Hai mai provato ad acquistare un Supporti Per Casse Acustiche perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Supporti Per Casse Acustiche. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Supporti Per Casse Acustiche più votate disponibili sul mercato nel 2023.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Supporti Per Casse Acustiche e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



minify BS-S6 - Coppia di supporti per casse in pannello di fibra a media densità (MDF) con laccatura per pianoforte, decorazione in legno € 144.90

€ 129.49 in stock 1 new from €129.49 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1 paio di supporti per casse in pannello di fibra a media densità (MDF) di alta qualità dal design fantastico e originale, effetto legno laccato, adatti per gli appassionati di HiFi e Home Theatre.

Grazie al loro peso elevato, i due supporti in legno MDF offrono un supporto solido e senza vibrazioni per le vostre casse HiFi.

Le casse possono essere fissate al supporto tramite cuscinetti in gomma espansa in dotazione oppure con fessure fresate nella piastra superiore avvitate saldamente al supporto. I cavi possono essere riposti sul supporto posteriore tramite fascette in dotazione.

Portata: 20 kg ciascuno. Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza): Dimensioni totali: 30 x 23 x 60 cm, piastra superiore 185 x 235 mm, piastra inferiore 230 x 300 mm.

I supporti per casse vengono consegnati smontati, ma il montaggio richiede solo pochi minuti (4 viti per legno avvitate nei fori preforati, fissate i piedini in gomma, ed avete fatto). Contenuto della confezione: 2 supporti per scatole come da immagine, 8 piedini in gomma, 8 cuscinetti in gomma espansa, 4 fascette autoadesive per la gestione dei cavi sul supporto della cassa; accessori raffigurati come ad esempio le casse, non sono inclusi.

COPPIA STATIVI CASSE ACUSTICHE CON BORSA SUPPORTI TREPPIEDI CAVALLETTI 180 CM € 54.90 in stock 1 new from €54.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SPEDIZIONE IMMEDIATA DALL'ITALIA CON GLS

Il prezzo + basso del web

Portata 40 kg. cadauno

Ultra resistenti -- alzata 180 cm

2 stativi + borsa inclusa

supporti piedistallo casse acustiche stand diffuso Vestito per Sony Edifier Yamaha Polk,Grandi carichi pesanti Piedistallo audio surround,In piedi da terra Supporto per subwoofer per monitor,Carico 22 € 351.70 in stock 1 new from €351.70 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Abbina supporti per altoparlanti in legno ad alte prestazioni

Realizzato con anima in fibra a media densità di alta qualità per ridurre al minimo la risonanza

100 kg (220 libbre).la capacità di carico consente di utilizzare un altoparlante più pesante senza compromettere la stabilità.

Il design del corpo vuoto consente di aggiungere sabbia per aumentare il peso dei supporti,se necessario

Rifinito con vernice di alta qualità per mobili che non si rompe,si scheggia o si stacca

Vogel's VLB 200, Supporto per casse acustiche e cellulari (2x), Nero, Max 20 Kg € 65.99 in stock 13 new from €65.99

16 used from €41.60

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SUPPORTO DA PARETE SICURO PER ALTOPARLANTI Due supporti da parete universali Vogel's di alta qualità per altoparlanti da scaffale di medie e grandi dimensioni, altoparlanti satellitari o monitor da studio fino a 20 kg

COMPATIBILITÀ UNIVERSALE I morsetti regolabili in modo continuo consentono di montare altoparlanti da 72 a 300 mm di profondità senza avvitarli nei tuoi preziosi altoparlanti

GIREVOLI E INCLINABILI PER UN SUONO PERFETTO È possibile inclinare gli scaffali di 15 gradi e ruotarli di 45 gradi a sinistra e di 45 gradi a destra per la migliore esperienza di ascolto

ALTA QUALITÀ Realizzato in acciaio verniciato a polvere di alta qualità per resistenza e durata. Il tampone in schiuma viene applicato per evitare graffi, coperture in plastica per un design elegante

PROGETTATO PER UN'INSTALLAZIONE RAPIDA E SEMPLICE Il supporto a parete preassemblato include tutti i materiali di montaggio

