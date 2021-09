Home » Cucina Miglior Taglia Verdure Julienne: le migliori scelte per ogni budget Cucina Miglior Taglia Verdure Julienne: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Taglia Verdure Julienne perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Taglia Verdure Julienne. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Taglia Verdure Julienne più votate disponibili sul mercato nel 2021.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Taglia Verdure Julienne e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



Mandolina Per Verdure 11 in 1 Mandolina Professionale - Affetta Verdure Manuale Affettatrice Professionali Taglia Verdure Julienne, Taglia Patate, Grattugia, Zucchine Spiralizzatore, Pelapatate € 29.99 in stock 1 new from €29.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.it Features La più grande funzionalità sul mercato -10 lame intercambiabili e il pelapatate portatile soddisfano tutte le tue esigenze di affettare e grattugiare, mentre i nostri spiralizzatori sono perfetti per zucchine, pasta vegetale sana e condimenti belli.

Compatto e pratico - Il nostro mandolina professionale inox lama può essere completamente smontato con facilità e la scatola portacoltelli inclusa significa che preoccuparsi dello stoccaggio e dell'organizzazione è un ricordo del passato. Inoltre, questo elettrodomestico da cucina è lavabile in lavastoviglie e viene fornito con uno strumento di pulizia specializzato, che facilita la pulizia!

Per proteggere te e la tua famiglia - Sappiamo che le nostre lame in acciaio inossidabile sono di alta qualità e affilate. Pertanto, il nostro set include una protezione per le dita e un guanto protettivo per tenerti al sicuro durante l'utilizzo della taglierina a spirale e una spazzola per la pulizia con un organizer per lame. La plastica ABS è atossica e priva di BPA, garantendo pasti sani per la tua famiglia.

Nessun disordine o scivolamento - Il nostro vassoio antigoccia rende la preparazione molto più comoda, senza disordine e senza scherzi. Facilita la pulizia e la nostra base antiscivolo rende anche molto più facile tagliare e grattugiare.

Leggere attentamente il manuale - Leggere attentamente il manuale di istruzioni fornito con la affettatrice professionale Fullstar prima di utilizzarla. In caso di domande o problemi relativi all'affettatrice, non esitare a inviare un messaggio al venditore tramite Amazon e ti risponderemo entro 24 ore.

MENNYO Taglia Verdure a Spaghetti, 4 in 1 Spiralizzatore di Verdure Affetta Verdure a Spirale con Contenitore, Mandolina per Verdure Affettatrice per Spaghetti di Zucchine,Carote, Cetrioli € 17.99 in stock 1 new from €17.99

€ 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.it Features 【Affettatrice per Verdure】Il taglia verdure julienne è in plastica molto robusta e ha una lama molto affilata che permette di tagliare a spirale. Tagliaverdure a spaghetti davvero molto pratico, per donare alle pietanze un aspetto molto gradevole e appetitoso .

【4 in 1Spiralizer Verdure】Sotto ci sono 3 pulsanti e 4 tagli diversi che permettono a delle lame di cambiare il tipo di affetto , è presente anche un pulsante di reset che permette di effttuare il taglio con la lama più grande che esegue un taglio a spirale.

【Facile da usare】E' molto semplice da utilizzare ma allo stesso tempo molto efficace affetta verdure in modo molto preciso senza rischi di farsi male e anche con estrema velocità. Ha la chiusura di sicurezza ottimo per aiuta la protezione per le mani.Si pulisce facilemnte, lavato sia a mano che in lavastoviglie.

【Piatti Salutari】Molto utile attrezzo per tagliare verdure in varie forme, si possono fare spaghetti di verdura e realizzare gustosi e divertenti piatti salutari che invogliano grandi e piccini. Molto sicuro e comodo che nn dovrebbe mai mancare in ogni cucina.

【Ampiamente utilizzato】Buon prodotto per fare a spirale le l'ortaggio, utile in cucina per proporre piatti originali, carote, zucca, cipolle ,patate , barbabietole, cavolo. Ideale per fare gli spaghetti di zucchine, spaghetti vegetali, spaghetti di carote, spaghetti di verdure, insalate fantasiose e noodles di verdure.

MILcea Mandolina Affettatrice Professionale,Mandolina 3 in 1 Regolabile Affettaverdure.Julienne Affettatrice Taglierina per Cibo,Frutta e Verdura.Fetta Sottile da 1 mm a 9 mm con Guanti di Sicurezza € 35.99 in stock 1 new from €35.99

€ 35.99 in stock 1 new from €35.99

Amazon.it Features 【Assistente di Cucina Perfetto】 Il Mandolino Verdure è ideale per tagliare fette di qualsiasi spessore,regolabile da 1 mm a 9 mm fette,4.5 mm e 9mm per fette a julienne.Il nuovissimo tagliaverdure a base di pomodoro con la funzione di taglio perfetto per un taglio facile e perfetto di alimenti come pomodori,zucchine,cetrioli,patate,cipolle o barbabietole e molto altro ancora.

【Sicuro e Facile da Usare】Il design più importante è che questa mandolina affettatrice offre guanti resistenti al taglio per evitare lesioni, progettata per facilità d'uso, impugnatura regolabile facilita il cambio di mandolina tra i tagli, facile pulizia di tutti i componenti.

【Impugnatura Antiscivolo e Pieghevole】L'affettatrice multifunzione mandolina in acciaio inox ha gambe piegate antiscivolo che sollevano il corpo fino a un'altezza di 13 cm per consentire uno spazio maggiore per frutta e verdura a fette.

