Hai mai provato ad acquistare un Stirella De Longhi perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Stirella De Longhi. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Stirella De Longhi più votate disponibili sul mercato nel 2021.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Stirella De Longhi e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



De'Longhi PRO1465 Stirella Ferro da Stiro con Caldaia in Pressione, 1400 W € 120.00

€ 72.36 in stock 39 new from €108.00

3 used from €72.36

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sistema stirante con caldaia in pressione

Ferro da stiro professionale con piastra in alluminio satinato

Caldaia in acciaio inox 0.85 litri, per un'autonomia di almeno 90 minuti

ECO ZONE: Permette di regolare la quantità di vapore e risparmiare fino al 35 % di energia e acqua

Indicatore luminoso per segnalare quando il ferro è pronto

De'Longhi PRO1707 Stirella Ferro da Stiro con Caldaia in Pressione, 1400 W, 220 Decibel, Aluminio, Bianco € 130.99 in stock 25 new from €130.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Per aiutarti nello stiro di tutti i giorni STIRELLA Pro1707 per una maggior scorrevolezza sul tessuto del prodotto grazie alla piastra in alluminio professionale di cui è dotato

Ferro da stiro professionale a CARICAMENTO CONTINUO con impugnatura in sughero, una pressione di 6 bar e una produzione vapore 100 g/min per risultati professionali; VAPORE PRONTO IN SOLI 2 MINUTI

PANNELLO DI CONTROLLO : Pannello di controllo semplice e intuitivo con pulsante on/off integrato; tanica interna con serbatoio da 0,8L

ANTICALC SYSTEM : Accesso facilitato all'interno della caldaia per favorire le operazioni di pulizia e la rimozione dei residui di calcare

COMODA DA RIPORRE E DA TRASPORTARE : Avvolgi tubo vapore e avvolgi filo elettrico per la massima comodità di utilizzo READ Miglior Scopa Lavapavimenti A Vapore: le migliori scelte per ogni budget

Rowenta DG7621 Compact Steam PRO Caldaia ad Alta Pressione 6.2 bar, Tecnologia Eco, 2200 W, Blu, XL € 229.99

€ 169.00 in stock 1 new from €169.00

4 used from €136.33

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ferro da stiro a vapore con caldaia ad autonomia illimitata

Risultati professionali grazie alla tecnologia ad alta pressione (6,2 bar di pressione, 310 g di vapore/min)

Piastra brevettata microsteam 400hd in acciaio inossidabile: grazie agli oltre 400 fori garantisce la migliore distribuzione di vapore sul mercato

Punta di precisione: ideale per stirare perfettamente anche i punti più difficili come angoli, bordi e colletti

Modalità eco: permette di rirmiare fino al 20% di acqua ed energia

Polti Vaporella Simply VS10.10, Ferro da Stiro Generatore di Vapore con Serbatoio Estraibile da 1.5 L, Max Pump 6.5 BAR, Funzione ECO, Riscaldamento 2 Minuti, 2200 W, Bianco/Grigio € 129.00

€ 79.90 in stock 23 new from €79.90

5 used from €74.31

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ferro generatore di vapore ad autonomia illimitata, pressione Pompa max 6.5 bar

Serbatoio estraibile XL da 1.5 L per lunghe sessioni di stiratura

Riscaldamento rapido 2 minuti, funzione ECO per limitare i consumi

Funzione Calc Cleaning per migliori prestazioni dell'apparecchio e durata nel tempo

Volantino per regolazione della temperatura sul ferro

Polti Vaporella Forever 615_Pro, Ferro da Stiro a Vapore con Caldaia, 2150 W, Serbatoio 0.7 l, Autonomia Illimitata, 4 bar, Riscaldamento in 3 minuti, Nero/Grigio € 129.00

€ 89.99 in stock 1 new from €89.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ferro da stiro a vapore con caldaia ad autonomia illimitata fino a 4 bar e potenza massima 2150 W

Ferro professionale con piastra in alluminio e manico in sughero

Vapore secco e potente ottimo per eliminare le pieghe in un solo passaggio

Riscaldamento rapido in 3 minuti

Serbatoio estraibile da 0.7 L che può essere riempito in qualsiasi momento

Philips GC8735/80 PerfectCare Performer Ferro Generatore di Vapore , Tecnologia OptimalTemp, fino a 6.5 Bar di Pressione della Pompa, Colpo Vapore 420 g, Serbatoio 1.8 L, Blu/Nero € 279.99