Supporti per Casse Acustiche Supporto da pavimento Audio Base for altoparlante da tavolo spessa Supporto for staffa for unghie Supporto for piedini for altoparlante Staffa for altoparlante for mensola € 150.71

€ 146.91 in stock READ Miglior Macchina Da Cucire Professionale: le migliori scelte per ogni budget 2 new from €146.91 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features L'installazione sicura degli altoparlanti è la soluzione perfetta per ottenere un suono perfetto e migliorare l'acustica della casa

Compatibilità - Sistema di supporto per altoparlanti surround universali per altoparlanti satellitari, altoparlanti da scaffale e altro ancora.Viene fornito con 2 supporti.

Aspetto - Supporti per altoparlanti in acciaio laminato a freddo di alto spessore (2 supporti inclusi) in elegante finitura nera opaca per un profilo basso.

Picchetti per moquette: punte opzionali, facilmente attaccabili e rimovibili per il posizionamento della moquette.

Piedini imbottiti - Piedini imbottiti opzionali, facilmente attaccabili e rimovibili per un posizionamento solido sul pavimento.

COPPIA STATIVI CON BORSA SUPPORTI CASSE ACUSTICHE TREPPIEDI UNIVERSALI € 64.90 in stock 1 new from €64.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Spedizione immediate dall'Italia

Il kit include 2 stativi standard con borsa per il trasporto. Supporti in acciaio ultra resistente.

Stand con attacco da 35 mm, adatto alla maggior parte degli altoparlanti. Supporti pieghevoli per un comodo trasporto.

Supporti spilla di sicurezza in metallo. Borsa per il trasporto con maniglia

Hama Supporto per cassa"Next", colore: Nero € 114.99 in stock 12 new from €114.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Hama Set di 2 supporti per altoparlanti con cavo nascosto (supporto universale per altoparlanti con supporto in vetro, supporto per altoparlanti di grandi dimensioni fino a 30 kg, supporto per altoparlanti con punte, altezza 64 cm) nero

Supporto per altoparlanti per pavimento: base e piastra di supporto in vetro, ideale per mettere in scena altoparlanti da libreria/altoparlanti satellitari

Supporto per altoparlanti di design senza caos di cavi: il condotto nascosto nella colonna centrale nasconde cavi fastidiosi, adatto a tutti gli altoparlanti

I treppiedi per altoparlanti possono essere utilizzati universalmente: ideali per l'installazione di sistemi hi-fi, home cinema o sistemi audio, elevata capacità di carico fino a 30 kg

2 supporti per altoparlanti grandi (2 pezzi, dimensioni: piastra di supporto: 25 x 25 cm, base: 30 x 30 cm, altezza totale: 64 cm)

Auna, coppia di supporti per altoparlanti, in alluminio, vetro e MDF, con condotto per cavi e tacchetti, modello BS-03S-BK - € 71.99 in stock 1 new from €71.99

1 used from €48.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number B017XXLS1G Model LUA-BS-03S-BLACK Color Preto/Prata

Hama Slim Supporto Universale Regolabile per Casse, 5 kg, 123 cm, Nero € 59.99 in stock 4 new from €59.99

17 used from €52.04

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tubo telescopico estensibile

La guida del cavo è nascosta nel supporto

Per altoparlanti posteriori dei sistemi surround

La capacità di carico massima per ogni tubo telescopico è di 5 kg

Amazon Brand - Eono Supporti Casse Acustiche Altezza Regolabile, Altoparlanti da Terra da Pavimento con Gestione dei Cavi Integrata per Bose Sony, Ideale per Hi-Fi, Stereo, Sistemi Home Cinema € 78.99 in stock 1 new from €78.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Compatibilità universale - Una coppia di supporti da terra per altoparlanti in grado di reggere impianti fino a 5 kg. Progettati per essere compatibili con Bose, Polk, JBL, Sony, Yamaha e altri sistemi di altoparlanti satellite. Consigli: Si prega di controllare la posizione dei fori dei propri altoparlanti prima dell'acquisto.

