giusta preparazione dell'unghia naturale e per rimuovere la dispersione cioè quello strato appiccicoso che viene rilasciato dai prodotti durante la fase di polimerizzazione in Lampada LED/UV. Il Cleaner viene spesso utilizzato anche per rimuovere i residui della limatura;

COME APPLICARLO. Il Cleaner unghie sgrassatore è molto semplice il suo utilizzo, infatti la sua applicazione può essere effettuato bagnando un pad in cotone oppure le classiche salviettine in cellulosa. Occorre versare il prodotto e massaggiare l'unghia con movimenti di tipo circolare con la giusta pressione in modo da rimuovere lo strato di dispersione, noterai che dopo l'unghia risulterà più brillante e pulita rispetto a quando c'era lo stato di dispersione formatosi in lampada;

VARIE FUNZIONI: Viene utilizzato da Appassionate di Nails, Estetiste, Onicotecniche e SPA per molteplici funzione che sono: igienizzante per unghie, per eliminare lo strato di dispersione nel caso di Ricostruzione in Gel/ Acrygel che per Smalto Semipermanente;

AZIENDA DI FIDUCIA: Benail è da sempre un marchio di estrema fiducia alla continua ricerca di soluzioni per garantire risultati eccellenti ad Appasionate per la cura delle Unghie, Onicotecniche, Estetiste, Centri Bellezza e SPA. Abbiamo un Servizio Clienti composto da Esperte attivo 24/7 pronte a consigliare e supportare le nostre clienti in caso di necessità, inoltre offriamo la possibilità di rendere il nostro prodotto per qualsiasi problematica in maniera totalmente gratuita;

VERA Cleanser FRAGOLA 150ML Soluzione Sgrassante per Smalto Gel Detergente per Unghie Rimozione Strato Appiccicoso di Dispersione € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Liquido per sgrassare il letto ungueale, detergente per rimozione strato appiccicoso di dispersione dei smalti gel semipermanenti.

Igienizza la lamina ungueale preparandola all'applicazione dello smalto e garantisce una perfetta adesione all'unghia.

Prodotto ad uso professionale, contenuto 150ml - MADE IN ITALY.

Melissa Cleanser Sgrassatore Unghie per Smalto Gel Uv Semipermanente effetto Lucidante 120 Ml Pulizia Pre e Post Applicazione (Neutro, 120 ML) € 8.90 in stock 1 new from €8.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PULITORE CLEANSER: per Smalto Gel Semipermanente Indispensabile per una manicure perfetta! Rimuove tutte le tracce di Dispersione del Gel Polish eliminando pelucchi ed imperfezioni.

ROSA ALOE O NEUTRO: Tante profumazioni per tutti i gusti e livelli di applicazione. Onicotecnica, Estetista, Principiante o Appassionata di Nail Art troverai il formato e la profumazione adatta a te.

PULITORE PENNELLI: Lo Sgrassante per Unghie Melissa potrà essere utilizzato anche per pulire i pennelli utilizzati e tantissimi altri accessori quali vaschette, lime, ecc…

Duo Cleaner e Remover 115 Ml • Manicure Semipermanente UV LED • Acetone per rimuovere Smalto Semipermanente e Cleaner Azione Sgrassante Unghie • Méanail Paris € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il Cleaner Méanail è l'accessorio essenziale per terminare la propria manicure semipermanente. Grazie alle sue proprietà sgrassanti, il cleaner rimuove la parte oleosa che resta dopo aver catalizzato lo smalto e garantisce una manicure asciutta e brillante.

Il Remover Méanail è composto da un acetone delicato che va applicato sulle unghie dopo aver limato il primo strato di top coat. Una volta che lo smalto risulta opaco, mettete il remover su dei cotoncini, avvolgeteli sul dito e mettete intorno della carta di alluminio o i clipclap Méanail e lasciate il posa il remover per 20 minuti.

Méanail Paris è la marca parigina che si prende cura delle vostre unghie rendendole brillanti e splendenti grazie alle sue gamme di smalti semipermanenti, peel off e gel. Tutti i nostri prodotti sono vegani e cruelty free, cioè non testati sugli animali e privi di sostanze di origine animale. Inoltre, i nostri smalti sono privi delle 10 sostanze ritenute nocive per le unghie.

Mylee Nail Prep & Polish Wipe + Gel Remover 250ml, Solvente Premium di alta qualità per Manicure e Pedicure LED/UV, Ideale per tutti i tipi di smalto € 17.99 in stock 3 new from €17.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Mylee Nail Gel Polish Prep Wipe + Remover Cleanser UV LED Manicure Acetone 250ml

Nail Polish Remover (15ML), rimuove lo smalto professionale in 3-5 minuti per unghie naturali, in gel, scolpite, senza danneggiare le unghie con 1 PCS Cuticle Nipper + 1 PCS Nail Polish Scraper € 11.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【RIMOZIONE INNOVATIVA】 Conosciamo tutti la lotta per rimuovere il vecchio smalto, ecco perché creiamo questo magico smalto per unghie che lo rende facile da rimuovere in soli 3-5 minuti!

【FACILE DA USARE】 Griding con una barra lucidata, applicare questo magico solvente per smalto come se si stesse applicando lo smalto, la superficie dello smalto scoppierà automaticamente dopo 3-5 minuti, quindi rimuovere lo smalto residuo con un piccolo spintore in acciaio.

【NON DANNEGGIARE LE UNGHIE】 Questo magico solvente per gel a base di ingredienti naturali, leggero odore, rimuove lo smalto normale e gel senza danneggiare le unghie. È veloce, facile e sicuro.