€ 156.99 in stock 3 new from €156.99

1 used from €125.92

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tecnologia OptimalTEMP - consente di stirare dal jeans alla seta, dal lino al sintetico, con un’unica impostazione di temperatura

La combinazione ottima tra vapore e temperatura della piastra offre risparmio di tempo e capi stirati in modo ottimo

Tecnologia ProVelocity con pompa e piastra riscaldante

Pressione della pompa: fino a 6.5 bar

Vapore continuo: 120g/min

Polti Vaporella 535 Eco_PRO Ferro da Stiro a Vapore con Caldaia, Tappo di Sicurezza, 4 Bar, 1750 W, 0.9 Litri, Alluminio, Bianco € 99.90

€ 74.19 in stock 18 new from €73.00

2 used from €55.64

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ferro da stiro a vapore con caldaia e tappo di sicurezza, 4 bar

Funzione Eco

Ferro con piastra in alluminio, impugnatura in sughero isolante e traspirante

Tasto vapore continuo, regolazione vapore

Tappetino poggiaferro con inserti in silicone antiscivolo

Polti Vaporella Express VE30.10, generatore di vapore ad alta prestazione fino 8bar pompa, tecnologia ONE TEMPERATURE per tutti i tessuti e digital setting, 240g/min, riscaldamento 1 min, Bianco/Blu € 179.00

€ 129.00 in stock 16 new from €129.00

2 used from €81.63

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ferro generatore di vapore ad autonomia illimitata con pressione pompa fino a 8 BAR e colpo di vapore 240g/min per una stiratura più rapida

Tecnologia ONE TEMPERATURE: un’unica impostazione della temperatura del ferro per stirare tutti i tessuti senza che sia più necessaria alcuna regolazione

DIGITAL SETTING: comandi digitali sull’impugnatura che consentono di stirare in modo immediato e veloce avendo sempre sotto controllo la fase della stiratura in cui ci si trova

Ferro leggero e maneggevole con piastra in ceramica scorrevole e antigraffio per stirare i capi con grande semplicità. Il parking del ferro consente di appoggiarlo in verticale mentre stai stirando

Serbatoio XL da 1,6 L per lunghe sessioni di stiratura, riscaldamento rapido in meno di 1 minuto, Calc Cleaning per mantenere le prestazioni nel tempo, funzione ECO per limitare i consumi

Polti La Vaporella XT90C Ferro da Stiro a Vapore con Caldaia, 2350 W, 1.4 L, 7 bar, pompa 15 BAR, Autonomia Illimitata, Steam Pulse 450 g, 3 Programmi Preimpostati di Stiratura, Esclusiva Amazon € 329.00

€ 199.00 in stock 1 new from €199.00

2 used from €149.25

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ferro da stiro a vapore con caldaia ad autonomia illimitata fino a 7 bar e pompa 15 bar, made in Italy, riscaldamento rapido 2 minuti, serbatoio 1.4 L e auto spegnimento dopo 10 minuti

Caldaia con No Calc Long Life Boiler Technology: previene gli effetti negativi del calcare per una vita lunga senza manutenzione

Piastra 360° Fluid Curve Technology: risultati ottimi, scorrevolezza, distribuzione omogenea del vapore, forma arrotondata per una stiratura multidirezionale che supera gli ostacoli

3 programmi preimpostati di stiratura: ECO per risparmiare energia e acqua senza rinunciare alle prestazioni, Universal per stirare tutti i tessuti e Turbo per le pieghe più ostinate

Funzione Steam Pulse 450 g: vapore intermittente per una stiratura semplice e veloce; ottimo per stirare in verticale

Philips PerfectCare Compact GC7844/20 Ferro Generatore di Vapore € 199.99

€ 142.99 in stock 12 new from €142.99

35 used from €121.82

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Massimo 6.5 bar di pressione pompa