Ascolto Ottimale - Posiziona i tuoi altoparlanti ad un'altezza ottimale da 82cm a 107cm per godere del sistema stereo e surround. Con 4 piastre di regolazione sulla base per un migliore livellamento, questi due supporti per diffusori surround sono perfetti per il tuo sistema Home Theatre.

Sicuro e Stabile - Ripiani quadrati 25 x 25 cm che mantengono le casse stabili e bilanciate. Il supporto da libreria per altoparlanti sono realizzati in acciaio di alta qualità, resistente e bello.

Design Elegante e Sobrio - Con passacavi nascosto, questo supporto da terra per casse permette di gestire cablaggi e impianti in modo ordinato e organizzato. Il foro allargato è comodo da usare e permette di maneggiare i cavi più facilmente.

Trova un supporto per altoparlanti adatto: fai riferimento alle immagini su questo sito Web prima di ordinare per vedere se questo supporto per altoparlanti è compatibile con il tuo altoparlante.

Supporti Speaker Stand Casa di Legno Speaker Stand Speaker Surround Professionale Stabile Stand Diffusori for Scaffale (Color : Black, Size : 30cm) € 89.00 in stock 1 new from €89.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Staffa altoparlante multifunzionale】 -Questa staffa altoparlante è un insieme di due, la dimensione piattaforma è 18,5 * 23,5 centimetri, adatta ad ogni tipo di altoparlante, elegante e staffa altoparlante robusto, non solo è molto adatto per il lato del televisore, ma anche l'uso come supporto per altri diffusori per completare il vostro sistema audio surround.

【Robusto supporto per diffusori】-Questo è in lamiera di legno ad alta densità, e sabbia può essere iniettato nella parte interna, che aumenta il peso per rendere stabile lo stativo.

【Garanzia di qualità del suono】 -La parte inferiore è dotata di rilievi antiscivolo ammortizzanti, che svolge un ruolo fondamentale nel garantire la massima stabilità su qualsiasi piattaforma e ridurre le vibrazioni causate da diffusori.rilievi del piede antiscivolo per garantire efficace dispersione e l'isolamento delle vibrazioni allo stesso tempo.

【Applicabile】-Questa supporto diffusore può essere utilizzato in case, uffici, studi di registrazione, studi, se si tratta di DJ, produttore, ingegnere in studio o la musica amante, questo supporto altoparlante vi porterà una meravigliosa esperienza.

【Servizio post-vendita】 -Abbiamo attribuiscono grande importanza alla esperienza del cliente e feedback sul prodotto.Se avete domande, non esitate a contattarci in tempo e li risolverà nel tempo.

SOUNDSATION SSPS-70-BK SUPPORTO STATIVO RICHIUDIBILE PER DIFFUSORE CASSA AUDIO € 35.35 in stock 4 new from €32.28 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features supporto per diffusori

stand

casse

supporto

stativo

Supporti per casse acustiche Rack Sound Rack in legno Piano Piccolo libretto degli altoparlante Rack multimediale Rack multimediale adatto per altoparlanti surround e bookshelf Supporto universale da € 287.63 in stock 1 new from €287.63 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Per tutti i tipi di altoparlanti a parete, come altoparlanti satelliti o altoparlanti di libreria.Perfect per uso interno o esterno.

3 taglie, (lunghezza * larghezza * altezza) Il modello 15 cm è di circa 11,02 * 9.33 * 5,90 pollici, il modello 30cm è di circa 11,02 * 9.33 * 11,81 pollici, il modello 40 cm è di circa 11,02 * 9.33 * 15.74 pollici

Il centro della colonna può essere riempito con sabbia per migliorare la stabilità. Scheda ad alta densità in fibra di legno spessa, la fibra di legno è delicata, la densità è coerente e il tabellone è durevole.

Il design del grano del legno utilizza materiali resistenti ad alta temperatura, resistenti alla tensione, alla flessione, alla compressione e all'impatto.

Addensare e allargare la piastra inferiore. Il nero opaco è più elegante e di buon gusto se usato con la staffa, adatto per vari stili di decorazione.

