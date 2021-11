Home » Abbigliamento Miglior Shorts Donna Vita Alta: le migliori scelte per ogni budget Abbigliamento Miglior Shorts Donna Vita Alta: le migliori scelte per ogni budget 2 Views Save Saved Removed 0

Pantaloncini Sportivi Donna, Pantaloncini A Vita Alta Leggins Shorts Pantaloncini da Yoga Allenamento Palestra Running Ciclismo Fitness Corti M € 11.29 in stock 3 new from €11.29

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Design Unico a Vita Alta: i nostri pantaloncini sportivi donna adotta un design a vita alta, il tessuto ha una grande elasticità e un design innovativo senza cuciture, che può adattarsi bene alla vita e all'addome e aiutarti a modellare la curva del tuo corpo. , mantiene i muscoli caldi, in modo che chi lo indossa possa massimizzare le prestazioni e mantenere una bella curva durante l'allenamento.

Altamente Traspirante: i nostri pantaloncini a vita alta de donna sono realizzati per il 92% di nylon e l'8% di elastan, che ha una buona funzione di assorbimento del sudore e una forte permeabilità all'aria, in modo che non ti sentirai soffocante durante l'esercizio e un comfort eccellente e la permeabilità ti farà sentirsi a proprio agio e ha un'asciugatura rapida, conveniente per la pulizia e l'uso tempestivi.

Elasticità Superiore: i nostri pantaloncini da yoga hanno un'elevata elasticità. La vita degli stessi pantaloncini può essere allungata di 5-6 cm, quindi la taglia M / L che forniamo può soddisfare le esigenze della maggior parte delle persone. Scegli noi e ne avrai una Comoda pantaloni!

Possono Essere Utilizzati in Più Occasioni: i nostri pantaloncini da yoga sono adatti a più occasioni sportive, che si tratti di escursioni all'aperto, corsa, yoga, ciclismo o partecipazione ad altre attività, puoi scegliere i nostri pantaloncini, che possono darti conforto.

Informazioni Sulla Taglia: ci sono due taglie M / L per i pantaloncini da donna. Leggi attentamente la nostra tabella delle taglie e scegli la taglia più adatta a te.

Pantaloncini Sportivi Donna Fitness da Corti Capri a Vita Alta Donna Allenamento Palestra Dance Fitness Leggings Pantaloni Capri Donna Sportivi Nero-M € 16.98

€ 14.98 in stock 2 new from €14.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tessuto elasticizzato super morbido: il tessuto morbido come il burro ti dà la sensazione di essere nudo. Cavallo rinforzato, senza sfregamenti ed ergonomico. Cuciture piatte per una maggiore e più agile libertà di movimento.

Vita alta e modellante: La vita alta e l'ampia fascia elastica dei pantaloncini sportivi da donna sono studiati per non mostrare i rotoli di ciccia e per dare una copertura totale in flessione o allungamento. L'effetto modellante mostra le curve perfette del corpo.

Due ampie tasche laterali: due profonde tasche laterali sui pantaloncini da fitness da donna possono contenere il telefono per 4 ", 4,7", 5 ", 5,5" e altri accessori essenziali, offrendoti molte opzioni di archiviazione quando sei a casa o fai sport . Saranno i tuoi amici più stretti.

Multiuso: Ideale per la palestra ma anche per il tempo libero. Il tessuto elasticizzato spesso e opaco ti fa sentire sicuro e a tuo agio durante gli esercizi. Perfetto per lo yoga, lo sport, la corsa, la danza, tutti i tipi di allenamento, per le attività indoor, come l'abbigliamento da casa, per l'abbigliamento casual e per l'uso quotidiano.

Cinque taglie disponibili : Questi pantaloncini fitness sono disponibili in 5 taglie. Ci auguriamo che possiate ottenere da noi prodotti adatti e confortevoli. In caso di domande o dubbi, non esitare a contattarci.

Voqeen Pantaloncini Sportivi Donna Fitness Shorts Anti-Cellutite Pantaloncini da Ginnastica Push Up Vita Alta Estivi Pantaloni Corti Leggins Elastico per Yoga Gym Allenamento(Corto-Grigio,M) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Vita alta e cintura elastica: il design a vita alta dei pantaloncini sportivi può avvolgere l'addome inferiore e appiattire l'addome, il che aiuta a consumare il grasso addominale durante l'esercizio per controllare la respirazione. Effetto sottile e PUSH UP.

Design a nido d'ape: i pantaloncini sportivi con dettagli a nido d'ape anticellulite hanno un forte impatto visivo, mostrando il tuo gluteo paffuto, sollevato, generoso e anche la tua bellissima linea delle gambe. Il tessuto elastico ti mantiene sempre asciutto e ti regala grande comfort di movimento.

Effetto push up dell'anca: il design delle cuciture dei glutei si raccoglie, in modo che i muscoli dei glutei e delle gambe siano perfettamente avvolti, il che ha un effetto push-up. Indossando questi pantaloncini sportivi per l'esercizio, scoprirai che i risultati migliorano dopo l'attività fisica.

Pantaloncini sportivi per donna: questi leggings sportivi o pantaloncini sportivi sono attrezzature essenziali per i tuoi esercizi di fitness. È facile da abbinare ai reggiseni sportivi e alle magliette alla moda. Ottimo da indossare sotto gonne e vestiti o per pantaloncini da ballo.

Occasioni: i leggings a vita alta da donna sono adatti a tutti i tipi di donne per svolgere le loro attività quotidiane, come yoga, pilates, crossfit, esercizio, lavoro, corsa, atletica, danza, ciclismo, palestra, fitness, allenamento divertente, ecc. .