Colpo di vapore fino a 400 g

Capacità serbatoio acqua da 1.5 litri

Polti Vaporella Next VN18.30 Ferro da Stiro con Caldaia ad Alta Pressione, 6 bar, Autonomia Illimitata, Steam Pulse 350 g, Funzione Turbo ed Eco, 1.3 L, 2200W, Antracite/Rosso/Bianco € 149.90 in stock 12 new from €149.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Piastra brevettata con la tecnologia 360° Fluid Curve Technology: elimina senza fatica anche le pieghe difficili, ottima scorrevolezza, distribuzione omogenea del vapore e forma arrotondata per una stiratura multidirezionale che supera gli ostacoli

Ferro da stiro a vapore con caldaia ad autonomia illimitata fino a 6 bar e pressione pompa max 15 bar

Funzione Steam Pulse 350 g: vapore intermittente per una stiratura semplice e veloce, anche in verticale

Regolazione vapore con 3 posizioni: ECO per risparmiare energia e acqua senza rinunciare alle prestazioni, Normale e Turbo per i capi difficili e pesanti da stirare

Design italiano, facile pulizia caldaia con sistema Calc Cleaning, serbatoio da 1.3 L, riscaldamento rapido 2 minuti, inserto in sughero traspirante, funzione auto spegnimento e chiusura blocca ferro per facile trasporto

H.Koenig V5i - Ferro da stiro a caldaia, 2400 W, 1.7 Litri, Emissione di vapore di 100g/min, Placca in ceramica, Blu/Azzurro € 59.80 in stock 14 new from €59.80

33 used from €49.07

Amazon.it Features Il massimo della potenza: 2 400 w; potenza vapore: 6 bars

Debito di vapore: 100 gr/min

Sistema di vapore continuo, serbatoio estraibile per una ricarica durante l'uso

Grande capacitá del serbatoio: 1,7

Vapore verticale

Rowenta VR7260 Easy Steam Ferro da Stiro Generatore di Vapore, Piastra in Acciaio Inox, con Filtri Anticalcare € 169.99

€ 119.99 in stock 4 new from €119.99

45 used from €69.16

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Stira più velocemente: rowenta easy steam genera il doppio del vapore rispetto ai ferri da stiro tradizionali permettendoti di risparmiare tempo

Ampio serbatoio estraibile da 1,2 l a riempimento continuo: perfetto per stirare grandi carichi senza interruzioni

Design compatto e trasporto semplice grazie al sistema di bloccaggio integrato

Piastra airglide in acciaio inossidabile garantisce la massima scorrevolezza

2 filtri anticalcare inclusi

Singer SHG2627 Ferro da Stiro a Vapore con Caldaia a Ricarica Continua, 2200 W, 0.8 Litri, Panna E Lilla € 61.01 in stock 10 new from €61.01

4 used from €40.16

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Speciale Tecnologia Nano Ceramic: Piastra del ferro Super scorrevole a 21 fori che ottimizza l'efficienza.

Subito pronto all'uso: Ferro già caldo in meno di 10 secondi e Funzione vapore pronta in 30 secondi

Autonomia illimitata: Stiratura professionale senza interruzioni, efficace getto di vapore, possibilità di vaporizzare in verticale e regolazione della temperatura

Ecologico, Bassi consumi e Silenzioso: Prestazioni elevate con bassi consumi e livello di rumorosità molto basso

Facile da usare e Minimo ingombro: L'impugnatura ergonomica assicura una presa confortevole durante la stiratura, mentre le dimensioni compatte lo rendono facile da riporre in qualsiasi spazio della casa

Braun IS5022WH CareStyle 5 Ferro da Stiro a Caldaia, 2400 W, Bianco/Blu € 220.00

€ 158.79 in stock 17 new from €158.79

2 used from €127.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Piastra Eloxal 3D BackGlide per una scorrevolezza ottima a 360° su qualsiasi tessuto, anche all'indietro

Vapore ad alta pressione 6 bar e getto di vapore extra 340g/min per risultati ottimi

Il colpo di vapore è doppio rispetto ai ferri da stiro tradizionali per risultati ottimali

La pressione permette di stirare anche in verticale

Potenza 2400 W

PerfectCare Compact Plus GC7930/30, tecnologia OptimalTEMP, 2400W, 6,5 bar, vapore continuo 120 gr/min, colpo vapore 440gr, serbatoio 1.5L € 229.99