Duronic SPS1022 /40 Supporti per casse acustiche - Altoparlanti da terra - 40 cm di altezza - Riempimento con sabbia - Supporto antivibrazione - Ideale per impianti Hi-Fi / Stereo / Home Cinema 5.1 € 49.99 in stock 2 new from €49.99

1 used from €35.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features MIGLIORE QUALITÀ SUONO: I supporti per casse acustiche svolgono un ruolo importante nella diffusione del suono. Se gli altoparlanti vengono posizionati sul pavimento o un mobile, la qualità del suono sarà ridotta. Utilizzando i nostri supporti per casse acustiche Duronic, noterete un notevole aumento nella qualità del suono.

SUPPORTO A DOPPIE COLONNE: Questi supporti sono realizzati interamente in acciaio per garantire la massima stabilità. Per migliorare l’assorbimento delle vibrazioni, consigliamo di riempire le staffe in acciaio per 2/3 di sabbia. In questo modo aumenterà la qualità del suono riprodotto dalle casse e i supporti saranno più stabili. I supporti vi permettono di posizionare le casse ad una altezza ideale, in modo che il suono si diffonda in tutta la stanza senza essere ostacolato.

RIDURRE IL MOVIMENTO DEI SUPPORTI: Sulla base e piattaforma di appoggio, sono presenti 4 chiodini, che svolgono un ruolo cruciale nel garantire la massima stabilità su pavimento ed aiuta a ridurre le vibrazioni. I chiodini sulla piattaforma di appoggio svolgono la stessa funzione dei chiodini sulla base, aiutano a stabilizzare la cassa sul supporto stesso e attutire le vibrazioni.

UTILIZZO SU MOQUETTE O PAVIMENTI: I supporti garantiscono un suono eccezionale su tutte le superfici di appoggio. Possono essere posizionati su moquette, piastrellato, legno o laminato. Il design innovativo della base, con le sue punte arrotondate, nascondono i chiodini presenti sulla piattaforma di appoggio. Sono inclusi anche dei quadratini in spugna da poter applicare sulla base, in modo da proteggere il pavimento.

SPECIFICHE: I supporti sono forniti in coppia. Realizzato interamente in acciaio. Altezza: 40cm. Larghezza della base: 24 cm. Larghezza della piattaforma: 12.5 cm. Capacità di peso: 5 kg. Sono disponibili altre dimensioni: medio (60 cm) e grande (80 cm)

Accessori per casse acustiche Supporti da Terra Speaker Stand Soggiorno Canto Surround Sound Rack Hotel Floor Shelf Scaffale Scatola Treppiede in Legno Speaker Shelf (Color : Brown, Size : 80cm) € 175.00 in stock 2 new from €175.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Superiore qualità del suono】 -Se posizionare gli altoparlanti direttamente sul pavimento o mobili, si noterà che la qualità del suono è ridotto, e saranno anche spostare sul pavimento a causa delle vibrazioni del suono.Con questo supporto altoparlante, vi accorgerete che la qualità del suono è molto buona.Fare una grande differenza ed essere in grado di creare più belle impostazioni.

【Supporto doppio pilastro】 -Per migliorare suono e ridurre risonanza, questi poli possono essere attenuate da riempire con sabbia.L'altezza dei ripiani è perfetta perché permettono il suono di viaggiare in avanti al di là del mobili bassi.

【Ridurre movimento dell'altoparlante】 -E svolge un ruolo fondamentale nel garantire la massima stabilità su qualsiasi piattaforma e ridurre le vibrazioni indotte altoparlante.Ci sono chiodi metallici lì per garantire efficace dispersione e l'isolamento delle vibrazioni allo stesso tempo.

【Usa sul tappeto o sul pavimento】 -Con questo stand, è possibile ottenere una buona qualità del suono su tutte le superfici, che significa che se sei un DJ, produttore, ingegnere in studio o amante della musica, è possibile ottenere il miglior audio.