【Materiale di Alta Qualità e Sicuro】 L'affettatrice per verdure Mandolina ha lame ultra affilate con design in acciaio inossidabile,che è realizzato in materiale ABS / PP / TPE per uso alimentare e acciaio inossidabile di alta qualità, privo di BPA. E questa mandolina Affettaverdure può garantire la qualità del taglierina nei diversi tipi di tagli.

【Assistenza Post-Vendita】Durante il montaggio o lo smontaggio, prestare attenzione alla sicurezza delle mani. Non smontarli violentemente.Utilizzali rigorosamente in conformità con le istruzioni e possiamo garantire una garanzia di 12 mesi con la nostra affettatrice per rendere il tuo acquisto senza preoccupazioni.Vi preghiamo di contattarci se avete domande.

Tescoma 643876 Handy Grattugia Julienne con 3 Dischi, Acciaio Inossidabile € 29.90

€ 28.40 in stock 12 new from €25.30

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ottima per grattugiare in modo veloce e facile gli alimenti e per tagliarli a listarelle

Consegnata con tre dischi per grattugiare ed affettare frutta, verdura, noci, cioccolato e formaggio

I dischi sono prodotti in acciaio inossidabile di ottima qualità, la grattugia in plastica resistente

Dotata di un contenitore removibile con piedini antiscivolo per utilizzare la grattugia in sicurezza

Spaghetti di Zucchine Attrezzo 15 in 1 con 7 Lame Taglia Zucchine Spaghetti Julienne Tagliaverdure Manuale, Taglia Verdure Julienne per Spaghetti Zucchine,Cetriolo/Ravanello Grattugia Senza BPA PFOA € 15.77 in stock 1 new from €15.77

€ 15.77 in stock 1 new from €15.77

Amazon.it Features 【Lo Spaghetti di Zucchine Attrezzo più adatta per la salute】 Può tagliare frutta e verdura in noodles e trasformarli in cibi creativi e sani per aiutarti a rimanere in salute riducendo l'assunzione di carboidrati ipercalorici.Gli spaghetti di verdure possono sostituire la pasta e altri tipi di pasta vengono come alimento base.

【Efficiente】 Con il design fisso orizzontale + 4 lame affilate + 2 lame ondulate + 1 lama dritta (la lama può essere sostituita), puoi trasformare facilmente ed efficacemente frutta e verdura in spaghetti, 15 forme diverse ruotando la manovella, divertiti di più divertimento in cucina!

【Vantaggio di julienne tagliaverdure】 Nella parte inferiore di questa nuova Taglia Zucchine Spaghetti Julienne è presente una ventosa, che può essere riparata meglio; rispetto ad altri modelli sul mercato, il nostro prodotto ha aggiunto 3 nuove lame funzionali, che possono essere utilizzate in combinazione per tutti occasioni e tutti gli accessori sono staccabili e possono essere lavati in lavastoviglie.

【Materiale di alta qualità】 Il Tagliaverdure Manuale utilizza materiale ABS per uso alimentare e lame in acciaio inossidabile per rendere il Taglia Verdure Julienne per Spaghetti Zucchine resistente e non arrugginito; la scatola delle lame può riporre le lame quando non in uso. Si prega di tenere i denti affilati verso il basso durante la conservazione per non tagliarti le dita!

【Consultazione】 I servizi professionali ti accompagneranno. Se non sei soddisfatto del Spaghetti Zucchine, non esitare a contattarci, risolveremo il problema il prima possibile. READ Miglior Accessori Aspirapolvere Universale: le migliori scelte per ogni budget

Taglia Verdure Tutto in 1, Mandolina da Cucina Affettatrice 8-Lame Affetta Verdure in Acciaio Inox Spaghetti Frutta Tagliatelle Julienne Triturati Grattugia Patate Cipolle Separatore Uova Senza BPA € 34.99 in stock 2 new from €34.99

€ 34.99 in stock 2 new from €34.99

Amazon.it Features ✿ Mandolina leggera per affettare le vostre esigenze: per rispondere alle vostre esigenze, a: 7 lame (raschiare, tritare, raschiare, sminuzzare, dadi) + 2 strumenti di pulizia + uovo di separatore + guanto + vassoio alimentare molto solido + pulsante + scatola di stoccaggio. Si applica a quasi tutte le frutta e verdura. Ad esempio: zucchine, peperoni, cipolle, ravanelli, cetrioli, formaggio, pomodori, patate, ecc. Economico.

✿ Protezione dell'utilizzatore design: i guanti e gli spinta progettati per prendersi cura delle vostre mani. Operazione senza pericolo grazie ai piedini in gomma e al supporto delle dita per la stabilità sulla superficie di lavoro. (Consiglio: la lama è molto tagliente, lontano dai bambini.)

✿ Risparmiare spazio: per afferrare facilmente i piatti appena preparati, aiutando a trattenere più frutta o verdura, preservare gli elementi nutritivi e freschezza, scatola trasparente di verdura con coperchio, utilizzabile anche come contenitore.

✿ Super facile da usare e da pulire: la nostra mandolina è una concezione speciale, non lascia tracce, quindi è molto facile da usare con acqua calda saponata per pulire e pronta per un altro utilizzo. (molto prudente durante il lavaggio) Secco e pronto, conservati in tutta sicurezza sono tutti assomigliati e il disco di limite si inserisce nel contenitore.

✿ In plastica senza pericolo: lavabile in lavastoviglie senza pericolo, ottima qualità, senza BPA, plastica di ABS alimentare. Per i nostri figli e le nostre famiglie fornire buone condizioni, è preferito per tutti i cuochi. Non ti pentirai.

