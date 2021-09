Home » Tools & Home Improvement Miglior Supporto Per Smerigliatrice: le migliori scelte per ogni budget Tools & Home Improvement Miglior Supporto Per Smerigliatrice: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

wolfcraft Supporto per smerigliatrice angolare Ø 115 e 125 mm, 5019000 € 32.95

€ 28.70 in stock 12 new from €22.02

2 used from €27.38

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features esecuzione stabile con piastra in ghisa

per troncare metalli

dispositivo di serraggio integrato, apertura massima 100 mm

dimensioni prodotto : 190x260x240 mm

Einhell 4431040 Supporto per Smerigliatrice Professionale con Diametro del Disco di Taglio di 125 mm e 115 mm € 24.90 in stock 10 new from €18.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Supporto universale e regolabile per smerigliatrice

Protezione anti scintille

Stabile base d’appoggio in lamiera

Supporto massiccio in ghisa con robusto braccio inclinabile e ritorno a molla

Dispositivo regolabile di serraggio del pezzo da tagliare, adatto anche per tagli angolari

Supporto da banco per flex smerigliatrice angolare 125/115 troncatrice ferro € 24.99

€ 23.50 in stock 1 new from €23.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features N.b. La Smerigliatrice Non E' Inclusa Nella Confezione

Questo supporto è ideale per tenere la tua smerigliatrice stabile e permette di tagliare acciaio, metallo, plastica, tubi, barre ecc.

Con una maggiore precisione rispetto a quella portatile, questo supporto è adatto a smerigliatrici angolari con un diametro del disco di 115-125 mm. E' fatta di metallo duro e durevole, mentre la base è realizzata in solida ghisa.

Questo pratico supporto per il taglio è un attrezzo ideale per trasformare ogni smerigliatrice angolare in una macchina da taglio sicura e ferma, per sagome, tubi e barre di metallo.

Ideale per troncare metalli. Dispositivo di serraggio integrato, apertura massima 100 mm

wolfcraft Supporto per smerigliatrice angolare Ø 180 e 230 mm, 5018000 € 76.60 in stock 10 new from €63.33

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 330 x 510 x 350 mm

Supporto per smerigliatrice angolare

Per smerigliatrice angolare, per uso con una o due mani, ø 180 / 230 mm

Per troncare metalli

Dispositivo di serraggio pezzo integrato

Base Supporto per Smerigliatrice Angolare,di conversione della taglierina del supporto della smerigliatrice angolare del piatto d'acciaio € 18.29 in stock 2 new from €18.29

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Materiale Robusto】Realizzato in lamiera di acciaio spessa di alta qualità, Usura e resistente alla corrosione, forte durezza e molto resistente da usare.

【Facile Da Usare】Il campo di regolazione è da 2 a 3 cm per soddisfare le diverse esigenze. Design regolabile, più comodo da usare.

【Facile Da Installare】Facile installazione, rimuovere le viti sul coperchio antipolvere, installare le viti sulla base può essere.

【Ampia Gamma Applicazioni】Adatto per la maggior parte delle macchine smerigliatrici angolari, perfette per la lavorazione del legno o altre industrie.

【Garanzia Della Qualità】Se avete domande, non esitate a contattarci. Siamo felici di risolvere il problema per te. Supporto via email 24 ore su 24.

Supporto per smerigliatrice angolare manuale 115 + 125 mm € 40.28 in stock 3 new from €40.28

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Colore: Blu

Materiale: Metallo

Adatto a smerigliatrici angolari con un diametro del disco di 115-125 mm

Cuffia Aspirazione Smerigliatrici 115/125mm, con spazzola a corona, Universal Vacuum Copertura della per smerigliatrice angolare € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Facile fissaggio con sistema universale di sgancio rapido;

Si adatta alla maggior parte del cappuccio anteriore della smerigliatrice angolare da 48-51 mm, Adatto per la maggior parte dei marchi di macina angolare 125mm;;

Cuffia Aspirazione della polvere può essere rimbalzata al termine del lavoro, quindi è facile regolare la levigatura;