【Servizio post-vendita】 -Abbiamo attribuiscono grande importanza alla esperienza del cliente e feedback sul prodotto.Se avete domande, non esitate a contattarci in tempo e li risolverà nel tempo.

Wharfedale Linton Supporto per Altoparlanti, Noce € 365.00 in stock 4 new from €365.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Geben Sie Vostro Modello Un, Per Sicherzustellen, Dass Dieser Articolo Si Adatta A

Su Misura Per Wharfedale Linton Altoparlante

Elegante Supporto per Altoparlanti (Altoparlante Separatamente Disponibile)

Misure (H X B X T ): 44 x 30 X 33 CM

Präsentiert La Hörachse Per Der Ottimale Stelle READ Miglior Lettore Smart Card Firma Digitale: le migliori scelte per ogni budget

Supporti Casse Acustiche, Supporti per diffusori da pavimento 2PCS, Universale 11,8/15,7/19,6/23,6/27,5/31,4 pollici, per audio surround e diffusori da scaffale. (Size : 70cm) € 385.05 in stock 1 new from €385.05 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【FACILE MONTAGGIO】 : Supporti per diffusori da pavimento universali Funzionamento semplice, la corrispondenza uno a uno può essere assemblata in pochi minuti.

【COMPATIBILITÀ】 : Altoparlante surround universale, adatto alla maggior parte degli altoparlanti, rende gli acuti e le orecchie alla stessa posizione di livello, ottieni la migliore esperienza audio e video

【COSTRUZIONE DI QUALITÀ】 : la struttura in acciaio consente di posizionare altoparlanti fino a 66 libbre e per un suono stereo o surround.

【ALTAMENTE ADATTO】 : Sono l'aggiunta perfetta al tuo sistema di intrattenimento domestico, permettendoti di trovare la posizione ideale per i tuoi altoparlanti.

【GESTIONE DEI CAVI】 : I piedini in gomma regolabili a vite mantengono l'unità a livello su moquette o pavimento duro, assicurando stabilità dall'aspetto organizzato.

mosegor 2 cuscinetti isolanti acustici per monitor, 35 x 35 cm, audio disaccoppiante, supporto isolante, subwoofer, piedini base con chiodi in rame, nero € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Produce il miglior suono: il telaio di isolamento acustico contribuisce al raggiungimento delle migliori prestazioni audio. Riduce le vibrazioni e aiuta a eliminare le risonanze audio indesiderate per godere di un suono mozzafiato.

Alta qualità: il supporto per altoparlante è composto da una piastra ad alta densità spessa 25 mm con una superficie fresata e strutturata, che rende il nostro supporto per subwoofer durevole, durevole e resistente alla corrosione.

Piedini in ottone (ammortizzanti). I piedini in ottone massiccio in dotazione aiutano a regolare l'altezza e garantiscono stabilità. [Base antiscivolo] La base in gomma antiscivolo assicura che l'altoparlante sia sicuro e stabile.

Imbottitura antiscivolo sul fondo: la base in gomma antiscivolo garantisce una posizione sicura e stabile dell'altoparlante. Si adatta perfettamente a monitor da studio, subwoofer e altoparlanti.

【Piano di lavoro squisito】Il piano del tavolo di questo stabilizzatore isolante per subwoofer è elegante e sofisticato; la superficie è liscia e facile da pulire. L'aspetto eccezionale rende l'intero altoparlante o il mobile più nobile; la squisita fattura offre un piacere musicale di alta qualità.

ZAQI Supporti piedistallo Casse acustiche Stand diffuso Base Corta/Extra Alta,Ufficio Interno all'aperto,Elevato in Piedi Portatile Universale Heavy Duty Monitor Subwoofer Staffa Audio Surround € 185.34 in stock 1 new from €185.34 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Abbina supporti per altoparlanti in legno ad alte prestazioni

Realizzato con anima in fibra a media densità di alta qualità per ridurre al minimo la risonanza

100 kg (220 libbre).la capacità di carico consente di utilizzare un altoparlante più pesante senza compromettere la stabilità.