Spaghetti di Zucchine Attrezzo 12 in 1 con 6 Lame Taglia Zucchine Spaghetti Julienne Tagliaverdure Manuale, Taglia Verdure Julienne per Spaghetti Zucchine,Cetriolo/Ravanello Grattugia Senza BPA PFOA € 15.97 in stock 1 new from €15.97

€ 15.97 in stock 1 new from €15.97

Amazon.it Features 【Lo Spaghetti di Zucchine Attrezzo più adatta per la salute】 Può tagliare frutta e verdura in noodles e trasformarli in cibi creativi e sani per aiutarti a rimanere in salute riducendo l'assunzione di carboidrati ipercalorici.Gli spaghetti di verdure possono sostituire la pasta e altri tipi di pasta vengono come alimento base.

【Efficiente】 Con il design fisso verticale + 3 lame affilate + 2 lame ondulate + 1 lama dritta (la lama può essere sostituita), puoi trasformare facilmente ed efficacemente frutta e verdura in spaghetti, 12 forme diverse ruotando la manovella, divertiti di più divertimento in cucina!

【Vantaggio di julienne tagliaverdure】 Nella parte inferiore di questa nuova Taglia Zucchine Spaghetti Julienne è presente una ventosa, che può essere riparata meglio; rispetto ad altri modelli sul mercato, il nostro prodotto ha aggiunto 3 nuove lame funzionali, che possono essere utilizzate in combinazione per tutti occasioni e tutti gli accessori sono staccabili e possono essere lavati in lavastoviglie.

【Materiale di alta qualità】 Il Tagliaverdure Manuale utilizza materiale ABS per uso alimentare e lame in acciaio inossidabile per rendere il Taglia Verdure Julienne per Spaghetti Zucchine resistente e non arrugginito; la scatola delle lame può riporre le lame quando non in uso. Si prega di tenere i denti affilati verso il basso durante la conservazione per non tagliarti le dita!

【Consultazione】 I servizi professionali ti accompagneranno. Se non sei soddisfatto del Spaghetti Zucchine, non esitare a contattarci, risolveremo il problema il prima possibile.

Moulinex K10110 Manodomestico Moulin Julienne per grattugiare, affettare e tagliare € 19.79 in stock 26 new from €17.37

Amazon.it Features 3 dischi inclusi per grattuggiare, affettare e tagliare a julienne

Modello: Moulinex K10110

Plastica, acciaio inox

Lavabile in lavastoviglie

Per grattugiare, tritare e affettare

Miuphro Spiralizzatore di Verdure, Taglia verdure a spaghetti, 4 in 1 Multifunzione Affetta Verdure Pelaverdure per Zucchine, Carota, Cetriolo, Patate, Zucca e Cipolla € 9.99 in stock 1 new from €9.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.it Features 【Materiale di alta qualità】L'affettatrice per verdure Spiralizer è realizzata in plastica ABS ecologica di alta qualità (senza BPA) + acciaio inossidabile 304 per alimenti. Si può usare questo super giulietti affetta verdure taglia verdure con sicurezza per taglia verdure a spaghetti. Goditeli con la famiglia e gli amici!

【3 pulsanti e 4 modalità】Sono state create quattro diverse dimensioni di verdure utilizzando un taglia-spirale manuale con 3 lame. Pulsante 1: taglio julienne; pulsante 2: spirale stretta; premere il pulsante 1 + 2: forma di pasta; premere il pulsante reset: larghezza a spirale. Puoi cambiare modalità per pulsante per scegliere la forma che preferisci.

【Più sano e più professionale】Adatto per preparare veloci tagliatelle di verdure a basso contenuto di carboidrati da molti sostituti vegetali sani come zucchine, cipolle, carote, cetrioli, cavoli, barbabietole, ravanelli, cavolo rapa, ravanelli, patate e zucche.

【Compatto e Facile da Pulire】Molto compatto, è facile da riporre e non occupa spazio in cucina.Sono comodi anche per chi vuole portarli in vacanza.La pulizia di questi utensili è molto semplice: basta lavarli sotto l’acqua corrente per pochi secondi. SI pulisce facilmente, anche in lavastoviglie.

【Consultazione】Se c'è problema con l'Affetta Verdure, vi preghiamo di contattarci. Se le verdure sono tagliate dipende dalla freschezza e dalla forma delle verdure.Vi forniremo la consultazione di venditore di qualità per risolvere le vostre preoccupazioni!

Moha Julienne Pelapatate Universale Taglio a Julienne € 7.99 in stock 3 new from €5.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Doppia lama particolarmente affilata, taglia rapidamente le verdure in strisce alla julienne

OXO Good Grips Pelapatate e verdure, taglio julienne € 10.90 in stock 6 new from €10.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PIATTI GUSTOSI E SALUTARI: prepara uno sfizioso contorno per i bambini a base di carote o zucchine tagliate a julienne oppure una croccante crosta per il pesce al forno; Grazie al pelapatate e verdure a julienne OXO Good Grips, potrai preparare dei piatti deliziosi e sani

VEGAN? NO PROBLEM: non ci sono limiti alla fantasia in cucina con questo utile accessorio; Pelare e tagliare a julienne tante verdure da usare per arricchire le tue insalate di un surplus di vitamine o per preparare tante pietanze creative a base vegetale sarà un gioco da ragazzi

SICURO: il cappuccio di sicurezza trasparente ed ermetico del pelapatate e verdure protegge la lama in acciaio Inox, consentendoti di maneggiare e riporre in sicurezza l'accessorio da cucina

NESSUNA FATICA: pela grandi quantità di frutta e verdura con questo pratico accessorio da cucina, grazie all’impugnatura morbida, confortevole e antiscivolo, che assorbe la pressione durante il movimento ripetitivo, per non stancare troppo le mani

Se non sei soddisfatto del tuo acquisto o se riscontri qualche problema, contattaci; Saremo lieti di ascoltarti