LAPASA Pantaloncini Sportivi Donna a Vita Alta Controllo della Pancia Shorts Fitness Sportivi Yoga Palestra Allenamento Corsa Jogging L09 € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CONFORTEVOLI E TRASPIRANTI: Questi pantaloncini aderenti sono realizzati con una miscela di poliestere e spandex liscia come la seta al tatto. Sono inoltre traspiranti a assorbono efficacemente il sudore per tenerti sempre al fresco.

ELASTICITÀ: Utilizzando un tessuto con elasticità a 4 direzioni, questi shorts ti permettono piena libertà, suguendo ogni tuo movimento. La fascia di controllo addominale anti-arrotolamento a vita alta aiuta a delineare le tue curve, modellando il tuo profilo e mantenendo i pantaloncini al loro posto durante l'allenamento.

A PROVA DI SQUAT: Il materiale opaco evita imbarazzi durante i tuoi movimenti o stiramenti. Il tassello a triangolo fornisce un maggiore comfort e durata nel cavallo per evitare strappi o spaccature, garantendoti piena tranquillità anche in posizioni difficili.

ADATTI PER QUALSIASI SPORT: Questi pantaloncini sono perfetti per qualsiasi attività che tu abbia in mente, si tratti di ciclismo, jogging, yoga, trekking, o relax. Essendo lavabili in lavatrice e ad asciugatura rapida, sono sempre puliti e pronti per il tuo prossimo allenamento.

TASCA NASCOSTA: questi pantaloncini sono dotati di una comoda tasca nascosta in vita per poter portare con te al sicuro chiavi, carte di credito o contanti.

Always Bike Shorts Leggings da donna, a vita alta, elasticizzati, per allenamento, yoga, corsa, palestra - nero - L € 63.37 in stock 1 new from €63.37 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il modello indossa la taglia piccola

Tessuto resistente: progettato principalmente per lo yoga, puoi indossare questi pantaloncini quando ti alleni, corri, balli o fai qualsiasi altra attività fisica.

Look tonico – Questi pantaloncini da bici dimagranti forniscono una leggera compressione alla parte centrale, dandoti un aspetto tonico e rifinito.

Facile da pulire: lavare in lavatrice in acqua fredda. Non candeggiare e asciugare in asciugatrice a bassa temperatura.

CURA DEL CLIENTE - Se per qualsiasi motivo non siete soddisfatti del vostro acquisto, vi preghiamo di contattarci e saremo più che felici di elaborare un cambio gratuito o un rimborso. READ Miglior All Star Blu: le migliori scelte per ogni budget

STARBILD Donna Pantaloncini Seamless Shorts Sport Senza Cuciture Legging Corte Pantaloni Corta Vita Alta Allenamento Yoga Gym Fitness Palestra, A-Blu XL € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ★[TESSUTO DI QUALITA SUPERIORE]: Il tessuto elasticizzato 4D, molto morbido ed super elastico, offre una copertura completa, garantisce un’ottima libertà di movimento e il massimo comfort. Puoi piegarti, accovacciarti, allungare o fare quello che vuoi, senza preoccuparsi della deformazione. Perfetto sia per fitness che per la vita di tutti i giorni.

★[HOLLOW OUT & SEAMLESS]: La tecnologia Senza Cucitura fornisce una protezione completa, diminuisce irritazione e frizione, per una ottima comodità. Più confortevole e non trasparente e ultra-elasticizzata (spessore sufficiente con traspirabilità). HOLLOW OUT è molto chic, questi cavo rimanere freschi e moda.

★[VITA ALTA & CONTROLLO DELLE PANCIA]: il design a vita alta copre e appiattisce la pancia, ammorbidisce il grasso e offre un effetto di controllo della pancia. Contornando perfettamente le tue curve e ottimizzando la tua forma. Non scivolano e aderiscono perfettamente al corpo.

★[GUIDA ALLE TAGLIE]: Le nostre taglie sono diverse dalle altre marche, si prega di prendere la nostra tabella delle taglie come riferimento. Ti offriamo diverse dimensioni, ognuno potrebbe trovare quello giusto. Ci può essere una differenza di 1-2cm a causa della misurazione manuale, grazie per la vostra comprensione.

★[SERVUZIO CAREFREE]: Ti offriamo 30 giorni per un acquisto sicuro. Tuttavia, siamo sicuri che amerete questo prodotto e consiglia i nostri prodotti ai tuoi amici. Se avete domande, vi preghiamo di contattarci. Siamo sempre al vostro servizio.

DAY8 Pantaloncini Donna Estivi Eleganti Short Militare Pantaloni Corti Donna Sportivi Stretti Elastico Vita Alta Taglie Forti Palestra Ginnastica Yoga Fitness Jogging Sport Casual (Grigio, S) € 6.67 in stock 1 new from €6.67 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features High vita pancia controllo leggings donne con morbida, ampia, sagomare le curve e razionalizzare la vostra forma naturale. Può funzionare perfettamente come shapewear.

Morbido, largo, no-dig cintura: si trova piatta contro la pelle e previene, sagomare le curve e razionalizzare la forma naturale

pantaloni Yoga pantaloni tuta donna pantaloni donna vita alta pantaloni donna eleganti pantaloni donna estivi pantaloni donna larghi pantaloni donna sportivi pantaloni cargo donna pantaloni cavallo basso donna pantaloni corti donna

pantaloni donna eleganti da cerimonia pantaloni donna jeans pantaloni alla turca donna pantaloni tuta pantaloni a zampa donna pantaloni a donna pantaloni bianchi donna pantaloni tuta donna lunghi matita pantaloni pantaloni a vita alta

pantaloni fitness yoga pantaloncini sportivi yoga pantaloni athletic fitness yoga leggings pantaloni donna a vita alta leggings elastico skinny jeans pantaloni donne sportiva stretch slim fit pantaloni donna strappati

ORANDESIGNE Pantaloncini Sportivi Fitness Donna Shorts Anti-Cellutite Pantaloncini da Ginnastica Push Up Vita Alta Pantaloni Estivi per Fitness Gym Allenamento Yoga B Blu Scuro S € 10.99 in stock 1 new from €10.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La taglia disponibile qui è la taglia europea.