Adatto a diverse superfici: vernice, marmo, cemento, piastrelle di ceramica, pareti

La cuffia può essere regolata dal diametro interno del nastro di serraggio, consente la raccolta di polvere nociva per la superficie, le spazzole morbide impediscono alla polvere di fuoriuscire e aiuta a ridurre l'esposizione dell'utente alla polvere di silice dannosa;

Smerigliatrice Angolare Strumento Supporto Smerigliatrice per Smerigliatrice Legno da Taglio Regolabile 2-3 cm Troncatrice Ferro Flessibile per Base Della Macchina € 12.44 in stock 2 new from €12.44

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features REGOLABILE PER ADATTARSI A DIVERSI SPESSORI: smerigliatrici angolari campo di regolazione è da 2 a 3 cm, che è comodo per tagliare e lucidare diversi legni per soddisfare le diverse esigenze.

FACILE DA INSTALLARE E UTILIZZARE: supporto smerigliatrice è sufficiente rimuovere prima le viti sul parapolvere, quindi utilizzare le viti per fissare la staffa alla base e può essere facilmente installato in pochi minuti.

MIGLIORA L'EFFICIENZA DEL LAVORO: smerigliatrice per legno staffa della Supporto Smerigliatrice può aiutare efficacemente la smerigliatrice angolare per completare rapidamente il lavoro di molatura e taglio del legno.

MATERIALE DI ALTA QUALITÀ: smerigliatrice angolare realizzato in lamiera d'acciaio spessa, con elevata durezza e durata, la dimensione complessiva è di circa 13,9 x 9 x 0,2 cm.

AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI: smerigliatrice legno adatta per la maggior parte delle macchine da taglio per smerigliatrici angolari, molto adatta per la lavorazione del legno o altri settori.

Supporto per smerigliatrice angolare, per levigatrice da tavolo, multifunzione, per smerigliatrice angolare 100/115/125 € 50.91 in stock 1 new from €50.91

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Realizzato in materiale di alta qualità, forte durezza e molto resistente. Il supporto in alluminio ha una maniglia per un migliore controllo del taglio

Facile da usare: questa smerigliatrice mantiene la vostra smerigliatrice angolare al sicuro e controlla la rotella di taglio. Per il taglio preciso di tubi, barre di armatura o tubi.

Dimensioni portatile: l'accessorio ideale per la levigatura trasforma una smerigliatrice angolare universale da 100 mm, 115 mm, 125 mm.

Struttura in ferro: telaio in ferro ad alte prestazioni, viti o bulloni su un banco da lavoro o un supporto. Ha una bella morsa che può essere inclinata. Leva di rinforzo con ritorno a molla per un lavoro comodo e preciso. Taglio multi-angolo regolabile. Fissaggio sicuro anche per pezzi obliqui

Ampia applicazione: adatto per la maggior parte delle smerigliatrici angolari, perfetto per la lavorazione del legno o altri settori industriali; semplifica la configurazione e migliora l'efficienza, un aiuto sicuro e pratico per smerigliatrici angolari

Wiltec Supporto per smerigliatrice angolare 115/125mm Sostegno per la smerigliatrice angolare € 14.80 in stock 1 new from €14.80 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Per tagliare acciaio, metallo, pietra, plastica e altro ancora

Il supporto è adatto per smerigliatrici angolari con dischi da taglio 115 e 125.

L'angolo di taglio è regolabile in continuo da 0° a 45°.

Il supporto di taglio consente tagli netti e precisi

Manifattura stabile in alluminio e acciaio

wolfcraft Platorello velcrato, 2281000 € 14.49

€ 10.99 in stock 5 new from €10.54

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Prodotto fornito da: Wolfcraft

The leading manufacturer of innovative tools and trusted supplier of power tool accessories

Scopri la nostra vasta gamma di prodotti

Prodotto realizzato con materiali di alta qualità

Mola diamantata di alta qualità, 2 pezzi, Ø 125 mm x 22,2 mm, 2 file, per cemento, granito, muratura, pietra naturale, compatibile con smerigliatrici angolari € 32.87 in stock 1 new from €32.87