Moulinex Fresh Express DJ755G Affettatutto Grattugia Elettrico, 5 Funzioni di Taglio, 200 W, 1 Liter, 1 Decibel, plastica, Rosso € 62.99

€ 41.99 in stock 30 new from €41.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Potenza: 200W

Cinque accessori: grattugia parmigiano, grattugia fine, grattugia grosso, affetta fine, taglio ondulato

Lavabile in lavastoviglie

Ampia apertura: 47 mm

Utilizzabile per verdura, frutta, parmigiano, noci, cioccolato, biscotti, pane secco

Toskope 12 in1 Tagliaverdure,Taglia Verdure,Mandolina Affettatrice, Mandolina per Verdure con 6 Lame in Inox,Taglia Verdure Multifunzione per Affettare,Tagliare e Grattugiare Verdure € 21.99 in stock 1 new from €21.99

€ 21.99 in stock 1 new from €21.99

Amazon.it Features 【PRATICO】 Il taglia verdure multifunzione contiene 6 separatori intercambiabili e 1 separatore di uova (albumi e tuorli d'uovo facili da separare). È un aiuto in cucina davvero pratico che può aiuta la a semplificare il processo di cottura

【PREMIUM QUALITA】 Il mandolina professionale multifunzione è realizzato in ABS di alta qualità e acciaio inossidabile, privo di BPA, non tossico, antiruggine e insapore. È una scelta ideale per fornire pasti sani alle famiglie.

【FACILE DA PULIRE】 Tutte le parti del tagliaverdure multifunzione possono essere facilmente smontate e possono essere risciacquate direttamente sotto l'acqua. La forchetta di pulizia può rimuovere i residui sulla piastra di pressione e sulla lama per evitare di graffiare le mani.

【STABILITÀ】 Sono presenti due linee antiscivolo sul fondo del contenitore tagliaverdure può evitare di scivolare sul tavolo, in modo che l'operazione sia più stabile e agevole.Nota:Si prega di non utilizzare la lama per tagliare cibi duri(come le carote),evitare di piegare la lama

【PREMIUM SERVIZIO 】Se il affettaverdure ha problemi di qualità entro 30 giorni, ti forniremo servizi di restituzione e cambio gratuiti.

HOMPO Affettatrice a spirale, a forma di zucca e pasta, utensile da cucina € 11.59 in stock 2 new from €11.59

€ 11.59 in stock 2 new from €11.59

Amazon.it Features Perfetto per carote, zucchine, cetrioli, navette e patate dolci. Spiralize infinite julienne di verdure per carboidrati, pasti sani e verdure – facile da maneggiare e far funzionare la sicurezza con protezione per le dita integrato – funzionano meglio di strumenti costosi – considerare l'uso di questo gadget come un paderno a spirale, strumento gufix, affettatrici, affettatrici. Ignolo

La nostra affettatrice a spirale vegetale è progettata e realizzata con la promessa di fornire prodotti di qualità superiore. Questo spiralizer atossico può essere azionato con un semplice movimento di rotazione simile all'affilatura di una matita. Con meno sforzo, si possono trasformare verdure semplici in un'interessante insalata con la forma a spirale diversa.

Realizzato a partire da plastica ABS senza BPA e acciaio inossidabile trattato termicamente. Migliore affettatrice a spirale per chiunque su un cibo crudo, basso contenuto di carboidrati, senza glutine, senza grassi, paleo e regime.

Che sia per un'occasione speciale o semplicemente perché questa affettatrice a spirale è il regalo perfetto per tutti coloro che trascorrono molto tempo in cucina. Da mamme occupate a studenti di livello collegiale agli artisti culinari, questo prodotto è un must-have per tutti coloro che vogliono ottenere più verdure nella loro dieta alimentare, in modo rapido e facile.

Nota: non utilizzare questo prodotto con molta forza a una velocità rapida/utilizzare il pennello che abbiamo offerto per pulire il prodotto e non pulire direttamente con le mani. Il prodotto deve essere messo in posizione fuori dalla portata dei bambini. Dovete essere più di 18 anni per acquistare questo prodotto.

Mandolina Affettatrice Multifunzione,Affettaverdure,Tagliaverdure,Tritatutto Grattugia,6 Lame Affilate Intercambiabili in Acciaio inox con Anche Pelapatate, Taglierina per Patate,Pomodoro,Cipolla € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.it Features Part Number 1

Amazon.it Features Part Number 1

Hopekings Tritatutto da Cucina,Tritatutto elettrico,Tritatutto Multifunzione 4 in 1,Robot da Cucina 150W,Tritatutto per Verdura,Fresh Express,Nero d'argento € 61.99 in stock 1 new from €61.99

€ 61.99 in stock 1 new from €61.99

Amazon.it Features Funzioni versatili: Tritatutto elettrico con 4 diversi coni intercambiabili.

Veloce ed efficiente: Motore elettrico da 150W. Può affettare o tagliare velocemente le verdure. Risparmia un sacco di tempo e fatica.90mm / 3,5 pollici e bocca di erogazione diretta, facile da pulire, adatto per l'uso quotidiano.

Una operazione con un pulsante, facile da usare, basta premere il pulsante e affettare o grigliare il cibo direttamente in un'insalatiera, su una pizza o in una zuppa, quindi prenditi il tuo tempo per goderti il cibo delizioso.

Estrazione efficace della nutrizione: Frullatore tritatutto elettrico Può tagliare o schiacciare verdure, frutta e formaggi e fornire gli ingredienti giusti per insalate, zuppe, tacos, dessert e altro ancora.

Design elegante: Tritatutto elettrico con finiture in argento metallizzato, che mostra un aspetto moderno in argento nobile.