DISEGNO ANTI-CELLULITE: I pantaloncini sportivi con dettagli a motivo anticellulite hanno un forte impatto visivo, che mostra il gluteo carnoso, sollevato, generoso e anche la tua bella linea di gambe. Sei più affascinante di quanto pensi.

HIP PUSH UP: il design a pieghe abbraccia delicatamente il tuo sedere e dona al tuo culo un aspetto pulito come una pesca succosa: Plump, Lifted e Generoso. Effetto push up.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO: il tessuto traspirante ed elastico ti mantiene sempre asciutto e ti dà un grande comfort di movimento. Asciugatura rapida, assorbimento dell'umidità.

VITA ALTA E CINTURA ELASTICA: l'elastico in vita nasconde lo stomaco e mantiene i leggings in posizione durante gli sforzi più inte

3W GRT Pantaloncini Donna Sportivi Pantaloncini Corti Donna Shorts Pantaloni Corti Leggins Calzamaglia Yoga Tasche a Vita Alta Pantaloncini con Tasche Laterali Running Ciclismo Fitness (Nero1/3, M) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✦2 TASCHE ESTERIORI: I pantaloni corti donna hanno un design con tasca profonda che può contenere carte, chiavi e persino telefoni cellulari. La discreta striscia riflettente assicura di essere visto anche al buio da auto e ciclisti

✦VITA ALTA E CONTROLLO PANCIA: Progettato con vita più ampia per un migliore controllo della pancia, tecnologia di compressione per una migliore circolazione sanguigna e meno affaticamento muscolare. l'eliminazione delle tossine è favorita con conseguente perdita di peso e affinamento duraturo. Grande liberta di movimiento e confort

✦ADATTO PER LA MAGGIOR PARTE DELLE OCCASIONI: I nostri leggins sportivi calzamaglia combinano moda, funzionalità e della massima qualità, prefetto per yoga, esercizio fisico, fitness, pilates, corsa o qualsiasi tipo di esercizio o attività legate al fitness

✦ECCELLENTE ASSORBIMENTO DEL SUDORE E TRASPIRABILITA: Dopo esserti allenato in palestra o all'aperto, materiali di alta qualità traspiranti e ad asciugatura rapida possono eliminare il tuo corpo appiccicoso e offrirti un ambiente di allenamento più traspirante. ti mantiene asciutto e confortevole anche durante l'allenamento ad alte prestazioni

✦FIT STABILE: Leggings elasticizzati che aderiscono perfettamente alle curve del tuo corpo come una seconda pelle per lasciarti libera di correre e allenarti in tutta libertà. Non c´è bisogno di pensare alla privacy delle mutande mentre facendo squats, flessione o stretching. Tutti i pantaloni da yoga shorts hanno superato i controlli e sono di alta qualità.

GIMDUMASA Pantaloncini Sportivi Donna Calzamaglia Pantaloni da Yoga A Vita Alta Leggins Shorts con Tasche Laterali Corsa Allenamento Palestra Running Ciclismo Fitness Corti GI317(Profondo Blu,XXL) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features STRUTTURA OPACA & 4 WAY STRETCH: Prodotti dei migliori tessuti di opaque, cuciti tramitte un unico metodo usando punture multipli. Morbidi e discreti - perfetti per yoga, esercizi, fitness, qualsiasi tipo di workout o la vita quotidiana. Non c´è bisogno di pensare alla privacy delle mutande mentre facendo squats, flessione o stretching. Goditi della magnifica libertà di mo-vimento!

OTTIMO CONTROLLO DI VITA ALTA: Creati con un nastro di taglia allargato più alto per un migliore controllo dell´ addome, unica tecnologia di compressione per una circolazione ottima, affaticamento muscolare ridotto. Addome e glutei - Gimdumasa sportivi pantaloncini ti aiutano a mettere a posto tutto e danno una forma buona al ad-dome e glutei, mentre sei attivo. Arrivederci, muffin top! Prenditi un Look aero-dinamico e più sicuro!

2 TASCHE ESTERIORI & 1 TASCHA INTERIORA: Una tascha interiora nascosta in vita di taglia per le tue cose piccole (chiavi, tessere etc.) e due tasche esteriori per i tuoi oggetti più grandi (cellulare, i-phone etc.). Gimdumasa leggins corti – porta con te le tue cose personali in maniera molta agevola. Yoga, jogging o workout - qualunque attività sia, tutta senza fatica!

ASSORBONO L´UMIDITÀ: Prodotti di un materiale che devia l´umidità - asciugando e assorbendo il sudore, Gimdumasa sportivi pantaloncini aiutano a prendere via l´umidità dal tuo fisico. Raffreddamento persistente garantito, anche se c´è molto su-dore. Protezione universale diminuisce irritazione e frizione, per una ottima comodità e portabilità.

BOTRE Pantaloncini Sportivi Donna Fitness Leggins Push Up Pantaloni Sportivi Shorts Vita Alta Leggings Running Palestra Corsa Allenamento Jogging Yoga Shorts Pants(Nero-5,M) € 12.99

€ 9.98 in stock 1 new from €9.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【 Tessuto Confortevole 】 Leggins sportivi donna sono realizzati con 90% poliestere e 10% Spandex.Traspirante, elastico, nessun tessuto see-through mantenere asciutto durante il vostro esercizio intenso.Soft tessuto è contorno perfettamente al vostro corpo.