Il design del corpo vuoto consente di aggiungere sabbia per aumentare il peso dei supporti,se necessario

Rifinito con vernice di alta qualità per mobili che non si rompe,si scheggia o si stacca

zlw-shop Supporti per Casse Acustiche Supporto per Altoparlante da Parete Universale per Montaggio a Parete con Supporto per soffitto a Parete Staffe Blackts Staffa per Altoparlanti € 50.52 in stock 1 new from €50.52 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features L'installazione sicura degli altoparlanti è la soluzione perfetta per ottenere un suono perfetto e migliorare l'acustica della casa

►Made di materiale in acciaio di alta qualità, forte durezza e molto resistente.

► Un modo di installazione diverso per te scegliere liberamente, più comodo da usare.

► PROFIDUIDE IL MONTAGGIO A MONTAGGIO UNOBUSTE PER RADESIGNATO PER ALTORICHI SQUADRATI.

► Un connettore integrale per semplificare il processo di collegamento degli altoparlanti, anche con cablaggio in muro.

Supporti Per Casse Acustiche Surround Da 2 Pezzi, 50-80cm Supporta Altoparlanti Satellitari E Scaffale Fino A 55kg , Supporti Casse Acustiche Da Pavimento Per Home Theater ( Color : B , Size : 50CM ) € 241.99 in stock 1 new from €241.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【DESIGN RIEMPIBILE CON SABBIA】: La cavità può essere riempita con sabbia, aggiungendo peso per mantenere l'equilibrio riducendo la risonanza dell'altoparlante durante l'uso, rendendo il suono chiaro e brillante. Per sopprimere ulteriormente le vibrazioni e le risonanze non necessarie.

【COMPATIBILITÀ UNIVERSALE】: questo supporto per altoparlanti in legno per impieghi gravosi è compatibile con la maggior parte degli altoparlanti con un peso fino a 55 kg/110libbre, garantendo altoparlanti stabili ed equilibrati, rendendo il tuo sistema surround robusto, durevole ed elegante.

【BUON VALORE PER I SOLDI】: tavola ecologica ad alta densità, pelle di grano di legno importata in pvc, uso a lungo termine senza esplosioni o cadute, dotata di vassoio/base per vernice ad alta temperatura, stile versatile, adatto a qualsiasi cassa armonica e stand teatrale in stile arredo.

【FACILE DA INSTALLARE】: basta posizionare la base del vassoio sulla staffa e avvitare le viti corrispondenti,

Installa pali a spillo o usa imbottiture per i piedi in base al tipo di pavimento.

Vogel's VLB 500 Nero, Supporti per casse acustiche (2x), Max 5 Kg € 18.67 in stock 10 new from €18.67

17 used from €14.57

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Coppia Di Supporti Per Speaker: Fissa in sicurezza i tuoi speaker alla parete per vivere la migliore esperienza audio home theater. Questi supporti dal basso profilo si integrano perfettamente con qualsiasi arredamento e design d'interni.

Compatibilita' Universale fino a 5 Kg: Questi supporti sono adatti a speaker hi-fi con peso fino a 5 kg / 11 pounds. Adatti a speakers a marchio Sony, Samsung, LG, Panasonic, Vizio, Klipsch, Yamaha, Polk, Bose, e altri.

Ruota e Inclina per un AUDIO PERFETTO: Questi supporti possono ruotare gli speaker di 180° ed inclinarli di 35° (15 verso l'alto e 20 verso il basso), permettendo un riposizionamento degli speaker in ogni momento per ottenere sempre il migliore ascolto.