Ossky Spiralizzatore di Verdure Tagliapasta per Verdure 4 in1 Multifunzione Affetta Verdure per zucchine, Carota, Cetriolo, Patate, Zucca, Cipolla Spiralizer Creativo Taglierina Mano € 11.99 in stock 1 new from €11.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.it Features 【3 pulsanti e 4 modalità】Sono state create quattro diverse dimensioni di verdure utilizzando un taglia-spirale manuale con 3 lame. Pulsante 1: taglio julienne; pulsante 2: spirale stretta; premere il pulsante 1 + 2: forma di pasta; premere il pulsante reset: larghezza a spirale. Puoi cambiare modalità per pulsante per scegliere la forma che preferisci.

【Materiale di alta qualità】L'affettatrice per verdure Spiralizer è realizzata in plastica ABS ecologica di alta qualità (senza BPA) + acciaio inossidabile 304 per alimenti. Il materiale rinforzato lo fa durare per anni. L'affettatrice per verdure resistente taglia facilmente gli ortaggi a radice dura.

【Compatto e facile da pulire】 Lo spiralizer tascabile è comodo da riporre e facile da portare fuori in campeggio o in un picnic. Lo spiralizzatore per verdure è completamente smontabile. Pulisci ogni parte con facilità in lavastoviglie.

【Design a lama aperta】Adatto per frutti rettangolari o rotondi, come zucchine, carote e cetrioli, patate, cipolle o barbabietole.

【Piatti Salutari】Molto utile attrezzo per tagliare verdure in varie forme, si possono fare spaghetti di verdura e realizzare gustosi e divertenti piatti salutari che invogliano grandi e piccini. Molto sicuro e comodo che nn dovrebbe mai mancare in ogni cucina. READ Miglior Clessidra Al Contrario: le migliori scelte per ogni budget

Mandolina Affettatrice Professionale,Mandolina 3 in 1 Regolabile Affettaverdure.Julienne Affettatrice Taglierina per Cibo,Frutta e Verdura.Fetta Sottile da 1 mm a 9 mm con Guanti di Sicurezza € 25.97 in stock 1 new from €25.97

1 used from €23.60

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Affettatrice mandolina professionale di alta qualità】 L'affettatrice è realizzata in acciaio inossidabile e plastica di alta qualità. La plastica ABS è atossica e priva di BPA, il che può fornire alla tua famiglia una dieta sana.

【Affettatrice multifunzione】 Spessore regolabile, lama girevole incorporata. Il Mandolino Verdure è ideale per tagliare fette di qualsiasi spessore,regolabile da 1 mm a 9 mm fette, Due impostazioni di arricciatura di 4,5 mm e 9 mm, basta sollevare il coperchio, quindi è possibile ruotare la piccola manopola quadrata per passare dalla lama della cialda alla lama del coltello per tagliare a julienne.

【Affettatrice mandolina sicura】 Il design integrato risolve la necessità di riporre e sostituire più lame diverse e la regolazione della rotazione non ha bisogno di toccare la lama. Indossare guanti antitaglio durante l'utilizzo. La base antiscivolo e il design dell'impugnatura antiscivolo rendono il funzionamento del tagliaverdura più fluido e sicuro.

【Facile da pulire e da riporre】 Rimuovere la ruota della lama e utilizzare una spazzola per pulirla o metterla in lavastoviglie. Può essere piegato e non occupa quasi spazio ed è facile da riporre in un cassetto.

【La nostra promessa di assistenza clienti】 In domucoly, il servizio clienti è molto importante per noi. Tutti i nostri set di mandoline forniscono 30 giorni di GARANZIA SODDISFATTI O RIMBORSATI, 365 giorni di SOSTITUZIONE. Se hai domande o suggerimenti, non esitare a contattarci. Lo risolveremo immediatamente per te.

Spaghetti di Zucchine Attrezzo con 4 Lame Taglia Zucchine Spaghetti Julienne Tagliaverdure Manuale, Taglia Verdure Julienne per Spaghetti Zucchine, Cetriolo/Ravanello/Frutta Grattugia Senza BPA PFOA € 15.79 in stock 1 new from €15.79

€ 15.79 in stock 1 new from €15.79

Amazon.it Features 【Lo Spaghetti di Zucchine Attrezzo più adatta per la salute】 Può tagliare frutta e verdura in noodles e trasformarli in cibi creativi e sani per aiutarti a rimanere in salute riducendo l'assunzione di carboidrati ipercalorici.Gli spaghetti di verdure possono sostituire la pasta e altri tipi di pasta vengono come alimento base.

【Efficiente】 Con il design fisso verticale + 4 lame affilate, puoi trasformare facilmente ed efficacemente frutta e verdura in spaghetti, forme diverse ruotando la manovella, divertiti di più divertimento in cucina!

【Vantaggio di julienne tagliaverdure】 Nella parte inferiore di questa nuova Taglia Zucchine Spaghetti Julienne è presente una ventosa, che può essere riparata meglio; per tutti occasioni e tutti gli accessori sono staccabili e possono essere lavati in lavastoviglie.

【Materiale di alta qualità】 Il Tagliaverdure Manuale utilizza materiale ABS per uso alimentare e lame in acciaio inossidabile per rendere il Taglia Verdure Julienne per Spaghetti Zucchine resistente e non arrugginito; la scatola delle lame può riporre le lame quando non in uso. Si prega di tenere i denti affilati verso il basso durante la conservazione per non tagliarti le dita!

【Consultazione】 I servizi professionali ti accompagneranno. Se non sei soddisfatto del Spaghetti Zucchine, non esitare a contattarci, risolveremo il problema il prima possibile.