【 Vita Alta e Controllo Della Pancia 】 La vita alta e il design della cintura larga di controllo della pancia dei leggins donna push up forniscono una grande libertà di movimento per voi durante lo sport.Questi leggings ti danno un aspetto snello e ti rendono più attraente.

【 Due Tasche Laterali di Design 】 Le due tasche laterali elastiche di questi pantaloncini sportivi donna per le donne possono utilizzare per tenere il vostro telefono cellulare, chiave e carta di credito ecc. Non preoccupatevi di questi elementi come portare avanti.Let meglio concentrarsi sul vostro allenamento o uscito facilmente.

【 Molteplici Occasioni 】 i leggins anticellulite snellente sono adatti per allenamento, fitness, yoga, corsa, escursionismo, allenamento, danza, jogging, attività all'aperto e abbigliamento quotidiano, ecc. E 'una grande scelta per i vostri sport.

【 Nota 】 Si prega gentilmente di fare riferimento alla tabella delle taglie mostrata nell'immagine. Se avete qualche domanda sul shorts donna sportivi, non esitate a contattarci.

DAFENP Pantaloncini Sportivi Running Donna a Vita Alta Pantaloni Corti Palestra Allenamento Corsa Traspirante Sport Shorts con Slip Interni e Tasche Posteriori con Cerniera DK3081W-Black-XL € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pantaloncini sportivi running donna hanno un tessuto traspirante, con caratteristiche leggere e ad asciugatura rapida, e non strofinano le gambe. Lascia che ti senta a tuo agio e rimani fresco.

Vita alta e controllo della pancia: la cintura a vita alta ha un alto supporto per la pancia e ti fa sentire a tuo agio senza rotolare o scavare. Non rotola giù quando ti pieghi e ti allunghi.

pantaloncini con slip in rete: i pantaloncini con fodera interna offrono una copertura di sicurezza, migliorano la tua libertà di movimento, non sono trasparenti quando hai sudato in campo, traspiranti e comodi e freschi durante una giornata calda.

4 tasche: 2 tasche laterali (la A XX sono le tasche aperte, la B XX sono le tasche con cerniera), 1 tasca posteriore con cerniera, 1 tasca interna in vita. Abbastanza per tenere saldamente i tuoi telefoni, portafogli, carte e chiavi, ecc., Il design multi-tasca ti consente di liberare le mani durante l'esercizio.

Pantaloncini sportivi da donna larghi, perfetti per yoga, corsa, pallavolo, ciclismo, fitness, allenamento, tennis, qualsiasi tipo di allenamento o uso quotidiano.

WateLves Pantaloncini Sportivi da Donna Calzamaglia Pantaloni da Yoga Tasche a Vita Alta Comandi Addominali Flessibili Traspiranti a Vita Alta Palestra da Corsa(Marina,S) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1. Il tessuto traspirante ¨¨ comodo, morbido ed elastico. Pelle rassodante, irritazione zero, regolazione della temperatura. Shorts leggeri traspiranti progettati per assorbire l'umidit¨¤, asciugare rapidamente e aggiungere comfort. Puoi muoverti pi¨´ liberamente e comodamente.

Il design delle tasche laterali pu¨° contenere piccoli oggetti come telefoni cellulari, carte, portafogli e cos¨¬ via. Ti fa sentire pi¨´ a tuo agio e comodo quando lavori e corri. Ti consente di concentrarti sulla corsa, non sul dispositivo.

Il design unico ed elegante, il tessuto elastico offre un supporto elastico perfetto, progettato per mostrare le migliori risorse di una persona, delineare le tue linee, renderti elegante e speciale. I pantaloni da yoga Watelves ti offrono libert¨¤ di movimento e comfort, contribuendo a ridurre l'eccitazione della trazione e permettendoti di fare ci¨° che desideri.

Il design a vita alta, piatto sulla pelle, si adatta perfettamente al tuo corpo, ti d¨¤ un aspetto aerodinamico, ha materiali spessi e morbidi, nessuna prospettiva, ti fa sentire sicuro dell'esercizio (non Preoccupato per la visualizzazione dello stomaco o della biancheria intima).

I pantaloni da yoga Watelves sono disponibili in diverse impostazioni. Che si tratti di esercizio fisico o incontri quotidiani, il design non trasparente previene il voyeurismo ed evita l'imbarazzo. ¨¨ anche una buona scelta da usare come pantaloni di sicurezza. Adatto per yoga, esercizio fisico, fitness, qualsiasi tipo di esercizio o uso quotidiano.

Yutdeng Pantaloncini Sportivi Donna Shorts Vita Alta Pantaloni da Yoga Anti-Cellutite Fitness Leggins Shorts per Corsa Allenamento Corti € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Slim】 Con la loro vita alta e la vestibilità slim, i pantaloncini da yoga si adattano perfettamente senza scivolare. Pantaloncini push up arricciati, perfetti per mostrare la tua figura, così affascinante e sexy.

【Flessibili】Pantaloncini da corsa in un materiale piacevolmente leggero che assicura una sensazione di asciutto e segue ogni tuo movimento.Questi pantaloncini offrono completa libertà di movimento pur mantenendo la loro forma ed elasticità.

【Materiale in Nylon】 poliestere, spandex. Il materiale assorbe il sudore e si asciuga molto rapidamente. Tessuto leggero elasticizzato in 4 direzioni per libertà di movimento e stabilità dimensionale.