【RISPARMIA TEMPO E DENARO】 Con questo solvente per smalto magico, non devi più andare in un salone di bellezza professionale per farlo. È estremamente facile da usare, puoi cambiare lo smalto quando vuoi senza rompere la banca!

【NOTA IMPORTANTE】 Il tempo può variare a seconda dello spessore dello smalto per unghie. Si consiglia inoltre di smalto UV, estensioni per unghie per rimuovere lo strato di tenuta prima di usarlo per risultati più facili e veloci!

MESAUDA MNP NAIL PREP SGRASSATORE DISIDRATANTE PER UNGHIE 14ML GEL POLISH SEMIPERMANENTE | NEW PACKAGING 2020 € 9.12 in stock 19 new from €5.25

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 370101 Size 14 ml (Confezione da 1)

LaRosa CLEANER Unghie Sgrassatore 150ml cleanser sgrassante unghie di Alta Qualità, Rimuove lo strato di dispersione (appiccicoso) dalle Unghie Gel, Smalto Semipermanente, Acrygel, Colori Acrilici € 5.80

€ 5.50 in stock 1 new from €5.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PROBABILMENTE LA MIGLIORE PREPARAZIONE sul MERCATO - Sai perché? Perché è a base di ALCOOL ETILICO e non, come la maggior parte dei detergenti sul mercato, di alcol isopropilico, che è un'alternativa più economica all'alcol etilico.

PROFESSIONALE: Nail Cleaner per Unghie, Sgrassatore Professionale necessario per eliminare lo strato di dispersione (appiccicoso) dalle unghie Ricostruite con Gel, Smalto semipermanente, Gel Color, Acrygel, Colori Acrilici.

La Rosa NAIL GEL POLISH CLEANSER è il prodotto multi-tasking: igienizza la lamina ungueale prima dell'applicazione del gel e rimuove i residui di gel.

UTILIZZO SEMPLICE: Liquido facilmente utilizzabile basta Bagnare con una goccia di prodotto un Pads di Cotone pressato e detergere l'unghia per Completare la procedura.

PER OGNI TRATTAMENTO GEL – ogni fase di manicure e pedicure, i migliori risultati per l'unghia e qualsiasi salone. READ Miglior Olio Di Germe Di Grano: le migliori scelte per ogni budget

Mylee Prep & Wipe Detergente per Unghie 250ml, Cleaner per Smalto Gel, Trattamento Pre e Post applicazione, Manicure UV LED, Lucida smalto, Multiuso per Igenizzare le Unghie e Rimuovere i residui € 13.00

€ 9.99 in stock 3 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La preparazione prima della base coat – Specificamente formulata per fornire una finitura di alta qualità per trattamenti gel e preparare le unghie quando si è pronti per fare la prossima manicure in gel. La formulazione igienizza la lamina ungueale pronta per l'applicazione in gel e garantisce la perfetta adesione del colore gel alla tua lamina ungueale

Elimina lo strato appiccicoso per una finitura lucida – rimuove i residui dopo l'applicazione del gel per dare una lucentezza e una finitura di alta qualità. Adatto per l'uso con tutti i sistemi gel UV/LED, questo è un prodotto indispensabile per tutti i trattamenti in gel

Must-have - Mylee Nail Prep & Wipe Gel Polish Cleanser è il prodotto multi-tasking definitivo di cui hai bisogno come parte del tuo kit per unghie in gel. Questa è la soluzione semplice, facile ed efficace necessaria per ogni manicure per creare la perfetta manicure in gel

Qualità professionale del salone – Mylee fornisce ai saloni, ai professionisti e agli appassionati di Nail Art i principali prodotti per manicure e pedicure. Dai prodotti di preparazione e lucentezza realizzati con ingredienti leader nel mercato, alle attrezzature per la pulizia all'avanguardia, ai detergenti per unghie in gel e altro ancora

Preparati per ogni trattamento gel – Mylee copre ogni fase di manicure e pedicure per assicurarti i migliori risultati senza correre al tuo salone. Mylee ha reso più facile ottenere manicure e pedicure nel comfort di casa tua!

COSCELIA Set Primer Unghie Semipermanente e Nail Prep Disidratatore 15ml, Nail Prep e Primer Unghie Kit Professionale per Manicure e Salone € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il passo più importante prima di realizzare un disegno di unghie. Questo set include la preparazione per unghie e il primer per unghie appositamente su misura per Lei, e infine utilizza il top temperato nel set, e puoi facilmente ottenere un'unghia perfetta e duratura!

Il primer per unghie privo di acidi non è corrosivo. Non solo può rimuovere l'olio della superficie dell'unghia, ma anche attaccare saldamente l'unghia e il gel colorato insieme. Usalo prima di applicare il base coat per mantenere l'effetto più a lungo.

L'uso di un top temperato può rendere la superficie delle unghie più lucida, effetto più lungo rispetto al normale top coat e meno paura del logorio. (È necessario collaborare con la lampada per unghie).

Adottando una nuova formula del materiale interno, non ci sono ingredienti irritanti che possono causare danni alle unghie, ecologici, non tossici e a basso odore, e prestano maggiore attenzione alla salute durante la manicure.

L'abbinamento di nail prep + nail primer + top coat è molto facile da usare, che soddisfa efficacemente il tuo urgente bisogno di aumentare la durata della nail art. Questo prodotto può essere utilizzato per più di 30 giorni. È il tuo partner d'oro per fare nail art.