Spiralizzatore di Verdure 4 In 1 Taglia Verdure a Spaghetti - Affetta Verdure Spiralizer Taglia Zucchine Spaghetti - Taglia Verdure Julienne Spaghetti Zucchine - Tagliaverdure Manuale con Contenitore € 16.99 in stock 1 new from €16.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.it Features Compatto e la pulizia è un gioco da ragazzi: a differenza delle unità di grandi dimensioni che sono una seccatura da riporre e pulire, la nostra spirale tascabile si adatta praticamente ovunque! Lo spiralizzatore è completamente smontabile con estrema facilità e ogni componente è lavabile in lavastoviglie.

Funzionalità con facilità: 4 opzioni per soddisfare tutte le tue esigenze a spirale in 1 gadget da cucina salvaspazio. Perfetto per zoodles, paste vegetali salutari e deliziose guarnizioni e tutto disponibile con la semplice pressione di un pulsante.

Soluzioni di conservazione senza problemi: lo Spiralizer Fullstar viene fornito con un contenitore rimovibile per raccogliere tutta la verdura e il coperchio appena affettati in modo da avere la possibilità di conservarli per dopo.

Proteggiamo te e la tua famiglia: sappiamo che le nostre lame in acciaio inossidabile sono di alta qualità e affilate come rasoi. Il nostro spiralizer portatile è quindi dotato di una protezione per le dita antiscivolo per tenerti al sicuro durante l'uso. Questo riduce anche gli sprechi e massimizza la resa di deliziosi zoodles.

Leggere attentamente il manuale - Leggere attentamente il manuale di istruzioni fornito con lo spiralizer per verdure Fullstar prima dell'uso. Se hai domande o problemi riguardanti lo Spiralizer, non esitare a inviare un messaggio al venditore tramite Amazon e ti risponderemo entro 24 ore

Affetta Verdure Taglia Verdure 4 in 1 con Contenitore - Tagliaverdure Manuale Spiralizzatore Julienne Cubetti Zucchine Spaghetti - Professionale Affetta Verdure Manuale Taglia Patate Frutta € 27.99 in stock 1 new from €27.99

€ 27.99 in stock 1 new from €27.99

Amazon.it Features 4 lame intercambiabili rendono facile tagliare a julienne, tritare e affettare le verdure. Il coperchio per tritare integrato consente di tagliare il cibo direttamente nel vassoio di raccolta da 1,2 litri senza il fastidio di un coltello e di un tagliere. Il contenitore di conservazione ti consente di conservare le verdure preparate nell'affettatrice per verdure Fullstar fino a quando non sei pronto periniziare la cottura.

L'acciaio inossidabile 420 resistente alla ruggine preserva l'affilaturadella lama per un taglio e una grattugia nitidi e regolari. Le lame entrano ed escono con facilità. Trita patate, pomodori, cetrioli, carote e altro ancora.

L'impugnatura soft grip con TPU gommato migliora la leva, mentre la base antiscivolo garantisce stabilità durante l'utilizzo. Affetta, taglia, trita e taglia frutta e verdura in modo sicuro e semplice, nellametà del tempo.

Senza Bisfenolo A. Questo tritatutto da cucina compatto misura solo 10,63 x 4,72 x 4,48 pollici. Può essere completamente smontato peruna facile pulizia sul ripiano superiore della lavastoviglie.

Leggere attentamente il manuale. Leggere attentamente il manualedi istruzioni fornito con il tagliaverdura Fullstar prima dell'uso. In caso di domande o problemi relativi all'affettatrice per verdure e all'affettatrice per verdure, non esitare a inviare un messaggio al venditore tramite Amazon e ti risponderemo entro 24 ore.

MENNYO Taglia Verdure a Spaghetti, 8 in 1 Spiralizzatore di Verdure Affetta Verdure a Spirale per Spaghetti di Zucchine,Carote & Cetrioli, Mandolina con Spremiagrumi Manuale, Spremi Limone € 18.99 in stock 1 new from €18.99

€ 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.it Features 【Affettatrice per Verdure】Il taglia verdure julienne è in plastica molto robusta e ha una lama molto affilata che permette di tagliare a spirale. Tagliaverdure a spaghetti davvero molto pratico, per donare alle pietanze un aspetto molto gradevole e appetitoso .

【8 In 1 Spiralizer Verdure】Ci sono 5 lame differenti che permettono 5 tagli diversi. Due grattugie una con una trama più stretta e l'altra con una trama più larga, utile per grattuggiare verdure e formaggi. 3 in 1Spremiagrumi manuale in plastica, ottimo per limoni lime e arance.

【Spremi Agrumi】Colori vivaci e ben accoppiati, materiale di costruzione ottimo e robusto. Spreme bene la polpa degli agrumi grazie alla punta ben definita.Il filtro lascia passare pochi pezzi e trattiene bene i semi. Comodo per fare spremute, facile da pulire e il suo design si abbina a quasi tutte le cucine.

【Piatti Salutari】Molto utile attrezzo per tagliare verdure in varie forme, si possono fare spaghetti di verdura e realizzare gustosi e divertenti piatti salutari che invogliano grandi e piccini. Molto sicuro e comodo che nn dovrebbe mai mancare in ogni cucina.

【Mandolina per Verdure】Buon Affettatrice per fare a spirale le l'ortaggio, utile in cucina per proporre piatti originali, carote, zucca, cipolle ,patate , barbabietole, cavolo. Ideale per fare gli spaghetti di zucchine, spaghetti vegetali, spaghetti di carote, spaghetti di verdure, insalate fantasiose e noodles di verdure.

O.P. Genius Super Julietti - Affettatrice a spirale € 21.49 in stock 1 new from €21.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Trasforma verdure e frutta in fette sottili a basso contenuto di carboidrati.