【Squat Test】 Il materiale rimane opaco durante tutti i movimenti atletici, dallo yoga allo squat. Il design a tassello triangolare offre ulteriore comfort e durata, Bandire il cedimento e lo scivolamento anche durante gli allenamenti più rigorosi.

【Occasioni】 Spiaggia, ciclismo, corsa, jogging, fitness, pilates, danza, yoga, ecc. È possibile utilizzarlo anche come biancheria da notte, abbigliamento quotidiano, abbigliamento da lounge, abbigliamento per attività all'aperto.

CRZ YOGA Pantaloncini Sportivi Donna Fitness Vita Alta Yoga Esecuzione di Allenamento Pantaloncini-10cm Nero 40 € 18.00 in stock 1 new from €18.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features L'ampia a vita alta garantisce un sostegno ideale sull'addome

Il materiale elimina il sudore e si asciuga molto velocemente

La struttura elasticizzata in 4 direzioni migliora la mobilità in ogni direzione

Perfetto per yoga, fitness, passeggiate, corsa, allenamento ecc

INSTINNCT Pantaloncini Sportivi Fitness Donna Shorts Anti-Cellutite Pantaloncini da Ginnastica Push Up Vita Alta Pantaloni Estivi per Fitness Gym Allenamento Yoga € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DISEGNO ANTI-CELLULITE: INSTINNCT I pantaloncini sportivi con dettagli a motivo anticellulite hanno un forte impatto visivo, che mostra il gluteo carnoso, sollevato, generoso e anche la tua bella linea di gambe. Sei più affascinante di quanto pensi.

HIP PUSH UP: il design a pieghe abbraccia delicatamente il tuo sedere e dona al tuo culo un aspetto pulito come una pesca succosa: Plump, Lifted e Generoso. Effetto push up.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO: il tessuto traspirante ed elastico ti mantiene sempre asciutto e ti dà un grande comfort di movimento. Asciugatura rapida, assorbimento dell'umidità.

VITA ALTA E CINTURA ELASTICA: l'elastico in vita nasconde lo stomaco e mantiene i leggings in posizione durante gli sforzi più intensi. Effetto sottile e PUSH UP. READ Miglior Sneakers Alte Uomo: le migliori scelte per ogni budget

Ducomi LAX Pantaloncini Donna Sportivi - Shorts Fitness per Yoga, Palestra, Running e Crossfit - Leggings Corto Fit Aderente, Vita Alta Snellente - Spedito in Simpatico Astuccio Latte (Purple, L) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ PRESTAZIONI ELEVATE - Gli shorts LAX offrono prestazioni personalizzate per permetterti di dare il massimo in un comfort totale. Il tessuto adattabile aumenta il flusso di aria quando cominci a sudare, mentre il materiale elasticizzato assicura sostegno e stile elegante.

✅ SOSTEGNO E TRASPIRABILITÀ - Il tessuto offre uno strato base traspirante e un sostegno ideale per una sensazione di stabilità e freschezza quando l'azione entra nel vivo. Uno stile che dà energia al tuo allenamento. La struttura confortevole ed elasticizzata di questi short ti permette di focalizzarti sul tuo workout senza distrazioni. Il tessuto antiumidità mantiene la pelle fresca e asciutta.

✅ FIT STABILE - Cintura alta sulla vita, con elastico ampio e sostenitivo per un fit stabile. Leggings elasticizzati che aderiscono perfettamente alle curve del tuo corpo come una seconda pelle per lasciarti libera di correre e allenarti in tutta libertà.

✅ LOOK IMPECCABILE - Per infiniti motivi, i nostri leggings sono un punto fermo del guardaroba di ogni donna. La loro versatilità non è mai stata messa in dubbio: si possono indossare per un look impeccabile da palestra, ancora per affrontare una giornata impegnativa piena di commissioni da fare o per un outfit confortevole per un lungo viaggio.

✅ SIMPATICO E COMODO ASTUCCIO PER TRASPORTO - L'astuccio Milk è carino e divertente! Confonde e diverte allo stesso tempo ed è così ben fatto. Presenta tre diversi gusti di latte ed è decorato con simpatici animaletti da cartone animato. - Perfetto per contenere e trasportare i tuoi leggings ovunque tu voglia.

VUTRU Pantaloncini Bagno Donna Vita Alta Pantaloncini da Spiaggia Pantaloncini per Corsa Palestra Yoga con Coulisse Regolabile Nero S € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pantaloncini da bagno a vita alta con un'ampia fascia in vita che liscia la pancia e contorna le tue curve, dandoti un look aerodinamico

Pantaloncini da corsa non trasparenti, traspiranti, traspiranti e in tessuto elastico per una copertura completa

I pantaloncini sportivi realizzati con 87% poliestere, 13% elastan, tessuto elastico a 4 vie, riducono l'attrito e l'abrasione sulla pelle. puoi accovacciarti, allungarti o fare qualsiasi posa tu voglia

Questi pantaloncini da allenamento sono perfetti per yoga, corsa, pattinaggio, allenamento in palestra, nuoto, fitness e abbigliamento casual

I pantaloncini di fitness di VUTRU possono abbracciare perfettamente i vostri fianchi e farvi sembrare più snelli e più eleganti.Potete abbinare con il reggiseno sportivo e le magliette di VUTRU

JFAN Costumi da Bagno Donna Perizoma A Vita Alta Spalline con Scollo Rotondo Basso Bikini Sexy Backless Due Pezzi di Costumi da Bagno € 16.99

€ 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ♥Tessuto confortevole:Nylon. Costume da bagno donna con tessuti di alta qualità, biancheria intima traspirante, morbida, elastica e non attillata. Rendendoti più comodo ea tuo agio.