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ☑ ️ 2 pezzi di mola diamantata premium da 125 mm, doppia fila

Questa mola diamantata è ideale per lavori di levigatura e fresatura di cemento, colla per piastrelle, prodotti in cemento, pietra naturale, massetto, muratura universale

☑️ Il disco diamantato FD-Workstuff è conforme alla norma europea EN 13236 con un ottimo rapporto qualità/prezzo, lunga durata grazie ai diamanti di alta qualità e resistenti alle temperature, riduce le vibrazioni grazie al corpo di supporto di precisione

☑️ Adatto per smerigliatrice angolare, smerigliatrice per cemento, fresa per calcestruzzo, fresa da parete, levigatrice e levigatrice per pavimenti delle marche Bosch, Makita, Festool, Flex, Metabo, Würth, Einhell, Hitachi, Milwaukee, DeWalt e altri con filettatura M14

Supporto da banco per flex smerigliatrice angolare 180/230 troncatrice 6180 € 44.50 in stock 1 new from €44.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features N.B. LA SMERIGLIATRICE NON E' INCLUSA NELLA CONFEZIONE

Ideale per troncare metalli

Regolazione Angolo:0-45°

Profondità di taglio: 60mm

E' fatta di metallo duro e durevole.

Welcomefee Kit di 12 dischi abrasivi da 12,5 cm per trapano smerigliatrice e utensili rotanti con platorello e albero € 11.99 in stock 2 new from €11.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cuscinetto con parte posteriore in velcro da 125 mm, con gancio e anello e con attacco per trapano.

10 dischi abrasivi inclusi 4 pezzi grana 60, 2 pezzi grana 80, 2 x 120 e 2 x 240.

Possono essere utilizzati per lucidare il metallo, plastica, alluminio e legno, buona resistenza all'usura, pietra artificiale, mobili e prodotti in legno, metallo, automobile.

Adatti per levigare dentro e fuori bordi curvi, preparazione della superficie e adatti alla maggior parte delle smerigliatrici elettriche.

Questi fogli abrasivi sono estremamente resistenti e pratici, perfetti per la pulizia e la lucidatura, rendendo la finitura semi-ruvida liscia.

Kit pastiglie per dischi abrasivi, carta abrasiva grana 80-3000 da 2 pollici, piastra di supporto usuale 1/4 "Cuscini in spugna con gambo per utensili rotativi con smerigliatrice (130 pezzi) € 15.99

€ 9.98 in stock 4 new from €9.98 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questo è un pacchetto perfetto di carta vetrata da 130 pezzi e 1 platorello con gambo e 1 cuscino in spugna.

Esistono 13 diversi gradi di carteggiatura, tra cui 80, 120, 150, 240, 320.400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000.

Hook and loop con retro di 2 pollici di diametro, per la maggior parte dei tipi di utensili, smerigliatrici per stampi, smerigliatrici pneumatiche, trapani elettrici, ecc.

Dischi abrasivi Adatto per piastra di ferro, legno, plastica, rettifica superficiale di pneumatici, navi, auto, lucidatura fine a sbavature, rimozione della ruggine, rimozione della vernice, ecc.

Il disco abrasivo in metallo include un cuscino in spugna per ridurre l'usura durante l'uso. Assicurarsi che il morbido cuscino in schiuma si adatti perfettamente al disco di sabbia e al tappetino durante l'uso.

Gancio per smerigliatrice rotante, base per smerigliatrice rotante in acciaio + supporto per mini trapano in ABS Supporto per albero flessibile Supporto per utensili rotanti € 25.49 in stock 2 new from €25.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Funzione principale: gancio per smerigliatrice rotante super conveniente, appositamente progettato per l'uso dell'albero flessibile.

Qualità premium: aste e ganci in acciaio con superficie cromata a specchio, con base in ABS resistente, non conduttiva e antigraffio, resistente all'usura e ai danni e hanno una lunga durata.

Regola facilmente l'altezza: con un'asta in acciaio a tre sezioni, puoi regolare facilmente l'altezza.