€ 143.99 in stock 16 new from €143.99

7 used from €133.91

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Potenza 2400 W

Tecnologia optimal temp

Colpo vapore 440 gr; vapore continuo 120 g/min

Piastra Steamglide Plus

Serbatoio estraibile da 1.5 l READ Miglior Albero Natale Piccolo: le migliori scelte per ogni budget

Imetec ZeroCalc PS1 2000 Ferro da Stiro Compatto, 3.8 BAR, Tecnologia Anticalcare e a Risparmio Energetico, Ricarica Continua, Vapore Pronto in Un Minuto, 2100 W, Bianco/Blu € 104.99

€ 79.90 in stock 2 new from €79.90

14 used from €70.31

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tecnologia anticalcare ZeroCalc: contribuisce a prolungare la vita del ferro da stiro grazie a tre livelli di protezione

Fino a 3.8 BAR di pressione alla pompa per una stiratura facile e veloce

Tecnologia Imetec Eco a risparmio energetico: riduce i consumi di corrente del 35%

Tecnologia NoStop: si rabbocca senza soste, anche durante la stiratura; vapore pronto in un minuto

Funzione Super Vapore per stirare agevolmente le pieghe difficili

Rowenta DG7521 Compact Steam Extreme, Ferro da Stiro con Caldaia ad Alta Pressione, Getto di Vapore 280 g/min, serbatoio da 1.2 L € 209.99

€ 126.00 in stock

3 used from €126.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Design compatto

Piastra Inox Microsteam 400

Pressione vapore: 5.5 bar

Modalità efficienza energetica

Capacità serbatoio acqua: 1.2 L

Tappo Vaporella Ferro Da Stiro Caldaia De Longhi Simac Stirella € 8.00 in stock 5 new from €2.30

Amazon.it Features Verifica;compatibilita;elettrodomestico;inviandoci un messaggio

Braun TexStyle 7 TS745A, Ferro da Stiro a Vapore, Piastra in Eloxal, Colpo Vapore 180 g, Serbatoio 400ml, 2400 W, Punta di Precisione, Autospegnimento, Nero € 52.98

€ 50.98 in stock 45 new from €50.98

1 used from €40.07

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features POTENTE: 2400 watt di potenza per risultati impeccabili e una stiratura veloce. Il potente getto di vapore triangolare di TexStyle 7 elimina senza sforzo anche le grinze più ostinate

RESISTENTE: Ferro da stiro a lunga durata con una piastra in Eloxal per un'ottima resistenza ai graffi. Il sistema anticalcare garantisce un'ottima durata del ferro a vapore

PRECISO: Colpo vapore a 180 g/min, anche in verticale perfetto per rimuovere pieghe da tende e vestiti. Per eliminare senza sforzo anche le pieghe più ostinate, come quelle del lino, della seta

SICUREZZA: Ferro a vapore con funzione di autospegnimento dopo 8 minuti in posizione verticale o 30 secondi in posizione orizzontale, per garantire massima sicurezza e risparmio energetico

PRATICO: Design intuitivo e capacità serbatoio acqua 400 ml, per una maggiore comodità. Grazie all’apertura del serbatoio più ampia, il riempimento risulta molto più facile

Polti Vaporella 535 Eco_PRO Ferro da Stiro a Vapore con Caldaia, Tappo di Sicurezza, 4 Bar, 1750 W, 0.9 Litri, Alluminio, Bianco & Kalstop PAEU0094 Anticalcare per Apparecchi a Caldaia € 112.80

€ 84.18 in stock 1 new from €84.18

Amazon.it Features Product 1: Ferro da stiro a vapore con caldaia e tappo di sicurezza, 4 bar

Product 1: Funzione Eco

Product 1: Ferro con piastra in alluminio, impugnatura in sughero isolante e traspirante

Product 1: Tasto vapore continuo, regolazione vapore

Product 2: Anticalcare di origine naturale e biodegradabile studiato per prevenire la formazione del calcare e migliorare l'emissione del vapore degli apparecchi a caldaia

Polti Vaporella Forever 615_Pro, Ferro da Stiro a Vapore con Caldaia, 2150 W, Serbatoio 0.7 l, Autonomia Illimitata, 4 bar & PAEU0200 Soletta Anti Lucido Vaporella per Piastra Professionale € 148.90