Il Super Julietti trasforma gli ingredienti in spaghetti e julienne dal taglio fine per una fresca insalata, piatti cotti o verdure crude.

Grazie alle lame extra affilate è possibile tagliare frutta e verdura senza problemi nella forma desiderata.

Per barbabietole, patate o zucchine. Anche gli ingredienti più piccoli come i ravanelli sono perfettamente tagliati dal Super Julietti.

Super Julietti, set da 6 pezzo.

Westmark Pelaverdure alla julienne, Gallant, Lama in acciaio inox seghettata e punta, Nero/Rosso, 290522E1 € 11.98 in stock 3 new from €7.42

1 used from €11.39

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pelaverdure per tagliare striscioline alla julienne, Per decorare zuppe o preparare piatti nel wok, Incl. punta per rimuovere aree danneggiate

Adattamento ottimale ai contorti del cibo grazie alla lama mobile, Nessun intasamento grazie alle striscioline tagliate separatamente

Elevata durevolezza grazie alla plastica e all'acciaio inox di alta qualità, Presa ottimale grazie al manico Soft Touch

Made in Germany: Durevole, Lavorazione robusta e accurata, Facile da pulire, Lavabile in lavastoviglie, Lavaggio a mano consigliato per mantenere il filo della lama a lungo

Contiene: 1x Westmark Pelaverdure alla julienne, Gallant, 5 anni di garanzia, Dimensioni: 15 x 6,9 cm, Peso: 32 g, Materiale: Plastica (PP, TPE), Acciaio inox, Colore: Nero, Argento, 290522E1

Philips HR1388/80 Viva Collection SaladMaker, Tritatutto Multifunzione, 6 Dischi, 200 W € 80.99 in stock 11 new from €80.99

6 used from €51.84

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Motore potente da 200 W

6 dischi in dotazione, per risultati in qualunque forma e dimensione

Apertura inserimento cibo regolabile da S a XL

In dotazione: Disco per affettare spesso, Disco per affettare sottile, Disco per sminuzzare spesso, Disco per sminuzzare sottile, Disco julienne, Disco julienne XL per patatine fritte

Tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie

Spaghetti di Zucchine Attrezzo 12 in 1 con 7 Lame Taglia Zucchine Spaghetti Julienne Tagliaverdure Manuale, Taglia Verdure Julienne per Spaghetti Zucchine,Cetriolo/Ravanello Grattugia Senza BPA PFOA € 12.97 in stock 1 new from €12.97

€ 12.97 in stock 1 new from €12.97

Amazon.it Features 【Lo Spaghetti di Zucchine Attrezzo più adatta per la salute】 Può tagliare frutta e verdura in noodles e trasformarli in cibi creativi e sani per aiutarti a rimanere in salute riducendo l'assunzione di carboidrati ipercalorici.Gli spaghetti di verdure possono sostituire la pasta e altri tipi di pasta vengono come alimento base.

【Efficiente】 Con il design fisso orizzontale + 4 lame affilate + 2 lame ondulate + 1 lama dritta (la lama può essere sostituita), puoi trasformare facilmente ed efficacemente frutta e verdura in spaghetti, 15 forme diverse ruotando la manovella, divertiti di più divertimento in cucina!

【Vantaggio di julienne tagliaverdure】 Nella parte inferiore di questa nuova Taglia Zucchine Spaghetti Julienne è presente una ventosa, che può essere riparata meglio; rispetto ad altri modelli sul mercato, il nostro prodotto ha aggiunto 3 nuove lame funzionali, che possono essere utilizzate in combinazione per tutti occasioni e tutti gli accessori sono staccabili e possono essere lavati in lavastoviglie.

【Materiale di alta qualità】 Il Tagliaverdure Manuale utilizza materiale ABS per uso alimentare e lame in acciaio inossidabile per rendere il Taglia Verdure Julienne per Spaghetti Zucchine resistente e non arrugginito; la scatola delle lame può riporre le lame quando non in uso. Si prega di tenere i denti affilati verso il basso durante la conservazione per non tagliarti le dita!

【Consultazione】 I servizi professionali ti accompagneranno. Se non sei soddisfatto del Spaghetti Zucchine, non esitare a contattarci, risolveremo il problema il prima possibile.

Affettaverdure e Mandolini da Cucina, Taglia Verdure con 4 Inserti Aggiuntivi Tagliaverdure in Acciaio Inox per Pelatrice per Verdura e Frutta € 15.22 in stock 1 new from €15.22

€ 15.22 in stock 1 new from €15.22

Amazon.it Features 【Taglia cibo 4 in 1】 - Con 4 lame intercambiabili che ti consentono di tagliare 8 fette con una sola operazione di scorrimento! Tritare vari tipi di frutta e verdura fino a ottenere un composto omogeneo!

【Impugnatura antiscivolo】 - L'impugnatura ergonomica offre una presa salda, impedisce alla grattugia di scivolare, ha meno pressione, è più sicura da usare, più facile da riporre e ha fori per appendere per risparmiare spazio e rendere la vita più comoda.

【Risparmia più tempo】 - Cibo facile da usare e veloce da tagliare con lame molto affilate. Questa affettatrice è perfetta per tutti, non c'è momento migliore per cucinare in modo sano.

【Sicuro e durevole】 - Le lame sono realizzate in acciaio inossidabile sicuro. Questi distruggidocumenti da cucina multifunzionali sono robusti e antiruggine e offrono una lunga durata per la tua cucina

【Regalo perfetto】 - Ottieni uno slier perfetto ogni volta che non solo ha un sapore buono e fresco, ma sembra anche attraente! Usalo per preparare una deliziosa insalata per intrattenere gli amici.