Uso stabile: l'attrezzatura da tavolo per impieghi gravosi può essere fissata sul banco da lavoro orizzontalmente o verticalmente.

Facile da usare: il gancio può essere ruotato di 360 gradi, il che è comodo da raccogliere e utilizzare.

Smerigliatrice angolare di conversione strumento smerigliatrice angolare supporto + copertura di protezione regolabile 20-30 mm per la lavorazione del legno fai da te strumento € 13.64 in stock 1 new from €13.64 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ★ Realizzato in metallo di alta qualità, forte durezza e lunga durata

★ Design regolabile, la gamma di regolazione è da 2 a 3 cm, più comoda da usare

★ Facile installazione: rimuovere le viti sul coperchio antipolvere, installare le viti sulla base può essere

★ Adatto per la maggior parte delle macchine da taglio angolari, perfetto per la lavorazione del legno o altre industrie

★ Contenuto della confezione: 1 supporto per smerigliatrice angolare, 1 copertura per protezione per smerigliatrice angolare READ Miglior Dyson Hair Dryer: le migliori scelte per ogni budget

Magneti per Saldatura,VVEMERK 4 Pezzi Saldatur Posizionatore Magnetico per Supporto angolare 45 °,90 °,135 °,13KG Accessori per saldatura € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale: Posizionatore Magnetico per Saldature è realizzato in lamiera di ferrite a doppio strato zincata, che è piatta e non si deforma e ha una buona resistenza alla corrosione.

Design: il design completamente chiuso impedisce la penetrazione della limatura di ferro e aiuta a prolungare la durata del localizzatore di saldatura.

Posizionamento: magnete per saldatura ad alta precisione, multi-angolo, 45 °, 90 °, 135°, è possibile regolare l'angolo del materiale per ottenere una saldatura perfetta

Interruttore di smagnetizzazione: facile da usare, smagnetizzazione con un solo tasto, la limatura di ferro cade automaticamente e facile da pulire.

Applicazione: Saldatura ad aspirazione forte gruppo magnetico, molto adatto per fissare il materiale da saldare in posizione durante l'operazione di saldatura

HERZO Cuffia Aspirazione con Slitta 115/125 mm € 33.60 in stock 1 new from €33.60

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Adatto per prodotti Bosch, Makita, Dewalt, Kress, Milwaukee ecc 80% principale articolo 115, 125 mm, per smerigliatrice angolare

Protettiva con guide da taglio, 115 mm, per smerigliatrice angolare, 125 mm

Retrattile 48-51 mm, per smerigliatrice angolare con tappo frontale

Cappuccio di aspirazione con raccordo a morsetto, 4 pezzi, 1, rondella di bloccaggio, spessore 5,5 mm

Protettiva con guide da taglio

Supporto per smerigliatrice angolare da tavolo universale multifunzionale, Vogvigo per smerigliatrice angolare 100、115 e 125 € 59.00 in stock 1 new from €59.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale di alta qualità: la staffa è realizzata in materiale ABS di alta qualità e ha una lunga durata. La molla ha una buona elasticità e ha una forza elastica sufficiente per tornare rapidamente per garantire nessuna deformazione.

Design aggiornato: smerigliatrice angolare taglio scorrevole, funzionamento stabile, ampio intervallo di taglio, angolo di serraggio massimo di 45 gradi, dimensione di serraggio massima di 15 cm.

Uso sicuro: la maniglia estesa può essere lontana dall'area di taglio. La spessa copertura protettiva e il design di grandi dimensioni possono prevenire efficacemente i danni al corpo umano causati dal taglio del legno e dai perni di ferro.

Base in acciaio addensato: la nostra base è più spessa e più stabile di altre basi per smerigliatrice angolare. Per il taglio di materiali ordinari, non ci saranno grandi scosse. Se si tagliano oggetti di grandi dimensioni, fissarlo su uno scaffale o su oggetti pesanti.

Posizionamento preciso: l'albero fisso in silicone antiscivolo può tagliare più accuratamente la posizione e il pulsante di regolazione rapida per il bloccaggio viene utilizzato per regolare la larghezza ed è più facile da usare.