€ 109.98 in stock 1 new from €109.98

Amazon.it Features Ferro da stiro a vapore con caldaia ad autonomia illimitata fino a 4 Bar e potenza massima 2150W

Ferro professionale con piastra in alluminio e manico in sughero

Vapore secco e potente ideale per eliminare le pieghe in un solo passaggio

Riscaldamento rapido in 3 minuti

Soletta Antilucido Vaporella Piastra Professionale

Bosch TDS6080 Stazione Stirante a Vapore, 2400 W, 120 g/min, Pressione vapore: 6 bar, Bianco/Viola € 299.90

€ 184.88 in stock 1 new from €184.88

1 used from €165.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pressione vapore: 6 bar con sistema di sicurezza

Ultimate Steam: il vapore entra in profondità nei tessuti grazie a tre colpi di vapore intensivo

Potenza: 2400 W

Advanced steam system: per un vapore efficace e una distribuzione ottimizzata grazie allo design della piastra Funzione i-Temp

Programma Hygiene: una combinazione di temperatura, pressione e impulsi di vapore rimuove fino al 99.9% dei batteri da tutti i tessuti stirabili

Braun Carestyle 1 IS1012BL, Ferro generatore di Vapore, 2400Watt, Capacità 1,5L, 5,5 Bar, Getto di Vapore 340g/min, Sistema Anticalcare con Segnale Acustico, Bianco/Blu € 130.00

€ 85.90 in stock 53 new from €85.90

7 used from €65.96

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features POTENTE: Ferro da stiro a caldaia con piastra in Superceramica e serbatoio a riempimento continuo. Tempo di riscaldamento 2 minuti.

FreeGlide 3D TECNOLOGIA: I bordi arrotondati e smussati della piastra aiutano il ferro a scivolare senza sforzo e senza intoppo su bottoni e cerniere, in tutte le direzioni, anche all’indietro

IMPUGNATURA ERGONOMICA e TANICA FISSA da 1,5L

PRATICO: Colpo vapore 340 g/min, vapore continuo 110 g/min, pressione 5,5 bar. 3 REGOLAZIONI DELLA TEMPERATURA per una stiratura perfetta a seconda del tessuto: Livello 1 per sintetici, livello 2 per Lana e poliester, livello 3 per cotone e lino

SICUREZZA: Il sistema di blocco di sicurezza rende facile trasportare e conservare il sistema in tutta sicurezza con una sola mano, anche quando il serbatoio è pieno d’acqua. SISTEMA DI AUTOSPEGNIMENTO.

Philips Ferri a vapore GC9324/20, Ferro da Stiro con Caldaia PerfectCare Aqua PRO, Tecnologia OptimalTEMP, Colpo Vapore 440g, Pressione 6.5 Bar, 2100 W, 2.5 Litri, Blu/Bianco € 281.50 in stock

7 used from €281.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tecnologia OptimalTEMP consente di stirare mediante un’unica impostazione di temperatura: la combinazione tra vapore e temperatura della piastra garantisce risparmio di tempo e capi stirati in modo ottimale

Pressione: fino a 6.5 bar

Spegnimento automatico per la sicurezza e il risparmio energetico

Colpo vapore: 440g

Piastra: T-Ionic Glide. La miglior piastra Philips per scorrevolezza e resistenza ai graffi. Lo strato brevettato in Titanium Oxide garantisce una scorrevolezza eccellente e duratura, mentre la bse in acciaio inossidabile assicura una straordinaria resistenza ai graffi.

Ariete 5571, Steam Power Easy Ferro Generatore di Vapore Istantaneo, Serbatoio Rimovibile e Ricaricabile 1,8L, Vapore continuo fino a 120 gr/min, Piastra in Ceramica, 2400 Watt, Bianco e Blu € 95.00

€ 63.99 in stock 33 new from €63.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Vapore istantaneo: stira senza tempi di attesa grazie al vapore istantaneo generato in pochi secondi

Adatto a qualsiasi capo: la piastra in ceramica di Steam Power Easy stira ottimamente qualsiasi tipo di tessuto anche quelli più delicati

Stiratura illimitata: puoi ricaricare il serbatoio in qualsiasi momento per stirare senza interruzioni

Anche stiratore verticale: Steam Power Easy emette vapore anche in verticale

Funzione autopulizia: speciale funzione che protegge il ferro da stiro dal calcare