♥Design:questo costume da bagno bikini è progettato con perizoma, con parte superiore aperta sul retro e fondo a vita alta, che può farti sembrare sexy e affascinante. Questo costume da bagno metterà in risalto le tue curve affascinanti e riceverai molti sguardi e complimenti.

♥Taglia e colore:Abbiamo cinque diverse dimensioni e sette colori tra cui scegliere. Si prega di scegliere in base alla nostra tabella delle taglie sotto la descrizione del prodotto prima dell'acquisto.

♥Occasione adatta: i nostri bikini sexy in due pezzi sono adatti per spa all'aperto, nuoto, bagni di sole, vacanze, spiaggia. Gli stili chic con dettagli squisiti alla moda ti rendono più sexy e affascinante.

♥Cura:lavare a mano delicatamente con acqua fredda consigliata o asciugare solo in linea. Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto di questo bikini, comunicacelo e ti offriremo il rimborso. Significa che non devi mai preoccuparti.

STARBILD Pantaloncini Sportivi da Donna Anti-Cellutite Push Up Shorts Sport Sexy Vita Alta Tie Dye 3D Reggiseno Leggins Corte Estate Pantaloni Corta Yoga Ginnastica, A-Viola XL € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ★[TESSUTO ELASTICIZZATO A QUATTRO VIE]: Il tessuto stretch quadridimensionale è estremamente stabile, compatto e opaco. Questi pantaloncini leggeri si muovono con te! Il materiale leggero e ultramorbido offre un comfort estremo. Rapida asciugatura mantiene la pelle asciutta e confortevole, anche nella calda estate, indossandolo non si sentirà soffocante.

★[CONTROLLO DELLA PANCIA]: Il design a vita alta può avvolgere l'addome inferiore e appiattire l'addome, il che aiuta a consumare il grasso addominale durante l'esercizio per controllare la respirazione. La cintura a vita alta il che aiuta a consumare il grasso addominale durante l'esercizio per far sembrare migliore la tua figura.

★[EFFETTO PUSH-UP]: Il design delle cuciture dei glutei si raccoglie, in modo che i muscoli dei glutei e delle gambe siano perfettamente avvolti, il che ha un effetto di push-up. Il elementi tie-dye e il motivo a nido d'ape, perfetti per mostrare la tua figura, così affascinante e sexy. Indossandolo per l'esercizio, scoprirai che i risultati migliorano dopo il fitness.

★[GUIDA ALLE TAGLIE]: Le nostre taglie sono diverse dalle altre marche, si prega di prendere la nostra tabella delle taglie come riferimento. Ti offriamo diverse dimensioni, ognuno potrebbe trovare quello giusto. Ci può essere una differenza di 1-2cm a causa della misurazione manuale, grazie per la vostra comprensione.

★[SERVUZIO CAREFREE]: Ti offriamo 30 giorni per un acquisto sicuro. Tuttavia, siamo sicuri che amerete questo prodotto e consiglia i nostri prodotti ai tuoi amici. Se avete domande, vi preghiamo di contattarci. Siamo sempre al vostro servizio.

Wayleb Pantaloncini Sportivi da Donna Sexy Calzamaglia Pantaloni Estivi da Yoga Fitness Shorts Pantaloncini Vita Alta con Tasche Nero XL € 13.59 in stock 1 new from €13.59

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale:I pantaloncini da yoga a vita alta sono realizzati per il 92% di fibra di poliestere e l'8% di elastan. Il tessuto traspirante, opaco ed elastico è progettato per rimuovere l'umidità dal corpo e rendere naturale l'esercizio.

Caratteristiche:Pantaloncini sportivi dal design alla moda e cuciture laterali a contrasto, cuciture laterali tinte in cravatta, eleganti e confortevoli.

Dettaglio:Palestra pantaloni corti con il nostro tessuto super elasticizzato della migliore qualità per delineare la tua curva. L'ampia fascia alta in vita può controllare la pancia. Questi leggings da yoga sono molto adatti per le donne sportive.

Qualsiasi pantaloncini fitness adatti: yoga, fitness, pallavolo, sollevamento pesi, corsa, abbigliamento casual o casual di tutti i giorni, questi pantaloncini possono anche agire come un comodo indumento modellante, rendendoti attillato e snello.

La taglia corrisponde alla taglia reale: fare riferimento alla tabella delle taglie mostrata nell'ultima immagine.

Joligiao Shorts Sportivi Donna Yoga Vita Alta Pantaloncini Fitness Favo Shorts Running Push Up Anti-Cellutite Pantaloni Traspirante Pants Estivi Gym Yoga,Nero,XL € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ‍♀️ Pantaloncini sportivi da donna a vita alta e ti permettono di controllare l'addome e mostrare perfettamente le tue curve e la tua figura pulita. Vai avanti e sfoggia il tuo corpo con sicurezza.

‍♀️ I pantaloncini sportivi combinano motivo a nido d'ape, coulisse a fiocco e design in tessuto compresso, con una cintura estesa, per sollevare i glutei. Indossando questi pantaloncini, rimarrai scioccato dal suo magico sedere a forma di pesca.

‍♀️ Pantaloni da yoga senza cuciture, riduce al minimo l'attrito e l'irritazione e garantisce il massimo comfort. L'ampia fascia elastica in vita abbraccia perfettamente il tuo corpo.

‍♀️ Comodi pantaloncini da yoga da donna elastici che ti consentono di muoverti, accovacciarti, allungare o assumere facilmente qualsiasi posizione tu voglia.

‍♀️ I pantaloni da yoga con pantaloncini a vita alta sono perfetti per tutti gli sport, yoga, pilates, piegamento di potenza, crossfit, equitazione, salto, corsa, danza, boxe, escursionismo, fitness e altro ancora.