SUPPORTO PER TRAPANO ORIENTABILE UNIVERSALE EINHELL UTENSILE REGOLABILE Ø 43 MM € 20.07 in stock 5 new from €13.96

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Supporto per trapano Il supporto per trapano taglierino è adatto per tutti i trapani con Ø 43 mm collare euro

Trapano è ruotabile di 360°

Il Halte-Arm è orientabile a 90°

In questo modo, a seconda delle necessità, per un montaggio orizzontale e verticale

Il trapano è ideale per l'uso stazionario rapido di trapani, motori di fresatura e motori banchi da lavoro, tavoli da lavoro e tavole

Gunpla Lama in carburo di tungsteno per sega circolare per legno, 115 x 22.2mm x 40 denti, per smerigliatrice angolare, 3 pezzi € 17.45 in stock 1 new from €17.45

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features con carburo di tungsteno lama, ottimo materiale, risulta molto efficace e velocemente , taglia perfettamente qualsiasi tipo di legno. installata sulla smerigliatrice angolare, si ottengono degli ottimi risultati.

lama per sega, diametro 115mm, 40 denti, Alesaggio di 22.2mm (buco centrale), Anello di riduzione 16mm incluso.

Il bilanciamento computerizzato della lama riduce le vibrazioni per una migliore precisione e una migliore finitura.

Il resistente carburo di tungsteno mantiene la lama affilata.

Max. 13200R.P.M(giri/m), per legno, per dischi da taglio, per truciolato laminato, MDF e legno duro multistratoper, per smerigliatrice da 115 e 125mm

Supporto per trapano elettrico da 10 mm, per scrivania, smerigliatrice angolare, lucidatura, levigatura, set di attrezzi per la casa € 23.79 in stock 2 new from €23.79

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pratico strumento – Questo è un pratico strumento che è facile e facile da usare e ha una lunga durata. Il supporto per trapano elettrico può convertire la potenza del trapano elettrico in potenza del taglierino.

Applicazione: la base può essere fissata con viti sul legno per soddisfare le vostre esigenze di lavoro ed è uno strumento ideale per l'uso domestico. La base di taglio elettrico è dotata di 2 chiavi e 2 guarnizioni per una facile installazione.

Materiale di qualità: questo supporto è realizzato in metallo di alta qualità, resistente all'abrasione e durevole. Adatto per la maggior parte dei trapani elettrici e utensili elettrici.

Facile da trasportare: il supporto compatto per trapano è compatto e facile da trasportare e da usare nella vita di tutti i giorni. Questo strumento è perfetto per lucidare, levigare, ecc.

Servizio clienti – Offriamo un buon servizio clienti. Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci. Grazie per il sostegno del nostro negozio.

Einhell TC-AG 125 Smerigliatrice Angolare, 230 V, 850 W, Diametro disco 125 mm € 29.95

€ 21.90 in stock 24 new from €21.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cambio rapido del disco

Testa porta ingranaggi in metallo

La fornitura non comprende il disco

Numero giri: 11.000/min.

Asta Di Conversione Trapano Manuale, Adattatore Per Trapano Mandrino Con Gambo, Trapano Elettrico Smerigliatrice Angolare Variabile Biella Converter Fer The Grinding, Il Taglio Di Piastrelle, Metallo € 10.85 in stock 1 new from €10.85

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questa smerigliatrice trapano elettrico biella è adatto a 10 mm sopra mandrino e 16 mm o meno lame diametro interno, dotato di una serie di bielle 6 millimetri conversione trapano elettrico e accessori.

Si applica a: applicare a tutti i tipi di superfici degli stampi e lavorazioni cavità, lucidatura, gioielli e artigianato più complesso ultra-fine macinazione, incisione, lucidatura, ecc, al fine di soddisfare una forte domanda dei clienti per l'alta qualità.

Professionale angolo mulino raccordi trapano, con esso, fino a quando il trapano in grado di soddisfare il trapano elettrico rettifica, piastrelle, legno, lavorazione dei metalli lucidatura taglio (Self acquistato il taglio piatto di molatura).