Philips PerfectCare Ferro da Stiro a Caldaia, Pressione 7.5 Bar, Continuo 120 g/min, Colpo Vapore 480 g, 2400 W, 1.8 Litri, 1.8, Blu € 199.00

€ 169.43 in stock 6 new from €168.00

4 used from €140.70

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Potenza 2400 W

Tecnologia optimal temp

Colpo vapore 480 g, vapore continuo 120 g/min

Piastra steam glide advanced

Serbatoio acqua da 1.8 l

BLACK+DECKER BXSS2200E - Sistema stirante a vapore, carica continua, getto di vapore 120g/min. piastra in ceramica, pronto in un minuto, filtro anticalcare € 89.99

€ 66.54 in stock 17 new from €66.54

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features STIRARE SENZA PAUSE: Stira il tuo bucato rapidamente senza pause o ostacoli; con il sistema stirante a carica continua potrai stirare per più di 90 minuti senza pause grazie al serbatoio. Può essere ricaricato in qualsiasi momento, anche se l’apparecchio è in funzione.

VAPORE CONTINUO: vapore costante e colpo di vapore di 120 g / min; la forza del vapore aiuta ad eliminare rapidamente le pieghe più ribelli; sistema stirante adatto a tutti i tipi di tessuti, anche i più delicati, massima resa con il minimo sforzo.

OTTIMALE SCORREVOLE: Piastra in ceramica resistente ai graffi. Garantisce la migliore scorrevolezza per una stiratura comoda e veloce; inoltre, piastra ha una punta di precisione per accedere a tutti gli angoli dei tessuti, giro bottoni, polsini, colletti. Ottieni così finiture perfette.

VELOCE: Sistema di accensione con avviamento ultraveloce; in appena 1 minuto l’apparecchio avrà raggiunto la temperatura selezionata e sarà pronto per essere utilizzato

GARANZIA E SICUREZZA: Prodotto con 2 anni di garanzia, il filtro anticalcare garantisce una maggior durata nel tempo, mentre il sistema antigoccia una stiratura di qualità. Pratica maniglia per il trasporto.

Stirella Professionale 1L con caldaia a Pressione e Pressostato Esterno Italiana (1L) € 169.90 in stock 1 new from €169.90

Amazon.it Features Ferro da stiro a vapore con caldaia, particolarmente adatto all'uso domestico e non. Caldaia e Raccorderia in acciaio Inox, La struttura esterna è in acciaio Inox Verniciato con uno speciale materiale plastico resistente al calore e agli agenti esterni. Pressostato e Valvola esterna per la regolazione del vapore. Garantiti qualità, sicurezza e prestazioni elevate ed un ottimo funzionamento. Robustezza e compattezza invidiabili.

Alimentazione Elettrica a 230V Pressione esercizio : 2,5 Bar

Resistenza caldaia 850 W Resistenza Ferro 850 W

Capacità Caldaia (Volume 1,5L) (Acqua 1L) / nella versione più grande (Volume 2L) (Acqua 1,2L )

Peso netto 10,7 Kg Dimensioni Cartone 41x30x32 cm READ Miglior Cioccolato Per Fontana: le migliori scelte per ogni budget

Polti Vaporella Next VN18.15 Ferro da Stiro con Caldaia ad Alta Pressione, 5.5 bar, Autonomia Illimitata, Funzione Turbo, 1.3 L, Bianco/Grigio € 199.00

€ 144.99 in stock 6 new from €144.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Piastra brevettata 360° FLUID CURVE TECHNOLOGY: risultati visibili, ottima scorrevolezza, distribuzione omogenea di vapore, forma arrotondata per una stiratura multidirezionale che supera gli ostacoli

Ferro da stiro a vapore con caldaia ad autonomia illimitata fino a 5,5 bar e pressione pompa max 15 BAR

Funzione Turbo per i capi più difficili e pesanti da stirare

Comodo accesso laterale per una facile pulizia della caldaia grazie al sistema Calc Cleaning

Design 100% italiano; serbatoio da 1.3 l; riscaldamento rapido 2 minuti; funzione auto spegnimento dopo 10 minuti di inutilizzo e chiusura blocca ferro per un facile trasporto