Installazione Semplicissima: Supporti da parete preassemblati. Materiali di montaggio inclusi. Progettati per un'Installazione Semplice e rapida.

minify BS-S8-1 paio di supporti per scatole in MDF da 62 cm, in legno nero e finitura effetto pelle, ideale per scatole con decorazione in legno € 89.90 in stock 1 new from €89.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1 paio di supporti per casse in MDF da 62 cm, con decorazione in legno nero e finitura effetto pelle su 4 piedini in metallo, per appassionati di HiFi e home theatre

Grazie al loro peso elevato di appena 5 kg ciascuno, i due supporti offrono già una posizione sicura per le vostre scatole Hi-Fi, ma possono essere riempiti con sabbia per aumentare ulteriormente il proprio peso

Le scatole sono posizionate su una piastra da 23,5 x 18,5 cm, dotata di cuscinetti in gommapiuma, che offre una posizione sicura anche in caso di scatole più grandi ed evita rumori di vibrazione nella zona del basso; i cavi possono essere riposti ordinatamente sul retro del supporto tramite fascette in dotazione

Portata: 30 kg ciascuna. Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza): totale 30 x 23 x 62 cm. Piastra superiore: 23,5 x 18,6 x 1,5 cm. Piastra inferiore: 30 x 23 x 2,5 cm. Colonna 11,6 x 11,6 x 55,7 cm. Altezza dei piedini in metallo 2 cm. Peso: 4,95 kg

Il supporto viene consegnato smontato, ma il montaggio richiede solo pochi minuti (avvitando 8 viti per legno nei fori preforati, inserire i piedini in metallo, attaccare i piedini in metallo, il gioco è fatto); contenuto della confezione: 2 supporti per scatole come da immagine, 8 piedini in metallo, 8 cuscinetti autoadesivi in gommapiuma, 4 fascette adesive (fascette stringicavo) per il passaggio dei cavi sul retro del supporto

Supporti Universali per Diffusori in Legno Supporti da Pavimento per Diffusori per Diffusori Pesanti Diffusori Satellitari E Diffusori da Scaffale per Sistemi Audio Surround, Home Cinema € 140.00 in stock 1 new from €140.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Suono di qualità superiore】 Se si posizionano i diffusori direttamente sul pavimento o sui mobili, si noterà che la qualità del suono è ridotta e che si muoveranno anche sul pavimento a causa delle vibrazioni del suono. Con questo supporto per diffusori, la qualità del suono è molto buona.

Durevole e affidabile】 I pali di questo supporto per diffusori sono realizzati in legno, che è molto resistente e non si danneggia o si rompe facilmente, quindi questi supporti per diffusori hanno una lunga durata.

Risparmio di spazio】 Il design scientifico a forma di I di questo supporto per diffusori consente di posizionare oggetti sotto il diffusore, lasciando molto spazio alla scrivania. Una coppia di supporti verticali a basso profilo mantiene la scrivania pulita ed elegante.

【Massima stabilità】L'ampia base rettangolare fornisce un supporto stabile per questo supporto per diffusori da scaffale. Svolge un ruolo fondamentale nel garantire la massima stabilità su qualsiasi piattaforma e nel ridurre le vibrazioni indotte dai diffusori.

Questo supporto per diffusori può essere utilizzato in case, uffici, studi di registrazione, studi, sia che si tratti di DJ, produttori, ingegneri di studio o amanti della musica, questo supporto per diffusori vi porterà una meravigliosa esperienza.

minify BS03 - Supporti per casse acustiche, coloro nero lucido, con decorazioni € 79.95 in stock 1 new from €79.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number BS03-BL Model BS03-BL Color nero

Proel KP560 - Robusto supporto in acciaio tubolare a parete per casse acustiche, Nero € 33.00 in stock 8 new from €33.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Proel KP560 Robusto supporto in acciaio tubolare a parete per casse acustiche.

Colori disponibili: Nero opaco / Tubo terminale: Ø 35 mm.

Larghezza: 124 mm / Altezza: 250 mm / Profondità: 380 mm / Peso: 2.2 Kg

Capacità di carico/portata: 35 Kg

NB. Il supporto è orientabile di circa 180 gradi solo verso sinistra e verso destra. Non è possibile orientare il supporto dall'alto al basso e viceversa.

Vogel's SOUND 3205 Nero, Supporto per casse acustiche SONOS PLAY 5, Denon HEOS 5, Denon HEOS 7 e altri € 109.99 in stock 3 new from €109.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Supporto Sicuro Per Speaker: Fissa in sicurezza il tuo speaker alla parete per un'esperienza audio home theater ottimale. Questo supporto dal basso profilo integra in modo semplice lo speaker con il tuo arredamento d'interni.