Forma triangolare disegno gambo clipping il trapano stretto non facile a tremare e scivolare, è più sicuro da usare. Nel complesso processo di tempra è stato anche più solida del solito, forte e durevole.

Questa biella per trapano elettrico è adatta alla maggior parte dei mandrini per trapano. Al lavoro per prestare attenzione alla piastra non è allentata per evitare che il pezzo di taglio vola fuori, Non stare accanto.

Bosch Professional 0601882M03 Smerigliatrice Angolare GWS 22-230 JH, Impugnatura Supplementare, Cuffia di Protezione, Confezione in Cartone, Ø Disco: 230 mm, 2200 W, 240 V, Blu € 99.90

€ 95.21 in stock 52 new from €95.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La smerigliatrice angolare gws 22-230 jh bosch professional con 2200 watt e diametro disco di 230 mm

Un limitatore di spunto alla partenza assicura un avviamento sicuro

Facile sostituzione dei dischi grazie all'arresto dell'alberino

Sicurezza sul lavoro grazie alla cuffia antirotazione e alla protezione contro il riavvio accidentale

Dotazione: gws 22-230, impugnatura supplementare, cuffia di protezione, confezione in cartone (3165140559720)

Bosch Professional Smerigliatrice Angolare GWS 7-125, Ø Disco: 125 mm, Impugnatura aggiuntiva, Flangia di Montaggio, Dado di serraggio, Confezione in Cartone, 720 W, 230 V, Blu € 62.21 in stock 24 new from €60.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La smerigliatrice angolare GWS 7-125 Bosch Professional: potenza di 720 Watt e diametro mola di 125 mm

Il peso contenuto della smerigliatrice (1.9 kg) e la ridottissima circonferenza dell'impugnatura (176 mm) rendono agevole il lavoro

Elevata sicurezza dell’operatore grazie alla protezione contro il riavvio accidentale ed alla cuffia di protezione

Testata ingranaggi piatta per lavorare agevolmente anche in punti stretti

Dotazione: GWS 7-125, impugnatura supplementare, flangia di montaggio, cuffia di protezione, dado di serraggio, chiave a due perni, confezione in cartone

OCGIG Morsetto Banco Tavolo Doppio uso Girevole 360 Gradi con Staffa Rotante per Smerigliatrice Universale 0-50mm/38-41mm € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Doppio uso: Portapunta e porta smerigliatrice da banco

Rotazione a 360°: Può essere ruotato di 360 gradi e inclinato di 45 gradi. Può essere ruotato in qualsiasi direzione dopo l'installazione per fornire l'angolo migliore per il vostro lavoro

Ganasce di gomma: La gomma sulle ganasce può essere rimossa per mostrare il modello a croce delle linee/bastoni

Equipaggiato con chiave a brugola: Equipaggiato con una chiave a brugola per la sostituzione della morsa e della testa di fissaggio del diametro del trapano

Ampiamente usato: Ideale per tenere piccole parti in gioielleria, artigianato, modellismo, elettronica, hobby e lavorazione dei metalli, anche un supporto multifunzionale utilizzato per Dremel READ Miglior Camino A Bioetanolo Da Parete: le migliori scelte per ogni budget

Supporto per cacciaviti, direzione regolabile, angolo di 20°, asta magnetica per cacciavite da 1/4 € 12.90 in stock 1 new from €12.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il supporto per punte per cacciavite è adatto per viti esagonali da 6,35 mm che vengono utilizzate nei bordi o negli spazi ristretti.

L'asta di prolunga per bit può regolare la direzione in modo flessibile, l'angolo è di 20 gradi.

Il forte design magnetico rende la connessione più stabile del cacciavite.

La punta per cacciavite a cambio rapido è realizzata in acciaio al cromo vanadio ad alta durezza e durata.

Il supporto per viti è adatto per utensili come trapani elettrici, cacciaviti pneumatici, cacciaviti elettrici, ed è facile da usare.