Spaghetti di zucchine attrezzo, 8 in 1 Taglia Verdure a Spaghetti, Spiralizzatore di Verdure Affetta Verdure a Spirale con Contenitore per Spaghetti di Zucchine,Carote, Cetrioli - Verde € 16.99 in stock 1 new from €16.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.it Features Multifunzione: 8 opzioni per soddisfare tutte le tue esigenze in 1 set di gadget da cucina salvaspazio. Spaghetti, Ribbon, Julienne Juicer, Grattugia. Tutto cambiando gli inserti di facile sostituzione inclusi in questo set.

Compatto e facile da pulire - A differenza delle grandi unità per pasta veg che sono una seccatura da conservare e pulire, il nostro gadget da cucina tascabile si adatta praticamente ovunque! La spaghetti di zucchine attrezzo è completamente smontabile con estrema facilità e ogni componente è lavabile in lavastoviglie.

Mantenere te e la tua famiglia al sicuro - Il nostro spiralizzatore di verdure è dotato di una protezione per le dita antiscivolo per tenerti al sicuro durante l'uso. Ciò riduce anche gli sprechi e massimizza la resa di deliziosi zoodles (spaghetti di zucchine).

Soluzioni di conservazione senza problemi - Spaghetti viene fornito con un contenitore rimovibile per raccogliere tutta la verdura e il coperchio appena affettati in modo da avere la possibilità di conservarli per dopo. La spaghetti di zucchine attrezzo può essere completamente smontata con facilità e ogni componente è lavabile in lavastoviglie.

REGALO FANTASTICO - Spaghetti è un ottimo regalo di Natale per mamma, regali da chef o regali di festa per i buongustai. Quello che devi fare è scegliere le tue verdure preferite e preparare un colorato pasto a base di noodle vegetali. READ Miglior Aspirapolvere 2000 Watt: le migliori scelte per ogni budget

Affetta Verdure Taglia Verdure 14 in 1 Tagliaverdure Mandolina per Verdure Grattuggia Verdure Mandolina Affettatrice Affettaverdure Professionale con 7 Lame Taglia Patate/Aglio/Uova € 18.79 in stock 1 new from €18.79

€ 18.79 in stock 1 new from €18.79

Amazon.it Features 【Set multifunzione da 14 pezzi】 L'affettaverdure include 7 lame sostituibili liberamente, 1 pelapatate e 2 spazzole.È adatto a diversi materiali alimentari e varie forme possono essere selezionate a piacimento, risparmiando molto tempo.

【Materiale di alta qualità】 La mandolina per verdure è realizzata in plastica ABS di alta qualità, lame in acciaio inossidabile prive di BPA, atossiche e insapore, sicure e durevoli; presenta i vantaggi di un comodo montaggio e risparmio di spazio ed è un must -avere per la cucina.

【Design umanizzato】 Ci sono 4 piedini antiscivolo nella parte inferiore del contenitore, che possono tenere saldamente il piano di lavoro e mantenerlo stabile. La capacità del contenitore è aumentata per una facile conservazione.

【Pulizia pratica】 La mandolina professionale è facile da installare e smontare. Durante la pulizia, utilizzare la spazzola abbinata per rimuovere i residui sulla lama per evitare danni alla lama e proteggere le dita da lesioni.

【Uso sicuro】 Le lame sono molto affilate, prestare attenzione durante lo smontaggio. Non è consigliabile utilizzare l'installazione a forza bruta. Non utilizzare mai lame inadeguate per tagliare gli ingredienti, altrimenti le lame potrebbero piegarsi o addirittura danneggiarsi. Se hai domande sulla nostra tagliaverdure mandolina per verdure, non esitare a contattarci.

6 in 1 Mandolina per Verdure Affetta Verdure Manuale - Affettatrice Professionali Taglia Verdure Julienne Patate Zucchine Spiralizzatore - Mandolina Professionale Inox in Acciaio Tagliaverdure € 24.99 in stock 1 new from €24.99

€ 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.it Features Massima funzionalità sul mercato: 6 lame intercambiabili soddisfano tutte le tue esigenze di affettare e grattugiare, mentre i nostri spiralizzatori sono perfetti per zoodles, pasta di verdure sane e contorni meravigliosi.

Compatto e pratico - La nostra affettatrice per verdure mandoline può essere completamente smontata con facilità e la scatola delle lame inclusa significa che preoccuparsi per lo stoccaggio e l'organizzazione è un ricordo del passato. Inoltre, questo gadget da cucina è lavabile in lavastoviglie e viene fornito con uno strumento di pulizia specializzato, rendendo la pulizia un gioco da ragazzi!

Proteggiamo te e la tua famiglia: sappiamo che le nostre lame in acciaio inossidabile sono di alta qualità e affilate come rasoi. Il nostro set viene quindi fornito con una protezione per le dita e un guanto protettivo per tenerti al sicuro mentre usi l'affettatrice a spirale, una spazzola per la pulizia e un organizer per lame. La plastica abs è atossica e priva di BPA garantendo pasti sani per la tua famiglia.

Nessun disordine e nessuna scivolata: il nostro vassoio di raccolta rende la cottura molto più comoda, senza sporcizia e senza scherzi! Rende la pulizia facile e la nostra base antiscivolo rende anche molto più facile affettare e grattugiare.

Cerchi regali per cucinare o regali per la casa? Le nostre affettatrici mandoline sono fantastici regali da cucina per le donne e fantastici regali di Natale anche per gli uomini! Ma chiunque finisca per utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il manuale di istruzioni fornito con l'affettatrice prima dell'uso. In caso di domande o problemi relativi all'affettatrice per verdure, non esitare a inviare un messaggio al venditore tramite Amazon e ti risponderemo entro 24 ore.