Compatibilita' Universale: Adatto a SONOS PLAY 5, Denon HEOS 5, Denon HEOS 7 e altri.

Suono Perfetto Con Rotazione e Inclinazione: Questo supporto può ruotare lo speaker di 70° e inclinarlo (sopra e sotto) di 10°, permettendo di riposizionare lo speaker velocemente per il migliore ascolto.

Semplicita' Di Installazione: supporto da parete preassemblato. Materiali di montaggio a parete inclusi. Progettato per garantire un'installazione super veloce e facile.

Supporti per Casse Acustiche Cassa di risonanza Vassoio di base Subwoofer audio a pavimento Poggiapiedi Assicella Ammortizzatore a doppio strato Piastra di base Chiodi for piedi ispessiti Staffa per A € 88.75 in stock 1 new from €88.75 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features L'installazione sicura degli altoparlanti è la soluzione perfetta per ottenere un suono perfetto e migliorare l'acustica della casa

【Alta qualità】 Il vassoio dell'altoparlante è realizzato con una spessa piastra ad alta densità e una superficie molata, che è durevole, resistente all'usura e alla corrosione.

【Pad di isolamento del monitor antiscivolo】 Presenta un pad di base in gomma antiscivolo che aiuta a mantenere gli altoparlanti sicuri e stabili.Perfetto per l'uso sul palco o in studio.

【Chiodi del piede in rame】 I chiodi del piede in puro rame attaccati possono aiutare a regolare l'altezza e mantenere la stabilità.Lucidatura intima per prevenire il taglio a mano, aumentando la resistenza allo scivolamento e la sicurezza.

【Piano di lavoro squisito】 Il piano di lavoro di questa piattaforma di isolamento degli altoparlanti è elegante e delicato;la superficie è liscia e facile da pulire.L'aspetto eccellente rende gli interi altoparlanti o mobili più di classe;Squisita fattura, ti offre una ricerca musicale di alta qualità. READ Miglior Cabina Doccia Idromassaggio: le migliori scelte per ogni budget

Vogel's SOUND 3305 Nero, Piedistallo per casse acustiche SONOS PLAY 5, Denon HEOS 5, Denon HEOS 7 e altri € 164.99 in stock 5 new from €149.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Robusto Piedistallo Per Speaker: Fissa in modo sicuro il tuo speaker a questo piedistallo premium per avere la migliore esperienza audio home theater. Questo piedistallo porta lo speaker al livello di ascolto che assicura il migliore audio. Altezza piedistallo 75 cm.

Compatibilita' Universale: Adatto a SONOS PLAY 5, Denon HEOS 5, Denon HEOS 7 e altri.

Perfetta Posizione D'ascolto: Posiziona lo speaker all'altezza delle orecchie quando sei seduto.

Installazione Semplice: Tutti i materiali inclusi nella scatola. Progettato per un'Installazione Semplice e rapida dello speaker sullo stand.

Accessori per casse acustiche Supporti da Terra Triangolo Struttura in Legno Massello di Suono Surround Pavimento in Legno Massello Altoparlanti Monitoraggio Professionale da Scaffale Treppiede € 349.00 in stock 1 new from €349.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Materiale】 Il telaio dell'altoparlante è in legno e l'aspetto è una vernice ecologica.

【Vantaggi funzionali】 struttura stabile, vero legno, resistente all'usura, anticorrosione, colore naturale, legno prezioso

【Stabile e resistente ai graffi】Il telaio dell'altoparlante è in puro legno, stabile e affidabile Il fondo è dotato di dadi, che possono essere installati con chiodi, che è antiurto e antiscivolo.

【[Ambito di applicazione】 Il supporto per altoparlanti può essere utilizzato in case, uffici, studi di registrazione, KTV, ecc.

【Servizio post-vendit】- Attribuiamo grande importanza all'esperienza del cliente e al feedback sul prodotto. Se hai domande, contattaci in tempo e le risolveremo in tempo.