DUROFIT Pantaloncini Donna Sportivi Shorts Fitness Donna Vita Alta Leggins Senza Cuciture per Allenamento Palestra Running Grigio L € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ϟ 【Perché hai bisogno di pantaloncini】 Quando soffri regolarmente nei giorni delle gambe, il minimo che meriti è l'abito giusto da sfoggiare. I pantaloncini corti da allenamento sono perfetti per l'allenamento e il mantenimento della calma durante le sessioni particolarmente sudate.

ϟ 【Design semplice】 Caratterizzato da una vestibilità alta, cuciture lusinghiere, tinta unita, tessuto elasticizzato e alta compressione, questo pantaloncino da yoga è più moderno e classico, mai obsoleto.

ϟ 【Butt Lift】 Combinando una vita potente e solidale con un design aderente, questi pantaloncini sportivi sollevano e sollevano senza fatica il tuo bottino, quando scivoli rimarrai stupito dalla magia che ha creato: il 3D Peach Butt.

ϟ 【Tessuto elasticizzato】 Miscelato con 92% poliestere e 8% elastan. Questo pantaloncino da ginnastica può essere allungato in quattro direzioni e tornare immediatamente alla sua forma originale. Il materiale leggero e ultramorbido offre un comfort estremo con pochissimo peso senza restrizioni.

ϟ 【Creato per l'allenamento】 Questo pantaloncino da palestra si muove con te senza affollarsi, pizzicare o tirare per un allenamento yoga immerso nel comfort. Puoi usarlo correndo, accovacciato, saltando, sollevando, ecc.

CheChury Pantaloni da Yoga A Vita Alta Shorts Sportivi Donna Pantaloncini Fitness Palestra Estivi Calzoncini Yoga Leggings Corti Running Calzamaglia Sexy Anti-Cellutite € 14.63 in stock 1 new from €14.63

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il dettaglio raccolto sull'anca aiuta a sollevare il culo, rendendolo più pieno e più sexy. Vita alta, nasconde il grasso della pancia e ti fa sembrare più sottile. La compressione regola e modella il tuo corpo. Questi pantaloncini ti aiutano a creare un perfetto fianchi di pesca, migliorando il tuo fascino.

I pantaloncini elastici da corsa sono realizzati in 90% cotone + 10% poliestere, il tessuto super confortevole è scelto con cura per garantire che non ci siano pruriti, irritazioni o sfregamenti, assorbe l'umidità, contribuendo a dissipare rapidamente il calore e gli odori, mantenendo la pelle asciutta.

Ottimo per attività indoor e outdoor, sport, corsa, fitness, allenamento, yoga o abbigliamento da salotto o da indossare come legging con altri indumenti. Il tessuto spesso mantiene il comfort, adatto per qualsiasi periodo dell'anno.

Texture a nido d'ape, ad asciugatura rapida, leggera, controllo della pancia, sollevamento del culo, a prova di squat, elastico in vita, elastico, compressione anticellulite, vestibilità aderente, traspirante, morbido e confortevole.

Lavare a mano e in lavatrice (sotto i 30 °C), appendere ad asciugare all'ombra, vietare lo sbiancamento.

ORANDESIGNE Shorts Donna Jeans Strappati Vita Alta Casual Estate Elastico in Vita Buco Denim Pantaloncini Corti Bermuda Hot Pants Shorts con Tasche Laterali 08 Blu L € 11.99 in stock 1 new from €11.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Jeans shorts vestibilità slim, alla moda e carina.

A vita alta, patta con zip con chiusura a bottone, vestibilità slim, con tasche, fori strappati, polsini arrotolati, elasticizzato, pantaloncini tagliati alla moda, classico colore denim versatile. due pantaloncini con tasche laterali, pantaloncini caldi casuali a vita alta.

È realizzato con materiali di alta qualità, abbastanza resistenti per l'uso quotidiano. I pantaloncini si adattano ad ogni look per il tempo libero.

Puoi indossare pantaloncini di jeans alla moda per fare shopping, lavorare, a casa, fare festa, andare in discoteca, così belli che li indosserai in ogni occasione.

Si prega di contattarci se avete qualsiasi domanda. Vi auguriamo un piacevole acquisto.

JFAN Pantaloncini Shorts Donna Sportivi Vita Alta Pantaloni da Yoga Corti Shorts Leggins Sportivi Camuffare da Donna Fitness Gym Yoga Running € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Controllo della pancia a vita alta: progettato con una vita più alta allargata per un migliore controllo della pancia e una tecnologia di compressione unica per una migliore circolazione sanguigna e

IDEALE PER VARIE OCCASIONI: perfetto per tutti i tipi di occasioni, dallo yoga, pilates, zumba, a una lezione di bar o spin, sport, palestra, allenamento, tutti i giorni.

CARATTERISTICHE: I leggings sportivi con stampa mimetica sono il design più alla moda di quest'anno, la stampa mimetica classica e fresca non passerà di moda, lo consiglio vivamente

MATERIALE CONFORTEVOLE: il tessuto elasticizzato è scelto con cura per prevenire prurito, irritazione o sfregamento, assorbimento dell'umidità, aiuta a dissipare il calore e l'odore, assorbe rapidamente il sudore.

Si prega di fare riferimento alla tabella delle taglie mostrata nell'immagine per scegliere la taglia.

UMIPUBO Shorts Donna Fitness Pantaloncini Sportivi Anti-Cellutite Pantaloncini da Ginnastica Vita Alta Shorts, Rosso, M € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Materiale pantaloncini】 92% poliestere + 8% spandex, il tessuto traspirante ed elastico ti mantiene sempre asciutto e ti offre un grande comfort di movimento. Asciugatura rapida, assorbimento dell'umidità. Non sono trasparenti, offrono una copertura totale mentre si piega, si accovaccia e si solleva.

【Design anticellulite】 I pantaloncini sportivi con dettagli del motivo anticellulite hanno un forte impatto visivo, mostrando il tuo gluteo paffuto, sollevato, generoso e anche la tua bellissima linea delle gambe. Bubble Yoga Shorts rende i tuoi fianchi più pieni.

【Hip Push Up】 Il design pieghettato abbraccia delicatamente il tuo sedere e dona al tuo sedere un aspetto pulito come una pesca succosa: paffuto, sollevato e generoso. Il design a pieghe sui fianchi di questi pantaloncini a vita alta può evidenziare visivamente la curva dei fianchi, rendendoti più sexy.

【Controllo eccellente e vita alta】 Creato con un nastro di dimensioni più larghe per un migliore controllo dell'addome, tecnologia di compressione unica per una circolazione ottimale, affaticamento muscolare ridotto.

【Occasioni adatte】 Pantaloncini sportivi da yoga da donna ideali per lo stile di vita attivo di tutti i giorni come sport, palestra e fitness, yoga, passeggiate, jogging e corsa, ciclismo, boxe, bowling, tenis, ecc. READ Miglior Guaine Contenitive Donna: le migliori scelte per ogni budget

+MD Pantaloncini Donna Culotte Shorts Intimo Fitness Sport Hot Pant Shapewear Body Shaper Large Nero € 19.34 in stock 1 new from €19.34

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale: 78% bambù, 17% nylon, 5% elastan Tessuto traspirante e innovativo che si adatta perfettamente alla pelle.

Livello di controllo: basso Fornisce un controllo extra a 360°gradi. Possono essere indossati sotto jeans, pantaloncini o un abito avvolgente. Fresco e asciutto tutto il giorno

Forme comodamente la parte posteriore e la pancia. Fornisce un controllo extra a 360°gradi. Possono essere indossati sotto jeans, pantaloncini o un abito avvolgente. Fresco e asciutto tutto il giorno

Design senza cuciture per indossare ogni giorno: invisibile sotto vestiti, abiti e gonne. Sia che tu stia andando al lavoro o una serata divertente, questo shapewear ti lascerà in totale comfort. Il tessuto in nylon-spandex assorbe l'umidità per lasciare la pelle fresca.

Sano: mantiene la pelle sana evitando segni e attriti. Ora puoi camminare comodamente in abiti senza che le tue cosce si sfregano dolorosamente l'una contro l'altra. La porzione delle gambe dello shaper di compressione è sufficientemente lunga da offrire una copertura completa sulla parte superiore delle cosce e ha la giusta dose di tenuta per offrire supporto senza causare disagio.

Eghunooye Pantaloncini estivi da donna, a vita alta, per lo sport, la palestra, la palestra e il ciclismo Nero M € 23.81 in stock 1 new from €23.81

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Traspiranti: questi pantaloncini corti da ciclismo sono realizzati in cotone delicato sulla pelle e poliestere elastico, con inserti in cotone, non solo molto morbidi, opachi, ma anche traspiranti, possono assorbire rapidamente l'umidità e mantenere asciutti durante il movimento.

Ampio elastico in vita, non scivola o stretta, design a vita alta, più chic e alla moda, pantaloncini estivi da donna, a vita alta, per ciclismo, yoga, sport, leggings corti da donna.

Multifunzionale: possono essere utilizzati non solo come pantaloncini sportivi per yoga, ciclismo, pantaloni corti da yoga, ma anche come leggings estivi, pantaloncini corti, mutandine, boxer, ideali per lo sport: jogging, yoga, fitness e pilates, o per stare a casa.

Combinazione: possono essere combinati con canottiera, reggiseno sportivo, crop top, camicetto, gilet, maglietta, camicia, camicia, pantaloncini da ciclismo sono un regalo elegante per la vostra famiglia, mamma, moglie, fidanzata, sorella, ecc.

Combinazione: possono essere combinati con canottiera, reggiseno sportivo, crop top, camicetto, gilet, maglietta, camicia, camicia, pantaloncini da ciclismo sono un regalo elegante per la vostra famiglia, mamma, moglie, fidanzata, sorella, ecc. Pulizia e cura, lavabile a mano, in lavatrice, resistente all'usura, durevole, taglie S, M, L, XL, colore: nero, grigio.

Tofox Pantaloncini Sportivi Donna Fitness Shorts Pantaloncini da Yoga da Donna Fitness Vita Alta Yoga Shorts € 16.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Bella figura == Questi pantaloncini fanno una bella figura. Se lo indossate per un paio di esercizi di fitness, che si tratti di ginnastica di ossigeno o yoga, non vi è alcuna pressione

Materiale== i pantaloncini da allenamento per yoga da palestra sono realizzati in poliestere al 90% super traspirante, morbido e leggero, che è più resistente e confortevole e ti mantiene fresco quando fa caldo durante l'esercizio.

Vestibilità comoda== pantaloncini da allenamento / pantaloni della tuta, elastico in vita per una vestibilità personalizzata e confortevole, movimento più flessibile, coulisse e cintura elastica, per adattarsi facilmente al tuo corpo.

Buon regalo== regalo per il È un'ottima idea come piccolo regalo di compleanno per le donne

Opaco== i pantaloncini da corsa sono completamente opachi (anche se si piega, si fa squat, ecc.) e allo stesso tempo sono piacevolmente leggeri sulla pelle, non sono né spessi né sottili

